Los Toros Especial San Isidro 14/05/2018

Voz 1395 00:24 hola muy buenas tardes ya sabéis que este es el tiempo de toros en la Cadena Ser vamos de tren Si veinte hasta las cuatro de la tarde y los gays de escuchar lo sabéis perfectamente en la onda metía de Radio Madrid todos los días de lunes a viernes los domingos tenemos el programa habitual estamos empezando la segunda semana de lo muchísimo que queda todavía porque esta sería la corrida número siete de la feria llegamos hasta XXXIV por tanto queda todavía Liga por delante diríamos de fútbol festejos por delante décimos los del mundo de los toros hoy el cartel está formado por toros de Las Ramblas por un torero muy querido en Madrid David Mora y un triunfador el año pasado importante Juan del Álamo y otro que también ha caído bien en la plaza de toros de la venda que es José Garrido por tanto un cartel interesante con los toros de de las Ramblas

Voz 1398 01:14 a primeros espadas con David Mora David muy bien

Voz 1395 01:17 Nos tardes buenas tardes

Voz 1398 01:19 los bares mío pues nada acabo de

Voz 0006 01:22 se llegaba al hotel di bueno tranquilidad los alimentos ya están como se suele decir tranquilidad y buenos alimentos los alimentar o sea que que la tranquilidad en el hotel

Voz 1395 01:35 pero verdad comer poquito no

Voz 0006 01:37 se comió una tortilla francesa

Voz 1395 01:41 hoy no está nada por la cabeza que pasa hoy

Voz 0006 01:45 pues sobre todo como siempre no pues mucha responsabilidad de Madrid a pesar de que quizá ya los años a pesar de que soy muy joven pero bueno ya llevó pues unos doce años de alternativa Hay con tantas experiencias eh en Madrid pues la verdad que es mucha responsabilidad no mucha responsabilidad Hay tratando de sobre sobretodo mantener la carrera de mi caso no es momento que me encuentro hoy esas son las sensaciones que uno tiene antes de Madrid

Voz 1395 02:18 hombre la importancia que tiene Madrid no personal y además también para el resto la temporada está claro que esa la única feria que de verdad hay quita de todas las que tenemos no

Voz 0006 02:30 totalmente es decir Madrid quizás a lo mejor ahora en estos últimos tiempos pues a lo mejor cuando rueda mucho las cosas están lo también da tanto como podría dar antes no pero lógicamente en imagen en eh en seguir manteniendo que las ferias pues el mantenerse tu nombre siempre cosen en activo y con esa buena imagen pues eso es lo que es escasa importancia

Voz 1398 02:57 en Madrid hoy es lunes la primera y el mal

Voz 1395 02:59 es que viene se repite la segunda no corrillo con Curro Díaz y Morenito de Aranda es el próximo martes la segunda lógicamente yo me imagino que que es distinto no la preparación en lo que se siente las pocas ganas que te da seguramente de otra cosa que no sea pensar en en en lo que va a pasar en la plaza ayer una semana de lunes al martes que viene que es una forma de vivir totalmente distinta no

Voz 0006 03:26 totalmente y además Lal también

Voz 5 03:30 el día uno abril en Madrid

Voz 0006 03:33 las cosas como he dicho antes puede seguir manteniendo esa buena imagen en Madrid que no preocupa tanto a los toreros pues eso te va dando es pues me refiero pues esa tranquilidad eh que no quepa en volver otra vez a Madrid y entonces pues si hoy hubiese un triunfo importante pues eso te da esa semana es amoral para seguir en el campo seguir entrenando seguir y con ese punto ya de de de haber eh pues ha tenido el cincuenta por ciento que es la la feria

Voz 5 04:07 San Isidro pues un poco con el favor

Voz 0006 04:09 en ese punto de tranquilidad pero

Voz 1398 04:13 por supuesto como sabía que comentaba y ojalá que sea hoy no ahí tienes un primer calor la corrida tiene su

Voz 1395 04:20 peso seiscientos kilos tiene su calor y el segundo es un toro de seiscientos kilos o Paco de nombre sería la corrida sí

Voz 1398 04:31 cuando la verdad que no

Voz 0006 04:33 no no no la no tenía

Voz 6 04:36 se había previsto

Voz 0006 04:38 no por nada de la corrida porque Madrid ya sabemos que es una corrida de toros pues siempre han Isidro con una corrida bueno siempre en Madrid no en San Isidro oí en la fecha que sea una corrida muy seria ahí pues a veces pues no te preocupas mucho de todo de pregunta porque

Voz 1398 04:57 la siempre dicen lo mismo que se muy bonita dice muy muy muy felices muy seria muy seria pero muy bien estaba muy bien ojalá

Voz 1395 05:06 esta va todo bien David sí que sea una bonita tarde sirva para el futuro pero sobre todo que sirva para ti no para tu tranquilidad para su profesionalidad para tu forma de ser no que que tiene muchísimo mérito todo lo que todo lo que ha venido después Day antes y lo que en a todavía hora imagino que que mantienen en no porque sea experta que ha llevado al año de matar toros que haya una carrera pero a Madrid fundamentalmente sale a por todas

Voz 1398 05:31 sí

Voz 0006 05:32 sí siempre que el pero bueno porque unos anuncian Madrid pues tienes como decía antes no ese punto de de siempre de redes de seguir manteniendo ese estatus Vidic y sobre todo lo que enseguida tu carrera no quedan muchísimas cosas por Consell bien pero la verdad es que es que Madrid no aporta muchas veces el cuerpo ahí pues es cuando querer mantenerse posicionado pues tienes que pasar por esta feria que son tan importantes para seguir con esa credibilidad de cara al aficionado

Voz 1395 06:11 el estreno de la segunda apuesta porque imagino que encima estrenar con la hasta que te acostumbras son un traje de luces y Madrid

Voz 1398 06:19 debe ser un muy grande entre nosotros no estar en As pleno vestido con colores

Voz 0006 06:26 pues me echó una verde hay muchos aficionados pensarán que muchas veces son los son los mismos pero como me trajo tan buena suerte ahí quizás ha cambiado muchas veces de color de vestido eh el IVA si no me encontrado no no no me he encontrado a la verdad es que han salido las cosas y la verdad que se ha hecho varios vestidos con tonalidades verdes uno más oscuros a más claro pero vamos y estreno hoy también

Voz 1398 06:59 este en Palencia también

Voz 0006 07:01 Birthday

Voz 1395 07:02 yo sabía que él es como dice la gente no el toreo grandeza no cierro los ojos y IB un vestido de verde eran bien bienvenida sea en cada en cada cada te queda un recuerdo no de trajes de de cada torero Chenel pues no está claro cuál era el color pero bienvenida muchos muchos vestidos verdes fuerte más tarde y que lo disfrutemos David muchas gracias muchas gracias y ojalá

Voz 0006 07:27 que se lo vea Ny sí podamos luego hablar en términos sobre todo orgulloso de seguir en esta maravillosa profesión

Voz 1398 07:36 David Mora iba a abrir el cartel

Voz 1395 07:37 de de esta tarde la suerte

Voz 1398 07:40 te abrazo fuerte barata

Voz 1395 07:48 para Rodríguez está al frente de la técnica María José Ruiz en la producción noche a noche dije un comentario del disparate del presidente que le birló la oreja me decís Sima a Fortes no le conozco llamado José Magán pero lo dije lo que tenía que decir Le dije esto llevó la señal de una cosa Comesaña presidente de la corrida del viernes le negó a Fortes una oreja ganada a ley impedida mayoritariamente por la enorme mayoría de la Plaza pidió como digo una inmensa mayoría con suficientes pañuelos Madrid era un coro avalando la oreja mayoría total y le recuerdo señor comisario que la faena si merecía el despojo que le negó no diga que la faena no se lo merecía porque añade injusticia al error reglamentos claro la vuelta al ruedo la primera oreja la concede el público por mayoría total por eso pagan la entrada y tienen ese derecho no diga presidente por favor que la faena no era de oreja en qué estaría pensando con lo bonito y justo que sería confesar la verdad me equivoqué pero me temo que lo que hizo Fortes aquel toro en el que la dificultad y el peligro aumentaban la verdad de su toreo a usted le dejó frío vale pero la oreja no dependía de usted ese es su gran error había pañuelos había razones ya había faena oreja eso es lo que comentaba anoche y hoy hay una nota de la sanción de presidentes de plaza de toros que dicen exactamente esto lamentan la imagen de falta de credibilidad mostrada por el palco de Las Ventas el pasado día once de mayo estamos hablando de la actuación deportes desde la Asociación Nacional de Presidentes de plaza de toros tenemos que lamentar la imagen que reflejó el palco de Las Ventas a raíz del festejo del pasado once de mayo ya que dejan mermada la credibilidad que debe imperar en toda actuación presidencial la notas más larga pero leído todo esto escucharlo anterior yo creo que queda muy claro el gerente de la plaza de toros de Las Ventas llamaré y Nacho Lloret

Voz 1398 10:06 ocho buenas tardes qué tal muy buenas tardes fue duro uno los deportes sí la verdad es que que sentó más bien hombre

Voz 7 10:15 es que no es una oreja pero sienta muy bien ver a un torero con esa disposición hoy que reafirme lo que ella hizo el Domingo de Ramos con actuación también yo creo que tremenda ante ante la corrida de Victorino no así que al final es lo que importa es que que pues el nuevo torero que se consolida en esta temporada en Madrid Si bueno sino una oreja más que menos tampoco evidentemente importa pero creo que lo que queda es el triunfo oí eso es

Voz 1395 10:47 te lo bueno es que este torero durante mucho tiempo la cantidad acordada están fuertes que tuvo tantos problemas la sensación de que ha mejorado no solamente en lo profesional y en la idea Ciudad de torero no sino también en las facultades físicas en el movimiento en la seguridad de estar en la plaza que ha madurado mucho y luego tiene un valor a prueba de bombas la capacidad tremenda para tirar para adelante no sea que te lo que llama la que que está llamando a la puerta

Voz 7 11:13 sí lo bueno es que este año en Madrid están llamando ya unos pocos no insidias vamos a eso Álvaro Lorenzo que somos por supuesto a Javier Cortés el mismo Román que también tuvo que como actor fantástica

Voz 1395 11:26 el cambio de Román es tremendo tú lo has visto en Valencia de novillero romanas de verdad espectacular no porque de de su inocencia primera no que que hacía lo que suele ocurrir y hay que podía lo que llegaba llega a la a la firmeza de ahora y bueno yo yo imagino que además todavía está en una fase de crecimiento que vamos a ver dónde dónde llega eh

Voz 7 11:49 pues sí sabemos yo el otro día no yo creo que otro ya estuvo tremendamente inteligente el sabiendo exactamente donde estaba porque porque hizo una faena muy para Madrid donde es arriesgó el suní digamos sobre su integridad porque sabemos que con ese tipo de todos los es fácil que el público se ponga más pero que el torero no sin embargo lo jugó todo a una carta que fue la de la de lucir al toro la de darle sitio la verdad la distancia no como gusta el público de Madrid hay no sólo no suele vino en contra sino que estuvo a punto de conseguir un gran triunfo

Voz 1395 12:22 esta es una semana importante no arranca hoy con los las Ramblas David Mora Juan del Álamo José Garrido pero mañana parece el Fandi y en el única además es mi despedida de la feria de momento Paco Ureña actual lo muy muy de Madrid López Simón pieza a tener que calor el el el gol dieciséis aparecía un cartel de los se muy fuertes Ferrera Manzanares Talavante es luego bueno mantienen torero un cartel ahí también de nostalgia y al mismo tiempo de calidad a ver qué pasa Finito de Córdoba Román ir Louis David Duarte el el el viernes dieciocho con Padilla que se despide además de Madrid Sebastián Castella hay Roca Rey el sábado la de Alcurrucén están Curro Díaz Joselito Adame y Juan del Álamo sabe lo que es triunfar cuando Álamo y salir por la puerta grande de Alcurrucén y luego viene la el domingo una Diego Ventura penalti me imagino que esta es una semana ya de de posibles llenos y habrá días complicados para encontrar entrada no

Voz 7 13:25 sí bueno evidentemente de hecho ya hay llenos que son eh

Voz 1395 13:28 que Roca Rey es tremendo no

Voz 7 13:31 sí sí sí sí bueno ya lo hemos comentado alguna vez no que son las primeras corridas donde sacaba el papel ante este año como el año pasado no hace más que reafirmar lo que ya sucedió oí como te decía puesto que tanto miércoles como viernes son dos corridas donde ya no hay entradas que se pondrá el cinco por ciento limpiada la corrida a las diez de la mañana es así y luego pues por ejemplo la corrida de mañana en la corrida del sábado van a ser corridas que si no se llena del todo

Voz 1395 14:01 además están a la voy está empezado como como más o menos al menos llamativa en un principio segunda semana es es fuerte termine además el domingo con todo lo contrario Odinga no en vez de de de seis rejoneadores dos eh además dos de los conocidos no Diego Ventura con tres toros que tienes oportunidad Leonardo Hernández con otras tres toros que esa es la la primera antes las dos que tiene Diego Ventura que también repetirá en otro mano a mano con Andy Cartagena no

Voz 7 14:32 sí hombre yo creo que ahora mismo no

Voz 1395 14:35 a lo que no se no se quedó en Sevilla lo vamos a Baena tendrá premio el Madrid no

Voz 7 14:42 pues esperemos que sí y yo creo que es máxima figura del rejoneo y por lo tanto pues con un historial de triunfos y de puertas grandes en Madrid inigualable y yo creo que que evidentemente tiene que tener su sitio como el que tienen no y ambos son dos mano a mano con dos figuras del rejoneo también con Leonardo oí la Andy Cartagena Hay no y a partir de ahí yo creo que luego es verdad que hay un gran acontecimiento que está previsto para para otoño que hará subir su gran ambición

Voz 1398 15:15 así Jenson se ponga seis

Voz 7 15:17 es lo que está previsto que en ese momento se anunciará pero pero como el ya mismo el lo ha dicho públicamente pues es cierto que se ha hablado de ello y por lo tanto pues soy yo creo que puede ser una temporada histórica para Diego Ventura en Madrid y ojalá que empieza a serlo a partir del próximo domingo

Voz 1395 15:32 además tener una una escuadra espectacular su padre su padre es un personaje muy especial a la hora de elegir a caballo se ha estado con los Peralta mucho tiempo funciona de maravilla pero qué bonito sería sobre todo para la gente que le gusta el toreo a caballo pues no hay muchas quieren Velde de de este torero en el nivel de de Diego Ventura en el Miguel de Pablo Hermoso de Mendoza no había que conseguir vosotros sois gente que que os gustan a esos retos no porque no conseguir que definitivamente haya un mano a mano dos mano a mano en la cumbre de Madrid de los dos que van a marcar una época ese sueño yo creo que lo que hay que seguir peleando no

Voz 7 16:13 pues imagínate evidentemente yo creo que ese es el sueño de de toda empresa hay de todo que no es el Madrid Barça pero desgraciadamente en el toreo en nos nos permitimos poco Madrid Barça porque porque gracias no lo hacemos ni en el toreo a caballo

Voz 5 16:29 Konko en el toreo a pie

Voz 7 16:32 que creo que hacen falta en este momento no que de vez en cuando allá encontronazos de sequía porque es lo que la gente verdaderamente despierta ente más allá de los que somos aficionados a los toros no sino al público en general y en los medios que no son estrictamente taurino es por eso que es lo que despierta expectación y lo que llama la atención no eso

Voz 0006 16:52 no

Voz 7 16:52 el muy necesario en estos momentos no tuviera competencia

Voz 1395 16:55 la rivalidad hay enfrentamientos sería la mitad de lo que es eso está clarísimo no iban Historia del toreo nos enfrentamos y Vermont me imagino que sería una espectáculo cuando se ha enfrentado Luis Miguel con Manolete pues sería otro espectáculo ya y siempre no o cuando se ha enfrentado el cordobés con camino con Palomo sería otro espectáculo es decir que cuando se enfrentan los grandes evidentemente hay un plus de de moda qué hay de de rivalidad hay iré Misteri más no

Voz 7 17:23 sí claro además eso no quita que luego como nuevo indicamos tantas veces pues los grandes tendrán que abrir

Voz 1398 17:29 pues él él para que te encontré

Voz 7 17:32 los jóvenes que están despuntando pero pero bueno que de vez en cuando haya ese tipo de choques no de partidos en la cumbre pues pues creo que sería también gente con eso sin duda

Voz 1395 17:42 eso yo tocaba una cosa que pasaba también pues la época de más cercana Manzanares padre época no mayor mataban las corridas las galerías más les gustaban pero es en en ellos pensaban siempre que cuatro cinco tardes en plazas importantes se había que matar al encuadre había que matar adecuado repiten rematado de Victorino hoy después quedado quedando claro que es hoy capitán general con mando en plaza el resto será lo que lo que más me guste no yo creo que que también es son marcadas categoría de de de los toreros es bonito que que que sucedan y bueno yo también entro en esa corrida fuerte y allí triunfo y luego ya me mato las que no exigiera quiera no

Voz 1398 18:23 la competencia siempre es buena totalmente

Voz 7 18:26 totalmente pero bueno en ese sentido pero para tener

Voz 1395 18:28 para el empresario eh para nosotros sí sí sí pues supo

Voz 5 18:31 esto por supuesto sentido fíjate esos toreros que hemos dicho antes que están destaca

Voz 7 18:36 este año pues el caso de deporte

Voz 5 18:38 viene de matar la corrida Victorino error mama matar la corrida de Miura

Voz 1395 18:42 me mato he Ureña

Voz 7 18:44 ya que mañana su primera tarde la feria Mata también la corrida Victorino hoy es un torero que que todo el mundo estamos esperando

Voz 1398 18:50 con una pureza

Voz 7 18:53 portéis mismo que tiempo tan fuerte el dos de mayo pues le queda de la corrida de revuelve hay Pallarés a ver si esa nueva generación pues cogen

Voz 5 19:03 otro tipo de de costumbre Si abren más

Voz 7 19:06 el abanico de ganaderías que yo creo te enriquece mucho para para el aficionado una feria como Madrid cualquier otra feria temporadas

Voz 1395 19:13 Nacho dábamos la próxima semana porque la tercera semana también la semana muy fuerte sí ahora bien en carteles muy muy atractivos y la plaza va

Voz 1 19:22 ah bueno va a ser lo que es no una plaza

Voz 1395 19:26 es que prácticamente llena la parte de de los días un abrazo muy fuerte y claro bueno pues habla con Juan del Álamo y a ver si lo tengo por ahí a Juan del Álamo

Voz 1395 20:57 ahora que la cosa se completará falta hablar con Juan del Álamo y también con él ganaderos de la tarde de hoy Juan del Álamo que actúan adaptarte de hoy en este lunes que vuelve a Madrid en la tarde del próximo sábado por tanto doblete en esta misma semana sí

Voz 1398 21:13 Juan buenas tardes muy buenas tardes bueno sino que son unas

Voz 1395 21:18 las complicadas pero te has pasado también hablamos a estas horas y luego resultó tremendamente hermoso no era la corrida justamente la que Matas el el

Voz 1398 21:28 pues la verdad eh sí

Voz 1395 21:31 por aquel día que recordamos la Chenel con el pronto hay en la mano y entendiste perfectamente las claves de de Madrid y gracias a Dios salió una una faena en la que todo el mundo estaba de acuerdo que debe ser una felicidad tremenda para lo que estáis ahí abajo no

Voz 13 21:46 pues sí así no era el año pasado sin duda

Voz 14 21:49 con yo he cumplido no bueno pues este año

Voz 13 21:53 no con ya más madurez aquí toreo ya más pausado más asentado y sobre todo más convencido de mi concepto propio pues espero dar la imagen que que yo quiero no hay sobre todo en Madrid como él no entregan hoy y dar ese paso p'alante

Voz 1398 22:11 ahora en la segunda el año pasado que no me acuerdo

Voz 1395 22:13 tenía una una ganadería amputó dura que la

Voz 1398 22:17 la segunda el año pasado motero a la primera

Voz 0006 22:21 en materia de

Voz 1395 22:23 a fue el revés para la buena fue la segunda fuerza bueno es también Matas es la segunda Le Pen es matarla Las Ramblas hoy esto es Juan Pedro Vicente Juan P de de Juan Pedro no perdón viene de Salvador Domecq parte Salvador tomé lo que pasa es que claro ya los tiempos van pasando y no sé qué exactamente dónde estará ahora no pero pero bueno ojalá no la lo que sí han dicho que es que pesar pesa

Voz 13 22:51 sí me imagino que una corrida en Madrid no hay con con cara pero pero tengo mucha fe diría yo creo que es una una ganadería

Voz 5 23:01 ha promocionado ya triunfos María te torero

Voz 14 23:05 sí yo que el fondo haría pues tengo mucho mucha seguridad en ello yo creo que puede funcionar con todo pues

Voz 1398 23:14 el propio para está plaza ese salen los dos mejor primero es más sabroso quinientos noventa

Voz 1395 23:19 de kilos y el segundo se llama cantante sabemos que casi hay canción seiscientos cuarenta y tres

Voz 1398 23:27 lo más peso el primero es un

Voz 1395 23:31 Castaño este segundo es un colorado chorreando

Voz 1398 23:34 en verdugo lo que lleva veinte lo sabremos dentro de de

Voz 1395 23:41 Rato descansas hasta aquí entonces eso

Voz 1398 23:43 no sí intentaré descansar vamos a la cama mi mano está adaptado de un rato que ya está ahí dice lo hablamos difícil dormir

Voz 7 23:54 su termino duermo pero bueno desde vueltas

Voz 1398 23:56 el enfermero duerme vela eso no si no me ayudan poco bueno sí un ojo cerrado otro juego abierto no

Voz 7 24:05 pues si si Dios quiere decir en áreas

Voz 1395 24:07 cómo estáis todos estrenar David Mora estrenadas tú como es

Voz 1398 24:11 no te lo digo porque no está claro si más el primero fue blanco no

Voz 0006 24:18 sí bueno en blanco muy sí

Voz 1398 24:22 pero bueno hoy en Santander fue era blanco no entenderían danés también te sigo te lo blancos

Voz 1395 24:31 han dado suerte bueno ya ya veremos qué colores de esta da igual no yo me ahora mismo bueno suena ya ya partido te quiero te empezó es decir agonía empieza

Voz 1398 24:43 a las yo te pero sí a decir la verdad tengo que quiere debate que ya ya ya

Voz 15 24:53 doy más años que me he cambiado a esta misma hora pero bueno ahora preguntaré ahí ya no veo instando para que llegue

Voz 1398 25:01 pero ahora que haya mucha suerte muchas gracias ha mandado un abrazo muy fuerte

Voz 1395 26:45 estamos ya en la recta final Íbamos con el último personaje importante de la tarde de hoy en la plaza de toros de Madrid lógicamente este caso es el ganadero Daniel Martínez ganadero de la Mancha Albacete además una persona yo que era además el cuando recordaréis aquella tarde en la que Chenel abrió la plaza que entre la gente sin pagar lógicamente estaba la madre del Rey los dos toros de ese día inolvidable de Chenel eran de I bien que se hizo amigo se hicieron amigos los dos y es justamente del ganadero de hoy de Daniel Martínez Daniel buenas tardes

Voz 1398 27:25 buenas tardes bueno o malo

Voz 1395 27:27 pero que que es siempre que llegues a Madrid es que abordar de dicen no

Voz 5 27:32 de acuerdo a parte del Madrid quince veces más que Antonio Muelas Antonio era un señor enseño puedo siempre ese amigo

Voz 19 27:43 y si lo digo

Voz 5 27:45 el día que qué suerte fallecidos fallecido vivo para lo único bueno que te Converse muere

Voz 1398 27:52 bueno yo lo digo la verdad queremos la verdad es que él tenía mucho afecto y se valoraba muchísimo no me gustaba era un hombre de campo en ganadero de cómo él sentía que debía la

Voz 1395 28:03 la ganadería no y la verdad que que disfrutó mucho en en esa tarde siempre siempre fue su amigo bueno viene una corrida pensadora ganadero e seiscientos alrededor de seiscientos todas estaba a la corrida no esto sigue siendo para que la gente lo sepa sigue siendo Salvador Domecq

Voz 5 28:22 si bien eh yo diría yo yo lo primero de en el año noventa

Voz 1395 28:29 exacto

Voz 5 28:30 que yo he leído bajón sin criticar a ese señor ganadero tomé rasante subiendo un poco el tamaño harto que eso es lo que pasa que lidia el toro placer pues no sé

Voz 1395 28:50 ese fíjate una cosa y lo sabe lo sabe de sobra ganadero cuando todo eso tome que buscaban gasolina iban a casa de Salvador contigo gasolina internas entre comillas casta no la ganadería de los Domecq que que tenía más alto la eutanasia eh era siempre la de la de Tito Salvador

Voz 5 29:12 siempre siempre Gustavo mucho la raza entre un gran gallego y una gran persona como mucho en la raza ir lo que tú has dicho que había mucha ganadería que hemos estado un poquito baja iba se pinte cuando es el mismo

Voz 1395 29:31 qué duelo nunca se sabe lo que va a pasar después pero entre surca D'Ors salero Sillero Paco cantante saltamontes tiene que haber a la fuerza a un par de toros que que lo que les gusten pues porque los a todos los ha visto nacer no se han criado en casa va de año ojos de de erales de utreros también de de cuatro niños para poder en la plaza como la de Madrid no

Voz 1398 29:57 hay algún un par de ellos que por lo que si ya tienen obligación

Voz 1395 30:00 de de embestir hoy bueno

Voz 1398 30:04 es una cosa esto es de brujo se has aquí es de bruscos

Voz 5 30:08 pero dentro de eso no es decir una cosa y luego Aspin a te mira que tenían lo que sé

Voz 1398 30:16 muy bien con ahora

Voz 5 30:19 es un es que cinco años seguís seguido de venir a la Feria de Madrid con una ganadería pequeña como lo había

Voz 1395 30:26 porque cuanto antes córneas tiene cuantas cosas tiene para cada no

Voz 5 30:29 pero cuatro Circo Máximo

Voz 1398 30:32 cuatro cinco peligro Sevilla

Voz 5 30:34 si después pues ya ampliar nada hay dos cosas ella está vale vale y entonces lo que quiere decir esto

Voz 1395 30:40 tras la mano corridas

Voz 5 30:43 lo que de todas las que yo te digo esto tomar el Madrid oído con Rita Barebrá esté Joselito salió a hombros con un toro Domingo López Simón bueno y a Vigo varios toros y que con la cara pero esta es la que bien

Voz 1398 31:00 es más a gusto

Voz 5 31:03 no serán al abogado del Estado Dios vamos ni yo lo hubiera que es antes el cuyo

Voz 1395 31:09 pero por presentación por familia

Voz 5 31:12 vinos como todo presenta pues bombilla pues todo lo que pasa es la familia a veces también fallan eh

Voz 1395 31:18 sí hombre fíjate pero en los toros y en la vida llena de las personas nada que no los dos primeros hermanos acabaron pegando era así que fíjese yo no yo no sé si tiene predilección por algún toro hemos estado hablando con los tres dos matadores en el día de hoy ahí bueno pues todo es tan ilusionado no porque he Angie Toll decía no seria pero está muy bien hecha hay apostamos por un pan apostamos por un par de ellos

Voz 5 31:48 sí a ahí ya me ahí ahí muchos padres yo yo estoy seguro sabes que no te gusta verla pues yo cargo lo que me gusta

Voz 1395 31:59 bien es verdad pero pero pero tenga tiene que haber uno o dos

Voz 5 32:03 que no te gusta no lo estaba estamos locos de Madrid y aquí traen lo que uno cree que es lo mejor

Voz 1398 32:08 sí dentro de lo mejor siempre hay algo extraordinario

Voz 5 32:12 son todos extraordinario ya lo verá

Voz 1398 32:14 qué difícil es coger a un hombre de campo país coja la muleta cuando no quiere coger

Voz 1395 32:20 eh

Voz 5 32:21 es que doce otra vez se lo he dicho me equívoco

Voz 1398 32:24 no hombre no seguro que no

Voz 5 32:26 yo te dicen no te he dicho es número tal nota dos peones allá lo cual Pinar Ese Brad toman mejores vienen de mucho

Voz 1398 32:36 elemental eso cada uno otro semental bien bien sementales de seis

Voz 1395 32:41 mentales no depende tres A d3

Voz 1398 32:43 de tres mil lo que pasa

Voz 1395 32:46 aquí yo la la ganadería por los nombres no me aclaro las que empiezan por ese tienen que ver con los sementales y las que

Voz 5 32:53 bueno lo macho y de la madre

Voz 1398 32:59 pero la madre tiene un nombre de la casa son

Voz 5 33:04 qué hacerlo con todas sus caderas arenosa

Voz 1398 33:06 sí yo era opaca cantante y saltamontes es el hombre que para mujeres de Palma para vaca hay para todos los saltamontes vale vale para los dos tres cuatro castaños viene no cuatro Castaños dos chorreando sorteados en Verdún

Voz 5 33:26 sí voy voy yo más

Voz 1395 33:33 bueno pues ojalá que te salga todo todo bien es una tarde importante yo sé que además que yo creo que es más tu pasión que tu negocio esto desde siempre no yo no sé lo que te dice lo que dice tu mujer que te dice pero pero este es tu estás tu pasión de verdad

Voz 5 33:51 mi mujer me dice pero bueno tampoco tiempo cargos del toro si es que cuando tierra que la verdad es que igual que el punto de octubre muy yo estoy igual despechado pero aparte de esto muchas ganas pero pero bueno todo eso yo tampoco tengo motivos para quitarme yo lo primero que te Romeo Sierra en noventa y cuatro XXV de presentación con José Tomás tesorero una puerta grande te examina representado se estaba eh

Voz 1398 34:27 cuando es una de las mayores alegrías sí señor todo primer toro mi

Voz 5 34:31 no sé si Exposito mató a dos orejas tampoco tengo por dentro

Voz 1398 34:42 sí bueno eso eso es buena señal es buena señal ganadero porque

Voz 1395 34:47 si se conforma uno de ahí pan empieza

Voz 1398 34:49 Hare si estás bueno

Voz 5 34:52 sí empieza a bajar por la vía rápida eh

Voz 1395 34:56 pues me alegro mucho que te que no descanses de que no de que no duerme más mucho

Voz 1398 35:00 desde que trabaja en el campo que te regaña

Voz 1395 35:02 a ver que definitiva de dediques tu vida a la ganadería nada es casualidad luego esto es muy difícil que que que salga como uno sueña pero sí está ahí el trabajo se está ahí las cosas bien hechas sin duda la cosa puede puede funcionar me imagino que que vas a ver con con el temor oí y la reserva de siempre osea que van a estar medio escondido como siempre no

Voz 5 35:31 oye yo tenía el balón para atrás no me digas callejón no me tienes piezas tener valor de María tenido con toros pues hizo aquí públicamente tenga que el año pasado si bien la corrida si juntas y la estación de tren para él para que te pillamos a Julián El Juli mi amigo Bibi dónde está tu captación Albacete pero bueno te voy a Sevilla esta tarde con mi halló en a estar de prisión no aguantó tratar de ocultar vacía y me fui a lo has visto la tele tarde debe hacer es valiente viniese una no de Gurb atraerse a que contemos en tu tu madre

Voz 1395 36:16 a mi me parece que que está bien que de que hoy hoy en veces que aparte vaya a la plaza hombre hizo pasar una cosa así sale bien lo vas a disfrutar muchísimo más si sale mal te vas a enterar porque sale mal lo vas a ver de máster no el cartel en el cartel es bonito David Mora un torero muy clima si ja ja ja

Voz 1398 36:38 para Juan del Álamo el año pasado

Voz 1395 36:40 el incendió Madrid José Garrido ha convertido en un profesional importante no que

Voz 5 36:46 cantar cartel vamos para plaza

Voz 1398 36:49 sí sí

Voz 5 36:52 igual que la que llega soy Villa que también no está bien estoy contento estoy contento con la noche ya pues yo aunque soy pasarán a qué remedio no

Voz 1395 37:07 está contento te va a durar más

Voz 5 37:09 sí dime dime una cosa

Voz 1395 37:12 yo te preguntaría Antoñete seguro

Voz 1398 37:14 eh de los seis cuál no

Voz 1395 37:17 tendría perdón sino salir a un gran toro por por porque tiene todo por el padre porque la madre porque lo tiene todo después otra comunidad

Voz 5 37:25 yo una corrida falla hace siete años

Voz 1398 37:28 a mí me acuerdo la lo pactado

Voz 5 37:31 bueno y la corrida no sirvió pero dentro de Sylvie salimos sobre el boom es más malo del mundo y entoces porque yo a ver los libros a la madre grande que la madre te la quito sí pero con la madre de quedaba otro toro ese año si te te la misma madre de mi padre

Voz 1395 37:51 fue tremendo

Voz 5 37:52 bonitos ya verás ya entonces llevo yo lo corrige la zona viene Luis Manuel Lozano de Castilla la corrida a verla lesionó sendos mucho dice concedido no no echado echamos mejor hay que echarlo porque no sé que no sé cuánta echábamos de Costa Casellas rabo e hice Luis Manuel Lozano dice ha dicho Toledo que unos lo mejor toro a toro en su carrera

Voz 1398 38:17 la misma madre de como te

Voz 1395 38:19 que es lo mismo que Caín y Abel eran del mismo padre madre yo no salió a uno le dio que la Quijada al otro y otro

Voz 1398 38:26 yo no no coge

Voz 1395 38:30 es el tren quédate en Madrid vete hoy a al al callejón del Quetta también ejemplo para que los toros no estaba mi dueño

Voz 1398 38:38 vean los toros allí voy a ver si te ven mejor

Voz 1395 38:41 la cosa Elvis

Voz 1398 38:44 un abrazo un abrazo muy fuerte

Voz 5 38:46 no no lo que me encanta Moulton hablar con todos quiero marcar la cuenta