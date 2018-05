Xavi Puig: "Como los yogures aunque estén caducados, pero luego estoy muy paranoico"

Voz 1 00:00 en SER Consumidor sin

Voz 3 00:13 el Evangelio de la mano derecha y repita el juramento

Voz 4 00:16 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la venda

Voz 0509 00:24 su nombre Xavi Puig sabe qué tal cómo estás muy bien qué tal director de El Mundo Today señor súper seguidores ya sabes que nuestro programa El Mundo Today tiene mucho pero se es un honor es un honor para nosotros Vega el TS empezamos venga cuántas veces has pedido los reclamaciones ninguna un huevo talla L

Voz 5 00:44 esa entre cuarenta y cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta entre cincuenta y sesenta cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas poco mucho

Voz 0509 00:55 no atiendo yo aguanto poco tirando a muchos medios que mirar más a los alimentos la grasa era Olazábal en la grasa sino te han cobrado un plato en la factura de un restaurante recuerda que haces la verdad la verdad la verdad sí sí señor no lo digo digo digo siempre que que que hay que pagarlo coger la fruta la tienda con eso sin ellos Congo antes te come los yogures aunque estén caducados es sí pero luego estoy muy paranoico ropa de marca o locos y un poco de todo compras productos falsificados limitaciones no el pecado gastronómico que te das de vez en cuando no sé si cuenta pero vemos demasiada Coca Cola y tomado demasiado azúcar en general cuando compra ropa mira si es de tinte oscila la puedes lavar en casa siempre Alaba en casa de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrico de la compañía de telefonía Madre de Dios de nadie de nadie es que no puedo contestar que confían también estado sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que llevas ahí en la cartera

Voz 6 02:02 que yo creo que a unos doce euros pero no te sé decir si anuales mensuales o cada cinco minutos sea no lo sabe no lo sé