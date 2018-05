Correr par llevar agua limpia a una parte del mundo

Voz 1 00:00 un problema que tenía miga

Voz 0313 00:09 alguien pintó la frase correr es de cobardes e debía tener alguna razón seguro supongo que sí aspiraría una historia concreta no digo yo que no pero se quedó corto muchísimo claro que se puede salir por piernas para escaparse de algo pero también se puede correr por muchos otros motivos y uno de ellos posiblemente el más hermoso sea para ayudar simplemente para echar una mano al prójimo este próximo sábado en todo el mundo se disputa una carrera muy especial seis kilómetros para agua que se estarán preguntando el porqué seis kilómetros pues porque esa es la distancia media que

Voz 2 00:40 miles y miles y miles de niños iraní

Voz 0313 00:42 ellas en todo el mundo tienen que recorrer cada día para obtener agua potable agua limpia saben eso tan sencillo que hacemos de abrir el grifo y dejarlo correr el correr bueno pues seis kilómetros cada día bueno y luego a ver que te encuentras cuando llegue se que no siempre es agua potable uno de los embajadores esa carrera es alguien que conoce muy bien lo que supone el esfuerzo el reto la dificultad y las ganas es superarlo claro se llama Ramón Ramón Arroyo historias pero seguramente lo saben esa película de Dani Rovira titulada cien metros se publicó también un libro rendirse no es una opción pero todo empezó

Voz 3 01:15 todo empezó en dos mil trece con Informe Robinson donde se contaba que Ramón hundía le diagnostican una cosita de nada esclerosis múltiple

Voz 1 01:25 pues hace esto entre Google y puse

Voz 4 01:30 triatlón y esclerosis múltiple y la primera referencia que salió fue una página de la federación que hablaba de para triatlón un deporte donde la esclerosis múltiple está reconocido en una categoría en me fui animando me compré una bici me saqué humano en la piscina municipal y así empecé con entre

Voz 5 01:45 sabía lo que iba a suponer en las facturas humanos

Voz 1913 01:48 para mí sino para mi familia en la aprovecha el tiempo para irse a correr mientras que estoy con los niños sin encargo porque lo hemos decidido así no es algo que que se ha convertido en una pesadilla porque todos entendemos en el valor de lo que muchas obras que no hubo en casa

Voz 0313 02:08 hoy de momento está la radio en La Ventana Ramón Arroyo buenas tardes bienvenido muy buenas tardes muchas gracias embajador de la carrera Ángel Cano qué tal buenas tardes bueno teniendo de alcohol eso buenas tardes le damos correr es de cobardes sí o no

Voz 6 02:22 estoy cansado de verlo pero cuando no corres

Voz 7 02:25 te te sientes fatal cuando no corres te pilla a veces y además te pillan

Voz 0313 02:32 pues ya no es de cobardes o no sólo de cunado estoy de acuerdo no recuerdo eso lo dicen los Cobas

Voz 6 02:37 es que no quieren correr el instinto yo estaba ayer

Voz 0313 02:40 ser libre ayer no había fumo diez veces para mí no

Voz 5 02:45 para para para Movistar Plus es cuando no en estoy de que hemos hecho en el derbi sevillano el el sábado pues ayer estuve delante Geli yo está pensando bueno a las seis muy podría ponerme las zapatillas voy a hacer un poco de footing y aquí puedo aquí un domingo en casa tal ir veo a las seis y ruega a las seis y media pues a las siete el número de cambiarle de Mick come patatas enviado a yo creo que patata de cobarde si el valiente no

Voz 0313 03:17 oye Ángel los detalles esta carrera de este proyecto como cómo nace como es apunta Israel he dicho bien no en todo el mundo lo sea en ciudades en todo el mundo empecemos por España donde se disputa la carrera

Voz 5 03:29 pues la prueba podríamos decir que se que se disputan dos sitios uno físicamente

Voz 0313 03:35 nada que es un pueblo vista

Voz 5 03:36 a cincuenta kilómetros de Madrid En la sierra oí y luego se puede disputar en cualquier sitio de España a través de una app donde tú te registran los los famosos seis kilómetros por el agua en cualquier sitio desde la puerta tu casa con tal de de sensibilizar a la gente la habla registra cada kilómetro que que realice ese sapo una de las empresas patrocinadoras donará un euro a la a la fundación

Voz 0313 04:02 que eso se se repite por todo el mundo se replica por todo el mundo no por ciudades de todo

Voz 6 04:07 sí son veinte veinte países los que participan al el diferente huso horario en función de la diferencia horaria pero la idea es que esta es la primera vez que se hacen en España y la idea es que el año que viene sea mucho más grande mucho más gorda el este evento no hemos Ramón y yo pues eh empujar todo lo que podamos la página por la que te puedes apuntar para la carrera física se llama seis K for Water punto es y la aplicación gratuita para poder andar correr lo que te dé la gana se llama Hakkinen Duque te la puedes descargar tanto en en cualquiera de las plataformas de de aplicaciones hombre aquí en España tenemos doce

Voz 0313 04:47 tantos que prácticamente creo que garantizan el el triunfo de esta iniciativa una el boom espectacular de las carreras populares sea bromas aparte hay un montón de gente que en los últimos años se ha apuntado no sólo a correr por su cuenta John a participar en ese universo tan particular Itar atractivo de de las carreras populares y otro no menor es el espíritu solidario de los españoles que en todos los terrenos se llamen ONGs de terremotos cuando se piden ayudas concretas en fin el acogimiento de de de inmigrantes etcétera etcétera demuestra demostramos ir eso podemos presumir a diario de que estamos en eso no Iker que con la suma de los dos factores una iniciativa así como la de los seis kilómetros para

Voz 5 05:26 agua

Voz 0313 05:27 tiene el éxito garantizado sea el año próximo estaríamos hablando de una barbaridad

Voz 5 05:30 claro en efecto y por eso también hemos querido organizar una carrera que sea un poquito diferente no ya simplemente que no soy una carrera de cinco kilómetros sino que sea de seis una distancia tan significativa no seis kilómetros por no que ya nos da explicar explica la gente que es la distancia que tiene que es un niño o una niña para conseguir el agua y luego tiene que transporta a lo largo que estamos hablando de veinte litros de agua aproximadamente como media qué es lo que tienen que transportar que no es moco de pavo no y cuando un niño o una niña tiene que estar andando corriendo seis kilómetros para recoger agua no está haciendo un montón de cosas

Voz 0313 06:04 por ejemplo el cole o jugar simplemente

Voz 5 06:07 no me ha gustado mucho eso que has dicho de de la solidaridad española porque porque porque es cierto no somos muchos pero muchas veces yo creo que somos solidarios con nuestras causas yo por ejemplo soy muy solidario con la esclerosis múltiple arriba en todos los tinglados

Voz 0313 06:20 pero

Voz 5 06:21 pero claro es que esos fácil si por obligación y por alusiones casi no claro claro sino lo haces teniéndola yo creo que que también tenerla como

Voz 0313 06:30 las por cierto Ramón pues está muy bien yo estoy bien

Voz 5 06:32 estamos en horario infantil estoy un poquito fastidiado bien bien bien de ya sabéis que cursa brotes Si llevaba dos años muy buenos y hace ya hace unas hermanitas me ha pegado ahí un susto oí pero bueno estamos seguimos pudiendo apuntarse a una carrera de seis kilómetros y andando corriendo la podría hacer no entro

Voz 0313 06:55 ya no nos obliga Cossio corre tampoco lo digo porque no no no en absoluto kilómetros de murciano

Voz 5 06:59 en absoluto se puede trotar claro claro por cierto con lo hicimos son con Ramón y los médicos lejos tiene recomendarle a hacer lo que estaba haciendo pensar contraproducente pero Ramón le daba igual que bueno es que hay veces que hay médicos y otros que son licenciados en Medicina son cosas diferentes no como periodistas licenciados en Periodismo entonces yo a mi sentido común me decía oye si yo tengo una enfermedad que me va cosa problemas motores problemas de coordinación problemas de equilibrio pues mientras esté bien voy a trabajarlo y lo encajará mejor cuando vengan malas a los hechos me remito oí hiel y el movimiento que tampoco inició yo ya había otros es claro es claro ticos tan locos como yo antes que hicieron pruebas de este tipo pues ha seguido ya hoy en día la esclerosis múltiple y la actividad física es algo que no sólo aparece en la página de la federación como decíamos en el informe sino que todas las asociaciones todos los dominadores están están trabajando seriamente

Voz 0313 07:55 Geli tú porque eres embajador de esta carrera en concreto

Voz 6 08:00 primero me gusta correr como te decía antes pues hago algo más de cien kilómetros a la semana mail apunta Iñaki me está persiguiendo el día que no lo corro me siento que he hecho algo mal eso es una es una mala sensación con lo cual intento que no sea así correr todas las semanas lo siguiente es que metiera muchos años trabajando en la empresa privada hay dedicándole muchas horas todos los días de la semana cuando dejé de trabajar en ese mundo tan loco me parecía que tenía que ser capaz de de de ayudar a causas de este estilo y qué mejor que correr cuando a mí lo que me encanta es correr maratones hecho quince ya de momento oí y espero seguir haciéndolos cuando me dijeron en el mes de febrero acompañan a Ghana a ver a uno estos poblados sin agua esto que decíamos que decías antes de los seis kilómetros que tienen que recorrer yo sí invito a que os pongáis ese cubo lleno de agua Hinault que tengáis que es lo que tengáis que

Voz 5 09:01 sí sí sí

Voz 6 09:03 enterar si yo me lo puse por probar te pones ese especie de Trapiche donde encabeza impresionado la tú no eres capaz de guardar equilibrio a los treinta segundos no puedes con tu alma el cuello la puedes imaginar pues ellas suponen con una facilidad pasmosa en la cabeza hice recorrer el camino de vuelta que hoy en día igual es sólo un kilómetro quinientos metros pero vamos ni un kilómetro de quinientos metros imaginaros cuando eran seis que sigue sendos es para muchos poblados en en África no a mí me parece una causa espectacular

Voz 5 09:37 así el mejor fondista de la historia pues él no solamente iban diez kilómetros a ir al colegio para antes de ir al colegio El tuve que ir precisa veintiséis kilómetros son doce seis ella seis de vuelta dice que la tortura pero luego te acabas acostumbrando

Voz 6 09:55 ella se han acostumbrado porque ya se ríen cuando te pasa el cubo Event como tú no puedes porque ellas son poquita cosa tú vienes bien alimentado y sin embargo tú no puedes vamos no puedes andar un kilómetro ni de coña eh

Voz 0313 10:09 yo recuerdo hace un par o tres de años tuvimos la oportunidad de hacer la uno La Ventana en Mali

Voz 3 10:14 nunca olvidaré la fiesta que nos montaron en un dos fiestas una en un en una escuela porque inauguraban un retrete otra fiesta

Voz 0313 10:23 en un poblado Bono en un poblado no acudieron poblados de toda la comarca no sé cuántos que de distancia porque sino auguraba un pozo un pozo que Acción contra el Hambre había conseguido instalar y que iba a suponer un cambio para toda esa comarca para centenares miles incluso de de personas ese pozo una fiesta que montaron nunca olvidaré por cierto este año esto es muy interesante que lo sepan los oyentes todos los fondos que se reúna en esta carrera para el agua para ser para los trescientos alumnos de orfanato y la escuela SEK Mary Kevin que está que está en Uganda a los que se quiere llevar pues eso agua potable perdona lo mejor es ponerle rostro y ponerle sentimiento quién va a recibir nuestra ayuda Sonia Ballesteros buenas tardes hola a ver cómo es esa escuela empecemos por algo

Voz 1913 11:04 pues mira vamos a empezar explicar el porqué sino el por quién vamos a correr el próximo sábado cobraremos por todas las mujeres niños y niños que tienen que caminar kilómetros para llegar al agua

Voz 2 11:22 pero Mágina que aún

Voz 8 11:23 el doble citó pequeño en el barrio marginal de sopor recitó pequeño hay un orfanato que está hecho de ladrillos los suelos están curar tierra rojiza a la que ahí con lo cual siempre hay mucho polvo en la época seca en la época de lluvias en un barrizal

Voz 1913 11:41 el polvo y barro rojo Susana Oliver Nos describe una escuela orfanato en el corazón de Uganda una zona donde el sesenta y ocho por ciento de la población no tiene acceso al agua potable tampoco los trescientos niños del sin mérito

Voz 8 11:54 bien ahí los niños pues en su mayoría han quedado huérfanos bien por la epidemia de sida que ha vivido el país o por los conflictos que sufrió Uganda hace unos años con la Guerra Civil

Voz 1913 12:07 antes vivían en la calle hoy los niños tienen techo comida escuela cariño no se cuenta Susana nos habla también de sus obligaciones

Voz 8 12:14 que levantan muy temprano por la mañana a la que a la que sale el sol

Voz 9 12:20 después están

Voz 10 12:25 claro

Voz 8 12:25 mismo supermercado prioridades ir a buscar agua así que lo primero que hace unas agarrar un bidón de agua allí sea al arroyo lo más cercano a buscar agua para poder Oña se para que les puedan preparar

Voz 1913 12:36 de uno un desayuno que se hace esperar porque el agua que han transportado en cubos y garrafas a lo largo de varios kilómetros es un líquido más amarrado que transparente y no se puede beber

Voz 8 12:46 que no es potable cuando llegan a los tanatorios tienen que servir para poder utilizarla

Voz 11 12:50 en la que todos los seres humanos no deberían beber esta agua yo la veo todos los días porque no me queda más remedio al nada va de Yoigo darle está agua Mis hijos me rompe el corazón a Naipaul

Voz 1913 13:04 el sábado conoceremos para construir un pozo en mecanizado con energía solar para recoger potabilizar y canalizar el agua de la lluvia los trescientos niños del Mary conocen el proyecto y están deseando que nos pongamos las zapatillas aunque sean las virtuales

Voz 8 13:25 pues están entusiasmados yo creo que es que no se les puede ser un regalo mejor que tener agua potable para primero para evitarles el tener que desplazarse a buscar agua con todos los peligros que eso conlleva pero sobre todo para para acabar con las diarreas y con con todas las enfermedades que trae el agua no potable no

Voz 1913 13:43 y es que fijaros todo lo que ganan salud seguridad tiempo por eso en una escuela también de África cuando pudieron abrir un grifo del que salía agua potable las niñas decidieron escribir un poema

Voz 12 13:54 un poema del que vamos a escuchar un fragmento

Voz 1913 13:57 se llama Querida agua

Voz 13 13:59 o sea que sería una mujer

Voz 14 14:13 ya lo metro Hermes darles

Voz 0313 14:27 Ramón y Ángel al próximo que diga que no es de cobardes guantazo directamente después de esto ya no se después destruirán apartadas después de esto conmigo no vas ayudas si se te cae el alma a los pies cuando ves a estos niños viviendo como decía antes Michael queda es unos agua caldo no sé muy bien

Voz 5 14:45 es una es que desea es que hablaba Ángel es que no podemos hacernos con la pista mucho más por la cantidad de uno espeso mierda que hay dentro de la tierra tierra roja