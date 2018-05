“Nunca he visto una situación como la que se da actualmente en la Línea”

Voz 0313 00:00 igual alguien estará pensando el últimamente una especie como de como de o de obsesión por mirar siempre hacia hacia el Campo de Gibraltar Algeciras Garín y además sólo empuja de problemas no es así no estamos obsesionados con nada pero si pensamos como periodistas que es muy interesante tratar de conocer y explicar todo lo que ocurre allí lo que ocurre como saben en los últimos tiempos relacionado derivado provocado por el problema del narcotráfico pues no suelen ser noticias agradables este fin de semana por ejemplo no sé si lo saben ha habido dos personas detenidas y otras diez identificadas que veremos qué proceso se sigue con ellas por la agresión que han sufrido un grupo de guardias civiles de los GAR que son los grupos de acción rápida que están desplegados precisamente para luchar contra el narcotráfico Bono estaban fuera de servicio estaban almorzando en un restaurante y según parece cuando llegaron al aparcamiento un grupo de uno pequeña treinta ó cuarenta personas con Botella piedra palos y demás les les agredieron no el ministro del Interior ha dicho que bueno que esto es un acto vandálico que no está tampoco del todo claro que tenga que ver con el van ya veremos pero en fin esto tiene toda la pinta como en otros episodios parecidos ha ocurrido con menos agentes de la autoridad que se les identifica saben quiénes son Illes ilegales hostigan en ocasiones les agreden esto está ocurriendo y negarlo es absurdo por lo tanto hemos invitado a asomarse a la ventana Raúl Zambrana que representante de la Asociación Española de Guardias Civiles Raúl Zambrana buenas tardes

Voz 0313 01:26 ya ya ya se preguntaba y con retintín lo de de de este incidente concreto saben algo más a esta hora

Voz 1346 01:41 esas personas conocían perfectamente que se trata de guardias civiles eso lo sabían por dos motivos uno porque ellos se identificaron como tal como guardias civiles dos porque tuvieron que hace uso de su arma reglamentaria siendo algunos disparos al aire para todos el a retenerla agresión así salir ileso

Voz 0313 02:04 oiga Raúl úteros obra más porque está ahí sobre el terreno y además es de es de la zona pero visto desde fuera en las últimas semanas de diría que en los últimos dos meses tenemos la sensación de que hay ahí un un un un incremento una subida de la cesta de la violencia por parte de todo este mundillo del narcotráfico y derivados empezó con el asalto famoso al hospital para liberar a un detenido y la cosa seguido ya ha seguido eh

Voz 1346 02:32 todo violento mafioso

Voz 1346 02:38 cinco derrotas desde la Asociación Española de Guardia Civil estamos cansado desde denuncia que esto va a más y que si no se ponen medios Ny para poder frenar hecho que vamos a tener de desgracias mayores eh el eh ya que me comenta lo del asalto del hospital y es que el cine de Woody es inaudito que las personas que fueron detenidas a aceptar el hospital de La Línea sean puesta en libertad por una fianza de diez mil euros cuando uno de los detenidos a la hora de de su captura llevaba encima más de doscientos mil euros de Iker la Fiscalía no ponga objeción alguna a la petición de la defensa es normal en la defensa de un detenido pida la libertad claro claro lo que lo que no es normal es que la Fiscalía no pongan objeción si que no pongo objeción ninguna una persona que hacerle Pires bien Miller una persona que va por la calle con más de doscientos mil euros por asaltar un hospital y llevarse un detenido y a poner en peligro a a a todo el personal de los a los dos policías nacionales que estaban custodiando lo ya todo es que en unión

Voz 0313 03:55 de hecho Raúl usted está de baja verdad creo

Voz 1 03:57 sí yo estoy de baja por una agresión de yo también en un alijo de droga un vehículo robado

Voz 1346 04:06 el narcotraficante me embistió de frente a mi a mi compañero sí tuvimos una colisión frontal

Voz 0313 04:14 oiga Rowe en cuántos años lleva usted de Guardia Civil se lo puedo preguntar

Voz 1346 04:19 yo entré en la Guardia Civil como Walden sirvió fría en el noventa y dos

Voz 0313 04:24 pero a más de veinticinco años ya

Voz 1346 04:26 he vivido tres décadas diferente de la Guardia Civil ahí en ninguna he echado en el norte de hecho detectado bueno yo tanto no caddie como Navarra ni en ningún lado y he dicho una situación en la que los guardias civiles echen como están en la Liga en campo de ingrata pero sobre todo en la línea ahora mismo por eso pedí o han hecho que declare esta zona como zona de especial singularidad porque es que lo es es que no no hay nadie en su sano juicio ahora mismo que ningún Policía Nacional y Guardia Civil que quiere que quiera estar en esta Asón perdón primero no han sacado vacantes con lo cual no va nadie pero es que encima y la poca poco personal que hay se quiere marchar dentro de tres meses nos vamos a ver con menos personal aún del del que hay ahora mismo osea facilitándole al narcotraficante más todavía labor

Voz 0313 05:26 usted tiene ganas de quedarse Raúl

Voz 1 05:28 no no yo tengo ganas de otra vez

Voz 1346 05:30 qué pasa que por asuntos familiares aquí he pero cuánto puede darnos más y otra vez

Voz 0313 05:38 que le pregunta una cosa muy breve ya para terminar el otro día en un reportaje en Galicia con esto de la serie de Fariña idea más alguien decía la diferencia entre Galicia ahí la línea o el Campo de Gibraltar es que en Galicia mucha gente quería acabar con los narcotraficantes ahí abajo hay bastante gente que vive de ellos están de acuerdo con el yo

Voz 1346 05:56 no no estoy de acuerdo a hay mucha gente que que que que está cansada expandiéndose

Voz 0313 06:01 vemos sabemos lo sabemos parte de la

Voz 1346 06:04 la acción no tiene Kurt para arreglar son los digamos es la principal víctima de de las mafias de las organizaciones mafiosas tanto de contrabando de tabaco yo no no quién lo que pasa que esos son digamos uno de los escalones de la mafia en inculcar miedo a la población ya ya sé que no puedo edad Ike la población no puede renunciar ni hablar sobre

Voz 0313 06:27 bueno pues pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurre Raúl Zambrana muchísimas gracias por asomarse a la ventana y ánimos eh

Voz 1 06:34 gracias a ustedes por hacerlo ir a a la persona

Voz 1346 06:37 lo que está sucediendo en nuestra