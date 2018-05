Toni Garrido: "Puedo imitar un anuncio que hacía Paco Rabal de vinos Capel"

Voz 2 00:00 Balbino no hacer amigos a la política en la trae floja Mela segunda de la traía al fresco Un que miedo preguntas al acabar así que yo propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy levemente

Voz 3 00:30 venga que hay hoy

Voz 1487 00:43 no estamos buscando

Voz 4 00:44 Dole tres pies al gato yo creo que estamos

Voz 1487 00:46 buscándole diecisiete pies al gato

Voz 0230 00:49 suerte a divertirse

Voz 3 00:55 para divertirse divertirse pero bueno hola hola todo está en orden

Voz 5 00:59 sí bien si tenemos entrevista lo sabéis no sale el lunes doce sabes tiene hoy no lo digo Toni Garrido misterio y a las finanzas pero eso serán un ratito antes antes

Voz 0230 01:15 bueno antes de todo no hoy en día no no

Voz 5 01:21 cuando bienes

Voz 0230 01:25 si bien frases y frases todo el mundo frases y más frases venga frases Amaya tras el puesto veintitrés de la canción española en Eurovisión

Voz 6 01:33 el puesto pues es una mierda pero no pasa nada estamos contentos

Voz 0230 01:37 muy bien otro que podría decir lo mismo nuevo presidente de la Generalitat Quim Torra que ha empezado su discurso diciendo el president es otro aún más zar preside Carrascosa Ramón se presenta presidente de la Generalitat dice votan me tranquilos que el presidente es otro pasaba algo

Voz 7 01:55 a es

Voz 5 02:03 eso es tener la la autoestima baja no en realidad la política catalana

Voz 0230 02:08 forma parte de los actos del vigesimoquinto aniversario de la muerte de Mario Moreno Cantinflas este año se cumplen veinticinco años de la muerte de este genial cómico mexicano que parece parece muy complicado entender que hay un candidato a presidente que empieza su discurso diciendo que el presidente es otro pero en realidad tiene que decirlo así porque sino lo dice si resulta que ayunos dentro del Parlamento que elevan a permitir ser presidente que no le dejarían ser presidente si dijera que el presidente por porque esos que elevara permitirse el presidente creen que el presidente es el otro por eso le permiten ser presidente es esto es un galimatías para Dios

Voz 5 02:45 sí

Voz 8 02:48 decía que pudiéramos llamar nosotros conforme la pisto loca tiene usted de Medicina Legal la medicina legal que es legal tanto legalizada si hiciese la son logia o más bien tanto nómina maestro

Voz 0230 03:03 has visto elogia la mano son cosas legales de todos los días

Voz 9 03:13 buenos días

Voz 1871 03:18 diez llegamos los detenidos con Eurovisión de la noche eurovisiva del sábado nos quedamos con esta acertada reflexión de Emmanuel de los

Voz 10 03:25 el zoo no acabo de entender para que se celebraba Eurovisión antes de Twitter

Voz 1871 03:29 en un regalo imposible bueno utilizando metáforas todo parece mucho más bonito un ejemplo Nos lo ponen Javier

Voz 10 03:35 Corbis Mi casa está construida sobre un antiguo cementerio de sillas con ropa encima

Voz 1871 03:40 vamos ahora con el gran Luis Álvaro y sus cositas

Voz 0573 03:43 anoche bebí para olvidar no sé qué

Voz 1871 03:47 para algunas personas ver series ha convertido en ABC deporte y alma quiere ser coherente con este hecho

Voz 10 03:52 cuando en Decathlon la sección para ver Netflix

Voz 1871 03:56 ya acabó las siete días con un tuit que bien parece un pelícano mal

Voz 10 03:59 sí tengo en casa un dispensador automático de medicina homeopática lo llevamos grifo

Voz 9 04:10 y después de las twiterías

Voz 5 04:14 aquí llegan las noticias El Mundo Today

Voz 1981 04:16 tener que participar en Eurovisión es ya la principal objeción de los catalanes a la independencia

Voz 0573 04:22 con la idea de Albert Pla escupiendo a todo Europa es el peor de los escenarios que se contemplan

Voz 1981 04:28 el televoto da la victoria al PP en la investidura del president de la Generalitat

Voz 0573 04:32 Rajoy ha prometido que gobernará para todos tanto para los que quieren ser españoles como los que no

Voz 1981 04:38 más de dos millones de fans del Rey de Señor de los anillos sea Kilian aún cultural

Voz 0573 04:43 el lazo amarillo ya significa el apoyo contra la opresión de a la ciudad blanca de minas Tigris

Voz 1981 04:49 dos de cada tres españoles son incapaces de reconocer a su pareja sin filtros de Instagram

Voz 0573 04:54 por Dios que te han hecho o le ha gritado un señor a su mujer que se cambió el filtro Valencia por el clan Ndong

Voz 1981 05:00 un turista inglés consigue quemarse la espalda en un día nublado

Voz 0573 05:04 pronto con la mera idea de viajar a España ya les arder a la piel de un hombre envuelto en llamas lleva una

Voz 1981 05:11 horas sentado en la sala de espera de urgencias

Voz 0573 05:13 encima la máquina del agua está estropeada a pactista

Voz 1981 05:17 Mcdonald regalará sus hamburguesas mañana con la condición de que no

Voz 0573 05:21 preguntes recomiendan comer con los ojos cerrados

Voz 1981 05:25 Linked In sugiere que felicite a Cristina Cifuentes por su nuevo puesto en la Complutense

Voz 0573 05:30 pregunta si quieres que te escriba una carta de recomendación

Voz 1981 05:34 los aficionados culés aterrados tras ver el futuro que les espera cuando se retire Messi

Voz 0573 05:40 votar cada gol como si fuera el último dicen

Voz 1981 05:44 todos los países que votaron votaron a Israel en Eurovisión lo hicieron por miedo a ser bombardeados

Voz 0573 05:49 el bravo bravo qué bien lo ha hecho la muchacha declaraba aterrorizado el jurado

Voz 12 06:12 mucho

Voz 4 06:15 ah el orden natural de las cosas twiterías Noticias del Mundo Today y la lista de Pedro Aznar pues

Voz 0573 06:21 sí vamos a que El Mundo gire girarse girarse Ogier ahora estamos en plenas fiestas de San Isidro e festividades que celebran los madrileños sacando a la calle sus trajes de chulapos lapas el personaje que representa el estereotipo madrileño más castizo es Pesci no habérselo usa por eso hoy os traigo cinco cosas que no sabíais de Pesci el equipo de todo por la radio sabe contar estupenda cuenta del cinco al uno empezando por El Chino nació salió por la puerta grande de su madre vale número cincuenta sombras de Grey está basada en Pichi porque él también es un chulo que castiga vamos al número tres si si nos roba creemos en un supermercado las cremas escapan de la estantería pastar compite estamos al número a Fitch y les da igual que las vigas que cae en el laísmo leísmo Avicii se les suba el número uno de las cosas que os habíais de Pichi Pichi tiene dos primos uno vasco Patxi y otro catalán Albert Rivera el pichichi catalán

Voz 0230 07:53 ah

Voz 12 08:18 el pasado diez de octubre

Voz 14 08:21 hace ya siete meses

Voz 0230 08:23 Francino diría siete meses y cuatro días y cayó en martes era si si si ves porque tiene estas cosas de friki eh dices dos de octubre dos mil ocho responde lunes

Voz 5 08:33 a ya qué dice que no llevarle la contraria pero para que cada cual tiene sus manías

Voz 0230 08:43 el pasado diez de octubre el presidente del Consejo Europeo

Voz 5 08:50 no no eran Donald Trump al TAS que el presidente del Consejo Europeo John Kerry porque yo quería ser presidente de la Comisión el presidente del Consejo Europeo se llama

Voz 0230 09:08 Donald Tusk es buena pero tus tus Donald

Voz 15 09:13 no tiene canción

Voz 0230 09:27 eh pues a todos dijo el pasado diez de octubre en una declaración sobre Cataluña hizo una declaración Suárez Catalunya hay dijo dos cosas una Carles Puigdemont que no tomara decisiones que hicieron imposible el diálogo

Voz 14 09:39 el cese de Chucho make LOC en Pozo como es es

Voz 0230 09:47 polaco quiero decir que no es inglés pues entendemos el inglés perfectamente porque parece que seamos nosotros mismos hablando en inglés a Mariano Rajoy le recordó que la fuerza de los argumentos siempre es mejor que el argumento de la fuerza

Voz 14 09:59 de es Always desde aquí entiende todo

Voz 1194 10:08 esto lo dijo hace siete meses

Voz 0230 10:10 a pesar de haberlo entendido todo desde entonces no lo hemos hecho los españoles es más hicimos todo lo contrario Donald Tusk desde entonces va empapado en Tequila maldiciendo su falta de carisma ya acordándose de los españoles

Voz 3 10:27 Rato animan a ADP

Voz 0230 10:36 pero ahora parece después de siete meses parece que los dirigentes políticos españoles es ten intentando recuperar posiciones para que aquello que no fue posible hace siete meses a ver si es posible hacerlo ahora Mariano Rajoy ofrece hoy entendimiento

Voz 1487 10:52 quiero decir que de cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento por la concordia

Voz 0230 10:58 a hablar Rajoy de enfocar las cosas hacia el futuro el presidente de la Generalitat investido recién investido Quim Torra a día herido diálogo e ha ofrecido diálogo y lo ha dicho en una misma mesa esta precisión es interesante porque imagínate que se sientan en mesas separadas tienen que mirando a otro lado y cogen les

Voz 16 11:16 el señor Mariano Rajoy nos sentamos de una vez juntos en una misma mesa su Gobierno el Gobierno de Cataluña nosotros estamos dispuestos a ceder a dialogar mañana mismo sin condiciones sin quitar nada acuerdo

Voz 0230 11:28 los socialistas anuncian que mañana se reunirá Pedro Sánchez con Mariano Rajoy

Voz 1487 11:32 interlocución con el Gobierno que es al que le corresponde llevar la iniciativa en este caso

Voz 17 11:36 es nuestro secretario general Pedro Sánchez ha hablado esta mañana con el presidente Rajoy

Voz 0230 11:39 hoy y mañana en verso también se citará a Rajoy con Alves Rivera así que tampoco queda claro si es que realmente hay un diálogo privilegiado gore

Voz 3 11:48 sí sí

Voz 0230 11:54 no se sabe qué papel juega aquí el PNV el PP el PSOE el PNV parecen tener una idea de desacelerar el conflicto como se llama ahora se dice ahora sin los modernos son PP PSOE y PNV forman una especie de club de de aceleradores Ciudadanos en cambio dio por roto el acuerdo con el Gobierno el jueves pasado Ciudadanos ha pactado con el Gobierno está distanciamiento para esto ya hay que destripar un pájaro abre su pero lo que sí sabemos es que Ciudadanos no está ahora en la misma onda

Voz 18 12:22 la agenda política no la puede marcar los nacionalistas es por tanto yo le pido al presente Rajoy que rectifiquen reconoce así que los sentemos a ver cómo entendemos la aplicación del Fondo

Voz 0230 12:32 todos se quiere enfrentar pero como en el trabalenguas del ladrillo y el cielo en la trillado esta ahora quién de ese escalará esto no la alcaldesa de Barcelona todo esto se habla de calor futuro porque solo al pasado pues los problemas alcaldesa de Barcelona dice sobre el nuevo presidente de la Generalitat

Voz 1981 12:47 me preocupan muchísimo las afirmaciones del pasado del a Quim Torra

Voz 0230 12:52 estas afirmaciones que le preocupan Quim Torra dejó escritas unas cosas sobre los españoles así en general los españoles sólo saben vivir gratis los españoles no tiene sentido de la democracia a los españoles tal españoles Pascual artículos de prensa diciendo en Barcelona siempre te acaba sucediendo que te adelanta un grupo de niños y niñas hablando un no dio más matar a otros artículos que hablaban de pobres individuos que viven entre nosotros y no conocen nada de nuestras tradiciones en fin serie que es un hombre que ha escrito cosas cosa una

Voz 5 13:25 no

Voz 0573 13:30 no lo sé no bueno dice el alcalde de Barcelona que le preocupan

Voz 1981 13:34 decir afirmaciones que asocian a los españoles como categoría genérica con posiciones antidemocráticas o incluso fascistas

Voz 0230 13:42 cosas estas cosas sobre el idioma no

Voz 1981 13:44 que criminalizan a personas que viven en Cataluña porque hablan en castellano

Voz 0230 13:49 claro bueno Quim Torra sabéis que ha pedido disculpas pero es algo que tiene una disculpa rara porque dices bueno discúlpenme por pensar así raro esto tenemos que imaginar que Mariano Rajoy tuviera que disculparse por haber escrito los catalanes no sabe más que robar todo lo quieren gratis o estoy los andaluces hasta las ingles los extremeños que ponen de una leche o que el presidente alemán hubiera escrito los alemanes del Este sólo saben vivir del cuento esto tenemos que apuntarlo también para el futuro que oye Parlamento de Cataluña ha elegido como representante de todos los catalanes antes mundo alguien Torre escuchamos a la vicesecretaria del PSOE Adriana Lastra decir esperamos que deje de supremacía muy la xenofobia

Voz 19 14:29 lo que deseamos es eh

Voz 5 14:32 bueno pues que aparte ese suprema cisma del cazador

Voz 19 14:34 hala esa xenofobia de la caja gala que empieza a trabajar

Voz 5 14:38 es una situación un poco surrealista que deje usted de lado la xenofobia y a ver qué podemos venga

Voz 1194 14:47 estamos eh

Voz 5 14:49 ahora le toca firmar esto

Voz 0230 14:51 junto al Rey de quién quién Torradijo majestad así no a lo que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha respondido bajas

Voz 14 15:01 sí

Voz 5 15:02 la verdad que debía haber un protocolo

Voz 0230 15:05 de frases de presidente autonómico sobre Ray Majestad porque si las escuchamos las dos a la vez

Voz 14 15:10 sí coinciden más a así

Voz 5 15:17 bueno total que en este rezo John el presidente del Gobierno aparece hoy apaciguadora regresando a la senda de Donald Tusk

Voz 1487 15:25 no quiero decir que de cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento por la concordia pero de la misma manera que digo esto lo digo porque lo siento yo garantizo que la ley y la Constitución española y el resto el ordenamiento jurídico Se van a cumplir

Voz 5 15:44 sí a si esto no es alguien con un taladro no cobrando en cuadro logras antiguas es la primera vez

Voz 0230 15:51 hace mucho tiempo que se habla de diálogo de concordia ya veremos ya veremos en qué acaba todo esto porque sabemos de sobra que en la política española muchas veces se estila el dialogo acantilado disertación sobre los a todos

Voz 20 16:02 es una cosa tan cueste verdad que al estallar Viena agarrando porque él Rosen lo más raros de la cosas que al usted soltar el átomo viene cayendo poco a poco parece que no Ross pero lo que es el momento para que explota entonces la flotación del mismo átomo hace que las partículas de ex integrante signifique uniformemente pero al mismo tiempo desintegrara entonces ya como quien dice que explotó

Voz 5 16:26 sí

Voz 4 16:38 territorio Broadway con Pedro Aznar venga bueno últimamente he traído noticias que son un poco no voy afirma la expresión poco extrañas y hoy por fin después de un tiempo traigo una buena nota

Voz 5 16:48 ay qué bonito

Voz 0573 16:50 Iglesias vuelve a salir de gira

Voz 5 16:54 a sus setenta

Voz 0573 16:55 cuatro hijos perdón años ha sabido que sube a los escenarios otra vez Icon gira mundial tope nada de ir por pueblos nacen enojó líder mundial empieza en septiembre en Uzbekistán porque puede país de amplia tradición de canción ligera en castellano por otra

Voz 5 17:16 definirle

Voz 0573 17:17 el que por cierto tras su visita ir dejando seguir el curso de la genética en unos años se llamará Julio Kiss tan luego la gira ya sigue por decenas de países Dubai eso sí a España no viene la gira no ha puesto España no de momento porque a España tiene muy lista muy tocada a nivel musical quiero decir España tiene muy vista de todas formas

Voz 21 17:40 los signos de julio son innumerables pero hay algunas melodías que les revienta la cabeza no como esta por ejemplo eso sí es momento revisar este clásico en julio por supuesto que la nueva gira va a caer esta canción y aunque sigue vigente porque él está muy muy buena forma diez en producir unos mínimos cambios para hacerla sólo un pelín sólo un pelín más pegadas buena

Voz 12 17:59 confieso que hacer una gira ahora es del dos cientos que lo salud le esperaba Harpo ya no habrá tanta su mujer es mi tanto vino tengo una edad que me dicen algo y y volví muchas en mi vida hubo más que Oprah y en ese aspecto sólido fresco como una rosa hicieron tu ciudad al menos Fundi acerca que un poco a Kepa

Voz 22 18:37 qué

Voz 12 18:45 pero ahora aquí sólo tuvo una abuelo en contrato es del mundo entero siendo mayor cuyo no me to un pañito confieso que pensarlo a veces mira Pere pero aquí está he vienen todas saber mira a mi camerino donde está toda la vía gracias no voy a hacer como mi padre y me pondré no seguir estando en activo con más de un siglo ICIT te digo estas conquistada yo soy Colón y tú a América

Voz 22 19:41 eh eh

Voz 12 19:44 pero a mí me voy de gira Itziar El hombre Nalda lo truhán pero ahora mal rollo un abuelo empotrado o que me voy de alrededor del mundo entero siendo Majid Noone venido

Voz 5 20:11 en Pakistán

Voz 4 20:14 desde casa después de las doce momentito señales horarias canción

Voz 0230 20:22 aplausos

Voz 1194 20:24 en La Ventana

Voz 23 20:30 Francina

Voz 4 20:42 no no venirse abajo cinco y XXXV cuatro y treinta y cinco en Canarias La Ventana todo por la radio hoy tenemos entrevista entrevista con Toni Garrido que está por aquí rondando ya está despertado eh esto para que el seguidas saludamos pero antes Especialistas secundarios

Voz 1871 21:05 yo quiero hablaros hoy de la voz de la voz de de esa herramienta imprescindible para hacer radio la voz la voces la voces un caballo que tras Porta al galope las ideas ideas que ordena hemos no sólo porque como seguir esta mierda no es que es que las buenas voces de la radio son muy importantes para los oyentes mucho oyentes como por ejemplo Chucho al teléfono muy buenas tardes

Voz 24 21:35 muy buenas hay amigos

Voz 25 21:38 ya

Voz 1871 21:39 de las y La Ventana nota acordamos el programa La Ventana Si bueno la voz locutores no

Voz 24 21:45 los locutores mira si no soy consciente a veces pienso del poder que tiene es como esa voz porque sus de Thais creen en nosotros una serie de emociones de sentimientos que algunas como es mi caso creíamos ya dormidos aunque luego también debo decir que la decepción que a la moneda que recibe

Voz 1871 22:05 el entusiasmo quiero deciros algo personal verdad

Voz 24 22:09 mira yo tuve muchísimo años enamorada de la voz del mítico locutor Don Raimundo Viñales creo

Voz 1871 22:14 pero sobre todo me acuerdo perfectamente que decía aquí

Voz 0230 22:18 de queridos escucha eh

Voz 26 22:21 F G bienvenidos a este Ojo

Voz 27 22:25 ahí aquí sí

Voz 26 22:27 que es una de nosotros

Voz 27 22:31 en mí para mí

Voz 5 22:34 eh estaba enamorada de esta voz

Voz 24 22:43 aquí lo que realmente completamente si como ocurre en el cien por cien de los casos cuando conoce a la persona que hace radio

Voz 28 22:51 y él no

Voz 1871 22:55 dime la imagen de la persona no es la imagen que tú te has hecho en la cabeza al escuchar esa voz tantos años verdad hechas Gil

Voz 24 23:03 no muchísimo eh cuando yo más de lo normal

Voz 1871 23:05 yo conocía al vertedero Raimundo Viñales no que te encontraste

Voz 24 23:08 un loro un loro huelga mayo para queda salto de plumaje multicolor como de Desigual

Voz 1194 23:15 el mismo que que que que don Raimundo Viñales Raimundo Viñales si era un guacamole

Voz 24 23:20 muy bien diseñado hablar claro unas espera de todo en la vida porque yo llevaba muchos tiros pero pero Hatcher la misma lo que quiere es que el hombre que te gusta poseía un ser humano un pájaro

Voz 1871 23:32 claro que sí por supuesto entonces novia Facebook La en Youtube y claro ni tele ni nada entonces las locutores pues no no eran conocidos bueno pues tu Chana muchísimas gracias porque no se ha expuesto una decepción bastante habitual en el mundo de los oyentes

Voz 24 23:46 despide diciendo Viñales claro que sí

Voz 1871 23:54 bueno así nuestro tiempo vamos ahora con mi moto con lo único que es la llamada voz de locutor sabes porque no todos los locutores la voz de José de Juan Ochoa por ejemplo o de Toni Garrido por poner un ejemplo que debería ahora mismo memoria tenemos al teléfono a Alex Magno Álex Moreno qué tal buenas tardes

Voz 24 24:10 Mozart aves y ex locutor de radio Veintitrés años así ya que que da miedo medio de dioses

Voz 1871 24:17 pero esta voz de mierda

Voz 29 24:19 si se comparan con todo no no se lo digo porque tuvo hace está lejos de ser lo que la gente entiende por una voz de radio verdad

Voz 25 24:28 oye que Buzz

Voz 24 24:29 eso espero dar desde mujeres supongo que más que buscar crédito seguridad buscar calidez acidez que empatía buscar solución seducción esto

Voz 1871 24:44 eso sería un juez

Voz 24 24:47 hay otro tipo sucio encontrar incomodidad Diego entera con la Saint Louis que alcanza masoquista que tiene que que te que te diera también vas a sentir mala a ver si actuación

Voz 1871 25:08 tú tú serías un oyente para un precio oyentes sucio digamos que es él es oyente sucio

Voz 29 25:15 hacen esa menos convencional pues ayer se encontró digamos tu tu madriguera Alcantarilla no

Voz 1871 25:22 pues es más no muchísimas gracias por tu testimonio chao buenas tardes

Voz 5 25:29 a bordo

Voz 1871 25:32 a Radio la radio pues no es uniforme ya hay voces para todas las sensibilidades como Eurovisión

Voz 4 25:36 que todo va muy bien hoy Olga Nebra preparado el el el saludo

Voz 1194 25:39 todo preparado no

Voz 4 25:42 pues venga vamos más para este hombre la amor

Voz 30 25:44 música es parte importante imprescindible diría yo en su vida no hay ni un solo día en el que no vaya con sus cascos escuchando canciones preferidas pueden ser cinco minutos o dos horas vamos a quitarle un auricular para descubrir que está escuchando

Voz 31 26:05 eh

Voz 14 26:10 pensarán no se puede poner esta canción en mayo pero para él es la mejor canción de Navidad jamás compuesta amor insultos policía que el único irlandés de la historia el que sacaron de su banda por borracho para nuestro invitado Mallorca a sus raíces

Voz 32 26:34 más allá de porque me esté compuesta esta canción es un mazo Jarvis Cocker vocalista del grupo es uno de los estandartes del brit pop con el permiso de nuestro invitado a mi entender un aire moderno sexy con una obra de misterio los noventa dejaron cosas buenas los setenta también lo duden para este mallorquín esta introducción al caos es quizá el último de los clásicos del cantante de Extremoduro y los deja una nota imprescindible para entender la creación de este país en las últimas dos décadas para él es poesía con tierras para la esta canción encierra una historia

Voz 30 27:27 a es un buen amigo de otro amigo suyo sueco ya lo descubrirán bien pues con lo que el Kun que otros pasarán pasaron buena sobremesas nos cuenta que su suegro entonces únicas una noche le preguntó si tenía alguna canción que consideraba buena para él Nick Le canto de vid en mí un clásico que casi introdujo en Sudamérica record

Voz 23 27:56 qué sorpresas tiene la vida donde no

Voz 30 28:01 en este camino que hemos recorrido con nuestro invitado Antonio Vega pone el cierre es que Antonio era de otro universo

Voz 23 28:10 hombre de que universo es cuál será el sitio de su recreo nieve

Voz 4 28:29 esta tarde en La Ventana en todo por la radio Toni Garrido

Voz 5 28:31 ha habido

Voz 1194 28:35 os anticipos no voy a estar a la altura de la introducción del euro no voy a entrar voy a decepcionar y me gustaría dejar claro que la voz es un caballo para mí

Voz 5 28:45 ver si alguna vez

Voz 1194 28:48 yo siento mucho tiempo fui a La Ventana hay qué tal

Voz 5 28:53 la voz es un caballo pregunta

Voz 1194 28:57 porque tú no te has que están durmiendo hasta ahora bueno yo te digo ya lo organiza seguido organizar mi no empecé es momento para hurgar en el oyente quiere Cure caemos en la presión trece levantándome con muchos nervios a las cinco de la mañana hay como Tondo saben Abu Ghraib para la gente es una tortura no dormir es una forma de tortura entonces el comienzo fue

Voz 1995 29:15 pues el nervio dos meses que tiene todo muy atropellado Cataluña se yo las yo sin dormir con lo cual mil pluses encierra como una especie de irrealidad todo que no no no sé no trato de no lo entienda vamos entonces ahora ya he conseguido despertarme en torno a las cinco y media seis estar escuchando el saludo de Pepa las seis para mí es importante porque el relato otra tratamos sé que no lo conseguimos que el relato de Hoy por hoy sea continua que que no haya una división de las diez de la que la división temática de interés de nuestro propio ánimo que separa las diez de la mañana pero intentamos que sean relato e largo y continuo y eso obliga pues a estará a las seis de la mañana atento sea no despierto ciertos puede estar ahí pero con un boli apuntando

Voz 4 30:00 Toni con cuántos años pisas te un estudio

Voz 1194 30:02 de radio por primera vez el primer estudio

Voz 1995 30:05 pero lo que se primero de BUP para los más jóvenes se quiere decir que luego vino la eso El otro todas las distritos cantidad años no con trece años de prisión estudie de de bueno perdón con catorce años y me maravilló de tal manera que yo vi a un hombre sentado ahí con un montón de botones para que ello Star Trek en Radio Nacional en Mallorca qué te dije yo no parecerlo esto parece fácil sacro que que desde entonces ha estado vinculado a la radio oí fue esa cosa cursi de fue mi primer amor

Voz 4 30:37 la primera entrada profesional en un estudio cuando juega

Voz 1995 30:40 pues poco después hicieron un curso en el instituto sea yo vengo de lo más del barro más profundo diciendo en curso el Instituto pisé por primera vez Radio Nacional pero vamos yo fui como las modelos cuando la Maribel Verdú dice que ella iba a acompañar a Miguel Castillo yo tengo un amigo que se apuntó a un curso de radio

Voz 1194 30:57 así que yo fui con él ahora él

Voz 1995 30:59 abogado pero de todo se sale entonces yo empecé Hay con quince años sin tener un estudio investigue maravillado investigue pero ir y además es una es uno de los elementos que me dicen mucho me critican es decir no lo tengas tanto respeto a la radio Sara de Sí Se más orgánico no porque yo tengo mucho respeto a la radio de como oyente como tú como hacedor yo le tengo mucho respeto a la radio has estado

Voz 4 31:22 cinco años fuera del del medio radiofónico acabas de regresar hace unos meses se vive mejor peor con más tensión con menos con más alicientes con menos

Voz 1995 31:32 claro yo creo que hay días pero lo que pasa es que son días muy concretos en David te gustaría estar en la radio y esa estaría bien hace decidirme una pues a ver si hoy sí quiero

Voz 4 31:39 Claudio heroica tengo algo que contar

Voz 1995 31:41 pero la mayor parte del tiempo lo digo cada vez que puedo porque es la realidad yo lo que hago muy muy muy bien es escuchar la radio yo soy como esas áreas bolas de España que hablan con la tele hizo hola buenos días contexto hola buenos días yo contesto a la radio o sea yo yo a día de hoy con especialistas yo les contesto sea libre

Voz 33 31:59 yo hablo con la radio y me indigno y no me gusta hay digo IP

Voz 1995 32:03 lo apago yo yo por ejemplo no sabría es así yo no sabría cocinar yo todos los domingos dejo los tapas de la semana para los niños demás cocino conecta Rosell yo sí apago el carrusel no sé no sé dónde estará sartén habrá que tranquilidad bueno esto lo dicen en casa eh pero no sabía para mí la la radio es un es un un corazón latiendo a Milá o bueno donde esté la radio pero yo necesito cuando decía Olga que escucha escucha mucha música pero escucho mucha radio y me encanta además

Voz 4 32:34 la cocina

Voz 1995 32:35 es que cocino muy bien

Voz 33 32:38 dígase así se punto no sé yo me llevo viviendo solo desde los diecisiete diez

Voz 1995 32:45 ya me harté de todo tipo pero ahora es más fácil Borat ya más en serio viene un señor un empresario que un emprendedor que dicen con atrae en condiciones paupérrimas pero te trae ir pero hasta hace muy poco esto no no existía y comer todos los días fuera mira el el miércoles vamos a seguir vamos a Sevilla donde hay dos tipos hay dos tipos que llevan comiendo fuera de casa veinte años que han hecho una ruta de ellos comen todos los días íbamos a hablar con ellos el próximo miércoles dos ya hace muchos años empecé a cocinar sí ICO coño que cocino viéndola sea lo que quiere

Voz 1194 33:13 el plato estrella

Voz 1995 33:16 qué hago muy buena lasaña la pasta el horno yo lo manejo ya con una precisión quirúrgica vamos al horno

Voz 34 33:25 yo cocino venidos a casa

Voz 4 33:33 oye de todos los años que has hecho radio dime un recuerdo así a bote pronto que te venga a la cabeza que impresionar a por algo especial

Voz 1995 33:40 el 11M sin duda el 11M estábamos aquí todos en la radio ya estaban en la SER si te lo digo y nosotros más se me pone la piel de gallina con lo que vivimos en la SER no y luego con la responsabilidad además de entender que había un equipo de profesionales extraordinario como no lo había en aquel momento en ningún en ningún sitio que defendía la verdad de un relato que no que no coincidía con los hechos relató que en los que estaban dando además yo recuerdo hacer un programa el sigue el sábado y hacía el programa de Radio Madrid eh después se vivió Madrid sea el programa que va después de cuando acaba a vivir que son dos días tratamos de juntar todo pero será el famoso sábado que hubo manifestaciones en Madrid yo recuerdo esos momentos de radio con una intensidad

Voz 1194 34:20 extraordinaria que te pregunto una cosa han pasado

Voz 4 34:23 hace años del 11M en catorce no se en estos tiempos de verdad ahí de mentira descarada tú crees que eso hubiera colado hoy poquito más de lo que no pudo colar en aquel momento yo pensaba en alguna ocasión

Voz 1995 34:36 pues no lo sé pues es una es una muy buena reflexión Carles yo creo que tenemos herramientas extraordinarias lo que no puede ser son estabilidad para insultarnos para indignarse para lo que siendo una chica cantando contra el acoso al que no dejaron de llamarla gorda las redes dice que no puede ser es el mundo al revés eso que es todo paradójico yo lo que sí sé es que en aquel momento había un grupo de periodistas defendiendo una verdad una verdad real como el tiempo además ha demostrado que era y aparecieron muchas voces que trataban de poner palos en las ruedas y tratar de que ese ese relato no llegara a la gente que no se supiera que lo que estaban contando ahora Medina ir recuerdo esos momentos de radio con con excitación con emoción lo que sirvió aquí yo nunca lo afortunadamente el nunca he vivido nada igual nunca hemos visto nada igual pero sí es algo que que yo pues ahí voy a Atocha mujeres de Murcia íbamos mucho al tren paso cada vez Carlas cada vez que voy a estación cada vez me acuerdo de seria es algo que que me que me acompañara influye un aprendizaje de radio extraordinario todo lo pregunto porque tengo la sensación de

Voz 4 35:39 entonces hace catorce años insisto la la diferencia entre verdad y mentira más nítida yo creo que hoy está todo más mezclado más que simulado más enmarañado si ya percibían utilizables

Voz 1995 35:49 en forma de noticia

Voz 4 35:52 cumple es interesante plantearse oye que es el sueco con tu vida Tom el suyo es el sueco osea cómo llega tu vida el sueco probó el yo qué tipo Tona es que si de verdad

Voz 1995 36:02 en cuanto más lo conoces yo K grandes

Voz 4 36:04 no dejes un armario lesión armario el doble cuerpo

Voz 1995 36:07 sí sí yo lo conozco hace un casting de hace muchos años me encargaron hacer un programa con aquellos fondos europeos que se quedaban dinero pues alguien de una plataforma digital un programa oigo por entonces hice un cásting buscando era como el chiste no va un inglés no se trataba de buscar esa cohesión europea a través de las historias personales entonces pues si no se estrenaba como un americano para la feria de todas las apareció en un casting un señor muy alto que contaba una historia que no tiene ninguna gracia sobrevivan vor y una llave inglesa basado en la campiña con un coche pero sea no tenía ninguna gracia pero se desgajó dijo que es un fenómeno a todo el mundo

Voz 1194 36:49 cámara mirando a mí el descojono once

Voz 1995 36:52 dice por no podía parar debe ir desde entonces lo incorporé después de este caso es el único amigo previo es es mi mejor amigo sea yo nos pasamos aquí muchas muchas juntas pero mañana por la mañana temprano que quiere decir que por la mañana temprano estar con alguien ya es difícil y lo bueno vamos a comer Xarla vamos a comernos día nos contaba nos lo cuenta arrasó yo el él es un personaje buses de una

Voz 1194 37:17 es una secta es un ejército japonés de forma que si hay una familia japonesa que les reclama el tiene que irse allí española para sí sí entonces claro es amigo de Nick Lowe el cantante que acabamos de escuchar mi amigo

Voz 4 37:35 qué pasó esa anécdota que ha quedado incompleta ahí pues vino

Voz 1995 37:37 no Niccolo aún hacíamos próxima o lo haremos mundo yo producción nombramos lugar llamado el mundo que sí sí sí sí maravillosa que básicamente me decían yo cada semana buscaba gente que ve gustar a mí para ponernos a cantar el mismo escenario entonces claro era entonces era programando abanico o Jorge Drexler Joshua lo marca de escuchamos todos los días en Pepa entonces pues ya son amigos entonces yo llegué al a los postres entonces eh venga hay todavía algunos restaurantes que conserva la buena tradición de ponerte una botellita de pues Chelo grapa o orujo o lo que sea entonces pusieron una botella encima de la mesa dice micro Boris eso eso que es hice sueco Udyco All that para echar a esto ahora como para la gente más a menos que ubique acerca la Plaza Mayor bueno de ahí al hotel Palace no hubo un bar de vamos con el pasaran de forma que dejamos al señor Low

Voz 1194 38:31 lo que quedaba del Señor Lobo a las ocho nueve

Voz 1995 38:34 la noche el desencanto te bueno le mandamos Godella entonces amigos de Navarra tenéis un gran músico el padre de los músicos británicos

Voz 4 38:42 enamorado que bueno venga aquí entramos ya en tiempo de rueda de prensa que quiere preguntar todo el mundo aquí Quique si hace poco has hecho resto de una persona que te decía no creo en el matrimonio pero si Toni Garrido me dice que no es que hacemos no sé si podría negarme entonces te quería preguntar si has usado alguna vez este poder de persuasión con tubos para para el mal pues claro teleoperadores con no sé con oyente

Voz 1194 39:07 sí claro estoy casado con dos hijos de gente creen que la alegría que elegido por supuesto Kike si cada vez que puedo utilizar no no funciona pero yo llamo al uno euros

Voz 1995 39:24 entonces no te digo whatsapp también echarlo no no odio las notas de voz me parece horroroso así tienes algo que decirme pierde un minuto recibiendo saber aparte es que sí

Voz 1194 39:34 oye o llama llama no a mí las botas las notas de las botas de tal modo

Voz 1871 39:43 eh hola yo sigo con el tema el tema voces que el caballo funciona pasa que el tema voces los hombres que te es una cosa así

Voz 35 39:51 lo grave profundo todo como Nick Cave estas esto eso se puede que que que él es la lista la compre parece que lo escrito Nietzsche

Voz 1194 40:01 pero es verdad que interrumpan

Voz 1995 40:04 es bueno una me dijese tienes la voz tan grave

Voz 1194 40:07 que parece que está a punto de morirse Nitro de leche tomate Orlando

Voz 1871 40:15 me gustaría saber es si la intimidad de si así visitado alguna vez a Gracita Morales no no posibilidades

Voz 1995 40:22 oye sólo mira y mito solamente de verdad lo juro yo te digo estoy perdiendo dinero yo solamente puede evitar un anuncio que hacía Paco Rabal de vino muchos años salía en la tele que se suponía así decía voy a imitar a Paco Rabal esto por favor no lo tengáis en cuenta

Voz 1871 40:39 silencio grabamos decía voy

Voz 35 40:42 el vino joven de Capel tan vivo

Voz 1995 40:52 claro tienen casa

Voz 5 40:55 es la única que guay

Voz 1194 40:59 es lo único que si ya ya está vino que tenían mis para salvar el vino a cada persona joven de Iker

Voz 5 41:12 no había manera limpiarlo

Voz 0230 41:16 dos Íñigo vamos a ver

Voz 10 41:20 ha provocado cierta confusión a los oyentes no a mí que soy avispado pero sí

Voz 1194 41:24 cuando un padre a tener dos Garrido

Voz 10 41:26 en punta de lanza entonces Dani cuantas veces te han confundido con Toni

Voz 1194 41:34 el día de la presentación llegó a Dani le dijo

Voz 5 41:39 es caro

Voz 1995 41:45 Garrido ahora tenemos al ínclito presidente de la Comunidad de Madrid otro pero realmente no no es un apellido tan común no yo tengo una que es muy buena me ya una vez trabaja en Televisión Española Miguel de Cervantes en el programa para El Correo Gallego ya digo pero por favor mira su mejor o empieza no te digo hola qué tal cómo estaba muy bien bueno primero pregunta qué tal el programa digo bueno muy bien feliz entonces hacemos un cuestionario la pobre la pregunta veinte me dice bueno y como lo de los persecuciones de los personajes y es que en este momento voy problema en Televisión Española presentado por Antonio Garrido un acto

Voz 1194 42:22 por esta forma de voz profunda también ha producido pedazos pero claro yo llevaba veintitantos minutos de vista siempre tiene que averiguar los personajes de la entrevista la entrevista completa como Antonio Garrido tiene que me que me costaba más y a la chica el disgusto pobre ni tiene y con Dani tenemos una

Voz 1995 42:50 pero no tenemos ningún tipo de relación familiar somos buenos amigos no no grandes compañeros pero no no tenemos más familiaridad que la que nos da el trato

Voz 4 42:57 hablar por ejemplo no Pedro no tiene tampoco ninguna relación con que es una pregunta

Voz 36 43:03 más que pregunta tengo una observación y es que lo comentaba antes con Xavi estamos viviendo un momento muy guay ese cuando los cantantes prueban su tesitura buscan la nota más grave y la nota más aguda no ahora mismo en antena hasta aquí que puede saludar Quique por favor

Voz 0573 43:15 sí veo la oración

Voz 5 43:18 hola qué tal hola ahí lo tenía en la tesitura de la Cadena Ser por arriba pues eh

Voz 4 43:34 montón de de estudiantes aquí detrás en el estudio haciendo los exámenes para entrar a la atrás pero fuera informó el estudio estará ahí ya no estás examen dos cosas tenemos un texto para leer digo no leáis Hinault en la voz cada uno tiene la voz que tiene que no te gusto eso sí poniendo cosas no

Voz 1194 43:53 han quedado bueno a ver si les sirve de Xavi pregunta

Voz 1981 43:55 pero que hay que ser gusta eh

Voz 5 44:00 toca averías

Voz 1981 44:06 a mí me preguntas fácil yo quiero saber si usas transistor de de los de toda la vida o has pasado ya a Internet

Voz 1995 44:11 el que utilizo hizo la aplicación de la SER que soy el hombre que más da el coñazo porque no en ocasiones funciona como debería pero utiliza todos los métodos posibles templo de de la radio del baño que es una Sony de pilas a la radio

Voz 1194 44:27 varios y que suena además

Voz 1995 44:30 sabía que está en la cocina que es la es la que más turistas después utiliza mucho el teléfono móvil escuchan la radio en cualquiera de esos esos formatos porque porque me acompaña

Voz 4 44:40 vicios tu vicio tu vicio dilo

Voz 5 44:43 Media visto sí que lo diga un caballo y la radio a ese nivel de unos Toni Garrido amigo muchísimas gracias