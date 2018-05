Play Fútbol: En buenas manos (14/05/2018)

Voz 1 00:00 a retratar Juanito pisa para la radio el propio mirlo crearía dos sin no póquer esposas militar

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla

Voz 0301 00:28 Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa el Atlético de Madrid está ante su partido más importante de la temporada cada pocos se acordarán de los tropiezos ante el cara va aquí la imposibilidad de pelearle la Liga al Barça hasta el final si este miércoles los del Cholo Simeone son capaces de doblegar al Marsella en Lyon en una final alcanzada con todo el mérito tras eliminar primero al Arsenal de Bender Ike además confirma que el Atlético de Madrid está trabajando bien que la llegada de Simeone devolvió la grandeza al club Ike entre eso el club la directiva el cuerpo técnico y los jugadores han sido capaces de mantener esa grandeza que sigue igual o más vigente todavía seis años después honores también al Marsella de Zubizarreta que empiezan a salir ya directores deportivos a triunfar fuera de España como es el caso de Monchi también eh Zubizarreta con su gran trabajo en el Marsella han conducido a los de Rudi García buenos fichajes buena hace también en la directiva a la final que se va a disputar este miércoles en Lyon que va a ocupar parte importante de nuestro programa en nada vamos a recordar con Alberto López cómo era que el Marsella del Nobel de tres dirigido por Bernard Tapie en los despachos pero que tenía pedazo de futbolistas como Desailly como Deschamps grandísimos jugadores y los vamos a recordar nada en unos minutos el análisis del rival del Atlético del Marsella en la tertulia con Aritz Gabilondo Icon José David López hoy vamos a decirle adiós como se merece a Arsene Wenger con una buena selección con Axel Torres y charlando hablando de El técnico al hacía no con Álvaro de Grado ya que ha terminado la Premier vamos a hacer nuestro once ideal de la D morada en Inglaterra evidentemente hablaremos la Juve y en la sección del Mundial hoy miramos hacia Islandia la selección que va a debutar en el Mundial que ya nos emocionó a todos en el dos mil dieciséis en la Eurocopa de de Francia que amenazan con volver a hacerlo eso y mucho más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos ya

Voz 4 02:52 así celebraron los jugadores de la Juventus de Turín su séptimo scudetto consecutivo el equipo de Allegri necesitaba al menos un empate para ser campeón y lo obtuvo tras el cero a cero ante la Roma treinta y cuatro Ligas ya para la Vecchia Signora que cada vez deja más patente el dominio que ostenta en el fútbol italiano el que no logro su objetivo fue el Chelsea de Antonio Conte el equipo blue necesitaba ganar y que el Liverpool perdiera ante el Brighton para clasificarse para la Champions y les salió todo mal el equipo de Klopp ganó cuatro cero y los londinenses cayeron tres cero ante el Newcastle escuchábamos el tercer gol obra de una Ayoze Pérez que rubricó su gran temporada con un doblete

Voz 1038 03:29 sea obispo a esta noche

Voz 5 03:31 sí claro

Voz 4 03:41 terminamos esta semana con el descenso dio un histórico del Hamburgo alemán era el único equipo que había participado en las cincuenta y cinco Bundesliga allí este fin de semana tras varios años coqueteando con el descenso finalmente no han podido salvarse escuchábamos los lamentables incidentes que provocaron los ultras del conjunto germano que obligaron a la policía a saltar al campo para que los incidentes no fuera Navas

Voz 0301 04:12 pues lamentable evidentemente lo ocurrido en Hamburgo gracias a Javi Berlanga hemos escuchado los mejores sonidos del fin de semana los mejores sonidos de esta semana en el fútbol internacional pero vamos a arrancar el programa de esta semana hablando de el Marsella del rival del Atlético de Madrid en esta final de la Europa League pero retro trayendo nos al Marsella del noventa y tres Aquel Marsella que fue campeón de Europa con Bernard Tapie a que el personaje como presidente con Ogueta al se como técnico con un auténtico equipazo y lo vamos a el recordar con el que es la la memoria de de Play

Voz 6 04:51 Alberto López qué tal muy buenas hombre no muy buena bueno

Voz 0301 04:54 es que es un Marsella igual la gente puede sonar a chino que el Marsella sea campeón de Europa pero lo fue de la Champions League en el noventa y tres justo el año después de que fuera campeón el Barcelona con con Johan Cruyff y ojo recordando la alineación los recuerdos que que nos viene a la cabeza Fabien Barthez Angulo Mahdi Meco Bollit Xosé que jugó una Champions espectacular Desailly Deschamps de Lee Abed y Pelé Rudy volvería al en Vox sic fue el once inicial de de aquel le ganó por un gol a cero aquella final a al Milan con gol de bolie

Voz 7 05:29 sí la verdad es que era un auténtico equipo

Voz 8 05:32 Aso que después no tuvo el recorrido que debería haber tenido en Europa porque es el mismo verano llegó la sanción por sobornos y corrupción ha

Voz 7 05:39 a Bernard Tapie el equipo fue descendido de categoría Leganés pues es donde de los títulos de Liga el Marsella llegaba aquella Champions Bruno tras haber ganado cuatro Ligas francesas consecutivas tras haber jugado ya la final de la Copa de Europa antes de ser Liga de Campeones en el año noventa y uno precioso con el Estrella Roja de los penaltis crearon equipo que ya estaba ahí había estado en las semifinales del noventa que había perdido con el con el Benfica con un gol con la mano clamoroso debata en semifinales de final de Copa Europa que después ganó el Milán al Benfica llevaba tres cuatro años ahí ya rozando la máxima competición continental

Voz 0301 06:13 sí sí de hecho aquella edición de la Champions fue despedido Lario yo recuerdo por ejemplo el nivel de Xosé en en aquella Champions fue tremendo de Saidi que bueno de hecho no sólo de ese partido en en la final pero la la trayectoria del futbolista francés les vale precisamente para fichar por el histórico equipo italiano el el Milan y que luego tanta gloria Le les dio de Segi al al conjunto de Capello

Voz 7 06:38 sí me merece la pena un poco el bisturí a aquel Marsella como jugaba con el técnico belga Raymond realmente en España se habla poco del para la trascendencia de la importancia que tuvo en aquella tal la reducción de espacios que le hace el Olympique de Marsella al Milan es impresionante la forma en que ahoga el Olympique de Marsella al Milan con los jugadores idóneo efectivamente el portero Fabien Barthez que después años después sería campeón del mundo con Francia en el noventa y ocho anglo más lateral derecho que lo tuvimos en la Liga española del Valencia lo recordarás

Voz 0301 07:10 los daños sí muchísimo recorrido con muchas capas

Voz 7 07:12 la para llegar a la base del equipo estuvo en la selección francesa del noventa y dos de la Eurocopa de un año antes dirigida por Michel Platini una selección francesa que hizo una fase de clasificación inmaculada dejando a España fuera después es verdad que decepcionó en la fase final pero aquel equipo tenía como mediocentro a Francis si efectivamente la Champions descomunal muy buen desplazamiento largo mucha capacidad para llegar también podría iniciar la jugada meterse entre los centrales realmente jugaban global lateral derecho eso sí se colocaba con boli en línea de de cuatro con lateral izquierdo pero eso sí salía al medio campo después de ese Eli que después triunfaría en el Milan siendo campeón de Europa una done un año después porque era un jugador con una capacidad ha crecido nada

Voz 0301 07:57 de ese es impresionante dieron una potencia física

Voz 7 08:00 descomunal de Liga el centro campista un complemento que también trabaja mucho a vendí Pelé el padre de Jordan y hambre allí un futbolista espectacular Bruno el futbolista que a balón parado marcaba la diferencia y te voy a contar Shams el mediocentro defensivo un aspirador en el centro del campo y luego criterio para tocar la dupla arriba pues podemos hacer un programa entero de ellos imposible de de Roy goles

Voz 0301 08:23 pues dos pedazo de de futbolistas el el croata Vox y que en aquella época era uno de mis jugadores preferidos y Rudy Möller que al final tuvo presencia mundial es un jugador importantísimo para la historia de de Alemany del fútbol europeo general

Voz 7 08:37 sí sin duda voler jugó el Mundial del ochenta y seis el noventa y el año noventa y cuatro en esa época finales de los ochenta y primeros los noventa estaba entre los mejores delanteros de Europa había jugado en la Roma ahora estaba en el Olympique de Marsella sobretodo se le recuerda más por cómo jugaba con la selección alemana esa dupla con Jurgen Klinsmann en el Mundial del noventa

Voz 0107 08:58 se movía muy bien de espaldas muy inteligente es buena

Voz 7 09:01 decía para definir con la pierna ver esta extraordinaria muy listo y va bien de cabeza era muy completo y Vox y que además tenía esa zancada poderosa boxer delantero devastadora el espacio iba bien de cabeza también era una era una dupla con dos futbolistas muy completos el gol efectivamente llegó de cabeza de Basile Bollit que Basile Bolivia sucedió una cosa como un poquito Le pasó anglo allí a una generación completa de de futbolistas franceses que esto mira el entre dos grandes generaciones la generación del ochenta y dos y el ochenta y seis y la del noventa y ocho que gana el Mundial entre Platini decidan para que tenga la gente exacto ya ahí en medio se perdieron futbolistas de del calado de Jean Pierre papel Eric Cantona Jocelyn anglo Ma Fran eso sí es que la lista siempre espectacular desean sí llegó al noventa y ocho ya como veterano baje pese llegó pero pero Francia tenía un equipazo en el noventa y dos espectacular lo que luego no no si el que tiene un gran equipo serrana

Voz 0301 09:53 de hecho se quedan fuera de del Mundial del noventa y cuatro eliminados por el a Bulgaria que luego la la lió hoy hizo el el mundial que que hizo pero con un gol de Costa de enough pero en París eliminó Bulgaria a Francia del Mundial eh

Voz 7 10:06 sí señor con un córner a favor de Francia una pelota que que lanzan pasada a protegerla la pierde y a la contra deshacer uno dos Bulgaria con Costa bien ofrecerá ese era el Mundial de esa generación porque inclino la ir a podrían haber llegado a la Eurocopa el noventa y seis y quizá el Mundial noventa y ocho pero Jaime Jacquet el seleccionador

Voz 0301 10:24 si no contaba con ellos

Voz 7 10:26 Mika nacional porque arriba jugaba Vivar que con todos los respetos eran delantero pues de un nivel muy inferior al de Eric Cantona por ejemplo

Voz 0301 10:34 aparecían Trezeguet y Henri verdad eso pero eran muy jóvenes todavía no

Voz 7 10:37 eran muy jóvenes últimamente ignorando es puros tampoco Juan más desde los costados pero sé que tampoco era el nueve que conocimos años después efectivamente habían destacado en el Mónaco los dos media Europa se lo Fava pero pero no eran jugadores consolidados ni muchísimo menos actividad tiene una una anécdota bueno preciosa preciosa para contar pero lamentable para para el papel papel antiguo titular del Olympique de Marsella en la final del noventa y uno que pierde con el Estrella Roja la tanda de penaltis Se va Milán pierde con el Milan ante su exequipo la final de la XXIII para creer en algo

Voz 9 11:11 el incremento de papel Esther

Voz 0301 11:14 de absolutamente tremenda para que la gente saca una idea el Marsella que le gana al Milan el Milán aquel ya jugó con Rossi en portería Tassotti Costa Baresi Maldini en defensa a Albertini Ray Hartley Contini Donadoni en el centro de campo Van Basten Inma Saro arriba que que luego jugarían la final que jugó contra el Barça el noventa y cuatro sea que un auténtico equipazo dirigido por Fabio Capello no sabe si ningún partido

Voz 7 11:40 Copa de la carrera de Marco van Basten es verdad lejos lejos estaba de saberlo el pobre con aquella lesión de tobillo pero son los últimos ochenta y seis minutos porque dentro de los últimos cinco de Marco van Basten en competición europea con el Milan

Voz 0301 11:54 pues un epílogo Funes esto para Van Basten evidentemente no no recordaba ese dato hemos querido recordar al Marsella del noventa y tres al que fue campeón de Europa esperamos que no repita éxito en este caso este próximo miércoles con el Atlético de Madrid ahora analizamos con David y con Aritz Gabilondo como bien esa final te saludo luego a Alberto porque hay que hablar de la jornada en Italia de nuevo campeón en la Juventus que vuelve a ser campeón a un abrazo Alberto estaba

Voz 7 12:20 bueno aquí nos quedamos una hora sobre ese es el Marsella

Voz 0301 12:23 el pasado pero el que más nos interesa es el Marsella del presente el Marsella que se van frente al Atlético de Madrid el equipo que se va a encontrar el Cholo Simeone este próximo miércoles en el estadio del Lyon por cierto Campazzo él la afición del Atlético el aficionado que tenga la suerte de de ir es un estadio espectacular de precioso vamos a analizar la final todo lo que debes saber el aficionado del Atlético de Madrid cualquier aficionado va al fútbol sobre ese enfrentamiento Marsella hay Atlético lo analizamos todo como hacemos siempre con Aritz Gabilondo con José David López que ya me escuchan hola David qué tal muy buenas muy buenas

Voz 1185 12:59 dado vaya semana de finales esto ya empieza lo bueno

Voz 0301 13:02 una final que tiene muy buena pinta Hollande qué tal

Voz 10 13:06 qué tal muy buenas acabamos de contar con Alberto

Voz 0301 13:08 López lo que fue aquel Marsella del noventa y tres pero me interesa hablar de él que se va a enfrentar al Atlético al que va a recibir el el Cholo Simeone para empezar un proyecto bien hecho me da la sensación David con un inversor en este caso serio no no es una persona el inversor americano que ha metido dinero en el Marsella a lo loco pero que hay un proyecto con cal hay ojos con su bicicleta en la dirección deportiva con Rudi García como entrenador creo que dos personas de fútbol que han demostrado durante años que son absolutamente competentes bueno leía que están gastando dinero sea que están poniendo a me parece que ese cien millones de euros en el último año con fichajes creo interesante es la experiencia de Luiz Gustavo futbolistas interesantes en el centro del campo como Sansón darle la alternativa a Maxime López también en el centro del campo la irrupción de tomen ficharon también a gastando un buen dinero treinta millones él al final creo un proyecto David bien hecho

Voz 7 14:06 sí

Voz 1185 14:07 quién quién tiene un poco digamos la cabeza visible de Sama cool que que compró hace unos años este proyecto cuanto además avión adeuda increíble que que había que asumir cuando se da por hecho que el Marsella iba a perder ese rol digamos histórico que que la mantenido siempre en en buen nivel de bueno como único campeón francés todavía de la Copa de Europa pero desde luego es lo bueno de de Makoun es que es un hombre que más allá de que tira tanto empresas siempre estaba muy metido en el tema de del deporte en los que tiene que tiene varias franquicias en Estados Unidos diferentes soportes normalmente siempre saber hablando que que tiene mucha capacidad para para delegar digamos en personas que saben hacer oye esto entorno a ese dinero con los mismos dicho ya que el dinero no la felicidad no sólo en la vida chino también en en el fútbol porque se malgasta no sé demasiado bien pues parece que todo lo contrario es lo que he intentado hacer más siempre con los recursos

Voz 0107 15:03 menores evidentemente que el país en Jermaine todavía

Voz 1185 15:05 sobre todo con una capacidad para quizá un poco más a largo plazo poder dar un proyecto no es algo tan cortoplacista como el parece que tiene que ganar si eso sí de manera inmediata por tanto delegó digamos en en la figura de esas reta como principal gestor de esa plantilla era cuál habría que darle un salto competitivo y bueno yo creo que se ha empezado a ver es cierto que creo que la doble competitividad de la doble competición de de esta Europa League más el tema de tiene que competir muy bien en la ley campos Le Maire males está obligando a tener que gestionar

Voz 0301 15:39 si bien los minutos de una plantilla

Voz 1185 15:42 yo creo que todavía se un poquito corta en algunos aspectos con lo cual nos viene a decir que incluso el premio de haber llegado a la final de este año es algo que no estaba en la planificación y que ha superado con creces lo que se preveía por eso estamos viendo cómo Jermein Mitre Blue juegan de vez en cuando arriba porque derrotar como en el medio campo hay dos o tres jugadores que que rotan muchísimo porque no se sabe cuál de ellos es verdaderamente titular va dependiendo de los condicionantes de partido de repente Campos ha tenido días muy buenos y otros en los que parece que no asisten ni para el proyecto es decir por eso hay estos saltos pero se está generando una buena plantilla y sin ninguna duda la buena faros lo cual hace pensar que te Marsella para empezará a ser competitivo de nuevamente en Europa en los próximos años

Voz 0301 16:27 al final es un proyecto creo atractivo bien hecho y la recompensa creo que nadie puede exigirle a este Marsella que sea campeón a pesar de que juegan en casa por decirlo así juegan en Francia juegan en en León pero creo que es un proyecto o bien hecho no sé cómo lo ves tú

Voz 10 16:41 sí absolutamente bueno para empezar es un club grande que estaban tratando de reflotar un poco lo que han sido unos años muy malos pero bueno tiene un poso por detrás de Istok día ahí de afición que que hacen que bueno pues estás resurrección sean más fáciles entre comillas pero es verdad que además a lo han basado en gente de fútbol que sabe mucho de esto como es el caso de Zubizarreta en los despachos y especialmente Rudi García en el banquillo no son gente que generalmente allá donde ha ido ha triunfado buenos sin tener tampoco grandes nombres propios es verdad que Pallete es un fenomenal futbolista que fue titular en la última Eurocopa Iker ha es probablemente su gran estrella pero sin grandísimas estrellas ha conseguido el Marsella ser otra vez competitivo hoy le doy mucho mérito al hecho de que esté peleando por dos cosas a la vez como son meterse en la Champions en en la ligan a pelear por la Europa League o sea que eso eso está al alcance de muy pocas plantillas en El Mundo coincido en que esta quizás sea un poco corta pero aún así el gran rendimiento que le ha sacado Rudi García está permitiendo ver ver eso ver al equipo pelear por dos títulos y por dos objetivos mejor dicho

Voz 0301 17:49 claro el trabajo de Rudi García creo que es incontestable esta temporada ahí coincido absolutamente con con los dos aunque lo de la plantilla lo que decías David se puede ver si puede ser palpable en este próximo miércoles si como parece Yeti más SAR y acaban con esas lesiones siendo no sé si suplentes o directamente queden fuera directamente de de la lista de de convocados creo que sobre todo en el caso de payés el final de temporada que está haciendo el ex futbolista de de sería una baja muy muy sensible para el martes

Voz 1185 18:24 sí totalmente no es que digamos que payés llega de nuevo a Marsella ya recuperado para la causa precisamente porque está generando no proyecto que tienen que encontrar en un líder digamos que que haya rendido ya bien en algún otro momento en Marsella que era además pues ya sabemos que muy vehículo y quién necesita sentirse también siempre parte de algo importante o el foco principal de atención por tanto en esa mezcla ha ido creciendo de nuevo la figura de el mejor Fayed que sobretodo los últimos dos o tres meses verdaderamente sí que está siendo este el líder que que se esperaba porque inicio de temporada le costó mucho más tú algún problema más de regularidad y quizá fue tomaban quién empezó a tirar hacia adelante este equipo pero haber es que vaya a balón parado por ejemplo es que te puede soluciona una final presuntamente no necesitas aparezca más simplemente con un un balón parado un buen centro un momento concreto de de una talento que sabemos que derrocha que se les va cayendo pues se puede definir de cualquier tipo de de detalles este tipo de partidos a mi me parece que tomaban es más regular que que ha sido mucho más importante todavía esta temporada que además también creo que por ser más joven pues también Atrapa un poco más que a ver lo que puede dar de sí pero sin ninguna duda como bien dices si fuera baja es es algo tan Chile como Kenel como que el Atleti no fuera crisma por ejemplo es así de claro y respetado la plantilla creo que hay un ejemplo que nos viene al pelo para para demostrar los problemas que tiene de de de de

Voz 11 19:51 fondo digamos cuando sale nada mandando

Voz 1185 19:54 ha entrado en en la portería Johan Pelé que tiene lo Johan porque lo de Pelé pues ya sabemos quién lo que desde luego en cuanto a lo que es paradas no no se le ha dado demasiado bien ya mostrado una fragilidad tremenda si a eso le sumamos que le ha gustado ha tenido que jugar de central precisamente mostrando el dedo ha sido increíble que tienen defensa ante la baja de de Rolando por ejemplo cuando no ha podido estar pues evidentemente ese demuestra que esto está llegando este éxito está llegando antes de tiempo que todavía lo que

Voz 0301 20:23 ahora los dos yo creo mejor tanto

Voz 10 20:26 es como si un jugador sensacional

Voz 0301 20:29 se la inventa o Rudy la ciudad de lateral extremo

Voz 10 20:32 eso es una de las revelaciones mí del final de temporada en Francia y por supuesto en el Marsella pero bueno al final un partido como estos lo que hace a los jugadores es forzar yo creo sinceramente que no se lo van a perder bajo ningún en ninguna circunstancia no acabó lesionado el hombro SAR pero bueno me parece que insisto hay que forzar para este tipo claro y luego efectivamente pues quizá Pallete aporta esa genialidad ese esos fogonazos de magia no que de repente como dice David en un momento te pueden resolver un partido pero todo ven para mí es el hombre propio de de esta temporada en el Marsella

Voz 1038 21:08 sí Garmendia además venía de fracasar

Voz 10 21:10 dar o de naufragar en el premier en el Newcastle era un jugador sensacional cuando llegó a la Premier pero bueno pues sólo le quedó grande o no saben o no se asentó en el Newcastle pero desde luego no no cumplió con las expectativas ya ha vuelto un poco a su nivel el gran futbolista que que tiene una zurda magnífica que puede marcar muchos goles que tiene ultimo pases muy completo está en un gran momento para mi ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga francesa incluso diría que ha hecho méritos para para ir al al Mundial sea vamos a ver al final esa lista de Besance pero creo que puede tener opciones y bueno pues ahí está probablemente el gran peligro de este estemos

Voz 1185 21:48 sí yo me la juego que va a estar mejor bastaba ver porque además de San Le conoce muy bien que también detuvo y creo que por ahí la temporada que está haciendo la necesidad también de tener jugadores Bel Ali Khan en la propia selección francesa toman tiene que estar después hay un par de detalles arriba en cuanto a delanteros que se nota mucho cuando Jamis Blum mucho más fijando la defensa fijando a los centrales rivales cuando callen o lo que es un poco más revolucionario pues pues digamos que no atasca tanto ataques sino que cae mucho más los laterales los extremos y eso facilita que payés tengan mucha más divertida también por tanto va por ahí puede cambiar mucho pero el resto es un equipo ante bastante reconocible por lo que ha dado durante la temporada porque precisamente esas casete de plantilla hace que muchos jugadores que han practicamente intocables y que en partidos de aguas

Voz 10 22:37 pero antes saberlo que va a hacer en el centro del campo es lo que

Voz 0301 22:40 te iba a decir y recitar es el el once si me permites Hadid si te pregunto por el centro del campo en teoría tendría que estar Pelé en la portería el SARS y se recupera llama vi en los laterales con Rami entiendo Luiz Gustavo que es la pareja de centrales que ha venido todo en en la semifinal contra el Salzburgo deberían ser la pareja atrás precisamente ahí está el tema porque luego si se recupera al final arriba es la derecha tobogán en la Izquierdo campos Pallete en la media punta en la delantera en teoría Dmitro club pero veríamos si podría entrar Jermaine pero en teoría el el griego y en ese centro del campo Arts en semifinales ha metido a Sansón y a Maxine López yo no sé si a mi máxime López me parece un jugador con un futuro formidable

Voz 10 23:24 sí sí Sansón también y centro también es verdad

Voz 0301 23:26 pero que iba a eso yo no sé si es un centro de campo consistente para medirse a los Gabi a los Koke a los aún me parece que es un centro campo bastante endeble para una final de de Europa League contra el Atlético

Voz 10 23:39 claro sobre todo porque está el Atlético de Madrid enfrente que es prácticamente la horma del zapato no si tú sales con un doble pivote Sansón lo he Maxine López pues obviamente barata hay mucho balón va a tener mucha calidad en ese centro del campo pero en cualquier recuperación no pérdida que pueda tener ese ese doble pivote pues seguramente en el contragolpe va a sufrir mucho no a mí me cuesta pensar que en una final ojalá él lo haga pero Rudi García pongan los dos once que algún medio centro defensivo se va a colar por ahí no sé si han guisa no sé si Luiz Gustavo va a adelantar su posición eh incluso puede no tiene porque irse uno de los dos al banquillo por ejemplo Sansón puedes el enganche desplazar a la izquierda hay que caiga o campos del once titular aunque está muy bien el argentino es una realidad pero jugársela con ese doble pivote en una final de la Europa League ante el Atlético de Madrid y yo quiero verlo

Voz 0301 24:29 para ir cerrando ya el Atlético de Madrid el equipo del Cholo Simeone David esperadas alguna sorpresa en la alineación cómo lo ves

Voz 1185 24:37 no no yo creo que teniendo en cuenta que el partido fundamental de la temporada poco lamer las heridas de de lo que sucedió a principio de temporada dejando quedándose fuera de la Champions cuando nadie lo pensaba tiene que cerrar bien círculo digamos en esta competición y por ahí que será vaya a jugar nada nos pero sí en algunos laterales problemas físicos le pillan en esa zona pero más allá de eso me parece que la línea defensiva de los centrales ya conocemos yo creo que va a jugar en Jiménez con Godín no lo que que vayamos a ver algún experimento con con Xavi que no ha acabado descarada manivela por delante evidentemente pues estará Koke junto con Saúl principalmente como como los jugadores para para acercarse después a a Griezmann y Diego Costa como no creo que vaya a haber ninguna novedad la única duda puede ser ji ji por ejemplo pues Vitolo contra Correa algo de ese tipo pero poco más allá yo creo que justamente en experimentos más por la falta de o por las molestias a algunos jugadores que por decisión personal si yo traté dos dudas una ala

Voz 10 25:45 Pepe Luis iba a jugar de titular después de una larga lesión y quitar a Lucas y a Si vamos yo creo que sí hay es por rendimiento actual y situación después de lesión lo normal es que juegue Lucas de lateral izquierdo y luego esa opción que decía David de meter un un jugador un poco más habilidoso por una de las bandas Vitolo Correa y quitar uno de los medio centro no Thomas por ejemplo o no pero en principio el equipo ya está muy hecho y conociendo a Simeone también creo que va a meter cuatro medio centros en en el centro del campo Gabi Thomas Koke y Saúl no que es algo que ha hecho en los partidos en los que ha tenido enfrente un equipo que juega al fútbol

Voz 0301 26:20 a una final en la que uno de los protagonistas las Antoine Griezmann evidentemente veremos es su último partido con la camiseta del Atlético de Madrid además se juega en Francia así que muchos no

Voz 10 26:31 dado de su casa eh sí sí sí sí sí claro él era de Lyon de pequeño eso yo estuve Makoun que su pueblo hacía

Voz 1038 26:36 en reportaje hay todo el mundo allí es de Lyon

Voz 10 26:39 tú sabes que va a ser una final muy especial pues se final

Voz 0301 26:41 súper especial para Antoine Griezmann que veremos si está viviendo sus últimos días sonó como colchonero con la camiseta del Atlético de Madrid como siempre fantástica charla futbolera en este caso con la excusa de la final de la Europa League con Hariri han debida a los que una semana más les agradezco haya han pasado por Play Fútbol un abrazo a los dos gracias

Voz 10 26:59 de un saludo al Estado

Voz 12 27:12 yo yo yo

Voz 0301 27:18 seguimos en Inglaterra se ha acabado la Premier League dos mil diecisiete dos mil dieciocho y como ya es casi tradición en Play Fútbol vamos a hacer el once ideal de la temporada con Álvaro de Grado antes que al final la plaza de Chamba es que bailaba es para el Liverpool va ir finalmente el Liverpool himno el Chelsea a la Champions a la Europa liquidan el Chelsea el Arsenal y el Varley desciende junto al Stoke el West Bromwich Albion el Swansea y que de hecho ayer perdió contra el Stoke City en en casa la temporada que viene más Premier League pero como digo vamos y con ese once de al de la temporada Álvaro de Grado Ingla

Voz 6 27:57 Terra Manchester qué tal muy buenas hola qué tal bueno

Voz 0301 28:00 eh vamos con el tuyo luego Dir el el mio que seguramente no variará demasiado pero bueno vamos primero con con el tuyo que que antes elegido de este año para la Premier

Voz 0107 28:10 pues mira me vas a un poco de varios once esté listo en el oficial quien o por supuesto una opinión no para tener un poco la idea de poner han ido los tiros en esta temporada allí la portería veo que hay unanimidad absolutamente por todos lados David De Gea sin ningún tipo de dudas por por la continuidad del rendimiento que ha tenido siempre en la defensa Walker lateral derecho Otamendi central Bertone central Marcos Alonso lateral izquierdo bueno los sitios explicamos los motivos pero no sigo en el centro del campo Silva Manchester City Eric en Tottenham y arriba queda tengo dos puestos muy pijo si uno que es el que más ha bailado a la hora de decidir los dos fijos son bastante evidentes que son Mohamed Salah Hurricane y el tercero pues tenía tres jugadores del Manchester City IM terminó decantando por Leroy suene los otros dos eran Sterling Agüero hasta su lesión había sido futbolista bueno totalmente decisivo al máximo goleador del equipo esterlinas tenía la mejor temporada de su vida ilegalizan hay que también la ha tenido quizás menos en en cuanto a números con respecto a goles y asistencias pero me decanto por el impacto que ha tenido este año en el Manchester City y sobre todo el potencial que va a tener el próximo

Voz 0301 29:30 yo te reconozco que he tenido la la duda del lateral derecho de Walker sólo difiere envió once el tuyo en un futbolista Ara enseguida contar el el mío pero bueno lo que lo que decías al final ponemos también a Marcos Alonso de lateral el ex carrilero pero es que al final ha jugado una temporada brutal y otra cosa reseñable Álvaro tres españoles en en tu once De Gea Marcos Alonso hoy David Silva eh

Voz 0107 29:54 sí bueno es una habitual en en este tipo de concursos de onces es Silva creo que este año ha sido bueno pues quizás no no brilla tanto como los que marcan goles como deprimen que ha estado excelso pero el nivel de Silva ha sido excelente durante durante toda la temporada cierto que los que se ha tenido bueno que no que no está disponible por por motivos personales pero pero el nivel de Silva en en esta etapa futbolística con Guardiola un equipo que tiene que tiene el balón es es excelente y quizás no en asistencia fue en goles pero sí en la creación de la jugada en esta construcción de de de paseantes de del del que llega de asistencia es excelente bueno Marcos Alonso marcado termina marcando siete goles

Voz 7 30:33 entonces es cierto que no eso no es un defensa luso no

Voz 0107 30:36 tras pero pero que un futbolista que defiende más que ataca y teniendo en cuenta la temporada el Chelsea este año Marques siete goles me parece bastante reseña

Voz 0301 30:46 voy con mi once rápidamente metido a De Gea en portería y la defensa es exactamente la misma Walker Otamendi Bertone ni Marcos Alonso y aquí viene mi cambio yo he hecho un cuatro cuatro dos Se tenía que meter un centrocampista más y me cargado lo reconozco a pesar de que me parece que ha hecho un temporada el futbolista alemán del Manchester City pero meto Fernandinho por la importancia que ha tenido también para sujetar ese centro del campo de del Manchester City siempre bien situado la cantidad de rechaces que ha ganado Fernandinho justo cuando el City perdía el el balón y que han permitido al equipo de Juan Mariola atacar ya en campo contrario de atacar rápido por tanto yo meto a Fernandinho ha de Brooklyn a Silva ya Ericsson centro campo de cuatro de rombo como se jugaba antes si todo el mundo al al fútbol sala de Harry Kane arriba me cargo a a Leroy así que también un un once chulo con un cambio señal de que no no ve del todo mal porque sí

Voz 9 31:44 sabe de esto lo que sí claro sí

Voz 0301 31:47 que es Álvaro y dónde estaría estarían

Voz 0107 31:50 bueno encontrar algunas décimas al hay Cain por ejemplo hay habría que pensárselo mejor o por lo demás bueno no tanto

Voz 1619 31:56 como ya para cerrar Álvaro

Voz 0301 31:59 Máximo goleador de la Premier sala y tiene un récord interesante con una premier de XXXVIII partidos nadie había marcado tantos goles XXXII como sala superó porque tenían hasta ahora los Alan Shearer a compañía eh

Voz 0107 32:15 y ha conseguido dar y hacer un doble doble lo que sería el doble doble que también ha dado más buenos vio su décima asistencia con con sol aunque este fin de semana igualó lo que hicieron Luis Suárez y llevar la temporada trece catorce en la que casi gana la Premier con comprenda propios en la que ambos marcaron más goles hirieron al menos días asistencias sala uno de los protagonistas

Voz 0301 32:35 desde la premier de esta temporada que hemos ido contando cada semana aquí con Álvaro de Grado si te parece Álvaro a partir del mes de agosto que vuelve la Premier más un abrazo y gracias

Voz 0107 32:45 las que así sea muchas gracias un abrazo hasta luego

Voz 0301 33:02 aquí vamos a repasar también lo ocurrido en Italia este fin de semana ya lo anunciábamos el lunes pasado pero hay que darle el mérito que se merece a la Juventus campeona del doblete en esta temporada otra temporada más cuatro dobletes consecutivos siete scudetto consecutivo para los de Turín a Alberto seguidos por ayer

Voz 0107 33:22 aquí estamos no hay que darle mérito a una delante por

Voz 0301 33:24 es verdad que con algún lío entre medias con el liderato de del Nápoles durante muchas semanas lío con rival al que acusaban tanto Allegri como Net de no ser suficientemente profesional a la estrella del equipo fue un problema importante hay de de Vestuario pero al final se ha demostrado que la plantilla por excelencia de de Italia es la de la de la Juve

Voz 7 33:48 además muy bien destacado eso de la plantilla porque yo creo que ha sido clave el fondo las Mario en el tramo final de la competición el respecto al Nápoles tiene un mérito especial este séptimo scudetto porque para mí lo consigue en en el Campeonato de más nivel de los últimos diez años en la sería efectivamente yo destacaría tres nombres por encima de del resto de Pjanic en el centro del campo viva la pese a su irregularidad pero son veintidós goles una barbaridad Douglas Costa en el tramo final de temporada Bruno el desatascador oficial de los partidos de la Juventus

Voz 0301 34:18 absolutamente llevó un mes espectacular la Juve ganó entre semana la Copa en Roma contra el Milan con un mal partido de Donald Uma le valía el empate de hecho es que casi le valía hasta hasta perder lo veníamos explicando empató a cero contra la Roma me parece también destacable Alberto el lunes que viene hablaremos más de de Buffon pero como final antes hablábamos del epílogo triste de de Van Basten bueno es verdad que no va a tener mundial Buffon pero como o final otro Scudetto ISO nueve ya scudetto de de bufón y otro doblete no está mal eh

Voz 7 34:51 no no desde luego y la verdad que ha sido un año muy duro para él esa eliminación de Italia ante Suecia en la repesca ese partido del Bernabéu que al final pese a que la iba a su partidazo pues queda un poco ensombrecido por ese final con la expulsión de Gigi y si efectivamente una temporada en la que ha jugado mucho menos de lo que parece Bruno

Voz 0107 35:08 sólo ha jugado veinte partidos que ha jugado

Voz 7 35:11 lo que de hecho fue titular ante la Roma efectivamente

Voz 0301 35:13 y acabamos con el Inter unos a suelo dos pinchazo importante del Inter es verdad que pinchó también Galache vamos a tener un Lazio Inter de Alberto absolutamente decisivo en el último partido Si gana el Inter se mete en la Champions si empatan o gana la Lazio se mete el equipo de de Simone Inzaghi yo te reconozco que por méritos de lo conseguido esta temporada y me gustaría que fuera la Draghi pero también te reconozco que tengo ganas de volver a ver a los equipos de Milán en la en la Champions así que casi pase lo que pase me estará bien pero lo que es evidente es que vamos a tener un final de temporada en Italia a menos en esa lucha por la cuarta plaza espectacular

Voz 7 35:50 sí sí sin duda sí efectivamente los que perdió ante esa sólo en el típico partido en el que el Inter tiene la pelota pero no es un equipo para tenerla el típico partido en el que le penaliza mucho esa posiciones la que insiste Spalletti de Ebro Brockovich como acompañante de vecino prescindir de Borja Valero que parece incomprensible es sólo con blindando el centro del campo con con los tres mediocentros Inzaghi saliendo a la contra con ataques en pocos pases siendo un equipo muy vertical le hizo mucho daño se puso cero dos el gol de Rafinha en el ochenta y otro buen pase de de Peric pero no pudo puntuar y la verdad es que ante ante rivales como el suelo que ante rivales que que que no pueda llevar la iniciativa el Inter lo puedo comprender pero antes rivales que va a tener la pelota el ochenta por ciento como fue el partido ante esa suelo pues la verdad es que esa composición del centro del campo le penaliza mucho y se dejó tres puntos que vamos a ver si sé verdad la última jornada en lo que va a ser un auténtico

Voz 0301 36:44 plazo cinco equipos todavía con opciones de bajar de que sea la suya una de esas

Voz 6 36:50 tres plazas que acaba que queda para el descenso gracias Alberto un abrazo gracias hasta ahora

Voz 1 37:02 del centenario

Voz 15 37:21 venga pródigos

Voz 1 37:27 crecer eso

Voz 0301 37:36 sí ya nuestra sección del Mundial esta semana en del centenario alud Miki vamos a hablar de Islandia el sueño de la selección islandesa que se plantea por primera vez en su historia en un Mundial después de lo que consiguió después de ilusionar a todo el pueblo islandés en la Eurocopa del dos mil dieciséis ahora quieren hacer historia y están en un grupo en el que si consiguen hacer algo positivo realmente harían historia ahí de verdad vamos ya lo hemos comentado con con Axel vamos a hablar con Iván Martínez Pacho ex jugador de fútbol de pero también es secretario técnico en el UM F Self os equipo islandés que milita sino me corrige la hora en en la segunda división de una historia más que interesante íbamos a hablar con él de cómo se puede en un país con las contradicciones climatológicas que tiene Islandia desarrollar el fútbol como lo están consiguiendo en en Islandia en los últimos años

Voz 6 38:35 Iván Martínez hola Pacho qué tal muy buenas hola muy buenas Bruno qué tal encantado de charlar contigo en en Play Fútbol cómo cómo te va

Voz 11 38:43 muy bien pues la temporada por ahí Islandia que ya era hora después de una pretemporada que se hace eterna igual pues ya con con muchas ganas de afrontar esta está mi tercera temporada

Voz 0107 39:00 pues la la temporada

Voz 0301 39:02 en Islandia es de mayo a finales de octubre es así o como de mayo

Voz 0107 39:07 principio tú a principios de octubre se porque

Voz 0301 39:10 no voy a jugar es imposible no jugó

Voz 11 39:12 así es practicamente imposible de hecho el otro día en el partido en la segunda parte estuvo cayendo entre granizo y nieve hay una mezcla de todo osea que bueno estábamos en la primera semana de mayo así imagínate no

Voz 0301 39:29 aquí igualmente es verdad que el tiempo ahora tampoco lo voy y en todos lados aquí en España pasan cosas también que que alucina es también con con la climatología hablando un poquito de de tu historia tú estás desde hace tres años en en este club pero lo comentábamos ahora a más de futbolista del club el ex secretario técnico del mismo club

Voz 0768 39:49 sí eso es eso es bueno

Voz 11 39:51 como futbolista después de cuatro una experiencia de cuatro años en Noruega hay igual que como futbolista Villalobos tres cuatro meses de estar aquí y el club me me quise renovar o no en el cuando lo hacíamos los viajes no jugábamos a a domicilio yo siempre yo llevo el ordenador cargado de partidos citas si el entrenador me me preguntaba yo oí estos partidos porque lo ve digital no ir a votar en jugador aquí que me que me gusta mucho hoy

Voz 0768 40:21 yo no porque este equipo me gusta como juega hay veía partido pues un poco de todo o no incluso veía segunda B e incluso a veces da un partido de Tercera no que veía al Elche al filial del Elche

Voz 11 40:33 si hay o no se segunda división de Noruega así y entonces cuando fui a renovar me dijo oye ahí

Voz 0107 40:41 qué te parece si se encarga de de Lescaut de club vital

Voz 11 40:45 somos genial no creo que es un poco lo que lo que a mi me gustaría dedicarme después de mi carrera como futbolista bueno poder iniciar me en esto ya desde tengo una etapa más temprana pues pues es genial

Voz 0301 40:58 no sé si lo lo conoce si tienes tu el dato pero debe haber muy pocos casos en el mundo es que de hecho puede acabar fichando jugadores que se también competencia bueno que al final de todos vienen a sumar pero ese es un caso muy curioso Iván de de eso es consciente vaya

Voz 0768 41:12 sí es verdad que es un caso curioso la verdad es que el el el rol tiene algunos matices no yo al final no no tengo

Voz 11 41:21 fue decisión precisamente por eso no porque porque al final el jugador que que firmé el jugador que incluso que no Renove hemos puesto mi compañero

Voz 0107 41:32 porque es que se sienta a mi lado entonces

Voz 11 41:34 Torné ética la decisión final la tiene el entrenador que a su vez es es mánager general

Voz 0768 41:41 tú en un rol un poco anglosajón no entonces bueno pues yo es simplemente pues aconsejo hago los informes a partir de ahí pues decide me

Voz 0301 41:54 ya en el grupo en el Mundial con Argentina tiene a Croacia también en la verdad es que va va a ser un un Mundial tremenda y además el debut es con Argentina como esperan el el Mundial allí

Voz 0768 42:07 bueno pues hay cierta preocupación no porque buenos las últimas semanas pues ha habido lesiones que que bueno parece que pueden mermar un poco de nivel de la de la selección quien Sigurdsson que es la la estrella pues ha tenido una lesión importante ahí lo está teniendo parado unas cuantas semanas va vamos a ver cómo cómo llega no el el mediapunta luego también Invoga son que era el delantero fijo de de Géminis Jamison pues también ha tenido otra lesión importante entonces hay cierta preocupación no la gente que oye nosotros estamos en un nivel genial a ver si esto nos va a a bajar un poco caro a desarmar un poco

Voz 11 42:58 a nivel que que teníamos no

Voz 0768 43:00 entonces bueno yo con la gente que hablo así de fútbol de aquí esto pues pues están algo preocupados porque ellos son conscientes conscientes de que el arma que que tienen ellos es el equipo no al final no tiene me una individualidad en la que dejarle todo el peso entonces bueno pues si si hay jugadores que se iban cayendo pues obviamente el nivel va a bajar un poco

Voz 0301 43:30 cuál es el secreto para para que haya evolucionado tanto el el fútbol allí en los últimos años porque realmente firmó una Eurocopa dos mil dieciséis que nadie esperaba ahora demuestra una muy buena fase de grupos se clasifica para el Mundial y el IVA va a debutar lo que decíamos con eh tú pones a los chavales a jugar a fútbol en España a pesar de que cada vez más complicado porque las plazas ya no se puede jugar pero pero bueno hay unas condiciones para que el que quiera jugar a fútbol y it interna dinero también hay que decirlo así iban porque realmente estar en cualquier equipo cuesta cuesta dinero y hoy en día en España lo puede hacer pero en Islandia en no es así supongo que sobre todo a nivel de instalaciones sea realizado un un plan para que el pub el fútbol en Islandia pueda crecer de una manera exponencial en los últimos años es de de manera tremenda vaya

Voz 0768 44:21 sí esto es un proyecto que que inició la Federación hace unos diez doce años que que era pues bueno se consistía en ayudar a los clubes a construir estadios o recintos cerrados para que los jugadores pudieran entrenar los trescientos sesenta y cinco días del año indicó de hecho Gulbis Sigurdsson lo decía en una entrevista que para él en cambió de una manera tremenda no poder eh de de entrenar pues no se la mitad de los días del año a entrenar los trescientos sesenta y cinco días del año no al final esto tiene un impacto en el jugador que que brutal porque de hecho hoy todo hoy todavía pasa no que por ejemplo yo que estoy un poco metido en la cantera del club y esto hay futbolistas que en en invierno no no vienen entrenadas

Voz 11 45:19 si a ello es en invierno se dedican

Voz 0768 45:21 no pero deporte al baloncesto balonmano sobre todo que es muy popular aquí y luego en los meses de verano pues están en el fútbol no entonces bueno pues el que se ha querido dedicar a fútbol todos los días del año pues ha tenido una

Voz 11 45:40 he pues vamos tienen una

Voz 16 45:42 una conmigo es una posibilidad

Voz 0301 45:46 la ventaja es una posibilidad claro

Voz 11 45:48 lo de poder entrenar todos los días luego también hubo otro proyecto que era el llevar las licencias UEFA que son los y las licencias de entrenador no para entrenar a los entrenadores que que hace diez doce años apenas había licencias entonces bueno pues a los que entrenaban que normalmente eran era mejor padres de un niño que estaba en el club vital pues a la Federación les acercó o les expuso la posibilidad de de de sacarse la diligencias estas bueno pues yo creo que entre todos no entre que los entrenadores les daban más calidad al entrenamiento porque tenían más conocimientos y entre que los jugadores podían entrenar más días pues poco a poco el nivel de los islandeses pues ha ido mejorando

Voz 0301 46:40 al final es es tremendo lo que lo que cuentas porque es la la mayoría no de de los equipos de primer nivel que sí que tienen instalaciones lo que dices tú no para durante todo el año poder entrenar pero claro si te vas a categorías inferiores a a clubes así se ha hecho un trabajo importante pero al final ese amor por el por el fútbol lo que lo que lo está marcando todo e Iván en hablando también de de de este de esta locura de del fútbol allí hay no no recuerdo el el dato pero en la Eurocopa pasada leíamos el el porcentaje de gente que vive en Islandia que tiene carnet de entrenador pasada uno la locura también Iggy te deja la a las claras cómo están las cosas allí en con esta locura con el fútbol no

Voz 16 47:28 sí sí

Voz 0768 47:29 se se bueno realmente en Escandinavia en que bueno yo lo viví lo vivido hay unas antes de de la licencia de entrenador no ellos han hecho una propia que que les llaman la licencia hace no da licencias de entrenadores son la UEFA ve UEFA ha ido UEFA Pro pues llevan a ellos han hecho una licencia hace que es como una pequeña introducción al fútbol no una pequeña intriga sección a los conocimientos básicos de cómo entrena de de que hacer no entonces ya también muchos años en plantó también en Islandia entonces Ésta es la la carné de entrenador de este que hablas no final el no ese porcentaje no son entrenadores de elite

Voz 11 48:21 sí sí sí Chaves pero pero sí que tienen unos conocimientos básicos de entonces