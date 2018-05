"Cuanto más vieja me hago, más me demoro en el trabajo"

Voz 0313 00:00 corrió vamos a empezar nuestra ventana de los libros con un yo creo que es un regalo directamente si alguna vez han querido escribir aussies tan todavía que puede ser en la edad de buscar oficio y aspiran por ejemplo pues no se acercara a ser periodistas y se han preguntado cómo presentar un personaje como hablar con él alguien real a un entrevistada si se preguntan también cómo captar la atención del del oyente o del lector en este caso en poquitas frases como describiera a alguien situarlo contexto y todo eso sin que suenen encorsetado impostado ni falso ni nada de eso aquí tienen un ejemplo práctico magnífico el primer párrafo de un perfil del poeta chileno Nicanor Parra

Voz 0564 00:42 es un nombre pero podría ser otra cosa una catástrofe un rugido el viento sentado en una butaca cubierta por una manta viste camisa de Sheen un suéter ves que tiene varios agujeros un pantalón de cordero hoy a sus espaldas una puerta corredizo hace para la sala de un balcón en el que se ven dos sillas y más allá un terreno cubierto por plantas por arbustos después el Océano Pacífico las olas que muerden rocas como corazones negros adelante Gante es su nombre pero podría ser un dragón el estertor de un volcán la rigidez que antecede a un terremoto se pone de pie a PETA Ana gorra de lana y dice perderán llegar a la casa de la calle Lincoln en el pueblo costero de Las Cruces a doscientos kilómetros de Santiago de Chile donde vive Nicanor Parra es fácil lo difícil es llegar a él

Voz 0313 01:38 esto que acaban de escuchar es un fragmento de uno de los veintiséis perfiles de creadores hispanoamericanos y españoles que incluye Leila Guerrero en plano americano que se acaba de publicar y que presentamos hoy en La Ventana Leira buenas tardes era un día vas cómo estás

Voz 1281 01:52 si bien muchas gracias

Voz 0313 01:54 por invitarme cómo se siente una escuchando lo que escribió porque vi que ponen cara y como a ver cómo sonaba como como que si tenía música lo que habías escrito

Voz 1281 02:05 sí siempre es raro escuchar este leer a otro lo que uno escribió conmocionó no lo hubiera escrito y uno se pregunta veces como bueno de verdad no escribí es hoy en este caso en particular me dio mucha melancolía por recordar el momento en el que lo fui a a a Nicanor que como todo el mundo sabe falleció hace unos meses esté en una situación eh bonita con amigos con Matías Rivas con habían Mendes que son dos grandes escritores chilenos y poetas buenos medio un poquito de melancolía ese me gusta un poquito los los pelos de punta de libro cuyo Benjamín

Voz 0313 02:37 los recomendó aquí en La Ventana los cuantas semanas te acuerdas José Candel a traeremos ya que está

Voz 0281 02:42 pero es que saber entre otros muchos talentos tiene uno que me encanta en dos estos si llamar llamarlas entrevistas perfiles reportajes hace siempre género mixto entre el reportaje un poco de todo dieron un poco de todo pero ahora mismo

Voz 1281 02:58 ingleses como como si como como si fueran retratos

Voz 0281 03:01 no soy un poco eso más que por delante

Voz 1281 03:04 prevista una tiene más la idea de que es como la cosa pregunta respuesta

Voz 0281 03:06 no hay hay una cosa que me gusta mucho es que por una parte y sabe poner sobre la mesa aquello que caracteriza al personaje digamos sus rasgos casi de de caricatura por otra te enseña la parte de atrás porque ves a Nicanor Parra Nicanor Parra que podría ser un dragón sin embargo es un poeta suponiendo que sean cosas distintas

Voz 2 03:25 pero creo que no

Voz 0313 03:27 bien lo veces su casa en su ambiente su despacho de su jardín con sus pocas ganas de recibir a nadie y esa suma de lo de lo de lo doméstico con luego mitológico casi casi de lo que más me gusta bueno me gusta todo pero son mucho también no

Voz 1281 03:42 bueno muchas gracias central tendrá que ver con algo

Voz 0313 03:44 perdona Aleida habrá que ver con algo que el comentabas hace un un un poquito tiempo unas semanas a Juan Cruz en una entrevista que le decías que tú te demoraba mucho en ver en mirar que igual que es interesante preguntar escuchar y ver contemplar situar el contexto no igual es decir a una perspectiva un poquito o unos ángulos diferentes de los de lo habitual en una entrevista

Voz 1281 04:06 sí porque en realidad digamos los perfiles obviamente están basados en entrevistas en varias entrevistas que uno hace con una persona determinada este pero la tarea de observación de cómo vive esa persona cómo se mueve de cómo habla con qué es eso no se la la persona con quién vive o con la persona que lo ayuda en su casa dice digo a veces los gestos de una persona y las los comportamientos cotidianos la manera en la que hay en se subió en taxi lo dice un taxista dónde va o no le habla o está de mal humor en supermercado dice muchísimas más cosas de esa persona veces que lo que esa persona dice en su discurso pero la propia leyenda que le cuenta el periodista dicho la basura la fotografía a la red

Voz 0281 04:49 yo grafía casi sí ahora que decir

Voz 1281 04:52 grafía esto de que uno se demora mucho en ver era algo que decía un gran fotógrafo este chileno Sergio Larraín hizo que no se demora mucho tiempo en en ver por eso cuánto cuánto más vieja me hago más tiempo me de Moro en en en hacer este trabajo pues no porque me da como más como como más responsabilidad pensar que uno está trabajando con una materia prima tan sensible como la materia prima humana

Voz 0313 05:20 es Ike es partía menos lo más lo más complicado lo que supone un reto más complejo acercarse para hacer un perfil una entrevista o lo que sea

Voz 3 05:28 a alguien a quién admira más a quién de testas

Voz 0313 05:32 a uno que está en entre a mitad

Voz 1281 05:35 y los tibios siempre son más difíciles porque hoy no siempre son mejores los extremos me parece una persona que no en principio al medio uno rara vez se acerca si es que puede si es que depende de uno puede puede llegar un encargo de al periódico alguna Rey está para que entreviste a alguien que por algún motivo no te ha llamado mucho la atención y vos aceptarlo por algún motivo porque además digo uno vive de esto doce periodista vivo de escribir y no acepto cuando me siento capaz de hacer las cosas las acepto pero me parece que los ex a veces es más difícil los ex poniéndonos a los extremos escribir de alguien a quién admira mucho porque si vienes a soy una persona sumamente escindida quiero decir Lozano no pongo en juego en mi propia admiración cuando estoy entrevistando a una persona aunque las mire mucho con el caso de Giselle a un artista plástico el libro o Nicanor Parra mismo cuesta poco bajar ese nivel de entonces lo llamaría prejuicio positivo de damas no digo nunca hay que ir a confirmar un prejuicio pero el prejuicio no es sólo negativo yo creo que el prejuicio que te coge el el el velo te colocan la mirada la admiración excesiva también es un Belloch hay que correr un poquito porque unos y no termina haciendo que los periodistas perdón con esto a los colegas que hacen esto pero dos periodistas de rock son como todos fans de los músicos entonces son como como o los periodistas deportivos a veces también no entonces digo no todos el supuesto los hay excelentes pero que esta cosa como del del del funk que se sube al ómnibus de la banda iba con la banda ya estoy como como inunda nunca dice nada malo de ídolo y si lo dice lo dice en un tono como irónico cool para que lo nació sueros

Voz 0281 07:18 sí pero trato de evitar un poquito pero es verdad si se toma como militante estaba pensando que estos retratos tan tan detenidos que hace de los personajes del libro se parecen poco a lo que hoy en día es el periodismo lo que está tan mediatizado por la velocidad hay que ser los primeros hay que darlo todo muy corto hay que hacerlo todo muy deprisa para que se dijera en quince

Voz 3 07:44 mundos la dudas Si es correcto

Voz 0281 07:47 otros visitó hace son el el pasado del periodismo o más bien el futuro a lo mejor el futuro es que el único futuro posible del periodismo es dejar de dar noticias llegan ya por es parte de estas cosas no que te dan otra visión del del por ejemplo de un personaje

Voz 1281 08:00 sí siglo I rosas es la noticias es verdad llegan por todas partes pero no todas las que serán por todas partes tienen calidad hizo son noticias de verdad te y me parece que las noticias la la las balas de verdad la tienen que seguir dando los periodistas una cosa que cualquiera que pasa por allí con un teléfono celular puede dar una la noticia porque eso además con la Flaca aunque la Sexta ha actuado hasta que está muy bien digamos pero puede aportar un dato a una cosa a esta puede contrastar Checker etcétera seguro que estos estos textos estos perfiles no sé no creo que sean el pasado porque de hecho sólo sigo haciendo hay perfiles aquí en este libro que se incorporaron que son de los últimos años su saque ciento casos es un pasado desde el pasado el año pasado no deja tampoco creo que en el futuro me parece que estas cosas siempre tuvieron un nicho chico sí creo como voz desviados sí coincido en que a mí me parece el futuro de periodismo pasa pero periodismo como de más calidad no de y demás profundidad de más profundidad

Voz 0313 09:01 cosas a noticia otras lenguas saludó la otra estación efectivamente fíjate yo creo que plano americano en enlazando con lo que comentaba Benjamín sobre el periodismo actual el pasado y el y el futuro de la velocidad y esas cosas yo creo que es un magnífico ejemplo de cuando merece la pena a pagar por el buen periodismo que decir eso tan americano tú lo colocas en la red en una página me da igual con la firma que sea un suscriptor un lector quien sea paga por eso tal vez para enterarse de que hay cuarenta muertos en Gaza que es lo que hay a esta hora bueno le llega por veintisiete días al teléfono pero profundizar sobre un detalle concreto de de Gaza o de Jerusalén o del barrio tal o cual esos eso eso sí se puede pagar desde que hacemos en Internet y como les sacamos rentabilidad eso no

Voz 1281 09:45 sí bueno el otro día éste de la colega que eso admiro mucho Soledad Gallego Díaz si no el peregrino las otras historias

Voz 0313 09:52 de Gasset si se ir realmente leerse tú

Voz 1281 09:55 su discurso creo que habría que empapelar las redacciones con ese discurso que ya digo no porque habla como del pero no mencionó nunca la palabra rentabilidad en todo el no no se habría que yo la verdad es que no me lo creo que es un rescate un poco esto del oficio periodístico en las redacciones el el valor agregado que le puede dar un periodista a una noticia que digo el el el el arte el oficio no te a mi me parece que es como súper súper importante eso

Voz 0313 10:22 déjame a contar a los oyentes de La Ventana por por razones obvias que Semana Santa concernidos que entre los perfiles que incluye el libro de Guerrero hay uno hay uno muy concreto de alguien que no resulta muy muy próximo y cercano que Juan José Millás si el el arranque es que es muy curioso

Voz 0564 10:46 es diciembre del año dos mil diez en uno de los salones de la Feria del Libro de Guadalajara México centenares de personas escuchan a un hombre de rostro impasible que sentado en el estrado lea una conferencia sobre su relación con el idioma español la conferencia se llama las palabras y el hombre que tiene una leve y encantadora dificultad para pronunciar la Serres se ve obligado a detener la lectura cada pocas líneas porque la gente aplaude y ríe con escándalo de pequeño le el hombre no comprendía por qué mis hermanas siendo chicas comían garbanzos en lugar de garbanzo o porque a los chicos nos daban remolacha en vez de remolacha construye un mundo imaginario en el que había aspirinas y aspirinas las primeras para los hombres y la segunda para las mujeres visillos y sillas posible daban tanta importancia a la división sexual lo lógico es que hubiera también asientos machos y hembras

Voz 4 11:35 de quién

Voz 5 11:40 es difícil seguir el ritmo a Millás en ocasiones se ente puesta

Voz 6 11:44 muy general recuerdo como si fuera hoy esa conferencia en Guadalajara pero RIP pelito de gente y la verdad es que la conferencia era era eso sí ama a las palabras de hecho hoy estáis tan tan gozosa es pues éste le pedía Juanjo en la pasará por Madrid porque no la podían y creo que es una lección increíble aunque el lenguaje inclusivo incluso los hombres el hombro todas esas cosas Baila El paso del seis era pasado estaba estaba en un lugar que es como muy políticamente correcto que esté el Canadá

Voz 1281 12:18 todo es como de una corrección política extrema que a mí me me me parece muy bueno irritante digamos no a mí diciéndome que era la miembra nueva de no sé qué Nos suena dije nada porque es una persona muy educada en público lo digo ahora nadie puede decirme nada pero bueno a mí me parece me parece te pido realmente

Voz 1281 12:42 estoy como muy yo me reconozco como una persona feminista estoy como muy de acuerdo en muchísimas este acto en casi todas diría eso presté Pérez pero en esta no digamos San parece que el lenguaje es una cosa hay un hay hay una estética además de una ley esa estética es una ética y una moral también hizo siento que el que el lenguaje inclusivo este tacos a poner la X y la ropa y los hilos las sillas y los Silos afea no me me parece que hay una dimensión estética del lenguaje de las convenciones todos sabemos lo que digo es cierto que el rango a el lenguaje es reflejo de un montón de situaciones hay cosas que a mí me preocupan más que son el recibiendo comentarios de de hombres y de mujeres que crían niños que van a seguir siendo lo mujeres si varón sitos cubana son los lo lo siguen sí

Voz 0281 13:36 anda todavía los los machista pero a los que lo mismo que es una tontería a una mujer la la presidente pudiendo es la presidenta la abogada sino sigan es una tontería tener que decir oye que el es que los jóvenes y las jóvenes de hoy

Voz 1281 13:52 si este pues alguien va por una razón

Voz 0281 13:54 pero ese debería ser lo más fácil es se llama sentido común Dragoa

Voz 0313 13:58 no hay Layla como el periodismo si existe existe oye que tenemos aquí a la Guerrero y al director de la Escuela Escritores a Javier Sagarna que comete baza has dicho antes que no iba a apetecer hablar un poco del del arte y el oficio de escribir de la de los códigos de los protocolos tú que te dedicas a enseñar esto anda entra entra al trapo efectivamente

Voz 5 14:20 la es una de las almas de todas las cosas de periodistas a escuela ya lo hemos hecho autonomía donde pasaba lo mismo Gatti que por aquí un día traemos eso es lo mismo que pensaba que lleva en las manos para barrer para casa si así que nada no aprovechando aprovechando que estaba por aquí la hemos llevado encontrarse con otros Airbus del Master en narrativa luego vamos a hacer una charla allí en en abierto y tal el próximo miércoles estaremos todos por allí dirá es que además pues como decía es que además de una gran periodista es una gran maestra una gran maestra de de de de escritores y bueno yo sí de preguntas sobre eso no como cómo cómo vives tu oficio como vives tú la la enseñanza no de que que que esos fuertes

Voz 1281 15:01 el oficio de de de enseñar digamos la verdad es que eso siguen poco por la ventana eso la primera vez que me ofrecieron dar un taller este creo que fue en Panamá no perdón el primero fue un par de amigos míos que son muy locos y no eran amigos míos en ese momento pero sí muy locos en Chile me ofrecieron dar una como unas clases a editores en El Mercurio de Chile lo cual para mí era como impensable y me puse muy nerviosa preparé como una pila de seiscientas páginas para hablar una hora con con con editores Isaac Levin el segundo taller como fue en Panamá IMIM como método me pregunté cómo querrías eso que me enseñe que habrá alguna forma me transmitieran a mí me dije que me que que me iba a resultar me resultaría muy útil en el caso que eso fuera alguien que está tomando una clase de periodismo que alguien me contra un poco los trucos detrás de Senna entonces yo trabajo mucho con esa idea de contar los trucos de los Tech los trucos en términos narrativos no cómo se logra que el lector sigue enganchado en un texto cuando en realidad este los primeros tres párrafos hace entero toda la historia común crónico la muerte anunciada de García Márquez que en la primera línea de Save The Bazaar Little esto el libro AECI este tipo de cosas les damos o como trucos no como cómo detener una acción como cómo montar una escena bueno a todo lo que tiene que ver con la con con la cosa técnica del periodismo que tienen que ver con el reportaje yeso me puse una unas una sola idea yo creo que hay cosas que no se pueden enseñar realmente pero sí me parece que es uno puede salpicar con una chispa entusiasmo a alguien que está ahí escuchando Iker notas que se encienden los ojos y no se duerme después determinó altas sigue y te pregunta y te preguntas de prescribir y pregunta si te listas de lectura su entonces quiere decir que ahí

Voz 0313 16:55 algo en movimiento el primer capítulo de la banda

Voz 1281 16:57 la asignatura escribir leer me imagino si la capítulo entero lo imprescindible no Jake que casi nadie le este capítulo nadie entre periodistas deba o no lo cual me parece rarísimo es como un como Sheffi al que no le gustara la comida al quedar fuera anoréxicas esa sería como es como raro pero los periodistas muchísimas veces leemos incluso por un poco eso lo hagas sino porque me parece que es como un colectivo al que hay que poner el hombro y no me gusta despreciar y me parece que se lee mucho el el diario y la revista XL poco el libro se le poco la poesía la poesía T la poesía te te te ayuda a poner los tornillos más finitas la prosa a limar las las es lo que te del oído lo que te hace quedarte tres horas en un párrafo para que termine con palabra grave y no hay de brújula esté cambiando la como el punto y coma poniendo el punto y seguido en vez del punto y aparte y la frase

Voz 0313 17:58 es un verbo o repetirlo pero con

Voz 1281 18:01 que comprenda el como él un tanto ese

Voz 0313 18:05 bueno me estoy imaginando la cara de los tres finalistas de esta semana del concurso cerrarse si es que no sé si saben que Leira va forma parte del jurado hoy bueno bueno porque ya puestos atracarle apoya la tragamos todos hagamos todo por invisible Homer de aquellas con nosotros lo que queda de ventana de libros te aclame