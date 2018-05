Hora 25 Deportes: Se acercan las elecciones la RFEF (14/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 2 00:05 uno veinticinco Deportes

Voz 3 00:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes hola hay elecciones habrá elecciones en la Federación

Voz 0919 00:15 mueve se mueve son las elecciones pues un nuevo capítulo tiendas preparado del patrón del furgón no supuesto no te lo pierdas esta emoción amplísimo de aquí no me muevo ahora vamos con él antes os cuento que en el Europeo sub diecisiete de fútbol la selección española ha perdido dos uno con Bélgica en partido de cuartos de final así que los chavalines de la rojilla se quedan fuera de semifinales que a las nueve Se juega el último partido de la jornada en Segunda División interesantísimo en la pelea por el ascenso a Primera Cádiz Real Zaragoza los dos tienen posibilidades Ike se ha sorteado el play off de ascenso a esta segunda división un montón de ciudades españolas pendientes de quiénes son sus rivales en esas últimas opciones de meterse en la división de plata José Antonio Eurocopas solos enfrentamiento

Voz 4 00:59 seguro que hemos eliminatorias de Campeones gallego muy buenas dos de estos jugarán el año que viene el según lo sabremos en quince días por un lado Cartagena o Rayo Majadahonda con la vuelta en el Cerro del Espino la otra es de campanillas Mallorca Mirandés con la vuelta en Anduva hoy se han emparejado noventa y dos equipos para ascender a Segunda a Segunda B en los que más murmullo han dejado en el Salón Gallego han sido el fabril que no pueda ascender se va a enfrentar al Extremadura el gran partido de este play off el Real Murcia Elche con la vuelta en el Martínez Valero que va a dejar fuera a uno de los grandes a las primeras de cambio

Voz 0919 01:30 era partido ese Elche Murcia así que Cartagena Rayo Majadahonda uno de los dos la segunda Mallorca Mirandés uno de los dos también estará en la división de plata del fútbol español ha empezado el torneo de tenis de Roma tierra batida Pablo Carreño y Albert Ramos son los españoles que se han clasificado hoy para la siguiente fase han caído eliminados Feliciano López y Carla Suárez y como siempre ICIO el programa buenísimo eh Ángel pasa recoge tempestades la imbatibilidad del Barça trae sus Consell

Voz 5 02:00 ciencia Gallego buenas tardes final ayer esto de diez partido de Levante Barcelona aquí en Madrid y por supuesto por supuesto creados en Madrid cosa que una sensación bastante mal sobre todo en esta cuestión que hablábamos y que usted hablaba cómo ve con mucho acierto sobre esta esta especie de de Stefan latir mosso Terra o que tiene la gente mira yo no sé a la gente como como hizo ella del Levante como si estuviera celebrando ya en el último suspiro no sé una cosa y me impresionó yo dije pero bueno estamos viendo fútbol qué toques esto que ha quedado ya en en

Voz 6 02:44 en un enfrentamiento permanente o gerundio

Voz 5 02:46 porte porque yo creo que el fútbol es un deporte no es excusa para estar siempre se paliando las no con bolas nuestro Señor

Voz 0919 02:57 sí a veces en Noruega a todos un poco la cabeza venga dejad vuestros mensajes

Voz 7 03:01 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 3 03:17 la chicos un hueco que quede esto siga muy contenta estoy porque siempre estoy contento cuando pierde el Barça eso vaya por delante pero aparte de todo es que no se merecía llevarse ese premio es que no se merecía porque esto porque este equipo no no no no ha tenido esa brillante ni ha tenido esa ha tenido mucha suerte eh porque de verdad que hace tendría que haber perdido muchísimos partidos de los que ha ganado nada más y así que se hubiera sido eso muy injustos que se llevara una dignidad tan grande y una cosa histórica así que perfecto en Cannes

Voz 8 04:01 dada de la vida adiós corazones

Voz 3 04:04 besos

Voz 7 04:06 en fin con deportes seis ocho nueve cuarenta nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:15 empezamos pero vamos a cambiar la sintonía porque viene un nuevo capítulo de la serie de moda en el fútbol español el patrón del furgón en el capítulo de hoy nervios y traiciones

Voz 9 04:43 hay unas personas que quieren mi cabeza colgada como se tiene la cabeza los toros son los ciervos etcétera detras Stalin Chang que me siento un les

Voz 3 04:53 porque me han echado

Voz 9 04:55 sí a mi familia hizo fue

Voz 10 04:58 qué bien

Voz 0919 05:00 quedan tres días setenta y dos

Voz 1038 05:03 las para que el nuevo capo del fútbol español ocupe su trono

Voz 0919 05:06 el próximo jueves uno de los dos Larrea el tesorero Rubiales alias pundonor será el nuevo patrón estas últimas horas tenemos a ambos repasando sus cuentas visitando sus laboratorios de votos ir dejando claro algunos pende juegos lo que va a suceder si ellos llegan a ser presidente

Voz 11 05:33 mundial yo voy a hacer prescindir del Ted bien me ayuda haciendo negocios pues fresco tranquilo ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias

Voz 0919 05:45 al aceptar las consecuencias

Voz 1038 05:49 buenos días de no haber apoyado al capo correcto porque si no apoyas al patrón del fútbol ganador

Voz 0919 05:55 puedes perder y puedes perder cosas importantes sí o qué

Voz 12 06:01 queremos de entregarles a todos y cada uno de ustedes una participación de el último

Voz 3 06:07 de ganancias

Voz 0919 06:11 puedes ganar de Villepin que dirían en Colombia que además que si eliges al patrón correcto te puedes quedar en la organización y crecer y prosperar y siempre te estarán agradecidos por esta victoria

Voz 10 06:31 muchas veces

Voz 13 06:32 mucho gusto o terminar mi trabajo para usted una victoria grandes

Voz 10 06:36 cuando más puede necesitar esos servicios no sigo no quiera dice que no

Voz 0919 06:46 por todo esto hay muchos nervios hay mucha tensión acepten hay dos horas de la votación corren rumores de traición hay un alijo de votos que no está ni mucho menos amarrado Antón Meana cómo está el asunto ahora mismo buenas qué tal Gallego

Voz 0231 07:01 buenas tardes fíjate este fin de semana se celebró en San Sebastián un congreso de fútbol aficionado una cumbre muy importante porque estaban presentes muchos de los que pueden decidir la votación del jueves la sensación que nos transmiten gente que estuvo allí es que dar a Larrea por muerto es un error que Rubiales anuncie una victoria por goleada no inspira confía alza alguna federación indecisa y por si esto fuera poco Seven de unidad entre Liga y Federación con Larrea Icon Tebas para dar tranquilidad y estabilidad económica al fútbol español la quiniela más optimista de Larrea habla de que el tesorero ganaría por aproximadamente ochenta y tres votos algo que Rubiales descarta de manera rotunda es más defiende que el cambio es imparable y que además nos va a sorprender el apoyo que tiene de mucha gente que ni siquiera nos podemos imaginar para mí lo más importante es que los patronos territoriales ya no tienen el poder absoluto Hinault pueden asegurar todos los votos de la Territorial con Villar tenían todo el poder pero ahora ellos prometen ocho verbal mejor solo

Voz 3 08:07 es garantizar cuatro cinco de los ocho años

Voz 0919 08:09 muchos rebelde muchos Sapo y los dos posibles patrones tú tienes hilo directo con ellos como están la red Rubio los dos se ven ganadores Rubiales rechaza las entrevistas quién le

Voz 0231 08:21 proponen desde hace días no quiera hablar hasta ser elegido president

Voz 0919 08:24 pero agradece el apoyo del fútbol

Voz 0231 08:26 pues ten por el cambio está convencido de que va a ganar y quiere demostrar que sus cuentas son reales por su parte Larrea va estar en Lyon el miércoles nacional el Atlético de Madrid porque es miembro de la UEFA no quiere bajar al barro confía en la palabra de la gente que me dio el aval Isère con fuerzas de conquistar los ocho diez votos que parece están en el aire ocho diez

Voz 0919 08:47 los setenta y dos horas tensión nervios traiciones el nuevo patrón del furgón Larrea o Rubiales deben estar tensos alentando a su gente pidiéndoles un último esfuerzo para conseguir como vea algún apoyo todavía Revel rojo que la pelea está por decidirse

Voz 10 09:10 nunca hemos peleado jugamos con todo lo que tenemos

Voz 13 09:18 vamos a estar culpas conquense están echando porque nosotros vamos a entrar vamos a darles con Tola

Voz 0919 09:29 el jueves por la tarde tendremos al nuevo patrón del fútbol español

Voz 5 09:38 o plomo

Voz 3 09:42 el compromiso de movilidad de Línea Directa dice el conductor debe continuar siempre su marcha por eso en caso de cualquier incidente con su vehículos en entregará uno de sustitución donde quiera nunca se quedara sin coche palabra de Línea Directa todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía banquete

Voz 14 10:08 Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto innovadoras cambiado las reglas de la responsabilidad social corporativa aguas emprendido con éxito junto a una universidad presente a los Premios Cinco Días celebre con el diario su cuarenta aniversario bases publicadas en cinco días punto com presentación de candidaturas hasta el veintiuno de mayo con el patrocinio de Repsol Caixabank agencia oficial vio un World Wide

Voz 15 10:30 podemos sobrevivir hasta cuarenta días sin comer sin dormir y tres sin agua pero intenta aguantar cinco minutos sin respeto

Voz 16 10:36 a los respiramos aire para cuidarlo recicla por cada seis letras que reciclarse en el contenedor amarillo contrarresta es la contaminación de diez minutos de un tubo de escape Ecoembes el poder de la colaboración

Voz 17 10:49 Joaquín Estefanía Eduardo Madina José Mota y Santiago Segura Íñigo Errejón y muchos más

Voz 18 11:03 a Buesa merced que son meros ponentes más aquí vemos les como gigantes vuelven los foros Laser presenta España un país de Quijotes segunda edición en Alcázar de San Juan los días veinticinco veintiséis y veintisiete de mayo adscribe ten más que foros punto es para revivir los sueños de Cervantes en su escenario natural disfruta de dos noches de hotel de la excursión tras los pasos del Quijote por sólo ciento setenta euros por persona patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real vinos de la Denominación de Origen La Mancha

Voz 0919 11:37 colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Voz 19 11:39 no

Voz 10 11:42 no

Voz 0919 11:46 esta semana a parte de las elecciones a la presidencia de la Federación estamos pendientes de la final de la Europa Ligue el miércoles en Lyon Atlético de Madrid Olympique de Marsella la última hora del equipo del Cholo Simeone de cara a esa final Pedro Fullana buenas tardes

Voz 3 12:01 las tardes la mejor noticias que Simeone tiene a toda la plantilla disponible para la final del próximo miércoles sea recuperado de su lesión Vitolo también Jiménez de los problemas que arrastraba en la jornada de ayer ambos han entrado con normalidad hoy en el último entrenamiento en Madrid así que Simeone podrá poner el once de gala el próximo Mier les en el partido más importante de la temporada e incluso permitirse el lujo de un descarte en la convocatoria el equipo no va a variar para nada la ruta habitual de la temporada volará mañana por la mañana al guión ya por la tarde entrenará en el escenario de el partido y no estará solo en la grada diez mil trescientos aficionados del Atlético de Madrid porque se han quedado sí vender mil doscientas entradas de las once mil quinientas que tenía el conjunto rojiblanco varios motivos llevan a a que no se hayan vendido todas las entradas como por ejemplo el proceso tan selectivo para entregarlas el hecho de que también sean nominales el precio del desplazamiento o el temor a lo que pueda pasar fuera del terreno de juego

Voz 0919 13:03 gracias Ana desde mañana el equipo de La Ser informando hora hora de la actualidad del Atlético de Madrid desde el guión ahora resaca de la jornada vamos a ver cómo es el día después en Barcelona tras la decepción el Barça no terminará imbatido hoy no conseguirá ese récord de imbatibilidad en la Liga Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 13:21 hola Gallego qué tal buenas tardes pues hoy se sigue lamentando que es escapar a esta oportunidad de cerrar la Liga perfecta intenta analizar el porqué de esta derrota abultada en el campo del Levante se ha culpado mucho a Jerry mina que estuvo muy mal pero no fue el único que falló el Barça en general estuvo horrible ayer sin tensión competitiva sin concentración sin intensidad durante le pasó por encima hay puso fin a esta racha de cuarenta y tres partidos sin perder otra de las consecuencias negativas del partido fue la lesión de Vermaelen hoy le han hecho pruebas sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y se perderá de momento el último partido de Liga mañana el equipo vuelve a entrenar por la tarde después viajarán a Sudáfrica para jugar el miércoles un partido amistoso esta tarde ha hablado en rueda de prensa el portavoz del Barça Josep Vives ya ha dejado claro que no van a hacer más declaraciones públicas sobre Griezmann por respeto dice al Atlético de Madrid lo vamos a hablar más

Voz 20 14:14 a cualquier jugador no lo vamos a hacer entiendo que haya mucho interés entiendo que sea una cuestión que a mucha gente digamos le inquiete en positivo o en negativo no lo sé pero nosotros debemos mantener ese respeto si queremos mantener esa relación espléndida con el Atlético de Madrid creo que lo mejor que podemos hacer es no hablar de esta cuesta

Voz 0919 14:33 hombre espléndida espléndida ya no es nada podía haber sido espléndida hace dos semanas pero ya yo creo que no como en la relación Betis Sevilla después del derbi del pique sobre todo el pique lo banquillos entre Caparrós y Quique Setién Florencio Ordóñez Sevilla arreglado el asunto buenas tardes

Voz 21 14:51 hombre ya los animo muy buenas gallego se han calmado bastante ya cada uno lo suyo con una planificación tremenda que tiene que hacer el Sevilla con tanto partido oficial en este próximo verano y el Betis ya a pensar también una planificación con tres competiciones a la vista no iba han calmado mucho los ánimos por el tuit de Joaquín Caparrós esta mañana después de su lamentable y obsceno gesto cuando se marchaba de el Villamarín en autocar al Sevilla el pasado sábado ha pedido disculpa Joaquín Caparrós diciendo quiero pedir disculpas afiliados del Betis a los que les hizo un feo desafortunado gesto y comentario la rivalidad sevillana se debe entender desde la guasa y fraternidad no debe llegar nunca a esos extremos me equivoqué enhorabuena por la gran temporada así que más calmado los ánimos como digo y una consecuencia además también ojo Andrés Guardado futbolista internacional mexicanos Se marcha ya mañana con México allí le van a tratar

Voz 0919 15:37 dos de la selección de la lesión de peroné que le bien

Voz 21 15:39 n trayendo por la calle de la amargura las último las últimas semanas y allí decidirán el tratamiento seguir esperan que llegue bien al Mundial

Voz 0919 15:46 hay que valorar el gesto de Caparrós pidiendo perdón se equivocó y rectifica bienvenida sea esa rectificación en el Real Madrid después de la goleada ante el Celta en un partido intrascendente porque todas las miradas están en Kiev la pregunta Herráez es los que ven a Gareth Bale en el once inicial pueden acertar o eso es imposible que Gareth Bale sea titular en que buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes lo tiene complicado e me dicen Gareth Bale me dice en el club es un jugador muy importante pero no es un jugador indiscutible es verdad que Bale lo hizo muy bien pero aún partido afeitado frente al Celta de Vigo ha espabilado que se implica más en defensa que puede jugar en el cuatro cuatro dos porque si ahora parece que baja más que antes pero no es indiscutible lo normal es que juegue el equipo que consiguió la duodécima con el rombo formado por Modric Kroos Casemiro e Isco y arriba Benzema y Cristiano Ronaldo en la actualidad el Madrid también se habla de Neymar que ayer en París quiso dejar claro o notan claro que va a seguir en el París Saint Germain entonces sin entonces

Voz 22 16:52 hola después es un momento

Voz 0919 16:56 el hombre no todo un don de Dios es la hablándole muchas cosas pero todo el mundo sabe lo que vine a hacer aquí y termina diciendo el único que piensa ahora es en la Copa del Mundo de este culebrón puede durar todo el verano verdad bueno tiene pinta pero recordemos que año de Mundial ya

Voz 23 17:18 Mari siempre les gusta pescar en ese Mundial al jugador que destaque sin ir más lejos el último fue James Rodríguez que fue la estrella máximo goleador y hombre que al final fichó el equipo blanco Neymar eh bueno pues el Madrid no va a forzar la máquina es un futbolista que gusta en el Madrid pero entiende que Neymar que jugar también el equipo blanco dependerá lo que pase este verano en el Mundial si no es éste el que viene pero tiene pinta que antes o después Neymar vendrá al equipo

Voz 0919 17:42 el Real Madrid son las ocho y cuarenta y ocho esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 24 17:49 seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche

Voz 3 17:53 llegas muy tarde diré siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 25 18:05 Saudí tus Gurovic

Voz 0919 18:08 mutuo en cambio los carburantes BP ultima

Voz 26 18:10 pero con tecnología ayudan a eliminar la suciedad el motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 27 18:25 organizar sus vacaciones nunca había sido tan fácil Royal Caribbean Halcón Viajes Viajes Ecuador los y reservas han desde el treinta y uno de mayo disfrutará de hasta un veinticinco por ciento de descuento precios especiales para familias Ipad navega a Italia islas griegas desde quinientos noventa y nueve euros informa Ep

Voz 3 18:40 sí reservas en las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador duren novecientos ochocientos cuarenta y dos novecientos

Voz 1 18:47 el otro día jugando al tenis ve de un tirón Si practicas deporte Thomas flexión porque flexión cuida tus huesos y músculos tanto flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor flexión de fármaco TCE

Voz 15 19:00 podemos sobrevivir hasta cuarenta días sin comer sin dormir y tres sin agua pero intenta aguantar cinco minutos sin respeto

Voz 16 19:07 dar sólo respiramos aire para cuidarlo recicla por cada seis latas que reciclarse en el contenedor amarillo contrarresta es la contaminación de diez minutos de un tubo de escape Ecoembes el poder de la colaboración

Voz 24 19:20 pero tienes que ensayar a la hora de la siesta

Voz 28 19:22 mañana tengo examen esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 29 19:26 si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura te costará menos decirte consulta condiciones en nuestras oficinas en BBVA punto es

Voz 28 19:38 BBVA creando oportunidades

Voz 10 19:41 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 1038 19:58 en dos cosas más de fútbol los damos una vuelta para ver el ambientazo que seguro hay en Cádiz para el Cádiz Zaragoza que comienza a las nueve lucha por el ascenso a la Primera División Edu Marie muy buenas tardes

Voz 31 20:11 hola qué tal Gallego muy buena partido por todo lo alto en el estadio Ramón de Carranza Cádiz Zaragoza buscando un paso al frente por el play off de ascenso las seis dinámica supuesta los amarillos sólo su por otro punto de los últimos quince disputados mientras que los maños han conseguido un total de diez once de Galán el equipo visitante bajas importantes para los de Álvaro Cervera este partido se podría repetir en el play off por el ascenso

Voz 1038 20:35 dos de fútbol internacional una tiene que ver con el nuevo técnico del París Anne Germaine el sustituto de Emery no ha habido sorpresa Bruno alemán buenas tardes hola a Jaume

Voz 0301 20:44 así el efectivamente se Tomás to hell el técnico eh que había entrado al Borussia Dortmund ha firmado por dos años Un técnico de un estilo netamente ofensivo un entrenador moderno y que introduce normalmente muchas variantes tácticas Hideki

Voz 3 20:58 carácter sobre todo ese fue del Borussia Dortmund porque

Voz 0301 21:00 el club cedió ante la UEFA aceptó jugar contra el Mónaco el día después de ese atentado de ese estallido al lado de la autobús del Borussia Dortmund así que he caña para los jugadores del paisaje

Voz 0919 21:10 y la otra noticia es que Brasil una de las favoritas para el Mundial ya tiene lista de veintitrés

Voz 0301 21:15 si la lista definitiva como dices ha entrado Danilo en el lugar de Dani Alves que está lesionado evidentemente Neymar en el que hay confianza de que llegue bien jugadores de la Liga española como Marcelo Paulinho Coutinho también Filipe Luis es otra de las novedades importantes porque había tenido una lesión así que está la definitiva de Brasil y una lista de treinta y cinco también de Argentina Sampaoli una ha dado ninguna novedad ninguna

Voz 0298 21:38 es importante Study bala está también y Cardiff

Voz 0919 21:41 gracias Bruno tenis después del torneo de Madrid comienza el de Roma ya ha habido españoles en el foro romano a uno los mejor y a otros les ha ido peor Miguel nueve Rabin hola

Voz 32 21:52 hola buenas noches bueno pues la verdad es que todos victorias dos derrotas y las victorias paga vamos a este del Bonis son quizás derrotas de Feliciano López ante a niños y ella ni lo difícil de Carla Suárez Bekking seis delitos demasiado duro el resultado mañana Verdasco con el que gane de los dos mañana miércoles con Nadal también fuera el miércoles soez lo mismo que Muguruza que debutará con hábil lo va a Nadal el número uno tiene que ganar tiene que ganar Roland Garros sigo quiere recuperar antes

Voz 0919 22:28 gracias Miguel Ángel este fin de semana Gran Premio de España de Fórmula uno de Montmeló ganó Hamilton séptimo

Voz 1038 22:34 puesto para carros Said octavo para Fernando Alonso alguna preguntarnos dejar Gran Premio Manu Franco buenas tardes

Voz 0919 22:40 hola buenas tardes Gallego Murias primera los Mercedes imparables Ferraris ha quedado atrás

Voz 1385 22:47 pues de momento parece que si Ferrari tenía el mejor coche durante los tres cuatro primeros carreras pero ahora hemos visto un Hamilton además muy concentrado que es lo que hacerle falta de que se se llegó a un poco la cabeza otras cosas quizá al piloto británico con esta guerra estaba súper concentrado con el foco puesto la victoria y el coche ha mejorado muchísimo así que dobleces lo que puedes con primero Hamilton y segundo Batllori botas por delante de Verstappen y además los Ferrari fuera del podio a abandonó Raikkonen cuarto fue Sebastian Vettel

Voz 0919 23:16 la segunda séptimo Said octavo Alonso este duelo que vamos a tener entre los españoles durante toda la temporada quién es el favorito para quedar por delante en la general del Mundial

Voz 1385 23:27 pues yo pero que este año es un poquito más favorito Alonso pero dependerá todo de la evolución de los de los coches del momento el piloto asturiano va va liderando esa particular el Copa de España de Fórmula uno que además es el único justo junto con Lewis Hamilton que ha puntuables todas las carreras pero cuidado con carritos que había leímos hay séptimo adelantó incluso Alonso la salida iba a tener un color que Valença como digo está particular Copa de España al piloto asturiano déjame también que quería solvente una cosa ciento setenta y mil personas el fin de semana eléctrico de Barcelona la afición sigue respondiendo a pesar de lo nuestro nuestro para ganar

Voz 1038 24:02 la Copa de España de Fórmula uno me quedo con el nombre de todo el año vamos a hablar de eso un abrazo

Voz 0919 24:06 él en el Giro de Italia hoy es jornada de descanso pero después de las primeras etapas con final en alto Froome está sufriendo descartamos a Froome para luchar por el triunfo Borja Cuadrado buena estar queda ahí

Voz 3 24:22 como buenas tardes eh bueno lo va a tener muy difícil no

Voz 0298 24:24 sellos y descartarla porque él todavía no lo hace ha reconocido una jornada de descanso que lo va a tener difícil que no es el Froome que estamos habituados a ver en las grandes vueltas que está siendo un giro extraño sobre todo a raíz de la caída que sufrió en el reconocimiento de la crono del primer día Jerusalén que le ha lastrado así que físicamente tampoco se encuentra muy bien como en la general no estados veintisiete novelas difíciles verdad porque sobre todo en las primeras semanas de las grandes vueltas suele dejar la carrera casi sentenciada y ahora está a dos veintiséis de de Simon Cage que reconoce el propio Froome que es el ciclista más en forma así que vamos a ver si se recupera tiene cuatro jornadas de relativa transición el sábado llegará el gran coloso el Zoncolan y ahí está claro que vamos a ver desde luego sí Froome todavía tiene opciones de gran estallido lo contaremos en las

Voz 0919 25:04 di en la NBA han comenzado los playoff de la final bueno ha comenzado la Conferencia Este hoy comienza la Conferencia Oeste Javi Blanco buenas tardes Gallego muy el este ha comenzado con una paliza

Voz 21 25:16 al Ebro oye pues si los Celtis se llevaron la victoria en el primer partido de la final del Este la clave pues muy sencillo gallego el técnico de Boston Brad Stevens diseñó un plan para secar a Le Bron James les sale perfecto quito del quinteto titular ambiguo potente como es Aaron Veïns e introdujo a un alero más similar en lo físico al Hebrón a Marcus Morris y bueno dice Marcus Morris curioso dice que en la N

Voz 0919 25:39 era sólo hay un jugador que defiende a Le Bron mejor

Voz 21 25:42 él se refiere a Lenin acabó hay Leonard de San Antonio y la verdad es que debe ser cierto porque venía promediando casi treinta puntos por partido y anoche se quedó en quince él lo decías paliza no hubo partido al descanso vencían ya los Celtics por sesenta y uno XXXV como siempre en Boston muy coral veintitrés puntos de Jason Brown Veintiuno de Morris veinte de Horford dieciséis de dieciséis de Tatum el equipo verde que poner así el uno cero en la serie en esa final del Este decías hoy esta noche a partir de las tres de la mañana primer duelo de la final del Oeste entre Rockets Warriors para muchos una final

Voz 0919 26:17 el anticipada por el anillo se enfrentan el gran

Voz 21 26:20 favorito a ganar el anillo de los últimos años en los bordos de Carrie Duran Thompson Green contra no nos olvidemos el mejor equipo de la temporada en la NBA que son los Rockets del más que probable envite de la temporada James

Voz 0919 26:34 ayer en el Boston Le Bron Boston Cleveland no jugó ni un minuto Calderón no sí sí sí jugó jugó pero jugó digamos ya los minutos

Voz 21 26:42 la basura así los minutos de la basura eso es que ya no servían para reservará a los titulares de cara al próximo hasta que no

Voz 0919 26:48 además Calderón te digo yo que no gasta aquí no gana Cleveland pues sería buena señal para nuestro querido cayó esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con esto el nuevo disco de los australianos vi en él van a triunfar y les llaman los oasis australiano donde

Voz 33 27:19 Setién

Voz 0919 27:19 aquí en la SER Óscar Egido Nos dejamos algún titular de este lunes en el Eibar noticia que Quique García veintiuno Leganés ha anunciado que no sé qué Mantovani tras cinco años por el Girona Paul afeó va del City al Stuttgart por diez millones de ahora continúa hora25 con Ángels Barceló y la tertulia de los lunes la verdad es que está interesante y a las once y media El Larguero con Manu Carreño nosotros volvemos mañana a las ocho y media un saludo de Gallego gracias por escucharnos adiós