La firma de Àngels Barceló: "¿Qué piensa usted de los españoles?"

quinto rayas el nuevo president de la Generalitat habrá tiene que formar gobierno y con esto se debería empezar a recuperar la normalidad en Cataluña pero lo que empieza hoy es una nueva etapa de incertidumbre ciertos que hay que dar un margen de confianza a cualquier nuevo cargo electo esos famosos cien días pero cierto es también que los dos discursos pronunciados por Torra en el Parlament dejan claras sus intenciones construcción de la República al mandato del uno de octubre proceso constituyente estas y otras son algunas de las pistas que ha ido dejando de todo hace pensar en que va a seguir la confrontación Torra sido elegido president sin haber respondido a la que a mi juicio sido la mejor pregunta que se le ha hecho en el Parlament se la formuló el líder de Podemos en Cataluña Xavi Domènech hoy se ha vuelto a hacer qué piensa usted de los españoles Quim Torra no respondió el sábado no ha respondido hoy ya si nos hemos quedado sin saber qué piensa aunque en su silencio creo que está la respuesta no sabemos qué es lo que piensa el president de la Generalitat de esa más de la mitad de los catalanes que tienen una idea de Cataluña diferente a la suya yo personalmente me he quedado sin saber qué piensa quinto Torre de mí que soy nieta de murcianos y andaluces que cambio del castellano al catalán con una naturalidad pasmosa que vivo en Madrid y me gusta mucho pero no olvido Barcelona y la echó de menos que tengo una familia con infinidad de sensibilidades políticas y que siempre he pensado que nadie es mejor que nadie porque en la singularidad de cada uno está la gracia y que todas las singularidades juntas conforman lo que ha sido Cataluña hasta hace poco Quim Torra no me ha respondido ni Amine a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña que también se sienten españoles cosa que no es mejor ni peor ya alguien que repite la palabra República debería tener presente uno de sus fundamentos básicos que es la igualdad los discursos de Quim resuenan suenan a exclusión al que no piensa como él y la verdad parece un mal principio para recuperar la normalidad Cataluña tiene presiden pero no sé yo si van a cambiar muchas cosas y otra cosa nadie va a decir nada por la masacre de palestinos de hoy Ángels Barceló