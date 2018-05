Punto de Fuga: "iraníes en vilo" (13/05/2018)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:42 cómo estáis muy buenas noches Donald trampas estado esta semana a un durísimo golpe a uno de los acuerdos internacionales más importantes que se habían alcanzado en la última década el acuerdo nuclear con Irán un pacto multilateral firmado en dos mil quince después de dos años de negociaciones por el que Teherán se comprometía a no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de sanciones internacionales contra su país el mayor defensor de aquel acuerdo Barack Obama aseguraba entonces que el pacto dejaba el riesgo de guerra en Oriente Próximo

Voz 1153 01:14 dar de comer sin una resolución diplomática yo mismo cualquier otro presidente estadounidense en el futuro tendría que afrontar la decisión de permitir o no a Irán obtener un arma atómica o usar nuestro poder militar para evitarlo en pocas palabras sin este acuerdo habría más posibilidades de una guerra en Oriente

Voz 1667 01:33 Ximo hoy ese riesgo bélico esa inestabilidad aumenta después de que Donald Trump haya cumplido su promesa electoral de sacar a EEUU de este pacto este domingo vamos a escuchar la voz de los iraníes que piensan que les inquieta de todo esto además en el programa visitaremos Indonesia la deforestación provocada por el aceite de palma avanza sin freno

Voz 7 01:59 la selva tropical para para expandir el cultivo aceite de palma que que ha actualmente uno de los aceites que más se consumen en todo el mundo no con grandes consumos en China en todo el sureste asiático ese de aceite de gente del mundo tropical que que países como Indonesia pero no sólo sea también otros países africanos o de Latinoamérica este

Voz 8 02:20 sí he tomando la selva para implantar

Voz 7 02:24 en los cultivos de una palmera que aunque de origen africano pues básicamente Indonesia es anticipar productor mundial de aceite de palma

Voz 1667 02:31 las grandes marcas de la alimentación se comprometieron a cortar el comercio con los productores ilegales de aceite de palma pero Greenpeace acaba de pillar a uno con las manos en la masa Miguel Ángel Soto no se hablará del caso de los estragos de estas plantaciones que están provocando en en todo el país y en todo el mundo Unicef nos llevará al Congo

Voz 2 02:50 todos los bombón fundó nuestro Ángela luchamos

Voz 3 02:55 la milicia durante seis meses maté a siete personas

Voz 2 02:57 más todos ellos eran fragmentos

Voz 3 03:00 antes no me sentía culpable pero ahora cuando pienso en ello me siento terriblemente cuando empezó la guerra me dejaron con mis abuelos sí tuvimos que huir al bosque Mis padres se llevaron mis hermanos Angola me sentí abandonado y eso me animó a unirme a las masas

Voz 1667 03:17 cuatrocientos mil menores están en riesgo de muerte por desnutrición en ese país víctimas del conflicto Unicef nos va a contar cómo están las cosas allí en Mundo Express estaremos en Irak de la mano de nuestro compañero Álvaro Zamarreño que está en el país con motivo de las elecciones de este fin de semana todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenido

Voz 1667 05:39 Trump ha dinamitado el acuerdo nuclear con Irán y aumenta la tensión en Oriente Próximo lo primero que queremos saber este domingo es como se lo han tomado los iraníes a ellos les dedicamos nuestro CRIT de hoy

Voz 11 05:53 a mí espera ni sociólogo iraní

Voz 1667 05:55 de Teherán

Voz 12 05:57 dejó va hoteles Fahmi a Flandes hay viene de fondo

Voz 0861 06:06 sobre este gran asunto de la salida del acuerdo nuclear

Voz 13 06:08 por parte de Donald tran hay muchas interpelaciones aquí en Irán no se puede generalizar del todo las opiniones va de diferentes sentidos si tienen que ver con las relaciones de cada uno sus intereses de clase los intereses generales todo ese tipo de cosas

Voz 12 06:22 está anexas a hacer James a lo ir a has dicho es usted

Voz 11 06:34 el miedo a una guerra

Voz 12 06:38 de hecho en seis intensidad Davis no

Voz 13 06:47 lo que puedo decir hablando muy por lo general es que no hay miedo a una guerra es cierto que hay personas que ya están hablando de un nuevo conflicto pero aquí no hay pánico social por eso ya hemos vivido situaciones de alerta similares en el pasado esta tensión no es algo que nos resulte nueva no no resulta excepcional nosotros ya sufrimos sanciones en el pasado y luego llegó al poder Ahmadineyad con esa retórica de guerra que todos recordaréis en los países occidentales ahora volvemos otra vez

Voz 12 07:18 has been a ver sino

Voz 11 07:24 anda ya temen por la economía

Voz 12 07:29 el importe este tipo

Voz 13 07:40 lo que hace sentir a la gente insegura son las consecuencias económicas que puede tener todo esto en los últimos cuatro años con el Gobierno de roja ni tan sólo hemos percibido pequeños destellos en la recuperación económica del país pero no se ha concretado en nada no ha sido una recuperación tangible así que creo que lo que más preocupa a la gente es su inseguridad económica

Voz 11 08:04 qué piensa de otra

Voz 12 08:09 no se sabe clubs At

Voz 13 08:19 por lo general la gente odia a trampa aquí hay algunos grupos aquí pro Tram que están de acuerdo con lo que ha hecho contra nuestro Gobierno porque por lo general los iraníes están en contra de este Gobierno y detraen al mismo tiempo aunque pueda haber gente que le aplauda pero por lo general no lo general rechazan al presidente Trump salvo algunos grupos con algunos intereses determinados que quieren regresar a esa retórica bélica IS tipo

Voz 14 08:44 qué cosas

Voz 12 08:47 sale béisbol a a ya cedida a Texas

Voz 13 08:59 pero ese no es el tema con los países en la tierra a sanciones que sufrimos durante quince años en Irán son suficientes y la gente ya ha sufrido las consecuencias de esas sanciones consecuencias sociales y económicas han tenido que privarse de muchas necesidades en sus casas por ejemplo de medicinas que pudieran necesitar son ese tipo de pequeñas cosas que la gente esperaba tener después de ese acuerdo con A

Voz 14 09:26 no

Voz 1667 09:40 Jaime Ana Milán Fernández es investigador principal del Real Instituto Elcano buenas noches Sham

Voz 16 09:46 buenas noches ayúdenos a repasar las mentiras

Voz 1667 09:49 las que se sea apoyado Tram para justificar la ruptura del pacto es cierto que Irán seguía desarrollando armas nucleares tras el acuerdo de dos mil quince

Voz 16 09:57 el presidente estadounidense utilizó una serie de argumentos para tratar de G picar la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las grandes potencias mundiales en dos mil quince esos argumentos no se sostienen Si escuchamos lo que dicen los encargados de supervisar el cumplimiento el Organismo Internacional de la Energía Atómica que son organismo dependiente de Naciones Unidas que está llevando a cabo

Voz 17 10:24 pues inspecciones a gran escala muy exhaustiva al día metiéndose en distintas instalaciones del programa nuclear iraní pero además

Voz 16 10:36 propio Departamento de Estado de EEUU en sus informes ha ido confirmando el cumplimiento por parte de Irán de lo que le correspondía según el acuerdo nuclear que consistía en dar acceso a los inspectores internacionales además de una serie de medidas para controlar las instalaciones el material entrega de material que tenían en su poder

Voz 1667 11:01 trampa acusa a Irán también de patrocinar el terrorismo qué relación tiene Teherán con el yihadismo exactamente

Voz 16 11:07 sobre esto hay mucho que decir es verdad que en Oriente Medio en la actualidad hay diversos focos de conflictos algunos de ellos muy destructivos mortales en Siria Yemen y en otros lugares y el problema es que no solamente Irán es quién está echando leña a dos fuegos que están devastando algunos países en Oriente Medio lo están haciendo también otros vecinos y también vecinos árabes también potencias internacionales

Voz 17 11:37 están permitiendo esos conflictos no encuentren una solución más bien todo lo contrario están avivando las llamas de crisis humanitarias severa así de destrucción Irán tiene una política regional altamente activa en algunos escenarios contribuye a perpetuar

Voz 16 11:56 el conflicto y la succión pero ya digo no es el único país que está haciendo eso lo hace en otros países vecinos árabes de la península Arábiga lo hace en otros países del entorno denuncias incluidas algunas occidentales con el apoyo quedan a operaciones militares con lo cual a cursar solamente a uno de los países de estar detrás de no solamente terrorismo internacional conflictos con un altísimo coste humano pues es una dar una información muy parcial de una realidad más compleja donde todos tienen que responder por sus acciones

Voz 1667 12:34 entonces High Sam Si Irán no tiene el pecado original de la tensión en la zona y los informes de los expertos contradicen los argumentos de Trump qué interés tiene el presidente de Estados Unidos en la ruptura del pacto

Voz 16 12:45 aquí hay varios intereses que confluyen en la persona del actual presidente estadounidense uno de ellos es que prometió acabar con el acuerdo nuclear firmado entre Irán y las grandes potencias internacionales en parte porque el dice que este es el peor acuerdo negociado jamás él se presenta como el gran a hiciste de los mejores acuerdos como un negociador nato claro todo lo que no haya negociado él pues para él lo presenta como un desastre básicamente está diciendo a aquellos que negociaron ese acuerdo con Irán principalmente a su predecesor Barack Obama pero también al resto de potencias internacionales que son incompetentes Trump eso es lo que quieres decir cuando aboga por romper con el acuerdo luego también los aliados de esta Administración estadounidense que tienen la mayor influencia sobre sus decisiones pedían que se acabara se liquidará con el acuerdo nuclear con Irán principalmente Israel con el Gobierno de Benjamin Netanyahu Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos son los que han tenido más influencia sobre la decisión final de la Casa Blanca más influencia sin duda que los socios tradicionales de Estados Unidos como Reino Unido como Alemania como Francia como el conjunto de la Unión Europea que pedían a Washington que permanecieran dentro del acuerdo nuclear incluso bueno pues reformando algunos de los puntos pero que no rompiera con este régimen de no proliferación nuclear

Voz 1667 14:19 en qué beneficia de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos lo que es lo que está pasando exactamente

Voz 16 14:25 hay una rivalidad regional en torno a entorno al Golfo

Voz 17 14:29 para empezar con la denominación unos dicen que se golfo Pérsico desde eran otros dicen que olfativa Vigo desde la península Arábiga de rabia saudí de actos y otras Petró monarquías árabes pero principalmente Arabia Saudí y también Emiratos Árabes Unidos ven a Irán como un competidor regional como una lucha

Voz 16 14:48 por una hegemonía en torno al golfo pero también más allá en Oriente Medio incluso en el norte de África y esa lucha por el poder político y actúen Ziad al final de que se reduce a eso pues se plantea en términos religiosos términos sectarios está cuestiones como la pertenencia pues a la comunidad suní o a la comunidad Si dentro del Islam para movilizar y para tratar de justificar ese enfrentamiento que en origen y en el fondo es político y es por ver por países que tienen grandes recursos de hidrocarburos que tienen interpretaciones religiosas bastante ultraconservadora tanto en Arabia Saudí también en tendrán cada uno a su medida bueno pues se ve que la Casa Blanca actualmente se decanta muy abiertamente por la versión noté Arabia Saudí en esta lucha que bueno pues quieren aislar a Irán en colaboración con Israel con el Gobierno de Benjamin Netanyahu donde confluyen intereses saudíes e israelíes

Voz 1667 16:06 Newsweek dedica su última portada al asunto anuncia la próxima guerra entre Israel e Irán es una posibilidad real Hayes Sam bueno yo creo que

Voz 16 16:15 no hay que anunciar ya está teniendo lugar lo que ocurre es que teniendo lugar sobre el terreno sirio ante Israel como Irán tiene en grandes intereses en un tablero muy complejo como es el tablero sirio el siete años de conflicto de destrucción de injerencias de todas las partes en lo que está ocurriendo en la gran crisis siria en los iraníes como un apoyo vital para el régimen de pasarlas que han incluido pues apoyo militar incluso de presencia sobre el terreno y también instalaciones militares y por otro lado Israel que no puede permitir que se acerquen pero que al mismo tiempo mantiene vivo el régimen de Bashar al Assad a Israel en esta que siga estando en el poder aunque Estado fragmentado el poder de régimen en Siria y lo que hemos visto en los últimos tiempos cada vez incluso a mayor escala pues han sido ataques contra ataque bombardeos alguna que otra

Voz 17 17:19 precisan ya entre Israel e Irán en territorio sirio y los cielos de de Ciria principalmente el riesgo es que bueno pues eso se conviertan en enfrentamiento directo ya no sería por interposición o en territorio de otro país sino que pueda llegar a un enfrentamiento directo entre Israel

Voz 16 17:40 tan atacando se en sus propios territorios eso pondría el conjunto de Oriente Medio sin llamas Si el sistema internacional se vería durísimamente aceptado por semejante bueno ocurre que errar por todo lo que puede implicar en los mercados de hidrocarburos pero también por la reacción de otros países que se pueda sumar del lado de unos sobre otros

Voz 1667 18:04 dónde queda Europa la decisión rompe el eje trasatlántico desde luego lo debilita a un poco más

Voz 16 18:09 pues efectivamente la Administración Trump no no es que no esté cuidando el vínculo transatlántico con sus aliados y socios europeos sino que está intentó

Voz 17 18:20 cuando destruirlo a garrotazos la guerra comercial anunciada que además según el comerciales según él son muy buenas si son fáciles de ganar

Voz 16 18:30 sobre eso hay muchas bodas y aparte en este caso todos los intentos públicos por parte de los gobiernos de los principales países europeos de las instituciones europeas de persuadir a la Administración Trump te para que permaneciera dentro del acuerdo nuclear con Irán incluso ofreciendo pues intentar hacer una serie de modificaciones al acuerdo pues no ha servido de nada y esto puede nos deja los europeos en una situación en la que debemos ser conscientes de que Estados Unidos ya no es el aliado con el que se puede contar parecían ya creo que está desapareciendo el vínculo trasatlántico dañado los europeos pues tenemos ahora mismo la elección entre es unirnos entre los países europeos adquirir una mayor autonomía estratégica una claridad de cuáles son las preferencias dónde está la seguridad europea solamente se puede conseguir mediante una unión de fuerzas mediante una voluntad política de trabajar juntos de poner los medios para alcanzar los objetivos si no se hace desde la Unión Europea pues el futuro de Europa cada vez más insignificantes en el caso de Irán es una prueba clarísima esa necesidad de una mayor unión entre

Voz 1667 19:55 lo peor sin una mayor autonomía estratégica Heights han muchas gracias por ayudarnos a la mafia

Voz 18 20:08 aquí

Voz 14 20:21 un un tú

Voz 1667 20:34 estoy convencido de que todos ustedes han escuchado ya algo sobre el aceite de palma ese ingrediente que se ha convertido en imprescindible para la gran industria alimentaria global Luque quizás no saben es que la producción de ese aceite está provocando gravísimos estragos en los ecosistemas de nuestro planeta Greenpeace acaba de publicar su última investigación relacionada con este tema un trabajo que desvela la desoladora de forestación que está provocando en Indonesia uno de los grandes productores de aceite de palma para algunas de las grandes marcas de alimentación Miguel Ángel Soto es experto en bosques de Greenpeace buenas noches Miguel Ángel

Voz 7 21:12 hola buenas noches lo que habéis hecho es Villar

Voz 1667 21:14 con las manos en la masa ese productor verdad

Voz 7 21:17 sí es muy curioso porque las grandes marcas hablamos de Nestlé de Marx el le verde de bueno grande de cara a los grandes fabricantes de de una parte importante de los otros productos que hay en los lineales de los supermercados se comprometieron para el año dos mil veinte a limpiar toda su cadena de suministro revisar todos sus proveedores asegurarse que que ninguno de esos proveedores estaba mejor estando la selva para suministrarles aceite de palma pido que hemos constatado que es que en la provincia de de Papúa en el oeste de la isla de Papúa Guinea que pertenecen Indonesia tenemos a un productor que es un proveedor de alguna de estas marcas que acaba de estar recientemente una una parte importante de la selva de Indonesia

Voz 1667 22:06 cuatro mil hectáreas es de cuatro mil hectáreas no de selva tropical en la provincia de Papua las que han desaparecido

Voz 7 22:13 sí esto es un es un sino en esa llevar de forma estando la selva tropical para para expandir el cultivo aceite de palma que actualmente uno Los aceites que más se consumen en todo el mundo no con grandes consumos en China en todo el sureste asiático ese da fe de de del mundo tropicales el el aceite es lo que lo hace todo el mundo mediterráneo para hacernos una idea no es concebible la gastronomía y la cultura sin este aceite es bueno pero la demanda internacional para la alimentación y también para los mal llamados biocombustibles para el biodiésel tanta el mal llamado biodiésel está haciendo que que países como Indonesia pero no sólo Indonesia también otros países africanos o de Latinoamérica estén tardando la selva para implantar en los cultivos de una palmera que aunque el origen africano pues básicamente Indonesia es el productor mundial de aceite de palma

Voz 1667 23:10 están perdiendo zonas conocidas como los bosques del paraíso que es esta perdiendo exactamente allí Miguel Ángel

Voz 7 23:16 bueno pues e Indonesia Malasia Papúa Guinea toda esta región forma parte de cinturón tropical es muy conocido la cuenca Amazonas son Cuenca el Congo bueno pues en torno al Ecuador también en en en Asia es ahí selvas cerrada selvas tropicales siempre húmedas condones con mucha precipitación muy ricas en biodiversidad en endemismos en orquídeas no pues hay animales emblemáticos icónicos que son los que al final identifican a estos grandes ecosistemas es un es un antepasado de de nuestros no Bután lo harán Bután que significa entonces el indonesio el hombre de la selva el tigre de Sumatra entonces ante de Sumatra lo que no sabemos porque sabemos que en estos grandes selvas tropicales todavía hoy a descubren bueno pues especies nuevas aparecen israelitas ha descubierto recientemente en la isla de Sumatra precisamente una nueva subespecie orangután o o en la isla no recuerdo nombre pero te

Voz 19 24:20 no hubo un dominio

Voz 7 24:23 no es un hombre muy pequeño que que también forma parte de la línea evolutiva del ser humano que ha descubierto es un sitio riquísimo en biodiversidad por eso los calificaba el paraíso hay un nave nave que nación no nave el AVE el Paraíso Express muy espectacular vamos es una algunas plumas muy bonita no y donde hay una riqueza cultural enorme es ese hablan de cientos de lenguas diferentes cada cada isla cada archipiélago consigo una cultura diferente no por lo tanto hablamos de una riqueza que quede en este mundo globalizado que tendrá como no homogeneizar se pues pues perdemos en aras de la demanda internacional aceite de palma perdemos mucho

Voz 1667 25:11 qué qué qué pasó exactamente con este aceite de palma Miguel Ángel quiero decir porque ha vuelto ahora tan popular porque ha aumentado tanto la demanda de este producto o es que siempre ha existido y es ahora cuando nos hemos dado cuenta

Voz 7 25:22 bueno en hacer lo decía antes es al mundo tropical lo que el aceite de oliva sal mundo mediterráneo los americanos consumen mucha otra otro tipo de aceites aceite de girasol aceite yo estoy pensando cuál es la Colsa no salgo de ahí Aguinaga una semilla que también produce entidades aceite qué nos avisó hoja también que Froome aceite el mundo tropical sobre todo su es que una vez que se trasladó a La Palma a estos países de Sureste Asiático pues ha sido prácticamente una una corriente de de de aceite grasas de acciones grasos a la comunidad Cerra a la población esos países que ocurrido pues que este aceite de refinado o no el aceite crudo el club tiene vitaminas y tiene unas condiciones llega bastante aun cuando se refiere a altas temperaturas se vuelve inodoro insípido transparente le da al habla de una lata de aceite de conservas se ve que lo que están ahí que Blanco esos aceites Palma no da color no da sabor muy neutro ahí se mantiene sólido a temperatura ambiente de esto por ejemplo chocolate es una es una joya de los chocolates que suelen enseguida eh bueno pues de respeto no obstante queda las manos son los envoltorios de galletas au de bueno pues de Palma es lo que hace que el aceite chocolate no se facilita por eso la industria el chocolate de los de nuestras formados de la bollería industrial utiliza mucho aceite de palma cada vez más comemos menos cosas frescas menos en comidas no preparadas y cada vez más hay una industria basada en organización de preparadas de pizza de de cosas transformadas que llevan es un aceite que no lo sabe por por lo tanto no ser Tondo rancio entonces daño estar veinte hacerlo acogido como un aceite muy barato por cierto se produce en condiciones laborales malas de Amnistía Internacional ha denunciado también que hay trabajo infantil detrás de estas situaciones de conflictividad hay todo un problema social derivado todo lo que dará barato no ha incidido última ha sido puesto a demanda de biocombustibles Se da la paradoja que para los occidentales de reduzca éramos el nuestras emisiones procedentes de transporte estamos produciendo un biodiésel que si una suma el ciclo global de producto son más toda la cadena de valor resulta que durante la deforestación sea emitido de nada era durante tres el procesado y hay que contabilizar todo ese todas esas misiones y al final resulta que consumir biodiésel eh emite más de Castelldefels invernaderos que un petróleo convencional que una gasolina o no sea esa paradoja que que no hemos sabido gestionar muy bien en la transición hacia los combustibles fósiles hacia otras alternativas

Voz 1667 28:24 oye Miguel Gil ya para acabar Care que responsabilidad qué papel juegan los los gobiernos en este caso el de Indonesia en esta deforestación que mostráis en estas imágenes de este estudio que son tremendas la vamos a a distribuir nosotros también a través de nuestras redes sociales pero qué papel juegan los los gobiernos en este caso como digo el Dean en ese en esa deforestación porque obviamente la responsabilidad primera hasta en el productor de ese aceite de palma que de Foresta la selva para crear plantaciones de ese producto pero está controlado o no por los gobiernos lo impide no lo facilitan

Voz 7 28:54 bueno e sobre el papel la legislación forestal de Indonesia prohibe la tala de bosques para la expansión de cultivos no no se permiten nuevas concesiones forestales sobre todo si no se permiten en zonas que albergan grandes cantidades de carbono que son sumideros y almacenes carbono como son los bosques de veras que acumulan grandes depósitos de carbón en forma de turba y pisar la durante miles de años Ivo no las el poder de gobernanza gobierno Indonesia e muy muy prudencial de por las poderes económicas entre ellos el mundo las plantaciones de Palmer también los destinados a la fabricación de papel ir una cosa es lo que oficialmente dice el Gobierno pero claro en regiones remotas donde en la capacidad del Gobierno de controlar los recursos a las empresas es muy limitada ocurre en estos casos como hemos documentado ponen Indonesia puede hacer mucho más los países donantes pueden hacer más terreno no olvidemos que países como Noruega otros países de la Unión Europea dan fondos para la lucha contra la deforestación por supuesto el sector privado tiene una gran responsabilidad cada vez más grandes e las grandes marcas internacionales de grandes corporaciones están hablando de responsabilidad social corporativa de responsabilidad empresarial en el sector textil se ha visto señalados precisamente esas cadenas de valor donde acabamos haciendo un edificio que se derrumban donde trabajan

Voz 16 30:27 de gente que fabrican la ropa de esquí bueno pues ahora sí

Voz 7 30:29 el caso sería igual no la chocolate o la pasta o los preparase comemos a esta parte sólo en parte aparecen en esas cadena de valor donde hay violación de derechos humanos y también deforestación es importante que las empresas cumplan aquellos que dicen que se sientan no nada que que entiendan la responsable de la empresa no sólo como da trabajo y de obtener beneficios sino también a la sociedad una parte de esos beneficios en forma de responsabilidad Ivonne pues seguimos en la lucha seguimos demandando que para dos mil veinte todas estas empresas se comprometa realmente a producir sólo aceite obtenido de manera sostenible en plantaciones existentes

Voz 1667 31:14 íbamos a apelar también Miguel Ángel yo creo la responsabilidad de nuestros oyentes como consumidores que son realmente los que pueden ser el verdadero motor de cambio de todo esto no para que esto no vuelva a ocurrir

Voz 7 31:26 es cierto que que es muy difícil para el consumidor estamos cansados de ver etiquetas muscular las gafas y en algunos casos la lupa para interpretar una una etiqueta no cada vez más hemos etiquetado el aceite para el míster es único en dicho de varias formas muchas veces con conceptos técnicos

Voz 1667 31:49 a ser más ambigua no y ocultarlos

Voz 7 31:52 mira intentos de debido que hace falta mejorar etiquetado el consumidor tiene que ser crítico responsable no hay que poner toda la carga de la prueba porque instintivamente Si decir que cogemos los pero sí que es cierto que la comida fresca la comida temporada comer y el producto de cercanía nos nos evita tener que estar mirando etiquetas es la medida que yo ahora que llega el verano que tenemos una huerta espléndida ahí la capacidad de comer producto fresco todos los días eh casi mejor quitarnos los preparados y los los alimentos que llamó muy procesados que eso donde realmente está la trampa de aceite de palma

Voz 1667 32:27 Miguel Ángel Soto experto en bosques de Greenpeace gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga

Voz 1667 32:36 papi dejen visitar por unos minutos la República Democrática del Congo desde donde UNICEF unos envía un llamamiento desesperado ante la situación extrema por la que atraviesan cuatrocientos mil niños en la región niños con desnutrición severa que amenaza sus vidas como la de la pequeña Maddie de tres años su madre decidió llevarla al centro de la organización Unicef después de perder a un hijo también por hambre

Voz 21 33:05 yo Cacho como tú

Voz 3 33:07 cómo está la niña ha tomado algo más se ha llorado estado

Voz 21 33:11 mientras IU Gilad en ninguna enmienda a que copa limpio

Voz 3 33:18 ya estaba muy débil cuando llegó aquí pero ahora parece que empieza cogido algo de fuerza tratamos de forma gratuita a todos los niños que presentan síntomas de malnutrición o cualquier otra complicación médica y en ocasiones conseguimos

Voz 1667 33:36 pero no fue el caso de la pequeña Mari que a pesar de los esfuerzos médicos murió tres semanas después de llegar al hospital Inés Lezama ex jefa de Nutrición de UNICEF en la República Democrática del Congo buenas noches

Voz 22 33:47 no la buenas noches cuéntanos para empezar con mimo

Voz 1667 33:50 he llegado hasta aquí cómo es posible que ahora mismo en ese país allá cuatrocientos mil niños en riesgo de muerte por el hambre cuáles son las circunstancias que nos han llevado hasta aquí

Voz 22 34:00 bueno actualmente estamos haciendo en la hayan llamamiento proyectos cuatrocientos mil niños que se encuentran en localizados en la región de casa ahí en la zona de Casal que es una parte central del país y estamos en esta situación ahora mismo por por la crisis que ha acontecido en la zona durante el último año con un ace de conflictos desplazamiento de población por consecuencia ha habido y en bastantes problemas con acceso de esta población desplazada a los servicios básicos ha habido un incremento de la seguridad alimentaria en la zona y por consecuencia alza viendo muchos más casos de de niños con desnutrición aguda severa que requieren un tratamiento urgente

Voz 1667 34:44 curiosamente Inés en la región de casa ahí era una de las más prósperas del país no

Voz 22 34:50 y ha sido una de las regiones que tenían más recursos por así decirlo pero en cuanto a pobreza en situación muy vulnerable de la población es una zona vulnerable es decir que que la la población en los últimos años se veía que que estaba teniéndose en problemas para para

Voz 23 35:12 la llegara a cubrir sus necesidades básicas por ejemplo en el caso

Voz 22 35:18 con lo el sector aunque es el mío desde hace ya bastantes años del dos mil trece dos mil catorce Se sabe que él que es una zona muy afectada por la desnutrición crónica que explica que estos niños durante los dos primeros años de su vida no han recibido los servicios básicos sean necesarias en cuanto a cuidados en pantalla salud acceso a higiene y saneamiento y alimentos adecuados y han desarrollado un tipo de desnutrición que es crónica o sea que en depósito a una población que ya tenía cierta vulnerabilidad

Voz 1667 35:52 es importante recordar los efectos a la larga no a largo plazo que provoca esa mal nutrición esa desnutrición niños tan pequeños no provoca un impacto irreversible en en el crecimiento de los chavales

Voz 22 36:06 efectivamente hay distintas formas de desnutrición pero las dos principales que se presentan en esta zona de caza y es la crónica que tiene un efecto en estos niños devastador porque sino se previene a a una edad temprana pues te en edad adulta estos niños primero no pueden ir al colegio hogar al colegio pero tienen menos de menor capacidad intelectual luego tienen bastante más problemas de de de poder en aprender desarrollase hiló en la edad adulta lo que sucede con estas personas que han sufrido un crónica cuando eran niños es que no van a producir de la misma forma qué pedía sería un un adulto nutrido no porque el desarrollo cerebral y las conexiones neuronales no son las mismas entonces ahí ya está regido la capacidad física intelectual y en el caso de los desmentidos agudo severas que son los que estamos en el Casal pues muchos de ellos tienen un riesgo de muerte es muy elevada o nueve veces más elevada que los niños que no sufren desnutrición aguda estos que sobreviven pues bueno pueden tener recurrencia a caer enfermedades a ser más vulnerables a tener sarampión a tener Malaria y entonces entrar en un círculo vicioso en el que Bono es una persona que nunca va a estar en un estado aceptable nutricional que va a ser un gastar mucho dinero a a a los hogares que ya de Così son pobres porque tiene que hacer alimentos porque tienen que acceder a a bien necesidades adicionales

Voz 24 37:43 no

Voz 25 37:52 no

Voz 2 38:03 en función de la luchó con la milicia durante seis meses maté a siete personas todos ellos

Voz 3 38:13 por entonces los me sentía culpable pero ahora cuando pienso en ello me siento terriblemente mal cuando empezó la guerra me dejaron con mis abuelos sí tuvimos que huir al bosque mis padres se llevaron a mis hermanos Angola me sentí abandonado y eso me animó a unirme a las masas

Voz 2 38:28 qué pasa

Voz 1667 38:37 los que consiguen escapar del hambre tienen otros dos riesgos no frente uno es su posibilidad de ir a clase y otro el reclutamiento de niños soldado que también es un fenómeno que se está dando en estos últimos meses años en la República Democrática del Congo está elevándose reclutamiento

Voz 22 38:54 efectivamente yo creo que es una de las consecuencias como decías bien él él esta situación desde su impresión de esta estación de no estar bien útil

Voz 23 39:02 es bueno los niños una edad en la adolescencia

Voz 22 39:06 con el cuidado edades críticas pues porno son niños que abandonar el colegio son niños que que bueno pues que no tienen ocasión de que desarrollar lo que lo que tienen que

Voz 23 39:16 el y bueno pues se buscarán alternativas no os es quizás para familias o son reclutados por por grupos armados no son carne de cañón por así decirlo fácil porque son vulnerables porque necesitan medios de vida porque necesitan una salida no por eso ahí poder prevenir no todas estas situaciones y prevenir en el inicio de la vida de un niño es fundamental para que luego bueno pueda evitase seguida de de problemas

Voz 1667 39:48 en ese contexto Inés está resultando fácil llegar a estos chavales que necesitan ayuda

Voz 22 39:57 eres si a ver es por el momento la respuesta está siendo parcial que existe que ha habido habido movilización de donantes de actores poco a poco un distintos

Voz 23 40:08 sectores está haciendo una respuesta adecuada la respuesta inmediata que ha funcionado en algunas zonas mejores que en otras a través de mecanismos especiales que se utilizan por ejemplo para las poblaciones desplazadas porque las estrategias no son nada

Voz 22 40:23 mismas una población

Voz 23 40:26 está completamente claro

Voz 22 40:28 Sada o que vive en una zona de bosque una zona SL

Voz 23 40:33 poco hizo Lara o la población que hacer que que vuelve a a las poblaciones no a las ciudades y los pueblos entonces un poquito la estrategia en función de de El nivel de accesibilidad se ha conseguido tratar bastantes niños eh la afectados y bastantes personas en la región han conseguido la asistencia además intenta que estas poblaciones desplazadas la asistencia sea un poco distinta a veces lo que dar un apoyo monetario no siempre es un apoyó a través de salud educación pero bueno darle unas ese día de dos artículos de de fondos para que ellos puedan sobrevivir bueno poder acceder a distintos bueno pues no sé a comprar lo que les asaltan a que el momento no

Voz 1667 41:24 no quiero decir que los padres confían en en vosotros para para ayudar a salvar a a los críos

Voz 22 41:32 y bueno nosotros en nuestros socios par con los que trabajamos en el Gobierno en

Voz 23 41:38 en los distintos sectores no que trabajan pero en el tema de los desplazados trabajamos mucho con con con organizaciones con las que tenemos confianza Hay bueno proceso que tienen acceso a ellos y en la que se establece un sistema de confianza Jean

Voz 1667 41:57 Inés Lezama jefa de Nutrición de UNICEF en la República Democrática del Congo muchísimas gracias por acercarnos esta realidad este domingo en Punto de Fuga

Voz 0861 42:10 continuamos nuestro viaje con un sonido que representa el desahogo el respiro aire de Justicia quizás bueno uno de los más importantes de los últimos meses este es el momento en el que en Lesbos en Grecia los compañeros de Manuel de julio ID Enrique reciben la noticia que llevaban esperando la justicia griega absolvió a los tres bomberos sevillanos que vencido acusados de tráfico de personas menos mal que el sentido común ira lógicas impuso el juzgado tuvo en cuenta que lo que realmente estaban haciendo a estas personas era rescatar vidas de Familias que hubiesen de la guerra en Siria rescatados en pleno mar Egeo por si alguien le quedan dudas según ACNUR el cuarenta por ciento de los rescates de refugiados son posibles gracias al trabajo de estas personas al trabajo de las ONG es aquí en la Ser uno de estos tres bomberos en

Voz 1667 43:03 Quique Rodríguez no podía ocultar la emoción feliz

Voz 0861 43:07 decía de que se cierre esta etapa absurda que han vivido en estos

Voz 1667 43:11 últimos meses de momento toda día dosificar un poquito

Voz 28 43:14 pues la la las emociones dividida

Voz 29 43:17 sí ya tranquilo

Voz 28 43:20 aquí no hemos quitado un peso que que que llevábamos tiempo tenía en lo alto y la verdad que que debe muy contento muy contento claro esto tiene una doble lectura no por un lado creo que que es lo que comentaba me comentabas era que que que esa ayuda humanitaria no se criminalice no es importante es importante que bueno cuando llega a un país de poner en contacto con la autoridad de lo hacen bien aquí algo así te te ve envuelto en el tipo de lo con lo cual no sólo nuestro caso a caso es importante esta sentencia venza una jueza ha dicho que que que no es delito ayudaba no con lo cual tengamos extremo que cree precedente

Voz 0861 44:08 bueno hablando de vidas ahogadas en el Mediterráneo la semana pasada contábamos precisamente que España suma más del veinte por ciento de las muertes en las fronteras del planeta una pesadilla que tiene que acabar una de las últimas voces en reclamar

Voz 1667 44:21 sólo ha sido Francesca Friis representante

Voz 0861 44:24 en España de ACNUR la agencia de la ONU para los Refugiados exige también al Gobierno español ir directamente a Moncloa que adopte un plan urgente para identificar mejor a las personas que están llegando a nuestras costas y evitar el internamiento por ejemplo de menores de víctimas de trata o también de refugiados que por cierto va en aumento

Voz 2 44:44 tener puntos de identificación y asistencia y Terry bastión rápidos en lugar este John llegadas por ejemplo para el estrecho sería en Algeciras porque ahora todas las llegadas se están desembarcando en Tarifa Tarifa es un puerto que no tiene ni lejanamente la capacidad e infraestructura para para gestiona los números crecientes que estamos viendo

Voz 0861 45:12 con la resaca de las elecciones en Irak las primeras sin el yugo del terrorismo edad es la Cadena SER ha comprobado en el terreno los estragos de la guerra bueno las secuelas siguen muy presentes por ejemplo en Mosul especialmente en sus alrededores donde ni siquiera ha llegado aún la ayuda para recuperar los servicios más básicos que han sido arrasados por los combates un ejemplo es la escuela donde ha estado nuestro enviado especial Álvaro Zamarreño

Voz 30 45:44 un grupo de niñas juega junto a un instructor ante Garzón buscas su escuela está arrasada por la guerra pero cumple al menos para que hayan podido volver a estudiar

Voz 0116 45:53 lo de hoy es un simple juego para aprender sobre higiene y prevención pero es también una manera de recuperar el tiempo de infancia perdida de fútbol

Voz 31 46:01 la soltero y estoy buena

Voz 2 46:05 es que no tenía

Voz 0116 46:07 estas cosas durante mucho tiempo en los dice uno de los temas intensos de la ONG Oxfam que trabaja en este proyecto han vivido una guerra han pasado mucho miedo desamparo pero aquí jugando se sienten cómodos y tranquilos y confort ya estamos en la escuela de primaria para niñas Al Rasul en el barrio de alta NAC un suburbio de Mosul active el barrio rural sigue Mahmoud a fin servicios destruido por la guerra la gente sufrido mucho he estado varios años viviendo en el campos en la mayoría de los casos al volver se han encontrado con que les faltaba prácticamente de todo en su barrio

Voz 32 46:44 el puente cierzo deidad meningitis

Voz 0116 46:48 la escuela abrió hace unos meses con lo básico no recibe la directora le preguntamos de que carecen

Voz 32 46:54 las siamesas hace más de muchísimas cosas

Voz 0116 47:01 pues expone con ímpetu porque casi todo con lo que pudieron arrasar en la guerra se lo llevaron y ahora necesitan mobiliario cuadros de luces porque nos aclara que están dando las clases sin electricidad empezaron incluso sin baños que estaban destrozados llenos de escombros ahora aquí estudian mil niñas en turno doble mayoría ha perdido más de dos años de educación el Banco Mundial calcula que Irak necesita más de dos mil cuatrocientos millones de dólares sólo para reparar las escuelas dañadas por esta última guerra a la directora de Al Rasul le han venido hablar de proyectos para más adelante pero nadie les dice Si los fondos darán para simplemente repintar el edificio o para la Recopa

Voz 2 47:38 ilusión completa que estas niñas necesitas

Voz 0861 47:42 ya el fantasma del ébola ha vuelto a reaparecer el último brote se ha detectado en la República Democrática del Congo de momento se han confirmado dos casos positivos en la zona de Vic oro al noroeste del país aunque hay más víctimas sospechosas Nicolás Castellano

Voz 1620 47:59 de momento son veinte los fallecidos sospechosos en la zona de oro al noroeste del país lo ha confirmado tanto a la Organización Mundial de la Salud como el Gobierno de Kinshasa que ha declarado un nuevo brote de ébola tras analizar cinco muestras de momento dos de los cadáveres han dado positivo en la prueba de fiebre hemorrágica por el virus del ébola según el Instituto Nacional de investigación biológica de la República Democrática del Congo según fuentes de la ONG como experiencia en el ébola Médicos Sin Fronteras ya han enviado un equipo la zona para investigar la alerta y preparar una respuesta en colaboración con las autoridades congoleñas

Voz 0861 48:28 gracias Nico un contraste bicis heridos pedales protestas bueno como sabéis el Giro de Italia pasó por Israel pero esa etapa no sentó nada bien a los palestinos testigo ha sido nuestra corresponsal en Jerusalén Beatriz Le converge

Voz 34 48:50 mientras en las calles de Jerusalén se respiraba este ambiente festivo el viernes al paso del Giro de Italia decenas de palestinos eran heridos en Gaza por el ejército israelí las protestas que se organizan todos los viernes desde hace más de un mes para las autoridades palestinas el giro se ha plegado a los deseos de Israel lo ha pasado por alto la ocupación israelí la primera etapa de la carrera disputada el viernes en Jerusalén presentó la ciudad como un todo y como capital de Israel aunque según la comunidad internacional ruso Allen debería un día convertirse en la capital de dos Estados uno israelí y otro palestino además el giro coincide con la celebración de los setenta años de la proclamación del Estado de Israel y también de la Nakba el éxodo forzado de casi ochocientos mil palestinos recuerda sabía Wei portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina

Voz 35 49:38 no sólo eso sino que pone al club Zidane como parte de esta celebración

Voz 1667 49:45 es palestinos denuncian que Israel ha cortado carrete

Voz 34 49:48 Heras bloqueado y amenazado a ciudadanos para impedir manifestaciones durante el recorrido del Giro

Voz 0861 49:55 y terminamos hoy con otro bofetón de realidad el informe sobre las empresas del Ibex treinta y cinco que ha realizado Comisiones Obreras es una radiografía que confirma que las mujeres sólo representan el veinte por ciento de los puestos en los consejos de administración de las principales compañías de nuestro país Rafa Bernardo

Voz 1762 50:15 de los cuatrocientos cuarenta y cuatro consejeros que había en los consejos de administración de las empresas del Ibex treinta y cinco a finales de dos mil diez

Voz 1667 50:21 seis sólo ochenta y nueve eran mujeres

Voz 1762 50:23 veinte por ciento lejos del objetivo del treinta por ciento que marca el Código de Buen Gobierno para dos mil veinte pero mejor que el año anterior cuando el porcentaje era del dieciocho y medio por ciento en la alta dirección el porcentaje de mujeres es menor todavía trece por ciento un punto más que en dos mil quince Para el sindicato Éste y otros indicadores muestran que la autorregulación que defienden las empresas no funciona

Voz 36 50:42 los Bravo comisiones sólo parece que es la regulación el establecimiento de obligaciones de información de obligaciones de transparencia la vía para conseguir un mejor comportamiento de las empresas del Ibex treinta y cinco como del conjunto de las empresas en este país estamos hablando de la crema de las empresas de este país de las más grandes de las más potentes y aquí tenemos estas dificultades imaginemos cuando descendemos hacia abajo

Voz 1762 51:06 otro dato del informe los primeros ejecutivos de las empresas del Ibex treinta y cinco cobran de media ciento veintitrés veces más que la media de sus empleados esto es diez

Voz 0861 51:14 puntos más que el año anterior

