El Larguero (1ª parte / 14/05/2018): Entrevistas con Koke y Unai Emery

muy buenas noches bienvenidos al larguero programón que tenemos por delante en la Semana de la final de la Europa League pasado mañana en Lyon Se

Voz 1375 00:55 celebra el primer título europeo de la temporada y ahí tenemos al Atlético de Madrid frente al Olympique de Marsella ya están por allí en Francia nuestros enviados especiales Miguel Martín Talal mira que nos va a narrar ese partido el miércoles en el Carrusel con Dani Garrido con Kiko Narváez con Gustavo López y con toda la banda de la SER también Pedro Fullana enseguida estamos allí con la última hora de los del Cholo que llegan mañana después de que hayan entrenado esta mañana en el Wanda Metropolitano viajado con todo incluidos Vitolo is Jiménez yen seguida vamos a tener aquí en el Larguero ya a Koke Koke Resurrección en directo las once y treinta y uno les saludamos en tres minutos a uno de los capitanes pesos pesados de este Atlético de Madrid como digo a dos días de esa final europea otro título que puede ganar el Atlético de Madrid sorprende eso sí que de las once mil quinientas cincuenta y cuatro entradas que tenía el club colchonero a esta hora de la noche sobren mil dos cien estas no han sido vendidas es decir estarán allí diez mil trescientos mil doscientas entradas no se han vendido ahora contamos lo que ha podido pasar con esas entradas que llama la atención no se halla

Voz 2 02:03 agotado le pero además

Voz 1047 03:10 siete semanas sin ganar tocaba la acaba ha sido un momento realmente espectacular dos cero Barral golazo de Barral y Alvarito el Zaragoza acabó con diez expulsado del más el Khalid tú lo ha dicho cuarto con sesenta y tres punto está todo apretadísimo por debajo viene el Zaragoza con sesenta y dos el Numancia con sesenta y uno si fuera de puestos de playoff un equipo que a ti te suena no

Voz 3 03:34 buena es que es el Valladolid que tiene sesenta y uno sí señor

Voz 1047 03:37 de qué le vamos a hacer los sentimos bueno queda mucho

Voz 1284 03:39 nació que no te vengas arriba no teme venga sal

Voz 1047 03:42 prima que queda mucho eh fíjate que el Cádiz tiene que ir a Barcelona jugándose el Barcelona luego recibe al Tenerife y luego acaba en Granada en Zaragoza por su parte tiene Albacete y Valladolid en casa

Voz 1375 03:52 nosotros e ir luego Barcelona fuera

Voz 1047 03:55 fuera de casa hay mucho enfrentamiento directo aquí puede pasar cualquier cosa dice acabar cuarto acabar octavo que usted de Osasuna con sesenta Oviedo con cincuenta y nueve está precioso la segunda y hoy hemos vivido una noche eh pletórica también con un Carranza con catorce mil personas volcado con su equipo un día muy bonito para el cainismo que necesitaba ganar ya ya de Ejido un día realmente señalado ante un rival directo al que además le gana golaverage

Voz 1375 04:19 sí señor aunque esta sigue también en zona de play off la goza ahora mismo está el Rayo y el Huesca en zona de ascenso directo en play off Sporting sesenta y ocho Cádiz sesenta y tres Zaragoza a pesar de la derrota sesenta y dos y Numancia sesenta y uno y luego Valladolid con sesenta y uno y Osasuna con sesenta y Oviedo con cincuenta y nueve pela lo que va a haber ahí para los últimos partidos para las zonas de play off un abrazo

Voz 1284 04:41 Ignacio De la Varga otro abrazo adiós

Voz 1375 04:43 Álvaro García como decía Ignacio de Barral casi un golazo a la media vuelta que bien la cazado que calidad tiene Barral con ese gol con el que adelantaba al Cádiz además sorteo de segunda B hoy para ascender cunda en los campeones de grupo Cartagena hay Rayo Majadahonda se enfrentarán para obtener una plaza Mallorca y Mirandés se disputarán la otra los otros dos puestos saldrán del play off que ha dejado estos emparejamiento dos Murcia Elche Extremadura os digo fabril filial del Depor Celta B Marbella Cornellà Sporting B Athletic B Villarreal B Fuenlabrada Real Sociedad B en el play out para no descender se medirá en el Mérida contra el Coruxo Llagostera contra Lizarra en además hoy ha habido listas de algunos seleccionadores ya para el Mundial de Rusia ha habido pre listas de algunos como por ejemplo o la de Julen Lopetegui que no se ha hecho oficial a do XXXV nombres pero no la ha hecho pública sigue se hará pública el día veintiuno cuando de ella a los veintitrés que van a Rusia pero por ejemplo habido seleccionadores como títere de Brasil que sí que ha dado ya a los veintitrés que estarán en el Mundial entre ellos Filipe Luis del Atlético que va a estar en su primer Mundial y otros cuatro jugadores más de la Liga Marcelo y Casemiro del Madrid Coutinho y Paulinho del Barça e esta noche hay NBA juegan los barrios contra los Rockets el primer partido de la final del Oeste anoche ganó Boston a Cleveland y como digo Nos vamos ir a Lyon porqué esta es una semana importante para el fútbol español veremos qué pasa el sábado que viene en Kiev pero ahora nos ocupamos de lo de este miércoles primer título europeo de la temporada Atlético de Madrid Olympique de Marsella un coche que no está esperando Koke Resurrección para empezar a poner este Larguero

Voz 7 06:53 Koke Resurrección buenas noches hola buenas noches

Voz 1375 06:57 esta música dos la de la Champions pero cuando llegas a la final ya se ponen ahí la mariposas en el estómago también no

Voz 1006 07:03 sí está claro no jugar otra otra final europea pues pasa yo soy iban contar la ilusión y ganas

Voz 1375 07:11 a ver cómo ha sabido cambiar el chip no oí superar ese palo quiera eliminados de la Champions vámonos a la Europa League pero el objetivo era claro os ponían como favoritos vosotros también sabíais que junto con el Arsenal por cartel por prestigio por plantilla estabais ahí entre los candidatos a ganarla la tenéis ahí a un partido a noventa minutos

Voz 1006 07:30 ser humano no fácil no después de todo lo que llevamos de tantos cambios de bueno el tema del estadio poder fichar entonces bueno es un año complicado o la Champions bueno hemos módulos hemos sabido sufrir y sacar todo lo que tenemos para poder estar hasta el Khalid Asier para nosotros esta temporada Hay bueno establece ahora la final han pasito de de ganarla y como he dicho antes con muchas ganas y mucha ilusión

Voz 1375 07:57 mañana viajáis para Francia después de como dijo el míster Koke sólo cuatro días de descanso suficiente eso os ha sabido a poco

Voz 1006 08:05 bueno él salió también tratar mucho la a la gente a este partido sí bueno vamos a descansar todo lo que podamos estos cuatro días IVE para no para para que el acuerdo pero que tenemos

Voz 1375 08:19 eh te va a contar Talavera Pedro en un minuto cómo está León que ya se han ido ellos de avanzadilla para recibiros mañana hola Talavera en Francia Lyon muy buenas qué tal buenas noches cómo estáis está por ahí Pedro Fullana también hola Pedro hola mano muy buenas bueno cómo está la ciudad de León ahora mismo hay ambiente ya de final europea

Voz 1576 08:36 bueno cuando llegas al aeropuerto hay un cartel ya que te que te indica que va a pasar algo aquí importante unos días que no se entrega mucha ropa de abrigo Koke porque es verdad que amenaza lluvia duras todos estos días pero la temperatura pues bastante agradable entorno a los quince dieciocho grados bueno ése no va a ser un problema para el Atlético de Madrid todavía muy poco ya caída la noche aquí en el Lyon todavía no sabe mucho aficionado mide Olympique de Marsella ni del Atlético de Madrid pero es verdad que a partir de mañana se espera a Manu que que el colorido ya sea importante de cara a la finalísima de mí

Voz 1375 09:07 cuáles y de momento aficionados Pedro ambiente de afición entonces hay que esperar a mañana no sobre todo

Voz 0765 09:13 si hay poca cosa de momento hay algunos que han llegado que son los los menos la mayoría lo va a hacer a partir de mañana van a salir por la tarde sobre todo los que iban a desplazarse por carretera en autobús o en sus coches particulares hay casi cuarenta autocares fletados desde la capital de España era para viajar esos mil doscientos kilómetros hasta hasta aquí hasta Lyon muchísima gente lo va a hacer en sus coches particulares más

Voz 1576 09:33 eh mil tenían calculado en el club evidentemente ya él

Voz 0765 09:36 después será el turno de los aviones de los charter preparados para ir y volver el mismo día del partido y luego evidentemente mucha gente lo hacer por fuera con diferentes conexiones con eh capitales europeas para hacer escala llegar aquí a León así que de momento poco ambiente de final en cuanto a aficionados Se refiere mañana va a ir ya tomando color esta esta gran ciudad europea

Voz 1375 09:57 Koke te sorprende que sobren que hayan sobrado el Hípico entradas para la final de los atléticos

Voz 1006 10:02 bueno por una parte sorprende pero otras no tan y hay que darse cuenta el miércoles no y mucha gente dice que trabajar así es difícil muchas veces no de dejar a trabajar pero bueno y mucha gente seguro que está no va a apoyar y mucha gente que que se queda en su casa solo o bailan afincado o el su igual es que siempre es ir pues no me apoyan en España cualquier mudo

Voz 1375 10:28 el Wanda va a estar ahí con las pantallas gigantes lleno seguramente diez mil trescientos van a estar allí con vosotros mil doscientos lo puede que por lo que dices en en parte porque es entre semana a lo mejor ha habido algo también de miedo a los ultras un poco sea vendido también cuidado con los del Olympique de Marsella que son muy violentos cuidado con los del Olympique de Lyon allí cuidado que puede haber enfrentamientos con algunos del Atlético eso puede haber influido también a la gente

Voz 1006 10:48 bueno la gente yo creo que piensan más en ir a ver a su equipo y a disfrutar no a ver siempre te queda la cosilla de que pueda pasar algo pero bueno para eso está toda la medida de seguridad que que va a poner en la UEFA y bueno y empeora con todos los con después ya les y todo lo que va haber pues yo creo que no habrá ningún problema ahí como siempre para para ir a Perú está Galli gane una hay que hay que respetar al rival y sobre todo a la gente

Voz 1375 11:21 eh pues no pasa nada no por supuesto ojalá que no tengamos que lamentar nada día entre semana Amy puede que haya habido algún miedo a los ultras puede ser luego que las entradas son nominativas intransferibles hay que presentar un documento de identidad allí algo que me parece perfecto por otro lado sólo pueden hacerlo los socios y la entrada como digo es intransferible bueno hay sobrados unas mil doscientas si es verdad que sorprende y que y que llama la atención en una final europea del Olympique de Marsella que os preocupa hoy se ha hablado mucho que ha visto vídeos sabéis estudia mucho al rival

Voz 1006 11:48 pues mira sobre toda hemos visto tiene mucho de mi hija de tengo cuidado con pues bueno pues con todos los detalles para defender los pies no porque pues tiene gente de gran nivel que está siendo la temporada hay para mí es mayor peligro no y luego también esta pero tendrá un sugerente la gente fuerte Hay íbamos a tener que estar muy atento a a todo ese tipo no también lo bueno nosotros tenemos que saber cómo cómo atacarles salir bien a la contra como como me gusta jugar muchas veces sí bueno va a ser un bonito partido

Voz 1375 12:22 ah desde dos mil catorce que ganasteis la Liga no ha vuelto a ganar un título Atlético mucho tiempo no

Voz 1104 12:28 Supercopa de España Supercopa la

Voz 1375 12:31 pero esa también contaba pero pasé mucho tiempo no

Voz 1104 12:34 sí lo ha hecho largo para los Athletic

Voz 1006 12:37 también hemos jugado todo al final de Champions no como usted la posibilidad de cerrar de volverán a salir cuando la gente a las puertas de ganar hoy tiene ganas no la gente me volveré a ir a Neptuno oí bueno ojalá pueda sedes de este dentro de unos días vamos

Voz 1375 12:56 serviría este título que para de alguna manera aliviar lo de las dos finales perdidas de Champions o es incomparable

Voz 1006 13:02 yo creo que eso nunca se va lidiando yo creo que son dos finales perdidas más adelante hace muchos la final perdido hace muchos años que es a la siempre recuerdo no hubieron se vivieron momentos muy bonito que va a quedar para recuerdo con todo el tema de la clasificación pasar cada fase I bueno lo tenemos el triste final que que fue la pero pero bueno ahora tenemos que la nota Europa allí se le ha ocurrido con todo

Voz 1375 13:32 tú ya ganaste una no la de dos mil doce la de Bucarest contra el Athletic de Bilbao

Voz 1104 13:37 Clemente resaltó es tú llegan a este tú ya ganar

Voz 1375 13:39 de aquella oye cómo está también sería muy bonito por Torres no imagino que lo importante es ganar y que el club está por encima de cualquiera pero qué bonito sería que el niño se fuera con un título que no ha ganado ninguno no

Voz 1006 13:51 sí claro yo creo que lo único que le falta el como como profesional no lo ha ganado todo voy le falta ganar un título con con el equipo de su vida con el equipo donde se ha criado oí que mejor etapa que que cerrar un ciclo de Fernando Torres Atlético de Madrid gana un título

Voz 1375 14:09 él está tranquilo estaba en otras que está ahí con ganas de decir al golito aquí de la final

Voz 1006 14:14 está ilusionado no yo creo que es jugar una final con no sólo él sino los que no somos de aquí jugar una final europea con el equipo de tu vida pues bueno no es para está ilusionado emocional hoy con muchas ganas no de de de ganarla no él cuando vino estuvo a punto también de de ganar pero bueno tiene esa figura también como con los demás sí inseguro que quiere ganar

Voz 1104 14:38 tal y como comprobó queremos todo cuánto tiempo ha pasado

Voz 1375 14:40 aquella foto cuando sólo tenía diez años no con con Torres

Voz 1104 14:43 comentado que ya no iba a acuerdos Chery te acuerdas mira era el niño Torres el niño mi niño que sí

Voz 1006 14:54 el inicio oye Griezmann como está

Voz 1375 14:56 te pregunto por Torres y cómo le afecta todo lo que hay alrededor Olivé centrado en la final

Voz 1006 15:01 él está acostumbrado a que le pasa no es así

Voz 1375 15:03 acostumbrado está del otro Canadá

Voz 8 15:06 y a cada semana le pasa algo no está tranquilo está con ganas de jugar la final de buena salud

Voz 1006 15:14 su primer título europeo oí tiene mucha ilusión y muchas ganas de ganar el otro día lo estaba hablando con él y tiene muchísimas ganas no de de ganar y faltar con toda con toda la afición en Neptuno y ojalá no lo lo podamos cumplir

Voz 1375 15:29 oye el otro día vimos el comunicado de Miguel Ángel Gil Marín durísimo no con lo con el Barça dicen oye dejar ya de hablar de jugadores nuestros en este caso algún jugador como Griezmann no a ti te molesta como jugador del Atlético que oiga si diga pues si ya hemos hablado con él nos hemos reunido eso como como jugador te molesta también

Voz 1006 15:44 a ver compañeros no porque los crees tener tener aquí siempre no yo se lo he dicho más orgullo que que equipo grandes que hagan son jugadoras es objeto en algún jugador si es decir la ve las cosas pero lo que sí

Voz 1375 15:58 con los te en Koke sino que lo que no

Voz 1006 16:02 cada poco no pero pero bueno eso ya es tema de clubes que los tendrá que solucionar nosotros

Voz 1104 16:08 no me tengo desde la barrera

Voz 1375 16:11 si tuviera que apostar

Voz 1104 16:14 apostar de que se queda o se va

Voz 1006 16:17 bueno a lo mejor tiene contrato

Voz 1375 16:20 no sé qué que se queda no

Voz 1006 16:22 el contrato firmado no pero bueno ya eso es una cuestión suya que quiera hacer si quiere continuar aquí

Voz 1375 16:30 siempre siempre han insistido muchos de los pesos pesados no que lo importante que hay jugadores que se quieran quedar no

Voz 1006 16:34 sí eso es importante para nosotros no porque eso es lo que nos hace crecer y competir Costa contra la no tenemos jugadores que tengo tiene estar aquí o no no dan todo lo que tienen que dar al final no puede no puede competir al Atlético Madrid otros al final lo que necesitamos es gente comprometida porque siempre ha sido es y el club no con con gente que lucha hay una todo pues así sobre las cosas hacia adelante

Voz 1375 17:00 y al frente de esa manifestación de gente comprometida estas tú estáis unos cuantos que lleva ya un montón de años y Godín y Filipe

Voz 9 17:06 eh Gabi que se me olvido de unos cuantos

Voz 1375 17:08 y ahí está Saúl y tal está el Cholo que es que no deja de apretar da igual si se caen la Champions si estáis para ganar la liga sino no baja la intensidad nunca o al menos eso se aprecia desde fuera

Voz 1006 17:21 no nunca nunca ni en los entrenamientos he jugado amistosos en ningún momento no yo creo que era mejor no que tengamos en una persona que a lo mejor de puede pues imagínate cosa semifinales jugadas el buenos pero cuál por ejemplo en Getafe ir cuatro días tienes gran final está metiendo intensidad sabiendo que tienes que ganar y es fundamental para nosotros todo con los más grandes

Voz 1375 17:50 Yell está más tenso que otra semana más metidos de le notáis que está un poco más intenso

Voz 1006 17:56 no está igual que siempre no el preparado partido siempre me Parera ETA estudiar al rival nosotros Juárez estudia hay de momento les éramos iguales todos estos primeros días no ayer no pudo hacer mucho por sólo uno Pepa la final como como ella prepararla Hay y como hace como partido de Liga ya contra cualquier equipo

Voz 1375 18:23 ya acostumbrado a a mirar al banquillo y verlo

Voz 10 18:26 ahí en la banda pegando gritos sí

Voz 1375 18:28 sí aspaviento está pegando saltos cómo estás a poder estar ahí tampoco Se va la mirada de vez en cuando arriba o no mira

Voz 1006 18:36 vamos yo tengo que agradecerle agradeceremos

Voz 1375 18:39 pero si miras al banquillo oí instintivamente Santa

Voz 1006 18:43 no hay veces que él escucha porque ahí está cerca de él y le ves no pero hay hay momentos que estás en el otro lado estas Astroc a público sino la escucha no porque hay tanta gente que que al final no se le escucha no entonces bueno seguro sé qué va a decir lo que tiene que decir antes del partido hilos por que la ayudarán todo lo que todo lo que puede ir nosotros dentro del campo

Voz 1375 19:07 oye me han dicho que entre la final de la Europa League el Mundial te casas

Voz 1006 19:12 sí exactamente iguales tienes un verano

Voz 1375 19:15 ha roto tiene golpe

Voz 1104 19:17 agenda por lo corto del jazz si te lo quita de viaje de novios que te vas a Rusia a Rusia ojalá favorito

Voz 1375 19:28 hombre ya te quiero Rodiles míster exacto luego ya bueno en Rusia te veremos no evidentemente

Voz 1006 19:34 ojalá ojalá podamos estar en estáis en esa vais a todas no ha dejado Julen pero bueno ojalá ojalá podamos estar porque bueno llevo dos años jugando casi practicamente todo iba ojalá podamos estar en esa lista

Voz 1375 19:46 allí va a coincidir con buena Montoro compañero pero entre otros con Iniesta en su último Mundial que ya ha anunciado que se retira de la selección cuando cuando acabe el Mundial de Rusia me acuerdo ya que dijo que anunciaba su marcha no lo dijo en El Larguero que pusiste en Twitter una foto con un mensaje que decía

Voz 2 20:02 los lo has ganado todo no

Voz 1375 20:04 has ganado a todos debuté contra ti y ya ha sido un gran ejemplo gracias por tu fútbol infinito eso pusiste de Iniesta

Voz 1006 20:11 yo creo que lo ha demostrado todo no lo yo creo que con la persona que yo creo que nos tiene dato ganados con su persona y luego ya juegan un fútbol pues es espectacular no yo he tenido la fortuna de como digo no tuit no de debutar contra él si he tenido la fortuna de poder jugar con la selección y poder aprender de él igual que he tenido la fortuna de de jugar con Xavi Xabi Alonso bueno con gente de grandísimo nivel para de de España que que lo ha ganado prácticamente todo y podido aprender de ellos

Voz 1104 20:47 muchísimas cosas con Iniesta en el Athletic que bien hubiera estado eso eh Borrell poco más vale vale vale vale lo hubiera tenido

Voz 1006 21:01 está viene hubiera

Voz 9 21:04 sí la verdad es que la verdad que tenía

Voz 1375 21:06 ay hay bueno tenéis tenemos no la sentimos un poco como nuestra no la selección tenemos un centro del campo tenemos un equipo que no sé cómo ahora estáis pensando en la Europa Ligue pero pero hay un equipo muy muy maja para el mundial no

Voz 1006 21:18 sí tenemos un equipo veterano y joven no es cosa nuestra entonces eso lo porque los jóvenes vienen con mucha ilusión y lo que tenemos también la tiene y aparte tiene esa esa experiencia no de del jugar mundiales de ganar judía de ganar Eurocopas que que bueno no me hicieron a los que son más jóvenes

Voz 1375 21:39 a ver ya ya habrá tiempo de hablar del Mundial con la selección española oye quieres Supercopa de Europa Atlético Real

Voz 1006 21:46 bueno sería bonito no otra otras dos equipos españoles otra fila europea porque no yo creo que que sería estoy dejaría la Liga española en lo más alto

Voz 1375 21:56 hoy en Kiev con el Madrid

Voz 1006 21:59 veremos estoy en mi mala sería o sea que no

Voz 1104 22:01 a partir de ese día quince ese la boda ese día ese día

Voz 1375 22:06 el que tenía la boda de su hijo Michael Robinson fíjate gran con unos de Liverpool o sea que se casa el mismo día que Koke Resurrección

Voz 1104 22:12 sé que no voy a ver qué Talavera Fullana

Voz 1375 22:18 alguna para que le dejamos ir a descansar

Voz 1576 22:20 pues sí yo le quería preguntar dos por dos nombres propios Diego Costa en la última jugada final que jugó europea con el Atlético de Madrid Se se rompió en Lisboa ella no lo reconoce ves no sé si le ves híper motivado para sacarse a aquella espina luego si una victoria del Atlético de Madrid tú crees tienes el pálpito de que acerca más a Griezmann a Atlético de Madrid o por el contrario llegan a un título que se va con la conciencia tranquila y la alejaría como ves esos dos nombres propios juegue

Voz 1006 22:46 bueno yo creo que Diego Costa yo pero tiene muchas ganas no igual que que la final de tráfico aéreo a ganar de jugarla igual me parecía que está bien y están lectura de Orleans y se ha recuperado como un animal no hay poco y luego al Instituto Cervantes bueno seguro que tiene muchas ganas igual que en esa final y si lo gana todo como siempre batir no Antoine pues bueno ojalá ganemos al final y a raíz de ahí me te puedo decir si ganamos o perdemos la final Si se Byron va a quedar yo siempre lo digo tiene contrato oí bueno ya es una cosa de la actual del club que que solucionen pues bueno globos lo que tengan que solucionar ese contrato y bueno ojalá yo creo que todos los atléticos creemos que con eso pero bueno ya es de él pero lo que digo yo tiene contrato y ojalá lo cumple

Voz 1375 23:44 Pedro la última que da legales ilegales

Voz 0765 23:47 esta también dos cositas rápidas a Koke una el hablado mucho de Fernando Torres sigue tienen un grandísimo cariño como tantos otros dentro del vestuario el Atlético de Madrid cree ha frenado Torres debería ser el que levantase el el título si se gana el el miércoles cree que ese sería el gesto perfecto para poner fin a su carrera y luego me gustaría que el que estuvo ya en esa Europa Arik también que la conquistó luego la Supercopa la Liga a dos finales de la Liga de Campeones eh a todos aquellos que hará piensan que esto es algo desangelado jugarla la final de

Voz 3 24:16 la Europa League que les diría

Voz 1006 24:18 bueno lo primero es Fernando eso bueno lo tendremos que hablar en el vestuario entre todas sería un gesto como tenemos que verlo porque porque no sabemos todavía no hay que ver qué qué ganamos al partido y hace las cosas en ese momento en el campo no sería un bonito gesto de de los capitanes que pero bueno se verán ante ese momento iremos bueno el tema que es haya ganado tanto en hoy para allí para esa desangelado yo creo que que título importantísimo que si lo ganas te daba pie a jugar otro título al otro titulo oí para nosotros es importantísimo no queremos queremos acabar la temporada y lo que es la Europa League luego

Voz 1104 25:01 pues bueno empezar otra vez en la temporada

Voz 1006 25:03 he ido jugando muy importante una final

Voz 1104 25:06 es bueno para nosotros es importantísimo cuarta final y bueno esperemos ganar Mohammad agregó

Voz 1375 25:11 desde ese título igual que ayer las chicas ganaron el título de Liga

Voz 1006 25:14 sí sí exactamente la verdad es que yo seguidas y todo el trabajo que yo no me siento durante todos estos años si llenas un orgullo para todos los atléticos que la chica pues bueno no representa la represión

Voz 1375 25:27 lo estabas desde luego oye te pregunta por Filipe Luis que no se habla con esta tarde pero va a jugar su primer Mundial ha metido en la lista de veintitrés El seleccionador de Brasil

Voz 1006 25:35 no habla con él porque misma tarde de de locos un poco no

Voz 1104 25:38 a mí cosas pero bueno justo ahora

Voz 1006 25:41 otro estaba lo estaba diciendo la verdad que me alegra un montón no porque bueno ha tenido un año bastante las lesiones la verdad que que sale de todo el pobre Hay que mejor premio no como como se ha recuperado de esta lesión

Voz 1375 25:58 en la selección yo creo que

Voz 1006 26:00 para ir a su primer Mundial

Voz 1104 26:02 vale pues chicos pues nada ahora le dices oye que te oigo en El Larguero un mensaje cuando el último nombre que te pregunto

Voz 1375 26:12 sí Leño te gustaría ver animar en la Liga española

Voz 1104 26:15 no no me da igual da igual que tenemos que jugar en la Liga española

Voz 1006 26:22 sí la verdad es que no voy por ahí importante que esté donde esté donde esté viendo este es aún todo lo que son los que equipo hoy no de juego lo demás sinceramente me da igual

Voz 1375 26:39 ya los atléticos no importa dónde estaba Koke pero claro dices oye buen viaje mañana a Francia gracias por sacar este ratito casi las doce de la noche así que ya ha a descansar a ver algún medio lo impidió pico no

Voz 1006 26:49 no os cuál voy a dormir ha dormido cacharrería que

Voz 1104 26:53 como dijo viste esos momentos manda Felipe Luis Viciana porque nada gracias a vosotros

Voz 1375 27:03 estaba un abrazo Koke Resurrección a las doce menos tres de la noche antes del viaje a Francia que ahora llegan Pedro buenos hubiera dicho la hora a la que llega al Athletic mañana

Voz 0765 27:12 pues mañana a las doce menos cuarto de la capital de España estarán aquí en León a eso de las dos menos diez al adelante

Voz 1375 27:19 pues allí les esperarán Fullana hay Talavera mañana en El Larguero aquí estarán ellos dos Si también ilustres rojiblancos ya vamos a tener mañana aquí en el tiempo de Larguero para ver cómo se viven las horas previas a esa final europea otra vez en una final de la Champions es de la Europa League pero quieren levantar ese título y ojalá pudiera ser el título con el que se despida Fernando Torres nunca ha ganado y que se merece ni en su Jiménez en su segunda levantó ningún título Fernando Torres bueno por él por todos los atléticos ojalá que lo consigan

Voz 1576 27:50 chavales noticia clamaba noticia Manu de que tanto José Jiménez como Vitolo han entrenado con el con el equipo esta mañana en el Metropolitano y por lo tanto sean medida la convocatoria los diecinueve de la primera blandía son pocos pero todo van a estar aquí a las órdenes del Cholo dada como

Voz 1375 28:05 lo que apagar el teléfono y a la cama a descansar que es una final para todos sí sí exactamente

Voz 1284 28:11 un abrazo tala un abrazo por ganado hasta luego a mañana casi las doce de la noche una menos en Canarias está por ahí ya

Voz 1375 28:19 el entrenador del París Saint Germaine Unai Emery que ha venido a los estudios de Gran Vía treinta y dos y con el que hablamos ya en El Larguero

Voz 25 33:51 mi tío pues las doce y aquí

Voz 1284 33:56 cuatro de la noche una menos en Canarias dejamos a Koke Resurrección y a la final de la Europa League

Voz 1375 34:01 algo contra la gente que pasea mañana hablaremos un rato más largo y bastante dedicaremos buena parte del programa mañana el Atlético pero teníamos ganas ya hace tiempo de tener un ratito para hablar de fútbol con uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol español que se nos fue hace dos años a a triunfar a París y que ha conseguido gana pues dos Ligas dos Copas dos Supercopas dos Copas de la Liga dos años ha ganado prácticamente todo menos las dos Champions qué es lo que le pusieron como

Voz 10 34:28 como objetivo alguno dijo no

Voz 1375 34:31 mostrará Emily que viene de ganar además tres Europa League One el Sevilla en cuanto llegue aquí este va vamos a ganar la Champions ya el primer año llenó el segundo bueno teníamos ganas de hablar un poco de su pasado de su presente y su futuro a ver si nos contaba algo que al larguero que por cierto me ha dicho es la primera vez que vengo aquí a Gran Vía treinta y dos Unai Emery buenas noches hola buenas noches cómo estás tienen abierto nunca aquí estoy

Voz 3 34:54 cuando era Localia

Voz 1375 34:56 sí estábamos abajo

Voz 3 34:58 estuve en directo además se creo que era para la Segunda División estaba en el Lorca en Almería

Voz 1375 35:03 pues fíjate yo ahora viene contra el PSD Pedro Morata hola

Voz 26 35:06 hola qué tal buenas noches acompañar acompañada

Voz 1375 35:09 a a Unai Emery que tantas alegrías le dio al Sevilla con esas tres Europa League al Valencia con esas clasificaciones para la Chan tiene tres años seguidos dejándolo III uno de los grandes entrenadores en nuestro fútbol que tú conoces bien de allí de de tu etapa en vale

Voz 26 35:20 ya bueno en en el Valencia yo siempre digo allí en muchas ocasiones que veremos a ver cuando el Valencia puede volver a clasificarse tres temporadas seguidas de manera consecutiva tercero o cuando un entrenador en el Valencia aguanta cuatro temporadas de manera consecutiva a él allí en en Valencia se le achacó siempre el el el no jugar finales el tema de los títulos pero en un momento en el que el Valencia también tenía una dificultad de poco más ahora mismo económicas importante que tenía que siempre resolverlo vendiendo vendiendo futbolistas fíjate que lo que es el achacaba en Valencia pues se marchó al Sevilla Ivair resulta que gana allí las Europa League cosas que que yo no le no le voy a perdonar mucho

Voz 1375 36:07 que haya gana en Sevilla y Valencia cómo estás sintiendo que ya no eres bueno todavía eres pero que ya se acaba el el proyecto del ella es algo que te has quitado aún no sé si encima tienes la sensación de que ha acabado antes de lo que tú pensabas

Voz 3 36:23 un proceso más como buenas noches buenas con ven como entrenador en toda mi trayectoria pues vivido muchas más situaciones positivas que negativas sobre todo siempre he salido con las miras hacia adelante y todo con con las experiencias en en en mí da para poder mejorar y poder seguir entonces Mi Mix dos años han sido muy positivos es verdad que ha en cuanto

Voz 13 36:52 tú a las competiciones domésticas

Voz 3 36:55 de ocho títulos hemos ganado siete pasado la Liga que la ganó el Mónaco es la única que no que no conseguimos sino Podemos son dos trofeo que son que son dos supercopas aquí

Voz 1375 37:06 dos Copas dos Copas debería ser bueno para eso y una Liga

Voz 3 37:09 eso es y una Liga que son siete y luego bueno el la Champions que que es una bueno

Voz 0300 37:16 un objetivo no de de muchos Plus

Voz 3 37:19 de primer nivel como es este caso de también el el PS yo considero que es un proceso que el que la Champion pues la tienes que ir ganando pues

Voz 0300 37:27 eh aumentando experiencias aumentando conocimientos aumentando

Voz 3 37:33 las circunstancias en las que tú tengas tener más opciones para poder ir poder ir dando pasos intereses en

Voz 0300 37:41 y de ahí lo de lo digo y lo comento con con

Voz 3 37:45 con el presidente deportiva el fuerte en Francia donde históricamente pues el ex Atleti tiene diez títulos de de Liga de de Francia donde tanto el Marsella como el agua que nosotros tanto en Mónaco como cómo incluso el Nantes tiene más más miedo entonces lo primero es hacerse fuerte en Francia lo está consiguiendo hacer pero es un equipo nuevo ese equipo nuevo donde dónde esa fortaleza que ahora mismo está haciendo en Francia pues tiene que consolidarla y luego observe pues tener objetivos hacia hacia Europa lógicamente que se arma de los mejores jugadores con esa con esa intención pero también hay que tener experiencia en esos esos patios tan importante ese nivel y este año pues la circunstancia la temporada pasada también el encontrarte en octavos en una eliminatoria que juegas en mitad de marzo y no a mitad de febrero y principio de marzo pues lógicamente y te deja muy dañado el hecho no pasarla siete te elimina haya pasado buena bueno luego las circunstancias fueron las que marcaron o te elimina al Real Madrid pero te te lo hace en cuartos semifinales pues pues bueno es en en un paso mucho más cercana como es natural en este caso pues el sorteo lo dijo así nos quedamos en esa en esa en esas fechas y es verdad que luego pues se hace largo porque la Champions pues es algo que que lógicamente pues se prioriza después de de los tíos

Voz 1375 39:08 los domésticos me has hecho resumen casi de los dos años casi perfecto de las dos temporadas y cuando te das cuenta

Voz 27 39:17 de que no vas a seguir

Voz 0300 39:20 no a primeros soy consciente que me han dado confianza para esta dos temporadas completas que es la que firmé me han dado confianza que en todo momento me ha respetado al máximo he tenido muy buena relación con el con el presidente hemos hemos podido tener un trabajo desde la libertad de esta metodología los técnicos y cuando el Real Madrid no se elimina pues lógicamente segunda vez que caemos en en octavos pues lógicamente uno se va dando cuenta que que hay unos objetivos importantes que no hemos podido cumplirlos luego lo gentes argumentar los y razonar los es no justificar los sino que

Voz 3 39:55 verlos desde la actualidad iraquí

Voz 1375 39:58 la tuya tienes la sensación de que cuando queráis ante el Madrid eso empieza a ser el principio del fin

Voz 3 40:03 bueno pero no lo que piensa es es buscar motivaciones rápidamente ya dos ya estás Cow Parade de Madrid pero a la vez teníamos objetivos inmediatos lo que era ganar la Copa de la Liga contra el contra el Mónaco la final teníamos el poder ganar la Liga jugando en casa contra el que lo hicimos también ganando siete uno para poder ser ese día campeones de Liga teníamos la Copa de Francia todos buscamos objetivos es que el equipo también supo supo motivar seis hubo también supimos mantener estable pero sí es verdad que bueno los la la Champions pues queríamos hace algo más no dar un pasito más y no hemos podido

Voz 1375 40:38 y por cierto me recuerda a los compañeros que recuerda que podéis ver también la entrevista además de oir la radio en la SER Larguero podéis ver a través del Facebook Life de la web de la Cadena Ser en directo podrán ver también a a Unai Emery aquí en los estudios de Gran Vía treinta y dos has caído contra Barça contra Madrid también que que que el sorteo es puñetero a veces que no te has caído contra da y yo qué sé el Sporting de Portugal contó el respeto Barça y Madrid eso es lo que te penaliza para que la etapa de Emery se acabe ya

Voz 3 41:08 esas dos circunstancias hoy en octavos el primer año quedamos segundos ahí además sí que fue un fallo no esto porque el último partido ganando lo íbamos primeros si empatamos en casa contra dos goles entonces quedamos que el Arsenal nosotros detrás de ellos y nos tocó el Barcelona teníamos que asumir eso la eliminatoria fue eliminatoria

Voz 26 41:25 bueno

Voz 3 41:25 en dos partidos totalmente diferentes que uno fuimos superiores en el resto fue en ello sigue luego las circunstancias después nos llevaron lo llevaron fuera la Champions en los dos años ha jugado hay Tallín si al árbitro

Voz 1375 41:39 cuando oyes hay te King que te viene bueno es un par

Voz 3 41:41 la gemas en en mi vida también lo tuve con el Valencia cuando jugamos en cuartos de final contra Atlético de Madrid que aquel árbitro no pitó el penalti en el minuto noventa con cero cero que si el penalti lo marcamos nos clasificamos nosotros no pero aquella tuve mucha relación con con Collina y hablábamos de esa situación que ese esa decisión arbitral hizo fue un ejemplo muy claro del proceso de mejora arbitral en desde colina que para mí creo que al colectivo arbitral está ayudando muchísimo y bueno no pues Otto Otto también pues proceso más para la para la evolución de los en de los árbitros también ha hacia bien no sobre todo en momentos de tanta tensión y momentos tan importantes tomar decisiones que bueno que pueden ser tan tan perjudiciales o beneficiarias para Ilroy visto injustamente no entonces las eliminatorias que ha jugado en octavos sobre todo cuando juegas con un equipo que son muy largas porque el sorteo en diciembre tienes que esperar a mitad de febrero acabara en marzo son prácticamente tres meses jugando lineal usando en el Barça sí sobre todo con la exigencia en la en la que no nos planteamos también el PS y el hecho de de puede llegar más lejos entonces eso en contra nuestra las dos en la primera porque a ganar en casa los las tres semanas que tuvimos que esperar para jugar en Barcelona dio mucho tiempo a que se enfriar a las situación y que el Barcelona se rearmado otra vez para poder hacer ese tipo de remontada y luego en el Real Madrid pues lo contrario sea resultado adiós en casa les hizo estar muy tranquilos para el partido de vuelta pero fueron muchos mucho mucho tiempo desde que diera el sorteo hasta que termine la eliminatoria y luego te hay mucho tiempo hasta que termine la temporada entonces verdad que hizo demasiado largo que espero que vuelva a tener esa situación pero sí la tengo

Voz 1375 43:26 estamos con ese asunto pero fue tu peor día en estos dos años o fue el seis uno con el Barça

Voz 3 43:32 Hay pero yo te yo recuerdo que tienen muchas situaciones de esas que han sido a favor mío entonces yo cuando tengo eso pues digo bueno una experiencia mal donde las anteriores las has tenido que tuviese entrenar en Lorca en Segunda B que te hayas hecho pasa de Segunda B a Segunda a Primera de que te haya hecho pasar a Europa de que te ha hecho pasar a ganar títulos en Europa Champions un equipo que quiere ganar Champions entonces que te tenga la ganarla que toque la la contra pues también tienes que vivirla como como entrenador no y lo y lo vivo lo vivo así si es verdad que que por ejemplo el día del del Barcelona seis uno pues la la la hora prácticamente qué pasó después de determinantes David pita el árbitro en los vestuarios dando vueltas pues eso no se lo había nunca la cabeza no lo evita una vez con el Valencia cuando nos eliminó el el Schalke el tres uno en en en octavos también donde un partido que cree bueno en aquella época también pues consideraba que era que habíamos merecido más que hemos estado cerca de de decaimiento fue a nuestra de que al final pues no pudo ser Itamar pues me acuerdo que me estuve puesta ahí por ahí las duchas yo solo pues pegando patadas a todo lo que estaba hay y dice

Voz 1375 44:40 va qué pasa ahí tienes a Cavani eso

Voz 27 44:45 porque eso es muy fácil

Voz 3 44:47 o quizá lo más difícil yo mi experiencia con su más

Voz 1375 44:53 si es verdad que a todas las personas

Voz 3 44:55 que yo tienes que llegar hacia al corazón no oí una vez que conoces a la persona que pues hace una empatía personal pues llegará lo profesional no porque al final todo se basa en las relaciones humanas y luego elaboraciones profesionales pero la expresión es más difícil entonces me yo mis bueno todas mis experiencias comentó todo equipo equipos han ido eso la dirección yo la verdad es que bueno lo que he vivido en Francia pues es una Liga diferente unos jugadores diversos Si de un nivel también idea bueno en un momento dado un estatus lógicamente una dimensión mediática es mucho mayor

Voz 0300 45:26 pero que la verdad que que yo me he sentido a gusto y con todo lo que hemos vivido creo que que puede dar un paso más como entrenador y desde luego bueno pues también vaya acumulando títulos qué tal

Voz 3 45:39 bien que son importantes para ganar la Champions la gana uno ahí últimamente pues no se puede decir otra cosa que el Real Madrid es el que el que el pasado otoño casi utilizada como un símil en el sentido de que la Champions tienes que seducir la ahora mismo tiene tiene novio que el Real Madrid entonces para que cambie de idioma Trinidad pidió matrimonio

Voz 0300 45:59 tienes que creo que sí yo creo que trabajarla mucho y desde luego aguantar eh

Voz 1375 46:06 de momento ahora hablamos del futuro que tenemos en el futuro pero tú cuando llegas al vestuario del P

Voz 3 46:11 se oye ya te das cuenta que ahí hay dos

Voz 1375 46:14 a ellos en un corral y que eso va a ser difícil lo de

Voz 3 46:17 ni por las circunstancias sólo eso

Voz 1375 46:20 el entrenador tantos vestuarios es sólo intuyes

Voz 3 46:23 bueno mira estos dos años Cavani ha sido dos mejores cifras goleadores de toda su carrera hizo cuarenta y nueve año está pueblos treinta siete XXXVIII tuvo un año en la que también hizo no llegó a cuarenta y cuarenta segundos eso es que lo sus mejores números

Voz 0300 46:39 portado mucho pero había pasado hablábamos de de dar un paso más con con jugadores