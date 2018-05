Unai Emery: "La hora que pasé después del 6-1 en el Camp Nou no se me va a ir de la cabeza nunca"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:20 digo contra la gente que pasea mañana hablaremos un rato más largo hoy bastantes dedicaremos buena parte del programa mañana el Atlético pero teníamos ganas ya hace tiempo de tener un ratito para hablar de fútbol con uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol español que se nos fue hace dos años a a triunfar a París y que ha conseguido gana pues dos Ligas dos Copas dos Supercopas dos Copas de la Liga en dos años ha ganado practicante dos de las dos Champions qué es lo que le pusieron como como el objetivo alguno dijo no no vamos a traer a Emily que viene de ganar además tres Europa League en el Sevilla en cuanto llegue allí éste va vamos a ganar la Champions ya el primer año llenó el segundo bueno teníamos ganas de hablar un poco de su pasado de su precio

Voz 1944 01:00 antes de su futuro a vecinos contaban

Voz 1375 01:02 es que al larguero que por cierto me ha dicho es la primera vez que vengo aquí a Gran Vía treinta Unai Emery buenas noches

Voz 1944 01:08 buenas noches cómo estás

Voz 1375 01:10 Yemen abierto nunca aquí estoy

Voz 1944 01:12 que una vez cuando era Localia

Voz 1375 01:14 sí estábamos abajo no sé que lo diga

Voz 1944 01:16 en directo además se queda para Segunda División estaba en el Lorca en Almería

Voz 5 04:37 esa intención pero también hay que tener experiencia en esos esos partidos tan importante ese nivel y este año pues la cita

Voz 1944 04:45 constancia la temporada pasada también el encontrarte en octavos en una eliminatoria que juegas en a mitad de marzo y no a mitad de febrero y principio de marzo pues lógicamente te deja muy dañado el hecho no pasarla si a ti te elimina de pasar al Barcelona bueno luego las circunstancias fueron los que marcaron o te eliminada al Madrid pero te lo hace en cuartos semifinales pues pues bueno es en en un paso mucho más cercana como es natural en este caso pues el sorteo lo dijo así nos quedamos en esa en esa en esas fechas y es verdad que luego pues se hace largo porque la Champions pues es algo que que lógicamente pues se prioriza después de de los títulos

Voz 1375 05:27 Ellos me has hecho resumen casi de los dos años es casi perfecto de las dos temporadas eh cuando te das cuenta de que no vas a seguir

Voz 7 05:38 los primeros soy consciente que me han dado

Voz 1944 05:40 todo confianza para esta dos temporadas completas que es las que firmó

Voz 5 05:42 EE

Voz 1944 05:44 me han dado confianza que en todo momento me han respetado al máximo he tenido muy buena relación con el con el presidente hemos Ponce hemos podido tener un trabajo desde la libertad de de nuestra metodología los técnicos y cuando el Real Madrid no es elimina pues lógicamente segunda vez que caemos en octavos pues lógicamente uno se va dando cuenta que que hay unos objetivos importantes que no hemos podido cumplirlos luego lo gentes argumentar los y razonar los que no justificados sino que verlos desde naturalidad

Voz 1375 06:16 hoy tiene la sensación de que cuando Caixa ante el Madrid eso empieza a ser el principio del fin

Voz 1944 06:21 bueno pero no lo lo que piensas es buscar motivaciones rápidamente ya dos ya estas Cow Parade contra el Madrid pero a la vez teníamos objetivos inmediatos que era ganar la Copa de la Liga contra el contra el Mónaco la final teníamos el poder ganar la Liga jugando en casa contra el que lo hicimos también ganando siete uno para poder ser ese día campeones de Liga teníamos la Copa de Francia todos buscamos objetivos en los que el equipo también supo supo motivar seis hubo también supimos mantener estable pero sí es verdad que bueno el la la Champions pues queríamos hace algo más no dar un pasito más y no hemos podido

Voz 1375 06:56 eh eh eh por cierto me recuerda a los compañeros que recuerda que podéis ver también la entrevista además de oir la radio en la SER Larguero podéis ver a través del Facebook Life de la web de la Cadena Ser en directo podían ver también a a Unai Emery aquí en los estudios de Gran Vía XXXII eh has caído contra lavarse contra Madrid también que que el sorteo es puñeta pero a veces que no te has caído contra

Voz 8 07:16 eh lo que el Sporting de

Voz 1375 07:19 dual con tal respeto Barça y Madrid eso es lo que te penaliza para que la etapa de Aymerich acabe ya

Voz 1944 07:26 las dos circunstancias hoy en octavos el primer año quedamos segundos ahí además sí que fue un fallo no esto porque el último partido grande lo veamos primero si empatamos en casa contra el ex entonces quedamos quedarse nosotros de ellos nos tocó el Barcelona teníamos que asumir eso la eliminatoria fue la eliminatoria

Voz 7 07:42 bueno

Voz 1944 07:43 a dos partidos totalmente diferentes uno fuimos superiores en el resto en circunstancias reabierta después nos llevaron nos llevaron fuera la Champions en los dos años ha jugado hay Tallín si al árbitro

Voz 1375 07:57 cuando oyes hay alguien que te viene a la cabeza bueno es un pasaje

Voz 1944 07:59 además en en mi vida también lo tuve con el Valencia cuando jugamos en cuartos de final contra Atlético de Madrid que el árbitro no pitó el penalti en el minuto noventa con cero cero que es el penalti lo marcamos nos clasificamos nosotros

Voz 1375 08:14 es un dato que no pero aquella

Voz 1944 08:16 la mucha relación con con Collina y hablamos de esa situación que ese esa decisión arbitral hizo fue un ejemplo muy claro desde el proceso de mejor arbitral en desde colina que para mí yo creo que al colectivo arbitral está ayudando muchísimo bueno yo imagino que hay pues fue Otto Otto también pues proceso las para la para la evolución de los en de los árbitros también ha hacia bien no sobre todo en momentos de tanta tensión y momentos tan importantes tomar decisiones que bueno que pueden ser tan tan perjudiciales luego beneficiarias para Ilroy visto injustamente no entonces las eliminatorias que ha jugado Juan en sobre todo cuando juegas con un equipo que son muy largas porque el sorteo en diciembre tienes que esperar a mitad de febrero acabara en marzo son prácticamente tres meses jugando eliminar contando en el Barça y sobre todo con la exigencia en la en la que no nos planteamos también el PS y el hecho de de puede llegar más lejos

Voz 5 09:08 es eso Jo Cox en contra nuestra

Voz 1944 09:12 las dos de la primera cero en casa los las trece más que tuvimos que esperar para jugar en Barcelona digo mucho tiempo a que es enfriar a la situación y que el Barcelona se rearmar otra vez para poder hace ese tipo de remontada y luego en el Real Madrid pues lo contrario sería resultado adiós en casa les hizo estar muy tranquilos para el partido de vuelta pero fue muchos mucho mucho tiempo desde que diera el sorteo hasta que termine la eliminatoria y luego te hay mucho tiempo hasta que termina la temporada es verdad que

Voz 1375 09:39 esto demasiado largo que espero que no vuelva a tener

Voz 1944 09:41 en esa situación pero sí la tengo pues otro proceso más

Voz 1375 09:44 terminamos con ese asunto pero fue tu peor día en estos dos años de París fue el seis uno con el Barça

Voz 1944 09:50 sí pero yo yo recuerdo que tienen muchas situaciones de esas que han sido a favor mío

Voz 5 09:55 entonces yo cuando tengo

Voz 1944 09:57 eso pues digo una experiencia más donde las anteriores las has tenido a tu favor que tuviese a entrenar el Lorca en Segunda B que te haya hecho pasa de Segunda B a Segunda a Primera de que te haya hecho pasar a Europa de que te ha hecho pasar a ganar títulos en Europa Champions un equipo que quiere ganar Champions que el ganarla que toque la la contra pues también tienes que vivirlo el entrenador no y lo y lo vivo lo vivo así si es verdad que que por ejemplo el día del Barcelona el seis uno pues la la la hora practicamente que para

Voz 5 10:23 se después de determinadas evita visita de la

Voz 1944 10:26 otro entonces dos vestuarios dando vueltas pues eso no se lo había nunca la cabeza no nosotros ya sabía lo evita una vez con el Valencia cuando nos eliminó el el Schalke el tres uno en en en octavos también donde fue un partido que cree bueno en aquella época también pues consideraba que era lo que habíamos merecido más que habíamos estado cerca de de fuera nuestra y que al final pues no pudo ser también pues me acuerdo que me estuve puesta en las duchas yo solo pues pegando patadas a todo lo que está claro a quién dice

Voz 5 10:58 eh

Voz 1375 10:58 va que al París Saint Germain y tiene saben va P alguien Cavani desarrollo porque eso

Voz 5 11:04 es fácil o quizá lo más difícil nada yo mi experiencia

Voz 1944 11:10 entró en vestuarios y si es verdad que a todas las personas tienes que yo tienes que llegar hacia al corazón no hay una vez que conoces a la persona que pues hacer una empatía personal pues llegar a lo profesional no porque al final todo se basa en las relaciones humanas y luego elaboración profesionales pero la explosión ha sido su mal es más difícil

Voz 5 11:28 entonces yo mismo

Voz 1944 11:30 bueno todas mis experiencias comento todo su equipo han ido será dirección yo la verdad es que bueno lo que he vivido en Francia pues es una Liga diferente unos jugadores diversos y de un nivel también ID bueno momento dado un estatus lógicamente una dimensión mediática es mucho mayor

Voz 5 11:45 pero que la verdad que que yo me he sentido a gusto y con

Voz 1944 11:49 todo lo que hemos vivido creo que que puedo dar un paso más como entrenador

Voz 1375 11:54 y desde luego bueno pues también vaya

Voz 1944 11:56 cuando Titulos que también que es hoy portantes para ganar la Champions la gana uno ahí últimamente pues no se puede decir otra cosa que el que el que ahora voy a que me utilizada como un símil en el sentido de que la Champions tienes que seducir la ahora mismo tiene tiene novio que se Real Madrid entonces para que cambie novio le dio materialidad de matrimonio tienes que ir que yo que trabajarla mucho y desde luego aguantar

Voz 1375 12:22 y de momento ahora hablamos del futuro que tenemos ahora del futuro pero tú cuando llegas al vestuario el PS oye ya te das cuenta que hay hay dos gallos en un corral y que eso va a ser difícil lo de ni y Cavani

Voz 1944 12:37 la circunstancias sólo eso un entrenador

Voz 1375 12:39 dos vestuarios sólo intuyes bueno

Voz 1944 12:42 mira estos dos años Cavani ha sido dos mejores cifras goleadores de toda su carrera hizo cuarenta y nueve este año

Voz 5 12:48 está por los treinta y siete XXXVIII tú

Voz 1944 12:51 yo creo que también hizo no llegó a cuarenta produjo y cuarenta segundos de que los mejores números aportado mucho pero haya pasado hablábamos de de dar un paso más con con jugadores ante esa parte ofensiva y el presidente eso hizo ese esfuerzo y la verdad es que que creo que que el PSOE ya daba un paso más como como equipo

Voz 3 13:11 y la entrada de jugadores como Neymar Dani Alves au

Voz 1944 13:15 que tiene un sentido también el colectivo en el en el grupo está claro que la llegada Hergé es para darle pues poco a poco que se ejerza de líder en ese en ese grupo indie y es un jugador que que él apuesta por llegar al al al pese a nivel también hay una parte ya que es importante a nivel deportivo IMI en conversación con él desde el principio era que él tenía que ayudó a este equipo en un proceso no de un año porque en un año no sabe si puede un proceso educativo

Voz 5 13:44 o sea a que sea campeón de la Champions League el equipo tiene que ayudarte a Haití a que en un proceso de de sinergia en las dos direcciones tú seas

Voz 1944 13:55 que podamos considerar hacerte

Voz 5 13:57 eh que puedas tener el acceso a ser el mejor

Voz 1944 14:00 por el mundo es un proceso que lleva

Voz 5 14:02 tiempo porque el primer año de DNI mas yo creo que es

Voz 1944 14:05 sobre todo la adaptación adaptación todos en el grupo la adaptación a la vida en Francia la adaptación al al a un fútbol diferente el adaptación al trabajo es prácticamente el mismo hilo más importante el primer año pues es enconado

Voz 9 14:21 en un poquito a cómodos para que el jugador pues poco a poco

Voz 1944 14:24 he leído rindiendo más estaba bueno de hecho ayer le dieron el mejor jugador del campeonato la lesión antes del Madrid pues si es verdad que ya resultado pero con Neymar tampoco sabemos exactamente hasta qué punto habíamos trabajado mucho prepararnos también que la diferencia hay muchos casos de la los la podía hacer Neymar no entonces teníamos ilusión también que el partido casado muy hacer hubo

Voz 1375 14:44 como decidiste contar como decidiste el tema de los penaltis y las faltas donde K entre

Voz 1944 14:49 Cavani no iban bueno ese la la dimensión mediática que tiene que tiene pues un club

Voz 1375 14:55 ayer el regreso para Paradis bueno hecho

Voz 1944 14:57 lo mismo no primero se hace sacamos las estadísticas de los futbolistas con con mayor capacidad para marcar penalti no y los dos andaban los dos tenían unas cifras muy altas en cuanto a porcentaje era un un ochenta por ciento de los de cincuenta posea marca cuarenta cada uno en su carrera aproximadamente entonces los dos tienen las mismas condiciones luego habíamos hablado de de la capacidad de compartirlo entoces al primero y lo tira Cavani tenía la pues de ahí que siempre ha sido el el Goddard pues quería ser el primero que empezase a lanzar los penaltis y que él fuese un poquito el que fuese abriendo a Neymar en el momento que él pues bueno he tenía ese ese afán competitivo ese afán goleador de de de que es seguir marcando ya lo de dejar el siguiente pues ya no hay más impaciente adquirió también Josep partícipe porque creo que también ten no los los los la la el porcentaje y también el Gallo el regalo billetes para lanzarlo en un momento dado pues cuando vi yo que la cosa ya no había un acuerdo deportivo pues intervine yo hoy les dije me ha sido ahora voy a enumerar los Si bueno yo sí explica también a AETIC que bueno que que quería que fuese que fuese Neymar y que luego no hablé con él pues para que consiguiese él el tender de que al final pudiese tener cada uno cabida en en los penaltis fueran turnando estaba bueno El número uno ya se quedó Neymar pero que Neymar en ese en ese idea también de abril

Voz 1375 16:22 ahora géneros ese que me propuso también cuando cuando

Voz 1944 16:25 llegó pues que que lo abriría

Voz 1375 16:27 aquí vayas al equipo que vayas ojalá se encuentra dentro concluye sea el mejor para Emery si te dijera el presidente podemos fichar a Neymar le dirías que sí

Voz 1944 16:37 hombre por supuesto tener ese es el nivel de futbolista que disfrutan mucho

Voz 1375 16:44 no

Voz 1944 16:44 ah aparte hubo una persona muy buen corazón Info extra extraordinario sea el primer entrenamiento quedábamos todos hizo que hay nivel en términos un equipo de mucho nivel bueno pues te digo estaba encantadísima con él la verdad es que bueno nos despedimos el el sábado después de del título oí la verdad que luego vimos a recordar la primera con que tuvimos el Lillo y que buscase es la misma y buscando los mismos objetivos pero cuando estoy igual igual y Cavani especial a Cavani porque bueno estas dos temporadas creo que ha demostrado el goleador que es la capacidad que ha tenido de de poder a asumir esa responsabilidad Hay de tener los mejores números en Hoy también pues es una satisfacción el el poder contribuir también a nivel de juego que el equipo sea capaz de generar para que marcar

Voz 1375 17:32 es ya el nivel de Cristiano y Messi o todavía le queda

Voz 1944 17:35 a a animar animar

Voz 5 17:37 se está está al nivel de de Cristiano y de Messi y existe

Voz 1944 17:44 la lesión esta isla perjudicado para que ya los números en Francia fueron de un y quizá iba a ser los mejores negocios individuales de de de de de momento su carrera

Voz 5 17:53 a mí el cual

Voz 1944 17:55 lo encuentre esas sinergias dentro del dele dele equipo todavía más acentuadas bloqueo que es un proceso también que requiere tiempo y encontré las combinaciones el en el terreno de juego del organismo el jueves que tiene el PS Ll sí podrá seguir dando y ese desequilibrio en lo ofensivo que El equipo requiere para para llegar a los niveles máximos y estoy convencido que que lo que lo va a poder hacer

Voz 1375 18:22 la última que te están escuchando en El Larguero en toda España del Valencia del Sevilla del Barça del Madrid del París Saint Germain que también hay aficionado el PSOE por supuesto eh crees que Aimar tarde o temprano este año dentro de dos dentro de tres está destinado a jugar en el Madrid

Voz 10 18:38 por lo que intuyes de él por lo que hay

Voz 1375 18:41 la cabeza de Neymar no te digo este verano eh crees que animara acabará jugando

Voz 1944 18:45 esta temporada ha habido en momentos en que todos los de la ciudadanía pues tiene una dimensión mediática que muy muy extensa pero diversa se decía ponen una cosa en otro otra no ir en su momento llegó a decir que ya cuando se genera una polémica K con Cavani conmigo yo llevo un momento en que tuvo que decir salió porque él no es de hablar mucho él es más de eso es una persona Botafogo Le gusta está expresándose constantemente hacia hacia fuera y lo tengo que decir hoy estoy cansado ya de las mentiras cuentan ahora ayer volvió a insistir que estaba cansado de todos los vuelos

Voz 1375 19:23 el More estas entonces

Voz 1944 19:25 que lo mejor es escucharle a él aunque hable poco que se hable mucho de él pero lo que dice él es que yo creo que es lo más lo más claro y lo más lo más directo entonces el padre y si el el es verdad que con su acción muy muy estrecha hay hilos dos son se debe a más allá están en el negocio estaban los dos juntos también se ve que bueno tenía una una empatía grandísima para para todo no entonces eh yo sí que insistió me preguntaron ya vino a la pobre chica de de paridad corresponsal a preguntas me lo mismo ahora que ya

Voz 1375 19:58 la debilidad está ya está ya hecha

Voz 1944 20:01 quedan dos partidos lógicamente yo no yo no voy a seguir haciendo de portavoz de Neymar aunque lo puedo hacer pero es que ya lo he dicho antes que es yo creo que

Voz 5 20:08 se va a quedar yo creo que se va a quedar en el en el PSC porque creo que es un proyecto sólido un proyecto en el que una vez que que el club

Voz 1944 20:15 apuesta por Neymar apuesta por el club creo que le llevan a la continuidad no sin no no me digas cuanto tiempo va a ser porque que luego pueden cambiar pero es la temporada que viene yo considero que se va a quedar el PSOE ya que sea lo más justo te a

Voz 1375 20:28 quiero hacer algunas preguntas también pero a dónde vas a ir lo sabes

Voz 5 20:32 bueno estoy con un con tranquilidad y es verdad que ya se abren enseguida

Voz 1944 20:38 el abanico de opciones

Voz 5 20:40 pero bueno yo estoy haciendo una línea argumental propia El Palau de forzar

Voz 1944 20:47 tanto yo como mi cuerpo técnico que es importante incluso que es gente cercana en tres líneas no una lo que quiero es si es posible no pues mantener un poquito esa status deportivo en cuanto a Champions en Europa League eh el poder seguir compitiendo en en el cualquier liga doméstica pero que además que puedas Tikrit compitiendo en en Europa tanto en Champions como en Europa League que hoy también encontrar una calidad en mi trabajo que caridad de condiciones de entrenamiento calidad de condiciones de equipo calidad de condiciones de de de dentro deportivo completo y donde yo me sienta a gusto y una calidad de vida además de eso yo al un setenta por ciento de de mi trabajo trabaje un treinta por ciento donde me me encuentro a gusto no con todo lo que sea de alrededor del fútbol y la tercera es pues lógicamente pues el apartado también económico donde donde tenga uno uno de conocimiento entonces

Voz 5 21:40 con ello pues estoy

Voz 1944 21:43 tranquilo escuchando poco las circunstancias que se van abriendo y luego ya veremos cuáles Se puede ir concretando en base a ello tomar una decisión cuento mucho de ahí lo tengo por respeto a ellos porque llevan muchos años no sé yo no me veo capaz de tomar una decisión sin contar con ellos como la

Voz 5 22:00 la capacidad de dejar de entrenar

Voz 1944 22:03 sin contar también con ellos que a lo mejor yo puedo dejar de entrenar ellos pueden esperar para la mejor no entonces estoy haciéndolo hablando mucho con ellos me reúno voy explicando los pasos que Tokio da los pasos y ellos quién darlo conmigo y bueno la verdad es que yo para mí mi cuerpo técnico y estoy muy contento con ellos eh son muy aparte de muy trabajadores que además el poso que han dejado allí del en la ciudad deportiva allí con toda la gente es muy buena porque hemos dejado de hecho Antero cuántos puntuales incluso me comentaba no la posibilidad de que alguno igual lo mejor pues tenía opción de poder seguir trabajando el conseller ideológicamente Llull lo primero que les decía después de que se valore el de yo sí es muy bueno en principios que no te llevas continúa conmigo yo quiero continuar con ellos estoy contando con ello esto es vamos a tener tranquilidad ver todo poquito encima la mesa Hay a partir de ahí decía

Voz 1375 22:51 tú tienes oferta del Arsenal no lo hemos qué tal te pregunto directamente por como se ha publicado por eso te pregunta

Voz 5 22:58 no dimos no

Voz 1375 23:00 de la Premier

Voz 5 23:02 no se abren se abren posibilidades

Voz 1944 23:05 pero que son posibilidades que se pueden concretar o no entonces no ahora mismo no hay nada pues que bueno que sabremos ya Evans es Jacko quitando alguna

Voz 1375 23:13 que esperar mucho no porque estamos luego te toca hacer el equipo configurar plantilla fichajes tal tampoco sí

Voz 1944 23:18 no estamos en dos tres semanas tan si ahora ahora ya más o menos dos equipos ya van tomando decisiones porque ya te puedes están terminando en todos los todos los campeonatos porque el PSOE

Voz 1375 23:28 ya ha presentado el suyo si vamos yo

Voz 1944 23:31 yo creo que este mes va a ser el mes de mayo va a ser un poco pero yo es que estoy abierto a todo esa antes he dicho también que que no contempla de momento el dejar de entrenar pero también es una posibilidad Si quizá al final no encontrar haciendo que todo lo todo no yo tampoco en principio esa no es la opción pero que tampoco no puede decir que había estaba dejamos de no desde una esquina ya veremos

Voz 5 23:52 en España con un entrenador argentino porque he estado mucho tiempo en España

Voz 1944 24:01 sí estuvimos comiendo y charlando de fútbol hablando oí comentaba una yo que he estado también dando muchas vueltas mejor que en ningún sitio

Voz 1375 24:09 entonces es verdad que

Voz 1944 24:11 igual que vemos en España otra vez yo tengo mi círculo vicioso en Palencia que está mi hijo tengo mi círculo en San Sebastian que que está a mi madre y mis hermanos y mis amigos luego de bingo por Madrid tengo tengo amigos y me gusta también y entonces hago desde países se Círculo

Voz 5 24:26 hay también la posibilidad

Voz 1944 24:29 España ya Liga española que la conozco muy la que te ahí me siento a gusto idea que también le idioma pues me facilita también mucho el el poder comunicar también en esa en esa parte tan importante que es la conexión con con los equipos y con los futbolistas pues tampoco la descarto estoy abierto a todo

Voz 1375 24:44 a las doce y media eh está por ahí mira cómo te está mirando mira atentamente te está mirando leves ahí con el pelo así como rubio platino jueves allí ahora viene anda que matado a palos algún palo te ha dado pero ese pregón cariños

Voz 4 24:56 luego luego no lo ha tenido alguno pero debía matizó algunas críticas te dio Pablo Luna

Voz 5 25:00 pero Santi como portero

Voz 1944 25:03 además esos uno de sus valores más importantes es la persona ya que tenía también como comentarista así esta es porque sigue manteniendo para decir las cosas que él piensa ir bueno aquella famosa que tuvo con Pedro Morata que te de vez en cuando la escucho pues es algo que también es aquella en la que Pedro Mata me defendía que Santi Cañizares pues consideraba que yo todavía tenía algunos algunas cualidades que tenía que mejorar entonces en las acentúa positivamente

Voz 5 25:31 de Pedro Morata y el creía que era por nuestra cercanía en algunos momentos conozco muchos cafés defendidas no

Voz 6 25:39 a mi me parece que el trabajo mira Unai en general es de esas personas que creo que cuando no consigue el objetivo que alguien espera que consiga le penaliza el doble en general de cuando consigue éxitos no no le benefician tanto en mi opinión es es es un entrenador que le cuesta el todo más el reconocimiento que a otros no y en el Valencia a mí me parece P esto es una opinión muy personal en Valencia hay muchas opiniones al al respecto a mi me parece que será difícil que en época de guerrilla económica el Valencia vuelva a poder hacer la cuadratura del círculo que era disputar cada año eh jugar Champions de manera consecutiva cuando para clasificarse directo para que había que ser tercero y cuarto hacerlo tres años seguidos cuando cada año el Valencia tenía que vender T uno o dos de los mejores futbolistas Herce

Voz 1375 26:33 el otros años a ver si bueno yo tengo una frase

Voz 6 26:36 sé que es veremos saber eh es es un poco luctuosa pero eso sí veremos a ver si yo estoy vivo para volver a ver al Valencia clasificarse tres años seguidos tercero lo digo muy en serio siempre

Voz 1375 26:47 está viendo Marcelino no ahí lo sabe quebrando

Voz 6 26:50 no él sabe perfectamente ha sido cuarto unas yo tercero pero buen

Voz 1944 26:53 pero también es verdad que yo guardo de Valencia un acuerdo y es más vivida sigue siendo allí allí en Valencia yo que sí es verdad que cuatro años al final produce mucho desgaste además de cumplidos objetivos pueda más lluvioso fue el mejor jugamos semifinales contra el Barcelona de Copa jugamos semifinales contra la Europa League si seguimos sin hizo unos terceros con con acceso a Champions pero sí es verdad que el desgaste en cuanto

Voz 1375 27:16 bueno tres años ya os lo contaré interno de los huesos

Voz 1944 27:19 en un momento dado porque es que está encima de ellos apretarle Si llegó un momento también luego es verdad que en algún momento luego echan de menos esa ese esa manera de estar encima de los futbolistas pero sí era el momento yo estoy cuatro años y yo creo que es es es un buen número de años eso que tenemos aquí un trabajo y sigue mantenía cuando ese mismo nivel de intensidad en todo y que será paños iconos rendimiento además creo que en Valencia pues con cuatro años no fueron suficientes como para que yo pudiese también aportar todo lo que todo lo que dice irónicamente yo guardo muy buenos recuerdos Si mi paso allí desde luego siempre es de agradecer

Voz 6 27:55 eso yo lo defendía entonces un día entró en Carlos dijo tú te tomar muchos cafés con eh exacto de Santi que me conoce sabe perfectamente que conmigo no vale para tener una opinión positiva negativa tomarte un café más o menos lo Alpes

Voz 5 28:09 qué tal es verdad que que en Valencia el aviso en Casia

Voz 1944 28:12 futbolística en Valencia está más orientado ya de los tiempos con éxito de de Cooper devenir un cuatro cuatro dos siempre el equipo ordenado yo es verdad que promovió un fútbol mucho más abierto un poquito más ah y hacia el lado ofensivos rompiendo un poquito lo los partidos que a mí muchas veces me manda ese ese éxito cuando no se conseguía pues es achacaba un poquito no

Voz 5 28:34 era ese origen de rendimiento de del del Valencia donde desde ese orden muy establecido pero yo quise un poquito

Voz 1944 28:43 darle mi toque personal de lo que yo creía que lo que había hecho anteriormente de Lorca

Voz 5 28:46 quería y lo hacía en el

Voz 1944 28:50 en el balance también porque en ese momento ya te digo tenía jugadores como Juan Mata Tinajo es muy bueno Juan Mata Vicente Joaquín Pablo Hernández y ya dos años la verdad que es un equipo que para jugar muy dinámico

Voz 1375 29:01 pues como sabes aquí un ahí los lunes vienen Santi Cañizares Kiko Narváez Álvaro Benito y Gustavo López quedaron curso gratuito a los oyentes de Larguero no hace falta ni matrícula no pagan

Voz 4 29:10 de de hoy es Raúl irá divinidad ir Raúl Ruiz que estar molécula futbolista él estaba ahí

Voz 1944 29:16 no estaba en la buena señora en aquella época

Voz 4 29:19 luego estuve segunda del Toledo y que hay coincidíamos el lateral de

Voz 1944 29:22 he hecho yo probaban de izquierda pues ahora vamos a cambiar porque yo

Voz 4 32:37 ah pues estamos en El Larguero en directo con el entrenador del París Saint Germain en el día en el que han presentado ya oficialmente a Thomas to hell el ex del Dortmund

Voz 1375 32:46 que va a ocupar el puesto de Unai Emery los próximos dos años

Voz 4 32:48 en un momento en el que Emery está buscando oí con calma con toda la calma que le da la tranquilidad que le da

Voz 1375 32:53 saber que hay muchos clubes en Europa que le van a pedir que se vaya a su banquillo la tranquilidad de elegir con qué

Voz 1944 32:59 al mal cuál será su destino si la Premier Si volver al fútbol

Voz 1375 33:01 español sirve a Italia si yo qué sé ya veremos a ver dónde dónde acaba el bueno en China no

Voz 1944 33:08 está muy lejos de momento fútbol chino es verdad que está creciendo en la en la tercera argumentación de que es puesto en la económica pues ahí lógicamente desde luego por pero no no ahora mismo no quiero sentir un poquito las otras lo está por delante en el sentido de

Voz 4 33:24 el pliego Europa Champions la Santi Cañizares buenas noches qué tal buena noche Manu eh así que aquel día eh Morata le defendía la verdad M quiero acordarme quiera porque y y llevamos

Voz 14 33:37 Dama el Valencia algo así yo decía que no mete a Ziggy un año entonces Morata hizo uno asigna es una especie de de análisis no que que que no tienen acabe con él porque era el análisis demasiado futbolero no frente tocar Fuentes se daba la vuelta al partido yo dije este enamorar a Morata digo tú te has tomado muchos cafés y Pedro porque esto no no me suena a mí tal

Voz 6 34:02 el realmente al final lo que pasa es que yo creo que esto de los periodistas deportivos está sobrevalorada porque parece que sí habla de fútbol sabes más y el periodista lo que tienen que saber de dar noticias en pregunte hace buenas entrevistas actos organizados de fútbol sale de fútbol sois

Voz 14 34:16 tú ahí o Raúl la gente que son porque tienes que haber dicho que a mí una y me ha dicho que ahora mismo no es así

Voz 6 34:22 es por esto por este por esto pero claro como dijiste tú no te cuadra baje este trato a este te pague algo esto es como cuando contaba cosas que tenían que ver con cómo separaban los balones sonó con quién lo hablaba yo eso

Voz 1375 34:33 pues lo hablaría con el protagonista muy buenas con Narváez nos ha ido descanse tiene servido para siempre un rato

Voz 4 34:46 lo hará a hablar recuperador Álvaro Benito entrenador hola

Voz 1375 34:49 qué tal buenas noches está por ahí también Gustavito Gustavo López hola qué tal buenas noches mientras

Voz 4 34:54 que podamos a Kiko que lo están haciendo el no sé si el boca boca el masaje cardiaco lo recuperamos que dice que se notara en Jerez no devueltas pues igual esta Jerez igual estar en antena en Jerez al igual está volviendo antes de entrar en materia con vosotros algo para

Voz 1375 35:08 sería algo que queráis es decir Leo preguntarle os

Voz 4 35:11 pero desear leo lo que queráis Gustavo Álvaro hubiera Álvaro tu entrenador hoy yo qué sé

Voz 23 35:17 bueno yo yo conozco cosas de su trabajo porque es muy amigo de de Villa que está en su cuerpo técnico de tuve la oportunidad de jugar con Eli bueno pues por supuesto que admirador de de todo lo que está consiguiendo de todo lo que ha conseguido hay desearle la mejor de las suertes por supuesto eh yo creo que le va a salir un gran equipo seguro

Voz 1375 35:39 no ha soltado prenda no no ha dicho nada de eso

Voz 1944 35:42 la que dice hola buenas noches Pablo Villa que ese ayudante es un fenómeno y la verdad que que seguro que te da buena referencias porque Le en ese sentido te has pueda propia suyas porque de fútbol sabe más que yo

Voz 1375 35:56 no

Voz 1944 35:57 y además le dedica esta todo el día dedicándole al trabajo y buscando siempre alternativas a todos

Voz 1375 36:02 ahora bonito va a ser buen entrenador bueno ya lo es

Voz 1944 36:05 sí yo los yo es más joven que yo tengo cuarenta y seis tendré algo menos pero sí recuerdo su zurda cuando estaba en el Castilla subió al primer equipo y luego la lesión de rodilla que le le privó luego pasó bueno también tocó la guitarra con con eh

Voz 1375 36:21 eso con la que no Álvaro eso era con la diestra zurda Davis eh soy diestro de mano absurdo de piezas

Voz 1944 36:26 en el fútbol porque yo creo que es lo que lo que siete también

Voz 1375 36:30 Bush algo para el mister pues yo primero felicitarles por la trayectoria hay por el trabajo también realizado y después de que el Celta necesite un entrenador sin le gusta los pero sí

Voz 24 36:40 exacto y le gusta la buena vida buen marisco lo a tener tema económico no lo manejo no creo que pueda seguir allí Mourinho exacta exacto América pero está complicado como dice Santi estuvimos hablando con esto invitó nuestro programa pero el proyecto y la buena la buena vida ahí la va a tener

Voz 5 36:57 sí que Mister Si puede tener una posibilidad cierta es

Voz 1944 37:01 algo apetecible no cómo disfrutaba al Celta cuando estabais digo yo te digo una cosa una no tenía tan viene y además yo tengo un aprecio muy muy personal también allá aguas Aspas porque es un grandísimo jugador y una grandísima persona es un enamorado

Voz 14 37:17 hoy lo ha demostrado además en voy me sorprendió salía Maldini sandía Maldini sorprendido este tío se puede hablar de fútbol de todos los equipos de tonos de todos jugadores y todos los países con con Yago con esto no

Voz 1944 37:28 lo decía ahora vas

Voz 14 37:31 de todas maneras yo te digo que no te fíen mucho Gustavo Gustavo argentino nada el vino Paoli hay un argentino que viene con una pizarra él no me da una imagen

Voz 1944 37:46 hoy un vídeo Un vídeo corto de Kily en un partido que está entrenando en Rosario no sea que equipo y maman mandado hoy uno que estaba viendo un amigo argentino me la grande

Voz 25 37:56 yo Raúl algo al míster yo yo estoy contento de que gente que sólo ocurre cómo se lo ha currado Unai no que que viene desde abajo yo recuerdo en el Lorca cuando

Voz 5 38:08 cómo empezaste primero de futbolista estuviste allí no se viste patita quiso estuviste ahí

Voz 1944 38:16 si el tiempo malo luego tuve todo la de Boadilla esas fue la que hizo de JAL directamente como futbolista y empezar comenta

Voz 1375 38:24 la que fue nieto de portero no si ya

Voz 25 38:26 el Real Unión Loren recuerda reportero han recordado ahora lo del Real Unión que ganó la Copa

Voz 14 38:31 el padre de portero también entiendo mi enemigo

Voz 4 38:34 el padre de mi abuelo fue cuarto verdad

Voz 1944 38:36 a los treinta y lo he para de profesional como portero también que jugó en diversos equipos de de Sporting en Coruña en el Alavés en en el sur de jugó en Huelva Granada yo salí futbolista

Voz 1375 38:49 no está mal para completar hermano periodista deportivo eso sí que es Avis clásica y qué tal el chaval de portero

Voz 1944 38:54 Time bien y con su equipo ahí en en San José en Valencia hay bueno disfrutando y sufriendo los padres años tiene ya está con Santi hablando de de de su hijo ya lo yo de mío

Voz 9 39:07 hemos joder ahora es que los porteros queda ha jugado muy bien hice esa pero si no has tocado con las manos no pero como a los pies de juego

Voz 4 39:13 muy bien bien de verdad es que si esas partidas y si es así queremos portero moderno que años tiene ocho quince quince ahí está casi casi de la edad de del un año menos años en el descansillo vaya S Unai que muchas gracias por estar aquí en el este ratito

Voz 1375 39:33 el tiempo van ya te vas a París rápidamente sigue la competición ahí está

Voz 1944 39:36 somos un partido el último de Liga y bueno ya últimos entrenamientos partido y ya

Voz 1375 39:42 qué te ha dicho el emir que has tenido buena relación el que manda es el el el dueño es el emir no el

Voz 1944 39:48 sí bueno yo he tenido todo el emir una en Doha cuando firme y la otra haya pasado en en París

Voz 1375 39:54 Marta metido ahí modesto imagino no

Voz 1944 39:56 no en su casa es que usted vivió un estuve un nombre nadado el fútbol tenía tenía no tenía un televisor grandísimo para ver a Bella o la Eurocopa no era la Eurocopa entonces era cuando llegue junio cuando firme era lo ocupa en Francia un loco el fútbol dice que le encanta fútbol y lo ve todo todo está muy te conoce futbolistas conoce equipos conoce todo eso le obsesiona a la Champions Él es muy de fútbol hecho van a hacer ellos el virus dos es verdad que bueno él quiere está ilusionado con el proyecto del del proyecto también de de de Qatar selección y además yo a la selección de Catar una llave tú no ha estado en un español está Félix entrenando allí que lo está haciendo muy bien también está está ya había allí que que además tasado en el curso de entrenador ahora que está en alza y creo que también el va a empezar a entrenar yo también

Voz 1375 40:47 sabes que si pudiera el comprar la Champions la compraba a él es consciente

Voz 4 40:52 siete de él tiene ganas ya

Voz 1944 40:55 es algo importante y además yo creo que está viviendo ahora con mucha intensidad primero la llegada también del Mundial el PSOE pole el inversión que están haciendo en el PSOE tiene ganas no de de que de que el PS allí pues pega esa esa función yo creo que está creciendo y está dando paso además paso sostenido y seguros muy sólido en una burbuja que va a explotar el el va a mantenerse ahí el proyecto Don con el presidente con con con un grupo de inversión de Qatar idiomas estoy convencido y así lo hablo con algunos futbolistas despidiendo me que el que lo van a conseguir pero tiene que tener paciencia

Voz 1375 41:28 bueno hay muchas gracias por venir mucha Gran Vía treinta y dos aquí a La Ser vayas donde vayas mucha suerte que seguro no te hace falta muchas gracias