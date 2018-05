El Larguero (2ª parte / 14/05/2018): despedimos a Unai Emery, el Sanedrín de exfutbolistas y Raúl Ruiz

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1560 00:07 pues estamos en El Larguero en directo con el entrenador del París Saint Germain en el día en el que han presentado ya oficialmente a Thomas to hell el ex del Dortmund que va a ocupar el puesto de Unai Emery los próximos dos años y en un momento en el que Emery está buscando oí con calma con toda la calma y la tranquilidad que le da saber que hay muchos clubes en Europa que le van a pedir que se vaya a su banquillo la tranquilidad de elegir con calma cuál será su destino

Voz 2 00:29 de Miers y volver al fútbol español es irse a Italia yo

Voz 1560 00:31 pues ya veremos a ver dónde acaba el bueno en China no

Voz 3 00:37 está muy lejos de momento la verdad que está creciendo en la en la tercera argumentación que es puesto en la económica pues ahí los gigabyte

Voz 1284 00:47 no no ir desde luego te nada no ahora mismo no

Voz 3 00:50 lo sentir un poquito a las otras dos está por delante en el sentido de poder Benito

Voz 1560 00:53 en Europa Champions a Santi Cañizares buenas noches qué tal buenas noches Manu así que aquel día Morata de defendí M

Voz 4 01:01 hoy quiero acordarme que era porque eh

Voz 1560 01:04 llevamos que hizo mal vale

Voz 4 01:06 decía algo así yo decía que no me te asigna un año entonces Morata hizo uno asigna es una especie de de análisis no que que no tienen acabe con el análisis demasiado futbolero no porque es que si toca de frente tocar Fuentes se daba la vuelta al partido yo diría a esos datos van muchos cafés Pedro porque esto no no me suena a mí tal

Voz 1716 01:31 si realmente al final lo que pasa es que yo creo que esto de los edita deportivos está sobrevalorada porque parece que sí habla de fútbol sabes más y el periodista lo que tiene que saber de dar noticias buena pregunte hace buenas entrevistas tiene que saber

Voz 5 01:44 tuvo sois tú o Raúl la

Voz 4 01:47 de qué es otro tienes que haber dicho que a mí una y me ha dicho que ahora mismo no esta sí que es por esto por esto por esto pero claro como dijiste tú por tú no te cuadraba este te para que algo eso sí

Voz 1716 01:57 como cuando contaba cosas que tenían que ver con como separaba los balones sonó con quién lo hablaba yo eso

Voz 1560 02:01 pues lo hablaría con el protagonista claro

Voz 1284 02:04 yo no hay muy buenas con Narváez en la salida

Voz 1560 02:10 sí sí

Voz 1284 02:11 no es para siempre Rato

Voz 1560 02:15 ahora ha recuperado Álvaro Benito entrenador hola

Voz 1284 02:18 qué tal buenas noches y está por ahí también Gustavito Gustavo López hola qué tal buenas noches

Voz 1560 02:23 siete recuperamos a Kiko que lo están haciendo el y el boca boca el masaje cardiaco y lo recuperamos que dicen que estará en Jerez no devueltas pues igual esta Jerez igual está de antena en Jerez al igual están volviendo antes de entrar en materia con vosotros algo para eh

Voz 6 02:38 eso es decirle a preguntarle au Sabero desear leo lo que queráis Gustavo Álvaro hubiera Álvaro tu entrenador que se

Voz 0104 02:45 Cañete bueno yo yo conozco cosas de sobre su trabajo porque es muy amigo de de Villa que está en su cuerpo técnico de tuve la oportunidad de jugar con Eli bueno pues por su puesto que admirador de todo lo que está consiguiendo de todo lo que ha conseguido desearle la mejor de las suertes por supuesto eh yo creo que que le va a salir un gran equipo seguro

Voz 1560 03:07 no ha soltado prenda no no no no he dicho nada que dice la verdad buenas noches

Voz 3 03:13 Pablo Villa que ese ayudantes un fenómeno ahí la verdad que que seguro que te da buena referencias porque el y en ese sentido entonces puede dar propia suyas porque de fútbol sabe más que yo y además Le dedica está todo el día dedicándole al trabajo y buscando siempre alternativas a todo

Voz 1560 03:31 Álvaro bonito va a ser buen entrenador bueno ya lo es

Voz 3 03:34 sí yo yo es más joven que yo tengo cuarenta y seis entendida uno menos pero sí recuerdo su zurda cuando estaba en el Castilla subió al primer equipo y luego la lesión de rodilla que le le privó luego paso bueno también tocó la guitarra

Voz 1560 03:49 con eso con la diestra no Álvaro eso era con la diestra o si sí soy diestro

Voz 0104 03:53 mano ha vuelto

Voz 1560 03:56 el fútbol porque yo creo que es lo que lo que siete también Gus algo para el mister pues yo primero felicita al pueblo a trayectoria hay por el trabajo también realizado y después que el Celta necesite un entrenador sin le gusta

Voz 0749 04:08 si te le gusta la buena vida buen marisco lo a tener el tema económico no lo manejo no creo que pueda serán allí Mourinho exacta exacto comarca pero está complicado como dices Santi estuvimos hablando con esto invitó nuestro programa pero el proyecto y la buena la buena vida ahí la va a tener sí que Mister Si puede tener una posibilidad que el Celta es algo apetecible no cómo disfrutaba

Voz 3 04:32 cuando estabais digo yo te digo una cosa no hay no te decía

Voz 2 04:36 también eh y además le tengo un aprecio

Voz 3 04:39 es muy muy personal también a Yago Aspas porque es un grandísimo jugador y una grandísima persona es un enamorado del fútbol

Voz 0933 04:46 volviendo a demostrar además difieren voy me sorprendió salía Maldini sabía Maldini

Voz 4 04:51 sorprendido este tío se puede hablar de fútbol de todos los equipos de todos de todos los jugadores de todos los países con con Yago con ese gesto no lo decían

Voz 1560 04:58 eso

Voz 4 05:00 de todas maneras yo te digo que no te fíen mucho de Gustavo

Voz 0933 05:02 me gusta eterna argentino nada viene un argentino Paoli hay un argentino que viene con una pizarra en la imagen otro era un vídeo video corto del Kily en un partido que está entrenando

Voz 1806 05:20 yo no sé qué que da hoy uno que está

Voz 0933 05:22 cuando un amigo argentino me imagino que el equipo

Voz 1560 05:26 Raúl algo al míster

Voz 3 05:27 yo yo estoy contento de que gente que sólo ocurre cómo se lo ha currado un no que que viene desde abajo yo recuerdo en el Lorca cuando empezaste a primero de futbolista estuviste allí no se esté patito estuviste allí he sido tiempo malo luego tuve te de Boadilla y eso fue la que hizo deja al directamente como futbolista y empezar como entrenador a que fuera hijo y nieto de portero si ya al Real Unión

Voz 0933 05:56 el portero no han recordado ahora lo del Real Unión que ganó la Copa padre de portero también entiende bien también jugar padre de mi abuelo fue cuarto verdad poco

Voz 3 06:05 a los treinta y lo que está obsesionado como portero también que jugó en diversos equipos Sporting en Coruña en el Alavés en en el sur de Yahoo en Huelva Granada yo salí futbolista portero baratas

Voz 1284 06:18 para completar hermano periodista deportivo

Voz 1560 06:21 eso sí que es una mezcla qué el chaval de portero

Voz 3 06:23 también está disfrutando y con su equipo ahí en en San José en Valencia hay bueno disfrutando y sufriendo los padres porque patatas

Voz 1560 06:31 años tiene ya te ya está con Santi hablando de

Voz 3 06:34 de de de su hijo ya lo yo del mi hablábamos joyas

Voz 0933 06:36 es que los porteros que te has jugado muy bien hice pero si no has tocado con las manos con los pies he jugado muy bien bien de deportes pero luego que sí

Voz 1560 06:47 tengo un partido así así esa si queremos portero moderno que años tiene hecho quince quince ahí está casi casi de la edad de un año

Voz 3 06:54 en el desate lleva vaya que sí

Voz 1560 06:57 pues nada muchas gracias por estar aquí

Voz 7 06:59 de este ratito de de Putin

Voz 1560 07:02 pues mañana te vas a París sigue la competición hasta está sí

Voz 3 07:05 no un partido el último de Liga y bueno esos últimos entrenamientos partido y

Voz 1560 07:11 qué te ha dicho al Daily el emir que has tenido

Voz 7 07:13 a una relación hay el que manda es el el el dueño es el emir no

Voz 3 07:17 sí bueno yo he tenido todo el emir una en Doha cuando firmé y la otra haya pasado en París

Voz 1560 07:22 Marta metido ahí modesto imagino no

Voz 3 07:25 en su casa un hombre nadado el fútbol te

Voz 1560 07:29 llega algún Copa mira de aquí para allá frío todos tenía no tenía un televisor grandísimo para ver

Voz 0933 07:35 la Eurocopa no era la Eurocopa entonces en junio cuando firme ahora en Francia un loco del fútbol dice que le encanta el fútbol y lo ve todo

Voz 3 07:42 todo está muy conoce futbolistas conoce equipos conoce todo le obsesiona la Champions Él es muy de fútbol hecho en el Mundial hacer ellos el virus dos y es verdad que bueno quiere está ilusionado con el proyecto del del proyecto también de de de Qatar selección a ver si va a llevar a la selección de Catar tú no bueno ahora está en un español está Félix entrenando allí que lo está haciendo muy bien también está está Xavi allí que que además tasado en el curso de entrenador ahora que está en Al Sadr y creo que también el va a empezar a entrenar ahí también

Voz 1560 08:16 sabes que si pudiera elegir comprar la Champions lo compramos bueno eres consciente es consciente de esto pero él tiene ganas de hacer algo

Voz 3 08:24 importante y además yo creo que está viviendo ahora con mucha intensidad prima llegaba también del Mundial

Voz 2 08:29 sí es el inversión que está haciendo en el PSOE tiene ganas no de de que de que el PS llevo espera esa es

Voz 3 08:35 es decir yo creo que está creciendo y está dando paso a paso sostenido y seguros porque es un proyecto muy sólido no es una burbuja que va a explotar el va a mantenerse ahí el proyecto Don con el presidente con con con los el grupo de inversión de Qatar idiomas estoy convencido y así lo hablo con algunos futbolistas pidiéndome que el que lo van a conseguir pero tienen que tener paciencia

Voz 1560 08:56 bueno hay muchas gracias por venir mucha Gran Vía treinta y dos aquí a La Ser vayas donde vayas mucha suerte es que seguro que no te hace falta muchas gracias

Voz 1284 09:03 Unai Emery técnico del París Saint Germain aquí en directo en el

Voz 1560 09:06 Asier doce cuarenta y cinco una pausa muy rápida de vamos con el sanedrín con Kiko con Cañete con Gustavo y con Álvaro está bien kikos si no

Voz 8 09:13 estaba bien

Voz 1560 09:15 no ahora en el larguero

Voz 8 09:18 por qué ensayando para el Mundial de Rusia lleva ensayando para cuando me traigan mi tele nueva de la FNAC entonces lo de ir a Rusia lo dejamos no le

Voz 9 09:28 quítate a ver el Mundial en casa y comprar de una tele en Fnac con hasta un veinte por ciento de descuento hasta el veinticuatro de mayo todo pasa

Voz 1806 09:38 no importa que lo vacas por los XXXV mil euros importe que lo hagas porque los tres mil euros al mes durante

Voz 10 09:43 cinco años lo que importa es que cuando compran el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 9 09:56 un diario ya parte de la OMS y a ti qué te importa

Voz 5 10:02 carburantes teatral el mutuo

Voz 0933 10:05 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 12 10:13 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa

Voz 3 10:16 difícil celebra con el tiempo puede variar debido a distintos

Voz 12 10:18 más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 11 10:21 sí el sexo funciona todo funciona soy Carlos Sobera para disfrutan más del sexo toma energía Seal vigor con energía el triunfará si repetirá su energía y vigor de Pharma OTC

Voz 1284 10:33 empieza la actualidad de la semana nos depara

Voz 13 10:37 Iniesta ya el rumor de que no se va a China Japón me parece lógico que Iniesta no se vaya a China porque son mil quinientos millones de habitantes no hay Kalise para todos lo va a pasar mal sabes cómo se llama el vino Corazón Loco no

Voz 1284 10:52 mucho con la imaginería y lo dije minoría

Voz 13 10:54 Iniesta me dijo Blanco dio sí vino también convivía está pasa muy bien acabas hecho un campeón

Voz 9 11:01 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 15 11:17 Villanueva de ficción de Podium podcast se escribe con las fechas de son

Voz 16 11:32 y que se ha encargado de realizar los controles

Voz 17 11:44 forma Iceta ya disponible

Voz 1560 11:47 sí

Voz 18 11:58 Ana

Voz 1560 12:00 no se alarme nadie está por ahí Kiko Narváez Kiko muy buenas buenas noches ahora siempre bien si todo bien que estaba

Voz 2 12:07 no no a la alinean a cable a medio fuera yo las cosas afuera pues se beneficie de claro no no entro tan nerviosa Liga o no no no nada cuando se juega Champions ya no en absoluto no hombre porque si vasco Cholo sabe que van a competir la cosa es fiable y quién te ve que Doña en noventa minutos puede te puede ganar a cualquier equipo por cualquier mínimo detalle pero son gente que han ganado para para estar optimista después de ver a Diego Costa y Koke que estaba espectacular como lo demostró el día del del Getafe a Griezmann ahí jugando entre líneas la verdad que no que a lo mejor con otra duda podría bien años atrás pero en esta no no tengo ninguna duda que la cara lavada

Voz 1560 12:56 dar el United el año pasado que se mete el batacazo en la Champions y al final cambian el chip dicen a ganar la Europa League que sí que al final no es fácil

Voz 2 13:03 la la Ajax creo pero era una demostración llovía muchas veces el equipo B de Mourinho eran como hombres contra niños eran partido no muy bonito es mucho caso pero que terminaban por ponerse por se un equipo que era más más fuerte que que lo demás y consiguieron lo que todo el mundo preveía ideas de que se metieron no en Europa League siempre tuve la sensación de que este año la III de Madrid era el Manchester United

Voz 1560 13:28 de la temporada pasada verdad es Gus el miércoles taras en el carrusel ahí en esa final con Kiko y con el resto el equipo es el favorito es que no se puede decir otra cosa es hoy mucho respeto al Olympique de Marsella pero es que iba derecho por el título y lo tiene a noventa minutos

Voz 0749 13:42 sí efectivamente creo que es el favorito es verdad que no te gusta a veces habla de Foro favoritismo al Cholo tampoco a los jugadores tampoco pero sí vamos a a lo que hizo el Atlético en Madrid Río la plantilla que tiene Atlético de Madrid favorito el Olympic de Marsella no tienen varios jugadores tiene muy buenos jugadores por eso está en la final pero es un equipo parte mucho dejar muchos espacios defensivamente es un equipo bastante vulnerable y eso el Atlético de Madrid lo lo tiene potenciar vamos a ver qué alineación saca Cholo Simeone o qué sistema tal Tiko utiliza el Cholo independientemente del cuatro cuatro dos pero donde pone a Koke sin más en el medio o más en una banda pero creo que es el favorito el claro favorito sea Atlético Madrid mano

Voz 1560 14:21 a dónde cree que lo va a poner la banda del centro

Voz 0749 14:24 no sé el otro día utilizo lo hablábamos con Kiko en ese pequeño rombo Bono eh con con Koke detrás lo dos punto y le funcionó muy bien en la hora de lo funciona muy bien y el Cholo eh no es de hacer las cosas por cualquier motivo no lo hace por alguna eh alguna lectura que puede tener el partido que puede llegar a venir uno lo conoce muy bien y sabe que si hace algo es porque lo que va a venir próximamente de puede utilizar hay algún jugador y que utilizó en la punta del rombo con Gabi y con con Saúl por los lados con Tomás un poquito más atrás indicó que ahí metido como letra los punta tanto de de Diego Costa Eide Grimm elabora que funciona muy bien alimento muy bien a los a los delanteros le ganó mucho la espalda los dos mediocampista defensivo del equipo contrario y eso hay contra el Olympique lo puedo utilizar muy buen posición abogó

Voz 1560 15:12 más novedosa la ve que hay por detrás de los puntas que sobre la final y te sorprende que hayan sobrado mil doscientas entradas de la son Cemil bueno claro que sorprende pero ya se han vendido diez mil trescientas de las once mil quinientas que le da dio la UEFA el club ya hay mil doscientas que no se han vendido brilló no

Voz 2 15:28 entendía que hubiesen tan poca mano exactamente

Voz 1560 15:31 partido sobran mil doscientas de una final europea

Voz 2 15:33 es decir dificilísimo y la verdad que me ha sorprendido fíjate que yo era de los que había comentado cómo pueden poner un partido en ese campo con tan poca afición porque el Atlético no va a poder y sin embargo me me entero B de esto no sé realmente cuáles son los motivos porque da lo mejor de haber ganado las dos última aquella de lo de la Champions la gente ha perdido un poco pero después de ver la movida que se montó en la semifinal ante el Arsenal que hubo un ambientazo eso sí que es cierto que que me ha sorprendido que sobren es durísimo

Voz 1560 16:07 bueno oye anoche hablábamos en el avión no decía yo que el récord del Barça que cayó en el Ciudad de Valencia con el Levante me parecía que no que hacía justicia no digo que me alegro que el Barça se merece pero como que no creo que el Barça hubiera hecho tal temporada aún como para acabar la Liga invicto que lo he venido diciendo durante la temporada muy buenos resultados pero siempre por encima del juego con la sensación de que han ganado pero

Voz 0933 16:32 Cañete y Álvaro merecía ese récord el Barça por juego por hombre yo creo que cuando un equipo a capa

Voz 4 16:38 acá invicto es porque has hecho muchas cosas muy bien porque también ha tenido fortuna en algunos partidos que te permiten que mantener esa racha invatibilidad no hay muchos partidos que mereces perder muchos no algunos y sin embargo no pierdes pero es verdad que el Barça es un equipo muy completo en todas sus líneas es decir a diferencia de un Barça a lo mejor más con un juego más

Voz 1560 16:57 has visto no has visto vistoso con un juego más rápido

Voz 4 17:00 más de más control del juego pues sí que es verdad que ha sido un Barça que ha jugado muy bien en defensa que ha tenido un magnífico portero Iker esto ha hecho muy difícil a todos los equipos el poder batirle pero ha tenido que tres fortuna para llegar hasta aquí ha es similar a la mente el partido por ejemplo en el Sánchez Pizjuán un partido claro donde merece perder porque no ha jugado bien y porque el Sevilla jugaba mejor y que finalmente pues acabas enganchados del partido con un empate o incluso el partido en el Camp Nou frente al Real Madrid que con diez jugadores aquella jugada de que no ve Hernández Hernán lo que provoca el gol de Messi el uno dos el dos uno pues con tantos minutos durante probablemente el Real Madrid hubiera ganado es decir hay que tener fortuna cuando Bates una regla no solamente vale con hacer las cosas bien

Voz 1560 17:39 Álvaro como lo has visto tú sabes que yo te quiero decir al Barça de Guardiola acá dice pues oye no me extraña pero este Barça Valverde tú veías capaz de hacer ese récord por sensaciones

Voz 0104 17:49 bueno para yo estoy con Cañete en que al final cuando son tantos tantos partidos que tienes que mantenerte invicto y se tienen que dar muchas casualidades primero tú tienes que que hacer muchas cosas bien yo creo que el Barça encontró ante los resultados que al juego creo que Valverde quiso construir una casa fuerte bien desde los cimientos que es que se agarraron bien que el equipo defendiera concediera a poco que todos trabajaran hilo lo encontró pronto porque los resultados ayudaron quizá antes del buen juego luego hay que decir que el Barça ha tenido buen juego yo lo he visto hacer partido realmente realmente buenos pero sobre todo yo creo que ha cimentado el la gran liga que ha hecho por por la fiabilidad por porque Ter Stegen a esta espectacular porque los centrales tanto en Titi como Piqué han estado muy bien porque la presión tras pérdida de que han hecho ha sido espectacular porque tanto Suárez como Messi han trabajado como como uno más en el repliegue en la primera presión defensiva entonces yo creo que el Barça y luego obviamente tiene a Messi que que te diré que claro pero sobre todo porque el trabajo colectivo sin balón creo que ha estado muy por encima de los de los últimos cursos

Voz 1560 18:57 pues eso en el en el Barça que quedaran partido hoy

Voz 0749 19:02 en cualquier caso en paradón Paco López que hay

Voz 1560 19:05 de renovarle ya cuatro días no cuatro-cinco mal yo

Voz 4 19:09 creo que haber no se corresponde a la realidad no nos vamos a engañar el Levante no es un equipo

Voz 1560 19:13 para pedir la Champions año capaz de ganar

Voz 4 19:15 ha jugado diez partidos ha ganado ocho ha empatado un partido ya perdido en el campo del Atlético de Madrid pero es que además los ha ganado con fútbol no salgan jugando bien sí porque tampoco ha sido un equipo sólido en defensa así un equipo con muchos problemas en defensa lo volvió a demostrar otra vez pese a ganar al Barcelona lo voy a demostrar que es un equipo bueno que en defiende muchos momentos muy atrás y tiene problemas para para para ser efectivo en ahora defender ha jugado bien al fútbol porque en San Mamés ganó jugando al fútbol llevando la pelota desde desde la defensa hasta el ataque con control con velocidad con con efectividad ir contra el Sevilla exactamente igual le hizo un gran partido en el Ciudad de Levante mereció ganar porque ya digo no solamente estuvo efectivo de cara hizo dos goles sí se encierra bien no es que jugando al fútbol también como los equipos grandes esa es la realidad en esta época de Paco López y ayer pasó exactamente lo mismo es verdad que cada vez que definió pues definió la esquina de la portería y eso no siempre sucede pero es verdad también que todo el gol estuvieron en elaboración tuvieron un sentido innata llegó fruto de la casualidad no entonces yo no creo que éste sea el nivel del Levante pero

Voz 19 20:20 sí yo celebro que sea así

Voz 4 20:23 porque me lo está disfrutando sus gente que ha sufrido mucho durante el año y bueno pues mientras dure pues hay que celebrarlo obviamente en esta no es la realidad el Levante y el año que viene habrá que partir de la misma base de no coger ese bache que coge en muchas ocasiones el Levante Liga que hace perder un montón de puntos y Le cuesta mucho de levantarse

Voz 1560 20:40 ahora está diecisiete por encima del de estaban ahí peleando junto a hasta diecisiete por encima del Depor y luego el jugador Kiko o te viene ahí Gustavo deviene un técnico así ves que va todo de cara ya sales al campo volando bajo

Voz 0749 20:53 hombre yo creo que los resultados suda mucho mano y esa es la realidad empezó bien empezó con buen pie después como muy bien a los jugadores y los puso a cada uno dos el reto construyó a un equipo de atrás hacia adelante después no te gusta Morales por ejemplo la selección utilizó en distinto tipo de posiciona donde ha rendido muy bien pues Morales es un poco el jugador emblema de de este Levante y es el que más calidad y el que más influencia tiene tres cuartos de campo para adelante pero también es un jugador muy solidario tuvieron jugadores se quede repuntaron anduvieron muy bien pero la realidad es que él ley yo creo que dio con la tecla motivo al a los jugadores de una forma determinada en el cual le dio sus frutos el Levante tiene buenos jugadores tiene buena plantilla y la verdad que coincido con Santi no es el nivel por ahí que se puede llevar a esperar el Levante en el transcurso de una temporada pero en estos partido les eh yo creo que le resultó positivo para salvar la categoría Iggy y con mucha al con mucha holgura ha ojos

Voz 2 21:51 decía ahí bueno no que la entidad de los club ya han agradecido a la hora de que ha cumplido y han visto el el gran trabajo tuvo un momento determinado una suerte que no tuvo Muñiz cómo fue el día del Getafe creo recordar Unión Deportiva La Palma en partido que que había sido muy inferior ya acabó ganando en el último en el último minuto y a partir de ahí se fueron soltando fueron cogiendo confianza y la filosofía de Paco que era de asumir más riesgo que el anterior entrenador pues la verdad que él ayudó no ese viento a favor de de los dos partido para mí muy importante que fueron tanto el día de la Unión Deportiva Palma

Voz 1560 22:28 como ante el Getafe y es bueno que se agravó

Voz 2 22:30 decido con gente que está trabajando desde muy abajo

Voz 1560 22:33 sí ha cumplido que le den una oportunidad de ver vamos no es que hubiera durado cinco estoy gorra más que me te en Europa el Levante al ritmo que va y y luego qué difícil es salir bien de un club de digo los entrenadores que es casi imposible hoy Emery estaba allí hablando de estos dos años en el PS han llega un acuerdo nos vamos venga otra etapa que empiece otro y luego está por ejemplo el caso Garitano que deja al Leganés sale ahí dice ya ha dejado Leganés no tengo nada que yo creo que ya ha tocado techo Álvaro y ahora me pongo en el mercado si me llega algo bien y sino no porque es difícil que un entrenador acabe un ciclo y salga bien del club no salga por la puerta grande es muy difícil

Voz 0104 23:08 yo creo que en España culturalmente no estábamos preparados

Voz 20 23:11 para para verle la misma cara a un tío

Voz 0104 23:13 un puesto en un pues es verdad en un puesto así durante durante muchos años no yo el año pasado se preguntaban qué Si

Voz 20 23:22 pero cuando él cuando el Real Madrid he arrancado mal la Liga antes de

Voz 0104 23:25 y de empezar la eliminatoria de París Anne Germaine de que si si se estrellaba el Real Madrid en Champions que si Zidane sabía ganar el derecho a continuar no sea después de ganar dos Champions muy selectivas entonces qué qué más queremos ahora si somos capaces de de cuestionar hacían después de ganar dos Champions consecutivas

Voz 1560 23:40 es que es que es cuestión a todo lo puede cuestionar a cualquiera

Voz 0104 23:43 así somos capaces de que Garitano después de llevar al Leganés de Segunda B en dos años consecutivos a primera división mantenerlo el año pasado este año el temporada aunque que ha hecho con con con la materia prima que tiene que no da para más osea es para que les saquen a hombros de ahí no

Voz 1560 23:59 claro pero sin la dale

Voz 0104 24:01 les digo que no hay no hay no hay ese respeto que a lo mejor hay en otros países por la figura El técnico no él de por ejemplo a ahora mismo eh Paco que acaba de hacer un milagro con el Levante desde la temporada que viene los tres primeros partidos no gana ya les dé al están criticando no hay impuesto está en la cuerda floja yo creo que no hay no hay no hay respeto por el entrenador ni tampoco que paciencia hay yo creo que siempre es el eslabón más débil no estén estén en este negocio por eso no

Voz 1560 24:30 por eso yo creo que Garitano hace totalmente acuerdo con lo que dice Álvaro porque Garitano ha hecho segundo año en Primera ya yo creo que ya ha hecho lo que sigue el año que viene no supera lo que hecho este año me van a empezar a decidir qué tal pues mira me voy tranquilamente lo dejo y que el que venga que lo supere es que es el desgaste se produce en un vestuario tú no te has dicho avales Gustavo

Voz 0749 24:48 pero fíjate Manu que eh hoy estábamos hablando con Santi el caso de Pellegrino lo que hizo con el Alavés sin embargo tardaron en renovarlo no renovaron el se tuvo que ir el caso de Berizzo con el ochenta otro entrenador más no quiso una muy buena temporada tardaron renovarlo y después tuvo discrepancias y así podemos nombrar un montón de de entrenadores no la ciencia el fútbol resultadista eh creo que tampoco el fútbol tiene memoria podemos hablar de eso que te dije podemos hablar de Guardiola como estuve en el Barça podemos hablar de Bielsa en el Athletic de Bilbao podemos hablar de muchos entrenadores que realmente se tienen que ir por la puerta de atrás se corta la soga por el lado más más frágil IS la realidad no Illa haberla que ABS muchas veces es triste en este sentido no porque tener paciencia continuar con un proyecto en el cual un presidente confía aún director deportivo confía en un entrenador para darle continúa el proyecto con una serie determinar jugadores y después que venir otro para construir algo nuevo y creo que no es esa la la cultura no sólo pasa en España también basa en Argentina creo yo te hablo Inglaterra poco más yo creo que todo sprint entonces

Voz 4 25:51 todo empieza desde el principio desde el momento en que eligen al entrenador porque hay muchos clubes que quieren que eso entrenaron sea aquel aquel o aquel y aparte de que muchas veces aquel aquel aquel son completamente distintos que no entiende por qué quieren aquel aquel aquel resulta que

Voz 19 26:06 que están en el en el

Voz 4 26:09 han sido contratados por otros equipos ya acaban firmando un cuarto que no les gusta pues porque es el que en entienden que puede ser el mejor de los que hay libre pero no están convencidos de ese proyecto todo es claro sea eso le sumas la falta de memoria que tenemos no de paciencia de memoria en este país en todo pues provoca que haya ceses tan precipitado sienten extraños

Voz 1560 26:30 y a la aún hay tres vamos a cerrar el sanedrín pero antes dejadme que le pregunte a Álvaro Benito Si él cree que Gareth Bale debería ser titular en la final de Kiev

Voz 9 26:47 adelantar Telvent iba a ser por la Castellana en bañador y con sombrilla

Voz 1806 26:52 ya te teatrales o no te atreves

Voz 9 26:55 nosotros nos atrevemos a regalarte

Voz 21 26:57 el acabado M Sport la tapicería de cuero en ciento diez unidades del nuevo BMW x dos S Drive dieciocho de nos adelantamos el Salón del Automóvil sólo hasta el veintiuno de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 1806 27:13 hola

Voz 22 27:13 soy Javi Gómez

Voz 23 27:14 de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde os espero en el Telenoticias dos de Telemadrid nuestro objetivo contar la información entender la información por supuesto emocionar con la información Tele Madrid

Voz 24 27:31 te imaginas pasar una noche con él

Voz 9 27:35 Miguel Poveda

Voz 7 27:36 a Emilio del Río Serrat PIL vivo texto

Voz 24 27:39 el Sara Baras Jorge Blass y muchos más

Voz 1560 27:42 te hacen estar Wright Marbella punto com

Voz 0933 27:44 Enrico Preziosi panel italiana de noventa centímetros garantía diez años de doscientos cuarenta y nueve a sólo ciento treinta y nueve euros hazlo por menos de

Voz 25 27:54 si desea comprar vender o alquiler su propiedad de que si asesorar por el especialista de su zona England Volker con más de trescientos consultores inmobiliarios en Madrid pone a su disposición un asesor personal que le acompañarán todo el proceso de venta llámennos al noventa y uno doscientos setenta y siete cuarenta y cinco cero cero visiten ofensiva del próximo treinta y uno de mayo al tres de junio planta uno

Voz 9 28:17 en el mismo tiempo que subes al primer piso en ascensor puedes pedir tu cita online en el servicio posventa Citroën así de fácil rápido cómodo cuando quieras pídele a tu cita por Internet lleva de un descuento de cincuenta euros en tu próxima factura

Voz 11 28:33 condiciones y servicios adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid Cape nacer

Voz 1560 28:40 corren nuevos tiempos

Voz 26 28:43 vamos a escucharnos

Voz 1 28:53 El Larguero con Manu Carreño

Voz 28 29:02 sí

Voz 7 29:14 bueno hay ciclos ya está por ahí Raúl Ruiz piensa contar Bruno Alemany que les saludo también las listas de los seleccionadores

Voz 1560 29:20 ya para el mundial ha dado la mayoría XXXV Press selección pero te quite de Brasil a veintitrés ya ha dado los sentidos que van al Mundial pero antes quería preguntarle Álvaro Benito lo de Bale que hará de reclamando que no

Voz 1284 29:31 ya se ha ganado la titularidad para para que esto es así a otra venga ya estaba otra vez titular no

Voz 0104 29:38 hola buenas pero yo lo que creo que Bale tras un primer momento de desconcierto y tristeza ante su situación ha hecho lo que tenía que hacer que es reivindicarse en el campo y hablar en el campo y decirle Mister aquí esto oye que no me he ido que estoy aquí para lo que me necesites Si la buena noticia es que Zidane tiene yo creo que catorce o quince futbolistas ahora mismo en gran estado de forma para elegir en función del plan de partido que que quiera yo creo que el Liverpool es un rival que te condiciona mucho el plan de partido y te condiciona mucho los once jugadores que vas a elegir por esos tres jugadores que suele dejar descolgados que contra atacan como como asesinos no y que son capaces de buscarte las cosquillas ante cualquier pérdida de balón entonces vamos a ver la idea de partido que tiene en lo que está claro que Bale ha demostrado que que que no se ha dejado oír que no sabes desconectado y que que que de reivindicarse y que estaba sin duda está como otros tanto

Voz 1560 30:29 los jugadores pase el titular yo creo que está ahora mismo con Lucas Vázquez y Asensio para yo creo que va a ser el mismo equipo titular de Cardiff yo creo eh es una opinión que va a ser la misma el mismo equipo gana final de Cardiff que ahí están Lucas Asensio hoy Bale que pueden ser los tres que utilice decidan pero bueno

Voz 1284 30:43 ya lo veremos a ver Bruno Alemany no la muy buenas hola a mano buenas noches

Voz 1560 30:47 sí que a ti te ha dado ya los veinte

Voz 0301 30:49 desde el Mundial nada de pre selección y pre gaitas sí ha ido de de de directamente desde ha resuelto algunas dudas importantes por ejemplo Filipe Luis que había estado lesionado bastante tiempo y además tenía competencia porque está en esa posición Marcelo y también Alexandro buen lateral de la Juventus pues Filipe finalmente ha ha entrado el modelo

Voz 1560 31:08 si se queda fuera de la sala de prensa ha dejado caer

Voz 0301 31:11 dice que seguramente es el que más opciones te tenga para ser el lateral derecho titular en detrimento en este caso del jugador del parecen Jermaine que está lesionado y bueno los españoles bueno los que juegan mañana vayan han entrado todos los les esperaban Marcelo Paulinho Coutinho

Voz 0749 31:26 si finalmente no se ha caído Arthur

Voz 0301 31:28 el jugador que ha afirmado el el Barcelona no ha entrado a una especulación que podía entrar finalmente pues bueno hoy de valiente edite ha dado la lista de veintitrés pero finalmente el jugador de todavía de gremio no no ha entrado en esa lista

Voz 1560 31:41 a Filipe Luis que su primer mundial junto con Marcelo dos laterales izquierdos cae Alexandra

Voz 0301 31:46 si finalmente oído el de la Juventus que es verdad que no han su temporada no ha estado al nivel de la del año pasado es un pedazo de de lateral pero ha querido premiar es que cite es muy de jerarquías de de un once yo creo que lo va a tocar muy muy poco de aquí al al Mundial ha metido por ejemplo pocos centrocampistas ya se sabe que van a jugar Casemiro Renato Augusto oí Paulinho en ese centro de del campo pero sí ha dado la lista que prácticamente todo el mundo esperaba

Voz 1560 32:12 en Argentina no hay XXXV no

Voz 0301 32:15 sé si es que es una lista con contra estaba Gustavo está Gustavo

Voz 1560 32:19 la lista

Voz 3 32:20 claro pues sólo el palo eh

Voz 0301 32:24 sí hay doce futbolistas de margen de error es tan viva la Higuaín Di que son seguramente los no sé si decir polémicos pero los tres que que bueno podían no no estar allí podrían generar suscitar algo de polémica y no sé lo que piensa Gustavo ya le preguntaremos hubo sino otro día pero a mí que no esté Ángel Correa al jugador del Atlético de Madrid una lista de treinta y cinco de de Argentina pues llamó bastante la atención

Voz 0749 32:47 pues sí mucho mucho pero bueno hay todavía

Voz 1560 32:51 no quiero ni imaginar el Mundial pero nervioso

Voz 0749 32:58 hay margen hay más bien dio mucha la lista cuatro portero muchos defensores muchos centrocampista mucho delantero prácticamente yo creo que hay hay muchos jugadores que que que Sampaoli los convocó de cara a lo que es el periodismo argentino esa realidad el caso de Armani que no fue convocado nunca hay que el periodismo lo pide y hay otros tan dos que el caso de de Pavón que para mí es un jugador que tendría aquí Lautaro Acosta también bueno veremos

Voz 1560 33:24 fíjate la amistad la lista delantero son Messi

Voz 0749 33:27 llevarla la Agüero Higuaín Perotti Ricardi y Lautaro Martina la autónomos efectivamente son mucho después el medio quiere donde Argentina les sobra mucho delantero falta mediocampista defensores a realidad mano y lo estamos diciendo muchas veces muy bueno veremos

Voz 1560 33:41 tenemos que lo que se oye yo antes es decir adiós ahí Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal buenos

Voz 29 33:46 todos muy buena noche también eh

Voz 1560 33:49 se ha dado pero no se ha hecho pública la lista la lista de España Julen Lopetegui con XXXV de ahí sobran doce

Voz 29 33:56 sí sí pero vamos que no le no he deis importancia esa lista porque es verdad bueno el al no dar la públicamente parece que le da importancia pero me consta que que solamente piensan los veintitrés que ya la tiene en la cabeza como bueno pues como debe de ser porque falta una

Voz 1560 34:10 semana justo para que se haga pública va a ser el día veintitrés

Voz 29 34:12 la una del mediodía hizo falta saber un puesto no va a haber ningún tipo de sorpresa gorda no va a haber ningún jugador que nadie tenga en la cabeza falta saber si mete siete defensas os y mete ocho defensas eso va a ser clave para saber si va o no Morata porque van a ir seguro consta Rodrigo Iago Aspas sino hasta Morata entraría Marcos Alonso que ha terminado muy bien con el con el Chelsea si mete siete defensas entraría Morata y mete ocho defensas se caería Morata el resto los que todos tenemos la cabeza osea busque espía

Voz 1284 34:44 da Silva

Voz 1560 34:46 no clásico por no haber ningún tipo de novedad yo creo que no lo sabemos casi todo y que puede haber una dos novedades pero lo de Morata yo no lo veo claro no se Cañizares Quico Álvarez hoy Gustavo yo a día de hoy si tuviera que apostar apostaría que no va y eso que ha entrado en casi todas en todas menos en la última la última ya dijo Julen Lopetegui lo que mejor en el tramo final de temporada tampoco es que haya sido un tramo de temporada especialmente si atendemos a lo que es

Voz 4 35:10 sucedió de que no le llevó la última Levi pidió Lopetegui que había que pasan tenían que pasará algo positivo pues porque esto

Voz 0933 35:18 daba que mejorara final de temporada no ha mejorado

Voz 1560 35:21 Rodrigo Yago y Costa para mucho

Voz 4 35:23 la gente ha desaparecido ya de la lista por lo que ha sucedido desde ahí desde que desde ahí hasta a mí me está sorprendiendo ahora el maestro Herráez que está siempre muy documentado cuando le da alguna posibilidad porque yo entendí perfectamente que si Lopetegui llegó a la última convocatoria y esperaba que hubiera

Voz 1560 35:38 yo estoy contento si te iba no existió esa respuesta

Voz 4 35:41 positiva no sé porque aparece otra Touré

Voz 1560 35:43 de Kiko que estaba luchando casi con consta por la titularidad de la selección eh si la respuesta

Voz 2 35:49 ha dado Rodrigo hoy Yago Aspas ideó Costas sólo ha dado realmente la respuesta en vez de de Morata en el que estaba pendiente lo esperado le de su confianza pero una cosa que Julen Lopetegui se casa con poca gente y según esta viendo jugadores le da la oportunidad a pesar que a lo mejor en sí la filosofía pues no podía entrar a Alonso en banda izquierda se lo fue ganando hoy tuvo su momento si miramos lo que es lo lo partido los número Illa manera B

Voz 1560 36:20 de trabajar y después con

Voz 2 36:22 con el tema de tanto centrocampista tiene la posibilidad de Nacho Azpilicueta de gente que son polivalente que puede jugar un par de sitio a mí sinceramente cierto que me sorprendería porque en el último tramo estaba tocando pendiente lo que han sido Diego Costa Rodrigo y sobre todo Yago aspa aquí

Voz 1560 36:37 yo creo que no va a Cañete cree que Gustavo y Álvaro muy rápido

Voz 0749 36:40 qué va a Morata pues yo mano lo dije en su primer momento cuando me en frutas y yo realmente creo que puede hay realmente

Voz 1560 36:50 además junto con Diego Costa otro delantero se pero llevando cuatro de cuatro semanas los cuatro y Álvaro yo estoy con cuatro dos que si dos que no acertamos seguro

Voz 0933 37:03 me al voto de calidad pero hay que reconocer que es meritorio no que te que que no voy a la selección

Voz 1560 37:11 yo te doy no te doy mi voto a mi me gustaría que fuera porque creo que ha hecho ha sido uno de los fijos durante desde que estalló no Bd pero creo que no va a ir si si estamos si nos atenemos a lo que dijo Julen en la última lista yo creo que no lo va a llevar Javi le llamó por teléfono cuando no

Voz 29 37:25 sólo convocó era la única lista en la que no estuvo ir esto es información era o ha sido un jugador de

Voz 4 37:31 plena confianza en Motegi deprisa

Voz 29 37:34 me a casi todas hasta

Voz 1560 37:37 por eso no te da derecho a efectivamente no me lo acaba de decir es que no se casa con nadie salvo con con razón no se Lopetegui buscó lo lleva a España casado e claro claras y una alianza es no sabes herido sabes los artistas

Voz 29 37:51 no no con Lopetegui solamente sino con muchos seleccionadores bien va a gente de confianza perfectamente porque tenga tres o cuatro años y nadie malos lo lógico no sé no lo lógico es ordinario perfecto

Voz 0933 38:03 es usted no diéramos no hace caso a nadie que es el una alianza de las buenas

Voz 29 38:08 para mí Cañete junto con Casillas y lo mejor portero de España yo oye no está bien Cañete pero lo llevo porque me gusta pero no porque me gusta Cañete es que es así pero vuelvo a repetir

Voz 4 38:18 en su derecho pero entonces Si lleva a Morata no digamos Lopetegui no hay nadie

Voz 1560 38:24 en este caso se le una alianza

Voz 4 38:27 por parte de Morata a Lopetegui con mucho

Voz 3 38:29 me gusta Raúl desempatar yo creo que no lo va a llevar

Voz 1560 38:33 pero está

Voz 1284 38:34 eh no se hable más y no estoy viendo Lopetegui luego llevar CIG

Voz 1560 38:38 la Kiko hasta luego hasta luego Lucas adiós Gustavo un placer Manu como digo siempre chabolas bonito

Voz 0104 38:44 a Cañete adiós un abrazo viene

Voz 1560 38:47 ya Raúl Ruiz pero antes un minuto para la Liga

Voz 1284 38:49 pero la que ganó ayer el Atlético de Madrid Iberdrola patrocina este espacio dedicado al deporte femenino porque el deporte

Voz 1621 38:55 Ana con ella ha sido un gran fin de semana del fútbol femenino que en esa última jornada de la competición y el campeonato segundo consecutivo el tercero de su historia para el Atlético de Madrid que ayer goleaba uno a seis al Zaragoza para confirmar el título Amanda Sampedro lo celebraba anoche aquí en el

Voz 0933 39:09 pero cada partido sea muy importantes

Voz 30 39:11 es verdad que fue muy especial para nosotras es que el club no permitiese la oportunidad de jugar en el Wanda y eso pero la verdad es que toda la temporada en sí ha tenido momentos muy especiales yo creo que el haber disfrutado cada Messi K días yo lo que nos ha hecho estar hoy por dónde estamos en zona

Voz 1621 39:28 Liga esto no para aquí desde el fin de semana la Copa del Rey que hoy en el sorteo ha deparado un derbi vasco Real Sociedad Athletic el Barça Levante Betis Padilla y Atlético Valencia cuartos a ida y vuelta después las semifinales en Reus el día dos de junio en la final en un estadio el mítico el Romano de Mérida

Voz 9 39:44 récord histórico de espectadores en partidos femeninos diecisiete nuevas Liga Iberdrola cobertura televisiva para las finales de las Copas de la Reina

Voz 31 39:53 cientos de nuevos nombres que Corea el deporte gana con ellas Iberdrola empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 0933 40:04 a ver niños llevamos lecho panorámico navegador cámara trescientos sesenta grados

Voz 32 40:09 los este verano el mejor equipaje será otro equipamiento consigue el nuevo Amics completamente equipado por sólo veinticuatro mil quinientos euros financiando con ERC iba antes

Voz 9 40:19 aquí prepárate para un mejor Peral Familia Nissan Innovation de Adigsa

Voz 6 40:31 bonito llevamos se con contigo ahí escuchando a Koke lo ahora

Voz 1560 40:35 Emery Cañizares a Kiko

Voz 6 40:38 estaba López Álvaro Benito y ahora viene Raúl

Voz 1806 40:41 con una historia de estas que saca el debajo las piedras

Voz 1560 40:43 como siempre que me encanta cuenta no sé qué va ese texto

Voz 1806 40:47 calificarse de tragicómica podríamos decir dentro del podrías podría ser esta historia así no porque porque al principio te sorprende incluso te saca alguna sonrisa pero después claro también te te toca la fibra no sobre todo cuando se trata de chavales Illes ves llorar a muchos de los partidos no vamos a centrarnos mira yo yo pues eh eh he llamado a este a esta historia este reportaje Los siete magníficos Los siete magníficos tomo yo

Voz 9 41:19 perfecto porque mira

Voz 1806 41:20 te da un equipo de fútbol en su club de fútbol de Oviedo un equipo

Voz 1560 41:25 el equipo de Oviedo donde su equipo

Voz 1806 41:27 infantil de los más antiguos y sí de los más antiguos de de Oviedo y demás y sobreviviendo no digo por cierto que tiene de los únicos que tiene campo de tierra bueno en su infantil no me digas porque problemas de dimes y diretes pero al principio de temporada se fueron jugadores incluso el entrenador se quedaron con siete sólo siete no sólo siete sólo siete se quedaron eso lo tuvieron que decidir las siete maneras tuvieron que decir si seguimos adelante o dejamos jugar a fútbol lo cual que descalifican al equipo los chavales decidieron pidieron al club de seguir adelante todo es cada jornada cada domingo cada partido juegan siete contra

Voz 1560 42:10 once es lo mínimo exigido esos siete con siete pues activamente y nunca se pone malo ninguno falta nadie va siempre los siete ahí falta unos diez

Voz 1806 42:19 esto miento esto eran siete el portero se fue vivo yo no sé porque encajaba muchos goles se fue y lo que tienen que hacer ahora claro como tú dices sólo pueden jugar mínimo tienen que ser sede suben un alevín cada domingo

Voz 1560 42:33 para completar los siete y los vas rotando

Voz 1806 42:36 a esto imagínate las tácticas las estrategias que su entrenador que lo cogió ya cuando se fue el otro que de David Pérez conoció por dub

Voz 1560 42:48 valiente un valiente está por ahí ochenta

Voz 34 42:51 a dos la UVI Álava las noches

Voz 1560 42:53 estás hombre cómo los tú eres el otra magnífica

Voz 34 42:56 no que va a fue cosas

Voz 1560 42:59 ya ya pero hay que ser un valiente para ir a por los siete magníficos a decir venga aunque cada semana tengamos once enfrente

Voz 1806 43:06 nosotros siete con un par

Voz 35 43:08 para jugar cada jornada

Voz 34 43:11 pues sí la verdad que tienen que tener mucha moral para enfrentarse a eso cada semana la verdad

Voz 1806 43:16 yo tuve ahí no vale ni táctica ni Mi

Voz 0933 43:20 estrategia militar sí que la convocatoria como estamos hablando de la selección ahora quién dejó fuera

Voz 3 43:25 sí

Voz 34 43:25 creo que todo está ya hay muchos coger al que sube ahí no hay más

Voz 1560 43:31 bueno no sé si no se enfada nadie contigo

Voz 34 43:33 no no manejo Carlos problema cabalgan ninguno se coge una perrita cuando me de nada

Voz 1560 43:42 yo me he tirado una botella de palos y nada pues hacer cambios claro por eso digo no puedes hacer ningún claro es que el banquillo el banquillo no hay nadie Manu esta selección aún hoy qué pasa ahí

Voz 34 43:55 ahí está el Barça en el campo

Voz 1806 43:58 sí ya pasado bueno ya pasado lesionado un jugador tienen y que no puede salir

Voz 1560 44:04 sí como se sesenta

Voz 34 44:06 este este sábado por ejemplo se lesionó Nicole

Voz 1560 44:11 cuál es la chica porque tienen una una niña dentro del equipo

Voz 34 44:14 no selección de mí con la acabando las la primera parte y estuvo casi toda la segunda parte de pie en el campo andando no podía correr ni nada

Voz 1560 44:23 aguantando para que nos dieran por perdido el partido

Voz 34 44:25 claro iba dando vueltas caminando por la zona del centro del campo y no pudo hacer más

Voz 0104 44:31 jo

Voz 1806 44:31 sí claro pulsar con las entradas

Voz 1560 44:35 sí claro oye cómo cómo vais en la Liga

Voz 34 44:38 pues hombre nunca te imaginas que vamos bastante

Voz 1806 44:43 Temas tal bueno llevan al menos tres puntos el único equipo de Asturias queda menos tres como sí porque era un partido no reunieron a los siete futbolistas

Voz 1560 44:52 a ver si sancionaron les sancionaron ese es el paro

Voz 1806 44:54 el lema que el el club también tienen que tener cuidado con eso no está Mari al teléfono que es directiva hija del presidente Marie pintado pintado que es un poco la la que gestiona todo porque porque su padre pues esta cae enfermo y demás y ella es la que