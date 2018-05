Sara: "He sido estafada por un presunto terapeuta que lidera una secta"

Voz 1363 00:00 con la Ana buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches desde Alicante mucho

Voz 1363 00:05 pésimas más gracias por llamar escucho

Voz 2 00:08 lo que nos quiera contar yo quería ver tengo veintiún años y a mí personalmente me ellos que ellos me engañó yo he sido víctima de esta persona esta persona trabaja en el salario mina de ello creemos que es bueno arqueo es una tapadera para enganchar a gente aun así porque ya sin publicidad de una cita hoy me he puesto en contacto con la Policía Judicial y ciudad para que abrieran una buena no me que nación hay del sector

Voz 1 00:52 creativa

Voz 3 00:54 sí bueno tengo una postura porque depende de tendrán

Voz 1363 00:59 a esa hora perdone de repente no le escucho bien no sé si ha cambiado usted a manos libres

Voz 4 01:04 eso sí perdona que ahora ahora mismo álbum esto

Voz 2 01:08 las porque es la primera vez que la política todo esto y claro no sé bien cómo funciona yo sé que para ti Prodi negocios ilegales para Macías y todo eso pero claro yo he tenido que no que no se mi nombre cuando funerario

Voz 1 01:27 ni nada y que la fuente sea anónima

Voz 2 01:30 pero claro tengo que lo que hay que hago esto lo he hecho para hacer un bien mayor en mi ciudad ahí a toda la gente

Voz 1363 01:40 bueno entonces no estaba pensando Sara que no sé cómo hacerle preguntas que me parecen interesantes son importantes para entender en qué situación está usted sin comprometer la porque si hay una posible investigación en marcha y tampoco quiero que su seguridad pues pues corra peligro pero bueno me gustaría saber algo sobre esa estafa no sé si es que así usted invitada a ese grupo que parece que es una secta y lo que se ha encontrado usted ha sido algo que no le ha gustado o que no le ha hecho sentir cómoda

Voz 4 02:17 además de Sara perdóneme de nuevo dejo de escucharla sí

Voz 3 02:29 yo dice a personas porque siempre detrás este

Voz 1363 02:32 Sara perdóneme no sé qué ha pasado con el teléfono pero lo voy a pedir que lo ponga en la misma en la misma posición que cuando empezamos a hablar así Le pido por favor si puede ser que no se mueva que me hable desde desde ese Plame gracias

Voz 2 02:49 sí que yo he sido víctima di yo me sentí esclava de esa persona porque siempre tenía que hacer todo lo que esa persona me decía bueno yo he puesto en conocimiento de la Policía Judicial todo él era el nombre del buena dio el nombre del terapeuta el nombre en el valle donde si así ocultismo todo esto del ocultismo de los chamanes y todo

Voz 1363 03:18 Dennis

Voz 2 03:20 sí es una secta muy peligrosa porque está en un valle de Albacete

Voz 1 03:24 sí sí

Voz 1363 03:25 pero si no fuera muchos datos por favor perdona no no no no no no pide perdón yo es por usted por su propia seguridad porque yo no no no puedo y asegurarme de que usted no corran ningún peligro entonces sí que sí que el que estén próximas

Voz 1 03:45 también porque yo claro yo es la primera vez que llamó a la Policía Judicial y me gustaría que no dieran mi nombre ni nada porque porque claro yo no quiero problemas con esa gente ni nada porque es muy peligroso

Voz 1363 03:55 claro a ver Sara yo soy periodista pero me imagino que si alguien sabe lo que hay que hacer son ellos no si ellos van a vigilar por su propia seguridad desde luego que lo van a hacer

Voz 1 04:05 claro no sólo porque tiene una investigación en marcha

Voz 1363 04:07 porque bueno los los testigos solos pues siempre siempre tienen una una protección pero dice usted que es una secta peligrosa donde se practica el ocultismo

Voz 1 04:19 sí pero el ocultismo la nueva era chamanes Humanismo y todo esto son chamanes indígenas y todos ellos de Latinoamérica y todo en un valle de Albacete porque diría

Voz 1363 04:36 el Sara que es un grupo peligroso ponen en peligro la vida de tres personas

Voz 1 04:40 no no porque en cada encuentro tiene hay que pagar mucho dinero hay que pagar por ejemplo en cada encuentro que viene cada encuentro que hay que ir ahí hay que pagar por lo menos tiene seguros de cada encuentro de cada ritual de cada ceremonia que aquellos hacen hay que pagar muchísimo dinero en el erario todo está muy caro entonces todo eso claro levanta sospechas de que primer set todo un negocio y todo ello por eso prefiero que me tiene la policía porque yo ya no puedo hacer nada más y mis amistades tampoco podemos meternos ya ni nada porque no queremos

Voz 1363 05:24 me pregunto qué recurre usted a este terapeuta entre comillas tiene usted un problema de salud un problema en vacacional

Voz 1 05:35 es sí ni tampoco de que de muchos datos y si quiere usted

Voz 1363 05:37 a ver

Voz 1 05:38 yo lo conocí hace varios años en un en un colegio en unas con adultos porque hacía informática yo fui alumna de él y bueno a reírse y no fuimos conociendo y todo y empecé a entrara en hoy en la terapia hay todo eso creo no me funcionó nada y me hizo mucho mal a mi salud ahora estoy un poco mejor porque ya ha pasado mucho tiempo de eso pero siempre quedan secuelas te den una mala experiencia yo ahora tengo veintiún años me encuentro un poco mejor de todo lo que me ha pasado pero hay cosas que en la vida que no se pueden olvidar que quedan hay que te cuesta superar a mí aún está costando porque yo me sentí esa persona creemos que puede ser un tipo de mafia de comercio de personas yo me he sentido de esclava en ese sentido el sentido de que como víctima de trata no sé si ha oído hablar tratar nivel nivel a nivel mental moral casi casi laboral también porque me llegó un trabajo yo o lo rechace me creció también que fuera yo dije que no que no quería me ofreció muchas cosas pero todo siempre era mentira incluso me ofrecía dinero me ofreció pero yo yo le dije a Irati diría yo allí tiene no quiero nada bueno gracias a Dios yo ya no tengo ninguna relación con esa persona pero yo quería ponerlo en conocimiento de la Policía pide vosotros también ya que me escuchan a

Voz 1363 07:41 claro por supuesto he Sara que cómo definiría las personas que están en eh en esa secta las que forman parte de ella las que

Voz 1 07:51 la definiría con personas que están que le han comido la cabeza le han comido la cabeza y que ella tiene ceremonias de muchos tipos y sobre todo de cultivo

Voz 2 08:10 y los chamanes y todas esas cosas que ellos hacen muchísimas personas en el cine también tenía una página con mucha gente y todo

Voz 1363 08:23 en alguna ocasión Sara ha pasado usted miedo

Voz 1 08:29 yo puedo decir que he estado con con una persona vamos con una persona muy mala yo sé que es un pescado de esta persona espere terapeuta he dado el nombre de los terapeutas que trabajan Polaris él no solamente él encabeza importantes sino que hay más personas sí sí pues me gustaría que al menos hacer un bien porque no policía a veces tampoco te solucionan mucha cosa pero por lo menos

Voz 5 09:07 yo me encanta

Voz 1 09:09 espero que salvarían al menos lo mejor posible

Voz 1363 09:22 me pregunto en qué momento decide usted que ya no quiere tener más relación con esa persona y que no sólo eso sino que lo va a poner en conocimiento de de la autoridad

Voz 1 09:32 sí yo mi novio me ayudó a salir de esa situación de esa pérdida Mi novio me ha hecho todo por mi familia de mi novio le ha ayudado mi madre no sabe bueno sabes la mitad de lo que yo viví pero no lo da de todo

Voz 1363 09:55 Temas

Voz 1 09:56 hay que ir no queríamos hacerle daño a mi madre pero por lo menos puedo decir que he sobrevivido a todo ello y vi que estoy me estáis escuchando esta noche en no sé si ha oído usted el cuento de Sherezade una noche

Voz 1363 10:23 sí

Voz 1 10:25 pues ese cuento me identifica mucho con esa historia que yo he tenido con esa persona porque yo también me sentí esclava como pesa no es una persona cualquiera tiene mucho poder económico y social pues la verdad es que activa ir gracias a novio porque él apareció justo a tiempo antes de que yo cuando él apareció mi vida yo estuve a punto de suicidarme estado al borde de la muerte en varias ocasiones por culpa esa persona hay de todo todo todo el entorno de esa persona

Voz 1363 11:14 Sara seres sabe leía relatos a su captor para evitar ser asesinada

Voz 1 11:29 a mí yo en dos mil dieciséis fuera última vez quería esa persona en verano dos mil dieciséis una vez que que

Voz 2 11:40 eso no

Voz 1 11:43 esa vez esa última vez que que Nos vimos el intento hacer algo malo pero gracias a Dios no pasó nada sé que he sobrevivido a una Prison un pro lo que en realidad yo no sé todo porque yo sospecho que esa persona incluso tienen María nacionalidades por lo que pudimos ver yo oí otras personas bueno me parece un poco increíble estar contando tú no está aquí en cadena Il dentro poner día

Voz 1363 12:44 Sara pues muchísimas gracias por la confianza y recupere os este muy bien

Voz 2 12:52 yo era que tenía ella me gustaría saber sólo de la investigación sobre si vez

Voz 1 13:02 si tú mi identidad anónima Keith que las fuentes denunciable denunciante sea anónima