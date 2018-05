Alicia: "Mi hijo me rechaza por tener VIH y no me deja ni tocar a mi nieto"

Voz 1 00:00 suele Alicia buenas noches buenas noches desde Tarragona gracias por llamar bien

Voz 2 00:07 estoy escuchando este señor que me eso menos me pasa a mí algo parecido para lo explicaré quisiera decir era una cosa a ese señor que yo me di que un cobarde si con toda mi rabia y digo

Voz 1 00:24 sí

Voz 2 00:26 habrá pasto explicarle el problema que me menos me pasa a mí yo tengo sesenta años

Voz 3 00:34 no me da vergüenza decir que soy soy positiva o que tengo sida lo digo con rabia porque esto está trayendo muchos problemas no con la gente porque hay gente que me acepta la gente está muy informada el que no me quiera pues no hago caso yo me afecta sobre todo cuando es un hijo domingo resulta que me solía pero sí que es una enfermedad que hay si resulta que ha salido a la vida que el médico que había de no sé cómo te en castellano de

Voz 1 01:23 de guardia gustaba sí

Voz 2 01:26 era lo mismo pueblo que vive mi hijo y mi nuera mi hijo mi nuera tienen carrera de pone que son inteligentes pero son unos cobardes me lo han demostrado me da frío y todo explicarlo ITER STEs hay rabia resulta que un simple herpes la armado resulta que cuando vine del mendigo

Voz 3 01:53 a mi hijo nunca le llamo para parir a los médicos porque siempre me dice que tiene faena todo eso es cosa procuro no molestarle absolutamente para nada

Voz 2 02:06 eh

Voz 3 02:06 tengo amigas que son las que me apoya me llevan Domenico bueno yo creía que todo estaba ya ha hablado sí lo tenía asumido pero resulta que no resulta que les digo que voy a un médico y que les digo que es un las no de tal

Voz 4 02:26 se me pone hecho una fiera que qué le había dicho médicos y yo

Voz 2 02:32 tenía el antiguo hombre digo si sale en el ordenador como no se lo voy a decir

Voz 1 02:38 claro

Voz 2 02:40 puso como una fiera digo que pasa digo si ellos tienen de datos confirman

Voz 3 02:47 ya les lo lo pueden decir que a mi me da igual porque el pueblo se share soy de San Carlos de la raqueta

Voz 2 02:53 eh

Voz 3 02:54 me da igual que lo se praxis todo el mundo lo sabe con la cara bien alta no sido Nitro Gatti tan imputa simplemente conocía el amor de mi vida me lo contagió nos enteramos cuando estuve embarazada al hacerse los análisis

Voz 4 03:11 no lo estoy hablando de hace treinta años eh

Voz 3 03:15 el pack cuya murió hoy era Taibilla Robledo

Voz 2 03:17 descanse en paz porque he sufrido bastante

Voz 4 03:21 bueno pues voy a lo de mi hijo dijo

Voz 3 03:23 vi a todo esto

Voz 4 03:26 pero lo que no consciente es que se sepa y que se sepa que yo soy su padre yo me he quedado pasmada osea Él viene a casa y todo bien todo bien excepto que cuando me traía mi nieto no me deja tocar tengo que llevar las uñas cortadas tengo que tocar el hombre de la mano en la cabeza y le pone la excusa que como soy invidente a causa de una baja de un ciclo me ha virus que eso

Voz 3 03:58 Jae defensas

Voz 4 03:59 pues siempre va con excusas no que es ten cuidado bueno yo esto lo llevaba asumido porque es lo que quieres tocar cara porque hay que no lo podré ver nunca

Voz 3 04:11 pero no no

Voz 4 04:13 pero no quiere tener una madre consolida me pregunto qué debo hacer mandarlos a la mierda a mi hijo así con rabia lo digo porno a sentarme qué culpa tengo yo de tener esta enfermedad digo Dios mío porque no creo en Dios lo creo porque esto no no no tendría que en sus CD pero como pues me puede pasar esto pero yo es que me hago cruces no no no no hundiendo estoy muy disgustada por qué era lo único que tengo toda mi Familia murió muy joven mi hermano mi padre mi matrimonio la edad que le tocaba bueno en fin un desastre divida pensaba que sería mía pues yo que me podría haber mi mano cuando estuviera en parece terminar algo así ni eso me va a dar viene de no querer darme una madre que tiene sí pero si no pasa nada si no se contagie

Voz 5 05:32 pero Alicia cómo es posible que no lo sepa el en los tiempos que corren y con la información que hay cómo es posible que este chico no sepa que no se contagia así que no pasa nada que siente

Voz 4 05:46 así declaró como este que ha hablado antes de presentar a su novia sienten vergüenza son ellos primero inacción ponen en el sitio que que me toca que es donde puede yo no se lo deseo a nadie que esto es terrible esto es terrible siempre digo bueno pero bueno pues no sé no lo entiendo no lo entenderé

Voz 2 06:15 venga

Voz 4 06:17 seré yo estoy hoy tengo muy mal día porque me encuentro mal por el herpes tengo me siente desesperada porque de ver que mi hijo mi único hijo pues no se puede es que tienen vergüenza de mí pero sí que me me cuido tengo buen aspecto físico dentro de un poco de delgadez me los no la calle para para intentar imponer me mi mi ex me haré siguen para adelante pero hoy me ha destrozado no sé si me quedan ganas para tirar más adelante me mira del trazado lo que me quedaba debida como puedes sentir vergüenza de mi por Dios

Voz 5 07:16 ha hablado usted con esta sinceridad con su hijo

Voz 4 07:23 cuando ayer viene del médico y me dijo que me riñón hablando de de de

Voz 2 07:29 qué quieres que que se conocían

Voz 4 07:33 me dijo que no tiene que haber hecho que ahora ya le iba a soltar el rollo de siempre si me pongo al teléfono intenté hablar conel inactivas

Voz 2 07:45 nada nada

Voz 1 07:48 ha expuesto desde entonces lleva sin hablar con usted

Voz 4 07:55 sí Isabel las condiciones que estoy no estoy ciega estoy sola pues me hace era yo encima está enfadada por haberle dicho al médico que nos conocíamos que era

Voz 2 08:08 su padre

Voz 4 08:10 Irlanda tres de de su mujer en la conocen en el pueblo es muy conocida porque es maestra

Voz 2 08:17 en fin un desastre

Voz 4 08:21 o que hago

Voz 5 08:26 desde luego nadie Alicia nadie puede quitarle el dolor de de sentir el rechazo de su hijo sin ninguna duda

Voz 4 08:35 él es terrible me dan ganas de tomarme pastillas con todos

Voz 5 08:41 Galicia pero eso no lo soluciona

Voz 4 08:44 por qué tengo una perra que me regaló el pago de la perrera ya tiene quince años ir hoy mismo a las diez menos cuando la operan que tienen piedras en la B Gisa si mi hijo no quería que la otra cosa muy clara sacrificar porque problemas pero yo pienso diferente que tengas vida hay que luchar sí sí mismo derecho pero estoy destrozada sin habéis hola hola y creo que lo eche todo a todo a la burla

Voz 5 09:29 el Murcia pero es verdad lo que ha dicho usted que tiene fiebre que hoy no se encuentra bien que él no es mal no es no ha sido un buen día y luego la noche es una fatal consejera estos algo que en este programa verdad que repetimos muchas veces una decisión como esa no se puede tomar así como así muy bueno y lo cierto es que tiene usted una nieta

Voz 4 09:51 pero tampoco me lo dejan tocar ni abrazarlos pesarlo porque le pues como no veo pues no puedo hacer más sin darme cuenta siempre cuando viene a casa poner niño lo coge en brazos como como si lo tuvieran que rondar por favor navidades tampoco me invita nunca comer nunca me he invitado como ven es porque se avergüenza de mi lo han pasado

Voz 5 10:18 en las navidades juntos

Voz 4 10:20 desde que se casó ahora cuatro cinco años no no es verdad del BNG no le miente

Voz 5 10:30 no no porque no nos queda mentir no tiene ninguna necesidad aclara

Voz 4 10:34 me tengo en ninguno de mentir pero él tampoco es también que hable mal de mi hijo es que estoy muy honrada

Voz 5 10:43 es que no se hablar mal es una realidad ahí

Voz 4 10:48 la novia suave que le son vender llevas nada ella como la miro del se puede decir que él les va bien no quieren problemas no tienen sea ese también es un cobarde anda que no muchísimo me lo echara diría yo cuatro cosas también este

Voz 3 11:12 en fin no sé que los me estoy pasando y no tengo que decirle nada otra persona pero es que me he enfadado cuando le oído

Voz 4 11:20 es un posible digo he pensado digo mira otro que que también va de lo mismo no no tiene que se sepa hacer las cosas a escondida sí pero dar la cara no pero escondiera si son unos cobardes

Voz 5 11:38 Isabel es su hijo el dolor que tiene no sólo esta vez sino en otras ocasiones pues por ejemplo cuando no pasan las navidades juntos So del daño que le hace tan grande

Voz 4 11:48 sí pero muy bien pasa él dice que su familia es lo primero que no está para tonterías miedosa para historias porque cuando yo empiezo a hablar del mucho sufrimiento y él le expreso mi emociones son rayos

Voz 3 12:02 ellos

Voz 4 12:07 o sea estoy por debajo de de Earle no

Voz 3 12:11 no

Voz 4 12:12 es un desastre estas desastre yo es es posible que con sesenta años es todo esto va a los veo venir quiero vender que va a acabar porque un día me da a coger un nerviosismo no lo puedes aguantar tanta luché para nada si estaban luchando por bien que a mí me gusta vivir por la cara de mi hijo hoy si todo esto a la porra pues lo que un pueblo todo el mundo lo sabe

Voz 3 12:54 por Dios

Voz 4 12:57 yo no me escondo si sale en la conversación no cualquier cosa yo lo yo lo tengo desde hace treinta años tres explicaciones a las personas que cuando tengan un un sexual cuenta alguien que no conoce o ha Bingen conociendo que se pongan brote escribió dandy siempre voy con eso que tenga muchísimo cuidado por favor muchísimo cuidado que hay personas que no lo saben pero mi compañero era era toxicómano lo que pasa es que cuando me he conocido él quería empezar de no voy no me lo dijo me enteré yo cuando estaba embarazada ahí empezó todo desastres de vivir

Voz 2 13:44 sí

Voz 4 13:45 todo el desastre ha debiendo desastre quiere que todo ese billete te minado y si es si esto sigue a mí esta enfermedad miedo destrozado Banega m la desastrosa era alto al final todo no la por la enfermedad antes los problemas que trae porque ella mide me quedé ciega pero lo voy llevando bien estoy acostumbrada ya a la oscuridad cuando me pasan así cosas como muy hijo que se avergüenza de mil hallado puede me derrumbo

Voz 5 14:20 qué hay del en el lugar donde más le duele Alicia ahí están injusto porque es usted lo que tiene que vivir con una enfermedad crónica usted la que encima tiene que sufrir esta falta de sensibilidad y esta crueldad Si me lo permite perdóneme que se a su hijo

Voz 2 14:38 a ver si alguien me sabe mal porque en mi ego pero es es club pero le pues era una cosa es igual que su padre es igual que su padre supo

Voz 3 14:54 Andreu cuando me parece bien yo era muy guapas por no decir que guapísima entre los mejores del San Carlos siempre que hablaba con él hornos discutíamos

Voz 4 15:07 sabe qué me decía que Messi

Voz 3 15:09 a hablar la traba así era mi vida con él por eso lo terminé con

Voz 2 15:16 él

Voz 3 15:17 porque siempre me estaba menospreciando mira aquí explica que valía es físicamente y era una bellísima persona yo pero Canals el tiempo y los destrozos me han hecho otra cosa allá aquello ya pasó pero ahora me doy cuenta que mi hijo sí igual dijo Dios mío o ir ahora no sé qué hacer

Voz 4 15:40 qué

Voz 3 15:40 me pregunto les dejo entrar en casa lo mando porque dentro de unos días

Voz 4 15:48 esperará quién le llame yo porque siempre he sido si tengo que llamarle yo con la excusa de mi nieto a ver qué hace pues siguen la otra vez lo mismo pero cuando hay problemas verdaderos crear me tiene que acompañar o me tiene que decir siempre pues que es lo que yo necesito que estoy doblado pues no

Voz 2 16:09 sí vergüenza

Voz 3 16:12 a mí no eran nunca habla no nunca dice nada se mantiene al margen

Voz 2 16:17 nunca nada yo no

Voz 3 16:20 no sé querida por esta familia porque es su mi mi mi consuegra seis en castellano Castellanos

Voz 1 16:26 sí sí

Voz 3 16:27 pues nos amenizarán la enfermedad que tengo usted

Voz 4 16:30 de que no tiene que saberlo mi suegra que es maestro target que tengo sida pues si no pasa nada

Voz 5 16:37 no pasa nada efectivamente

Voz 4 16:39 yo no voy contagiando a la gente no Sendino monstruo

Voz 5 16:43 pues claro que no cómo lo va a ser Alicia

Voz 1 16:45 al contrario es usted una persona muy agradable

Voz 5 16:48 hable con muchísimo sentido común y desde luego con una fortaleza Alicia que me daba una gran lección a todos los que estamos escuchando

Voz 4 16:57 pero ahora mismo estoy destrozada porque aquí hago seguirle otra vez John plantearme Kyle que no mira si no me quieres como me decía un o tenía un médico Santa Tecla en Tarragona el doctor elegir

Voz 3 17:13 no

Voz 4 17:14 es una bellísima persona inmerecida palabras textuales mira Alicia la persona que me dijeran por tener sida perdón unas palabras me decía que les fue impuesta en trances de pienso a mi hijo pues que el de fue quien pese no me quiere que no me quiera pero eso es muy duro eh

Voz 2 17:35 sí sí

Voz 4 17:36 en el único que esto nos esos hasta entonces Iker lo mando al que no soy es mucha rabia no sé por eso gusta

Voz 5 17:45 te Alicia desahoguese

Voz 4 17:48 luego porque todo el día sin hablar de sí dándole vueltas a la cabeza y me con el que me da fiebre si esto duele muy

Voz 5 17:57 eso verdad Alicia

Voz 3 17:59 va a ir bien sí que es muy doloroso

Voz 4 18:03 y cosas que tenemos

Voz 3 18:06 los que me han bajado entras y eso es lo malo no es lo malo no es tenerlo

Voz 2 18:13 es

Voz 3 18:13 si no tenía habrán bajado las defensas si yo qué sé

Voz 4 18:18 por cierto dentro de todo lo malo que todo el mundo que me diga que no sepan me he curado de la hepatitis C aquí en Tortosa

Voz 1 18:26 sí

Voz 4 18:28 las pastillas te estás tan famosas dos meses

Voz 3 18:32 me han quitado al hepatitis dice

Voz 1 18:36 eso es una muy es una muy buena noticia Alicia sin ninguna duda

Voz 3 18:40 sí sí sí que lo sepa quién Tortosa en Cataluña a pesar de que todo eso ligas que hay que a mí no me importa hay medicaciones sí claro para cuestión sanitaria

Voz 2 18:54 pero bueno a veces qué hago yo con mi hijo me dicen que qué hago qué hago

Voz 4 19:02 si pierde lo comunicación con él siguen jugando haciendo el tonto como si no ocurriera nada cuando se que de solamente me han hablado cuando está de puertas para dentro El otro día fíjese lo que milita fuimos a firmar no sé qué papeles porque el Gobierno

Voz 2 19:22 pide por si tienes dinero en otro sitio

Voz 4 19:25 yo que cobren una paga no contributiva fíjese me hicieron fila

Voz 2 19:29 en en un bolígrafo de esos de cosas no se puede

Voz 4 19:34 es todo el rato que íbamos por la calle todo serio

Voz 3 19:38 no

Voz 4 19:38 muy sencillo como pero yo no sé que tenía vergüenza de mí porque claro no voy nunca con él a ningún sitio pero yo me arreglaba me puse Guada

Voz 2 19:47 digo voy a ir van Cuco mi hijo yo todo orgullosa que me lleva a mi hijo como no voy nunca

Voz 4 19:52 de

Voz 3 19:53 y me dijo tú vas a favor de no hablar y no decir nada porque claro como yo me pongo a hablar intentes ser simpática o con la gente bueno siempre lo he sido

Voz 5 20:05 ya me

Voz 3 20:05 Porto de muy mala cosa veo que cuando llegamos a casa les digo digo bueno no digo sus nombres lugar

Voz 1 20:15 me falta digo

Voz 3 20:17 estás tan serio nada nada cosas mías

Voz 2 20:21 cogió ese fue yo digo pues bueno

Voz 4 20:24 yo me lo menos me lo imaginaba averiguo es abra asevera sentido mal por él conmigo la calle pero al mismo tiempo pensé

Voz 3 20:32 no no puede ser nada no no pienses eso lo dejé pasar pero que va a que haga

Voz 1 20:42 qué hago

Voz 4 20:49 qué hago porque una situación como la estoy teniendo

Voz 3 20:52 con usted no la puedo tener y darle explicaciones de de decirle oye pues no yo

Voz 4 20:59 no no no no cuando tienen miedo a a por eso o vergüenza como él que haya me levante primero el son ellos y lo destrozan todo no les importa nada ponen excusas si esta es mi corazón

Voz 1 21:19 yo creo que no yo creo Alicia que sí

Voz 5 21:21 cortante que se haya desahogado recordar que de noche una no puede tomar una decisión de puede tampoco darle muchas vueltas hay que tratar de bueno de que se duerman las preocupaciones y ya con la luz del sol

Voz 1 21:36 todo tiene otro aspecto

Voz 3 21:37 que no voy a ver si esto también cierto

Voz 1 21:40 pero es verdad que cuando termina estando ahí

Voz 4 21:46 me da igual que salga el sol que se ponga el problema

Voz 2 21:48 ha sido es dando mientras iba

Voz 4 21:51 sí a mí me lo va a tener conmigo eso está más claro que el agua El para él soy una incomodidad

Voz 2 22:00 no

Voz 4 22:00 eso eso aunque usted no me lo quiera decir

Voz 1 22:06 yo no lo yo no

Voz 5 22:07 lo puedo decir porque tampoco lo sé eso es cierto pero entiendo cómo se siente perfectamente perfectamente creo que es fácil entenderle a usted todos los que estamos escuchando pero es verdad que estoy de acuerdo los problemas no se van a terminar mañana pero pero quién sabe a lo mejor una conversación no pero dos tres cuatro y al final un hijo puede llegar a entender

Voz 2 22:30 con los años que llevo ya

Voz 4 22:33 un hombre que que que que que

Voz 2 22:36 es que es increíble que tienes

Voz 3 22:41 a su mujer como banco

Voz 2 22:44 no no lo entiendo en fin yo no

Voz 5 22:50 no no Alicia no hay nada que perdonar al contrario de verdad que yo agradezco mucho su confianza ahí la generosidad que ha tenido Alicia vamos a estar aquí unas cuantas noches llámennos cuando quiera

Voz 4 23:01 no quiero ser un poco

Voz 1 23:04 para eso estamos muy yo seguiré descanse por favor

Voz 4 23:11 que sepan los que me estoy oyendo que lo que tenemos sida No somos monstruos somos gente otra que vamos haciendo daño a los demás llenos detrás género tampoco son gente todos somos iguales por supuesto no es excusa estancia a este transexual que ella Cortés porque le hará sufren sirven para nada es un cobarde éste también menor incremento que me he cogido no me nieve también este

Voz 1 23:49 bueno Alicia le mando un abrazo muy cariñosa

Voz 4 23:53 también entonces y recuerden que no pasa nada por tener enfermedad lo que hay es quererse cuando veo ido a todos los de antes de sus hijos que se junten sentí una envidia

Voz 2 24:08 digo matriz y Millán pero qué felicidad se la verdad muy buenos me va la bola dejémoslo