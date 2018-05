"Ha tenido que morir un niño para que se enciendan las alarmas"

Voz 1727 00:00 Miguel Alberto Díaz muy buenos días hola buenos días actualmente secretario comarcal en Cádiz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO pero fue fundador de la Coordinadora Barrio Vivo de lucha contra la drogodependencia en Algeciras que está pasando ahora mismo en el Campo de Gibraltar no sabemos muy bien en qué va a quedar la investigación sobre la muerte de este niño pero venimos de la agresión multitudinaria el sábado a nueve guardias civiles del rescate de un arco en un hospital público día sí iría también da la impresión de que los narcos están envalentonados no

Voz 1 00:33 sí venimos Kepa desea Se como tú bien dices hace más de treinta años luchando contra el narcotráfico las asociaciones de lucha contra la droga gente que perdimos nuestra familia y nos pusimos al frente de esta lucha y creamos creemos que no nos está escuchando que tiene que se que Manuel muriera ayer para que ese cien se enciendan todas las alarmas que tenemos excusas pero lo que hace falta son medidas no estamos hablando Manuel un niño pequeño de ocho años que iba a jugar fútbol todas las tardes con su abuela lo llevaba al campo del CAM un club de aquí Iker una ancha diga lo que diga el ministro de una la una narco lancha que yo no sé de dónde provienen sanar con lancha habría que investigar lo también ya veremos lo próximo día pero lo más importante es que niña ha perdido la vida la familia estamos todos con ello estamos con todos los amigos de ello con a su amiguito de colegio pero fundamentalmente lo que reivindicamos es que que vengan buena noticia buena noticia tienen que Dalí

Voz 1727 01:30 cuáles serían buenas noticias porque el Ministerio del Interior argumenta que ha mandado refuerzo policial a la zona

Voz 1 01:36 sí pero en tres días se lo llevan no ir cuando estamos hablando de que cuando han detenido a las personas que se llevaron con el pasamontañas a un detenido donado de un hospital lo sueltan por diez mil euros cuando uno de los mayores narcotraficantes de la zona lo sueltan por ochenta milagro es decir aquí sale barato salir de la cárcel si esto ocurriera en Cataluña o el País Vasco no ha salido a la venta año pero en Andalucía cuando ocurre un hecho hacen que sea atenta a la fuerza de esta de seguridad del Estado no pasa absolutamente nada

Voz 1727 02:05 dígame si dígame los narcotraficantes disfrutan de cierto respaldo social ahí en esa zona

Voz 1 02:11 no como en todos lados hay gente que se arrima jardinero pero aquí hay muchísima gente en noventa noventa y cinco por ciento de esta comarca vive de su trabajo una mucho caso sin su trabajo porque hay mucho desde desempleo para la gente vive son gente honrada tienen que vivir en paz Irving y en una zona muy castigada olvidar por todo el Gobierno y lo que quiere Cayenne berciana que creen puestos de trabajo quizá perdido excepto pesquero frotó con Cervero aquí hemos tenido con todo todo hasta la infraestructura que no nos llegan por lo tanto el Campos Meta lo que pretende lo que desea es Vivienne Pável y venir es su trabajo Avery viví felizmente

Voz 1727 02:45 me decía que hace treinta años que batallan contra esta realidad pero esta sensación que tenemos por lo menos desde aquí de cierto repunte en la actividad pública de gente del entorno del narcotráfico sede debe algún concretó que está fallando ahora mismo para que para que sean actualidad con esta frecuencia entienda M

Voz 1 03:02 sí bueno o esté nosotros lo cuando empezamos a denunciar que cada vez había más arma los registro cada día una mayor beligerancia hay violencia narco Nayo no hizo caso te detenían y cogían catana con que no que no es poco vamos catana para ya ya son rifle estamos hablando de metralleta estamos hablando de pistolas ir estamos sicario y por lo tanto si eso no lo asumen los Gobierno puede venía va excusas de siete narcotráfico de Nole la realidad pasa todos los días le pegan a un guardia civil él le Pen una paliza tanto por mil quinientos salen a la calle entonces usted comprenderá que estamos hablando de personas con su familia Policía Guardia Civil gente que hacer lo está jugando todo todos los días

Voz 1727 03:44 no ya hace unas semanas entrevistaba vamos en Hoy por hoy a una representante sindical de la Policía que lamentaba queda muy difícil convencer a un adolescente de que estudiar a trabajar en una ocupación legal sin cualquier empresa le iban a pagar al mes lo que los narcos le pagan un día por hacer de aguador que es como se conocerán los chavales que se ponen en una esquina y avisan cuando aparece la policía como se revierta esta situación

Voz 1 04:07 la la narco economía otra de estas cosas no sido tu estado estudiando en un colegio de becas Lao pues tiene móviles de última generación si tiene dinero siempre la tiene una moto tiene no sé si es muy difícil pero lo que sí tenemos que hacer un esfuerzo primero de crear riqueza riqueza de la buena de que esa educación cultura y sobre todo dar la gente tenga apego a su trabajo para para que haya trabajo tiene cada inversiones no yo creo que es muy difícil muy complicado pero aquí no hay campos natal tenemos la suerte que es que los ciudadanos no se resigna en otro sitio al amanecer rescinda a decirlo las cosas que son de hecho estamos previsto el jueves una manifestación por la seguridad de todo el mundo por la polaco la seguridad del Campo de Gibraltar

Voz 1727 04:50 Miguel Alberto Díaz gracias por estar en la SER un abrazo