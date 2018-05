"Cuando se cambiaron las condiciones nadie dijo nada"

Voz 1727 00:00 Marta buenos días hola buenos días Marta es la primera de esas antiguos estudiantes afectada por una orden judicial de embargo hora tienes treinta y un años han pasado ocho años desde que pedís del crédito cuánto te reclama el banco por aquel crédito

Voz 1 00:14 pues yo perdí catorce mil euros y nos reclaman

Voz 1727 00:18 diecinueve mil euros cuéntanos la historia de tu Credito nunca pudiste devolverlo porque nunca he tenido ingresos que te permitieran hacerlo

Voz 1 00:25 no al principio yo intenté verlo con lo que ganaba que era ridículo pero saben darle a nadie le gusta tener un préstamo evidentemente es lo que él llamaba mucho de Unicaja en todos los rato no presionaban para que pagase hemos empezamos a Paco no es mi caso empecé a pagar lo que pude si luego se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación y nos concedió una nueva demora de modo que ser repitió devolvió todo el dinero que habíamos dado así que yo cogiese dinero ir ya en la siguiente cuando me volvió a tocar pagar ya no no podía seguir toreando oí simplemente no paré

Voz 1727 00:59 hemos estaba hasta ahora ya después de que se hiciera público tu caso Unicaja ha anunciado que anula el embargo de bienes te consta esto

Voz 1 01:06 no me lo dijeron por teléfono otro periodista el otro día a mí no me dices no me han dicho nada de esto con el embargo de bienes la cuenta porque ese es mi único bien de cualquier manera no pero pero no no tengo ideas las tanto conmigo vaya mal

Voz 1727 01:19 a ti no te cambiaron las condiciones del crédito es decir tú el que el crédito que has dejado de pagar es en las mismas condiciones que lo contratase no no tenía un límite de ingresos como se decía al principio al presentar este proyecto chinos ingresan más de veintidós mil euros no hay que pagarlo en tu caso no era así

Voz 1 01:38 Nos no era así pero eso nunca se publicitó explícitamente yo cuando conseguir préstamos que es bueno que es el gran problema que todo el nosotros tenemos la idea que ve la locución que habéis puesto hace un minuto no que eso es lo que se Pulido a toda toda a bombo y platillo fue cuando los comicios nadie dijo nada eso fue ya una cosa digamos secretas brote Betis

Voz 1727 02:02 cosa que tú no sabías que se había quitado ese límite el Ministerio de Educación que os dice cuando Le planteáis vuestra situación la de todos los afectados que ahí

Voz 1 02:10 evidentemente hay cierto entendimiento porque de otra manera no hubiese admitido un periodo de demora nuevo la devolución de los de los dinero de hecho yo cuando les éxito diciéndole oye me han embargado la cuenta me han dicho eso no se puede hacer y lo vamos a probar arreglamos reclamación inmediatamente sea que en cierta medida hay respuesta que pasa aquí no lejos fuera suficiente porque llevamos un montón de tiempo con la asociación de afectados intentando sentarnos con el con el ministro para poder hablar de despidos la solución y no hay manera ya sea incluso firmaba una proposición no de ley del con todos los todos los partidos diciendo que verdaderamente queda los tribunales

Voz 1727 02:44 pues esperemos que la encuentre acabas de ser mamá no

Voz 1 02:48 injustamente estas el mismo viendo embargar la cuenta fue el día que que fuimos

