Iñigo Errejón: “si los números dan, la izquierda va a llegar a acuerdos en Madrid”

Voz 1727 00:00 Íñigo Errejón que será el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid buenos días Íñigo Errejón

Voz 1 00:05 tal buenos días y enhorabuena por el noventa y ocho por ciento de apoyo de las bases no hay cinco no pero pero veo que hay mucho tenía ella aquí mi documentación que corregido noventa y cinco no está mal en cualquier caso eh

Voz 0799 00:18 pero no no está mal no no y además y además me lo comunicaron a San Isidro y quince medios aéreos quince muy contenta

Voz 1727 00:25 casi a la búlgara la lista de que presentarán a las elecciones será calcada cada lo han establecido las bases o todavía puede haber cambios

Voz 0799 00:33 la gente en esa lista yo estoy muy satisfecho con el resultado muy satisfecho con que más de veinte mil personas hayan dado alguna vale confianza Eyre respaldó lo siento como un espaldarazo para un año de trabajo pero falta falta gente en esa lista porque faltan expertos y expertas de la sociedad civil faltan personas de otras organizaciones con las que lleguemos a acuerdos por una candidatura que tiene que ser muy grande que tiene que ser mestiza que tiene que ser plural saber escuchar y tener la capacidad de devolverle a los madrileños y madrileñas decentes que son la mayoría pues la certeza de que no hay por qué resignarse a este bochorno permanente que se ha convertido en la Comunidad de Madrid en los últimos años que el pasado dos de mayo los últimos cuatro presidentes de la Comunidad de Madrid que es últimos cuatro Esperanza Aguirre Gallardón Ignacio González y Cifuentes no se pudieran presentar a la fiesta eso son veinticinco años casi de la política madrileña Un cuarto de siglo de vacío político y de crisis moral en Madrid cuando hay que ponerle si yo creo que salimos muy respaldados esto

Voz 1727 01:34 hablamos enseguida de eso pero quiero aclarar un asunto sobre la lista que claras errar haya quedado por encima de Tania Sánchez es mérito de Serra o demérito de Sánchez las bases han querido para Serra o es que no han querido votar a Tania Sánchez y Ramón Espinar que han quedado relegados al tercer y cuarto puesto

Voz 0799 01:52 bueno que general el el ocho de marzo también ha llegado hace tiempo pero sea más está muy claramente en las primarias de Podemos todas las mujeres son casi todas las mujeres han quedado en han han subido posiciones en el caso de Clara es una magnífica compañera con la que llevo trabajando desde hace mucho tiempo que es el más estrecha confianza y creo que se conforman un tridente con con con clara y con y y conmigo con estoy muy cómodo para ser trabajó para que trabajó hacer trabajo político es un muy buen resultado

Voz 1727 02:26 os lo lo lo atribuye directamente al ocho m Clara Serra efectivamente es una de las caras visibles del feminismo moda morado lo atribuye directamente a eso

Voz 0799 02:37 bueno no no no no pero no tendría cocos demostrarlo pero en general todas las mujeres han sumido en la lista y en particular clara recibió un apoyo muy importante por yo creo que eso no exagero hay clima y a la mis amos Renovación Sandinista de que sopla por toda España

Voz 0958 02:55 levanta la mano Joaquín Estefanía que quiere hacerle una pregunta yo creo que preguntar una cosa es mejor durante muchos sitios de España y en otras selecciones hemos tenido una falta de candidatos buenos y ahora nos encontramos en A con buenos vamos a encontrar probablemente en la Comunidad de Madrid con dos datos muy potentes como son usted mismo y Ángel Gabilondo es decir va a nacer a la izquierda elegir entre papá y mamá y eso no es malo para la unidad de

Voz 0799 03:25 yo tengo la sensación de que no he dicho he dicho veces vi lo e incluso lo escrito en Madrid se tiene que llegar a acuerdos para un gobierno progresista y no me cabe ninguna duda de que reciban los hombros y la confianza vamos a llegar a acuerdos lo importante para esos acuerdos es cuánto suma cuanto construye cada uno y hay más líneas que cortaran las preferencias electorales está la izquierda derecha pero está la generacional por ejemplo en está la línea entre los partidos nuevos y los partidos viejos lo importante es que sumemos tienen Brandes que lleguemos a un acuerdo que yo creo que sí que creo que se va labrando en el trabajo y en la confianza del día a día que permita que al día siguiente se construye con irse construir un gobierno de cambio es verdad que las elecciones competiremos colaboraremos en el Gobierno

Voz 1727 04:10 pues más vale que que puedan colaborar porque dicen las encuestas que se publican hoy que Ciudadanos ganaría las elecciones en en Madrid en el Ayuntamiento en concreto la encuesta de Metroscopia para el país aquí lo atribuye

Voz 0799 04:25 yo diría que hay dos actores hay un primer factor que es que en general ciudadanos minutos corta vida política como la nuestra que tampoco es mucho más larga pienso corta vida política ciudad mejor las encuestas que las urnas siempre era mejor las encuestas que las urnas vamos a ver pero fuera por las encuestas presidiría la hombría entonces hay que hay que ser pacientes pero pero eso panes revela y es el segundo factor que hay un cierto clima sobretodo al calor de la crisis política catalana y que ha ocupado ciudadanos ojo lo digo con todo el respeto pero en mi opinión tiene más que ver con demérito de otros que con méritos propios y con la ausencia de referentes progresistas claros confiables que ofrezcan un futuro posible que no sea tirar los dados fabular yo creo que cuando o donde esos referentes ejercen la cosa puede cambiar puede cambiar mucho yo estoy convencido que Manuela en el caso del Ayuntamiento de Madrid Él mismo ha dicho que se siente con fuerza así que siempre como

Voz 1 05:22 bueno pero en la SER el acaba de declarar que se vaya a presentar eh no ha quedado claro es verdad

Voz 0799 05:28 va dando nuestra ha dado pasos lentos seguros lentos iba diciendo que que no que se ve con fuerzas con ganas creo que no lo despejado yo creo y espero que se vaya a presentar repite y vuelve a ser la alcaldesa de lo que creo que nuestra ciudad de sesenta les sienta bien o pero en todo caso esas encuestas ese repunte que marcan de Ciudadanos por ejemplo partido prefiero la posiciones tan aberrantes que tiene en materia de lucha contra la violencia matiza no deben poner en alerta nos deben servir como un toque de humildad hace falta hacer las cosas bien yo sí que creo que en España en Madrid hay una mayoría de gente que quiere equilibrar la balanza brindar los servicios públicos que quiera regenerar las instituciones no darle cheques en blanco al Partido Popular lo que sí que creo es que esa mayoría que existe una buena parte de ya está huérfana bueno pues hay hay una línea de trabajo que yo asumo en primera persona para unánime

Voz 1727 06:20 publica el diario punto es hoy que la jueza del caso Cifuentes ha abierto una causa separada para investigar el máster de Pablo Casado hoy vicesecretario de Comunicación del PP eterno en cualquier terna que se baraje para la candidatura popular a la Alcaldía de Madrid o a la comunidad

Voz 0799 06:37 si se confirma esa investigación eso deberían

Voz 1727 06:39 descabalgar lo de de la competición

Voz 0799 06:42 en su creo que confirma lo supo partido es posible que que el aparte entiendo eso me preocupa porque estamos a tres días de la investidura del señor Garrido yo creo que Rivera de nuevo tiene que rectificar no se puede volver a dar Un se tendrán que el Partido Popular porque surgen permanentemente tantos casos que demuestran que el problema no es que haya una persona con mejores sobre credenciales sino que ha habido un comportamiento general en el Partido Popular no sólo pero específicamente Madrid que han tenido que las instituciones eran un botín de reparto aquel que ganaba las elecciones eso sí un modus operandi general por eso pasa permanentemente estos casos por eso cuatro ex presidentes de la Comunidad de Madrid no pudieron acudir a la fiesta del dos de mayo en esas condiciones yo creo que reveladoras puede tomar el pelo a los madrileños innoble debe dar otros que en blanco a Garrido el número dos de Cifuentes el que aplaudía Cifuentes a rabiar para que las suceda porque si hace eso podemos pensar los madrileños que en realidad está calculando y está diciendo bueno les voy a propiciar a los madrileños otro año de inestabilidad institucional bloqueo político pero hacía lo mejor ahora en algunas gotas por lo que se me cae al Partido Popular es curioso porque tanto en Cataluña como en Madrid diría que Rivera se ha convertido en el principal elemento de inestabilidad política

Voz 1727 07:58 pues a propósito de Cataluña no se ha podido leer el artículo de Javier Cercas hoy en el país sobre el nuevo presidente electo de momento investido ayer cuenta Cercas que Torra se ha referido como una bellísima lección al legado lógico de quienes escribieron esto la configuración racial catalana es más puramente blanca que la española y por tanto el catalán es superior al español en el aspecto racial cree que en fin que alguien que que considera una bellísima lección este legado va a tener dificultades para gobernar para todos los catalanes

Voz 0799 08:33 no no es justo que el artículo abierto la Ventana de movimientos esclavas y lo tengo todavía pendiente sí ha dicho eso sí esas son sus referentes ideológicos yo creo que tiene que tiene que explicar si va a ser esa fuga para gobernar creo que hoy mismo sin Cataluña Radio ha dicho que no se ha desdicho y a mí honestamente cual fueron sus opiniones políticas aberrantes pero eso me preocupa menos me preocupa más el rumbo hacia adelante lo que vaya hacia adelante yo creo que es honestamente una buena noticia que Cataluña Tena Gobierno no me parece el candidato ideal para hacerse cargo o el president ideal para hacerse cargo minuto Baitulá mal que necesita de acuerdos amplios creo que no es el candidato ideal pero que haya gobierno es una buena noticia que sus actores les definan nosotros estaremos vigilantes para indicar que en este momento en falta tanto candidatos de parte como personas con amplia capacidad de solucionar el embrollo y sacar a Catalunya de bloqueo e iniciar así el dijo el perdón el el acuerdo político o la negociación y el diálogo político con el Gobierno con el Gobierno español y estaremos vigilantes ahora si me preguntas en lo personal no creo que sean unas credenciales que permitan ser muy optimista pero veremos

Voz 1727 09:48 una última cosa porque uno invitado el presidente Rajoy ha Unidos Podemos a la ronda de contactos que inicia hoy con Pedro Sánchez y continúa mañana con Albert Rivera

Voz 0799 09:57 lo desconozco hay que preguntarle al señor Rajoy nosotros siempre hay que ser invitado hemos sido también para mostrar muchas veces nuestras nuestras muy firmes discrepancias pero representamos a cinco millones de españoles desconoce porque esos cinco millones de españoles no ha sido considerado como Rajoy