¿Se puede prorrogar el 155? Se lo preguntamos en Hora 25 al profesor de derecho constitucional Fernando Álvarez-Ossorio

Voz 0194 00:00 cuando Álvarez Ossorio es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla en el recurrimos para aclarar las dudas sobre la Constitución y su aplicación Fernando muy buenas noches buenas noches con un par de cuestiones para el para que nos queden a nosotros las cosas claras y también a los oyentes se puede prolongar más tiempo el ciento cincuenta y cinco tal y como pide ciudadanos

Voz 1 00:20 no se puede el propio Real decreto por el que se iba al ciento cincuenta y cinco y que fue autorizada así por el Senado dice literalmente que las medidas contenidas en este acuerdo se mantendrán vigentes hicieran de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la de la celebración de las corresponde tercia es un término que no que no admite posibilidad posibilidad de continuación además que tiene una explicación decir nada estamos excepcionales y echan en en estaciones seccionar el cincuenta y cinco requieren de obtenido si no estaremos dejando en manos del poder constituido de un legislador con una mayoría suficiente mejor dicho un gobierno con una mayoría suficiente la posibilidad de suspender una autonomía sine die Quiero que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy lo digo muy claro el siete de octubre dijo que era devolver la tranquilidad y la normalidad a Catalunya que el pueblo catalán tenía la palabra y que a partir de ahí se constituya el nuevo Parlamento legítimo y un nuevo gobierno

Voz 0194 01:21 es decir lo que le está pidiendo ciudadanos al presidente del Gobierno es que incumpla la ley

Voz 1 01:27 que encumbró de ahí que tiene que incluye el espíritu de la Constitución a mí me parece muy peligroso a lo que está diciendo el señor no le hay que tener mucho cuidado Smith disculparme y terminó la dictadura constitucionales la dictadura constitucionales no son más que el uso de los esclavos decepción precisamente para aplastar al al a la a la minoría disidencia o la minoría que está encontrando una mayoría por lo tanto yo creo pero razonable y no democrático aquí es que bueno del Parlamento de Cataluña legítimo elegido presidente por fin debemos felicitarnos por ello y es que gobiernos de Cataluña lo que tiene que te sabes atrás con el Gobierno de España y efectivamente recuperar la política simula daba el edifico sí ahí se que es de eso yo creo que no duda

Voz 0194 02:15 una última cuestión se podría modificar el acuerdo en el Senado es decir queda claro que en el acuerdo se establece que en cuando haya un gobierno constituido en Cataluña de K el ciento cincuenta y cinco se podría modificar este acuerdo

Voz 1 02:28 a mí me parecería era un sinceramente me parecería una burla al a al a la a la propia decisión apuntada por el Senado se podría hacer pero es verdad que en el plazo de cinco días el el señor Torra tiene derecho a tomar posesión una vez que sea nombrado por el Rey yo creo que no tiene tiempo sinceramente yo creo que eso sería especular tanto que sería meternos en una situación en la que creo que es porque por ejemplo el Partido Socialista no creo que entrase ni de broma

Voz 0194 02:56 los Fernando Álvarez Ossorio como siempre muchísimas gracias

Voz 2 02:59 a vosotros buenas hasta luego