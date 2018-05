La verdad sobre los testigos de Jehová

Voz 1 00:00 no pasaron a España

Voz 2 00:10 a ver Especialistas secundarios qué pasa vamos a poner un poquito seria porque muchos hemos recibido a lo largo de nuestra vida la visita de una pareja de Testigos de Jehová y son muy pocos los que han mantenido una conversación de más de veinte minutos con la yo yo mismo lo reconozco no no he hablado más con ellos no les he dejado que se expresen pues bien una persona sí que lo ha hecho me he llevado una gran sorpresa esta persona es Julián Muñoz qué tal hola

Voz 0779 00:34 es una gran sorpresa para ni una grata también Grass no me esperaba para nada lo que iban

Voz 2 00:44 encontrar ya donde esperaba lo que eras encontré mucho menos cómo iba a acabar la cosa porque atención te has unido los testigos deje dijeron que eso era uno de ellos ya no

Voz 0779 00:52 correcta si yo ya forma parte de este gran ejército de amos de buena gente

Voz 2 00:57 a ver si menuda sorpresa no se darían esta pareja de testigos cuando te

Voz 0779 01:01 a ellos no nosotros pero no nos ha acostumbrado te que les escucharan no no no nos separará en la puerta de mi casa me contaron cuando Gabarrón dije por acuerdo una vez convenció como yo esto se dieron media vuelta se marcharon y de repente separaron en seco uno giró la cabeza hijo perdona que ha dicho que se planta que una vosotros chicos agarró el pecho empezó a respira con dificultad con angustia su compañera sujeto a pagarnos estampar el me dijo señor por favor no haga bromas con estas cosas a favor

Voz 2 01:31 ido no hablabas en broma te uniese ellos realmente no se negocia nada parará yo yo a mí me habían convencido ballet habían convencido como como te comen

Voz 0779 01:38 pero porque bueno pues porque pude ver descubrir también poderes la verdad de lo que proponen los Testigos de Jehová que verdad que te dijeron pues que la noche el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos en la calle San Ginés de Toledo la conozco Jehová sufrió un accidente de tráfico leve en un coche en la calle Granada Vajda conoció tranquilo en el cruce a otro coche saltó por lo que el CERA chocaron Jehová sufrió contusión en el brazo izquierdo problemas cervicales que le tuvieron promesa de rehabilitación el coche desastre Siniestro Total nuevo yo intuyo

Voz 3 02:13 con esta historia que que el otro coche se dio la fuga verdad

Voz 0779 02:16 si tiene que asumir la responsabilidad de pocos fueron los que vieron el el accidente hay insisto en la calle y esos son los llamados primeros testigos de Jehová acuerdo pero aún no han dado con el grupo les gustaba mucho a uno a uno de los testigos desde hace ya años no a buscar pistas datos que permita podar con

Voz 2 02:36 el individuo el incidente claro claro para hacer el parte

Voz 0779 02:39 se en el camino pues mirarse van uniendo voluntario más Testigo de Jehová para concluir la misión como yo

Voz 2 02:45 qué fuerte que fuerte osea nadie sabía eso sea de lo que hemos descubierto

Voz 0779 02:49 es que mira ya te vence una cosa uno se entera de las cosas y le das a la gente un minutito para que se expliquen desde los se llama empate

Voz 2 02:55 ya desde luego que sí desde luego sólo es eso explicarle un poquito de escuchar

Voz 0779 03:00 qué gran lección de unos datos dados los ofrece algo más no porque si bien pero yo estoy bien no si tú estás bien podemos hacer algo podría Nono sino seguro las hubiera una canción una canción ya que estáis una canción Che piedra que quieras lo que tiene que ser una que ya está hecha porque podómetros allá me gustaría pedir una nueva que usaba higos anual

Voz 2 03:22 ahora te una canción nueva de las que ya están hechas que hay un montón hay millones de canciones elige

Voz 0779 03:26 para mira ya que estamos con un incidente de tráfico pido la cómo pudiste hacerme esto a mí de Alaska Navy similares

Voz 1 03:34 dedicado aquí hay en juego es al revés por tocar chao cola tres recursos podré verlo

Voz 0779 03:58 el ojo hinchado