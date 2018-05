Improvisa un cuento en 30 segundos

Voz 1 00:00 yo estamos música alguien puede decir de que va a esto es nuestro verdad sí sí vamos vamos a vamos a contar cuentos parece bien encontró noventa y seis con nuestro profesional el señor Calleja tarde profesor cuenta cuentos profesor claros adicional en pro impreso cuento ímprobo cuentos siempre que se pasa por la ventana pues perdemos un reto que es muy estimulante no con tres idealistas que proporcionan los usuarios de la radio pues Calleja compondrán improvisado e improvisaron improvisado un relato breve que hará las delicias de todo yo a tope ojo conmigo que tenemos tres meses para tres mensajes de tres oyentes empezamos a vamos a escuchar el de Genoveva desde Albacete

Voz 2 00:49 hola picos señor Calleja me haría mucha ilusión que su relato transcurriera en la Viena del siglo XIX acogen desde el emperador Francisco José como eso algo digno de ver algo bonito

Voz 0577 01:03 latino en el siglo XIX y así lo claro

Voz 1 01:06 para escuchamos a terna vasco desde Montpellier hola Francisco

Voz 2 01:10 como a mí que el Tour llegaba pudo allí hubo ningún ponga

Voz 1 01:18 yo te James Bond es gracias vale vale contestó sí era una grabación tenemos a James Bond va bien asilo diecinueve vamos con la última allí Ornella desde Rotterdam

Voz 3 01:33 a hablar de una cosa que me molesta profunda

Voz 2 01:35 Dani esto Ron estás a a mes de mayo y no tenemos turrones supermercado hemos Deferr hasta diciembre como muy temprano a noviembre pero lo entiendo porque es un fruto delicioso doce me gustaría me haría mucha ilusión que usted introdujera dentro de su

Voz 4 01:55 a mí me gorrilla escuchando y pensar en usted vivas

Voz 0577 02:02 bueno una defensa apasionada del turrón tenemos los elementos Calleja es relato debe transcurrir en Viena siglo XIX debe estar protagonizado por James Von is run yo esto lo veo realmente difícil ellas hombres diga yo me caigo hoy VI Luis son son las rueda de la creatividad estás

Voz 1 02:21 sí está están aplicando no tengo ya tenemos ya mucha un cuento influyen en cuanto se titula bueno título debo reconocer que es muy muy bueno el título de doctor no contra sí sí doctor no contras y si la emperatriz no no mal

Voz 5 02:39 pero bueno venga

Voz 1 02:43 escuchamos estén microrrelato contra sí sí improvisada Juan para poder huir de James Bond el malvado Doctor no construye una máquina del tiempo que lo lleva la Viena de mil ochocientos ochenta vale año que cimenta además el turrón más caro del mundo

Voz 5 03:04 ya el bueno claro

Voz 1 03:08 qué bueno que crea que crea que pudo cracks hoy no menús tres cosa los tres puntos pero es verdad que una cosa es una cosa que no hay ni cuento ni nada que pasó a la historia como acaba la historia no siendo toda ahí está entre líneas Libia y doctor No el doctor no el que hace el turrón más caro del mundo donde está sí sí por la cama conlleva la pregunta hay que escuchar es decepcionante perdone que le diga antes que venga yo aquí os hago el trabajo gratis de hubo así bonito ni siquiera me dijo un aplauso adelanta un aplauso ya hemos aplaudido

Voz 6 03:45 Laura al cantamos los pitos a las cinco y media baja

Voz 1 03:49 dicha Valentino improvisando pero

Voz 6 03:51 David O

Voz 4 03:54 qué maravilla