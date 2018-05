Especial San Isidro en la SER

Voz 1 00:00 cuando hoy por hoy Madrid con Marta González no voy a ser actriz el cole SER

Voz 1509 01:01 bueno qué tal buenos días nos hacía mucha ilusión compartir esta mañana de San Isidro en la pradera con todos ustedes un punto de encuentro en el que confluyen bueno pues a la vez muchas vidas muchas celebraciones les voy a pedir a todos los que los acompañan que son muchos porque de repente en el stand de la SER los han rodeado un aplauso para que los oyentes que no están aquí oigan la cantidad de gente que hay ahora mismo en la pradera de San Isidro sí por supuesto hoy yo decía confluyen muchas vidas pues concluye la vida política que es un clásico también en en esta cita anual

Voz 1611 01:35 siempre se hace el paseíllo históricamente por San Isidro bueno pues en nuestros políticos lo han hecho aquí también con nosotros hemos convocado tertulia política por San Isidro Rita Maestre muy chula pan muy castiza Rita qué tal muy buenos días cómo estás muy bien qué tal es el primer paseíllo bueno pues más que el paro

Voz 3 01:52 oye y yo venimos de la entrega de las Medallas de Oro de la ciudad y ha sido precioso la verdad es que estoy muy potente pasillo de paseo paseo Massey de pasear yo no sé si

Voz 1509 02:04 que no tenía claro que ponerse esta mañana Ebro Purificación Causapié del Partido Socialista no ha venido muy chula pone bueno he decidió portavoz he decidido innovar y elegante os dado por la elegancia inmaculadas ante el Partido Popular pues tampoco ha venido no la veo Johnny con él Clavell

Voz 1515 02:22 ni con el sombrero quito ni con el nada

Voz 1427 02:25 este año años centrado todos sus esfuerzos en mis hijos que ayer iban preciosos los dos de chulapos al colegio pero no no la verdad es que no he tenido tiempo de organizar made in vitro

Voz 3 02:32 lo estoy bueno Sofía Miranda así que se ha traído el mantón donde la paz de ciudadanos qué tal muy bien contenta de celebración hoy Sofía eh

Voz 1611 02:41 intenta porque es una muestra las encuestas que han salido de hoy no es una es una muestra de que la ciudadanía está estaba dando el trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento es el equipo Ayuntamiento pero también como siempre decimos hay que ser prudentes que ha mucho tiempo a selecciones un año en política es mucho tiempo todo puede pasar pero hay que seguir trabajando bueno notarán que falta en esta mesa siempre nos acompaña en la tortura

Voz 3 03:02 la política la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís que hoy está dando este paseo se lo ha dado por la pradera de San Isidro con Albert Rivera acaban de hacer declaraciones en la pradera Alfonso Ojea qué tal buenos días

Voz 0089 03:14 buenos días pues están como no podía ser de otra manera encantados están encantados Ignacio Aguado está encantada Begoña Villacís está encantado Albert Rivera con esos resultados demoscópicos con esos resultados de las encuestas que en el caso de Begoña Villacís la llevan hasta eh el bastón de mando de la ciudad de Madrid como alcaldesa así nos lo decía hace unos instantes

Voz 3 03:36 es que

Voz 4 03:36 eh que dentro de poco podamos ver a cada vez más chulapos dicho lapas y este este año la verdad me alegra haber que hay más hay más gente vestida hay más gente que que quiere recuperar las tradiciones no que que que quiere que Madrid sea eso sea futuro sea vanguardia una vanguardia en la que nosotros creemos con un futuro lleno opciones un Madrid cosmopolita y abierta quiere que no falte ni la pradera ni las rosquillas nido chotis ni los chulapos ni las lapas y que cada vez más las madrileñas los madrileños que se bis tan yo la verdad debo dos años vistiendo me me encanta vestirme espero que algún día este este traje logré mis hijas sigan vistiendo porque Madrid es sobre todo eso es pluralidad el futuro es pasado ese arraigo son muchas generaciones de madrileños yo creo que este es el mejor ejemplo de lo que es Madrid una ciudad

Voz 0089 04:27 en una ciudad abierta una ciudad cosmopolita como decía se les veía encantado no es para menos no esas esas encuestas que les dan la victoria también Albert Rivera ha sido hay que decirlo lo avanzamos muy crítico con la reunión que han mantenido esta mañana Mariano Rajoy y el líder de los socialistas en torno a lo que va a suceder en los próximos días en el panorama catalán

Voz 1515 04:48 Demme vestida de de alcaldesa según las encuestas que hemos conocido esta mañana

Voz 3 04:53 dice canción cosa aquí a a Begoña Villacís el próximo año Alfonso gracias a vosotros

Voz 1752 04:59 bueno yo creo que las encuestas dicen cosas diferentes según la encuesta que se mide por lo tanto creo que queda mucho partido mucho recorrido todavía en la ciudad de Madrid Si creo que queda un año de trabajo de esfuerzo y que aseguraban de todos los partidos políticos todos los que estamos aquí trabajaremos para mejorar e seguramente nuestra posición is sobretodo trabajaremos para que a los ciudadanos

Voz 3 05:25 les llegue más nuestro mensaje

Voz 1752 05:27 aquello que estamos haciendo para ser más convincentes

Voz 3 05:31 inmaculadas ante el Partido Popular sí bueno yo yo

Voz 1427 05:34 he visto tres encuestas hasta mañana y es verdad que cada una

Voz 5 05:36 da como ganador a un partido político

Voz 1427 05:39 sí pero lo que sí que coinciden todas ellas es que desde luego la alternativa de centro centro derecha en esta ciudad pues tiene mayoría mayoría absoluta no para las próximas elecciones y yo creo que eso es es eso es lo más importante no que la gente quiere cambio desde luego no quiere que continúe el actual equipo de gobierno apoyado por el Partido Socialista y por lo tanto a partir de ahí pues tenemos mucho margen de trabajo y mucho margen de mejora no nosotros desde luego a eso nos vamos a dedicar a recuperar la confianza de muchos madrileños que es verdad que nos votaron en el dos mil quince y que ahora pues están decepcionados pero que estamos dispuestos desde luego a trabajar mucho como hemos hecho estos tres años para volver a conseguir su confianza pero en todo caso creo que es muy importante que Madrid pueda tener en el futuro Un proyecto de serenidad de tranquilidad y de apuesta por el futuro como es el que representan desde luego las las candidaturas del Partido Popular

Voz 3 06:25 unos sondeos Rita Maestre los que Manuela Carmena

Voz 1515 06:27 la salen muy bien valorada

Voz 0272 06:30 sí yo la verdad es que siempre tenemos el mismo tipo de discusiones y justo

Voz 3 06:35 hoy que San Isidro pues yo creo que tendríamos que intentar tener

Voz 0272 06:37 eh discusiones Alex así que no voy a entrar como en valoraciones mis críticas creo que la alcaldesa de venido desde abajo desde el paseo caminando un poquito con ella tiene un nivel de aprobación y de cariño enorme por parte de los madrileños creo que eso es una realidad y en todo caso vamos a seguir trabajando porque creemos que estamos en un buen camino

Voz 1515 06:57 de momento lo que también es un hecho es que Carmena evita aclarar su

Voz 6 07:02 el futuro electoral lo ha dicho en una entrevista en la Cadena SER no sé muy bien cuál es el momento en el que se debe abordar esto no lo sé supongo que se irá aclarando cuando se debe a abordar el momento de que se hagan las candidaturas pero lo que no quiero es mezclarlo con la gestión

Voz 1515 07:20 la entrevista la podrán escuchar esta tarde integramente en La Ventana de Madrid a partir de de las siete y veinte es bueno es bueno Purificación Causapié que Carmena siga sin despejar la incógnita

Voz 1752 07:32 mira yo creo que no es bueno hablar tanto de candidatos para las próximas elecciones municipales autonómicas las que sean por qué porque creo que a veces los ciudadanos escuchan demasiado habla Mar de lo nuestro sillones de nuestros problemas de nuestras diferencias en lugar de escucharnos hablar de los temas que creo que les interesan a los ciudadanos para los que además Nos pagan unos votan que es como limpiamos Madrid cómo mejoramos el tráfico cómo arreglamos el aire para que sea limpio y no contaminante en cómo resolvemos los servicios públicos para que funcionen bien por lo tanto yo creo que es mejor hablar de eso y cuando lleguen las elecciones pues ya hablaremos de candidatos de programas etc etc pero ahora hablemos de cómo resolver los problemas

Voz 1611 08:21 tiene Madrid no es tiempo de candidatos Sofía inmaculadas traslado también esa pregunta creo que es tiempo de seguir trabajando por y para los madrileños es tiempo de preocuparnos de seguir preocuparnos por sus problemas como he dicho antes un año en política se hace muy largo es mucho tiempo y no hay que perder no hay que perder el norte en el que perdió festivo que es trabajar para mejorar para siguen dejando esta esta ciudad para seguir haciendo una oposición constructiva pero también dura sacando al

Voz 1752 08:46 luz toda esa red clientelar que ahora a Madrid a construir

Voz 1611 08:49 Don el Ayuntamiento hizo y al final es en seguir proponiendo cosas que realmente mejoren la vida de los ciudadanos

Voz 3 08:56 Inmaculada sí bueno en política un año es un mundo

Voz 1427 08:58 yo he da más de un año para las elecciones todavía desde luego pues queda mucho tiempo para hablar de de muchas cosas no de candidatos de programas de alternativas desde luego nosotros estamos centrados en seguir haciendo oposición como decías Sofía en seguir destapando pues las sabes irregularidades que se están produciendo en este actual equipo de gobierno y lo que sí me sorprende es un poco el viraje que viene haciendo la alcaldesa de Madrid de es ese no rotundo a volver a presentarse ahora ya va abriendo la puerta ahora ya va dejando claro

Voz 7 09:24 qué bueno que parece que sí que tiene algún interés en presenta

Voz 1427 09:26 pese a nosotros nos encantaría que se presentará porque creo que sí

Voz 7 09:29 sería la mejor forma de que los ciudadanos madrileños le diste eran que es lo que opina

Voz 1427 09:32 de su sugestión y como digo pues mira esas mismas encuestas dicen que desde luego en ningún caso ningún ningún caso ninguna de ellas podría podría gobernar con lo cual sería muy bueno que Carmena se enfrentará a los a la selección

Voz 1515 09:42 en el año que viene esta mañana Carmena también ha hablado en la entrega de de Miralles

Voz 3 09:46 de San Isidro con los nombres de Concha Velasco y el equipo de J

Voz 1515 09:49 sí femenino de de Fútbol Club de Campo en los jardines de Cecilio Rodríguez ha estado esta mañana nuestro compañero Felipe Serrano que están los estudios centrales de Radio Madrid de la Cadena SER Felipe qué tal hola

Voz 0622 10:01 qué tal Marta muy buenos días bueno pues medallas para mujeres presentadas por mujeres entregadas por mujeres nunca hasta ahora estas distinciones las más importantes que concede el Ayuntamiento de la capital habían tenido un sello tan femenino tradicionalmente han sido hombres los que las han recibido setenta varones frente a apenas seis siete mujeres y Manuela Carmena se ha propuesto equilibrar la entrega de estos galardones hoy más que nunca ha dicho la alcaldesa es necesario ese equilibrio y esa compensación tras muchos años de olvido hay que hacer todo lo posible por visibilizar a las

Voz 1509 10:38 hay veces que la igualdad se hace

Voz 1410 10:40 eh por la compensación por qué no nos podemos permitir que ninguna parte del mundo haya un secuestro del talento femenino porque no nos podemos permitir que ninguna parte del mundo haya un olvido de las voces femeninas porque no nos podemos permitir que ninguna parte del mundo hallaron mujer que no se le permita desarrollar su dignidad integridad y sus derechos como persona no lo podemos consentir

Voz 0622 11:05 mujeres como la ingeniera industrial Elena García armada que desarrolla la tecnología necesaria para permitir que las personas que han perdido la capacidad de andar pueda recuperar la posibilidad de caminar o las jugadoras de hockey femenino del Club de Campo que es un equipo sencillamente de leyenda mujeres también como la actriz Concha Velasco uno de los más claros referentes de la escena española de los últimos cincuenta años o también la activista de los derechos LGTB Yves Bot y García Rodrigo

Voz 8 11:36 quiero que nos sintamos orgullosos de mí que a partir de ahora la responsabilidad enorme qué significa esta medalla de oro de Madrid me haga ser mejor persona actriz pues ya se sabe que lo soy pero persona es lo que me importa a mí en este momento esto

Voz 1509 11:55 la medalla es de las subversivas

Voz 1446 11:58 que han encontrado en esta ciudad puerto de acogida y lugar de reivindicación es que Madrid ha sabido hacer suyo nuestro activismo ha sabido interpretar ya acoger en sus calles teñidas de arcoiris como ninguna otra ciudad del mundo el orgullo Mundial de Lesbianas Gays Transexuales

Voz 0622 12:22 un acto Marta como decías en los jardines de Cecilio Rodríguez con la presencia del presidente en funciones de la Comunidad Ángel Garrido también con la presencia de Álvarez del Manzano el exalcalde pero sin Gallardón ni Botella un acto con churros y porras como manda la tradición Icon el inconfundible canto de los pavos reales como sonoro telón de fondo

Voz 3 12:44 Felipe Serrano gracias a vosotros está sido Rita muy San Isidro

Voz 0272 12:49 bueno es que ya hacía falta llegamos un poco tarde como comentaba Felipe más de setenta premiados habló largo de la historia y que poquitas mujeres no y cuántas mujeres hay por reconocer y por honrar en la ciudad de Madrid lusa que ha sido muy semi sidra pero muy merecido también Purificación

Voz 1752 13:05 bueno yo creo que es de justicia histórica reconocer la gran aportación de las mujeres a la vida social a la vida económica fíjate que hemos visto a una gran ingeniera a una gran activista a una gran actriz ahogó aún las grandes deportistas y por lo tanto era justicia histórica después de vivir por cierto el dos de mayo donde casi no había mujeres en los premios que dio la Comunidad de Madrid toca

Voz 3 13:29 va al Ayuntamiento ponerse

Voz 1752 13:32 feminista hay reconocer la aportación de las mujeres

Voz 1611 13:34 sí rápidamente vamos a hacer una pausa para seguir hablándonos de fondos pero los más San Isidro que nunca Sofía Miranda de ciudadanía y con consenso que creo que también es algo que tenemos que resaltar no porque todos los grupos políticos hemos llegado a un acuerdo de de homenajear a estas a estas grandes mujeres que han aportado tanto a la sociedad bueno pues eso tienen algo inmaculadas

Voz 3 13:56 Sanz

Voz 1427 13:57 sí bueno a mí lo que me lo que me importa de las medallas es que les desde luego las personas que la reciben las merezcan y yo creo que es el es el caso y por lo tanto estamos muy contentos de que bueno que esas personas las pueda recibir yo no soy muy partidaria de las cuotas ni en esto ni en nada pero sí es soy muy partiera desde luego que mujeres de prestigio mujeres que lo merece

Voz 5 14:15 eh las puedan las pueden recibir no ocurrió lo mismo

Voz 1427 14:18 lo con los hijos predilectos hace hace un mes escaso se hablaba antes del del dos de mayo pero es verdad que en ese caso se lo dio a dos varones

Voz 1515 14:25 la el el título de hijos adoptivos de de la ciudad

Voz 1427 14:29 pero en este caso también pues eran personas que que lo merecían por lo tanto yo creo que lo importante en los reconocimientos públicos que no son de los ayuntamientos en los son de la ciudad a las personas representativas pues es muy importante que sean que sean merecidos y en este caso creo que lo son

Voz 1611 14:42 vamos a hacer una pausa breve edición especial libre Madrid desde la pradera de San Isidro con miles y miles y miles de personas que un año más han vuelto a congregarse nosotros esta primera parte del programa queríamos dedicarlo también a la política porque los martes convocamos tertulia política así que Sofía Miranda Inmaculada Sáenz Rita Maestre Purificación Causapié no os mováis dos minutos y volvemos enseguida pero bien tertulia política que hemos convocado para hoy la primera en San Isidro recordar que nos acompañan Rita Maestre Purificación Causapié Sofía Miranda Inmaculada Sáenz y un montón de madrileños y turistas imagino también que están viviendo este San Isidro aquí con nosotros quede gente sí la verdad es que es un gustazo estar aquí ver la gente algunos niños además y niñas que nos acompañan bien vestidos de chulapos jamás te da lo que tú querías mucho clavel rojo bueno vamos a preguntarle porque esta pradera pasan muchas cosas al mismo tiempo

Voz 3 15:37 pido también declaraciones este medio día de Ángel Garrido Elena Jiménez qué tal

Voz 0545 15:41 hola hola qué tal muy buenos días pues sí muy cerquita de donde estamos hay frente a la ermita es donde iban llegando los políticos que han venido a esta pradera de San Isidro hacer las declaraciones y la verdad es que eran unos momentos pues un tanto un tanto extraño yo diría porque era el político hablando los periodistas rodeando le y a su vez toda la gente que iba pasando y preguntaba quiénes son quién está hablando quiénes ese no le conozco si le conoces no me gusta no en fin bueno pues todo esto bueno en este caso bueno yo he estado escuchando a Ángel Garrido el que va a ser para

Voz 1509 16:12 dice ser candidato ya presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0545 16:14 y si todo va por donde apunta este final de semana el jueves y el viernes y también estaba el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida también han estado hablando obviamente lo primero que hacen siempre los políticos cuando vienen aquí a esta pradera es pedirle algo al Santo en este caso Ángel Garrido buena Bosch pedía empleo para todo el mundo y sobre todo que a él le ayudase en este año que le va a quedar por delante para trabajar decía con responsabilidad con acierto bueno

Voz 9 16:46 el informe también mucho

Voz 3 16:53 Ángel Garrido sobre las encuestas le había pedido el Santo por las encuestas no

Voz 0545 16:57 bueno ahora que voy a contarle de lo que él lo que le habían pegado

Voz 3 17:00 B

Voz 10 17:01 sí que es cierto que como podíamos esperar tampoco en esto podemos de llevarnos la sorpresa tras un problema serio como fue el de la división de la presidenta del Athletic es que era también la presidenta del partido obviamente las encuestas seguramente no iban a ser especialmente favorables

Voz 0545 17:20 bueno hablaba Ángel Garrido de las sin obviar lo que ha sucedido con Cristina Cifuentes le preguntábamos también si va a pedir porque a Cristina Cifuentes le vaya bien el veintiséis de junio en los juzgados de cuentes espera que le vaya bien la vida como amiga de que que es Ike pide que ya como es una ciudadana de a pie

Voz 3 17:39 pues que se le pida todo el respeto y que se detenga

Voz 0545 17:41 todo el respeto y que le vaya muy bien como amiga él hacía mucho hincapié en que éste no va a ser un año de transición en que va a ser un año de mucho trabajo que la gente no piense que es un año de interinidad sino que van a seguir con sus políticas bueno pues sobre Pablo Casado también que se está investigando sobre ese máster bueno pues decía que no había hablado con él no había habido ningún mensaje ni ningún intercambio de palabras con el portavoz del Partido Popular a nivel nacional

Voz 3 18:08 lo mismo que decía José Luis Martínez Almeida que tampoco

Voz 0545 18:10 no había hablado con Pablo Casado sobre este asunto Ike sobre las encuestas bueno pues que ya se sabe que son fotos fijas reconocía José Luis Martínez Almeida que no el ser

Voz 3 18:19 mejor momento a para el Partido Popular pero que nadie

Voz 0545 18:22 le dé por muerto al Partido Popular porque ahí van a estar sobre todo porque al final lo que cuenta es el voto de la ciudadanía hay para eso todavía queda tiempo quedó un año Elena que escuchamos a partir de la una con barrotes de todo

Voz 3 18:34 a la gente a hablar ya de los ciudadanos que están pateando se este San Isidro

Voz 0545 18:39 los contigo también prevé dejar a los políticos y me voy a ir a buscar a la a la gente de a pie a ver qué me hablan sin me hablan de política también

Voz 3 18:46 bueno cuestión que quería plantear en esta tertulia Elena se refería a lo de casado yo hoy que además estamos mucha mujer premiada en las medallas de San Isidro una tertulia de debate con un hemos hecho pleno de mujeres políticas una tertulia en femenino pero tenemos sobre la mesa lo que hemos conocido ya en las últimas horas

Voz 9 19:05 la juez del caso Cifuentes que está investigan

Voz 3 19:07 también el master de Pablo Casado la justicia aquí imputado a la asesora de Cifuentes a Maite Feito yo la verdad no sé a mí me cuesta ya cada día me sorprende un poco menos como ciudadana pero ustedes con

Voz 9 19:20 el ayunar así cada mañana

Voz 3 19:24 es absolutamente inédito estamos viendo un San Isidro Purificación Causapié inédito

Voz 1752 19:29 sí bueno yo creo que llevamos un tiempo inédito y además ha sucedido algo muy recientemente en la Comunidad de Madrid que sin duda es muy grave e efectivamente eh es una situación muy excepcional mira yo cuando estamos hablando de las encuestas y la sensación que hay yo creo que todas estas cosas lo que hacen están afectando a dos cuestiones una Thibault para la política en general que sucedan estas cosas porque la ciudadanía lo que en muchas veces dice es es que los políticos miran lo que hacen no aprovechan su situación para beneficiarse y eso es profundamente negativo para la democracia para la política algo útil a los ciudadanos y luego hay una cosa que antes hablábamos del de las encuestas INI no se decía eh es que efectivamente ahí una a un cierto no diría yo hundimiento pero sí hay una pérdida de apoyos por parte del Partido Popular que seguramente está aprovechando los ciudadanos en parte pero tiene que ver mucho con esto que estamos viviendo y que es una situación excepcional

Voz 3 20:36 en esta comunidad que nunca debería haber pasado además un San Isidro Rita Maestre pues yo decía ese término perplejidad hilo inédito nuca John no recuerdo llevo veinte años haciendo e información sobre la vida en Madrid política y ciudadana lo recuerdo en San Isidro como éste ya no vamos a hablar del dos de mayo Klar buena yo eh haría el esfuerzo de dejar la la

Voz 0272 21:00 la está digamos que digamos fuera de ese contexto político que la madre de Madrid no se lo merece tampoco el pobre San Isidro no se lo merecen con mucha tranquilidad años que votan él que pero pero como como con esas noticias nos llevamos despertando un día tras otro desde hace un par de meses pues ojalá podamos dejar la fiesta fuera no creo que más allá de lo que suceda judicialmente para cualquiera que ha estudiado en la universidad pública para cualquiera que ha hecho un master una universidad pública bueno pues la explicaciones que dio casado de convalidaciones que se hacen con asignaturas Íñigo trabajos que se presentan Isabel nombre tu profesor

Voz 9 21:41 brama me es reaccionó en Pakistán

Voz 0272 21:43 yo diría que el ahí hay un trato de favor que ven Por otra parte queda casi pequeño en comparación con lo que vivimos que tenía que ver con la presidenta de la Comunidad no yo espero que esa sea una etapa que ser plan en Ciudadanos vaya volverá a mantener al Partido Popular en la comunidad de Madrid pero bueno es una lección política que que creo que hacen conscientemente y que creo que nosotras también sus consecuencias políticas

Voz 3 22:07 Inmaculada Sanz e portavoces en este caso en esta mesa del Partido Popular esto va a parar en algún momento vamos a dejar de despertarlos algún día con novedades de este tipo

Voz 1427 22:21 yo lo que creo aquí hay dos dos ámbitos distintos efectivamente hay un proceso judicial abierto y yo confío en que pues la justicia tiene llegue hasta el final en lo que se tenga que investigar de la Universidad de esos de esos máster y además yo creo que Pablo Casado ha dado sobradas explicaciones al respecto de este asunto y confió en que por tanto esa investir acción judicial pues llegue a esclarecer todos todos esos hechos y bueno pues se habla de otros de otros ámbitos de tratos de favor a mi me gustaría que en algún momento hablaremos de los tratos de favor a las cooperativas afines a Ahora Madrid a los colocados de Ahora Madrid ya todas esas cuestiones a las que le dedicamos lamentablemente poquito tiempo los medios de comunicación que yo creo que son muy importantes para los madrileños no que se que sepan que se está haciendo con su dinero con el presupuesto de Ayuntamiento de Madrid creo que es muy muy muy importante por lo tanto pues espero que se llegue como digo

Voz 0272 23:09 hasta hasta sus últimas consecuencias yo confió desde luego

Voz 7 23:13 y como decía Ángel Garrido creo que este no va a ser un año un año de interinidad en absoluto lo que va a ser un año de seguir con las que han sido muy positivas para la Comunidad de Madrid somos la región con menos impuestos de España y eso ha hecho

Voz 1427 23:24 desde luego que seamos la región más económicamente avanzada de España y creo que es muy importante seguir por ese camino desde luego nada nos va a apartar de esa senda

Voz 3 23:30 Sofía Miranda

Voz 1611 23:32 pero si era un año excepcional no de donde editó inédito de San Isidro pues depende cómo lo valoremos si miramos al mundo de la política desgraciadamente en este país en esta ciudad hace mucho tiempo que nos levantamos todas las mañanas con situaciones que nos gustaría ver a nuestros políticos no situaciones de corrupción con de presunta corrupción de Partido Socialista en Valencia en eh en Andalucía la púnica la Gürtel de Ciudadanos C's de muchos no tenemos ningún imputado no tengo ningún imputado ni judicializado como vosotros porque me la dejan ahora Cifuentes etcétera Creo que desgraciadamente los españoles el Madrid

Voz 9 24:11 a ver si dos torturado

Voz 1611 24:14 con esta situación que desmerece a la política hay que les desmerecer a los políticos buenos que hay en todos los partidos porque los hay pro otro lado que lo que las fiestas es la ciudadanía es de la gente no aquí lo vemos paseando disfrazados vestidos con sus padres

Voz 3 24:30 bueno los niños y creo que en ese sentido

Voz 1611 24:32 todo es un año más de fiesta que tenemos que festejar que no es una fiesta política es una fiesta de la ciudadanía que conmemora y tenemos que honrar los valores que nos hacen a todos identificarnos como madrileños

Voz 9 24:44 y una última pobre llegar las noticias

Voz 3 24:46 de la una hablaba de la interinidad de este año el presidente Ángel Garrido en funciones va tomar posesión esta misma semana en la Asamblea de Madrid Rita Maestre este año que nos queda por delante como debería ser para encarar el San Isidro de dos mil diecinueve

Voz 0272 25:01 grita el Ayuntamiento se ha buenos pues de mucho trabajo como han sido los anteriores creo que tenemos todavía retos pendientes pero también creo que el año que viene va a ser el año en que muchas de las políticas que el equipo de Manuela Carmena ha ido poniendo en marcha se van a ver en enero tendremos las escuelas infantiles ha construido este equipo de gobierno o tendremos más carriles bicis creo que ponen ese sentido va ser un año digamos de de mucha resultados no que no nos van a hacer de dejar de trabajar pero si hacerlo con con más alegría con los resultados concretos encima de la mesa

Voz 1509 25:32 Purificación Causapié Partido Socialista pues a mi me gustaría mucho que este año

Voz 1752 25:36 no se notara de verdad un cambio en Madrid en la en la ciudad de Madrid sin duda que se notarán algunas apuestas políticas que hizo el Partido Socialista que se plantearon y se aprobaron de acuerdo con Ahora Madrid que esperó que por fin las veamos y salgan adelante efectivamente las escuelas infantiles hola PR de centro o todas esas políticas que necesitan eh mejorar la limpieza de la ciudad y mejorar el aire de la ciudad eh y a mí me gustaría que la Comunidad también de Madrid dieron cambio y que por lo tanto ciudadanos no apostara por la continuidad y por el mantenimiento de un Partido Popular que que sin duda eh en eso no significa ni puede significar la regeneración que necesita la Comunidad de Madrid así que yo todavía tengo esperanza que pase algo en estas

Voz 9 26:23 sí

Voz 1752 26:23 a que cambie de verdad la Comunidad de Madrid como necesita Madrid

Voz 9 26:29 San Siro respecto a a Madrid pues lo que confió en las políticas que han hecho que separa la ciudad esté más baratas contaminada de lo que estaba entonces paliar el aire mejore como decía que dos

Voz 1427 26:44 serán seis las estaciones que superaban los límites de de Calidad del Aire ahora son quince estaciones el último año yo lo que espero que se cambien esas políticas para conseguir como digo una ciudad más limpia en una ciudad en la que no encontremos como estamos viendo aquí en esta misma en esta misma calle llena de baches que está toda descuidada yo confío en que se cambien esas políticas IU como creo que es el último turno que vamos a ver si me permites que me gustaría decir una cosa también en este barrio castizo madrileño que es

Voz 12 27:08 eh al lado del antiguo estadio que mañana mañana

Voz 1509 27:11 juega la Europa a la final de la Europa League y es muy importante

Voz 12 27:13 que el Atlético de Madrid ganar mañana la Europa League para

Voz 1509 27:16 todos los madrileños que que te estoy dando cuenta es que

Voz 3 27:18 en el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid hay mucha Atlético mucho Atlético somos por qué entero el otro día que Íñigo Henríquez de Luna es del Atleti el portavoz José Luis Martínez Almeida se compró una Vespa hace poco me contó para irse al Wanda al ver los partidos son muy del Athletic de manos que sean de la licor café muy del Athletic yo mi marido

Voz 1611 27:37 tímidos niños pequeños mi marido según salía del registro se fue al al campo para hacerlos socios a los dos y por lo tanto desde luego sí somos un grupo muy rojiblanco

Voz 3 27:44 cómo cambia el cuento eh Sofía Miranda de ciudadanos bueno yo lo que lo que pediría S

Voz 13 27:51 cuando el Partido Socialista como grupo de Gobierno que favor tengamos presupuestos que estamos en el mes de mayo no hay presupuestos y sin presupuestos no

Voz 3 27:57 inversiones con lo cual difícilmente Purificación suena terminar todas las fases antes

Voz 13 28:02 miles los polideportivos las bibliotecas el ensanchamiento de aceras de Gran Vía sino tenemos presupuestos así que yo así que pedía que os quedáis a trabajar pues seis de acuerdo Tibidabo sus presupuestos para Madrid treinta segundos para ambientar ya la propuesta esto a propósito de esto último me gustaría que el Gobierno presentará unos presupuestos y que todos los grupos municipales en aras a lo mejor para esta ciudad nos pusiéramos a trabajar en propuestas para mejorar esos presupuestos pero no sólo es uruguayo algo ya las alas las luego ha hecho votar y no todos los grupos municipales y de verdad creemos en la responsabilidad de hacer lo mejor para los ciudadanos madrileños lo creemos creo que todos los tenemos que hacer propuestas dirigidas a lo que necesita Madrid que insisto es mejorar el tráfico es mejorar la vivienda es mejorar el empleo para los madrileños es mejorar la limpieza vamos a asumir esa responsabilidad colectiva no solo Belgrano Sokurov luego resulta como dos pases vuestros rodillo mágico

Voz 3 29:02 entonces también pedía responsable vuestra parte ya me por lo menos los más uniendo bueno como es años Hydro hoy como es San Isidro esa tomamos lo queremos Charles estudios la tertulia para dentro de quince días vamos a darnos un poco de respiro este San Isidro quería bastante complicado bueno San Isidro Purificación Causapié muchas gracias y feliz San Isidro inmaculada Santa Sofía Miranda Félix San Isidro muchísimas gracias Lisenia seguir luchando

Voz 1 29:47 sí

Voz 1611 29:49 bueno aquí continuamos en una pradera de San Isidro celebrando con todos ustedes con los miles y miles de madrileños y turistas que hoy están pasando por aquí es verdaderamente impresionante aquí además de la vida política porque ese cartel nivel paseíllo los políticos históricamente que están ocurriendo muchas más cosas que queremos hoy contarles en la antena del programa por ejemplo que se han instalado dos puntos Violeta de allí de uno de ellos acaba de llegar Virginia Sarmiento Virginia qué tal hola

Voz 1855 30:18 hola qué tal Marta buenos días cuéntanos qué es un punto violeta para que con quiénes estas bueno pues estábamos en un pub en uno de los dos puntos Violeta como decías que hay instados aquí en la pradera de San Isidro uno de ellos está en el la calle del quince de mayo y la otra al adicto del Rincón castizo arriba encima de la pradera y me acompañan pues la concejala la delegada del el Área de Políticas de Género diversidad Celia Mayer qué tal buenos días hola buenos días hizo una de las voluntarias de esas voluntarias que estos días están haciendo un trabajo de divulgación de sensibilización de ayuda a las posibles víctimas de agresiones machistas sobre todo para que se acabe no esa lacra social ella se llama Estefanía atención porque es monitora de defensa personal y además es psicóloga especializada en violencia de género especialista especialista Estefanía qué tal buenos días hola buenos días bueno contarnos cuál es la intención es la primera vez que se instalan Celia estos puntos en la pradera de San Isidro pero no van a ser los únicos igual que los vimos ya en las fiestas del verano para

Voz 3 31:16 ahora

Voz 1855 31:17 sí efectivamente este año la campaña fiestas libres

Voz 3 31:20 silenciar machistas ha comenzado las fiestas de San Isidro iba a estar presente en todas las fiestas de los distritos desde ahora hasta el mes de octubre como ya sabéis llevárnoslo podrá contar Estefanía estos puntos Violeta se componen de voluntarias si tienen una doble función por un lado sensibilizar divulgar que no toleramos las agresiones

Voz 1509 31:36 cuál es la violencia machistas y por el otro lado

Voz 3 31:38 mañana en el caso de que suceda algo cómo han ido está

Voz 1855 31:41 estas cómo ha ido el fin de semana cuáles son los datos que nos podéis ofrecer después de lo vivido pues las cosas están yendo muy bien a día de hoy hora de hoy no ha habido ningún tipo de agresión machista están acercando montón de familias de adolescentes de niños y niñas a pedir información y la verdad que estamos teniendo muy buena acogida hay estamos muy cómodas desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche hacemos tres turnos todas las voluntaria estamos encantadas de poder hacer esta labor en las fiestas de San Isidro

Voz 3 32:09 pero

Voz 1855 32:09 me contaba Marta Estefanía que lo que más le ha sorprendido es la temprana edad que se encuentran sobre todo en esa labor de brigadas quedando en para para ayudar a la gente cuéntanos cómo es ese trabajo y qué es lo que te has encontrado estas noches pues hemos estado tanto fijos en los dos puntos como habéis comentado como también en brigadas sobre todo en la grada en el turno de la noche que es el que tenemos desde las ocho hasta las doce sí que cuando ya vemos que empieza no lo que es la hora del botellón pues nos gusta mezclarse entre los adolescentes y los jóvenes que están enfrentados en la pradera para darles la información sí que nos ha sorprendido tanto a la buena acogida que hemos tenido tanto de ellos como de ellas como también verla gente tan joven que está allí en en las fiestas tanto demandando nuestra ayuda como muy solícito a la hora de poder ayudar a cualquiera que lo necesite a veces en algunos casos pues con ingesta de alcohol poco recomendable cómo se gestionan en estos casos el contacto con con gente pues que estaba ebria pues nosotras igualmente independientemente de que estén pues en un estado ebrio o estén sobrio Nos acercamos igualmente les damos la información Nos aseguramos que están en un grupo con quién escena acompañados que sí que eso esa información que les estamos dando tanto la tarjeta con los recursos especializados en violencia sexual como la localización de nuestro punto violeta el que tenemos aquí arriba en la zona castiza que alguien desee grupo Se para información y que en el caso de que esa mujer que en este momento no está capacitada no para entender esa información que le estemos dando pues sí que tenga alguien en su entorno de que si lo necesita pueda acompañarle para para poder

Voz 3 33:42 ayudarle bueno vamos y vamos a continuar en recorrido una última cuestión au a Celia o Estefanía he donde podemos encontrar estos dos puntos violeta que se han instalado en la pradera de San Isidro vamos a recordarlo pues está instalado uno en el paseo de la Ermita del Santo y otro en el Paseo quince de Mayo perfección visibles ya están bien localizados chicas muchísimas gracias eh vamos a hacer una pausa rápida porque está por aquí Nacho Ares el director de Ser Historia nos va a contar la historia del Santo yo hay cosas que no que les han seguro que pese a llevar muchos años de Madrid también desconocía Nos da acompañar Virginia Rodrigo una eh pero coautora fabulosa va a poner mucha música en directo también a la mañana Víctor Conde nuestro amado dramaturgo también está por aquí y hablaremos con unos actores jóvenes más queridos en nuestra ciudad y en nuestro país está ya también por aquí es Ricardo Gómez uno de los protagonistas de Cuéntame pero que también tenemos en el teatro jugando con el obras importantes que nos va a contar un proyecto nuevo que va a protagonizar con Juan Echanove una pausa y volvemos en sí

Voz 1 34:46 eh no

Voz 16 35:02 quién estoy con Rosa añade de óptica Roma la qué tal buenas qué maravilla qué bien te veo desde que llevo estas gafas con lentes progresivas Mari Luz X X Convivencia que lleva todos estos efectivamente con todos los extras y que pasó cuando dices madre mía que cada día que nitidez que limpieza no te lo crees que se puede haber tan limpio que que me ha adoptado muy rápidamente porque además bueno pero cuando hay una grabación un pelín fue un astigmatismo cuando hay una alturas de la persona del suelo que se sube con estos progresivos no vamos a tener ningún problema de adaptación porque me hecho están a la medida esa persona están hechos como un guante para esa persona que recomendamos esto para que no vaya a la gente con las gafas

Voz 1 35:42 el las gafas de lejos encargado convulsa

Voz 17 35:48 no sé qué más alcanza su nuevamente a la gente pone por encima de la nariz se ponen las gafas así prever proponer cada día hojas empieza a arrugar adalid para ver Villén y entonces no sé quién lo hubiera por encima la otra persona Gomera por abajo digo vamos a ver con lo fácil que

Voz 16 35:59 lleva unas gafas progresivas que te favorezca y sobre todo estás viendo un momento que creo que necesitas con duración de lejos lo que la grabación que tú tienes cerca lo que necesitas es la pantalla del ordenador que estamos también trabajando con el ordenador estamos todavía con una lente provincia que te bloquea todo

Voz 1509 36:15 a la luz azul nociva de todos estos

Voz 16 36:18 todos estos aparatos con lo cual hoy día llevan un progresivo en cuanto tenemos vista cansada va a hacer que no se aumenta la vista cansada que veamos perfecto siempre a cualquier distancia que no sabemos bien es que vayamos muchísimo más cómodos en cualquier circunstancia para conducir para estar en casa para estar trabajando para todo el día con unos progresivos vamos a solucionar tus problemas de visión en todo momento por su esto además yo estoy encantado porque antes era hollín carrito el día haciendo cualquier lo que Twitter arriba abajo gafas que digo hay que hacer como yo que me fui a óptica Roma en la Plaza Manuel Becerra pero que también tenéis siete centros más efectiva hay que apuntar óptica Roma punto com y allí encuentra el que más cerca recordar que suman más de cincuenta ópticos Optometría estas para graduar y atender perfectamente Nos vemos otro

Voz 18 37:03 de Rosa muchas gracias hasta luego

Voz 9 37:10 recuerdas los refranes de tu abuela recuerdas este las llaves del año

Voz 19 37:16 se refería a la llave de tu nuevo Renault porque sólo en mayo y sólo en la red Renault de la Comunidad de Madrid que vas tú nuevos Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault date prisa

Voz 1 37:26 como diría todo abuelas menos Corrie Renault de la Comunidad de Madrid

Voz 20 37:32 llega la novena edición del Festival Cultura inquieta con Loquillo residentes Rosendo Rosalía León Benavente Rulo ya contra banda Carmen Boza la mejor música urbana en la jornada carpe diem y muchos más vive la experiencia del veintiocho de junio al siete de julio en Getafe más información y venta de entradas PEN Festival punto cultura inquieta punto com

Voz 21 37:53 no puedes comer bien de la vergüenza sonreír no te puedes permitir ir al dentista ahora sí puede Eden tal crea la democracia para que es un cincuenta por ciento menos en todos los tratamientos mental únete a la democracia Jamal novecientos ochocientos cuarenta y cuatro doscientos diez o miden tal punto eh

Voz 22 38:14 le avalan las cifras premio las ventas pero Sam Smith tiene algo más

Voz 1 38:25 comprueba lo cara a cara el dieciséis de mayo en el Bicing sentirte en Madrid entradas a la venta en la Iglesia un punto Es Ticketmaster El Corte Inglés

Voz 9 38:34 tenemos un problema mejoran anula lo de la barbacoa con tus amigos porque está ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución está muy cerca

Voz 1509 38:43 licor tenemos sesenta y cuatro tiendas

Voz 23 38:44 teletipo que siempre encuentra islámico solución que necesitas fontanería carpintería jardín más de cuarenta y cinco mil productos con la garantía hay el servicio del grupo El Corte Inglés picor que arreglamos hoy hoy

Voz 24 38:57 por hoy Madrid con Marta González Novo

Voz 25 39:03 no

Voz 0684 39:06 ah

Voz 1509 39:21 un bueno estamos aquí la pradera de San Isidro pateando a la pradera está nuestro monologuista Juan Aroca es la estrella de los viernes hemos querido que también se viniese hoy con nosotros y en esta mesa Nacho Ares director de Ser Historia qué tal hola qué tal muy buenos días Víctor Conde nuestro dramaturgo al capitán de Groenlandia cada martes buenos días qué tal emocionado e su bueno es que es la primera vez que Víctor sale se encuentra con que la radio pues oye también se toca Novo dos cadetes

Voz 27 39:50 no pero me encanta me encanta estar aquí en San Isidro la pradera porque es que siempre había querido estar aquí

Voz 1509 39:55 oye presenta al hombre que se han sentado a tu izquierda

Voz 27 39:57 pues aquí tenemos al Paul Newman

Voz 1509 40:00 vamos a la joven con más talento para ser planetas más se ha puesto las gafas de sol y la verdad es que luce poco lo de los ojos era era impresionante que te das gafas Paul Newman Ricardo Gómez

Voz 27 40:14 tan actor de nuestro país probablemente es el mejor actor joven no

Voz 1509 40:17 para llegar a ver calla calla cuántos de aquí no nos vamos a centrar en Cuéntame pero es que Cuéntame narra la historia

Voz 3 40:23 día de Madrid de nuestro país

Voz 1509 40:25 pues bueno desde tiempos del franquismo hasta la actualidad cuántos de aquí me pregunto de la gente que está congregando ahora mismo en torno al están de la Cadena SER de Cuéntame Aer levanten la mano a ver pero más más bueno mira bueno pues Ricardo Gomes un aplauso que se ha venido hoy censuró

Voz 5 40:43 pero no es que acabo de llegar a llevarlo me ha dado tiempo a un clavel rojo por favor por favor claro que sí le a acompañar primero bueno podemos preguntar Fermín

Voz 1509 40:54 a ver quién ve Cuéntame volar yo que es meses B mientras saludamos a los oyentes que están por aquí a los paseantes a los transeúntes porque tu ser

Voz 27 41:05 qué favorita de la historia haber bueno porque es un documento aparte que ser una de ser una serie que está muy bien rodada seguramente la mejor cómo está rodada ya escrita de este país es que es un documento histórico brutal es que venimos de ahí nosotros entonces yo no sé cómo la gente no ve cada juez eso dice pero yo soy yo soy yo soy Alcántara no Antonio acate Virtus venimos de ahí dos somos los hijos de Antonio Alcántara un poco

Voz 28 41:27 sí bueno oye para empezar muchas gracias por invitarme a pasar aquí un rato con vosotros en la pradera porvenir con el mismo agenda así que es complicada pero para estar con vosotros aquí encima en un día como hoy y siempre sacar un hueco gracias por está pedazo de introducción un gran noventa y nueve por ciento falsa pero inhalada oye que que con muchas ganas de estar aquí gracias a todo el mundo que está por aquí que ha levantado la mano que dice que sigue la sencillez

Voz 3 41:54 es el Ricardo quédate con nosotros para hablar de la serie

Voz 1509 41:57 pero también para hablar del teatro para hablar del Madrid de ayer del mal

Voz 3 42:00 de hoy del Madrid del futuro que es lo que hace Víctor

Voz 1509 42:02 me tiene esta máquina del tiempo nos vamos a ir con Juan Aroca que es nuestro monologuista un tipo fantástico lo hemos perdido por la pradera yo la verdad es que a estas horas ya no sé ni dónde está del guirigay de gente que hay ahora mismo Juan Aroca hola

Voz 3 42:19 hasta ahí se lo hemos perdido entre los chula capas

Voz 1509 42:25 bueno vamos a intentar conectar con Juan Aroca pero es que antes nos acompaña aquí también Virginia Rodrigo una mujer a la que conocimos hace un par de años en Hoy por Hoy Madrid que no sedujo con su música no se lo pierdan Virginia hola qué tal cómo estás muy buena oye nos vas a tocar uno de nuestros favoritos si éramos de la campaña en la que estás para sacar el nuevo trabajo pero híper sexualidad no sé la cantidad de veces que lo hemos pinchado en el programa yo es una canción que no me canso de tocar nunca osea que a mí me pasa es mi favorita sigue siendo mi favorita pues bueno el que la conozca bien y el que no os vais a quedar perplejos Ricardo mira El este es el futuro de Cuéntame termináis tocando cosas esas asignarle en directo Virginia Rodrigo hiper sexualidad en directo ahora mismo desde la pradera esa

Voz 3 43:11 Isidro

Voz 29 43:14 Pi per sexual ITA hipermercados del sexo hipermercado técnica del sexo mundial repetitiva del liberal es banal y es mentira siempre dirigida al mismo lugar siempre es el mismo que mía cuando empiezo a chatear todo es igual nada es irreal Villa tu rol toma el sol mete un gol conserva la ahí sigue la ola a tu papel que para él tuve mucha lencería hay en el fondo un dime qué pasa él me toca adoptar porno tacha legionario Lolita intelectual la princesa manga que se baja el tanga sentado en tu sillón escuchando un reggaeton jugando con tu ratón un condón dale al Non mi boca que te toca no te provocan en una erección así así no te pares Superman sexual Guitar hipermercado ante el sexto mundial per sexual ITA hiper mercadotecnia del sexo mundial evolución sexual es de manual chaval no ves el foco real el ojo es siempre el mismo siempre mira al mismo lugar por eso voy a hacer aguas sexual esté no hay realidad libertad coacción te aviso

Voz 24 44:37 qué tal

Voz 29 44:39 hoy un objeto soy un medio de objetos hoy un objeto enmedio pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto informaron medios por el tedio dejarme la jeta hora de quitarnos las

Voz 1509 44:50 vale tantas citas son las metas

Voz 29 44:52 profetas de las ofertas tanto Penya aunque no nos en los entre tiene hasta el pene que viene cuerpos de plástico salidos del quirófano cerebro sintéticos explícitos gimnasia rítmica sexual de freno apático lo también lo pasó de todo ello es tallo los fallos hay fallo vaya rollo tanta estrella dando el callo teme puyas yo te veo muslo de pollo no me callo que sin rollo dar la cola toda la peña con la colla con la colla con el pollo me aburre tanto guarro con el churro de barro que jalea como Un perro viendo por menos bizarro sillas dame más pero dame fuerte no te pares Superman ya ya ya sexto Ali hipermercado T que ha del sexo Un día perfecto Lita hiper mercadotecnia del sexo mundial

Voz 3 45:42 bueno al menos en la lenguas Nacho Ares como habrá podido comprobar desde luego

Voz 1509 45:48 no nos vamos a hacer quería ver en Virginia

Voz 3 45:50 que vallados vale y luego te pediremos otro tema más moderado esté siempre nos vamos a buscar a Juan Aroca a ver dónde está perdido Juan Aroca hola

Voz 0684 46:00 hola querido Marta queridos oyentes nos escucháis donó

Voz 3 46:04 esta mente pues estamos

Voz 0684 46:07 hemos perdido por la pradera he visto al Santo he visto cantar a Mari Pepa de Chamberí cantando un chotis estupendo estado con los chulapos bailando el chotis también está poniendo horquilla de la lista de la tonta que por cierto en la mesa tienen listas y tontas con se queréis si la he dedo calentita sí pero tengo aquí a Marie Pepa de Chamberí que es una cupletista la última cupletista que queda haciendo música tradicional de Madrid va a cantar un chotis no le puedes decir si hola

Voz 3 46:35 hola hola buenos días Cuéntame vive encantar chotis os que una vez al año te das la alegría de venir aquí a cantarnos

Voz 30 46:44 no llevo treinta años con esta profesión ostras ya he grabado doce discos llevó la música tradicional de Madrid el Madrid pudo ver fuera de España y bueno y luego a las ocho estaré en la plaza de las Vistillas para dar un concierto de música castiza como no como todos los años

Voz 3 47:03 te vamos a pedir una cosita breve vale para seguir con el programa de lo que va a sonar es un anticipo de lo que sonará esta tarde a partir de las ocho en Las Vistillas así que cuando quieras