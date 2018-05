Voz 0313 00:00 Alberto al de buenas tardes hola buenas bienvenida La ventana cómo estás Alberto muy bien Alberto es director creativo de la agencia de publicidad Havas con hache ICO nube no está aquí para hablar de su oficio ni de publicidad sino porque es el padre de la protagonista de nuestra historia de hoy de esa historia que les comentaba hace un momento que íbamos a contar en La Ventana la historia de de Marina y Alberto este fin de semana o cuando fuere no sé exactamente pero esto lo empezamos a salir ayer colgó en Twitter una historia que tenía que ver con la magia porque hablaba de los magos de la sanidad pública dando las gracias pero sobre todo relatando la peripecia de de de su niña recién nacida cómo de repente cuando te van a dar el alta para marcharte a casa dice Hirsch momentito que igual tenéis que quedarnos se quedaron la cosa se complicó hice complicó hoy están en casa yo quiero que comparte con los oyentes de La Ventana todo eso que te haya llevado a concluir que la sanidad pública hay magos que no lo sabíamos o lo sabíamos en realidad

Voz 1 00:57 bueno yo creo que sí que lo sabíamos pero tal vez no nos algunos algunos se a darnos cuenta en realidad hasta que no te pasa

Voz 2 01:03 algo medianamente importante pues con lo que te queda es es la pues con las listas de espera con los papeleos con vaya usted aquella ventanilla hay

Voz 1 01:14 análisis todavía no están los resultados y ese tipo de cosas igual ante pasa una cosa medianamente importante pues empiezas a darte cuenta de cosas sopas Adalberto cuéntalo

Voz 2 01:23 pues lo que nos pasó a nosotros pues fue una

Voz 1 01:27 cardiopatía congénita que yo no tenía ni puñetera idea de lo que era esto hasta que no le sucedió a mi hija pero no suena bien no suena nada bien pues

Voz 2 01:37 me nada a mi hija nació perfectamente vamos a un parto normal y un embarazo normal al alas dos horitas más o menos de darnos el alta ya decirnos vaya usted a casa hay que ella Abbas con con tu bolsa preparada con con todo va a recogerla el hospital pues un médico nos dijo bueno las tú

Voz 1 01:56 dos culta dando el pecho un poquito pero ya a última hora

Voz 0313 01:58 Dios ibais a dos horitas antes de de ir

Voz 1 02:01 o sea ya llevamos creo que ese pasan dos días normalmente en el en el hospital pues como dos horas antes de irnos ya ya ya no le das importancia ya es como si viniera al médico hacer la la visita de rutina pero que no no oleadas mucha importancia ir escuchando un poquito el perito pues dijo aquí hay

Voz 2 02:18 un ruidito un poco raro no me gusta mucho pero bueno os vais a ir a casa no pasa nada el lunes

Voz 3 02:24 sí sí vamos a hacer una revisión el lunes

Voz 1 02:29 ni se quedó un poco dudando no

Voz 2 02:31 no no les gustó mucho su propia respuesta yo creo y dijo no puede hacer otra proeza

Voz 1 02:36 ya

Voz 2 02:37 la estuvo mirando le colocó una una maquinita para mirar

Voz 1 02:40 la saturación en la sangre que es la cantidad oxígeno que hay en las

Voz 3 02:43 Cray hijo no no no no os vais los eh

Voz 1 02:47 lo siento mucho pero Estanis que quedar ibais a subir ahora mismo a Neonatología un una sala donde hay montones

Voz 3 02:53 incubadoras bebés ahí recién nacidos aquí ahí

Voz 1 02:59 es van a mirar porque igual igual tiene algo importante

Voz 0313 03:02 no quiero recordar ni muchísimo menos pero imagino que todos los oyentes lo tiene ahora mismo en la cabeza no si ese doctor no llega a fiarse de de lo que fuere parte instinto parte experiencia ellos dicen quietos aquí a Bono igual estaríamos hablando de otra cosa no quiero ni pensarlo pero

Voz 1 03:21 bueno claro está ahí es que es así

Voz 2 03:25 yo creo que ahora tampoco es que haya pasado mucho tiempo pero

Voz 1 03:30 mi pareja y yo creo que hemos empezado hemos estamos empezando a hacer un poco las paces con lo que ha sucedido

Voz 3 03:35 así que bueno

Voz 1 03:37 también ayuda a hablar sobre sobre ello y es verdad que ese primer doctor yo quiero es que quiero pensar que les salvo la vida porque en el caso de Marina por el problema

Voz 3 03:47 que que tiene pues de hay una especie de

Voz 2 03:51 yo no quiero entrar en muchos a tampoco controlo yo demasiado por el por lo por lo poquito que me que me han enseñado los cirujanos y los cardiólogos en esto en estos meses

Voz 1 04:01 hay como un pequeño conducto que conecta a unas unas partes de del cuerpo los bebés por dentro que se mantiene abierto hasta los tres tres o cuatro días más o menos de de vida que es como un puente que sea hace porque los niños pequeños todavía no usan el pulmón cuando están dentro de de la madre una vez que nacen comienzan a usar el pulmón ese conducto se convierten innecesario hice va cerrando poco a poco de forma natural es es así tiene que ser así entonces ese conducto era lo que mantenía a mi hija con con vida lo que significaba que si ese doctor no hubiera detectado eso en ese momento a los malos días ese conducto sería cerrando de forma natural lo que significaba que la sangre no llegaría a los pulmones a oxigenar se Illa

Voz 3 04:46 más de habernos dado cuenta de ese tema

Voz 1 04:48 pues hubiera sido no quiero ni pensarlo ya no sé si no subir

Voz 2 04:51 hemos dado cuenta o no o pero vamos seguramente no la historia hubiera sido

Voz 1 04:58 muy distinta cuánto tiempo en el hospital lo estáis en

Voz 0313 05:00 las ahora ya es ahora mismo estamos en casa se asesorado cosas sino no

Voz 1 05:05 pues de dos meses y medio dos meses

Voz 0313 05:08 en ese tiempo tus que me me gusta subrayar alguno de los párrafos de de tu historia de tu lo en en en Twitter porque bueno empiezas con eso del doctor y su primera intuición no y el freno a lo que podía haber ocurrido pero luego hay muchas cosas más esa enfermera que de repente entra de la encuentro Ascó I can una pulsera que pasa un mes y lo celebran como si fuera hay un título de Liga

Voz 1 05:29 sí bueno al final son un montón de de Colette una colección de de pequeños detalles que te vas dando cuenta de la gente que que está trabajando bueno en este caso yo también yo creo que es mi experiencia personal y la de mi mujer y la de la de nuestra hija pero entiendo que lo pude probablemente lo podemos extender a va a habrá un montón de gente que diga a mí me ha sucedido lo mismo Ésa es un es un pequeño caso y en mi caso yo hablo de está muy bien contarlo claro está muy bien contrarreloj yo mi caso hablo de la experiencia que he tenido tanto en Hospital Clínico de Madrid como en La Paz

Voz 2 06:02 pero seguramente suceda

Voz 1 06:05 en muchos otros hospitales y de hecho a raíz de de todo lo que ha sucedido en Twitter a un montón de gente ha escrito diciendo me ha pasado lo mismo en Oviedo me ha pasado lo mismo en no sé dónde en los mismos magos están aquí están allá pero es verdad que te empiezas a dar cuenta de que hay un montón de gente que hace cosas que que tampoco debería hacer sea el pues el ejemplo que tú acabas de poner al llegar un día por la mañana y encontrarte una enfermera que tiene a tu hija en brazos y que el está cantando una canción dices no es necesario es que esa no tendría porque hacerlo lo está haciendo pues porque porque entiendo que de verdad lo siente les gusta su trabajo intento

Voz 2 06:41 una una vinculación especial hacia lo que está

Voz 1 06:44 hacia lo que está haciendo pero tú cuando llegas por la mañana deseando ver a tu hija te encuentras eso dices joder es decir lo lo agradeces mucho porque ves que no solamente conectan cables ponen inyección

Voz 3 06:56 pones y dan medicación sino que hay una atención emocional hacia esos niños que en realidad se pasa veinticuatro

Voz 1 07:04 por horas en una incubadora en una cuna en un lugar con fluorescentes en el techo ni sin embargo esta gente pues parece que lo humaniza un poquillo

Voz 0313 07:11 cuánto te pasan cosas de éstas y cuando vives una experiencia de este tipo y y además te planteas si tú lo reflejan te lo planteas plantea otro otro un montón de gente bueno el sentido de determinados recortes determinadas restricciones de determinados ninguneo de tratos a veces bueno no diré malos tratos pero casi al personal que tanto sean médicos enfermeras lo que sea ir dices pues es una buena gracias dices porque es una voz es una buena reflexión no porque al fin y al cabo de la experiencia propia puede sacar conclusiones un poquito un poquito generales no si alguien está escuchando la radio ahora mismo que seguro que si no tiene en su mano esto de decir mira puedo hacer la vida de esta unidad quirúrgica o de este hospital lo de este grupo de enfermeras os de esta planta o de lo que sea está en mi mano hacerlo un poquito mejor levantaría es el mensaje especial alguna cosa de decirlo hoy es que sí que merece la pena que se lo han ganado que sí

Voz 2 08:03 hombre yo creo que yo estaba el otro día hablando con

Voz 4 08:05 con con un amigo hoy el INE

Voz 1 08:08 el hilo decía que es una opinión mía personal eh pero pero yo le decía que yo no entendía tampoco muy bien como como los políticos pueden hacer campaña eh diciendo que van a bajar la los impuestos a mí no es algo que me que me gusta es decir no por vais a pagar menos impuestos a Millo después de haber tenido esta experiencia no me importaría en absoluto pagar muchos más impuestos si se perfectamente que el dinero que yo estoy dando para los impuestos está yendo a esta gente está aplicando en esta gente está aplicar

Voz 2 08:37 no a otros niños como como como mi hija Marina o a otros cirujanos enfermeras au au

Voz 1 08:43 cualquier tipo de personal que esté trabajando ahí entonces yo no quiero pagar menos impuestos yo me gustaría pagar más pero lo que me gustaría es ver que eso se destina donde se tiene que que destinar entonces cada una vez que tiene una experiencia como ésta

Voz 2 08:58 tanto tiempo en un lugar como como este ya cuando

Voz 1 09:01 deja pasar el tiempo y empieza a tu cabeza asentar son poquitito empiezas a darte cuenta de otras cosas empieza a escuchar las conversaciones de los médicos en las enfermo Heras pues empiezas a darte cuenta de que trabajan mucho de que el echan muchas horas de que doblan turnos de que de que hay enfermeras que se pasan la noche entera haciendo su turno enganchan con el siguiente turno por la mañana entonces el niño al que están tratando a va por la mañana después de haber pasado toda la noche sin dormir pues ese niño no va a recibir lamentablemente no va a recibir la misma atención que eh que va a recibir si hay otra persona que ha entrado fresca a las ocho de la mañana entonces eso te fastidia eso te fastidiado porque porque además es gente lo bonito todo esto es que es que es gente que se sobrepone a todas esas condiciones es decir que aunque estén estén trabajando más horas de las que deben no estén cobrando lo que lo que deben cobrar las instalaciones a veces pues dejan mucho que desear

Voz 3 09:54 están ahí están ahí dan Irán todo lo que tienen que dar

Voz 0313 09:57 el otro día el el viernes pasado lo recordarán los oyentes de La Ventana hablamos aquí por otro motivo de de la profesión de de enfermería de enfermeras de enfermeros y citamos casos concretos nuevos roles enfermeras acompañamiento a mujeres enfermas de cáncer en la figura del del enfermero escolar enfermeras que se ocupan de gente que ha salido de la cárcel para que recupere inopia a buenos hábitos de de salud y en un momento dado Jon Sistiaga que está pasando por unas circunstancias familiares que le tienen muy dentro de un hospital para entendernos le preguntaba a una invitada demuestra pero que pasa que os eligen a las enfermeras que estáis tratando por ejemplo a a niños IESA invitada que teníamos se quedó con ganas de decirle algo quiero que yo quiero recuperar hoy nos que las elijan es que las enfermeras y los enfermeros por ejemplo se forman se forman en clave humanista para hacer frente a esta situación es para poder dar respuesta a cómo estamos las personas cuando nos afecta a un problema de salud y esto que decías de los impuestos me parece muy interesante porque además enlaza con otro caso que acabamos de conocer porque esto de los magos de la magia la sanidad pública parezca una epidemia que se va extendiendo en Twitter también un abogado de Barcelona Miquel Soler ha colgado hoy este este este epígrafe en la sanidad pública es pura magia ayer mi padre se cayó en la residencia en la que lleve un año tiene alzhéimer se ha roto la cabeza del fémur el trato que hemos recibido esta noche madrugada en urgencias de la Vall d'Hebron ha sido una maravilla concluye efectivamente la sanidad pública es pura magia Míguez buenas tardes

Voz 5 11:28 buenas tardes buenas tardes bona tarda qué tal

Voz 6 11:32 aquí en el hospital de hecho osea que tenemos

Voz 5 11:34 los magos por todas partes no

Voz 6 11:36 sí es una suerte que no Rubén y es una suerte

Voz 7 11:39 que que haya compañeros como Alberto que éste

Voz 6 11:41 dispuestos a pregonar lo no

Voz 5 11:44 cómo está tu padre por cierto ya por preguntar

Voz 6 11:46 pues se llevaría el del viernes de madrugada y estamos esperando que bajen las arritmias a ver si puedo

Voz 0313 11:51 unas arritmias

Voz 6 11:53 sí me parece una afirmación un auricular ir y en esas condiciones como anticoagulante para para ver si lo pueden operar hasta que no consiga esta estabilizar el colas con los acreedores operarle tienes que pisotea años Alzheimer y demás no ocultó patología ante ningún lo hacen que sea una operación fácil parece ser que mañana lo que poco un poco mejor vamos a ver

Voz 5 12:13 apoyo voy de los impuestos que comentaba Alberto porque es que al final se termina estuvo de Twitter con una reflexión de tu padre que me gustaría que compartir con los oyentes de La Ventana que tiene que ver con esto que te decía tu padre

Voz 6 12:26 bueno pues esto es una cosa que en mi casa casi la extraño porque había sido siempre una periodista muy guerrero la madre llevaron tipo que se decía asimismo apolítico en política pues va a votar y demás pero no le veías nunca en grandes debates políticos y sin embargo yo nunca hice esa esa asociación directa de que los autónomos se quejan de los impuestos pare nunca le debían esa lo que no ofrecía muchas veces que lo que menos peso les generaba pagar los impuestos precisamente porque los votos servían para estar cuidado y curado ir digamos se acompañado cuando estás enfermo entonces yo creo que puse algo así como El enfermos no valemos nada creo que alguna alguna lo dejen hacer no era prueba que estando enfermo ahora pues obviamente está haciendo uso de los impuestos que pagó religiosamente bueno

Voz 0313 13:20 todo está contando las dos experiencias fíjate Alberto es profesional de la publicidad es toda una campaña de esto esto les parezca regalar un un spot o algo a magos de verdad

Voz 1 13:32 ya quisiéramos que fuera efectivo de verdad para tocar con esa varita mágica hay que entrar a un montón de dinero ahí es barato

Voz 8 13:38 la gente ya quisiéramos oye marido verdad cierto porque es verdad que a quienes estás hablando de de un valor añadido y es impuesto sobre el valor añadido que es cantarle una canción a tu hijo por ejemplo sin necesidad hacerlo sería altísimo

Voz 5 13:48 no no sería algo impagable Marina

Voz 1 13:52 Costa Marina está pues había estado bastante bien está en casa sonriendo mucho que eso es importante

Voz 3 13:59 sí bueno pues

Voz 9 14:01 en con la Familia entre mi mujer otro hijo que tenemos baldeo de cuatro años pues encajando un poco su situación dentro de casa porque no es fácil me qué tal el niño

Voz 0313 14:10 cuatro cómo está viviendo todo este ajetreo bueno

Voz 9 14:13 pues ahí sí te quiero mucho pero pero queda te ahí queda te dirá y además tan también como dice Macarena mi mujer ahora mismo tenemos dos hijos y medio porque Marina ha vuelto el hospital pero ha vuelto pues con con con muchas cositas pues mucha medicación tenemos el teléfono móvil lleno de alarmas que todo el rato

Voz 5 14:35 no está saltando a todas horas para acordarnos de la de la médica

Voz 9 14:39 acción y con una sonda In porque ha pasado tanto tiempo después de nacer en alimentarse por boca pues parece que el cerebro se olvida no sabe no no no acabo de aprender cómo se come entonces no sabe comer bueno pues un montón de de cositas que vamos un poco pues encajando en en nuestra vida y que la verdad es que no no es nada fácil no nada fácil estar gestionando lo todo muchas visitas al hospital aunque estés en casa todas las semanas estamos una o dos veces en el hospital

Voz 5 15:11 no es fácil encajar votaciones como esta de Volvito poco claro toda la pretemporada claro

Voz 0313 15:16 poquito a poco poquito a poco pero fíjate una vida que justo arranca y otra vida que está en su en su parte final con las dificultades asociadas a a ese tiempo que todas están las dos están unidas por el hilo de La Magia de los Magos y las mangas de la sanidad pública Alberto y Mike muchísimas gracias a los dos por estar en La Ventana con muchísima de corazón