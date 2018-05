La Vida Moderna | Aniversario Moderdonia Parte I: A brocha gorda

Voz 1 00:00 buenos de verdad

Voz 2 00:50 hoy no tenemos patrocinador hoy los patrocina junto estaba aparenta Paqui Ramos bienvenido a SAS vicerrectora as bienvenidos los padres separados tinerfeños miopes

Voz 1 01:04 Mary II los fans de Roger Federer hoy lo hacemos su programa ya de Corea

Voz 3 01:17 poder que hemos dicho Simply implicarse joder pero simple llevarnos donde ustedes desde la República categoría de Doña el Líder Supremo Alí

Voz 4 01:30 Moreno

Voz 1 01:33 K

Voz 5 01:46 gracias muchas gracias

Voz 0470 01:50 muchas gracias a joder escucha eso Mariano Gracia porvenir Mother donde ya ya asoma aquí vamos a ver todo muy hoy podéis esperar hoy puede ser el populismo y demagogia a muerte gracias a todos por venir porque esto está hasta arriba de gente venidos de toda la parte de España menos tengo vamos a ver no no puede ser tolerar

Voz 6 02:18 esto es este evento Alba

Voz 7 02:23 el mapa

Voz 8 02:25 hoy todo todos los vuelva

Voz 1284 02:28 todos somos de hecho la deporte

Voz 0470 02:30 a a todos de todos lados el el especial de un año pensamos hacerlo Huelva pero al final vimos que este descampado era más bonito sí

Voz 9 02:39 el culpan he ya ya principalmente pido disculpas

Voz 0470 02:45 quiero agradecer por supuesto a la Guardia Civil haber venido

Voz 8 02:49 no mover papeles esa un saludo la Guardia Civil no todos coreaban salud de la Guardia Civil que salude a Sylvinho

Voz 0470 03:00 vale saludar que no van a saludar a nuevas no salga que también trucos otras quiero agradecer también al punto chino por vender todas las banderas y forrarse el cabrón de puta

Voz 10 03:11 sí de torear mucho quiero agradecer por supuesto al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre que para un aplauso para ellos

Voz 11 03:27 los ayuntamientos del cambio

Voz 0470 03:30 y quiero agradecer al Ayuntamiento en el siglo habían fijado la gente que está viendo el vídeo no haya venido hoy aquí que nos está escuchando quiero agradecerle por poner un circuito de Motilla

Voz 6 03:39 a ello

Voz 12 03:42 Trillo ha helado bolsillo a dar a la noche tiene a en la mochila

Voz 10 03:53 la madre a haber programa todo canciones

Voz 0470 03:58 de hecho es a decir hoy estos brama de brocha gorda no hay pero hay movidas no esperes el Circo del Sol eh aquí vais a ver desnudo masculino por supuesto ningún genital sin tocar desde el consentimiento por supuesto esto va a ser como cuando Estremoduro da un concierto ahora Iker tocar canciones nuevas de han hecho una con violines y la gente canta la de Jesucristo Hijo de puta Baser esta hoy el quince de mayo esto puede ser un nuevo 15M gracias concentraros aquí menos Si esto siento es un nuevo 15M yo sería Errejón por supuesto porque me he flipado y todo el mundo pasa Amy Cruz creo que que que sería Monedero sí porque está mayor y porque les gusta mucho el manejo cuatro ejemplos

Voz 5 04:51 claro

Voz 0470 04:52 y creo por supuesto que Ignatius sería Echenique

Voz 5 04:58 creo que sí

Voz 8 05:00 little bit pulsión Nalda Give Us John Daly da Pit Bull Daley da la vida

Voz 0470 05:09 Ignatius sería Echenique porque nadie sabe de dónde viene ni muy bien qué le pasa a pero no puede parar de mirarle así que joder un aplauso para Ignatius sé que que en la padecen

Voz 6 05:21 los ministros del neo

Voz 0470 05:23 y de la cultura antes de empezar estamos encantados de que haya pasado un año desde la fundación de Andoni han pasado muchas cosas este año ganamos al puto cara al sol de muy ha vuelto ha vuelto justo cuando ya beta haremos lo suyo que que fue a Colombia

Voz 5 05:47 no sabemos qué pasó no bueno Marina adultos

Voz 11 06:00 la Guardia Civil mirando como diciendo hoy nos ponemos las gotas Oslo más recaudar bien

Voz 0470 06:05 cantáis lo de Colombia como si debiese algo de oye lo lo que te dijimos Ignatius perdió cincuenta mil euros para afeitarse

Voz 6 06:15 por la industria

Voz 0470 06:18 por supuesto en este año hemos sabido que Excalibur sigue muerto un recuerdo para Cali

Voz 10 06:24 el Caja no se puede poner todo todos

Voz 0470 06:30 el sueño de mi vida así que muchas gracias a todos por venir vamos a empezar el programa vamos a empezar el primer aniversario de Doña quiero decir que hoy Guadalajara mañana en Europa y pasado mañana que nos oiga Miguel Ángel

Voz 13 06:43 Gora Mother Doni Agraria porvenir dar el Koke y empezamos ya te lo haces

Voz 1284 07:48 la pida moderna esto en la vida moderna de Guadalajara

Voz 0470 07:54 de no haber dado línea está con nosotros Ignatius Garray un aplauso para tal

Voz 14 08:00 no actuales también qué ha puesto viene no

Voz 15 08:28 adiós

Voz 1 08:30 el rápido

Voz 2 08:36 ha perdido todo saber veintidós frío toda la peña y el ojos está el oso allí el Zara Orio el nazi abrió el nazi soy porque amamos el Nothing porque porque era puto nazi la carrera anda que no hemos ido veces arrastrar través los pero qué tal el Sescam damos de Montoro ha llegado eso

Voz 5 08:57 sí es viene de los pureta en Youtube que no enciende las movidas youtuber que Letizia su hija esto que me ha salido en el móvil

Voz 1 09:10 la corrillo

Voz 1284 09:17 BOA esa música alevines agradezco que haya perdido a Guadalajara gracias por invitarme ahora dieta invitado gracias al espárrago ya todos pensábamos que habría muerto ya entonces qué haces aquí he visto oído porque me gusta mucho has excursiones me gusta mucho

Voz 9 09:41 yo pero vas a hablar al micro inalámbrico al otros voy hablar al que me salga de la Davis

Voz 11 09:47 perdona que te toca a sus ves te he salido el personaje ha perdido

Voz 2 09:56 vuelvo al personaje de camarero

Voz 16 10:00 una con clara volcó

Voz 9 10:07 hombre eso no hay perdón perdón perdón perdón perdón

Voz 2 10:12 el rancio youtuber que no entienda lo youtubers youtuber que te dice que si quiero que si tecno youtuber que te hacían sin del crucero

Voz 9 10:19 lo que sí quiero que si tecno que si quiero que sí te creo youtuber con el colon irritable que todo es que decís no lo sé es que no pero nadie quiere que Viñales

Voz 11 10:30 ya vaya putas monta hoy vaya a Punta Umbría o titanes tú también el espárrago y en los que sí a Ignacio no lo entiendo muy bien lo que dice pero veo que la gente se ríe joder y me hace gracia pero a que has venido a otro relación sentimental

Voz 1284 10:46 ahí ese tema Matilde sabéis que me dejó si sí o por problemas políticos o porque ella es de Podemos de UPyD yo sigo fiel mírame

Voz 2 11:02 los dos consejos de rancios ojo con el plazo de la renta que está a punto de acabarse sacaba mejor con el plazo trimestral del IVA que está a punto de acabarse

Voz 5 11:11 muchos ya te dije que tenía algunos problemillas en el currículum descubrieron que a veces hacían el programa hay me lo prohibieron

Voz 1284 11:21 en el currículo en el Tajo

Voz 16 11:24 en el curro

Voz 17 11:26 no hay trabajo que el trabajo no al trabajo no el trabajo

Voz 2 11:33 no estuve a punto de hacer el trabajo totalmente involuntario

Voz 11 11:38 sí porque me querían echar yo soy el mánager de la Renfe que nunca lo voy a echar me adelantado me he pedido la excedencia

Voz 1284 11:48 y a los funcionarios la excedencia excelencias ponerle los cuernos a tu contraria y que no le importe vuelves a casa no le importa he cambiado de vida porque si no lo intentas nunca conseguí las persigue tus sueños está metido también en el auto ayuda si la vida te da limones

Voz 2 12:06 me choca barajó dos ahora doy consejos a la peña ahora les digo Crane ti

Voz 1284 12:12 lo que faltaba tienen tics tengo un taller lo doy en Móstoles en la Casa de Cultura lo voy a Móstoles los miércoles por la tarde Jorge queráis apuntar mandar un email a Londres y me he apuntado a clases de salsa Jorge

Voz 0684 12:25 igual

Voz 5 12:28 estoy Sando pero

Voz 2 12:36 me apunté a clases de salsa y en mi nueva vida e lo tengo que decir me da un poco de apuro pero poco momento me echó del Tinder el centro del tildes me echó de Tinder madre mía el correo que hay ahí

Voz 1284 12:52 estaba todo bien hasta que vi a mi hija

Voz 9 12:55 como Woody Allen que les pasó lo mismo

Voz 11 12:59 a Lady Mac sin querer novias o de los nervios más de los nervios que tratará

Voz 1284 13:05 el Papa yo yo qué sé yo que se mira me estorba salieron el Bob como ha venido la estancia por la mañana una pulsera de andar

Voz 9 13:15 así joder no voy a hablar de los pasos de la pulsaciones

Voz 1284 13:17 a todo y fíjate hoy llevo nueve mil pasos o de tres coma siete kilómetros doscientas calorías bajas tres tres bajas

Voz 9 13:28 la la Tate o está en un terremotos detrás de aquí algo pasa

Voz 2 13:33 bueno ver ya me ver ya David pero

Voz 1284 13:36 voy a venir al final del programa me he traído la puta guitarra guitarristas metadona guitarrista sobreviviera capo me llevo la guitarra valen propia gritar mi propia guitarra íbamos a cantar todos la canción del ratios pero será luego al final ahora me voy a saber dónde adónde que

Voz 9 13:56 me había olvidado nunca se de que siempre hacia el puto Arranz

Voz 2 14:00 de la fichas esconde

Voz 1 14:03 gracias a la verdad

Voz 6 14:07 ojalá no vuelva a dar

Voz 0470 14:09 ahí se va

Voz 6 14:11 ha nacido delegado Alemanía Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 5 14:18 no

Voz 18 14:24 el lío

Voz 5 14:30 el primer aniversario

Voz 10 14:38 para Ray en una planta

Voz 8 14:42 gracias por estar todos ahí

Voz 0470 14:45 si te cantan Gareth Bale Bale crónicos que te Gareth Bale los Hard Rock entenderla y en el Bernabéu por su nombre fuera de Glasgow

Voz 1284 15:01 hay madridistas aquí hoy hay madridista hombre por supuesto mal madrilista de izquierdas

Voz 8 15:06 que tus padres desean hermanos también el madridismo pues bueno que Cristiano Ronaldo punto luce

Voz 11 15:19 a pesar de la careta del otro día se la suerte del tonto igual por parte de la espalda que me te golpea la casualidad la casualidad como chamán

Voz 19 15:33 straw que hoy Khek Simply para os debo una Performance como chamán vuestro que soy os debo una soflama como chamán vuestro que soy os debo un discurso una plaza para la UD culpa a dos

Voz 0470 15:51 pero eso ya te Rice se dirige al proscenio levanta el brazo arenga a las masas y se dispone a arengar a la población de modo

Voz 11 15:59 atención supo te estás Jesucristo estos gracias por hacerme saber lo que tuvo que sentir Jesucristo al estar en el Monte de los Olivos en el sermón de la montaña

Voz 20 16:15 si teme mil esto puede ser largo Di me que me debe

Voz 3 16:32 les vale cantar Kroll que bien

Voz 20 16:35 Quili mil vaya programas

Voz 16 16:39 puedo cantar

Voz 11 16:43 Isabel disputan de Iznate coge una pala de plástico sale Mister chamán de repente

Voz 8 16:49 Ciudadanos de poder Doria

Voz 6 16:52 esto ya lo he dicho yo soldados iba a vale

Voz 19 16:57 hoy estamos aquí porque la nada es más rápido para destruir la república dictatorial de Cardona

Voz 8 17:11 porque a veces parece más que eso

Voz 0470 17:15 Marcelo Quiñónez del Retiro no que nos tengan los malos

Voz 8 17:19 si alguien quiere que sus era ayer

Voz 19 17:36 la nada la realidad más mediocre rastrera bastarda está a punto de ganar esta guerra las lágrimas Tiko

Voz 5 18:01 quedan diez páginas

Voz 20 18:04 de diez

Voz 19 18:07 es nuestra mejor arma para inventar la realidad hay que inventar la realidad hay que inventar la verdad también se inventa cállate la puta boca

Voz 9 18:26 al selectivo mal este digo el público corea la rebelión de las masas

Voz 19 18:38 pura esto os parece asistieron

Voz 1284 18:42 no

Voz 19 18:44 para toda la gente que no me está escuchando para toda la gente que no me está siguiendo el rollo con este discurso les voy a dar

Voz 8 18:53 el Tau el todo el Tour

Voz 11 19:00 hay niños que Taco colegio ahí

Voz 19 19:04 no no quiero no quiero que nadie se desenganche de este discurso así que quiere tener a todo el mundo

Voz 0470 19:10 vale declarando con

Voz 19 19:13 no haremos la verdad asiento emboscadas en los barrancos intentaré pues la verdad en las playas inventario la verdad en las calles intentaremos la verdad en los pueblos inventariar la verdad en las ciudades

Voz 9 19:34 exaltan ahora no tengo ni puta idea de lo que estás cantando

Voz 19 19:38 estaría agua Jaguar sería muy bonito así

Voz 1284 19:43 delito pero que cantan pero organizado a la a la sombrilla a la sombrilla aquí como con el Papa vale vale de GM

Voz 11 19:57 entre entre insolación habéis elegido insolación

Voz 0470 20:01 a mí el momento para la gente que no está aquí que que la gente no va a entender Tita la carpa pero quitar sacar va a tirar dos horas

Voz 11 20:14 vamos a ver en el que el que estaba bajo la carpa está haciendo así ahora mismo claro hay que decir que yo lo entiendo

Voz 0470 20:22 decir que la gente estaba contigo la gente atraídos sombrilla para gente que escuchando en la radio te han traído sombrillas y carpas y hay una rebelión claro hay una escisión que quieren que la quite cara a la carpa quitar esa que quemar

Voz 19 20:32 me hace gracia todo el todo el pueblo no puede tener la misma visibilidad avisamos estaría muy guay Teodoro para seguir toreando moldeando me empezaron a gritar me José Mota José Mota Small gracioso Jose

Voz 22 20:58 votos vas gracioso pose cotas más gracias

Voz 11 21:04 bueno pero sí pero yo tengo un hijo de ocho años que me dice lo mismo el Papa José Mota es más gracioso que tutsi Yeles general piensa que yo no soy demasiado bueno haciéndole reír pero él tampoco es demasiado bueno haciendo que yo me preocupe por darle de comer

Voz 3 21:23 hay un equilibrio ahí hay un equilibrio ahí

Voz 11 21:28 gracias a mi hijo de ocho años por darme esta lección de humildad y ponerme los pies en la tierra

Voz 19 21:35 los ciudadanos usted doña y los soldados de Shiva que nos tener aquí esta tarde sea repentina alegría esté de sus vidas

Voz 6 21:44 de no poder del Nobel con nosotros hoy

Voz 19 21:48 para gritar todos juntos

Voz 8 21:52 vuelta a la nada vamos a leer Doria Cuarte alargada Vidic va más allá

Voz 19 22:04 tengo aquí que tiene una barra de pan

Voz 1284 22:08 la de famosos Barrabés Manolo de nuestra patria

Voz 19 22:12 la barra de pan que simboliza la realidad más mediocre y rastrera

Voz 22 22:17 ojo que hay bastante Sepang aparece más barras de pan entre dos viajes casi a mucha peor los guerreros de Shiva con sus barras gracias a todo el Ejército de Shiva Portrait de hoy aquí también sus barras de pan

Voz 11 22:30 para sacrificar las para sacrificar la el sacrificio

Voz 19 22:34 la barra de pan en La Rábida mass media ocre y lo vamos a demostrar que la realidad también nosotros la podemos inventar

Voz 11 22:42 atención empieza la Performance esto es la Performance

Voz 8 22:45 pues con el micro relato

Voz 0470 22:50 acerca del micro Héctor por favor que es enero ha puesto el micro en La Ser en la apoye muy desagradable

Voz 8 22:59 eh

Voz 1284 23:02 Ignatius parte el pan y lo tira lo Alain

Voz 22 23:11 nuevo milagro de los panes y los panes bueno no

Voz 8 23:18 la cota de Dia las balas era la comedia prevalecerá Credito colectivo créditos a cola activo guanche dos suerte

Voz 23 23:36 eh eh

Voz 0470 23:39 gracias a todos los cuidado

Voz 8 23:40 Ignatius Reilly señoras y señores antiguo aliada di lo que has pasado siete a descubro que los años los nunca lo vamos al Milan

Voz 22 23:58 SER representa lo peor te pondremos cara al sol y lucharemos por tu de esa Paris

Voz 8 24:06 antiguo Andy Dandy loca esencialmente a las Hacienda ha te juro que aunque pasen los años nunca lo vamos a olvidar

Voz 22 24:22 el representa Lope te pondremos Cara al sol y lucharemos

Voz 8 24:29 a hablar

Voz 25 24:46 eh en el viento

Voz 9 26:34 la gente ha sufrido pero o la vid conmigo

Voz 0470 26:38 queremos acabar el show ante el final y queremos hacer una ofrenda así iba para la cual requerimos aún jovencito compuso jovencita confusa que quiera subir aquí vale hay un chaval loco que ya que directamente ha levantado así que salta la valla salta la caído un pan en la cabeza un aplauso para este chico por favor que estás saltando la valla como en Melilla

Voz 1284 27:03 vale poner había acercado a él

Voz 0470 27:06 vamos a hacer una ofrenda sirva para que el perdón

Voz 1284 27:11 atención que tiene que dar toda la vuelta al que viene por aquí le voy a buscar es muy emocionante hola qué tal

Voz 11 27:17 cómo está ya me abraza me abraza hasta loco Gustavo con Chrome no

Voz 1284 27:21 como te dabas está loco canción loco doce lo quedes solo

Voz 0470 27:29 hombre

Voz 11 27:30 un aplauso para Enrique que se ha ofrecido a ser sacrificado no no te sientas se no sé que donde más se sienta el cabrón que cabrón Enrique vale Enrique

Voz 2 27:39 Enrique es tu momento Enrique amigos moderó Doria

Voz 26 27:44 vale sabes a lo que ha subido Enrique creo que a que me hagáis un sacrificio humano no me vais arranca el corazón o algo así

Voz 11 27:50 Enric siempre quiso tener muy pequeño discípulo

Voz 20 27:53 Enrique ya me

Voz 16 27:57 soy tu futuro

Voz 0470 27:59 habrá los no preocupado a las bases pida Mortadelo

Voz 1284 28:03 lo llama inicio vamos a ver por favor

Voz 0470 28:06 Enrique tiene que tumbó parte por favor tiene que ser un crescendo tienen que tumbar de Enrique se tumba Ignatius cubren Le con la bandera primero la bandera de mover Doña cubrimos con la bandera de la ahí está

Voz 1284 28:20 la bandera deporte

Voz 10 28:23 no todavía no joder

Voz 7 28:26 Bolton

Voz 1284 28:31 vale la bandera de Murcia

Voz 0470 28:33 yo creo que ahí no tenemos también un escudo de la Policía Local de Teulada bien perfecto una foto de un feto que no podemos quemar agarrada agarra la foto sales moveremos también a fluvial de la Expo del Agua páramos por aquí vale tenemos también un carné del PP ponérselo todo en Freeman tenemos también por supuesto una estatua lesivas Shiva la destructora ahí lo último que hay que ponerle encima Enrique si yo no se lo esperaba es un repetidor de wifi

Voz 16 29:07 el repetidor de Wi

Voz 0470 29:10 Paul se lo todo encima y ahora la ofrenda consiste en Ignatius monumento lazos Mortadelo y Enrique tiene que contar el chiste Lewandowski se caen del medio

Voz 11 29:20 no era Chivas Enrique estás preparado Enrique nos oyes vale Enrique cuando nótese el Mortadelo en tu cara si bate un gira y tú tendrás que contar el chiste de bandos y el del medio

Voz 9 29:33 eh

Voz 11 29:33 te ves capaz Herrero Ángeles Nacho abren

Voz 0470 29:36 hay que abrir la bandera porque no sería nada eh

Voz 2 29:38 hay que atendidas tuvo que estaba cubriendo el micrófono en la que estaba hablando como José Luis Moreno con cubriéndole el micrófono en la nuevos tía

Voz 26 29:51 venga Enrique lo tenemos sí sí cuando vosotros digáis vale

Voz 0470 29:55 primero nota amotinados en la frente y cuando los Notes yo Philips recordemos que te con con sentimiento

Voz 11 30:00 el formulario para que lo firme

Voz 0470 30:03 me los llevo anotando todas las semanas

Voz 26 30:05 sueño profético pero vale Enric

Voz 11 30:08 no supone que esto no tiene que ser un momento cómodo para

Voz 9 30:13 yo estoy en La gloria eres menor Enrique no no yo tengo treinta tacos ya vale nada puede mal

Voz 0470 30:20 para que no quede

Voz 9 30:23 no

Voz 8 30:24 hay lluvia de ayuda de treinta años que te que te daba

Voz 0470 30:31 que pite a poder Doña inocente que hay aquí una ovación como si fuese Jesucristo pues bandos de en medio

Voz 27 30:40 dado

Voz 8 30:42 una hora moderno Dania

Voz 1284 30:44 un aplauso para Enrique Henrique que vuelve a su pueblo del que nunca debió salir sin premio además llevar premio no a Wright un aplauso para Enrique Grates Enrique embajador de moderadas

Voz 0470 31:10 Enrique vale Enrique está contando no sé qué movida que ya da igual

Voz 9 31:14 Enrique se va a su pueblo y ahora sí vamos a acabar el primer programa en la mañana habrá otra de aquí para vosotros mañana dentro de diez minutos no

Voz 28 31:29 ahora observo que en el ranking por aquí el Barça guitarra

Voz 9 31:35 el ratio se una guitarrista pero por qué

Voz 28 31:40 pero habrá que cantar no haré un no no a la guitarra

Voz 0684 31:47 vale

Voz 9 31:54 la etapa de pista

Voz 1284 32:02 cuando tú quieras eh están listos quien todo el mundo Juan Pablo II

Voz 9 32:07 segundo hablo eh

Voz 30 32:14 y todo por dos armaría robando bebés

Voz 9 32:23 hoy los templarios municipal te Moder Doña aplauso para mí

Voz 31 32:32 todo son dos

Voz 0684 32:36 sí que Esquerra hoy voy a salir con la vasca vas a darnos su tascas flojos el rulas El Canijo el chino igual no viene toca vamos donde Paco Koke nos ponen unos cubatas nos deja cuatro palos no saca unas patatas arreglando el mundo Coll la Peña me divierto Ya estamos a jueves Ernest estoy que lo vierte ya sabes que ese es imposible ser por el futuro Nobel es lo que era eso

Voz 2 33:34 algo de tu vida clave

Voz 0684 33:43 eres es un crack otro escuece un poco va a tu ya eres

Voz 31 33:57 ah sí

Voz 0684 34:03 ya sabes que fuiste gota son la

Voz 32 34:11 las doce y media yo me encendido Farias ha sonado el móvil me llama Ami contraria dice que por hoy

Voz 2 34:20 la broma mañana madre jugamos

Voz 1284 34:24 hay que ir pronto con pétalos sábados

Voz 0684 34:27 Bolelli guapa Koke m cobren los cubatas me despido de la Peña me voy a cuatro patas

Voz 32 34:34 sí por el camino voy pensando en mis adentros ni izquierda ni derecha lo suyo es el cero

Voz 0684 34:40 otro filme Albert estima que uno piensas no fuerte

Voz 8 34:47 con más

Voz 0684 34:54 visita ya tienes más de cuarenta cual hay que cuidarse

Voz 11 35:04 que no se te pasa

Voz 0684 35:07 la red eh a Esquerra

Voz 31 35:24 eres

Voz 0684 35:34 tu seras votante del PP

Voz 13 35:46 esto ha sido la vida moderna primer aniversario de Doña gracias volveré hora

Voz 33 35:52 a ver Doria por dormido el Kato Utah poder dormir La Tuta por cada tonta