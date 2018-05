La mujer que conoció a su pareja, se casó y tuvo un hijo en el AVE

Voz 2 00:00 mi Balbino

Voz 0230 01:34 estos días los políticos de fiesta estos días los políticos españoles se dividen en tres en tres grupos los que dicen che no fobia los que dicen xenofobia hilos que subrayan más la X xenofobia Pedro Sánchez es más de la ese xenófobas

Voz 1722 01:50 determinadas declaraciones que ha hecho el actual presidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 0230 01:56 que son xenófobas Adriana Lastra su vicesecretaria general la escuchamos ayer también es muy de la S

Voz 9 02:02 qué deseamos es eh bueno

Voz 3 02:05 pues que aparte del que hace gala

Voz 9 02:07 esa xenofobia ellos tenemos hoy meses

Voz 0230 02:10 demandas de ciudadanos que subraya algo más la X una ideología que defiende la xenofobia e aunque Arrimadas en busca de ampliar sus mayorías utiliza también la versión ese suave no comparto Periodismo con xenofobia en los boletines estamos marcando la x xenófobo Sánchez va a comparecer en una hora en Ferraz antes ha dicho en Twitter que rechaza el ideario xenófobo de Torra Albert Rivera también es más de la X fuerte el señor mucha buena conseguido

Voz 7 02:35 lo que parece increíble alguien más radical que él para presidente no una persona xenófoba

Voz 0230 02:40 a su vez todas las pronunciación es son correctas caramba el Grande Isaías queremos motivos para dudar porque la equis en inicio de palabra es muy infrecuente en castellano apenas hay cincuenta ó sesenta palabras por ejemplo albergue reducido para forasteros cero sede que es un ser que se inicia en un entorno seco ahora me decís que es un ser mide a tal mía que es una enfermedad o lo que es lo de clan Tanto mató seis que es otra enfermedad un porcentaje muy importante de las palabras que empiezan por x en castellano son cosas que no querríamos tener entre ellas xenofobia hoy daremos vamos a dar lectura dramatizada de uno de los artículos otra paliza pero el sentido de hacer un drama

Voz 2 03:40 he ido no

Voz 0230 03:45 que vamos a dar lectura cualquier caso de uno de los artículos más polémicos escritos por Quim Torra el nuevo presidente catalán que hoy ha pedido perdón otra vez por las cosas que ha dicho y escrito en el pasado ya ha intervenido en la polémica Sos Racismo que no es un insulto argentino Sos Racismo el racismo racismo es una hora no sean por eh ha intervenido en esta polémica hoy la Quim Torra presidente catalán ha pedido disculpas con una disertación sobre lo mucho que quiere a los españoles ahora considera a los españoles un pueblo hermano dice quinto Raquel le gustan tanto los españoles que le gusta estar con ellos

Voz 6 04:26 los es un español se son castings

Voz 0230 04:31 los españoles son un pueblo hermano

Voz 7 04:34 me gusta estar con ellos

Voz 0230 04:37 a nosotros al presidente catalán Le gusta estar con españoles al presidente español le gusta Cataluña

Voz 1722 04:45 me gusta Cataluña me gustan sujeta su carácter abierto su laboriosidad son emprendedores hacen cosas

Voz 0230 04:53 menos mal que se gustan en el caso de quién Torres francamente positivo que le gusta estar con españoles debido a que en Cataluña hay una mayoría de ciudadanos que se consideraban españoles bueno unos dirán que todos son españoles otros que una mayoría otros que una mina minoría pero incluso en esta discusión lo que es indudable es que en Cataluña hay español sin duda indudable por esto es bueno que al presidente de Cataluña les guste estar con españoles

Voz 10 05:20 la tela

Voz 2 05:28 muy teorías

Voz 11 05:31 pero

Voz 12 05:33 la población serías con boli verde que está experimentando con los límites del humor

Voz 13 05:37 un abrazo para aquellos a los que les gusta el humor negro un beso para aquellos que no tengan brazos

Voz 10 05:43 alegra el día

Voz 12 05:49 alegra mes día tuitera la previa de una cita a ciegas que la verdad no pinta bien como tú

Voz 13 05:54 conoceréis iré vestido de torero llevará un casco de moto en la mano de qué color

Voz 12 06:00 nos vamos ahora con hache Master izada un tuitero que no va a pasar nunca atención nunca por la sección de Pilar de Francisco no lo vas a ver a esto

Voz 13 06:08 yo no soy youtuber por no recoger la habitación

Voz 14 06:12 a cumplir requisitos

Voz 12 06:15 hemos ahora con Manolita que comparte uno de estos consejos que dan seguridad en uno

Voz 13 06:19 mismo es muy importante saber reírse de uno mismo pero es mucho más importante llevar un machete a mano por si alguien más

Voz 12 06:27 no sé si a Iturriaga si te gusta el heavy metal te gusta Heidi

Voz 2 06:30 sí hombre claro bueno pues lo que sí que te va a gustar aquí

Voz 12 06:33 ya Matías Prats por cierto es el tuit de gas

Voz 13 06:36 el Peter o Black Sabbath cuarenta y ocho años de actividad Judas Price cuarenta y seis años de actividad e Isi Disi cuarenta y dos años de actividad Iron Maiden cuarenta años de actividad yo a eso lo llamo

Voz 11 06:48 longevidad

Voz 2 06:56 tampoco estamos a la altura de lo mejor

Voz 15 07:02 no sé si es que no no

Voz 2 07:19 P

Voz 15 07:22 que son muchos eh no

Voz 3 07:36 visiblemente si ya lo podemos decir Mariano Rajoy privilegia su relación con el líder del PSOE

Voz 0230 07:52 hay dos Pedro Sánchez a la Moncloa ya ha comunicado al planeta Tierra que PP y PSOE tienen un acuerdo para vigilar que el nuevo Gobierno catalán no incumpla la ley

Voz 1722 08:01 ay si toma del nuevo Govern el camino que nos está anunciando el señor Torra es blanco y en botella se aplicará el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0230 08:08 cómo se aplicará con contundencia por supuesto

Voz 1722 08:11 claro que sí

Voz 0230 08:12 es más contundencia aquí más contundencia es la que quiere

Voz 2 08:16 el líder de Ciudadanos

Voz 0230 08:19 no voy a Albert Rivera se ha vestido de chulapos literalmente las fiestas de San Isidro bueno estaban las fiestas Brian si Pedro Sánchez anuncia contundencia Albert Rivera desea todavía más tendencia tu contundencia yo doble dependencia la clave aquí es tanda tendencia Albert Rivera quiere toda la tendencia

Voz 2 08:35 hombre blandengue Le Rivero dice que quiere ver a Rajoy

Voz 0230 08:43 para decidir cómo cuándo dónde y punto

Voz 17 08:46 lo que tenemos que decidir es cómo cuándo de qué manera sobre qué competencias pero lo que tengo claro es que no podemos salir de una reunión como la de hoy creo los españoles se merecen más

Voz 0230 08:55 la reunión como la de hoy que dice Albert Rivera es la de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy que según Rivera son unos blandengue dice Pedro Sánchez sobre Rivera Rivera sea

Voz 1722 09:04 Ariztondo sea Aznar izado

Voz 0230 09:11 Rivera se ha analizado por qué sugiere Sánchez que Rivera si os acordáis de que Rajoy sugirió que cada vez más gente ve que Albert Rivera en el tema catalán

Voz 2 09:19 porque aprovecho te ves es tan

Voz 0230 09:23 lo de hoy es la versión Sánchez de la tesis aprovecha

Voz 1722 09:26 ahí Rivera se ha analizado está haciendo lo que Aznar hacía cuando estaba en la oposición que es utilizar Cataluña como herramienta de confrontación territorial para intentar arañar algunos votos

Voz 0230 09:36 se aprovecha de que es la versión Sánchez de aprovecha y están haciendo Rajoy y Pedro Sánchez están haciendo una pinza sobre Albert Rivera ha pedido Pedro Sánchez a Rajoy que reciba Pablo Iglesias en la manera de explicar esto no es que Pedro Sánchez habla del acuerdo que tienen dos partidos al que pueden sumarse otros es decir el PP y el PSOE tienen un acuerdo que pueden sumarse otros incluyendo a ciudadanos al que acusan

Voz 2 10:02 se aprovecha te como ya está explicado

Voz 1722 10:05 si esa unidad de acción no queremos blindar la solamente entre los dos partidos sino que queremos también abrirla al resto de fuerzas políticas yo lo he dicho al presidente del Gobierno que debería reunirse también con el líder de Unidos Podemos con Pablo Iglesias

Voz 0230 10:18 plana en definitiva contó con esto todos en general dicen vamos a ver qué se hace vamos a fijarnos en los hechos no en lo que sí ha dicho algunos se refieren a esto es a esta polémica de estos días más delicadamente que otros por ejemplo Íñigo Errejón dice de Quim Torra

Voz 18 10:37 no es el presidente de ideal no me parece bien ideal para hacerse cargo plural

Voz 0230 10:42 es es quinto Ron presidente ideal para un país plural toda la polémica es también fueron unos escritos no unos tuits unos artículos no unos mensajes cortos poco meditado si precipitados artículos ya más elaborado tés no vamos a leer un fragmento de uno de esos artículos para que cada cual juzgue no y ahora hace un rato Carles Puigdemont que estaba dando una rueda de prensa conjunta con que entorno estaba dando una rueda de prensa ha tomado la palabra tiro no tienen los que se tergiversa se manipulan bueno que cada cual juzgue a la gente sepa lo que es no un fragmento en los que el actual esto es periodismo de datos de los que el actual presidente de la Generalitat el actual presidente de la Generalitat rememoraba cómo su padre le dio a leer un libro titulado Cuando los animales hablada como libro de fábulas y que ese libro explican el artículo le venía la memoria por un incidente que había vivido en un avión cuando un pasajero proto esto por qué se hablaba catalán y a partir de este incidente escribía el artículo Quim Torra país muy lejos

Voz 1722 11:55 ahora miras a tu país vuelve saber hablar a los animales pero son de otro tipo

Voz 0230 12:03 eso carroñeros escorpiones llenas bestias con forma humana que cargará

Voz 19 12:10 minuto

Voz 3 12:13 el domingo pero nauseabundo como de dentadura postiza con Bertín contra todo lo que represente la lengua dices Se sobre tienda Kelati

Voz 0230 12:29 están aquí entre nosotros les repugna cualquier expresión de catalanidad

Voz 20 12:40 es una fobia

Voz 11 12:41 enfermizo

Voz 0230 12:45 hay una cosa freudiana en estos animales o de un pequeño desajuste en su cadena de ADN

Voz 2 12:56 con el corazón

Voz 11 12:57 muy grande viven en un país

Voz 0230 13:00 del que lo desconocen todo debamos señorita pasean impermeables son ellos los llamados animales no es que diga que sacan impermeables a pasear animales ocuparnos pasean impermeables a cualquier acontecimiento que represente el hecho catalán les provoca urticaria le rebota todo lo que no sea español en castellano tienen nombres y apellidos los animales conocemos alguno cada persona los animales viven mueren se multiplica en uno de ellos protagonizó el otro día un incidente Jackie pues ya empieza

Voz 21 13:54 a explicar lo que le pasó en el avión

Voz 0230 14:05 todo este artículo lo escribió el actual presidente de la Generalitat por un incidente en una línea aérea

Voz 3 14:13 adiós

Voz 0230 14:16 que no se vean una situación de estrés algo más delicada que aún gobernante cuidado Patraix hay más artículos en los que sea una cosa de un momento Yeste también sigue eh porque dice que el protestón del avión Waka Iker recaía por las axilas un líquido viscoso de sapo constipado es un desprecios ya sofisticada e es decirle a alguien que pasa te cae por las axilas un líquido viscoso de pesados resfriados a continuación un resfriado

Voz 2 15:05 Nos lo tomamos a broma está está bien muy bien Especialistas secundarios que vamos a hacer bueno hoy vamos a hacer nosotros una sección que es lo que vamos a perder el otro digo pero no adelanta grandes

Voz 12 15:15 nosotros vamos con un tema que hace tiempo que no reclama el

Voz 2 15:18 el pueblo la gente sí sí sí son muchas

Voz 12 15:21 pero muchas de las personas que nos paran por la calle para decirnos para decirnos esto más o menos

Voz 13 15:25 especialista especialista por hay algún día las apariencias acataremos la gente a coger un canoa eh va venga hablar de Valera de va

Voz 2 15:38 sé que no del brazo eh

Voz 12 15:42 que sí que sí que me voy vale eso es lo que nos dicen cuando nos ven y hoy es el día amigos vamos a Bale teléfonos para que nos expliques vuestras experiencias a coger un tren de alta velocidad ya tenemos una llamada si Toni Mira hola buenas tardes

Voz 23 15:53 hola muy buenas tardes y hombre mira me llamo Montse Tura

Voz 12 15:56 hola llama

Voz 23 15:58 cancha del Naturhouse La Rioja bueno Bitton

Voz 12 16:01 bonito que ello eh que si oye comentan los tu experiencia con el AVE ya para eso

Voz 23 16:06 muy buenas muy buena si además porque en el AVE conocía lo que hoy es mi marido

Voz 12 16:10 lo que hoy es tu marido vamos a coincidir supongo no la siento al lado de pusisteis hablar

Voz 23 16:15 Dana esto fue en una barbacoa en una aviso y con el AVE Nano una boca que hicimos en el AVE en el AVE ya hay Mis amigas de instituto Elvira con amigos una amiga nos conocimos ahí en la barbacoa dentro del a ver si empezamos a hablar y hasta hoy el horizonte sino una bandera con el AVE dentro las del Instituto de melena casas rurales alquilaron Otelo eso quedamos una vez al año siempre vale en el que hay más libertad a estas ofertas poquita la que gramos

Voz 12 16:42 dentro de lo que quiere se espera te espérate que

Voz 23 16:44 a qué Sanders casamos en el andén sí si se hecho nada ya que de concebimos nuestro primer hijo no te da miedo

Voz 2 16:56 Nani

Voz 23 16:57 a día gritos sabes dónde concebimos nuestro segundo hijo del nada de encima la barra de la cafetería con esos precios que se erija

Voz 12 17:13 dejamos aquí gracias venga tenemos otro oyente hola buenas tardes pesadita suena así

Voz 23 17:19 ah mira me llamo

Voz 18 17:21 él el Jaime a él mil de Miley Cyrus

Voz 23 17:26 el cantante Metallica James Head pero bueno dedicado a ver

Voz 12 17:31 tú eres un líder de uno de los grupos de rock más importantes del planeta es una de las bandas y de

Voz 23 17:38 Farrar perdona mi experiencia perdona si te metálica que está aquí la experiencia creo que hablo en nombre fatal en nombre del no

Voz 12 17:58 es fatal porque lo cogimos

Voz 23 18:01 concierto que Asimo me encanta la yo Sevilla Sevilla Si bueno momento se llama dice Hoyos a esa que así Master máster

Voz 12 18:21 sí bueno esto es el tema de más sí sí sí sí

Voz 23 18:24 si de repente por no miramos lo demás encima pues no

Voz 12 18:27 no sabía que no

Voz 23 18:29 adiós saquemos la guitarra la batería todo lo bafles nuestros para la canción I en la B

Voz 12 18:36 los más dentro del vagón del AVE igual

Voz 23 18:39 pues nada escuchábamos Génesis velas hablando entre ellas un directivo de Conservas Isabel hablando por el móvil a escuchar entre nosotros lo metal

Voz 2 18:50 podía no sitio del mundo para ensayar

Voz 23 18:53 heavy metal ya no se oye nada nosotras no echa concierto en el Bershka perfectamente la verdad

Voz 12 19:02 en general la gente se queja de que la voy bastante ruido sociales

Voz 23 19:06 yo estuve en la Segunda Guerra Mundial porque me llamó mi padre un día para verla

Voz 12 19:11 ya hay muchísima todos

Voz 23 19:13 hay que salvar de verdad muy fuerte efusivo a mis amigos de El Sueño de Morfeo que me encanta

Voz 12 19:19 es que te encantan normal gracias pues estos alguno de los testimonios de la gente pero hay muchísima más Francino si estaremos y otra

Voz 2 19:27 venga otro día

Voz 7 19:35 hoy tenemos Ventana de la tele a partir de las seis con Mariola Cubells pero antes un aperitivo con Marta Estévez y aperitivo musical

Voz 14 19:41 os traigo un éxito que a nadie ha pillado por sorpresa

Voz 24 19:44 a mí me refiero a la ganadora de la voz se acordáis Melanie la niña que con sólo diez años nos impresionó cantando ópera cuando pasó la semifinal bueno pues ayer ante cerca de tres millones y medio de personas se proclamó vencedora de este tan en Sot de niños cantando así

Voz 5 20:07 Podemos

Voz 8 20:08 tú

Voz 25 20:17 tu no

Voz 26 20:39 no

Voz 32 21:20 ya hice Ismail han que bonito tuvo diez años aquí porque ya tenía una voz parecida antes de que el cambio será adiós a aún catorce al hablar esta chica juega con el Juventus tiene que competir con su cancioncilla de

Voz 2 21:33 Pablo Alborán

Voz 11 21:42 que la ventanas

Voz 10 21:48 Carles Francino

Voz 5 21:54 Juan

Voz 2 21:56 eh El Milagro de San Isidro se mantiene hoy tenemos desafío con Juanma López Iturriaga cantando por la radio en La Ventana pero antes

Voz 3 22:13 nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco ahora Pilar

Voz 0230 22:16 qué tal muy bien hay que seguir informando

Voz 3 22:18 San festivo local eh

Voz 14 22:21 bueno yo he han tenido los los especialistas han contado con un gran de James Head fin de Cambre yo quiero estar a la altura traído también estrellas internacionales a ver ahora Hollywood se entrega Youtube cuando vienen estrellas

Voz 0230 22:34 a España pues tienen tres visitas obligadas Irán

Voz 14 22:36 Miguel pero al primas de Gran Vía ir visita al canal de algún youtuber

Voz 2 22:40 seguro esto es verdad calcetines

Voz 14 22:43 llevarse en el avión hace frío bien la youtuber Andrea Compton ha entrevistado a los pro tras de la nueva película aseguró la que dirige Bayona los pronta son Chris Pratt Bryce Dallas Howard estuvieron con ella y jugaron a un reto que tenían que doblar el trailer de Wall al castellano

Voz 3 23:00 Juan calvas heridas así que con Chris Pratt con Bryce Dallas Howard estoy muy emocionada vamos a doblar el tráiler de gol no conoces conoces conoces

Voz 14 23:28 como se nota que sí estarían de intercambian España sí sí tiene rugidos Dinosaurios muy muy más campaña publicitaria las exclusivas para Youtube cada vez se hace más esto por ejemplo hongo Joaquín Reyes ha hecho un celebrity esa especial de un videojuego un lanzamiento de Play Station en el que dobla al Dios gratos guerrero espartano de Albacete equipo protagonista del videojuego gotas por escuchas

Voz 34 23:53 hola soy créditos que contar de Mi vida la verdad es convivir y que a matar a mansalva todo lo que yo bebí a la mitología en Liga de dimos nombre es decir me un hombre ves IVE matado e la furia

Voz 35 24:05 pues nada ahí estaba ella Nico pues ya se lo tendría que pero peses Bourne P

Voz 34 24:16 de un martes porque el lunes era fiesta en el Olimpo hice puente que me cuentas

Voz 14 24:22 el Olimpo está Las Pedroñeras amigos bueno un mundo por descubrir todo esto de hacer celebrities de de personajes de videojuegos Bamako otra recomendación el canal antro por ama tiene más de cien mil suscriptores no hace la estudiante de neurociencia Patrick tejanos ella tiene un contenido muy divulgativo explica cosas por ejemplo por damos besos con lengua porque lo haces video te pronto a una es porque hay una teoría evolutiva que dice que un correo es un sensor del estado químico

Voz 36 24:49 Honda reciba evolutiva algunos investigadores proponen que los besos pueden haber servido como un auténtico del químico del otro así los besos podrían habernos servido por ejemplo para evaluar la esta compatibilidad con el otro estado de salud en general todo esto claro ante este reproducir esa persona bajo esta idea sensor químico los besos sería algo así como cuando te dan el supermercado un producto antes de convencerme para que te lo lleves a casa no vaya a ser que te salga malo

Voz 2 25:18 tiene tiene tiene lógica tiene

Voz 14 25:21 bueno pues ya sabéis este verano aplicarse no entre gente como podemos juntar lo tuyo con lo mío sino te puedo sondear

Voz 3 25:29 pues mira más experimental niños

Voz 14 25:38 días en cualquier caso el amor por encima de todo el canales experimentos caseros tiene dos millones de suscriptores y nos ofrecen esta semana una receta revolucionaria la pizza más rápida del mundo en sólo dos minutos garantizado dos minutos usando el microondas y una taza muy receta de la abuela Si tu abuela no te quisiera

Voz 37 25:58 para absorbía vamos no es que no nos apetece nada de nada no prime

Voz 38 26:02 lo que tenemos que hacer es echar cuatro cucharadas de harina echamos una cucharadita de levadura una pizca mitades sal hilo integramos bien con ayuda de un tenedor iguanas esté como un hormiguero veremos que echar tomate frito esto va mal gusto a continuación elegirá el micro ondas ídem sólo durante dos minutos y como hoy nada más que dos minutos por algo es la más rápida del mundo

Voz 14 26:26 no lo he probado pero así ha escuchado parece que también recorre tu cuerpo al mismo tiempo

Voz 3 26:30 dos minutos más

Voz 14 26:33 la última recomendación se lo quiero dedicar a un colectivo muy desgraciado no porque nadie les ha ganado sino porque ellos son así es la gente que se queja aportó

Voz 3 26:41 todo esto existe hay gente que es uno la objeción los apenado

Voz 0230 26:48 citas

Voz 3 26:50 como sí

Voz 14 26:52 dardos zombis bien pues para vosotros es el último viral de pantomima azul que lo ven todo mal

Voz 2 26:58 termina una mierda hoy

Voz 39 27:01 ahora ha ido bajando Ventana y Osama falta oeste me viene mi jefe con que el balance que entregarlo hoy es imposible que no se pueden hacer mejor arenga también también traían un país

Voz 0230 27:12 desde hoy y me lo traen justo ahora que no sea el portero

Voz 39 27:14 mira que lo especifican joder en la nota de tres a cinco no y te lo justo ahí con siete por ciento de batería

Voz 2 27:25 no son todos por tuvo gente así es lo mejor son los rótulos claro en los rótulos ser esta diciendo una cosa y en el rótulo ponía realmente lo que yo

Voz 3 27:35 hay que ser optimista trabajo en festivo pero te lo desafiado

Voz 10 27:42 vamos al desafío de llega Almería donde

Voz 2 27:46 no sólo se concursa así no se aprenda ahí hay eh se aprende saludamos a nuestras dos concursantes has ido eh tenemos uno botellón recién sacado de la factoría de concursantes del desafío sea más José Luis

Voz 0230 28:00 seis de Alicante es biólogo ojo eh José Luis buenas tardes sabéis José Luis hola

Voz 2 28:08 hola hola hola acércate a lo que sea

Voz 0230 28:12 que te escuchamos a la sartén mejor cuando estás ahí no José Luis sí perfecto muy bien vale pues venga saludamos tercera semana de nuestro campeón el gran Donato Jiménez hombre Donato cómo estás

Voz 11 28:26 muy bien y me llevo muy bien

Voz 0230 28:29 a la semana pasada no pude luego logos cuanto lobos cuánto vamos a empezar vamos juntos los dos

Voz 2 28:34 pero sí es verdad he mereció la pena de todas formas aunque no que

Voz 40 28:38 bueno eres sólo es la segunda vez que para imponer un concurso y la primera fue con Íñigo

Voz 11 28:43 ahí están listo

Voz 5 28:45 no ver

Voz 2 28:48 eso tiene tiene mucho mérito José Luis elige padrino en total

Voz 11 28:58 sí

Voz 0230 28:59 José Luis con Tony Benn

Voz 11 29:02 Donato ahí la confianza hombre muy bien

Voz 0230 29:07 venga pues siempre estamos con José Luis dale primera ronda de diez a quinto por la radio damos mucha importancia a los pitos estos que suena no y de hecho nos callamos a veces para escucharlos bien marcan las horas por cierto cuantos pito son cuidarlo no son su

Voz 41 29:25 seis empiezo a menos cinco segundos para hacer

Voz 0230 29:28 menos cinco menos cuatro nuestros menos dos menos uno y el cero

Voz 2 29:30 cuatro mil seis hablemos de horas

Voz 0230 29:33 un ahora son sesenta minutos eso lo sabe todo el mundo un minuto son sesenta segundos por lo que una hora cuántas décimas de segundos son mil treinta y seis mil décimas de segundo perfecto pregunta madre mía hay pitos por segundo te voy a decir tres cosas que pasan en un pitido vales de estos de la Ser una de ellas es falsa vale en un segundo el corazón de un recién nacido Dell'Atte dos veces vale va unos ciento veinte latidos por por minuto en un segundo el corazón de la musarañas etrusca la T veinte veces vale ir en un segundo también las salas de un colibrí baten doscientas veces cuál de las tres es falsa

Voz 11 30:23 muerte era el de Lass

Voz 0230 30:26 te que parece llegado el de la que era la musarañas no el del colibrí el colibrí bate sesenta doscientas veces en un segundo por José Luis que sepas que puedes cuando tose Toni que lo sabe hablemos cuando te tapar la respuesta es que sí correcto la gira de también hablemos hablemos de ese animal entrañable que es la musarañas etrusca es una de estas tres cosas Valencia truco es un mamífero vale un hará nido o el único animal que sabe meter órdagos por la de mus araña

Voz 2 31:02 si acaso la vida pillaba sea cual mamífero o hará más pero más pequeño el mundo pregunta hoy cumplen años los gemelos De Boer e futbolistas holandeses internacional ex jugadores

Voz 0230 31:20 el Barça te acuerdas de los de los nombres de los dos gemelos José Luis

Voz 43 31:26 sí sí sí

Voz 0230 31:29 cómo siendo gemelos Yen esto te voy a que hay muchos culé te voy a dejar que que opine cualquiera pero luego tienes que tomarte una decisión siendo gemelos Frank y Ronald quién es mayor que salió primero Frank o Ronald a ver culés

Voz 35 31:44 no sé yo diría que percibo yo diría

Voz 2 31:47 sí que yo diría que lo jugaba adelante a ver Francino dice Ronald inciden los especialistas podrán José Luis

Voz 0230 31:58 ABC bueno no deba nada bien

Voz 42 32:01 y eh

Voz 0230 32:04 a ver vamos a ver tú por qué crees que que Francino está aquí de cuatro a ocho y los especialistas vienen un rato

Voz 10 32:11 listo joe Ron amplió

Voz 0230 32:16 acción veinte minutos antes

Voz 2 32:18 me gusta

Voz 0230 32:21 a gustar a quienes son los que se parecen más que yo aquí me hago un lío saber quiénes son los que más los gemelos o los mellizos

Voz 2 32:29 el no si miramos las piernas José Luis gemelos hombre eso muy claro José Luis a os porque bien

Voz 0230 32:39 en de un espermatozoide un óvulo los mellizos de dos y dos mal hablando de estos temas el otro día un amigo mío me dijo que su madre en el lecho de muerte esto es real todo lo que bueno le había dicho busca a tu hermana gemela esto le dijo le dijo a mi amigo su madre en el lecho de muerte Castro todavía de última voluntad o le estaba tomando el pelo José Luis a esto es claro

Voz 2 33:05 se pregunta le le estaba mi amigo mío un hombre Mi amigo le dijo bueno busca tu hermana gemela Le dio tiempo a ver si era una broma o claro le entonces mi amigo tú crees tú que es que es una broma porque

Voz 0230 33:18 sólo existe la posibilidad de que sea una broma yo creo a podemos opinar también en su Tony te queda tú puedes decir Tony que no han dicho nada todavía no pero yo como voy a cómo voy a dar por sabéis el entonces esa no fue la última voluntad de suerte José Luis hola fue una broma porque los gemelos no pueden ser del mismo sexo perdón de diferente sexo tienen que ser del mismo sexo no hay los hombres a esto

Voz 2 33:44 sí hay bien porque Jose Luis como está bien dicho la la yemas Blanca vamos seguros de las yemas son blancas y los gemelos José Luis la Gemma es blanca o las Gemma son blancas como está bien dicho no no no no porque la Gemma es amarilla no puede se nos pregunta trampa te atrapa sigue si estás juguetón estaba juguetón gorda que tienes tienes una doble José Luis la verdad

Voz 23 34:17 sí

Voz 2 34:18 pues sí

Voz 0230 34:19 a buen buena es tocar está bien dicho pero no es verdad vale vale bueno pues entonces bueno luego veremos pregunta pregunta

Voz 2 34:28 María Dolores López

Voz 0230 34:29 sí es doble Se abre el telón y aparecen dos chicas vale que llegan a un hotel y alquilan una habitación vale dos chicas llegan a un hotel de era una habitación que hora es no puede ser porque eran gemelas eh perdona José Luis es que no te digo

Voz 12 34:51 la experincia personal también no no no es

Voz 0230 34:54 dos chicas si llegan a un hotel de alquilar una habitación que ahora es a Andrea las si no han dado ni las dos y cuarto como las dosis y cuarto que es una habitaciones claro la crisis a las dos y cuarto no será será un cuarto para las dos

Voz 8 35:14 piden un avión hablando

Voz 2 35:20 aquí sería tres cosas en cuanto hacen Elche caos porque catalanes diferente pero pero bueno yo son dos chicas bombero muerto

Voz 0230 35:35 pero es que en la la la la coña o por eso es pregunta cuidaba es que tiene que haber una relación entre lo que se dice entonces es un cuarto para las dos bueno yo voy a dar un punto te voy a dar un punto por el día dos cuatro seis puntos

Voz 2 35:48 por José Luis cosa no no no no no es el desafío en el exilio todo todo cuidado que hoy me voy

Voz 0230 36:06 ya que ya que tu rival Donato ha empezado con pitos tú lo vas a hacer con palmas vale más concretamente con Palometas que según el diccionario de la Real Academia una meta es tres opciones barra o regla de madera golpe dado con la palma de la mano una meta o ese protector te pones para coger las cosas caliente sabes eso no sé nada eso no es que los cuál de los tres

Voz 44 36:33 ya dije para o reglas

Voz 0230 36:35 de madera golpe dado con eh golpe dado con la palma de la mano o el protectores esto no

Voz 11 36:42 la primera sí sí señor barra o regla

Voz 0230 36:45 de madera pregunta Ramón Langa

Voz 11 36:48 cómo se daba

Voz 0230 36:49 bueno eso sí exactamente exactamente era con lo que nos daba sí sí cómo se llama el burro más famoso de la literatura española en muchos no se pero más famosos Platero que es verdad y qué es mentira vale los fundadores de McDonald's sea pedir daba Mc Donald los fundadores del Burger King se apilaban King cuáles de estas dos cierta es no cierta

Voz 12 37:16 quién es falsa

Voz 0230 37:18 sí señala Richard y Maurice Mc Donald perfecto pregunta

Voz 11 37:22 da Ole muchacho es verdad si hacía lo que lo que es verdad es una de estas escuelas

Voz 0230 37:33 es que ha dicho la gran Jane Fonda Honda ha dicho en una entrevista habla de lo que ella descubrió a los sesenta y les vale entonces tres opciones ella descubrió que el sexo a los sesenta es mucho mejor que a los treinta o a los veinte vale que a los sesenta no necesita ningún nombre a su lado vale o que a los sesenta o aprendes a perdón arte o te mueres

Voz 11 37:57 unas verdad verdad sí sí la segunda

Voz 0230 38:02 señor no necesitaba ningún hombre a tu lado esto pasa también porque yo estoy a puntito entonces también no necesita ninguna mujer a tu lado no yo no he dicho esta no digo ya desde hace escaso a buena que se dedicaba a San Isidro patrón de Madrid

Voz 11 38:16 San Isidro

Voz 0230 38:20 a qué se ha que sea o sea que se dedicaba a San Isidro

Voz 11 38:24 pero no hay no hay opciones no no no no hombre que sirvió por favor salid parecidos Annie Hall

Voz 2 38:36 no había ladrador pregunta

Voz 0230 38:43 hoy tenemos que felicitar a un grande de nuestra televisión es muy grande tan grande como un estado de EEUU aquel personaje nos referimos

Voz 11 38:53 sí

Voz 0230 38:54 a un grande de nuestra televisión es muy grande tan grande como un estado de EEUU a qué personaje

Voz 2 38:59 si bien cuántos años le echa sal Gran Wyoming te doy uno arriba uno abajo

Voz 0230 39:06 jo

Voz 43 39:07 no sólo sirven

Voz 2 39:11 el nuevo joder tío sesenta y tres sesenta y tras si tiene siete hay tres hace un par de años Wyoming si sí buena pregunta doble todos cumplen años

Voz 0230 39:21 los arma todos con también

Voz 2 39:24 has dicho doble Alito venga hace un par de años hace un par de días Wyoming publicó el primer volumen de sus memorias muy recomendable

Voz 0230 39:34 Titulado tres opciones de rodillas Monzón cara a la pared Monzón o ven que te voy a dar lo tuyo Monzón

Voz 11 39:43 de rodillas dale mortal no

Voz 2 39:53 dicho que el otro día

Voz 0230 39:56 yo me llamo Silvia Jato esto es verdad me llamó Silvia Jato para un tema de tal y por cierto que animales un Jato tres opciones bebé jabalí Hunter Arnedillo o un cochinillo

Voz 11 40:09 sí en marzo

Voz 2 40:14 sigue tu bebé Trillo cochinillo

Voz 11 40:18 venga no Terme heridos

Voz 0230 40:22 por sus todo lo sabe y a la pregunta AVE rapidito e una mujer se abre el telón una mujer dispara a su marido si luego lo sumerge bajo el agua durante cinco minutos y finalmente los cuelga vale pero diez minutos más tarde se van a cenar y disfrutan de una inolvidable velada juntos cómo es posible las tres y diez es para niños una mujer según una mujer dispara su marido luego lo sumerge bajo el agua durante cinco metros si finalmente lo cuelga pero a diez minutos más tarde se van a cenar tan dura inolvidable será velada cómo es posible tras ya lo sé yo eh

Voz 11 41:01 alguna ahí va

Voz 2 41:03 ser venga dale

Voz 45 41:06 se lo si a comer

Voz 11 41:09 no no es que su mujer es foto

Voz 2 41:13 no gracias a primera hora luego lo su al juego

Voz 10 41:16 ah bueno

Voz 0230 41:19 han sido tres fallos nosotros

Voz 2 41:21 no está mal tirada oye te siete de diez bueno Donato mantiene

Voz 11 41:27 es un poco bestia de México donde no hay nueves José Luis José Luis opción

Voz 0230 41:40 de la semana pasada que hice yo la semana pasada la Final Four de baloncesto rápidos José Luis José Luis la Final Four y Donato que hice yo la semana pasada venga hombre va ganando va ganando Donato siete seis pregunta para José M este fin de semana se disputa la Final Four de la Euroliga participan cuatro equipos te digo cinco que no va a estar Real Madrid Olympiacos Zalgiris Kaunas CSKA Fenerbahce uno de esto no va estar Ken ágil Zalgiris iba está no va a estar Olympiacos pregunta para Donato el lunes pasado presente la entrega de premios solidarios del Banco Santander presidieron el acto la reina Letizia la presidenta del Banco de nombre

Voz 2 42:24 Santander de Botín nombre

Voz 11 42:29 ah sí

Voz 2 42:33 Ana Botín preguntas José Luis Mardones

Voz 0230 42:36 ese juega la final four este fin de semana Atenas no Belgrado a Belgrado correcto a empata José Luis a siete pero dos preguntas cuál de unas en este acto que estuve con el Banco Santa cuál de estas tres cosas concurrió de ocurrió de verdad una me confundir le Reina Sofía dos podría Larreina se saltó el protocolo inmediato dos besos cuando acabó su

Voz 2 42:59 el discurso tres se me callo

Voz 0230 43:02 un premio de las manos ese rompió hay

Voz 2 43:04 a cuál cuál de las tres es la correcta ayudita yo no pero conociendo me he y Donato dale José Donato está

Voz 11 43:20 premio

Voz 2 43:23 salto del protocolo y me dio un besazo esto el vídeo

Voz 0230 43:32 los ojitos bueno venga última pregunta

Voz 2 43:35 a los dos días siete José Luis

Voz 0230 43:37 la última quién defiende título de la Final Four Real Madrid CSKA Fenerbahce

Voz 11 43:44 dale acuerdo le a Fenerbahce sí tiene

Voz 2 43:50 es martes estuve el martes

Voz 0230 43:53 después de eso estuve en Burgos grabando material para colgados de la por cierto como se llama el equipo de baloncesto de Burgos San Pablo Burgos San Pedro Burgos o Cid Campeador Burgos

Voz 2 44:04 derrotistas repitan San Pablo Burgos San Pedro

Voz 0230 44:07 Burgoso Cid Campeador mula San Pedro