“Radio Gaga tiene la pausa que normalmente no tiene la televisión”

Voz 1 00:00 tú Lillo buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa

Voz 2 00:04 con un arma en la mano que hacemos lo que da más miedo el bloque

Voz 1 00:07 el con Juana mi madre y fe que con una carrera

Voz 3 00:10 ya no llegaría a ningún lado y que si quiero ser alguien en la vida

Voz 1 00:12 no tengo que salir en este programa en la famosa Giscard promulga les pedimos disculpas Pretty dices Bon usted como que la Copa lo tengo ir generando a lo que pasa es que tirar hacia adelante no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 0313 00:45 en Radio Valencia Mariola Cubells

Voz 2 00:47 buenas tardes buenas tardes nada como esto está muy bien muy bien muy bien acompañado tú muy bien acompañado de hola qué te pasa

Voz 0313 00:54 Robert sí pero pero digo siempre no es verdad esta tarde estoy especialmente contento al abrir la ventana de la tele no sólo porque nuestros invitados ojo nudos porque me cae muy bien porque les admiro sino porque han conseguido una solución de síntesis para la pregunta del millón qué te gusta más que es mejor la radio o la tele funda aquel no hay que elegirlo ahora mismo tenemos en la tele en Movistar Plus un programa de radio Radio Gaga por cierto aviso para navegantes Opar oyentes despistados para no llevarse a engaño un programa de radio en la tele y con dos cómicos como protagonistas no tiene porque ser forzosamente de una ocurrencia tenía algo de Gijón ni nada insustancial se trata en este caso de un paseo por la vida con caravana incluida con estudio móvil de radio transistores para que la gente pueda escucharlo en unos trescientos metros a la redonda y donde acampa este pequeño circo ambulante pues en las casi dos temporadas que lleva tenemos algunos ejemplos el primero un centro de salud mental

Voz 1 02:14 hasta malito de casa es portavoz a veces Green dar plenos porque ésta no sabe lo que hace irse lo hizo preguntas este interés Papa allí cuidarlo que tenemos que cuidar entre todos cuando lo vivir ahora practicamente les Le veo como V Jimena agosto hace siete años del accidente el claro que plantas con treinta y un años pero bebés hija personal que

Voz 5 02:40 tú sabes quiénes no han estado ahí estaba en un centro de acogida de inmigrantes mujeres aquí tiene eso mucho libertad de digo

Voz 6 02:51 bien no SDS sí que me gustó muchísimo

Voz 5 02:54 me ha dado mucho Forza la mujer sí que puede dice sí o no yo no quiero esto nosotros no cuando llega Copasa tu marido tiene que hacer que ha dicho la marido claro está en algún lugar donde conviven ancianos y jóvenes estudiantes la vejez es eh

Voz 7 03:11 es que pasas fíjate los hay que incidir en los parece mentira a mi marido oí unas cosas Jobim herido al que ahora no

Voz 8 03:21 porque en un barrio no precisamente pudiente en Sevilla Las Tres Mil Viviendas Youm elegante a las siete de la mañana con mi esposo siete me llamado como a los niños estamos los dos en paro vivimos con cuatrocientos veintiséis euros en unos debo Boluda no debo agua no debo común edad no debo los muerto no les debo nada a nadie gracias a Dios hará mayo tira con cuatrocientos veintiséis euros los me una supervivencia diario de encendido la radio del Instituto de Trastornos Alimentarios

Voz 9 03:51 es un atracón vomitaba me auto lesionaba me da un ataque de ansiedad lo mes mayores milagro es estar al albur de la muerte

Voz 0313 04:03 yo últimamente en la casa Chuck Luis en Barcelona donde viven familias que tienen a sus hijos ingresados con cáncer en el Vall d'Hebron

Voz 7 04:11 porque yo con entre aquí con mi hijo yo pensaba que que era el final no estábamos tan abajo que hemos tenido hasta que Al cel un seguro de defunción no a un niño de tres años es algo que el luchador que son ellos es el Tirant la última palabra cuando no quieran luchar más pues se respeta Hay y como padre tienes que aceptar

Voz 1 04:42 un alto mando

Voz 0313 04:50 Manuel Burque Quique Peinado buenas tardes amigos tarde

Voz 2 04:54 estoy feliz de verdad es increíble puede echar en Radio totalmente imponen un poco la piel de gallina este episodio esta idea eh porque es muy no

Voz 0313 05:04 los claro que sí que se de la casa de los chicles lo lobby hace muy poquito hoy que hemos abierto la ventana una historia a los oyentes lo recordarán de de de de un padre que ha colgado en Twitter su experiencia de un bebé de cuatro meses que la han salvado la vida por los pelos lo bien que les han tratado ahí dentro tal en ese en ese capítulo ese ese momento del padre diciendo cuando está en la caravana detuvo a casa pero un un seguro de deceso de defunción a un niño de tres años yo veía la cara de Burque por cierto en esa bueno no en una entrevista Tour entrevistas a la gente dura dejas hablar verdad nosotros charlamos como

Voz 2 05:37 ese fuesen amigos los amigos no les interrumpen les que hablen

Voz 10 05:42 y luego le cesa hagas con con humor

Voz 1378 05:45 es lo que intentamos hacer que que que que yo siempre les escuchamos es aliviar la situación para que no estén cargados pero es verdad que no entrevistamos de hecho aquí que le tuvieron que cuando empezó el programa que les muy periodista tuvieron que quitarle que llamarle del periodismo de la cabeza

Voz 0578 06:03 sí yo desapareció yo desaparecería pero es una manera mucho mejor que yo creo que además eh bueno yo al periodismo lo veo un poco de lejos pero es es lo que he estudiado ya es mi mi vocación y mi pasión y yo es una cosa que les recomendaría a los periodistas que es que no estés pensando en la siguiente pregunta acto nunca que es que te pares a a escuchar que no intentes epatar a nadie que los tu trabajo tu trabajo es callar escuchar dejar a la gente hablar y al final el resultado aunque sólo sea por el resultado porque el resultado es muchísimo mejor y además eres menos invasivo tratan mejor a la gente y la gente te quiere

Voz 1378 06:37 no es que el se nota un montón el espíritu de la radio en estos momentos como la última eh la última el último corte esto soy la tele normalmente no dejaría tanto silencio sólo lo hace la radio eso sea esto eh vosotros no habéis visto pero aquí vuestro conductor de repente ha hecho una pausa hablaba con el técnico le decía aguanta aguanta que va a seguir hablando lo tuve la música entraba en esas gestas de Francia claro hasta la altura radio y es lo que tiene Radio Gaga de pausa que no tiene normalmente la tele normalmente entonces se consigue una fusión e en la que al final

Voz 0313 07:13 escuchan a las personas ya ser televisión se muestra algo que la radio sólo se intuye que son las dos caras del medio es decir se os voy a vosotros hablando conversando con una gente que a veces os cuenta cosas divertidas normalmente cosas bastante emotivas que pueden conmover pero aparecen también imágenes de la habitación noventa al rincón de la casa o en tal apartado del jardín está al otro con el transistor el auto ahí casi ahí con la lágrima a veces no a veces sonriendo el chaval caldito que está hablando de Vidic hace con los gestos hoy el el el éxito de los formatos ha sorprendido osó lanzar seis a esto diciendo una cosa absolutamente distinta

Voz 0578 07:49 eran

Voz 0313 07:50 porque es un ex y merecedor gol perfectamente por cierto de Jaime anunciar Mariola

Voz 2 07:54 queda podemos exclusiva fuegos artificiales por favor Se reanuda rastro más veremos tercera temporada yo creo que es médicos no lo voy a todo el equipo que se harán es una gran noticia que se llama desde luego se lo merece es programa complicada de yo que vosotros nombre yo que he trabajado en programas de testimonios que es lo peor que si sintió yo le tu libro el culebrón es lo peor que se puede hacer televisión entonces eso esto que vosotros hacéis es tratar con delicadeza temas espinosos

Voz 10 08:26 y muy convertirlo no

Voz 2 08:29 Caramelo no que es algo muy complicado con el material con el que jugáis no sé si eso sois consciente

Voz 1378 08:34 hay que decir que nosotros hacemos una parte pequeña gesto insistimos siempre mucho porque hay un equipo desde la productora amparo a Joan que es la directora a las redactoras que van en busca de localizaciones que que puedan funcionar en el programa

Voz 0313 08:49 tú has dicho todo en femenino

Voz 1378 08:52 sí lo ha hecho aposta todo a mujeres y y claro esto no vale que que yo estemos haciendo charlas porque muchas veces estamos una hora a que hay que tener ser sensibilidad a la hora de direccionaba el material respetar esos silencios que aguantan a hasta la eh hasta el extremo porque hay momentos que realmente es aguante tuvimos que aprender aguantar hasta que ya no podíamos porque ahí normalmente es cuando la persona en cuenta e la palabra que quería utilizar después de quince segundos claro porque ahí es donde ya le ha estado dando vueltas a cosas que ya la había dado vueltas y de repente encuentra luz Isaac un diamante

Voz 0578 09:30 si no ganas nosotros Joana Pardos la la nombramos mucho pero es que se lo merece a ver nosotros podemos vehicular las conversaciones podemos ser el dentro de la emisión no en el trabajo total de toda madre que el nuestro debe ser el cinco por ciento pero en lo que se ve puede que seamos el esqueleto las caras que guían un poco la narración pero el sentido

Voz 1378 09:50 la sensibilidad la elección de Bill Gates el tono ahí es decir si todo el equipo el que come a Joan amparo Joana fueron forma un tándem brutal Amparo Castellano

Voz 2 10:00 a pocos os mira hay una cosa muy curiosa y es que el centro que estuvisteis de trastornos alimentarios es un lugar que me consta que no dejan entrar a nadie y no puedes ahora cuando hablamos Carlos muchas veces de la reputación en la tele de lo importante que es yo les dejan entrar porque vienen avalados porque porque saben dos que están allí que no va a nacer basura y que van a tratar ese material bien no entonces a mí me me sorprendió mucho veros allí porque sé que es un centro difíciles muy

Voz 0578 10:25 es muy gratificante primero saber que todas todas todas todas las personas que han entrado ahí en la caravana han salido mejor de lo que entraron y que nos lo han dicho es seguir manteniendo el contacto con algunas de las personas por ejemplo Giulio del el hombre que dijo Clinton seguro de funcionar Nelsinho está perfecto está en casa que no tiene secuelas su sólo a revisiones una vez cada no sé cuantos meses inventor de una foto de la idea de Joel ir daba gusto verlo al niño es más que nosotros tuvimos allí no lo habíamos visto ya peleas que lo vi fue en el programa hacía lo cual todas escucha al final visto al niño cuando besar niños cubanos

Voz 1378 10:54 la otra parte la muchas veces sólo vemos a los protagonistas Ainhoa a los secundarios que son sus protagonistas en sus vidas eso no los vemos por eso siempre que vemos el programa nosotros es como si lo hubiese un espectador más porque la mitad no la conocemos y de repente acatamos cabos

Voz 0313 11:10 acabo llorando viendo los foros no me extraña yo quería preguntar yo quería preguntaros como esos queda el cuerpo no sólo Eurocuerpo cuando de repente vais a un lugar de estos planteáis la caravana monta el estudio tira esa antena para arriba antes de cerrar con la gente sale una persona contra esto

Voz 11 11:26 yo no tengo ningún recuerdo de mis padres bien ninguna porque el acuerdo que yo nací ir a discusión tras discusión cuando tenía trece años pues eso fue un abuso entonces a ir ya por completo ir yo empecé con lo que sería la anorexia turco altiva engancharse al alcohol a los trece años

Voz 12 11:50 a probarlo me gustaba

Voz 11 11:52 hacía tener esa sensación de estar contento de pensar en los problemas que tenías no que pasa empecé a beber en casa diariamente

Voz 13 12:03 ah sí

Voz 12 12:07 a tal quizás por el alcohol hubiera acabado cierta sino el intento

Voz 11 12:19 pero es que este centro me ha salvado la vida

Voz 0313 12:26 de esta segunda temporada este sería el no sé si lo palabras duro

Voz 0578 12:31 a ver que además es que la gente nueva está viendo quedas Cayetana tiene que no se diecisiete dieciocho años está tiene una cara simpática Mishima una alegría unos ojos era una empatía trataran era una chavala

Voz 0313 12:46 con una chavala maravillosa que además nosotros

Voz 0578 12:48 los pues en los vino a despertar un día jugamos al monopolio con ella otro día nos reímos cuando ves que su historia es la que está detrás

Voz 1378 12:56 cuenta con tanta inteligencia que la cuenta cómo

Voz 0578 12:59 como una persona de cincuenta euros que ha vivido porque haya vivido tres vidas que no hemos vivido nosotros es una paz desde el respeto de intentar no romper lo que pasa ahí segundo en el fondo es un piensas que es un privilegio absoluto que una persona tan joven desinteresadamente y porque si simplemente por por la conciencia que tenían ellas Anita de querer contarlo al mundo para que otra gente que lo mismo no se hubiera sola o para que gente que esté pasando por eso vea que hay una esperanza una una manera de salir en el fondo lo que tú sientes es un privilegio absoluto decir tengo la suerte de que en un en un trabajo que cimas la tele que yo trabajo en la tele todos los días que es entretenimiento te ha caído del cielo un programa como éste en el que tiene ese privilegio que puedes hacer es y conseguir eso hoy vehicular el mensaje

Voz 1378 13:43 esta gen pitas ITA para mí es eh mi localización favoritas

Voz 0313 13:48 lo de trastornos alimenticios

Voz 1378 13:50 elegir el otro porque han mostrado una valentía tan brutal gente de esta edad con este trastorno en concreto ponerse en la caravana delante de Kiki de Mi a contar esto es increíble es que es casi milagroso entonces yo estaba todo el rato con un agradecimiento hacia ellos y y sobretodo una sorpresa al descubrir un punto de vista que no te había dado un tema tan tratado porque esa tratado mucho

Voz 2 14:15 sí sí sí sí siempre desde el punto de vista

Voz 1378 14:18 mira que superficialidad eh hay en la sociedad todo el mundo quiere perseguir un Gan nunca te habían contado que esta gente llega ahí por por una serie de causas y razones son las que hay que tratar islas que trata el centro principalmente luego es verdad que vosotros tenéis un tempo televisivo distinto que permite digamos accederá a el alma de cada uno que no es no

Voz 0578 14:38 fácil en televisión radio y también hay que tener en cuenta que nosotros somos dos cómico Honour ávida de ciudad normal que hemos puesto el sufrimiento personal pero no somos prepara nada sin granaderos de guerra que han estado en África ya Nagore esto ya que a nosotros pues nos cuesta porque no tenemos al final como el programa es tan poco nuestra actitud de demanda de nosotros no la actitud tampoco profesional con todas las comillas decían poco ortodoxa claro no quieren que seamos nosotros en el tirón punto de de de desgaste personal que es complicado porque además son son jornadas muy largas grabación estamos de nueve de la mañana a nueve de la noche entonces es mucha responsabilidad para intentar no joder la verdad y la no hacer lo hemos hecho bien hemos fallado chistes no hemos hecho existe alguien que le ha herido no pusiste alguien pero si eso

Voz 0313 15:23 no es fácil eso claro nosotros lo hacemos de una

Voz 0578 15:26 era más o menos natural y hostia de verdad que que sobretodo más que nada es expresar lo que yo quiero decir es el agradecimiento absoluto el que nosotros sentimos para este formato para este programa para la cadena para la directora en Paracuellos cuerpos

Voz 1378 15:37 pero por eso insistimos tanto que lo voy a la gente normalmente cuando haces promo lo haces por obligación no no ha sido tu trabajo aquí hay un punto en el que estas personas necesitan ser escuchadas porque han mostrado una valentía brutal y no se puede perder

Voz 0313 15:51 otras muchas personas necesitan conocer estas realidades

Voz 1378 15:54 necesitábamos esto es muy importante escuchar a ver eso pasa escuchando a Cayetana e para mí refleja una parte importante de Radio Gaga que a parte de la gente que se identifique con ella ahí de repente les descubra cosas y aprenda todos los que no tenemos digamos drama en nuestro vida en nuestra vida de repente eh aprendemos también por un lado e Nos volvemos a simpáticos con los demás pero nos volvemos también más tolerantes entonces mira que Cayetana te explica cuáles son las razones que le llevaron ahí a esta situación tan dramática nosotros cuando vemos a alguien una situación dramática pensamos que ha sido por su culpa ir solo a buscar algo habrá hecho claro entonces lo que te enseña Radio Gaga es que los caminos por los que va a la gente por los que vivimos unos hemos tenido más privilegios más suerte y son más anchos con lo cual las las decisiones que tomamos no nos hacen caer unos es una porque hemos tenido más suerte y luego hay otra gente que ha tenido una vida mucho más difícil su caminos más estrecho entonces a la mínima que se equivoquen Se pueden caer entonces eso te hace eh primero darte cuenta de que eres privilegiado y segundo entiendes mejor a los demás y los tolera es mejor ir yo creo que la sociedad mejora dentro son una cosa somos muy vehementes con esto

Voz 0313 17:04 el punto de que esto no es no es una promoción de un anuncio que está muy bien las dos cosas son muy útiles esto es una recomendación al menos que yo hago en toda regla

Voz 0578 17:13 he hecho siempre digo que nos merecemos un Ondas

Voz 2 17:19 no no no es que eso lo hago pero cae del cielo cayendo renovado yo quiero denunciar merecemos un Ondas no este equipo espérate a ser la ahí toda la gente que salen Radio Gaga se merece un premio de la talla de cambió la segunda que que quiere las regule propio maravilloso que no lo retrasé correctos no dejamos no sufrir aquí