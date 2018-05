Hora 25 Deportes: El Atlético busca la tercera (15/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 0919 00:16 la figura del Barça quiere para ti supondría que Neymar fichaje por el Real Madrid Neymar Neymar Neymar eh

Voz 4 00:24 el ritmo ya se ha ido ya no sé si sería tan duro como

Voz 1371 00:28 estamos irse fuera directamente

Voz 0919 00:30 pues mira escucha por favor lo que ha dicho y Leo Messi en Argentina a la pregunta directa de que te parecería Leo que Neymar fichaje por el Real Madrid sería

Voz 5 00:40 terrible sería terrible portón por lo que significa para para el Barcelona Si bien se fue la moneda que fue claro título importante acá campeón de de Champions ganó Liga y que termine en el Real Madrid sería grande para toda la gente para todo el barcelonismo ahí a nivel futbolístico obviamente Arias Madrid muchísimo a fuerte todavía en lo que es que lo pocos Lejeune

Voz 0919 01:07 ellas eran amigos no Neymar y son amigos interno pero que el término terrible terrible podía haber elegido a veces terrible bueno puedes estar tranquila que parece que este año no pero el año que viene ya veremos el año que viene ya estamos en la previa de una final europea hoy sin duda alguna el protagonista del programa tiene que ser el Atlético de Madrid que mañana en Lyon juega la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella el equipo del sólo ha entrenado esta tarde el argentino tiene a todo el mundo disponible seguida estamos allí con el equipo de enviados especiales de la Cadena Ser antes nos quedamos con una red lesión del Cholo Simeone en las horas previas a un partido tan importante como éste que piensa que le aquí le da vueltas el Cholo Simeone

Voz 0501 01:51 siempre que me tocó jugar una final de futbolista o de entrenador la viví con la misma claridad importar me solamente el partido y todos los la palabra a todas las situaciones que se generan en torno al partido de normal que aparezcan dejarla para la gente que no participa lo que están adentro saben claramente lo que tienen que jugar saben la forma de lo tienen que jugar y está claro que lo único importante será la realidad

Voz 0919 02:15 lo único importante será la realidad que frase al Cholo Simeone vale para todo en la vida lo único importante será la realidad todo lo que hay alrededor de la realidad a las redes sociales las opiniones todo lo único importante será la realidad vale igual tanto si gana como si pierde porque lo único importante mañana será la realidad y esperemos que la realidad sea que el Atlético de Madrid ha conseguido ganar la Europa League otra noticia impresionante de esta tarde la Federación Mundial de rugby ha decidido que no se va a repetir el partido entre Bélgica y España que ya sabéis nos dejó fuera directamente de ir al Mundial dice la federación que sí que está muy bien lo que ha dicho España de vas pero que el partido no se puede repetir pero es que no ha quedado ahí la cosa porque la Federación Internacional ha excluido a España de la repesca por el Mundial por alineación indebida es decir que no solamente se repite el partido sino que incumpla vimos el reglamento Illano vamos ni a la repesca encima cincuenta mil libras de multa Si les llegamos a pedir Gibraltar Nos quitan cáliz no no lo en serio en serio S enseguida estamos el León pero antes como siempre vuestros mensajes en el whatsapp del programa

Voz 6 03:36 os ruego buenas tardes oye acabo de pasar por el estadio de Lyon pues no dejando fuera por dentro no tengo ni idea

Voz 7 03:48 os escudo del Atlético de Madrid y el

Voz 6 03:51 Marsella oye muy bonito dejando eh se decirte que estoy camionero

Voz 0919 03:59 cuanto a un camionero va por Lyon decide llamar para dejar un mensaje en el guasa del programa ya hay un vínculo eh porque me voy a Hora veinticinco Deportes a decirlo soy los mejore venga dejamos

Voz 8 04:16 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 04:31 hola chicos pues mira yo que no soy al ética por supuesto ya se Sagra no solamente quiero deciros que me encantaría que ganara con un solo gol pero que se adecentando todos sabes que tantos rollo de Griezmann de los hayáis todo ya enviar que ha tanto porque a Fernando Torres también el fútbol español le debe mucho parece como si ahora solamente existieran determinados nombres no

Voz 3 05:04 bueno corazones a Dios Hora veinticinco Deportes

Voz 8 05:08 se ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1372 05:15 hoy a Manolete le ha emocionado el mensaje empezamos

Voz 0919 05:31 Nos vamos con el equipo de enviados especiales de la Cadena SER a escuchar lo que han dicho en la previa los jugadores del Atlético el Cholo los rivales el ambiente los aficionados como está todo por dónde empezamos Pedro Fullana buenas tardes

Voz 10 05:45 qué tal Gallego muy buenas bueno pues por la expectación que está generando esta final de la Europa League por la ilusión que tiene el Atlético de Madrid y los aficionados rojiblancos que también van a estar aquí mañana diez mil trescientos en total para arropar al equipo para ganar esa tercera Europa League de la historia del conjunto rojiblanco John Simeone que además ha querido quitar en público presión a sus futbolistas dice que es un partido más y eso sí que la experiencia vivida en las últimas finales tiene que servir para ayudar

Voz 0501 06:09 más allá de de de todo lo que reúne medio minuto otra minuto hora tras hora que te acercas al partido de las emociones van creciendo es un partido de fútbol está claro de que para ganar hay que jugar bien evidentemente lo que te acerca esa posición de que la experiencia vivida como bien decía tu colega te acercan a a entender mejor lo que hay que hacer dentro del fútbol es un juego y obviamente necesitamos ganar pero en juego

Voz 10 06:37 una final especial para el Atlético de Madrid porque siempre es especial estar en Europa es la cuarta final europea de Diego Pablo Simeone especial para Fernando Torres y especial para Antoine Griezmann sería su primer título con el conjunto rojiblanco bueno pues el capitán del Atlético Madrid Gabi reconoce que con todo lo que se está hablando del francés leve más metido que nunca en este partido y también cuenta cómo hay que jugar este tipo de partidos

Voz 0501 06:59 bueno llevamos todo el año hablando de Antón lo veo muy bien lo veo físicamente muy bien metido en este partido que es importante ganar un título y ojalá al Atlético de Madrid porque la necesitábamos y sabe que que todos queremos que siga aquí hay poco privilegiadas que pueda jugar este tipo de partidos doce mañana con la cabeza con el corazón y con lo que nos depara para ganar creo que que somos uno de los equipos que mejor sabe sufrir durante el partido esa capacidad de sufrimiento que tiene este equipo seguro que nos hace sacar el partido adelante

Voz 0919 07:28 Miguel Martín Talavera mañana en Carrusel ese partido desde Lyon Miguel cómo va a salir el Atlético de Madrid hay alguna duda en el equipo del Cholo o va a ser fiel a su once titular buenas tardes

Voz 1576 07:40 tal Gallego buenas tardes yo creo que las dudas principalmente están localizadas en la línea defensiva sobre todo en los laterales yo creo que sí se ha recuperado ya hoy Sandra o con normalidad Josema Jiménez va a ser el compañero de Diego Godín en el centro de la cobertura por supuesto Jan Oblak en la portería y la duda es saber si si beber sacó Juanfran serán por la derecha apostamos por el internacional español por Juanfran Torres pues quién va a jugar de lateral izquierdo Lucas lo lleva haciendo prácticamente toda la temporada por las lesiones de Filipe se ha recuperado va a estar en el Mundial con la selección canarinha pero yo creo que no le va a dar gallego por la exigencia del partido para ser titular por lo tanto yo creo que no va a diferir mucho el once de este que te voy a dar con Jan Oblak bajo palos con Juanfran Giménez Godín y Lucas en defensa con Gabi con Koke Saúl y con Correa en el centro del campo y arriba sin ninguna duda Antoine Griezmann ideólogos suena bien

Voz 0919 08:30 ya han a más de diez mil aficionados rojiblancos por el momento tranquilidad en las calles de Lyon

Voz 10 08:34 sí comienzan a verse algunas camisetas algunas bufandas rojiblancas pero de momento a cuentagotas porque esos diez mil trescientos aficionados del Atlético Madrid algunos están ahora mismo ya en carretera recorriendo los mil doscientos kilómetros en los casi cuarenta autobuses que se están desplazando desde diferentes puntos de España además más de mil coches particulares que también se están desplazando a esta hora ya de la tarde noche hacia Lyon mañana evidentemente la gran masa va a llevar a través de los aviones doce chárter conexiones aéreas con vuelos regulares en diferentes puntos de de Europa así que diez mil trescientos afinidades del Atlético de Madrid que mañana van a tratar de que animar a su equipo y a robarle para que consiga este nuevo título I

Voz 0919 09:13 el Olympique de Marsella se juega el título pero se juega también jugar el año que viene en la Champions cómo va a salir el Olympique que tiene les falta

Voz 0301 09:23 algo Bruno alemán buenas tardes hola Gallego muy buenas pues lo más importante lo principal es que Pallete una de sus estrellas a menos en este tramo final de la temporada va a poder estar según lo que ha dicho hoy el futbolista francés un jugador que sobre todo a balón parado es una auténtica bestia ahí tiene que andar con ojo el Atlético de Madrid porque con los lanzamientos de Vallet jugadores altos siendo al remate en faltas laterales córners y faltas al borde del área es un equipo realmente peligroso un equipo que ataca bastante mejor de lo que defiende para mira estrellas Tobey que después de Neymar ha sido en mi opinión el mejor jugador de la liga francesa esta temporada jugador que actuó en la derecha pero con una zurda espectacular y bueno hay un dato que es impresionante ningún francés hasta ahora ha ganado la Europa Ligue esperemos que mañana siga siendo sí

Voz 0919 10:06 y la guinda a esta previa de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella la tiene que poner

Voz 11 10:12 el mítico Manuel Esteban Manolete buenas tardes hola qué qué quieres decir que que que te pide el cuerpo decir pues que me ha mencionado la mujer

Voz 1372 10:24 que es reconocía que no era atlética pero que cuando hacer el Atlético es del Madrid que por eso que figúrate si el Atlético empieza mañana y la semana que viene lo hacer Madrid Madrid pasaría a ser la capital mundial del fútbol están diciendo que quiere una final de la Supercopa de Europa Real Madrid Atlético no lo dude Atlético que no lo quieren como yo sí no lo duden mañana vamos a tener palcos incluso a Su Majestad el Rey y al presidente francés con los del presidente de España están en otras cosas en otras cosas

Voz 0919 10:56 a Jesús luego al fútbol les van a dar caña porque al no

Voz 1372 10:59 costoso está en su perfecto derecho ir creo que incluso Simeone pendiente de si al final puede estar a los banquillos sonó por la supresión Kato cautela ya la ubicación pero lo que yo más besó mañana diez inmediaciones medias Neptuno poder cantar esa canción que creo que va a ser conocida por todos de Madrid entera se siente colchonera pasan estuvo mañana también sin duda alguna cosa ya no está para muchas juergas no pero me llevaría algún compañero de Palacio marcó el asturiano que es nada conmigo si hace falta ojalá vayan Manolo muchas gracias gracias a las ocho y cuarenta y uno esto es Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 12 11:42 una hora menos en Canarias

Voz 3 11:44 sólo hay opción

Voz 13 11:46 la Xunta

Voz 3 11:50 el Atlético de Madrid Olimpic de Marsella Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 1371 12:19 cadena SER

Voz 1371 14:12 no no no vamos a hacer otro capítulo de El patrón del fútbol ya sabéis que las selecciones son el próximo jueves pero es que Antón Meana es un periodista de raza hola qué tal Gallego buenas tardes va a contar ahora mismo esta tarde se

Voz 0919 14:29 hacen estar decidiendo las elecciones a la presidencia de la Federación en una comunidad autónoma en los votos que tiene la Federación Valenciana

Voz 1371 14:40 correcto gallego el partido se juega ahora mismo en Valencia son seis votos de oro por eso la lucha es terrible Rubiales confía en ganar esa plaza

Voz 0919 14:48 recalca los votantes que el voto será

Voz 1371 14:50 totalmente secreto pero el equipo de Larrea lo dirigen valencianos ilustres como Manolo Llorente o David Albelda

Voz 0919 14:57 lugar tenientes que ya contaste aquí hace diez de ellos

Voz 1371 15:00 pone la mano en el fuego porque todos los votos de Valencia van para Larrea hoy está siendo muy duro ayer hubo reunión mañana el día previo a la votación se quiere jugar otra vez con los votos de Valencia hay una federación que podría cambiar de bando en bloque la Liga de Tebas asegura o eso dice los veinte votos para Larrea Rivero dice que no pero la segura Larrea los veinte votos o repito eso dice la presión del estamento arbitral es ahora mismo la más dura de todas once votos de árbitros que Arminio quiere enteros para la red en los jueves a qué hora vamos a ver quién es el nuevo patrón del fútbol yo creo que para el boleto de las seis de la tarde ya sabremos quién va a ser el nuevo patrón que se siente en la silla de Villar tremendo estaremos atentos gracias un abrazo

Voz 0919 15:53 ayer estuvo en El Larguero Unai Emery ex entrenador del París Saint Germain bueno habló de DNI Mar del futuro de Neymar bueno según Emery neymar no se va a mover de París de va a dejar el jeque mucho menos

Voz 19 16:12 Cristiano oí de Messi yo creo que se va a quedar en el porque creo que es un proyecto sólido su proyecto en el que una de que el club apuesta por Neymar misma apuesta por el club creo que le deba nada continuidad no me digas cuanto tiempo va a ser porque luego pueden cambiar pero es la temporada que viene yo considero que se va a quedar el y yo creo que sea lo más justo para usted

Voz 0919 16:29 a la temporada que viene se queda y luego ya veremos porque ya sabes que Si Neymar Chase por el Real Madrid para el Barcelona sería algo terrible lo ha dicho Leo Messi no no lo digo yo Javier Herráez

Voz 20 16:46 pero esto está muy difícil para el Madrid sí qué tal Gallego muy buenas tardes si en Madrid te contaba ya ayer y estos días aquí en Hora Veinticinco que es complicada la operación toda vez que no hay clausura de rescisión es verdad que el futbolista quiere salir del Paris Saint Germaine que le gustaría hacerlo en el Real Madrid quiere jugar en Real Mary Anne Marie Le gusta Neymar pero no es fácil la operación en Madrid no se va a mover Loco no va a romper que evidentemente la banca ni el mercado y la relación con el P Sellés correcta también la del presidente con el jeque qatarí por tanto bueno si el PSC y al final en algún momento que negociar en Madrid negociaría pero el Madrid como digo no va a romper la banca

Voz 0919 17:23 y este es año de Mundial donde la estrella que es que surja podría venir al Real Madrid no sé cómo habrá sentado esas palabras de Messi en Barcelona aunque el Barça está pendiente de es amistoso que tiene entre semana en Sudáfrica Adrià ve buenas tardes

Voz 0017 17:36 hola Gallego qué tal buenas tardes sí porque el equipo viaja en menos de una hora a Johannesburgo para jugar mañana este amistoso en la capital sudafricana acaba de dar Valverde la convocatoria para viajar Iván todos los jugadores del primer equipo todos los cracks también Messi Suárez Iniesta Coutinho todos excepto los lesionados Vermaelen un Tippi un total de veintitrés futbolistas con tres chavales del B para jugar como digo mañana a las seis de la tarde este amistoso que se va a jugar precisamente en el Soccer City en el estadio donde Iniesta marcó el gol que le dio a España el Mundial hace ya ocho años

Voz 0919 18:11 me imagino a todos en el vuelo hablando de dónde ir a Neymar el año que viene seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 3 19:49 en Hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER la selección española de rugby no va a estar en el próximo Mundial hoy la Federación Mundial nos ha dado

Voz 0919 20:18 uno dos tres no se repite el Bélgica España la selección está excluida de la repesca por alineación indebida pinos ha puesto una multa de cincuenta mil libras José Antonio Vera muy buenas tardes

Voz 27 20:33 por una gallego pues si ya es oficial España no va a ir al Mundial del año que viene lo tuvo a tiro de un partido pero reglamentaciones así España descalificaba Rumanía aquí la primera también descalificada IVE descalificada así que la apertura que Rumanía que fue la que denunció que empezó todo esto va directo al Mundial y la quinta que tiene que queda Alemania el K al fin y al cabo es la ornamentación lo que está ahí España tuvo problemas porque dos jugadores habían jugado con la selección francesa sub veinte aces diez hizo años respectivamente entonces una superficie está catalogado como segundo equipo nacieron en Francia siendo internacional primer equipo once donde allí puede fue que no puede sacar de mayo pues muchos procedentes españoles así que España ha visto cómo los meses célebres consiga el sueño del Japón se desvanece

Voz 0919 21:21 sí pero hay un dicho español que mal de muchos consuelo de tontos porque a mí que Rumanía no vaya al Mundial me da igual como si no vale

Voz 27 21:29 nunca me sirve como y luego en las islas Fiyi

Voz 0919 21:32 con pero la a la Federación Española de han dado tres palos en uno de hace hace un mes y medio estábamos ilusionados a un paso del Mundial y ahora resulta que el partido que no robaron no se repite y además nos sancionan por alineación indebida yo creo que la Federación de Rubi tiene que dar unas explicaciones contundentes recupera un partido

Voz 27 21:54 es realmente complicado porque es cierto que en su momento que había sido erróneas igual Rudy dijo en su día estaría bien que se repitiera el partido pero dijo como esto es una lección teórica no lo ejecutó se amparó en el problema la alineación indebida hizo en ese momento no dio el paso de la cosa pintaba mal con el tema de Naciones Rusia espero Rusia denunció a Rumanía Rumanía denunció España si su cruce de denuncias correspondientes y al final la única que estaba limpia es la que se queda a España según el cual gordo supongo que la gusta económicas quizás se pueda además es lo de menos se pueda recurrir porque además se ha visto claramente que no hay mala fe porque además la Federación Francesa que en su momento que es notificado a sus jugadores cuando eran sus veinte oye chicos que se a este partido después no jugar con otro país no se hizo esa notificación pero el desconocimiento de la norma no es inmenso concluye

Voz 0919 22:43 el patio

Voz 27 22:45 los tres jueces que además son digamos en medios internacionales externas al mundo del rugby después de un tiempo largo demasiado también hay que decirlo ha sido engordar para morir no son dejados fuera en el mundo

Voz 0919 22:56 gracias Vera con la ilusión que nos hacía la ilusión la tenemos ahora en la fase final la Final Four de la Euroliga de baloncesto donde está el Real Madrid que el próximo viernes jugará su partido de semifinales hoy era media day en el equipo de Pablo Laso como están los más realista Marta casado sangre

Voz 1509 23:14 buenas tardes Gallego con muchas ganas para afrontar esa quinta Final Four en los últimos seis años para el Real Madrid que mañana va a poner rumbo a Belgrado una Final Four alcanzó

Voz 0919 23:22 después de una temporada marcada por las lesiones

Voz 1509 23:24 ya la que los blancos llegan con casi todo el equipo disponible con la única ausencia de could Mitch y sí que va a estar el y el deseo y la ilusiones levantar la décima Rudy Fernández

Voz 28 23:34 unos meses muy duros pero nunca hemos tenido pero no para afrontar una temporada tan larga y creo que es un mérito muy importante que se tiene que basar muchísimo la aficionado a mis compañeros no yo creo que ganar una faena four con todas las dificultades que hemos tenido pues sería algo increíble y ahora mismo pues tenemos la oportunidad no creo que una de estas finales Fano es la perdida de

Voz 1509 23:56 en muchos de nosotros de la semifinal el primer envite lo van a jugar contra el CSKA de Moscú para algunos el principal favorito con los de Colo Heinze y compañía Iker un viejo conocido con Sergio Rodríguez como separa el Chacho responden Jaycee Carroll Felipe Reyes y Pablo Laso

Voz 29 24:10 es un secreto que no quiere ser no

Voz 30 24:13 es que yo voy a intentar que no mete un triple en cada sabemos que es un jugador muy bueno de por su cariño con el muy difícil frenar porque son porque Cuarte para el Real Madrid NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bien el partido de la final de

Voz 0919 24:27 Conferencia Oeste los Rockets han perdido con Golden State a pesar de que la barba

Voz 0933 24:32 en cuanto puntos bueno renovaba se salió metió cuarenta y un punto y medio hay que decir hoy igual por primera desde que naciera en estos Warriors súper campeón esta generación parten con desventaja de campo no empiezan en la eliminatoria en su pabellón van a jugar solo si fuera así de la final tres partido en su pabellón pero les da igual eh asaltaron el payo de los Rockets de la mano de un grandísimo Kevin Durant veintisiete puntos por encima del cincuenta por ciento de acierto hay que decir que va a tener que trabajar mucho tanto ni el el entrenador de Houston para pararle porque mezcla talento y físico de una manera espectacular y va a ser muy difícil que un jugador específico para pararle y es que da igual porque el día que paren a Duran aparecerá o Carrie Tom sonó Green porque tiene muchísimos recursos Golden State Toxo anoche estuvo muy bien veintiocho puntos Carrie un poquito más flojo dieciocho pero es verdad que tenía molestias en un gemelo y lo que decías en Houston destacar el partidazo de James Harden cuarenta y un puntos y siete asistencias pero es que fue el único que brilló realmente hice notaba mucho cuando él estaba bien tapado cuando él estaba en el Quillo que se veía la falta de recursos Barthe Houston para atacar una buena defensa de Golden State para esta noche hay dos citas importantes además Gallego a las dos y media segundo partido nacional del Este entre Boston y Cleveland uno cero para agosto una hermana los del Celtis la otra citas a la una y media se celebra el sorteo del draft donde se decidirá el orden de elección de rookies de la temporada que viene los Phoenix Suns tienen mayor porcentaje de obtener ese número uno en un veinticinco por ciento opciones ir recorremos que entre los candidatos para ser número uno estaría Luka Doncic estaremos atentos gracia en Javi Giro de Italia

Voz 0919 26:06 ya en la etapa de hoy la más larga de la ronda puede que uno de los favoritos se haya quedado sin opciones Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 26:15 hola Gallego buenas tardes con Esteban Chaves como desafortunado protagonista de la jornada de hoy la décima del Giro de Italia han cedido veintiséis minutos el colombiano que iba segundo hasta la jornada de hoy que hemos encontrado bien desde el principio y que después de intentar recuperar el terreno perdido ha terminado arrojando la toalla sigue como líder Simon Yates su compañero sesiones Scott lógicamente tras el batacazo de Chaves ya sólo hay una opción para ganar el Giro de Italia en una etapa en la que ha ganado el esloveno mejor y en la que se ha producido el primer abandono del ciclismo español Rafa Valls el alicantino del Movistar ha sufrido un fuerte golpe en las costillas aunque afortunadamente al final se ha descartado cualquier tipo de fractura mañana undécima etapa Sisi Onésimo ciento cincuenta y seis kilómetros

Voz 0919 26:54 en el torneo de tenis de Roma Miguel Ángel Zubiarrain ya tenemos rival para el estreno de Rafa Nadal

Voz 31 26:59 a la verdad consiste si mañana si no llueve se tendrán que jugar a Nadal Gül también jugará Muguruza Davydova Ramos y set y cada año Johnson una buena

Voz 3 27:15 semana cerramos el programa con lo nuevo de Lille en el australiano a los que comparan con los oasis ni más ni menos la acción de su nuevo disco se llama Time and money o dinero

Voz 0919 27:33 es muy importante tener las dos cosas tiempo dinero pero si tienes que elegir una

