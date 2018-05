La firma de Àngels Barceló: 'Cuanto peor, mejor'

Voz 0194

00:18

vale la pena detenerse en el contenido de las intervenciones al menos aquí en la portada porque no hay nada nuevo el relato independentistas retorcido para dar su versión del cariz victimista de siempre pero sí es importante detenerse en el hecho de la legitimidad que Puche Montse Ros asimismo que Torra le otorga legitimidad porque se considera algo así como un presidente derrocado con malas artes hay que explicar lo que el independentismo no cuenta y lo que no cuentes que Puigdemont acató el ciento cincuenta y cinco desde el momento en el que decidió concurrir a las elecciones convocadas por el Gobierno central podría no haberlo hecho y mantener el discurso del presiden legítimo no no lo hizo hubo elecciones y la lista que encabezaba quedó la segunda mantener dispuso de la legitimidad del mandato del uno de octubre que fue un referéndum ilegal del que incluso han renegado los políticos presos no consigue otra cosa que la de deteriorar todavía más las instituciones la Generalitat o el Parlament dos instituciones que volvieron a funcionar gracias a las lucha democrática de muchísima gente y que no merecen el maltrato al que están siendo sometidas no se ven ninguno de los protagonistas de la representación de hoy una verdadera voluntad de solucionar el problema al contrario cuanto peor mejor mejor para ellos porque para los catalanes cuanto peor