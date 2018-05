Inés Arrimadas: "Salir corriendo de Cataluña es precipitado"

Voz 0194 00:00 Inés Arrimadas es líder de Ciudadanos en Cataluña muy buenas noches hola buenas noches que eran muy bien acabamos de escuchar el plan que propondrá Albert Rivera pasado mañana Rajoy

Voz 1 00:09 pregunto si aplicar el ciento cincuenta y cinco no ha acabado con el independentismo porque cree que prolongarlo duda

Voz 0194 00:15 hacerlo servirá para algo

Voz 2 00:17 bueno es que hay que hacer muchas más cosas que ahora hay que tener un proyecto de España ilusionante es que hay que reformar España es que hay que aprender a no poner el futuro de España Janos de cinco votos no nacionalista hay que explicar muy bien en el exterior lo que está pasando en Cataluña y hay que proteger los derechos de los catalanes no en ningún momento estamos diciendo que sea una solución mágica lo que sí que creemos es que ante lo que ha hecho el señor Torra que ahora ha porque ya sabemos lo que piensa de nosotros millones de catalanes no pero aparte de aves lo que ha dicho el señor Torra que hará ya sé que no no no se puede permitir en un país democrático estoy segura que no se permitiría en ningún país democrático de su entorno

Voz 0194 00:56 pero estoy misma lo ha dicho lo que ha dicho que hará sea de momento sólo es discurso señor Arrimadas

Voz 2 01:01 bueno yo yo es que llevamos tantos años diciendo lo que va a pasar en Catalunya y al final teníamos razón yo mire si el señor Torra hubiera hecho otro discurso en Parla no si hubiera dicho que bueno que había un error que que afectan una cumplió la legalidad etcétera pues estaríamos hablando de otra cosa es que yo estaba presente en el Parlament cuando este señor ha dicho que va a volver a hacer todo lo que ha hecho llevó a ir más allá entonces lo que nosotros decimos es que los millones de catalanes que hemos sufrido la humillación este señor en centenares de artículos tenemos que ver cómo la educación a nuestros hijos a un gobierno dirigido por este señor los Mossos d'Esquadra diecisiete mil agentes Mossos d'Esquadra y a poner bajo las órdenes otra vez Bartra pero que está siendo investigado por participar en el golpe contra la democracia que tenemos que dejar a ver si lo vuelven a hacer y cuando lo vuelvan a hacer entonces lo volvemos a sentar a ver qué hacemos yo creo que hay que estar cosa pero soy muy consciente de lo que va a pasar muy consciente de lo que ya ha pasado de que no podemos volver a cometer los mismos errores yo creo que lo que a él en el acuerdo acuerdos es que se puede calificar de salida de la reunión de hoy de de Rajoy es básicamente Page no van a hacer nada que van a salir corriendo de Cataluña yo creo que las las precipitaciones no son buenas en una situación pues muy difícil por la que estamos pasando millones de catalanes

Voz 0194 02:24 me gustaría que escuchara la opinión del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez Ossorio ayer estuvo aquí con nosotros en Hora Veinticinco en otros le preguntábamos es pose podía prolongar el ciento cincuenta y cinco y él no respondía esto

Voz 3 02:37 en absoluto no se puede el propio real decreto por el que se iba al ciento cincuenta y cinco autorizado así por el Senado dice literalmente que las medidas contenidas en este acuerdo se mantendrán vigentes hicieran aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat no estamos excepcionales echan de una situación excepcional cincuenta y cinco requieren determine si no estaremos dejando en manos del poder constituido de un legislador con una o mejor dicho de un gobierno con una mayoría suficiente la posibilidad de suspender una autonomía sine die

Voz 0194 03:13 si es esto que dice el profesor Álvarez Ossorio ustedes lo saben

Voz 2 03:16 sí también hay otras opiniones de otros juristas que se basan en el siguiente párrafo de este que ha leído el profesor catedrático en el que se habla en situaciones excepcionales se podrá hablar otra vez de bueno Chipre no se podrá

Voz 0194 03:30 árbol picar etcétera pero se podrá hablar volver de verlo aplicar pero no de prolongarlo

Voz 2 03:34 no no no no sea él Si yo es que no tenga el texto ahora mismo aquí pero sí tienen la oportunidad de leer la terna que sería bastante bastante bueno no porque hay muchos profesores de Derecho Constitucional que dicen que bueno que según el siguiente párrafo se podría interpretar pues eso que se podía llegar a un acuerdo para poder seguir localizando en cualquier caso el problema no va a ser burocrático ni estrictamente jurídico es decir si se llega a la conclusión de que hay que mantener hay que hay que aprobarlo de nuevo casado con otro documento que se puede hacer es decir el problema en este país de verdad no no no es burocrático como jurídicamente exactamente lo hacemos para que todo sea legal que evidentemente hay que hacerlo todo legal no sólo faltaría no el problema es político íbamos a dejar a este señor que que que haga lo que ha dicho que va a hacer vamos a bajar la educación de nuestros niños enseñan un señor que llama el ex Tías con forma humana con una cara en el ADN a millones de catalanes esto pasaría en algún país de Europa un señor que ha dicho además que va a nombrar como conseller a los que están huidos de la justicia o incluso a algunos que están en prisión si ellos quiere un señor que hoy se ha ido no sabemos si con dinero público sobre lo lo preguntamos en el Parlament a ver a un señor que está fugado de la justicia es decir el Gobierno de España nos dice que simplemente que esperar unos podemos preparar para que realmente pase lo que ellos han dicho que va a pasar como catalana Bono aparte de ganadora de las elecciones creo que estoy que tomárselo muy en serio si el llegaron a acuerdos muy importantes entre los partido

Voz 0194 05:04 siempre un acuerdo para ser algo usted cree que Mariano Rajoy no se lo está tomando en serio

Voz 2 05:11 yo creo sinceramente que salir corriendo de Cataluña hay estar como practicamente deseando que se forme un gobierno cualquier gobierno para para dejar de proteger a los catalanes con la obligación de ciento cincuenta y cinco creo que es muy precipitado por eso conseguir posiciones ideas y la defendemos y creo sinceramente que pago muchísimos catalán por tanto insisto después de lo que hemos visto la sesión parlamentaria no ya de todos los artículos y los tuits que ha estoy convencida de que cualquier otra persona que hubiera dicho eso de cualquier otro colectivos no se podría dedicar la política hay muchísimo menos el presidente de la Generalitat lo que pasa que aquí no Villar a los catalanes no me parece que que sale gratis importa o al resto de españoles pero aparte de eso es que estoy ha dicho en sede parlamentaria lo que va a ser es que hoy segundo reafirmar la rueda de prensa van a declarar la República para hacer una asamblea de electos paralelo al Parlament que íbamos me que éstas no vamos a estar representados va a ser un consejo ejecutivo cuando son buenas noches y me cuando se chiringuitos y térmico términos pues fuera Cataluña incumplió la normativa actual es decir que tenemos que esperar a ver qué como lo vuelve a nacer y entonces ya dentro que no volvemos a Santa unos preparamos para que estos señores vuelvan a repetir lo que ya han hecho hiciéramos una actuación que protege a millones de catalán pero entonces sí es lo primero se prevén pero nuestra posición en la que le trasladará supuesto mañana los rumores el último Rivera asimismo Rajoy en este tramo claro que sí pero tenemos que estar unidos para hacer algo para proteger a los catalanes para aplicar la Constitución para no hacer nada y cuando ya venga al problema unos lo ven lo volvemos a encontrarnos

Voz 0194 06:49 pero antes señor Arrimadas ciento cincuenta y cinco hasta cuando porque usted dice tendría que prolongarse porque si hace lo que dice que va a hacer bueno si este señor presidente de la Generalitat no se levanta el ciento cincuenta y cinco no pueda ejecutar hasta cuando el ciento cincuenta y cinco según ustedes

Voz 2 07:03 cosas que tengamos en Catalunya un gobierno que que se comprometa a cumplir las leyes y a respetar los derechos de todos los catalanes ya sé que es algo muy básico y lo damos por hecho cualquier otra comunidad autónoma es decir es algo pues se nos plantea que nadie lo puede hacer no te necesitamos un gobierno en Cataluña que gobierne va a ser posible que no esté dirigido por una persona de tendencia xenófoba y racista que insulta a miles de catalanes a ser posible y que se compromete a cumplir la legalidad creo que no estamos pidiendo ninguna cosa extraordinaria creo que sinceramente estamos viviendo que es muy básico en democracia ustedes imaginan Francia o en Alemania señor quería que no va a cumplir la Constitución que no va a cumplir aquellos que va a restituir a asumir que han sido a instituidos por Cores pasiva investigados entre otras cosas me pasa judiciales como te toman pueda democracia nos tenemos que quedar mirando mientras sí hizo tenía los derechos de millones de catalanes yo sinceramente creo que no creo que hay muchísimos catalanes que también ve que el Gobierno de España debe rectificar debe entender que esto es mucho más grave que un vamos a ver lo que pasa y creo que me voy constitucionalismo debe estar unido insisto en la defensa de la Constitución en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la región no en en en la nueva acción así como catalana me gustaría que la riña por ejemplo de hoy de Rajoy les Sancha pues hubiera llevado en un acuerdo de contenido de qué hacemos porque yo he visto el acuerdo inglés vamos a esperar entonces Camí como catalana que se llama está muy mis derechos y que estoy viendo un señor que va a acoger los Mossos d'Esquadra por cierto este señor hace apenas una semana se enfrenta físicamente en la calle contra los Mossos d'Esquadra por porque los mossos estaban cumpliendo una resolución judicial este señor estaba enteramente ir físicamente la actuación de los Mossos d'Esquadra claro que a mí me diga bueno pues vamos a darles la educación nuestros hijos un señor que dice que eso más bestias con forma humana con una perra en el AVE o vamos a darle dos Mossos d'Esquadra señor que sacaba que enfrentar hace unas semanas con los Mossos no sólo eso sí lo que ha dicho que va a volver a hacer lo que ha hecho y mucho más pues hombre a mí no me deja muy tranquilas el vamos a ver qué pasa a mí como catalana le hablo como ganadora de las elecciones sino como catalana a muy tranquila no me deja y creo que el señor Rivera que entre otras cosas también es catalán pues le planteará al señor Rajoy mañana que hay que concretar y creo que tenemos que concretarlo entre todos con consenso como se deben hacer las cosas pero insisto concretar algo una declaración vacía para los millones de catalanes que estamos haciendo esto creo que no es suficiente creo que es un error que deberá después pagaremos y no hacemos nada