Periodismo novísimo

Voz 1071

00:54

muchos han muerto Tom Wolfe a los ochenta y siete años de oficio Carles Puigdemont como sabéis es periodista Quim Torra no lo es pero escribe como a estas alturas ya todo el mundo conoce por sus artículos y sus tuits que ahora lamenta según repetía esta mañana en una entrevista ha quedado a Cataluña Radio lo repite y no lo volverá a repetir lamento molt Liu torneo repartía no repetiré mes Downs a algunos tuits Bud aforado apunté ex algodón artículos le decía a Mònica Terribas en la radio pública catalana artículos en los que hablaba de la raza de las bestias y que responden según Torra manera de entender el periodismo el nuevo nuevo periodismo podríamos llamar novísimo el periodismo novísimos y que consistiría en situarse por encima de los demás decir después que todo era una broma él de hecho Quim Torra se inscribe en una tradición periodística veréis yo blinda escoba al otras y dos millones de Josep Pla o Jenny chamán eso pues Gara apuntan a la segunda así se miraba en el lado sobretodo en Balzac Torra dice que él se inspiraban Josep Pla que el pinche del periodismo llevaba estos excesos una inspiración por la que textualmente escribía de los baches en las cadenas de ADN de quienes no comparten la cultura catalana Josep Pla dice se ha disculpado no ha dicho que se retracte