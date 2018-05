Enrique Cerezo: "Somos del Atlético porque sabemos ganar y perder"

Voz 1 00:00 esta música le pone mucho a los atléticos suena a muchas veces en ese autobús del Atlético de Madrid y al presi de Mola que es muy de Enrique Cerezo no presionó

Voz 2 00:10 seguro que sí así que oye te estamos sobre la musica esta importante de Metallica me encanta me encanta me encanta y entonces ya en Metallica él metálica de saludar al hombre que te está escuchando si estaban anoche que no no te imaginas como yo aquí

Voz 1372 00:32 a veces mucha suerte en lo que sí tengo que decir mañana no va a sentir la tristeza acabo ya Center yo porque voy a estar a ver a nuestro Rey en el palco presidiendo al Atlético bulla estar orgulloso por los franceses que esta detener a su presidente macro pero me suena raro porque no ha ido Rajoy otra vez que ha

Voz 3 00:54 tú sabes que los políticos tienen sobre todo el Gobierno tiene muchos compromisos y nosotros tenemos la suerte de que en este día en el día de mañana o en nuestro Rey Felipe VI pues está contento de dudoso de venir a ver a un equipo español

Voz 2 01:11 vale la Champions

Voz 3 01:13 Europa League allí bastante

Voz 2 01:15 es como estar Mariano tendrá cosas que hacer Manolete que se quita más desde Clézio la vida ver claro seguir como él puede ir se cree que pueda todos claro que sí que digo que te estamos hablando te estábamos llamando te estábamos llamando al teléfono al tren

Voz 4 01:27 pródigo caerle vale va sonar de hoy ahí a ver si va a sonar

Voz 2 01:30 en cualquier sitio veo que si hemos y estaba

Voz 5 01:32 hoy no está a gusto no no vemos

Voz 3 01:35 es enteramente hemos acabado lo hacer una cena en el en el Ayuntamiento de Lyon he conocido que la verdad es que me veo al presidente de la UEFA a ver qué tal que quería dio cuenta explicó muy bien sinceramente las ideas que tiene para la eso me parecen fantásticas

Voz 2 01:55 a ver si algo que algo que se pueda que te haya gustado

Voz 3 01:59 pues mira pues entre otras cosas que tiene muchísimo respeto y admiro al fútbol español

Voz 2 02:05 eso sí hay cinco seis equipos

Voz 3 02:08 que son muy importante no en España sino en toda Europa e Iker realmente pues a ver no es solamente que ha conseguido que Juan hemos conseguido que haya en la Comisión Ejecutiva de la UEFA un español que va a ser Larrea o que Larrea yo te digo de que realmente pues para él el fútbol español

Voz 2 02:28 no son para bien está esta mañana allí también no la verdad es que no lo hiciera pero no sé si va o no no la verdad es que no lo sé pero

Voz 3 02:39 vea es un candidato a presidir la española de fútbol y la verdad que que es un gran candidato me entiendes

Voz 2 02:47 se lo entiendo correctamente que prefiere usted que gane la Real

Voz 3 02:51 hombre yo lo voy a votar y no lo digo nada en contra de que es amigo mío y que le conozco muy bien y que creo que también lo haría muy bien pero yo creo que en una federación necesita otro cambio que no es que no me lo hubiera le sirvió desde lo que tiene que hacer es preparar y luchar para que dentro de unos años cuando acabe este mandato

Voz 2 03:09 eso es nada sinceridad en enriquece el que ya está tan contento de hablar conocido la y para algún futuro

Voz 1372 03:19 la designación de árbitros el árbitro de mañana no podían haber elegido otros porque yo todavía sigo teniendo pesadillas hombre regala el Atleti un reloj en condiciones para que no pase como Lisboa

Voz 3 03:34 bueno yo yo te voy a ser sincero no a mí personalmente y además te lo digo con toda honestidad de un tema que no me preocupa los árbitros tienen como todo el mundo sector de buena autor mala a lo mejor ese día pues que que que le puesta cuando te pueden dar cinco minuto porque SL para el Ro que que que no se de cuenta de lo que ha hecho ya al final yo creo que nadie hace nada con malicia menos en el mundo de fútbol y menos en una final donde hay una enorme no sé qué haces eh que juegan dos equipos españoles que que es que si fuese un equipo que en su propia tierra dice bueno pues a lo mejor es que tenía alguna cosa especial pero es que que los veo yo creo que que confía todos los árbitros y que realmente yo creo que cuando se equivocan eso porque no lo han visto ya te digo una cosa el solucionando

Voz 2 04:22 no no tiene pinta de que no lo va a suceder

Voz 1372 04:25 una vez se a favor en el Athletic

Voz 2 04:27 ojo cada día más claro

Voz 3 04:30 mí se han equivocado algunas no dará la última

Voz 2 04:32 Enrique Cerezo en la que Enrique Cerezo es un señor a mi caso he presidía de los atléticos quién va a levantar la Copa mañana a eso de las diez y media

Voz 6 04:44 pues el capitán del Atlético de Madrid

Voz 3 04:48 levantarlo levantará el capitán del Atlético que enterarse la ABI imagino

Voz 2 04:51 si no digo a lo mejor se la dejan a Fernando Torres

Voz 3 04:55 bueno pues sois ojalá estoy convencido de que cualquier jugador que juega Madrid Si Fernando Torres quiere levantar la copa la levantar a Fernando Torres y además todo el mundo con alegría y todo el mundo

Voz 2 05:07 sí señor eso es ese ese día añada para para usted para el presidente

Voz 3 05:11 pues mira me parecería fenomenal además te digo una cosa si voy a hablar con los capitanes Easy realmente lanzamos que suba Fernando y que la Iker porque es que es que bueno que bueno se lo compró se lo come y estoy convencido de que a lo mejor estamos hablando Ny han decidido ir a hacer Fernando yo no lo sé pero

Voz 2 05:29 es que digo la imagen esa sería la leche que les dijeran toma Fernando levanta la tú

Voz 3 05:32 bueno pues pues fíjate yo ni siquiera fíjate los problemas que tendremos aquí muchas cosas que ni siquiera ya pensó en eso pero mira me ha dicho porque si realmente es así estoy convencido de que

Voz 2 05:44 dando la levantará y además con el acuerdo unánime de todos los pueblos te bonito pues a ver si ojalá ocurra porque que levante Griezmann no no no no no

Voz 3 05:56 sí pero te voy a decir una cosa que no sabe qué Griezmann he jugado del Atlético de Madrid nuestro ella hasta julio o no lo sabía lo sabía lo sabemos la fiesta

Voz 1372 06:09 a Neptuno para cuando sería el día

Voz 3 06:11 sí claro pero bueno es exacto yo llevo aislando hay un chotis en la pradera de San Isidro

Voz 1372 06:20 Espai de acoger sí ya para mañana cuando que nato que va a ver en el

Voz 2 06:27 mañana idea puede ser Neptuno sí sí sí sí

Voz 3 06:30 sí sí sí mira mano con toda confianza que es lo que tengo contigo y con tu equipo incluido Manolete que vas a ver que es un loco del Atlético de Madrid no se ya lo lo hay que hacer es siempre escaso tiempo el caso te digo una cosa fina una temporada como ésta es para soñar inauguración dónde está digo ser segundos en la Liga posiblemente con un poquito de suerte ganar un campeonato europeo me parece que es que eso eso lo sueña ya sabe de verdad y nosotros lo hemos soñado y a lo mejor

Voz 2 07:03 ni hidalguía hallando

Voz 3 07:06 bueno de Europa

Voz 2 07:09 y sin poder trabajar

Voz 3 07:11 de como no podemos ver ya está en paro

Voz 1372 07:14 el el que carnés ya salid hasta seis meses sin agenda Enríquez se cerrando digo digo que me

Voz 3 07:19 ya ya oye Manu o lo que es ahora ya lo que veinte con un papel y un bolígrafo todos los días la noticia que el Guada

Voz 2 07:29 este verano

Voz 3 07:30 esto de allá de aquí a agosto vuestra vuestra tierra vuestras no nuestras no me digan si a Europa para que siga no mañana por Messi va que media Europa oye Manolete que Messi porque al modo pero nosotros tenemos otros horizontes

Voz 2 07:51 tiene mucho tiene mucho mérito Enrique séptima final desde que está el Cholo séptima y sí dos de Champions gana una Europa League también antes he ganado otra

Voz 3 08:00 sí dos semifinales

Voz 2 08:02 a finales cuartos de final ni te cuento

Voz 3 08:04 perdona Liga una Supercopa de España Liga oye y te digo una cosa e ir a la Champions pero cualquier profesional que tú preguntes es mucho más difícil ganar la Liga que la Champions pero le que no haya incluido la en la que otros como finalistas

Voz 2 08:24 sí sí una Liga ganarla

Voz 3 08:26 es para hacerle un monumento al equipo queda ahí ya ganamos ganas de pronto estuvieron a la espera

Voz 2 08:32 más ganar al Madrid al Barça que no es ganar una Liga que el presi si algún chaval que estás escuchando ahora en la cama o donde sea o de viaje y están yendo muchos atléticos ahora para Francia le preguntase eso que que habéis hecho en tantas campañas de por qué somos del Atleti presi Enrique por qué somos del Atleti hombre

Voz 3 08:49 pues te puede contestar de una manera muy fácil y muy sencilla mano porque ganas cuando perdemos somos igual de felices cuando ganamos son los igual de felices o más felices todavía y te digo unos eso es muy importante en cualquier aficionado al fútbol y habrá muchísimos equipos que piense que igual que yo y que sienten igual que yo

Voz 2 09:10 pues ya lo sabéis chavales lo que sabe dicho Enrique Cerezo porque es es del Atleti lo único que me ha sorprendido que hayan sobrado mil doscientas entradas por qué qué ha pasado

Voz 3 09:17 bueno pie piensa que es un día de bien venimos de un puente oye y la gente con el tema que que nos marcan nuestros políticos en este país es que tenemos más puentes que habían la antigua Roma y acueductos y tenemos de todo sabéis borde de dos puentes veinticuatro ya llega un momento en que en que la gente y luego que al retornar al al verlo por televisión pues hay mucha gente que mira aquí porque supieron que tiene que pedir permiso al jefe ex jefe te ponen mala cara al decirte que tienes que hacer la leche y la gente pues ahora dicho kilo

Voz 2 09:58 la última presi como dijo el otro día Gil Marín estamos hartos de que el Barça de hable de Grima que dejen de hablar y lo han dejado han dejado de hablar pero las relaciones con el Barça son buenas a día de hoy

Voz 6 10:09 mira la relación son buenas

Voz 3 10:13 sí te puedo decir una cosa de nosotros no hemos cometido ninguna imprudencia ni ningún error lo único que hemos dicho es que nos dejen tranquilos e que se algún tema en que sea entre el jugador y que sea pero nosotros no tenemos ningún problema pero es que es que el tema de Agüero Forlán el tema de Falcao que ahí ya ya lleva un Yago en que como bien decía Miguel Ángel quiere su carta de su escrito ella comentó que estamos ya un poquito harto de todo este oye déjanos tranquilos con el cuando no y cuando no es entre de cualquier partido diga que lo tiene el Madrid Barça cuando jugamos con ello

Voz 2 10:48 bueno es que os habéis convertido en grandes y es lo que pasa claro

Voz 3 10:51 claro pero bueno pero que te quiero decir una cosa también ellos son grandes yo no veo a nadie que diga que quiere Ronaldo ya yo no voy a nadie que crea que no sé qué y luego oye yo comprendo que todo mal que también quitado pues a mi me parece fenomenal pero nosotros no tenemos la culpa

Voz 2 11:08 si acaban pagando la cláusula de Griezmann las relaciones seguirán siendo buenas

Voz 3 11:13 pues hombre yo creo que en el fútbol las que te dan pueblos que se quedan yo creo que realmente no habrá ningún problema pero yo creo que el Barcelona será bastante objetivo y bastante ecuánime en el tema este si es que realmente tiene algo que ver con Neymar porque yo también que se callan

Voz 2 11:31 pero bueno eso es otra película vamos a estar mañana todos con el Atleti ya veremos lo que pasa en el futuro mucha suerte Press y ojalá que mañana a las diez y media Le metamos en El Larguero para decirle a padre una buena ya o paletilla

Voz 3 11:43 pues mañana si me llamáis estaré perder

Voz 2 11:46 no os ganando pues a ver presi lo llamaremos era un placer hablar con contigo mañana por la mañana

Voz 5 11:51 yo ojalá ojalá que ganando

Voz 3 11:53 desde aquí quiero que te pase nada distinto de catastrofismo Schumann y solamente por aquí

Voz 1372 12:04 por qué esta semana todo hasta la actitud perfecto

Voz 2 12:07 sí señor de noticia

Voz 1372 12:09 mañana las vamos a culminar con Neptuno cantando al y con Torre levantando la Copa