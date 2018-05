Alicia: "Mi hijo me rechaza por tener VIH y no me deja ni tocar a mi nieto"

Voz 2

00:02

noches desde Tarragona gracias por llamar bien yo tengo sesenta años y no me gusta decir que soy seropositiva o que tengo sida lo digo con rabia porque esto está trayendo muchos problemas no con la gente porque hay gente que me acepta la gente está muy informada que no me quiera pues no hago caso yo me afecta sobre todo cuando es un hijo el domingo resulta que me salió un herpes sí que es una enfermedad de los que hay ahí resulta que ha salido a desde la vida que el médico que vía de que guardia igual diga sí era del mismo pueblo vive mi hijo y mi nuera me dijo mi nuera tienen carrera te pone que son inteligentes pero son unos cobardes me lo han demostrado me da frío y todo explicarlo Italia STEs hay rabia resulta que un simple herpes la que se ha armado resulta que cuando vine del me digo que yo a mi hijo nunca le llamo para pareciera a los médicos porque siempre me dice que tiene faena todo eso es cosa procura no no molestarle absolutamente para nada tengo amigas que son las que me apoyan me lleva no médico bueno yo creía que todo estaba ya ha hablado sí lo tenía asumido pero resulta que no resulta que le digo qué voy al médico y que les digo que es un las no de tal ese me pone hecho una fiera que le había dicho médicos y yo tenía Alzira digo hombre digo si sale en el ordenador como no se lo voy a decir puso como una fiera digo que pasa digo si ellos tienen de datos confidenciales no lo pueden decir que a mi me da igual porque el pueblo se share soy de San Carlos de la Rápita me da igual que se pacte todo el mundo lo sabe con la cara bien alta no sido ni drogadicta tan imputa Clemente conocía el amor de mi vida me lo contagió nos enteramos cuando estuve embarazada al hacerse los análisis era el estoy hablando de hace treinta años eh el Paco ya murió hoy era Taibilla Robledo descanse en paz porque he sufrido bastante bueno polvo de mi hijo dijo lo sabía todo esto pero lo que no consciente es que se sepa y que se sepa que yo soy su madre yo me he quedado pasmada osea él viene a casa todo bien todo bien excepto cuando me trae a mi mientras no me deja tocar tengo que llevar las uñas contada tengo del hombre muy de la mano en la cabeza me pone la excusa que como soy invidente a causa de una baja de un ciclo me virus que es una bajada de defensas pues siempre va con excusas no lo toques ten cuidado bueno yo esto lo llevaba asumido porque lo que quieres tocar inminente todo porque hay que no lo podré ver nunca pero no no he dado no quiere tener una madre consolida yo me pregunto qué debo hacer mandarlos a la mierda a mi hijo así con rabia lo digo por no sentarme qué culpa tengo yo de tener esta enfermedad no digo Dios mío porque no creo en Dios no creo porque esto no no no tendría que suceder pero como pues me puede pasar esto pero yo es que me hago cruces no no no no hundiendo estoy muy disgustada me siente desesperada porque deberé que mi hijo mi único hijo pues no se puede es que tienen vergüenza de mí pero sí que me me cuido tengo buen aspecto físico dentro de un poco de delgadez me pinte los labios no la calle para parir intentaré ponerme a mí misma adelante pero hoy me ha destrozado sí me sabe mal porque mi ego pero es es es Club pero una cosa es igual que su padre él igual que su padre o ir ahora no sé qué hacer porque sí me pregunto les dejo entrar en casa lo mandó porque dentro de unos días esperará quién les pero ahora mismo estoy destrozada porque aquí hago sí otra vez soplan Terme no mira si no me quieres como me me decía un o tenía un médico de Santa Tecla en Tarragona el doctor elegido o una bellísima persona cien palabras textuales mira hacia la persona que nos dijeran por tener sida perdón las palabras me decía que les fue impuesta en trance se pienso a mi hijo pues Kelme fue quien pese no me quiere no me quiera pero eso es muy duro e el único que no esto no me verla bolas dejémoslo adiós adiós eso todo muchísimo más gracias