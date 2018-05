Jesús Gallego: "Si las palabras de Messi las hubiese dicho Dembélé, mañana estaría en el despacho"

Voz 0017 00:00 la final de Copa ya enseña incluso la dedicatoria que le puso el capitán del Barça porque Messi era de los pocos que sabía entonces ya que se marchaba Andrés Iniesta que le escribió ha sido un orgullo jugar a Tula Eres eres único eres el número uno esto en la camiseta que Iniesta Ledo le dio a Leo Messi que el crack argentino tiene guardada en en una de las vitrinas de su casa donde en este caso el periodista Martín Souto la hecho esta entrevista a Leo Messi

Voz 1670 00:27 Jordi Martí en Barcelona hola muy buenas buenas noches por ahí Marcos Lope también hola Marcos en seis días e incorpora gallego también hola Jesús qué tal con la mano buena noche allí y estamos ahí Mario Torrejón qué tal Mario dos ensayos incorpora a Marcos eh lo primero que digo que enhorabuena al argentino porque este sitio envidiado por todo el mundo y especialmente en España donde Messi no sé cuándo fue la última entrevista más suerte que tienen estos tíos que Messi de las entrevistas ahí creo que sí

Voz 0017 00:52 en dice también eh

Voz 1670 00:54 si las promedio anterior fuente dice también perdió la última que dio en España ya lo más bueno cuando fue no recuerdos está muy claro

Voz 1501 01:00 con la comunión ante justo

Voz 1670 01:03 la última entrevista no si la última rueda de prensa en dos mil quince pues fíjate eso rueda de prensa estamos en dos mil dieciocho bueno esto es tienen esa suerte pues chico enhorabuena ojalá algún día tengamos esa suerte también algún medio en este país donde juega fíjate mira ojalá en España diera alguna entrevista hombres irá una entrevista Jorgen

Voz 1 01:24 la creación de la Cadena SER no yo ahí no pero quiero decir que bueno que enhorabuena que oye mira qué bien

Voz 1670 01:30 qué tiene esa suerte estaría Marcos porque también Marcos López hola hola Marcos qué tal ahora ahora sí ahora perdona no enganchaba la línea ahora ya perdón perdón por el retraso Stamm siempre acabamos llegar a punto estamos solicitando justo a los compañeros Argentina por tener esa suerte que no tenemos aquí en España

Voz 2 01:43 pero un buen tiempo hubo un tiempo en que se hacían entrevistas amistad ya no recuerdo ni ni se se debió alguna razón en especial

Voz 3 01:51 no no perdió no no no no a una persona tiene el de haber

Voz 2 01:55 tienda alguno no no no no no no

Voz 1 01:57 no no no no yo yo la última sino recuerdo más fue con el cuarto Balón de Oro

Voz 1670 02:03 osea ahora lo tengo en la cabeza es el dos mil once dos mil doce pero no no no no no pues fíjate que gallego no va mal pero no sé es una sospecha que tengo no yo creo que no vale no no si yo hablo desde la

Voz 2 02:15 ingenuidad en este en este es en este sentido pero él también necesita que en él necesita que en Argentina lo oigan es decir también se necesita que el no lo es pero él necesita más que lo oigan en Argentina porque en Argentina no lo sienten suyo

Voz 0985 02:29 yo yo yo esto se va afeó directamente a Messi eh yo creo que lo que menos en la última rueda de prensa en dos mil quince y que no concede ninguna entrevista ningún medio nacional yo sólo afeó directamente trece años eh eh lo que pasa que es verdad que a veces las entrevistas en según qué medios y según qué preguntas que pueden ser más delicadas igual no te las hacen pero bueno en fin oye es un reproche prácticamente el único reproche que sí fíjate

Voz 1670 02:52 mira vamos a felicitarle al compañero Argentina está por ahí Martín Souto de Taiz Sport Martín o Martín

Voz 1123 03:00 hola Marta Souto se qué tal

Voz 1670 03:03 muy bien y tú cómo estás

Voz 1123 03:06 vende de del muy bien sabes quién es el periodista

Voz 1670 03:08 más envidiado de El Mundo por lo menos en España porque has tenido suerte de entrevistar a Messi

Voz 1123 03:14 sí la verdad es que imagino que algo de eso puede haber pero bueno es un privilegio que tengo y la verdad es que lo disfruto pero eso privilegio que no responda a más que que algún tipo de patilla podríamos somos hubo buena onda que Leo he tenido conmigo el tiempo no ser hoy en Argentina usuario lo que hemos tenido en la sede de dialogar con él varias veces pues nada enhorabuena

Voz 1670 03:40 entrevista donde ha dejado ese titular sobretodo

Voz 4 03:42 de de Neymar no sé cómo lo viste a Messi

Voz 1670 03:46 te sorprendió había habla te había dicho algo raro fue una frase espontánea que sueltan ese momento de ojalá que sería terrible que fuera al Real Madrid

Voz 1123 03:55 sí la Larraz hola hola qué tal aquí estamos

Voz 5 04:03 que ahora ahora ahora te hoy no es mejor

Voz 1670 04:05 ahora sí

Voz 1123 04:06 dale sin bueno con respecto lo el Madrid me parece que lo hizo con absoluta naturalidad también lo no le no le encuentro a sufragar una intensión de de querer mandar un mensaje solapado al a Barcelona a ver creo que lo dijo con naturalidad con tranquilidad y con con esta madurez que tiene ahora este pasó el tiempo que le permite de decir las cosas que siente sí sí sin preocuparse demasiado por cómo va a repercutir y además eso es lo que he sabido el Madrid ganador de toda la vida es algo que excede a al ciclo Messi ante presenta Ronaldo es algo histórico bueno él logró con un grupo de futbolistas lo permitir que el Barcelona intente es igual igual en este sentido el al Madrid pero el Madrid es más ganador de la historia

Voz 1670 04:59 cuándo fue la entrevista hace unos días au hace poco

Voz 4 05:02 sí sí hace algunos días

Voz 1670 05:05 hace unos días y bueno con la cabeza puesta en el Mundial sobre todo no que es donde estaba también a todos los argentinos no

Voz 1123 05:11 sí sí lo noten muy tranquilo con respecto al al Mundial más sabe que la selección no está en su mejor momento no siga del modo ideal pero sabemos muy bien que los mundiales de fútbol no no no es imprescindible llegar de la mejor manera pero luego te confiado el siete que en estos días en este mes de trabajo suena empezar a encontrar alguna respuesta yo creo que además confía en su compañía

Voz 1670 05:35 pues nada Martín que enhorabuena te dijo algo de que va a hacer alguna entrevista en España próximamente de eso te he dicho algo o no

Voz 1123 05:41 bueno la verdad es que no les no te lo voy respecto igual

Voz 1670 05:43 no lo escuchaste bien

Voz 1123 05:45 entiendo que entiendo que él no no no no se sentir muy cómodo respecto y creo que bueno que son lamentarla

Voz 1670 05:56 te has compañero nos veremos ahí en el Mundial compañero dices porque tiene los derechos del Mundial en Argentina más Martinsa autobús para ti gracias chao chao hasta luego tiro la descortés pregunta Jordi a Marcos a a Gallego y a Torrejón por esa frase de Messi sí es una frase espontánea hoy algo más sería terrible para nosotros Kenny Mar acabara en el Madrid ya se lo he dicho a él

Voz 6 06:24 hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A cuatro van Black la innecesaria

Voz 7 06:27 pero quizás para ti sería como si escuchara Llovet por eso primero dejaremos que escuches llover ahora vamos al imputan puedes tener una día cuatro a Ballack la indecisión por doscientos cincuenta euros al mes todos Zidane la oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho con consulta de condiciones en la Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 8 06:56 sigue giro y las redes sociales Twitter twitter roba

Voz 6 07:00 el facebook facebook

Voz 8 07:02 el larguero

Voz 6 07:09 si lo que te gusta es el baloncesto todas las demandas tienes una cita más que motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo y de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales ti porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busque es lo encuentras cada semana en Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado evitó todo el equipo

Voz 9 07:48 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER

Voz 6 07:52 eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha asomado por fin guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor por para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que interesen configurar la para que funcione solo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales si te gusta la SER la aplicación te encantará

Voz 9 08:36 la Cadena SER se abstiene de hacer alusiones comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pudo a promover la discriminación

Voz 10 08:46 en antena Libro de estilo de la CAM

Voz 11 08:48 de ser editado por Taurus

Voz 10 08:50 la venta

Voz 12 09:01 S

Voz 13 09:01 eso es sano y saludable soy Carlos Sobera disfruta lo más tomando energía y vigor en el que el aumenta tu deseo y las ganas de estar con tu pareja en el vigor de fármacos

Voz 14 09:13 te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la ciudad la tela Luiz colegir entre el coche de tus sueños o un súper deportivo pensado para de elige entre acertar o acertar ahora tienes uno entonces recuperó una de las condiciones excepcionales gama SUV de Honda desde dieciocho mil setecientos euros descubrirla en la red de concesionarios Honda

Voz 1670 09:36 Larguero con Manu

Voz 15 09:38 tamaño

Voz 16 09:45 eh

Voz 1670 09:51 bueno a las doce y treinta y uno una menos en Canarias con el Barça va camino de Sudáfrica que ahora nos cuenta Adrià Luis para el partido de mañana eh que os apareció la frase de Messi Jordi Marcos Gallego hoy

Voz 0985 10:04 hombre a mí la palabra terrible me ha sonado muy gruesa yo creo que no lo que es para el Barcelona sería una mala noticia que el Madrid se haga con Neymar es una mala noticia deportiva porque Neymar es un gran futbolista además teniendo en cuenta que Cristiano con todo respeto está más cerca del final de su carrera que el inicio de su carrera deportiva el fichaje de Neymar coste garantiza un cierto relevó de una de una bandera por lo demás eh Messi también sabe perfectamente que Neymar siempre el objetivo de Florentino y por lo tanto de un razonable que Florentino intente atacarle impunemente a cabo por decir que lo que tiene que tener claro Messi es que en aimara a Barcelona jamás podrá regresar las puertas de animar a Barcelona están totalmente cerradas están blindadas porque fue él el que ese fue el Barcelona lo hizo engañando al club

Voz 1670 10:54 es una especie de meter presión al a Neymar Marcos rock lo bueno más bien

Voz 2 10:59 más que meter presión yo creo que en el fondo es un amigo que que no quiere que se vaya a al al al al club rival no nos las claves exactamente yo creo que desde desde la tranquilidad ha dicho

Voz 1 11:09 ha bromeado Neill no te vayas porque

Voz 2 11:12 cuando él sabe que es uno es uno de los grandes jugadores uno de los tres mejores jugadores que hay ahora mismo en el mundo el otro es Cristiano Ronaldo Messi y Neymar para mí más allá de lo impactante del titular que sería terrible para mí es la frase que hemos escuchado ya a nivel futbolístico

Voz 1670 11:28 así que el madridismo mucho más fuerte de lo que ya es

Voz 2 11:31 esa es para mí la esencia de la frase sea el Madrid por sí solo ya es un gran equipo ya son una gran institución está a punto de jugar la tercera final consecutiva de Champions puede ganar tres Champions de manera consecutiva y encima Si a ese equipo le pones a Neymar pues yo

Voz 1 11:46 lo que estoy viendo es que el Barça lo va a tener

Voz 2 11:48 yo creo que lo haces de yo no lo veo ni un mensaje al club yo creo que es mucho más natural a decir por favor Ney no te vayas encima

Voz 1501 11:57 yo creo que va a Marcos que sirvió de manera natural muy espontánea de ahí la expresión probablemente lo de terrible ha salido por por poner naturalidad

Voz 1670 12:02 el argentino que lo hice sería terrible terrible que suele

Voz 1501 12:06 es que es una expresión muy personales igual te impactada refleja quizá lo que lo que siente la gente que ha jugado a su lado que evidentemente es un jugador superlativo superlativos es es más que evidente verla en la acera de enfrente pues pues lógicamente esa saben que que que tienen un rival muy muy grande pero sí que voy un poquito más allá en lo que puede significar para el barcelonismo yo sí yo creo sí que refleja un poco eso no no no llega a ser caso Figo no llega ese caso Laudrup ni muchísimo menos

Voz 1 12:32 lo hizo mucho hasta es muy

Voz 1501 12:34 superior porque además la harina de Neymar en la salida ya está encantada verdad quiero decir que fue fue un golpe duro pero pero hagan doblete me por el camino el Barcelona sea que el Golpe no está todavía

Voz 1 12:47 algo que sobre todo y sobre todo perdona Mario

Voz 2 12:49 todo el mundo entendía que si si va a París tarde o temprano puede acá

Voz 1 12:52 en el Madrid pareció puente no exactamente no sé si es pero eso es eso está muy

Voz 2 12:57 qué pero que que el mejor jugador del mundo

Voz 1 13:00 diga que sería terrible para el Barcelona a mí me ha parecido terrible a mí cuando escuchaba decir sería terrible terrible terrible no me me me me iba girado a Jordi debajo bajo la mesa aterrorizado

Voz 0985 13:14 yo lo que he pensado Jesús es que si Florentino tenía alguna duda

Voz 1 13:21 y luego yo creo que sí y luego ya cuando añadido Messi lo

Voz 2 13:25 eh

Voz 1 13:26 todos sabemos lo que es el Madrid que que que se ganan los partidos sin jugar bien y sin merecerlo y a nosotros nos hace falta hacer un partido pero

Voz 2 13:32 esto me ha me ha parecido de un sin

Voz 1 13:35 herida brutal a partir de así como el disco de Calamaro honestidad porque ha dicho lo que hoy

Voz 17 13:42 tras muchos piensan que no dicen para no faltar

Voz 1 13:46 a Barcelona en cuidado cuidado con esta frase

Voz 0985 13:49 con esta frase en lo que dices nosotros el Barcelona para ganar

Voz 17 13:54 tenemos que ser superiores y muy superiores a los partidos superiores no noventa

Voz 18 14:01 no acabo acabo triste es Totti mano negra Mano Negra no no mano yo lo que no ha hablado de los árbitros no pero que esos él dice eso

Voz 0985 14:10 Barça el Barça y entiendo que la mayoría de los equipos para ganar tienen que ser superiores a su adversario en el caso del Real Madrid no es necesario

Voz 1670 14:18 yo yo creo yo creo que esa fase creo creo que esas frases con la misma espontaneidad con la que yo creo eh como joven nosotros para ganar tenemos que jugar contra algún pequeño tras el propio el propio Messi

Voz 1 14:33 él lo está contando como una Bir claro sé además es algo que ellos tienen lo que ellos bien

Voz 1670 14:41 y que ganan Ignacio y además lo

Voz 2 14:43 yo como elogio al Madrid decir ellos lo llevan no

Voz 1 14:46 colado en sujeto ya

Voz 2 14:50 me refiero que él dice ellos lo tienen nosotros no lo tenemos porque el Barça para ganar títulos no el Barça sino el Barça de Guardiola tiene que jugar de una manera exquisita para poder ganar títulos eso no puede exquisito pero que en determinados momentos el Madrid sin jugar bien eso es evidente que está donde está

Voz 1501 15:08 de eso Amargo de recuerdo a Xavi Hernández ya hace cuando la Liga de de clavo ardiendo aquella famosa de café lo más sabio decía es que nosotros probablemente no hubiéramos rendido no no rendido literalmente pero que no hubiera costado enganchar nos otra vez a intentar recuperar una Liga que parecía perdida sin embargo el Madrid

Voz 0985 15:25 hoy sin nada se engancha cualquier cosa no ahí un poco lo que hay

Voz 1670 15:28 soy meses llamará tampoco entiendo Mario

Voz 0985 15:30 nada como cómo está la cosa no lanzará una entonces a esta sinceridad que les reconocemos yendo que también vale esta sinceridad también vale cuando él dice oiga a mí lo que me interesa de salir a ganarlo todo pero yo no estoy pensando en ser mejores primeros no soy yo el primero pero algo ha por todo no tengo la ansiedad dice no tengo la ansiedad por ser el mejor es decir ya él lo necesita un espejito te constantemente lo vaya haciendo que son mejor

Voz 1 15:55 entiendo que aquí también una reflexión sincera pues yo digo yo Jordi pero tramos sin ninguna duda sin buscar puesto complicidad Martín él no lo necesita Él no no sé si lo necesitamos para el valor

Voz 2 16:14 si de lo que dice es es quién lo dice y lo dice porque

Voz 1 16:19 te digo una cosa como lo dice como gesto Stoke Jesús es todo esto lo dice que se yo voy a decir hubo jugador del Barça

Voz 2 16:28 velé mañana llaman al despacho el presidente mañana le llaman al despacho presidido

Voz 1 16:33 te le pegan un chorreo un vestuario que se caga las patas abajo pero es que lo ha dicho Messi le dice a veces no no no no pero también hay un abismo

Voz 2 16:42 entonces al Larga entrevista en que el dice para tranquilidad de Jordi que no necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie uno a mí lo otro amigas sí pero bueno me refiero sí and Se analizamos lo que ha dicho también

Voz 1 16:54 esta semana no me refería

Voz 0985 16:57 negar todo todo el libreto que la dicho una gravedad en ha dicho Inglaterra

Voz 1 17:02 oiga agudizada desde el Barcelona está estoy muy bien dice más cosas bueno para jugar en el Barça

Voz 0985 17:08 estoy en el mejor equipo oigo porque sino el aficionado culé que puede quedar muy poco una media estocada ya no la quiere sacar el toro entero Morán que sabía que también dice estoy en el mejor equipo mis hijos tienen aquí sí

Voz 1 17:19 cierto también lo viese sí sí exactamente estoy en una ciudad para ha sido un error claro y no me planteo sale del Barça falta más que verle un partido

Voz 1501 17:27 Messi para saber que a él no le falta ningún equipo para ser el mejor jugador de lo que es quiero decir yo creo que es difícil una presión mejor de de Leo Messi en ningún sitio no ahí sigue verdad que hay otro nivel de jugadores que empiezan Neymar yo creo que mejorarían de otros clubes pero la potencia que tienen dónde

Voz 1670 17:44 están pues no no es que me ha sido muy sincero en Miami porque la relación de Messi Neymar es muy buena muy bien y una cosa más yo creo que lo que ha dicho es joe a mi amigo te vas

Voz 1 17:55 da el mayor rival ayer rival Boñar no

Voz 1501 17:59 noticia para el barcelonista que piensa como como Messi en este caso es que no ha dicho se lo he dicho y me ha dicho que tranquilo que no se va a ir esto está ultimando una coletilla no existe

Voz 1 18:08 la respuesta Vivar no lo he dicho ya hasta el padre de Neymar lo que quiere decir que algún dios bien quemando su padre manda más que Lemir

Voz 1670 18:22 de Qatar sale el padres más que el emir de Qatar

Voz 1 18:26 es una pregunta para los estáis en Barcelona

Voz 2 18:28 mañana la portada del expolio Mundo Deportivo es Messi

Voz 1 18:31 juntos sí sería terrible que del ex por seguro y te aseguro la deporte lo te lo puedo asegurar

Voz 2 18:38 que es Messi desatado sería terrible verano

Voz 1 18:40 vale el Madrid un golpe para el no creo que mañana

Voz 1670 18:43 el día que no se habla de temas políticos en Cataluña mañana este titular de sería terrible quiero hacer que haya una tregua

Voz 0985 18:51 el tema político además de este compañero compañero que has entrevistado pues oye tiene mucho mérito porque consigue que exprese se exprese como si estuviera en

Voz 1670 19:00 sí señor en el salón de esto para ti

Voz 2 19:02 inclinada Jordi la gran diferencia es que hace un año no hay Marta

Voz 1670 19:05 tenía un precio y todo el mundo sabía presos ahora no lo tiene

Voz 2 19:08 llaga no lo tiene hay incluirlo pero bueno

Voz 1670 19:10 cierto pero la sensación en el ambiente es verdad es un año dos se va a perder dinero con lo cual es increíble

Voz 1501 19:18 esa operación el PSOE yo no pierdo dinero sí sí o no

Voz 1 19:21 ya tiene que ganar no no eso no lo va a vender por menos pruebas

Voz 1670 19:24 insisto en lo que he dicho antes sí han Aimar mañana le abre la puerta sale corriendo y animarle dicen te quieres ir a Madrid mañana sale por coge la maleta las cosas que tengo al cajón y se va pero es que no puede no puedes esa es la clave es que no puede irse Neymar porque le da la gana tiene un contrato firmado tendrá que ver si algún día negociando en el Real Madrid pero si les dejaran el futbolista mañana sale así que bueno esa es la frase de Messi con la que por otro lado también queda de lujo con la afición del Barça

Voz 1 19:50 te dan muy bien se la afición del Barça será ganado esa frase

Voz 1670 19:54 defiendo a mi gente que es la mía la de la masa culé no es que quiero escucháis periodista portugués que tengo ahora mismo en directo solamente recordar Adrià que el Barça juega mañana en Sudáfrica a las seis el partido sí seis y cuarto

Voz 0017 20:07 está ya volando el equipo ahora mismo hacia Johannesburgo para jugar mañana este amistoso contra el Melody Sundance un partido que es para conmemorar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela había dudas por cierto esta tarde de si Messi iba a viajar o no porque no ha entrenado con sus compañeros ha hecho trabajo específico pero al final ha entrado en la convocatoria con el resto de cracks los únicos del primer equipo que se han quedado en Barcelona Umtiti Vermaelen porque los dos están lesionados llega el Barça a Johannesburgo a las siete de la mañana después de diez horas de vuelo juega el partido IU vuelve a Barcelona así que en total veinte horas de avión en un día

Voz 0985 20:43 no las manos muy importantes que hay una gran expectación en Sudáfrica está todo el papel vendido van a ser más de noventa mil espectadores el Barça oye cuando dices que eres más que un club pues te obligan a cosas como participar hizo Marte los actos del centenario del nacimiento de Mandela con Messi

Voz 1670 20:58 sí señor con Iniesta que le pasará por la cabeza de Iniesta en ese estadio en el que marcó aunque ya no se llama City pero en aquel estadio en el minuto ciento dieciséis de aquel día de la final del Mundial contra Holanda marcó Iniesta pues allí vuelve mañana el Barça hasta mañana a un abrazo hasta mañana un abrazo hasta luego me imagino Jordi Gallego y Marcos y que ha visto las imágenes de Portugal no lo he visto pues una banda de cincuenta gamberros cincuenta mierdas que es lo que son futbolista futbolistas es que tenían que hacer ahora negase jugarlas bueno espérate que está por ahí el compañero de radio llegas en Lisboa una hora menos ahí las doce menos cuarto casi hola buenas noches boas noites

Voz 1123 21:41 hola a todos

Voz 1670 21:44 dónde estás ahora mismo en la ciudad deportiva en el estadio

Voz 19 21:46 eh ahora esto entre otras ciudades por si juegas de Sporting cierto los que deba ciudad aquí en colocado de de servicio para jugar con Bale cuestionar al Chesney auténtico peor en el centros de espacios descuentos

Voz 1670 22:05 te agradezco esa parada para atendernos tres minutos le puedes contar brevemente qué ha ocurrido exactamente qué ha pasado a los oyentes de El Larguero de la SER

Voz 19 22:16 bien que tenía para tratar de o la de desde que se quiera hacer que es de treinta kilómetros de discóbolo en una localidad que se llama algo siete te ni ese entrenamiento previsto para las cuatro de la tarde y cinco de la tarde en Madrid bien pues a las cinco de la tarde aquí en Portugal y a todos los periodistas no hay entrar en esta ciudad deportiva y todo noticias sobre el Sporting que vale lo que vamos a toda porque ha perdido la segunda posición de la Liga por cogidas de la última hay para para Bélgica sin precedentes es cuando a las cinco y un cuarto de Avatar llevadas de Discovery ha llegado a academias de Sporting Sociedad Deportiva un grupo de cincuenta adeptos de ultras claramente de que tenía con camisetas con con con indicaciones de cara tapada hasta que bueno que lo estamos ahí en ese momento

Voz 1670 23:37 estabas ahí si estabas

Voz 1123 23:40 si haces una auténtica inflación y obligaron a los periodistas a los cámaras que apagaran las cámaras

Voz 5 23:45 sí sí sí sí sí sí

Voz 19 23:48 a esta acción claramente premeditado estación y se cruzaron la portada de de ciudades botijo de expone o un solo acto que lo ha podido hacer nada de seguridad

Voz 1670 24:06 bueno de seguridad

Voz 19 24:07 sólo uno en la entrada de la Deportiva ir después de llegar a los Juegos e incluso tomos balnearios se por dos años después el de pánico a los de muchas otras selecciones no se lo tratado ya hay también datos de secuestros de equipo es Portu fue a prima viario seis de

Voz 1670 24:45 en El Vestuario

Voz 19 24:47 que me es pegados a las puertas del estuario secuestran los jugadores agrediendo

Voz 1123 24:56 entonces los ganadores

Voz 19 24:59 por las redes sociales puedes ver la reacción de dos Paul luego la herida muy grande incluso hay que hipoteca se inició sus

Voz 1670 25:14 ha agradecido al al entrenador también

Voz 19 25:16 tu en crudo del otro lado hipotecas que es preciso que algún jugador es estamos armado para que le entrenamiento veinte Face y otros la mayoría está pues ahí

Voz 1123 25:34 me imagino que sí sí sí sí

Voz 19 25:38 varios error un cruce en cruzo con contenga cabos con todo y más algo que que que a la mano para para que los jugadores no a partir de ahí ya escondían sudanés para para ganar incomodó a los operadores te fui Si algo algunos en otra otra desmotivado

Voz 1670 26:02 el dos dos dos cosas son muy rápidas y te dejamos la primera hay ahora de esos cincuenta aproximadamente veintiún detenidos

Voz 19 26:10 a detenidos y es una información e incluso un confiere Wall

Voz 1670 26:17 qué ha hecho una hora después

Voz 19 26:19 toda esta noche a los responsables del Ministerio de Administraciones Inter de la Secretaría de Estado de Deportes ha promovido una como para es que hay veintiuno detenidos que la investigación es estaba ahora también como está haciendo también que los ojeadores después de estar en la Ciudad Deportiva sí decidieron ha puesto cuarta relacionaban explican algo como vía para prestar declaraciones

Voz 1670 26:58 y lo último este fin de semana es la final de Copa que juega al Sporting de Portugal contra el Deportivo ya sabes que hay ahí decisión por parte de los jugadores porque he leído algunas informaciones pero no sé si está confirmado que hay jugadores que se niegan a jugar esa final de Copa esto es cierto y

Voz 19 27:16 si en este momento hay una información contradictoria porque todos los jugadores extranjeros han dicho ya que problemas para empezar a tratar de exhibición y somos jugador entonces cuando vas a un par de minutos también ha algún va de mal va a ir a la ciudad deportiva les Jaime Marta swaps quiénes lo preside el Sporting no

Voz 1670 27:49 hombre de Cádiz

Voz 19 27:51 tiene Ñu colocado ningún jugador ha negado a participar con delante de aves a ver vamos informaciones son contradictorias más me parece que que que eso es que en este momento los jugadores es uno tienen condiciones mentales lo que hay

Voz 1670 28:10 sabes cuando gracias compañero de Radio atendernos en directo en El Larguero desde Lisboa un abrazo a ver cómo transcurren las próximas horas este episodio tan triste para el fútbol portugués para todos para el fútbol europeo un abrazo un abrazo para todos adiós Ruiz eh quien sin haber visto las imágenes es que vais a alucinar cuando ve las imágenes pero vamos es que no sé si decir que el jueves algunos se niegan a jugar la final de Copa que a lo mejor debería suspender la Final Europa después de que éstos no sé supongo que es pagar justos por pecadores y que el partido tiene que jugarse pero es que algo algo hay que hacer alguna vez que ya no sé qué falta que mañana se presente ni pegan al entrenador a los jugadores dentro el visto

Voz 1501 28:50 y lo secuestran a la baja dan mucho miedo pero bueno es que ya no sé quién lo que más falta ya venido a algunas en España si con amagos Atlético del Betis Sevilla Betis Sevilla en hablar que reúnen que quitarme a miedo esta las pocas imágenes que hay porque efectivamente como dices han ido a sacudir a a darle Iberian corriendo desde el fondo de de de los pero como una manada de búfalos una manada de búfalos Guás iban los cincuenta desde lejos pero yo

Voz 2 29:17 no no no quiero culpar a nadie de esto la esto la culpa la tienen los ultras y su inconsciencia de su de

Voz 1670 29:22 tiene los mantienen pero

Voz 2 29:23 dado el Expo el presidente del Sporting el presidente del Sporting les ha dado carbón eh porque el presidente de Sporting después de la eliminatoria con el Atlético de Madrid tuvo un enfrentamiento con todo el vestuario con declaraciones públicas leo textualmente estoy harto de los niños mimados que no respeta nada ni a nadie mi paciencia se ha agotado para quien cree que está por encima del club de cualquier crítica y el presidente del Sporting el lunes intentó despedir al entrenador

Voz 1670 29:52 pero esto es darles después de la de

Voz 2 29:54 la derrota se se hizo público que no llegaban a un acuerdo para despedirle porque el entrenador pedía unos siete millones correspondían con contrato indemnización dijo que no sólo pagaba con lo cual no lo estoy justificando pero el presidente del Sporting le ha dado mucha leña a los ultras

Voz 0985 30:12 es que mira me has quitado de la punta de la lengua yo no creo en los elementos incontrolados ni cuando actuaban los Casuals ni cuando llegaban los Ultras Sur que son grupos que afortunadamente han sido de radicados y a mi me parece que en este caso pero el que queda interpelado es el presidente del club y el club yo tengo mis dudas de que estos cafres y desenvuelvan con tanta impunidad sino sienten algún tipo de protección y creo yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Jesús no creo en los incontrolados y creo que a veces los presiden antes acaban siendo víctimas de estas guardias pretorianos a las que les ríen las gracias de entradas pero que fíjate después qué tipo de destrozos te pueden ocasionar

Voz 2 30:51 pero ante situaciones extraordinarias fuera de lugar caben respuestas extraordinarias para mí que no se juega la final sería el mejor mensaje porque sino no hay que hacer es raro que un día pasa esto otro ya pasar a otra cosa hasta que un día pase algo ya tan terrible tan terrible de verdad que que todos nos echemos la manos a la cabeza por lo tanto sí que se ha dado esta circunstancia en el vestir

Voz 1 31:14 yo yo entiendo como ha dicho nuestro compañero de

Voz 2 31:16 eh de Portugal que no se dan las condiciones anímicas ni psíquicas para que estos futbolistas salgan a jugar una final porque una final para que para defender una camiseta después de lo que le acaban de hacer o cualquiera tiene derecho a equivocarse en su profesión pero esto esto

Voz 1 31:31 queda ya todo lo que hagamos todo lo que ha ocurrido

Voz 1501 31:34 al final un título para brindar sólo a quién es verdad que que eso no representa la decisión posiblemente no pero es verdad que que no sólo se sienten protegidos como dice Jordi sino que se sienten legitimados yo creo a mandar si los clubes en ese tipo de clubes a llegar allí a pedir cuentas ya que se vaya cuando Florentino

Voz 1670 31:52 me Pérez quiso acabar con los Ultra Sur acabó si cuando Joan Laporta quiso acabar con los Boixos

Voz 1501 31:57 acabó cuando Bruno y cuando sufrieron su periodo más de amenazas Persson

Voz 1 32:02 a ver si si bien a la familia ve muerte contra bueno todo todo

Voz 1670 32:06 pero acabaron con esas víboras y los echaron no lo necesita al fútbol cuando Bruno de Caravaggio que por cierto no estaba novedad deportiva lo único que he visto es un comunicado de un Twitter del Sporting de Portugal diciendo lamentamos los incidentes Jo

Voz 18 32:21 sólo faltaba sólo falta estamos sólo falta que no lamento