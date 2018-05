Rui Vegas: "Fueron momentos de terror, secuestraron a los jugadores y les agredieron"

Voz 1 00:00 París ha visto las imágenes de Portugal son terribles pero no lo he visto pues es una banda de cincuenta gamberros cincuenta mierdas que es lo que son los futbolistas sabes que tenían que hacer ahora negarse a jugar bueno espérate establece que bueno la está por ahí el compañero de radio llegas en Lisboa una hora menos ahí las doce menos cuarto casi hola buenas noches boas noites

Voz 2 00:24 hola a todos dónde estás ahora mismo en la ciudad deportiva en el estadio ahora esto hemos ciudades por cien de Sporting y lo cierto es lo que lleva ciudad aquí parando de Inmocaral de de de servicio para jugar con ah vale cuestionar buenas noches ni auténtico peor centros establecidos después

Voz 1 00:49 te agradezco esa parada para atendernos tres minutos

Voz 3 00:52 eh Le puedes contar brevemente

Voz 1 00:55 qué ha ocurrido exactamente qué ha pasado a los oyentes de El Larguero de la SER

Voz 2 01:00 bien porque tenía para tratar de ver será de deportivos que se cierra cerca de treinta kilómetros de una localidad que se llama algo siete tenía entrenamiento previsto para las cuatro de la tarde cinco delatar en Madrid bien pues las cinco de la aquí en Portugal y a todos los periodistas no ha entrado en esta ciudad deportiva la noticias sobre el Sporting que vale lo que el abogado boda porque ha perdido la segunda posición de la Liga portuguesa la última hay para para Benfica apuesto como precedentes es cuando a las cinco y un cuarto de Avatar tarde de Discovery ha llegado a que además de Sporting la Sociedad Deportiva un grupo de cincuenta adeptos de ultras sí claramente de ultras pues porque tenía con camisetas con con con indicaciones de cara tapada sí no hay que bueno que van a participar pero estamos ahí en ese momento tú estabas ahí sí estaba estaba haciendo una auténtica información obligaron a los periodistas a los cámaras que apagaran las cámaras

Voz 4 02:29 sí sí sí sí sí sí

Voz 2 02:31 es esta acción claramente premeditada estación y se cruzaron la portada de de ciudades botijos bueno un solo seguramente que lo ha podido hacer nada de seguridad

Voz 1 02:49 bueno de seguridad

Voz 2 02:50 sólo uno en la entrada de prensa deportiva ir después de llegar a los juzgados incluso somos partidarios se cruzaban con los jugadores después auténtico te de pánico a ratos de muchas otras selecciones lo se lo ha sido tratado ya hay también datos de secuestros de equipo es Portu fue seis de

Voz 1 03:28 en El Vestuario

Voz 2 03:30 en Brasil cerraron las puertas desde el estuario si secuestrar a los jugadores agrediendo a los ganadores entre les Pacos y es sociables puedes ver la reacción de pactos Paul luego la herida muy grande incluso hay equipos se inició sus

Voz 1 03:57 ha agradecido al al entrenador también

Voz 2 04:00 banda creativo incluso a dos hipotecas que es preciso que es estamos armado para que le entrenamiento vete Face y otros la mayoría ahí cuando parecía sí sí sí sí sí incluso en cruzo con conté en cabos y todo como algo que que que la mano para para que los jugadores eh a diario al mes para para estrenar incomodó a los jugadores fui si algo algunos en otra desmotivados

Voz 1 04:45 el dos dos dos cosas son muy rápidas y te dejamos la primera hay ahora de esos cincuenta aproximadamente veintiún detenidos

Voz 2 04:53 de un detenidos y es una información en cruz no te de un de The Wall que esta noche a los responsables el Ministerio de Administraciones Inter de la Secretaría de Estado de Deportes ha promovido una multa para que hay veintiuno detenidos que la investigación es estaba ahora también como esta actitud también que los ojeadores después de estar en Ciudad Deportiva sí lo hicieron a los puestos de la cuarta vamos a republicana algo como ellas para prestar declaración

Voz 1560 05:41 Timo este fin de semana es la final de Copa que juega al Sporting de Portugal contra el Deportivo ya sabes que hay hay decisión por parte de los jugadores porque he leído algunas informaciones pero no sé si está confirmado que hay jugadores que se niegan a jugar esa final de Copa esto es cierto y

Voz 2 05:59 si en este momento hay una información contradictoria porque todos los jugadores extranjeros han dicho ya que problemas para empezar a tratar de exhibición y somos jugadores con sin más a un par de minutos también nacido a las personas a la ciudad deportiva les AM Marta swaps quiénes lo preside de de más de un Sporting que no es identidad aunque ha dicho que no hubo creador ningún jugador ha negado a fácil para poder llevan PDA pues había vamos informaciones son contradictorias pues me parece que que que eso es que en este momento los jugadores es cuartito tienen condiciones mentales explicó

Voz 1 06:52 lo que hay es gracias compañero de Radio atendernos en directo en El Larguero desde Lisboa un abrazo a ver cómo transcurren las próximas horas este episodio tan triste para el fútbol portugués para todos para el fútbol europeo un abrazo

Voz 4 07:09 un abrazo para todos añadió Ruiz

Voz 1 07:11 de la verdad que sin haber visto las imágenes qué vais a alucinar cuando las imágenes pero vamos es que no sé si decir que el jueves algunos se nieguen a jugar la final de lo que a lo mejor debería suspenderse la final Europa después de que éstos no sé supongo que es pagar justos por pecadores y que el partido tiene que jugarse pero es que algo algo hay que hacer alguna vez que ya no sé qué falta que mañana se presente y pegan al entrenador a los jugadores dentro el visto sí lo secuestran para bajará mucho miedo bueno bueno es que ya no sé lo que más falta ya venido a algunas en España Atlético del Betis de Sevilla Betis Sevilla hablar que reúnen que quitarme a miedo pero esta las pocas imágenes porque efectivamente como dice que han ido a sacudir a a darle iban corriendo desde el fondo de de los periodo como una manada de búfalos seis una manada de búfalos Guás iban los cincuenta desde lejos pero yo

Voz 0493 08:00 no no no quiero culpar a nadie de esto esto la culpa la tienen los ultras y su inconsciencia de su de menos

Voz 1 08:05 mineros mantienen pero

Voz 0493 08:06 mirado el Expo el presidente del Sporting el presidente del Sporting les ha dado Carbon eh porque el presidente de Sporting después de la eliminatoria con el Atlético de Madrid tuvo un enfrentamiento con todo el vestuario con declaraciones públicas leo textualmente estoy harto de los niños mimados que no respeta nada ni a nadie mi paciencia se ha agotado para quien cree que está por encima del club de cualquier crítica y el presidente del Sporting el lunes intentó despedir al entrenador

Voz 1 08:35 pero esto supone darles después de la de la

Voz 0493 08:37 la derrota se se hizo público que no llegaban a un acuerdo para despedirle porque el entrenador pedía unos siete millones correspondió por contrato indemnización dijo que no se lo pagaba con lo cual no lo estoy justificando pero el presidente del Sporting le ha dado mucha leña a los ultras

Voz 0985 08:55 es que mira me lo has quitado de la punta de la lengua yo no creo en los elementos incontrolados ni cuando actuaban los Casuals ni cuando llegaban los Ultras Sur que son grupos que afortunadamente han sido de radicados y a mi me parece que en este caso el que queda interpelado es el presidente del club y el club yo tengo mis dudas de que estos cafres y desenvuelvan con tanta impunidad sino sienten algún tipo de protección y creo yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Jesús no creo en los incontrolados y creo que a veces los presidentes acaban siendo víctimas de estas guardias pretoriana a las que les ríen las gracias de entrada pero que fíjate después qué tipo de destrozos de poder o casi

Voz 0493 09:34 claro pero ante situaciones extraordinarias fuera de lugar caben respuestas extraordinarias para mí que no se juega la final sería el mejor mensaje porque sino no hay que hacer es es que un día pasa esto otro ya pasar a otra cosa hasta que un día pase algo ya tan terrible tan terrible de verdad que que todos nos echemos la manos a la cabeza por lo tanto sí que se ha dado esta circunstancia en el Vestuario yo entiendo como ha dicho nuestro compañero de de Portugal que no se dan las condiciones anímicas ni psíquicas para que estos futbolistas salgan a jugar una final porque una final para que para defender una camiseta después de lo que acaban de hacer cualquiera tiene derecho a equivocarse en su profesión pero esto esto supera ya todo lo que a uno todo lo que ha ocurrido

Voz 1 10:17 es una final un título para dárselo a quién sabe la verdad es que eso no representa la decisión de no pero es verdad que que no sólo se sienten protegidos como dice Jordi sino que se sienten legitimados yo creo a mandar los clubes en ese tipo de clubes a llegar allí a pedir cuentas ya que se vaya cuando Florentino Pérez quiso acabar con los Ultras Sur acabó sí cuando Joan Laporta quiso acabar con los boixos acabó y ambos fue cuando Bruno y cuando sufrieron superior a las ocho y amenazas persona

Voz 3 10:45 ahora bien a la familia de muerte