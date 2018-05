Xabi Prieto: “El sábado fue la primera vez que mi madre fue a Anoeta en 15 años"

Voz 1284 00:00 moción no oí que momento tan tan bonito en esa carrera tan espectacular de un jugador que Llanos dijo la última vez que ya ha repetido varias veces que él no quería ser futbolista quería ser jugador de la Real lo ha conseguido sí sí van a ver si lo ha conseguido yo soy de los que piensa que Xabi Prieto es un jugador que se puede sentar tranquilamente a la mesa a comer con los auténticos historia históricos de de la la Real Sociedad dos ARCO nada Zamora Satrústegui Larrañaga visitó Górriz él se puede sentar con ellos y se han jugado en la historia reciente que realmente se lo merece es él por cómo ha llevado el escudo de la Real Sociedad por todos los campos de de España y de Europa

Voz 1 01:41 Xabi Prieto buenas noches o la buenas noches has pensado presentarte a la Alcaldía por ejemplo San Sebastián algo no se presidente Lehendakari tú yo creo que tú donde te presidente este a votar

Voz 1284 01:52 no es que me encanta jugar mucho más en la playa pasar algo que en este tiempo puesto que decíamos que joe qué manera de de emocionarse y no me extraña no porque era para emocionarse pero lágrimas en la grada tú no podías contener las tuyas ese momento ya no se olvida para el resto la vida no sé si eso vale más que cualquier título que pudiera haber ganado no sé lo que es

Voz 0621 02:16 sesenta al ganar un título pero pero bueno yo me marche el sábado del campo pues muy muy emocionado a muchos

Voz 0352 02:23 sentimientos a flor de piel muy creo que

Voz 0621 02:26 pase uno de los días más más maravillosos que pasado no hay muy emocionado y contento

Voz 0352 02:32 de ver a la gente así tienes la sensación de que te has quitado peso encima ya sí sí sí

Voz 0621 02:37 pese a mí lo que me gusta es jugar a fútbol no este tipo de de

Voz 0352 02:41 cosas pues me dan un poco de pánico de vergüenza ya te digo que que fue un día muy muy bonito de esos que que hay que pasar allí igual

Voz 0621 02:51 ahora más más tranquilo que pareció excesivo

Voz 1284 02:54 y siempre desde la buena voluntad y la buena pero cuando te enteras de todo lo que está montando tu cara en el esquí

Voz 1 03:00 todo igual dijiste Jo esto se ha ido de las manos sí evidentemente sí

Voz 1284 03:05 si me hubieran dado amé la opción de elegir de actores

Voz 0621 03:09 eso o no pues hubiese dicho que no no pero no se puede echar atrás e iguales agradece también una algo tan tan especial

Voz 1284 03:18 doce temporadas en Primera tres temporadas en Segunda se acaba la etapa de Xabi Prieto como jugador de la Real como futbolista y a partir de ahora qué

Voz 0621 03:26 de momento de momento eso descansar con la familia que tengo ganas de pasar tiempo con ellos con con los críos eh jugar con ellos si en ese tiempo en el que se descansando pues pues empezara a darle vueltas a la cabeza para para ver qué que quiero hacer en en esta nueva etapa no me encanta el fútbol me encantaría seguir ligado al fútbol pero pero bueno creo que es una decisión que hay que pensar bien que hay que meditar la que hay que hablarlo con con tu gente y hoy a partir de ahí pues pues tomar una decisión en el club en la Real eh bueno podría que traba

Voz 1284 03:59 cuando ahí de alguna manera echando una mano a lo que sea la cantera

Voz 0621 04:01 la dirección deportiva no sé si podría ser podría ser una opción pero pero bueno tengo que de momento no ha hablado que tiene una conversación pendiente con con nuestro presidente pero pero bueno ya veremos

Voz 1284 04:13 ha habido ningún momento ningún instante de arrepentimiento no desde que viste ese momento unas no te pasa por la cabeza algún segundo de Cyrus tras que ha acabado

Voz 1 04:22 no no es una decisión

Voz 0621 04:23 un muy meditada y bien pensada la temporada anterior ya tuve dudas de de seguir o no al final renovado una temporada pero tenía claro que está que estará la última que que bueno que hay que saber decir adiós dejar tu sitio a gente joven que viene que viene muy fuerte sí bueno empezaron una una nueva vida

Voz 1284 04:44 qué sentiste donde estaba ahí en el centro del campo y bellas a todo todo el mundo despidiendo de todo el mundo aplaudiendo

Voz 1 04:50 ves a gente que llora en las gradas hay que te pasaba por la cabeza

Voz 0621 04:54 emoción no emoción e saber qué que es el tus últimos momentos ahí vestido de corto con con toda tu gente quince años ver a tus compañeros ex compañeros a mi madre que era la primera vez que iba a que va al estadio número creo la primera vez sí sí sí jugar en quince años lo yo no había ido nunca al Estado no había ido nunca non prefería prefería quedarse en casa para estar más tranquila es de Larrea claro pero

Voz 1284 05:24 bueno se ponía más nerviosa yendo al estadio no sé ese eres consciente de que es un futbolista atípico que tu carrera es atípica en el fútbol de hoy en día

Voz 0621 05:32 sí sí sí pero pero bueno yo lo he repetido muchas es no creo que muchos de mis ex compañeros les hubiera encantado hacer toda su carrera en en la sociedad sí bueno por circunstancias los no no han podido o no y por lo tanto yo me consiguieron un privilegiado he tenido muchísima suerte de que el club siempre haya contado conmigo que me había valorado que me haya querido hoy super orgulloso de haber hecho toda mi carrera

Voz 1284 05:56 Dios sabe cuando viste a Iñigo Martínez cambiar de un sitio a otro

Voz 2 06:00 el gesto pero éste está loco digo estás bien necesitas ayuda yo pensaste cuando cambia la camiseta a la Real por lo por la del Athletic

Voz 0621 06:08 no en ese instante le llamé

Voz 1284 06:11 cual pera o pero bueno ya tenía la la decisión tomada hay que respetar no no pero no te consultó antes ya cuando te cuando hablas con él ya lo tenía

Voz 0621 06:20 no ya lo tenía decidido fue algo muy muy rápido creo que ningún compañero supimos hasta hasta el día siguiente vigiló sobre lo que se marcha hay bueno yo creo que tenía miedo a al que le convencido no de de que se queda si iban bueno fue una pena no sé si te llaman

Voz 1284 06:38 se si si te llaman cuando me decía marcha no le dejamos salir y mucho menos hablas mucho de tu familia no de lo importante tu madre de de lo del tiempo que tienes yo ahora porque el fútbol te ha quitado mucho tiempo tal tu hermano Iñaki que es médico dado este mensaje para que nos demos cuenta poco de lo importante que

Voz 0621 07:00 es la la familia para para Xabi Prieto

Voz 3 07:03 hola soy niña decirte que estoy muy orgulloso de la carrera que has hecho ya sabes que yo no tenía ninguna duda de que iba a ser futbolista hay de de los bueno pero a mí sí que me diste una verdadera lección cuando decidiste apostar a todo o por la Real por eso a quedar tú tu ejemplo en en la mente de de todos los los realistas sí tu caso sí que sí que creo que que traspasaba fronteras nada ahora qué vas a echar de menos la competición pues a ver si te pones las pilas Si entran en las un poquito a a pádel frontón a surfear no porque de las palizas que te voy a dar igual quiere es volver otra vez a jugar a fútbol

Voz 1 07:56 es un paquete Juanma opa de las

Voz 0621 08:00 este es pero todas las leyes pero pero pero si tengo ganas de pasar tiempo con con mi mujer con los niños con mi hermano fue el surfear jugar a golf a tenis padel las cosas que no han podido hacer

Voz 1284 08:14 en este tiempo y bueno Indiana

Voz 0621 08:17 bueno hermano siempre ha sido un ejemplo no tiene dos años más que yo oí bueno una relación muy muy estrecha y la agradezco que que me ha hecho eso oye te acuerdas del primer

Voz 1284 08:27 la este con la camiseta a la Real

Voz 0621 08:30 sí sí sí gol fue fue en juveniles un un amistoso contra contra un club de aquí contra el Lemgo COAC en en Zubieta hay juegue

Voz 1 08:39 junto toda la segunda parte sí que te guste

Voz 1284 08:42 bien bien bien marcó de por encima

Voz 2 08:46 sí sí el primer partido con el primer equipo

Voz 0621 08:50 sí también también fue a joe en en Oviedo en Copa se olvida eso sí eso posible ahí cumplió un sueño y es uno de los días más

Voz 1 08:58 más especiales tu mejor partido te acuerdas un partido en en Santander

Voz 0621 09:05 ganamos uno uno tres uno cuatro no acuerdo oí me fui con la sensación de que me había salido todo lo que todo lo que había intentado encima el equipo ganó eh no marqué pero pero me fui fui muy contento

Voz 1284 09:18 de los setenta goles que has marcado con cuál te quedas

Voz 0621 09:20 eh con el primero fue en el Bernabéu que ganamos uno cuatro entró bien y era el primero que también su partido que lo guardo en la guardo en la memoria marcará en el Bernabéu siempre hace ilusión no

Voz 1284 09:32 sí sí sí sobre todo ganar y ganar más más complicado oye el el mejor compañero que has tenido

Voz 0621 09:39 pues he tenido tenemos mucho si hay muchos y muy

Voz 1284 09:42 bueno sí últimamente un porrón pero en uno que haya hecho en estos años joder aquel tío era yo le voy a entrenar increíble

Voz 0621 09:49 pues podría empezar por Xabi Alonso y Javi de Pedro Mikel Aranburu Savio Carlitos vela Antoine Griezmann fíjate

Voz 1 10:02 uno Si tu vecino

Voz 0621 10:05 sí que veía que que iba a ser un gran jugador pues igual igual Antoine que se le veía que tenía algo algo especial Xabi Alonso ya Sevilla que bueno que iba a ser un grande que que se iba a ir a un gran equipo pero pero Antoine todavía no le faltaba explotar no tenía mucho gol tenía una juventud pues sí unas ganas de de de aprender allí mira todo lo que está consiguiendo

Voz 1 10:31 tribales el jugador que más te ha sorprendido

Voz 0621 10:34 no tengo ninguna duda Messi creo que está

Voz 0352 10:37 a otro nivel fuera de Messi

Voz 0621 10:40 que Zidane me encantaba Cian juega te te enseñaba el balón pero enseguida te te ponen al cuerpo sílaba

Voz 1284 10:47 el Mago Pop S

Voz 1 10:50 el mejor jugador español en esta sin duda mira te no

Voz 1284 10:54 te vas a enfrentar a él en en la despedida no también es el guión ha querido que el adiós de Xabi Prieto ante su público y la última jornada te toca visitar el Camp Nou con el adiós de Iniesta no

Voz 1 11:03 sí sí va a ser bonito vivir esto

Voz 0352 11:05 la esa despedía de Andrés G

Voz 0621 11:08 es que seguro que va a ser espectacular hay en primera persona

Voz 1284 11:12 hasta bien un título que hubieras dado por conseguir un título con la Real

Voz 4 11:16 hombre mucho mucho deseado

Voz 0621 11:18 mucho dinero y muchos partidos de los que he jugado muchas temporadas a la Asamblea era por por ganar algo no el día que ascendimos de Segunda a Primera para nosotros fue como como un título pero pero bueno imagínate no lo que lo que supondría para para nuestra afición para nuestra gente para todo Guipúzcoa el conseguir un título después hace de tanto tiempo bala ojalá futuro pues ojalá llegue alguno no

Voz 1284 11:42 ya hace mucho que no cae ninguno que se aprende de tres temporadas en Segunda

Voz 0621 11:47 o pues mucho valor es todo mucho más no la grandeza del fútbol es mucho mucho no Prendes a valorarlo todo mucho más a disfrutarlo Si bueno pero que que incluso al club

Voz 1 11:58 me vino bien no para volver a asentar las va

Voz 0621 12:01 es para pactar un proyecto sólido pero que

Voz 1284 12:04 no bien no sé si fue el gol más importante has dicho algunos tal te has acordada de algunos de cuando empezaste tal pero así se contó ese gol de penalti que marcaba el día del ascenso a Primera contra el Celta en Anoeta que seguro que te acuerdas marcaba ese uno cero curiosidad ese gol que lo marcasteis lo mandaron repetir no es ese el en la celebración luego te lesionase

Voz 0621 12:23 no es de la valla eh

Voz 1284 12:25 para adelante estoy por una jugada tremenda así se contó aquel gol de Xabi Prieto

Voz 5 12:30 el capitán Bonns Xavier Prieto Argala se quedó para marcar el gol del ascenso manda repetir el penalti no se pone nervioso Prieto resopla la pega Prieto

Voz 6 12:46 ha lo narraba

Voz 1284 12:48 a Roberto Ramajo con los pelos de punta a escucharlo aunque luego vendría el el castellano que se pero con el tobillo Prieto a partir de jugaste mejor no con lo del toreo pasa un verano jodido pero pero no me lo esperaba pero bueno este verano basado en el Mundial imagino que enganchado ahí o no o desconecta del todo ya

Voz 0621 13:06 no no no que ahora sí claro claro que voy a ver

Voz 1284 13:08 lo de comentarista no

Voz 0621 13:10 no no no me vea no no me siento me siento cómodo delanteras micro no

Voz 1284 13:15 quebró a Roberto a ver si lo haya llamado Partido crear un día va un partido se pregunto presidente entrenador dijo el presidente de decirle bueno pues comentarista comentarista oye pero estos micrófonos de comentarista ya pasa un buen amigo suyo como es Juan Domínguez gran amigo gran amigo tuyo no sí sí sí

Voz 0621 13:34 colega pues mira con él cerramos mensaje

Voz 1284 13:36 debe Juan Domínguez para Xabi Prieto uno de los mejores amigos

Voz 7 13:39 actual el aluvión ex compañero de Xabi Prieto en categorías inferiores de la Real que ir Juana no siempre hemos mantenido estos años pues agradecerle que siempre ha estado cerca momentos inguinal desearle una una la etapa nueva que empieza ahora hecho inseguridad personal que siempre estaremos cerca de él no

Voz 1 14:03 te quiere mucho la gente si yo yo está bien

Voz 1284 14:07 el gran favorito con en las categorías inferiores no de la Real si si al primer equipo también estuvo una temporada jugador que disfrutes del fútbol de de la familia de el tiempo libre que vamos a tener un poquito antes de que tengas claro que te vas a a dedicar Grade es por ser un ejemplo para tantos chavales que te escuchan ahora que seguro que muchos en Donosti no quiere ser como Messi o como Cristiano seguro que lo habrá también pero hay muchos en esa cantera de la Real que quieren ser como como Xabi Prieto yo creo que ese es el mejor legado que deja no sé si quieres mandar un mensaje a los aficionados de la Real que que te escucha

Voz 0621 14:40 en las agradecerles al hacerles todo el cariño y el respeto como han mostrado estas temporadas

Voz 4 14:46 sí nada que que deje de ser jugador pero que estaré ahí como como aficionado apoyo

Voz 0621 14:51 pero al equipo a muerte su futbolista