Antoni Daimiel: "Se vieron unos Warriors muy sobrados"

Voz 1375 00:00 pues tiempo para los play off de la NBA bueno para las finales de conferencia de la NBA que no sé si han empezado como esperaba sonó Anthony bueno el partido entre Boston y Cleveland

Voz 1 00:18 el primero se podía esperar

Voz 1375 00:20 de ganar a Boston pero no es Adif

Voz 1 00:23 confieso todo un partido tan malo dentro de lo que ha sido el nivel de Le Bron James esta temporada y en estos playoffs estuvo muy lejos de su nivel por esa diferencia entre un equipo y otro sorprendió el partido de anoche el que gana Golden State el primero en Houston no me sorprendió prácticamente nada

Voz 1375 00:40 aquí uno cero para los Celtis sobre el guión pero verdad que con mucha diferencia si uno cero para los Warriors que habrá que tampoco pues ser tanta sorpresa pero vamos a ver fue un partidazo de Hardenne empezamos ponente anoche con cuarenta y uno me parece también partidazo de Duran pero sí que sensación de superioridad de los Warriors no

Voz 1 00:56 sí sí fueron es verdad que no rompieron el

Voz 2 00:59 partido pero fueron cuarto a cuarto sumando no pero diez arriba en el primer cuarto sufrieron un poquito pero se fueron uno abajo luego

Voz 1375 01:08 empate al descanso ya siete Harry

Voz 1 01:10 Eva al final del tercer cuarto y luego mantuvieron muy bien no las diferencias en último cuarto porque es muy difícil frenar a a este equipo cuando están prácticamente todos bien quizá Stephen Carrie estuvo a un nivel más bajo porque todavía hasta faltó ritmo pero Kevin Durant hizo un partidazo Clayton son estuvo fantástico Damon Green es otra vez un ejemplo de cómo dominar un partido sin anotar porque sólo tiró cinco tiros metió sólo uno pero hizo nueve rebotes nueve asistencias balón dos tapones le pitaron una técnica a los pocos segundos del inicio de partido

Voz 1375 01:43 en Fenoll lo que influye la la influencia que tiene en el juego de su equipo es verdad que a veces metiendo seis puntos a cinco o dos y hacía mucho tiempo que los guardias no tenían una desventaja de campo no yo esta vez ha ocurrido así pero ya la han recuperado

Voz 1 01:57 sí Lars recuperado bueno hay una estadística tremenda estos barrios de Steve Hooker tienen un récord de catorce a uno en el primer partido de la serie es verdad que

Voz 1375 02:08 ella noches y yo creo que ellos salen con

Voz 1 02:10 esa tranquilidad no de de la experiencia no lo que se hablaba con Sergio Llull en relación a a volver a una final four lo que le puede pasar al Real Madrid con las finales de Champions no no no no tienes un problema o un riesgo de pensar demasiado las cosas vas con esa seguridad esa confianza de haber pasado por allí es rock como se vio ayer a Golden State Bornos no es muy solventes muy sobrados vienen los emparejamientos vienen el plan de partido que era dejar hacer a Arden y frenar a los demás las no hubo esos tiros desde la esquina liberados de jugadores de Houston que no son Haarde no no David Gordon Brown claro y luego es verdad que Houston sufrió con las faltas de Ariza Ariza es un jugador muy importante para defender muy competitivo por problemas de faltas pudo jugar poco

Voz 1375 02:54 mañana será el segundo partido también en Houston el esta noche segundo partido de la final del Este después del uno cero quien te está sorprendiendo más porque son asuntos que fíjate que no está Irving eh pero entre Horford Brown Pierre eh lo que más me ha sorprendido es eh tú

Voz 1 03:15 es decir que que apenas creo que sólo ha tenido dos partidos digamos malos en los play offs eh pero que un novato Julian está nivel partido tras partido no ha crecido en ese siguen pareciendo bueno increíble y luego eh Morris cómo salen este partido el primero contra Cleveland Marcus Morris que eh que sale sale normalmente de Lillo salió de titular el dice que es el mejor defensor del Le después de cowboy Leonar en la Liga ir la verdad es que estuvo fantástico en defensa y además aportó veintiuno puntos diez rebotes no otro jugador con con mucho carácter no la pisa

Voz 1375 03:49 te escucho es decir en carros el domingo que Brad Stevens en técnico de los Celtics podría llegar a ser mejor

Voz 1 03:53 por qué Popovic es mucho decir eso pero sí es mucho y la verdad es que el principal valor de Popovic para mi ha sido la continuación la mejora desde el éxito de cómo ha ido mejorando como entrenador pero sobre todo como ha llevado una franquicia ya un grupo ya a un equipo no seguramente en lo que se refiere a entrenar un hacer un entrenamiento entrenar a un equipo durante un partido yo creo que ya Stevens es mejor Stevens es un privilegiado de detener todo el baloncesto en la cabeza de ser buenísimo con la pizarra de ser muy intuitivo y luego dicen que es un ejemplo en el trato con los jugadores jugadores no sé de dónde venía extiende la Universidad de Butler el eh con treinta y cuatro años a una universidad muy pequeña que Ander la metió dos años seguidos en la faena al Foro sea llegar ya ocupó portadas de la prensa a nivel nacional en Estados Unidos y IMS ya con él teniendo treinta y seis años eh pues Denia IMS hizo esa apuesta lo llevó a Celtics it todas las temporadas ha estado por encima lo que se esperaba antes de empezar una fina

Voz 1375 04:53 el gordos Celtis en San Francisco Boston como te suena lo firmas bien sí sí claro

Voz 1 04:59 realidad bueno cualquiera la firmo no imagínate goles T de Cleveland sería tremendo porque es repetir por cuarto cuarto año seguido la mismo hombre

Voz 1375 05:08 esto de Boston ahora di San Francisco Boston poses

Voz 1 05:11 es una historia muy bonita la de este equipo no de superación de un poco reflejar lo que es la la idiosincrasia de esta franquicia tradicional no iba bueno pues Houston trata de de romper lo que son los barrios pero va a ser va a ser muy difícil me veo otra vez allí en las cuestas de San sí pero es unos mosquitos de Cleveland eso es eso es eso eso están ahora un poco más lejos pero igual siguen me Badiola bueno oye antes del partido esta noche es el segundo conocimos a las dos y media

Voz 1375 05:40 empieza dos dos y media una hora magnífica cuando terminemos ahora vamos casa ambas pasito leche a ver el partido e además tenemos además el partido está en Cleveland esta noche transita muy importante Anthony la lotería del draft la lotería del draft

Voz 1 05:53 pero muy importante para saber quién va a elegir finalmente en el draft del día veinticinco y veintitrés de junio creo que Inma elegirán el número uno en el número dos sobre todo lo que es Don Chicho si finalmente Fini ex puede ser un el equipo que elijan el número uno si va a entrar a Atlanta Se va a entrar en Memphis no esta franquicia sólo tenido más opciones tienen vamos a ver

Voz 1375 06:16 sólo hay también en Movistar Plus yo creo

Voz 1 06:18 es que es un poco antes pero seguro que cuando empiece la retransmisión ya se ofrece aunque no el resultado

Voz 1375 06:24 es una lotería y luego Boston Cleveland segundo partido hoy he leído por ahí no sé dónde que Flis están pensando hacer una serie documental sobre Michael Jordan una serie no un programa serio y creo que son diez capítulos le parece eh dos dos mil diecinueve y con el propio

Voz 1 06:42 Michael Jordan que ha participado o no en la serie ha dado el OK y luego a ha facilitado la el rodaje y bueno pues se va a llamar The last dance el último baile mi o tendremos que esperar un añito pero pero veremos esa serie

Voz 3 06:57 hay que de que va diez capítulos de la vida de Jordan en toda la vida pero el niño bueno en el

Voz 1 07:02 pitos supongo ese contará otra de la anécdota de cuando un entrenador dijo que no valía todo eso insistió que hizo famoso abrió una droguería a una para ver que diga que no vale Jordan que en en en conversaciones Estados Unidos se sigue utilizando el nombre exentrenador y ahora no recuerdo pero no mejor como ejemplo de lo que es equivocarse no tener

Voz 1375 07:23 esta visión de futuro eso te marca el resto exhibidas es la hora de llegaba cualquier otra cosa oye hizo una cosa menos graciosa han amenazado de muerte Adán sirve el comisionado de la NBA

Voz 1 07:33 sí sí un bueno un loco cruje Judería ya trece detenciones anteriormente escribió una carta diciendo que si no le daba una oportunidad para jugar que va para allá Ike lo mata con su pistola esto se denunció por parte

Voz 1375 07:47 la NBA el ex jugador ni nada mal el icono pues lo han lo han detenido y hay por supuesto una orden de alejamiento hacia el comisionado eh antes de las de las preguntas de los oyentes que hay unas cuantas a satisfacer cinco seis por lo menos eh noticia también muy importante aprobación por parte del Tribunal Supremo en Estados Unidos de apuestas deportivas esto va a suponer unos ingresos tremendos porque antes hoy vas a Las Vegas a apostar o no o no se permitía en Estados Unidos

Voz 1 08:11 esto va a cambiar

Voz 1375 08:13 radicalmente todos no

Voz 1 08:15 debate cuando aquí no existía el asunto de las nuestro pero esto yo creo que puede tener mayor trascendencia todavía porque sobre todo el béisbol y la NBA que han sido los eh pioneros han tenido la iniciativa de de estar a favor de que esto se instale IKEA muchos estados aprueben no de las apuestas deportivas quieren sacar mucha tajada creo que hace unas horas iban el dueño Dallas Mavericks y ha dicho que las franquicias pueden doblar su valor Hubbard eh porque ellos van a querer ingresos por pro propiedad intelectual Yves vender datos en directo a los casinos ya las casas de apuestas por eso van a sacar mucho de mí

Voz 1375 08:50 pues a partir ahora se podrá apostar en la NBA y en el

Voz 3 08:53 es boli en la en la NFL y en la que Soccer

Voz 1 08:55 porque tú ahora tienes una cuenta aquí en en una en España de apuestas viajas a Estados Unidos te metes en el ordenador quiere hacer una apuesta no te dejan tiene dice aunque estés en las esos abrirá tienes que ser abrir la cuenta allí y entonces y eso es bueno y a preguntas de los oyentes dice Sergio Tudela arrobas once Tudela ves a alguien de Houston capacitado para defender a Duran sí sí el el problema no es tanto defender a Duran e individualmente que hay jugadores como en de que sobre todo yo creo que es el que más daño le puede hacer también pilló Tucker Ariza el problema es que hay que defender a cuatro a la vez no jugó a muchos a la vez y ahí es donde se aprovecha Duran con Duran decidieron dejarlo en aclarados hizo veintisiete puntos lo en aclarados el problema de The World es el equipo

Voz 1375 09:39 arroba aquí Crack podría Boston ganar el anillo sostuvieran Irving Hayward en el equipo

Voz 1 09:44 pues igual lo sin ellos si los imaginamos en en uno de sus mejores niveles de lo que hemos visto estos dos jugadores sin duda hay bueno da toda la sensación que para la temporada que viene será uno de los grandes favoritos a la lamenta

Voz 1375 09:56 eh qué jugador mira dice Frank Fran Romero XXX qué jugador de Boston es el mejor defensor de Le Bron

Voz 1 10:02 Borja hasta ahora Morris sin duda no pero pueden poner a otros jugadores Yale en Brown tiene un gran físico para defender a Le Bron y Marcus Smart que es más pequeño en lo que es el manejo de balón de Le Bron también le puede hacer bastante dijo Marcos

Voz 1375 10:14 o que sólo hay un jugador en la NBA capaz de defender mejor que la de Hebrón

Voz 1 10:17 qué recibiendo sea al acabó el Leonar y dice que ha visto vídeos de Cabo hay defendiendo a Lebron sobre todo cuando se enfrentaron en finales de la NBA arroz

Voz 1375 10:24 tablas carril porqué en la Liga Regular Se juega todos contra todos tres veces

Voz 1 10:28 bueno no es exactamente así son todos eso que venció tres veces contra equipos de tu conferencia contra algunos equipos de tu conferencia allí contra otros cuatro veces en si son de tu misma división esa es la regla tampoco básica luego a hacer el calendario es muy difícil pero contra tu división cuatro veces contra equipos de tu conferencia tres equipos de otra conferencia de la otra conferencia dos o qué

Voz 1375 10:49 me dice arroba Javi Javi eh Javi si Lebron no llega a las finales a equipo apostaría es que irá

Voz 1 10:59 verano el gran James yo creo que no hay una gran baraja de equipos están los Lakers hablado ahora últimamente de Filadelfia

Voz 1375 11:07 eh los seis quizás la vuelta a Miami no hay muchas las opciones e ir tres más muy rápidas trigo Rodrigo ochenta y siete crees como yo que Jason Reitman es descendiente directo de Benjamin

Voz 1 11:18 el actor bueno yo creo que es un es verdad que es un jugador muy maduro para la edad que tiene y que ahora mismo si contaran los playoffs también para el rookie del año estaría peleándose lo claramente a así Montse a Donovan Mitchell

Voz 1375 11:33 me da moral SM si tuvieras que dar el premio al rookie del año en función al rendimiento de cada uno en playoff aquí insolidarias ni quién sería segundo y tercero

Voz 1 11:41 para mí te tumbe el mejor segundo Donovan Mitchell tercero

Voz 1375 11:44 sí me acuerdo una vez que estén en temporada regular cuidó conseguimos en los play off que seguramente baja el rendimiento Bilbao Javi

Voz 1 11:50 es que no tiene tiro exteriores que me dejan

Voz 1375 11:52 tan ganamos en cuanto coja el balón y el Defensor será para atrás porque saben que Simón no batirá pero bueno vamos a ver si aprende a tirar del chaval que seguro que si el mira tengo aquí una que no entiendo muy bien de Exxon Freeman dice Anthony esta pregunta es de vital importancia para mí no si la madre de la novia de Carrizo esa es la pregunta es si pero bueno

Voz 1 12:10 claro que sí no se sacan es venga mejor o peor

Voz 1375 12:13 es de vital importancia igual eh bueno es es

Voz 1 12:16 es mujer claro es esposa de Carrie y su madre puso también se ha hecho muy famosa no yo creo que por la parte que ha tenido de culpa en en que salga Carrie la madre