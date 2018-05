El Larguero (1ª parte / 15/05/2018): Enrique Cerezo, la última hora del Atlético de Madrid y las palabras de Messi

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1375 00:46 mañana a las ocho y cuarto arranca carros el deporte

Voz 3 00:49 vivo con Dani Garrido como previa de esa

Voz 1670 00:52 final de la Europa League primera final europea de la temporada que arranca a las veinte cuarenta y cinco desde las ocho y cuarto Carrusel deportivo con además Kiko Narváez con Gustavo Lope con Miguel Martín Talavera con Fullana con todo el equipo habitual

Voz 1375 01:05 de comentaristas de la SER para ese primer título europeo que ojalá se lleve el Atlético de Madrid contra el Olympique de Marsella enseguida la última hora desde Francia de lo que ha dicho el Cholo de lo que han dicho los protagonistas de lo que ha ensayado el Cholo Simeone para el partido de mañana que enseguida o no contamos de un Atlético que ha viajado con todos con los veinte futbolistas incluidos los tres porteros en Nos vamos enseguida Lyon donde se juega esa final de la Europa League donde hay además otra preocupación el tema de la seguridad del despliegue policial que Nos va notan enseguida Alfonso Ojea es tremendo es el doble de despliegue policial incluyendo policías españoles y de el doble digo que en partió de una Eurocopa por ejemplo

Voz 1670 01:47 hasta ese punto llega la presión

Voz 1375 01:49 acción

Voz 1375 01:53 después de lo que ha pasado esta tarde en Portugal que supongo te habrás enterado que sino has visto pues no sé si recomendarle que lo vea sólo porque es la imagen más vergonzosa desde que ha empezado el año seguramente de algunos años más en el entrenamiento del Sporting de Portugal que este fin de semana juega la final de la Copa se han presentado como cincuenta ultras del equipo portugués todos encapuchados con la cara tapada lo primero que han hecho es decirle a los periodistas que allí estaban cubriendo el entrenamiento del equipo lisboeta para esa final de Copa cámaras de televisión grabando da Ana amenazaba a todos que apagaran las cámaras que no grabaran sean metido en el entrenamiento hoy han He ido hasta el vestuario dentro del vestuario ahora amenazado han insultado ya han agredido entre otros al entrenador Jorge Jesús han herido a dos el holandés herido en la cabeza ha tenido que ser atendido también otros de los que se han llevado algún palo que otro Mrs Si Battaglia unos cincuenta unos cincuenta mierdas con perdón que van con la cara tapada y que no se sabe muy bien a qué representan ni de dónde han salido ni adónde van esto es lo que está pasando cada día más cada vez más en el fútbol europeo y nadie hace nada otra Belloch contamos mañana a ver qué pasa en León a ver si hay suerte y unos Eliana palos y no entra ya dentro del vestuario repito las imágenes son bochornosas cincuenta encapuchados hay ahora mismo según las autoridades portuguesas veintiún detenidos que mañana estará en la calle y el fin de semana ir a animar al Sporting de Portugal a la grada guapos menú el problema van a tener y cómo ven que no pasa nada pues mañana harán lo mismo esta vez repito han eso lo hemos visto en algún caso en el fútbol español esta vez han agredido al entrenador y algunos de los jugadores es tremendo enseguida estamos también en Portugal así que en Francia y en Portugal paradas obligadas en un día

Voz 4 03:59 en el que habla de Messi en Argentina por supuesto no penséis que me

Voz 1375 04:06 sí entrevista ATI Sport que es la el canal argentino que tiene los derechos del Mundial suerte esa que tienen ellos que no tenemos aquí en España porque que Messi concede una entrevista en España es algo es como lo más parecía un espejismo eso no iba a decir no ocurrirá bueno no no ocurre habitualmente ocurrió hace mucho tiempo pero ya no ocurre en esa entrevista Leo Messi a los compañeros argentinos ha dicho esto sobre el futuro de Neymar y su relación con el Madrid Messi

Voz 5 04:34 nada serían terribles sería terrible puedo portó no por lo que significa para para el Barcelona Si bien ese fue la manera que fue ganó lo importante acá fue campeón de de Champions Liga y que termine en el Real Madrid sería muy grande para toda la ejemplar todo el barcelonismo iría a nivel futbolístico obviamente Arias Madrid muchísimo a fuerte todavía es lo que es que no es poco lo que Jen

Voz 1375 05:01 y a nivel futbolístico haría el Madrid todavía mucho más fuerte de lo que es que no es poco lo que tiene sería terrible para nosotros ver a Neymar en el Madrid ya se lo he dicho a él palabras de Leo Messi que luego analizaremos con Gallego con Jordi Martí Marcos López con eh

Voz 1670 05:16 sanedrín con Mario Torrejón en esas en esa entrevista que ha concedido

Voz 1375 05:19 repito a los compañeros de Argentina afortunados ellos eh Rafa Benítez también habló sobre el Real Madrid no sobre Neymar ya lanzó

Voz 1670 05:29 de dardos en una entrevista Deportes Cuatro ha dado nuestro compañero otoño

Voz 1375 05:33 hacía ya dicho esto supongo que con un destinatario claro sobre los entrenadores que ganan títulos pregonó son tan buenos y sobre cómo estaba el Madrid que distancia tenía con respecto al Barça cuando él era entrenador blanco

Voz 6 05:45 cuando nosotros salimos de Madrid estamos clasificados una Champions estamos a dos puntos del Barcelona con un partido es que la gente se olvida de sol nosotros no tuvimos tantos problemas como la gente piensa cuando se valoren entrenador muchas veces pensamos que más títulos tiene el mejor entrenador no es así tú tienes la facilidad de ganar títulos cuando Tony por mejor se dice a Rey muerto Rey puesto entonces es más fácil elogiar a los que llegan y criticar a los que está

Voz 1375 06:09 pero no siempre es mejor entrenador por ganar más títulos por quién irá verdad lo de Rafa Benítez por quién irá bueno y fuera del fútbol hemos conocido hoy la decisión no llevar un chasco tremendo todos peleando por qué repetir porque repitan el España Bélgica y a decir on the wall rugby la Federación Internacional ha decidido no sólo que no se remiten a España ay bueno ha reconocido irregularidades en el proceso de designación de los árbitros pero nos descalifica por alineación indebida

Voz 4 06:41 así que no estaremos en el Mundial

Voz 1375 06:45 han tardado también en darse cuenta de que había alineación indebida en poco más acaba el año pero repito aunque reconoce irregularidades en el proceso de designación de los árbitros descalifica a España por ese partido por alineación indebida no estaremos en el Mundial en hoy hemos sabido en baloncesto que Vitoria acogerá la Final Four de la Euroliga dos mil diez nueve mañana sale el equipo blanco para para

Voz 1375 07:09 el equipo de Chacho Rodríguez en la NBA no llegan a los Warriors primer partido de la final del Oeste esta noche segundo partido de la final del Este el primero lo ganó Boston a Cleveland y en ciclismo décima etapa de Giro de Italia con victoria para el esloveno Modric del Bahrein en la general el lideres Simon Lloyds con un segundo Pinot tercero eh ya antes de irme a Lyon e os leo una cosa no sé si curiosa bueno cada uno poner el adjetivo que queráis es una recomendación que hace la AFA la federación de fútbol argentino a los aficionados que vayan a Rusia al Mundial dice así el decálogo bueno son ocho puntos dice recomendaciones que hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa no es broma dice en el punto uno las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio sin es bien si vas bien vestido es un comunicado de la AFA e imaginamos que la Federación Española de Fútbol saca esto dice estas recomendaciones para los aficionados españoles para a ver si hay al tenéis alguna oportunidad con una chica rusa es el primer punto nos leo enteros pero Oriol lo más destacado de cada punto dicen el puntos a las chicas rusas no les gusta que les vean como objetos así que por mucha atención a sus valores y a su personalidad no hagas estúpidas preguntas sobre sexo en el punto tres trata de hablar con ella de forma muy honesta las chicas rusas odian a los hombres aburridos sino tienes temas para practicar si sólo estás pensando en qué decir después entonces es que no estás disfrutando del momento así que Estarás desconectado de ella punto cuatro no seas negativo punto cinco recuerda muchas de ellas eh no conocerán sobre tu país así que tiene una ventaja sobre los hombres rusos eres nuevo y diferente punto seis a las mujeres rusas les gusta que los hombres tenga la iniciativa si no tienes confianza en ti mismo entonces necesitas practicar hablando con más mujeres punto siete en les gusta que tengas el monopolio de la conversación en ambos casos se requiere que cambies tu actitud pero para los chicos nerviosos relajen se sólo es una chica nada más y el punto ocho normalmente las mujeres rusas ponen atención en cosas importantes pero por supuesto encontrarás chicas que sólo ponen atención en las cosas mal feriales en el dinero Si eres guapo tú dime pero no te preocupes esquís existen muchas mujeres bonitas en Rusia no todas son buenas Patti seis selectivo es de lo más acojonado que he leído en mucho tiempo recomendación de la AFA de la federación argentina de fútbol los aficionados para ver si tiene alguna oportunidad con las chicas rusas pensé que era algo de programa José Mota o algún sketch de Los Morancos pero es en serio parece ser que en los últimos hace un rato eh la han retirado requieren hacer algún matiz de verdad que no no tengo palabras no sé qué adjetivo que quieres poner tú pero esto es real como como que existe la federación argentina de fútbol que en lugar de hablar de fútbol y de la selección de Messi se pone a hablar de esta sopla gaitas sopla tenéis que por no decir otra cosa once y cuarenta una menos en Canarias mañana el Atlético de Madrid se juega un título quiere ser campeón de la Europa League a las nueve menos cuarto se enfrenta al Olympique de Marsella vámonos allí

Voz 1375 11:16 empezó a mí me gustaba esta música también por grado tres años el Sevilla Easy la gala este año el Atleti tres Europa League también para Atlético de Madrid que ganó un Hamburgo que ganó otra en Bucarest y que mañana puede ganar la tercera está Manolete emocionada dando vueltas con la sintonía de la Europa League empezó sonando la de la Champions en septiembre pero quién sabe si mañana sonará la de campeones campeones cuando ojalá levanten el título de la Europa League mañana a eso de las diez y media están ya allí en León desde ayer ya lo estaba Miguel Martín Talavera que nos va a narrar mañana

Voz 1670 11:47 qué partido en Carrusel también Pedro fui

Voz 1375 11:49 Ana hola Talavera hola Fullana muy buenas qué tal Manu buenas noches o la mano buena noche bueno cómo ha ido el día como han llegado los rojiblancos cómo ha ido el entreno que ha dicho el Cholo qué ambiente hay en la ciudad contando los dos

Voz 1576 12:02 bueno pues la verdad que la llego Madrid muy tranquilo ha venido muy muy sonrientes un vuelo Plácido han llegado a mediodía se han instalado en su hotel como te decía anoche en el Metropol y luego poco han podido descansar han comido rápido y luego a primera hora de la tarde ya al Groupama Stadium donde mañana se celebra esa final de la Europa League han sido los primeros en comparecer a las cinco menos cuarto de la tarde Diego Pablo Simeone dos de sus futbolistas Diego Godín y el capitán Gabi Fernández un Diego Pablo Simeone que sabe lo que se juega que la pena no poder estar en el banquillo alentando a los suyos en la final pero que sabe lo que tiene que hacer su equipo

Voz 0501 12:37 siempre que me tocó jugar una final de futbolista o de entrenador la viví con la misma claridad importar me solamente el partido y todos los la palabra a todas las situaciones que se generan en torno al partido que es normal que aparezcan dejarla para gente que no participa lo que están ahí dentro saben claramente lo que tienen que jugar saben la forma de lo tienen que jugar y está claro que lo único importante será la realidad

Voz 1576 13:02 y la realidad para Gabi Fernández es cómo tiene que encarar sus compañeros su equipo esta final ha perdido dos ha ganado también otras dos tiene claro cómo tiene que salir mañana su equipo

Voz 10 13:13 eso de que hay pocos privilegiados que pueda jugar ese tipo de partidos nosotros somos uno de esos pocos entonces mañana con la cabeza con el corazón y con lo que nos dé para para ganar mañana lo único que le importa es ganar en ese partido

Voz 1576 13:27 pues con todo con cabeza con corazón hay que ganar ese partido decía el capitán Gabi Fernández porque lo necesita su equipo luego se han ejercitado Manuel haberme con muchísima intensidad diecinueve jugadores de la primera plantilla tendrá que hacer un descarte las dos principales dudas son los laterales si Filipe le va a ganar la partida Lucas algo que parece complicado Easy ver salgo es capaz de quitad de titular al que parece casi fijo que es Juanfran Torres el resto lo tiene muy claro Diego Pablo Simeone poca variación y arriba Antoine Griezmann como te puedes imaginar el más aclamado aquí en su tierra Diego

Voz 1670 13:57 Costa pues yo si tuviera que apostar a Juanfran casi en la Izquierda no no vamos a ver no si tuviera que apostar ahora mismo no sé tú pero yo pondré yo creo que sería más o menos lo que ha venido no vamos a ver si si acaba jugando con esto Juanfran en la derecha y Lucas en la izquierda no sí sí

Voz 1576 14:14 yo creo que ese va a ser la puesta con Oblak bajo palos Juanfran en la derecha Lucas el la izquierda con Jiménez ya recuperado al lado de Diego Godín Gabi el capitán parece que también va a ser fijo al lado de Koke de Saúl de Correa por las últimas pruebas que ha hecho y arriba como te digo Antoine Griezmann

Voz 1670 14:30 basta con Koke ahí también acompañando a Gabi Saúl Correa Koke Gabi Saúl Correa Griezmann y Costa yo creo que ese es el once del once de mañana no jugar ya Tomas jugaría Filipe yo creo que esos son los once que nos dice Talavera para para la final de mañana

Voz 1375 14:43 y está Pedro Fullana eh que les saludaba antes en un punto de León pero no sé por dónde andas y qué tal ambiente hay por ahí Pedro

Voz 11 15:01 de momento tranquilidad absoluta aquí en en Lyon en un en una ciudad preciosa que ha gustado a los pocos aficionados todavía del Atlético Madrid que han tenido las

Voz 1375 15:10 suerte ya de conocerla una ciudad

Voz 11 16:04 es simplemente puntos de encuentro no va a haber en y carpas ni música ni pantallas gigantes como antaño hace varias semanas que se tomó esa decisión de eh

Voz 12 16:13 el prohibir de huir de esa palabra fans

Voz 11 16:16 son por el miedo que había sobre todo con los radicales del Marsella están separadas los puntos de encuentro del Atlético de Madrid el Marsella apenas a ocho minutos andando eh no muy lejanas una de otra pero está claro que no va a pasar demasiado porque los radicales del Marsella que es lo que más preocupa van a a venir escoltados y en autobús paseando por aquí en esta plástica para esta plaza tan cerquita de aquí de Lyon un así un aplace Jaque

Voz 7 16:40 luego aceptó a Salamanca porque Maragall

Voz 11 16:43 cuando un par de hombres españoles de la plaza Bellecour ese aquí estamos en el centro de de Francia algunos camino de Salamanca me decían con con una con una caravana de aquí hola qué tal anoche cómo estás lo buenas noches de Salamanca bienes no están casi en caravana encaraba

Voz 12 17:00 el larguero pero pero divertido cuando saliste pues anoche la doce de la noche llega hoy a las ocho a tarde a noche ocho casi veinticuatro horas bueno estas horas pero bueno merece la pena habéis hecho una ruta alargan me imagino no sé si habéis tenido tiempo para hacer turismo de camino al yo no lo hemos hecho una pérdida en Burdeos y poco más de una horita para descansar The Hole estar ya estamos aquí con ganas de que el Atlético de Madrid pues levanto Europa League haber tenido que organice del Atlético de Madrid sí sí por supuesto por supuesto con el escudo antiguo la camiseta del año pasado lo escudo el escudo de siempre de toda la vida al que no se que acabe toca nunca vamos a ver pero tú no eres del Betis se toman parte del Atlético de Madrid me gusta ver como Madrid pues llegue al final y porque no el año que viene una final ático Madrid Betis sería la ilusión de Mi vida

Voz 11 17:43 de Salamanca que es del Betis pero bien con la camiseta del Atlético Madrid por aquí más aquí ya camiseta bufanda qué tal muy buenas muy bien qué tal también de Salamanca no de Salamanca así

Voz 12 17:52 he tenido todos juntos en la caravana cuánto sabe venir a la caravana leído cinco cinco si hemos venido mejor en caravana que en coche a Milán como los que venimos como las sardinas Ramala en primera vamos que os habéis montado mejores viaje esta vez no y esta vez mucho mejor ahora que resultado sea diferente por supuesto claro este año hay que ganar sí sí este año además tenemos que ver el último gol de Torres hemos venido a esos principalmente a Torres levantar la copa y Marga el último gol

Voz 11 18:19 pues se aficionados de Salamanca alguno veo que con la bolsa llena de provisiones creo que por aquí hay de todo menos agua pero ojalá Honda venimos de me ha dado todo estamos aquí porque el Atleti lo mejor vamos a ganar vamos a ganar a lo a lo burros esto franceses viva el Reid valor de la ley esto tal y como te digo que dan cargaditos en la Bolsa llevan de todo menos agua pues es sobre los pocos afiliadas del Atlético de Madrid que encontramos a esta hora de la noche una ciudad que como digo de momento está en tensa calma tranquila y esa es la mejor noticia que se puede contar esta noche a esta hora aquí en el

Voz 1670 18:56 corazón de pues mira Pedro ahí hay gente contigo a esta hora de la noche pero hay algunos que a esta hora de la noche viene oyendo el larguero de vienen a buen alguno había

Voz 13 19:02 en dormidos otro viene en un

Voz 1375 19:04 echando la radio otro vienen pensando en sus cosas

Voz 1670 19:07 Unai distraídos porque están de viaje en plena carretera y hay un autobús que viene cargado de oficinas del Atlético de Madrid que no se han salido están ahora mismo en algún lugar de supongo que España todavía Manu Martín va en ese autobús que es miembro de la peña indie

Voz 14 19:21 desde el Cantábrico hola Manu qué tal tocayo ahora buenas noches por dónde vais hombre bueno llevamos entraron Francia vamos camino de Toulouse a aquellos que en cambio sí sí digamos entró hace ahora ya que haber salido porque hemos salido de las de Burgos jugar habéis parado en algo si te porque voy recogiendo a gente de varias ciudades no

Voz 15 19:39 sí hemos para en un a buscar ahí en nuestro país vasco diga no hay de Bilbao

Voz 14 19:44 mira era jugar con eh

Voz 1670 19:46 nos queda más o menos

Voz 14 19:49 calculamos que para las diez de la mañana da como si hay muchas gracias tranquilidad no vale mucha tranquilidad en muy buena pues esto es que los del Athletic hay que ir doce horas en carretera pues se va porque eso es no hay problema de faltaría más con tal de que levante mañana el título todo está bien nos falta en el Athletic pero oye dormidos todos a que cantabas algo para un

Voz 15 20:11 hemos parado de servicio y llevamos vamos que te cantamos lo que venga vamos

Voz 16 20:17 no

Voz 17 20:19 no

Voz 1425 20:28 no menos veo bien bien hasta luego gano un habrá

Voz 1670 20:31 eso madre habían parado ahí en la

Voz 1425 20:33 lugar de la carretera Ana en cuanto das diez segundos

Voz 1670 20:36 algunos empiezan a cantar las canciones empiezan a a desvalijar bueno pues algunos ya en Lyon como nos dice Pedro Fullana algunos todavía por carretera para llegar a ese a ese estadio mañana de del Olympique de Lyon donde jugó la final del año

Voz 1375 20:49 otro punto que preocupa mucho de ese partido es el de el de la seguridad el de los ultras

Voz 1670 20:55 eh por ahí Alfonso Ojea compañero de informativos de la SER hola Alfonso qué tal muy buenas qué tal buenas noches malo cómo estáis pues bueno ahora hablaremos de lo que pasa en Portugal que ya los está escuchando a un protagonista más por supuesto de de del Atlético pero preocupa Él lo que pasa en Portugal muchísimo preocupa que mañana puede pasar algo así con algunos salvajes ultras de el equipo que sea así que qué dispositivo policial está previsto para mañana en León

Voz 0089 21:20 bueno para mañana en esta previsto por supuesto el dispositivo francés no que incorpora mil doscientos cincuenta agentes más a una nación que como sabéis Bues lleva muchísimo tiempo bajo bueno pues bajo una situación eh de seguridad pública muy muy muy fuerte y aunque en Navidades dejaron el estado de emergencia que duda cabe que esos mil doscientos cincuenta agentes que pueden parecer pocos pues están eh amparados por muchos más dentro de ese plan de seguridad nacional que lleva tantos años en Francia en todo caso desde España

Voz 18 21:50 eh acompañan a la expedición eh

Voz 0089 21:53 pues seis agentes de la Policía Judicial especializados en este tipo de

Voz 1576 21:59 Guns de de radicales Ike

Voz 0089 22:01 Ana han tres de ellos ya se han integrado en el Centro de Coordinación por la policía francesa y los otros tres van a viajar con la expedición del Atlético de

Voz 1670 22:09 bueno a la policía francesa Alfonso está preocupada especialmente por esa rivalidad que tienen los ultras del Olympique de Marsella con los del Olympique de Lyon que es el equipo que alberga la final ya su introduce un grupo Belén violento extraigamos un añadido en la previa al partido no sería

Voz 1375 22:23 pues sí

Voz 0089 22:24 así es eso les preocupa mucho a los galos a a la a la policía francesa porque claro ese han ido a jugar la final al campo por así decir del adversario eh pues seguramente más directo eh de los franceses allí no que es el otro Olympique de Lyon y eso también es una preocupación sin duda para para la policía francesa vamos a ver qué sucede pero vamos el control policial como podéis imaginar es tremendo digo no solamente este partido sino porque es una nación que lleva ya mucho

Voz 19 22:53 dos años bajo bajó un bueno

Voz 0089 22:55 el sistema de seguridad pública muy muy como digo muy importante

Voz 1670 22:59 hasta luego Alfonso gracias un abrazo un fuerte abrazo hasta luego hasta luego está por ahí Serafín Giraldo es portavoz de la Unión Federal de Policía hola Serafín muy buenas muy buenas gracias por atendernos en el en el Larguero Se habla de un dispositivo de seguridad sin precedentes tanta preocupación ahí con el tema de los ultras mañana sin alarmar a los aficionados que van a ver un partido y que ojalá no pase nada pero el despliegue de tal dimensión que que es dobla por ejemplo un partido de la Eurocopa no

Voz 0841 23:25 sí efectivamente y en este caso en Francia pues no deja de ser un escaparate para la policía francesa para las autoridades francesas que además hay un problema añadido que tiene Francia ahora hay ese problema el terrorismo yihadista que también es un problema añadido a este partido de fútbol y luego hay

Voz 20 23:42 teniendo en cuenta siempre tenemos en cuenta la policía pues el historial el historial de frente al Betis desde luego no es muy bueno tampoco

Voz 0841 23:49 en el Olympique de Marsella Si a ello se añade pues distinta ideología ideología otra derecha defendía Atleti del Olympique de León frente a la del Marsella de ultraizquierda pues es un caldo de cultivo tremendo de cara

Voz 20 24:02 a la planificación este partido

Voz 1670 24:05 no se trata insisto de alarmar a la gente a los que están allí ni a los que están yendo a los que tienen algún familiar que han ido al partido y tal pero vuestra información ir en las horas previas al partido os hacen ser pesimistas porque el disco el despliegue va a ser muy importante policial pero la preocupación es máxima no

Voz 0841 24:22 efectivamente es lo que pasa es que ahora a la a la policía cuando se la visa es cuando precisamente no ocurre nada cuando no se nos avisa es cuando se pueden ocurrir cosas la planificación yo creo que es perfecta efectivamente hay varios compañeros que viajan con los ultras y con los aficionados del Atleti pero lo más importante es la relación de ultras que ya tiene

Voz 20 24:42 la policía francesa en su mesa

Voz 0841 24:45 en las zonas de seguridad que ya están distribuidos los aficionados de uno a otro equipo en definitiva la planificación yo entiendo y además por lo que he leído ya hablado un poco con mis compañeros está siendo muy buena sobre todo este antes esté previo al partido separar las aficiones ir desde luego determinar la relación de ultras que viajan es importante

Voz 1670 25:04 va a terminar Serafín alguna recomendación a los que nos están escuchando miles de atléticos que van por carretera o que ya están allí o que van a salir en las próximas horas

Voz 0841 25:12 yo la recomendación que hago sobre todo es seguir las instrucciones que va le van a dar la policía

Voz 20 25:17 a que tenga en cuenta el consulado

Voz 0841 25:20 on en España que está en el número uno de la calle

Voz 20 25:22 Luis Bueren que un poco más sencillamente siempre recomiendo nunca recomiendo el viaje individual siempre el viaje

Voz 0841 25:30 colectivo y sobre todo y aquí nadie somos tontos separarse de los las todos los conocemos todos sabemos quiénes son todos sabemos ser grupo de ultras separarse de ellos pues viajar en grupo para

Voz 20 25:42 mí eso es importantísimo saber también qué

Voz 0841 25:44 están prohibidos tanto los megáfonos como los palos de las banderas como los tambores y desde luego sobra decir los útiles peligrosos que todos conocemos en definitiva eh viajar en grupo lleva la documentación necesaria separarse de los ultras

Voz 1670 26:00 has visto lo que ha pasado en Portugal no que luego lo comentaremos en Lisboa

Voz 20 26:03 si algo he oído de todos nosotros

Voz 0841 26:05 han tenido dos llevan invadiendo el entrenamiento y agrediendo

Voz 1670 26:08 al entrenador y a jugadores es que es una plaga difícil de eliminar sin no se toman medidas de verdad serias eh

Voz 0841 26:13 el fútbol tiene algo especial Illano sólo a nivel de élite sino también a nuestras pantallas en la televisión y la radio hemos escuchado lo que pasa también en el fútbol base con los padres

Voz 20 26:24 a Ávila ha sido el último incidente es tremendo lo que pasa

Voz 0841 26:26 son de fútbol las emociones

Voz 20 26:28 desde luego se saltase demasiado

Voz 1670 26:30 que vaya bien y gracias por estar en El Larguero Serafín Giraldo

Voz 20 26:33 un placer igualmente

Voz 1670 26:36 la voz de la Unión Federal de la Policía con las recomendaciones y lo que ojalá no ocurra mañana pero sí mucha precaución con los grupos ultras en esa previa del partido durante el partido está ahora ahí Talavera está por ahí Fullana no os mováis hemos hablado del equipo titular que creemos va a sacar el Cholo Simeone pero saludo al presidente Enrique Cerezo está en sintonía El Larguero a esta hora de la noche o la presi muy buenas

Voz 20 26:58 hola cómo estás qué tal todo pues yo estoy muy bien

Voz 1670 27:01 y usted cómo estás cómo estás presi pues la verdad es

Voz 20 27:03 bastante bien va bastante bien y dando aquí que llegue la hora de mañana

Voz 1425 27:09 no lo fuerte que empecemos Se va a hacer largo

Voz 1670 27:12 al empezar el partido ya no

Voz 20 27:14 bueno la verdad es que se hace largo pero bueno al final de bien esta como te aburre

Voz 1670 27:20 ahora nos cuenta que ha hecho durante el día Ike prepara para mañana pero tiro nada dos cuñas de nada ibamos con el presidente del Atlético en El Larguero venga

Voz 20 27:27 encantado vale vamos allá

Voz 2 30:03 el Atlético de Madrid Olimpic de Marsella pues la final de la Europa League visite lo cantamos Carrusel deportiva con Dani Garrido

Voz 4 30:30 la Cadena SER

Voz 5 30:38 no sé

Voz 1375 31:01 El Larguero con Manu Carreño está música le pone mucho a los atléticos suena a muchas veces en ese autobús del Atlético de Madrid y al presi de Mola que es muy de AC DC Enrique Cerezo no

Voz 1425 31:21 seguro que sí decir que oye te estaba soltero

Voz 4 31:25 la música está importante de

Voz 1425 31:28 Metalica me encanta me encanta vale vale lo que somos es metal y ya no ya en el metal y ya es saludar al hombre que te está escuchando estaban hoy de que no no te imaginas cómo lleva que día solete

Voz 1372 31:42 palets hoy mucha suerte en lo que sí tengo que decir mañana no va a sentir ya sentenció porque además de haber a nuestro Rey en el palco presidiendo al Atlético bulla estar orgulloso por los franceses que banal esta entender a su presidente macro pero me suena raro porque no ha habido Rajoy otra vez no

Voz 20 32:05 tú sabes que los políticos tienen sobre todo el Gobierno tiene muchos compromisos nosotros tenemos la suerte de que en este día en el día de mañana pueden nuestro Rey Felipe VI pues está contento de venir a ver a un equipo español vale disfrutar a unos lances la Champions Europa League ahí va a estar en el mundo

Voz 1425 32:26 Felipe VI no estar Mariano tendrá cosas que hacer Manolete yo qué sé claro no está mal para una entente creció la vida a ver claro seguía

Voz 1670 32:32 él puede ir se cree que ponen los toros claro que sí

Voz 1425 32:35 qué digo que te estábamos hablando te estábamos llamando te estamos llamando al teléfono al tren

Voz 3 32:37 bueno vale va sonar y a ver si va a sonar

Voz 1670 32:41 en cualquier sitio yo que si hemos estado ahí

Voz 35 32:43 no no está aún no no no debe estar

Voz 20 32:46 sí enteramente hemos sacado la hacer una cena magnífica vamos

Voz 1670 32:50 al frente el Ayuntamiento de Lyon

Voz 20 32:53 he conocido que la verdad es que me veo al presidente de la UEFA a ver qué tal ha dicho ETA explicó muy bien sinceramente las ideas que tiene para la Voz eso me parecen fantásticas y fenomenal si algo que se pero ahora me dado nada

Voz 1670 33:08 que se pueda que te haya gustado

Voz 20 33:10 pues mira pues entre otras cosas que tiene muchísimo respeto y admiro al fútbol español que hay cinco seis equipos que son muy importantes no en España sino en toda Europa e Iker realmente pues nos hemos ganado la confianza a ver no es solamente que ha conseguido que hemos conseguido que allá en la Comisión Ejecutiva de la UEFA un español que va a ser Larrea o que Larrea yo te digo de que realmente pues para él el fútbol español otros son parabienes

Voz 1670 33:40 esta mañana allí también

Voz 20 33:43 no la verdad es que con los entonces

Voz 1670 33:45 ahí va pero no sé si al final va o no

Voz 20 33:47 no la verdad es que no lo sé pero Larrea es un candidato a presidir

Voz 1670 33:53 sí la verdad que

Voz 20 33:55 que que es un gran candidato me entiendes

Voz 1670 33:58 se lo entiendo perfectamente que que prefiere usted que gane Larrea

Voz 20 34:02 hombre yo de todas las maneras lo voy a votar y no lo digo nada en contra de hecho aquí conmigo y que le conozco muy bien y que creo que también lo haría muy bien pero yo creo que la Federación necesita otro cambio que no es que no he Luis Rubiales y Luis Rubiales de lo que tiene que hacer es preparar y luchar para que dentro de unos años cuando acabe este mandato

Voz 1670 34:20 eso pues nada sinceridad de Enrique

Voz 1372 34:23 ya ve porque ya que está tan contento de haber conocido la web Z para un futuro de cara de árbitros en árbitro de mañana no podían haber elegido otros porque yo todavía sigo teniendo pesadillas o le regala el Atleti un reloj en condiciones para que no pase como en Lisboa

Voz 20 34:45 bueno yo yo te voy a ser sincero personalmente y además te lo digo con toda honestidad este a mí su tema que no me preocupa los árbitros tienen como todo el mundo sector de buena o mala a lo mejor ese día pues que que que pesa cuando te pueden dar cinco minuto porque se prepara el robo que que que no se de cuenta de lo que ha hecho ya al final yo creo que nadie hace nada con malicia menos en el mundo del fútbol y menos en una final donde hay una

Voz 1425 35:12 a todo el mundo se queda sin efecto

Voz 20 35:14 qué jugando su equipo siempre que que es que si fuese un equipo que te su propia tierra dice bueno pues a lo mejor es que tenía alguna cosa especial pero es que no los veo yo creo que hay que tener confianza de los árbitros y que realmente yo creo que cuando se equivocan esa o porque no la han visto y te digo una cosa el solucionando

Voz 1425 35:33 no ya tiene pinta de que no lo va subgénero alguna

Voz 1372 35:36 Betsy equivoca no a favor el Athletic

Voz 1425 35:38 cosa que Venezuela está también

Voz 20 35:41 se han equivocado algunas no

Voz 1425 35:44 Enrique

Voz 1670 35:46 arena Enrique Cerezo es un Señor dame caso presidía de los atléticos quién va a levantar la Copa mañana a eso de las diez y media

Voz 20 35:55 pues al capitán del Atlético de Madrid que levantarlo levantará el capitán del Atlético que imagino

Voz 1670 36:03 no digo a lo mejor se la dejar a Fernando Torres

Voz 20 36:06 bueno pues la ojalá estoy convencido de que cualquier jugador que juega Madrid Si Fernando Torres quiere levantar la copa la levantar a Fernando Torres y además todo el mundo con alegría I do mundo

Voz 1670 36:17 sí señor es esa sería una imagen soñada para para usted para el presidente

Voz 20 36:22 pues mira me parecería fenomenal haya además te digo una cosa si voy a hablar con los capitanes Easy realmente lanzamos que suba Fernando y que la Iker porque la verdad es que se lo merecía bueno que bueno se lo compró se lo come y estoy convencido de que a lo mejor estamos hablando ni han decidido ir a Baser Fernando

Voz 1670 36:39 yo no lo sé pero es que digo la imagen esa sería la leche que les dijeran toma Fernando levanta el At

Voz 20 36:43 bueno pues pues fíjate yo ni siquiera fíjate los problemas que tendremos aquí

Voz 1425 36:49 a Pepe soy eso

Voz 20 36:51 era me alegro dicho porque si realmente es así estoy convencido de que Fernando adelantará y además con el acuerdo unánime de todos los cuadros del Athletic

Voz 1670 37:00 todo pues a ver si ojalá ocurra porque que la Levante Griezmann

Voz 36 37:03 no no no no

Voz 1425 37:06 esta no no

Voz 20 37:08 las cosas cosa clara sabe que Griezmann es jugador del Atlético de Madrid

Voz 1425 37:13 otro olla hasta julio lo sabe lo sabemos y lo sabemos ir a fiestas Neptuno para cuando sería el día exacto vamos por partes

Voz 20 37:28 es un chotis en la pradera de San Isidro

Voz 1425 37:30 que las a acoger sitios ya para mañana lo que hizo que va a ver en el arma

Voz 1670 37:38 la idea pues el turno sí sí sí sí sí

Voz 20 37:41 sí sí mira mano con toda confianza que es lo que tengo contigo y con su equipo incluido Manolete que se ve que es un loco del Atlético de Madrid

Voz 1670 37:50 lo sé ya lo lo que hay que hacer es siempre caso

Voz 20 37:52 siempre te digo una cosa Viena una temporada como ésta es para soñar

Voz 37 37:58 la inauguración de un estadio ser segundos en la Liga posiblemente con un poquito de suerte ganar un campeonato europeo me parece que es que eso eso

Voz 20 38:10 lo sueña ya sabe la verdad y nosotros lo hemos soñado y a lo mejor lo sale

Voz 1425 38:14 ni ella escuchando rock de Europa

Voz 20 38:20 a ver si para trabajo

Voz 1425 38:22 como no podemos dichas para que ya salir hasta seis meses sin agenda Enrique cerrando de libro digo que me

Voz 20 38:31 oye Manu o lo que es ahora ya lo que realmente con un papel y un bolígrafo todos los días la noticia que el jugada

Voz 1670 38:40 este verano

Voz 20 38:41 esto de aquí a agosto muestra vuestra cierre vuestras no nuestras

Voz 1425 38:47 no me digas y lo fichó Europa para que te cuento si ganamos mañana por que no

Voz 20 38:55 yo voy en manos moralmente que Messi se queda porque ya no jugador pero nosotros tenemos otros horizon tiene mucho

Voz 1670 39:02 tiene mucho mérito Enrique séptima final desde que está el Cholo séptima

Voz 20 39:06 sí dos de Champions aversión a una Europa League también

Voz 1670 39:09 antes he ganado terreno Quique Sánchez Flores sí

Voz 20 39:11 sí dos semifinales semifinales y cuartos de final ni te cuento una Supercopa de España Liga oye y te digo una cosa e ir a la Champions pero cualquier profesional que tú es es mucho más difícil ganar la Liga que la Champions pero sí le preguntó que no haya incluido la Europa League en la que nosotros somos finalistas aún una Liga ganarla es para hacerle un monumento al equipo queda ahí a la ganamos ganas de la madre se iba al rato estuvieron a la espera

Voz 1670 39:43 y más ganársela al Madrid y al Barça que no es ganar una Liga presi si algún chaval que estás escuchando ahora en la cama o donde sea o de viaje que están yendo muchos atléticos ahora para Francia le preguntase eso que que habéis hecho en tantas campañas de por qué somos del Atleti presi Enrique por qué somos del Atleti

Voz 20 40:00 pues esto puede te luego esto de una manera muy fácil y muy sencilla Manu porque ganas y cuando perdemos somos igual de felices cuando ganamos somos igual de felices o más felices todavía te digo unos eso es muy importante en cualquier aficionado al fútbol y habrá muchísimos equipos que piensa igual que yo y que sientan igual que yo

Voz 1670 40:21 pues ya lo sabéis chavales lo que sabe dicho Enrique Cerezo porque es es del Atleti lo único que me ha sorprendido que hayan sobrado mil doscientas entradas por qué qué ha pasado

Voz 20 40:28 bueno pie piensa que es un día de bien venimos de un puente oye y la gente con el tema que que no marcan nuestros políticos en este país es que tenemos más puentes que había en la antigua Roma y acueductos y tenemos de todo sabemos de de dos puentes XXIV ya llega un momento en que en que a la gente tiene que dar luego que al retrasarse al al verlo por claro pues hay mucha gente que dice mira aquí porque supieron que tiene que pedir permiso al jefe ex jefe te ponen mala cara al decirte que tienes que hacer horas extraordinarias la Alex de la gente pues ahora ha dicho yo prefiero no aquí lo la última presi como dijo

Voz 1670 41:10 podría Gil Marín estamos hartos de que el Barça hable de que dejen de hablar y lo han dejado no han dejado de hablar pero las relaciones con el Barça son buenas a día de hoy

Voz 37 41:20 mira la relación amorosa son buenas y te puedo decir una cosa si nosotros no hemos

Voz 20 41:27 no he tenido ninguna imprudencia ni ningún error lo único que hemos dicho es que nos dejen tranquilos que se algún tema sea entre el jugador y que sea pero nosotros no tenemos ningún problema pero es que hoy es es que no sabe es que el tema de Agüero Forlán de Falcao que ya ya llevan me hago en que como bien decía Miguel Ángel requiere en su escrito ella comentó que estamos ya un poquito harto de todo este oye déjanos tranquilos y cuando no y cuando no es entre cualquier partido diga que lo quiere en Madrid creo que es la Barça cuando jugamos con ello

Voz 1670 41:59 bueno es que eso es lo que os habéis convertido en grandes y es lo que pasa claro

Voz 20 42:02 claro pero bueno pero que te quiero decir una cosa da también ellos son grandes yo no veo a nadie que diga que que era Ronaldo

Voz 1670 42:07 ya

Voz 20 42:08 yo no voy a nadie que crea que se que luego oye yo comprendo que todo mal que a mí me parece fenomenal pero nosotros no tenemos la culpa

Voz 1670 42:18 si acaban pagando la cláusula de Griezmann las relaciones seguirán siendo buenas

Voz 20 42:24 pues hombre yo creo que en el fútbol las que te dan pueblos que se quedan yo creo que realmente no habrá ningún problema pero yo creo que el Barcelona será bastante objetivo y bastante ecuánime en el tema este si es que realmente tiene algo que ver con la misma porque yo también se algo

Voz 1670 42:43 bueno eso es otra película vamos a estar mañana todos con el Atleti ya veremos lo que pasa en el futuro mucha suerte presidios

Voz 1375 42:48 ahora que ha mañana a las diez y media le metamos en El Larguero para

Voz 1670 42:51 decirle a un maletín

Voz 20 42:54 pues mañana si me llamáis estar perdiendo o ganando

Voz 1670 42:58 pues le llamaremos presi lo llamaremos era un placer hablar con contigo de mañana por la mañana y ojalá ojalá ganando claro

Voz 1425 43:03 pues te Manolete aquí

Voz 20 43:06 quiero que te pase nada

Voz 1425 43:08 bendito sí en de cata todo si les Telenotícies solamente pues aquí

Voz 1670 43:15 por qué esta semana todo

Voz 1372 43:17 perfecto sí señor porque antes noticia mañana habla vamos a culminar con Neptuno cantando Athletic y con todos

Voz 1670 43:25 el levantando la copa hasta luego presi un abrazo bueno verdad a descansar también chao Enrique Cerezo en directo desde desde Lyon enorme el presidente del Atlético Madrid como están todos los atléticos Talavera Fullana que eso tiene buena pinta hombre vamos a rematar mañana la faena no

Voz 1576 43:41 tiene muy buena pinta la verdad que voy viendo el entrenamiento Manu fíjate que hemos estado en muchas yo te dio

Voz 18 43:46 que sangra en el ojo eh que están muy mal

Voz 1576 43:49 el espectacular Oblak los goles de Griezmann mañana tiene muchas ganas de volver a ser campeones

Voz 1670 43:55 pues nada Pedro date una vuelta por ahí pero pero pronto Balotelli Talavera descansa que mañana hay que narrar los goles en el Carrusel deportivo así que hasta mañana los dos Pedro oí regla

Voz 11 44:05 recogemos los cables Jáuregui servidor y a dormir clubes que no sacó estaremos no es algo estaremos pronto que mañana va a ser un día largo intenso y estamos convencidos que va a terminar de la mejor forma posible

Voz 1670 44:15 a ver se cortaba justo cuando ha dicho no es porque ve que no sacó estaremos cortaba la frase pero ha recuperado la frase Fullana esta mañana los dos Pedro hoy Vega Ángel chao adiós Chava hasta luego enseguida otro ilustre rojiblanco

Voz 39 44:29 pero antes otro ilustre Miguel

Voz 1670 44:31 estás hola hola qué tal ya te cuento

Voz 39 44:33 que no saben una de las cosas que no podemos controlar es lo que pasará mañana en la final de la Europa League es una de las tantas cosas hay más el tiempo el tráfico pero en grupo Puma sabemos que no podemos hacerte la vida más fácil pero en tu trabajo si por esto tienes que confiar en los adhesivos y morteros para la construcción porque en grupo Puma siempre cumplimos

Voz 7 44:57 si te preguntan por tu plato favorito sin dudas el trabajo de tu vida tú lo tienes claro el beso que volvería

