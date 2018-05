El Larguero (2ª parte / 15/05/2018): La violencia en Portugal, Xabi Prieto y la NBA con Daimiel

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:15 bueno las doce y

Voz 1501 00:16 a treinta y uno una menos en Canarias con el Barça camina

Voz 1560 00:19 en Sudáfrica que ahora nos cuenta Adrià

Voz 1501 00:22 para el partido de mañana y apareció la frase de

Voz 1560 00:24 que Messi Jordi Marcos Gallego hoy

Voz 0985 00:28 hombre a mí la palabra terrible me ha sonado muy gruesa yo creo que lo que es para Barcelona sería una mala noticia que el Madrid se haga con Neymar es una mala noticia deportiva porque Neymar es un gran futbolista además teniendo en cuenta que Cristiano con todo respeto está más cerca del final de su carrera que hizo inicio de su carrera deportiva el fichaje de Neymar pues te garantiza un cierto relevó de una de una bandera por lo demás Messi también sabe perfectamente y que Neymar siempre así el objetivo de Florentino y por lo tanto del corazón hable que Florentino intente atacarle simplemente a cabo por decir que lo que tiene que tener claro Messi es que Neymar a Barcelona jamás podrá regresar las puertas de animar a Barcelona están totalmente cerradas están blindadas porque fue él el que ese fue el Barcelona lo hizo engañando al club

Voz 1560 01:18 en esta especie de meter presión al a Neymar

Voz 3 01:21 Marcos sobre probador bueno más que más que meter presión yo creo que en el fondo es un amigo que que no quiere que se vaya a al al al al club rival la claves exactamente yo creo que desde desde la tranquilidad ha dicho y ha bromeado Ney no te vayas porque en el fondo sabe Kennedy es uno es uno de los grandes jugadores uno de los tres mejores jugadores que hay ahora mismo en el mundo el otro es Cristiano Ronaldo Messi y Neymar para mí más allá de lo impactante del titular que sería terrible para mí es la frase que hemos escuchado ya a nivel futbolístico que el Madrid sea mucho más fuerte de lo que ya es esa es para mí la esencia de la frase sea el Madrid por sí solo ya es un gran equipo ya es una gran institución está a punto de jugar la tercera final consecutiva de Champions puede ganar tres Champions de manera consecutiva y encima Si a ese equipo le pones a Neymar pues yo lo que estoy viendo es que el Barça lo va a tener más difícil y creo que lo haces de yo no le veo ningún mensaje al club yo creo que es mucho más Natura decir sí por favor Ney no te vayas encima

Voz 1501 02:20 así parece que va a quemar el CEO de manera natural muy espontánea de ahí la expresión probablemente lo de terrible ha salido por por pura naturalidad con ese tono argentino que lo dicen no sería terrible terrible terrible que es una expresión me es igual te impacta refleja quizá lo que lo que siente la gente jugado a su lado que evidentemente es un jugador superlativo es es más que evidente verle en la acera de enfrente pues pues lógicamente esa saben que que que tienen un rival muy muy grande pero pero sí que voy un poquito más allá en lo que puede significar para el barcelonismo yo sí yo creo sí que refleja un poco eso no no no llega a ser caso Figo no llega ese caso Laudrup ni muchísimo menos que cabe hizo mucho claro está superior porque además la harina de Neymar en la salida ya está son quiero quiero decir que fue fue un golpe duro pero pero el doblete mire por el camino el Barcelona sea que el Golpe no Stacey todavía

Voz 3 03:11 no pasado porque sobre todo y sobre todo perdona Mario todo el mundo entendía que si si va París tarde o temprano puede acabar en el Palacio veinte no exactamente osea sí pero eso es eso está muy bien pero que que el mejor jugador del mundo

Voz 1560 03:24 no

Voz 3 03:24 diga que sería terrible para el Barcelona a mí me ha parecido terrible

Voz 1501 03:30 ha escuchado a Messi sería te

Voz 4 03:32 terrible terrible terrible sexo no me iba girado a Jordi debajo de la mesa aterrorizados sí claro

Voz 0985 03:38 yo lo que he pensado Jesús es que si Florentino

Voz 1501 03:41 si alguna duda

Voz 4 03:46 eso sí luego yo y luego ya cuando Messi lo de todos sabemos lo que es el Madrid que que que sí

Voz 3 03:52 ahora los partidos sin jugar bien y sin merecerlo y a nosotros nos haces

Voz 4 03:56 me gustaba hacer un partido perfecto me me ha parecido

Voz 3 03:58 lo de una sinceridad brutal lo que sí que lo tiene como el después de Calamaro honestidad vocal porque ha dicho lo que otros muchos piensan no dicen para no faltar

Voz 0985 04:11 Marcelo en la problemas cuidado cuidado con esta frase cuidado con esta a él lo que dices nosotros el Barcelona para ganar

Voz 3 04:18 tenemos que ser superiores y muy superiores a los partidos dice superiores a ganar

Voz 5 04:25 no acabo acabo tres que esto tu mano negra Mano Negra no no no mano yo lo que no ha hablado de los árbitros no nada pero que esos

Voz 0985 04:35 Barça el Barça y entiendo que la mayoría de los equipos para ganar tienen que ser superiores a su adversario en el caso del Real Madrid no es necesario

Voz 1501 04:42 yo creo que yo creo que creo creo que esa frase

Voz 1560 04:45 con la misma espontaneidad con la que creo eh

Voz 1501 04:48 esta joven nosotros para ganar tenemos que jugar bien el Madrid porque siempre que no tras el propio lo está contando como una

Voz 3 04:59 claro claro claro pero ese como sea

Voz 1501 05:01 no eres nada más tu si hice es algo que ellos tienen esa es la que ellos vienen y gana siempre y además hoy

Voz 3 05:08 yo como elogio al Madrid decir ellos lo llevan inoculado en su género de manera

Voz 4 05:12 él mismo ha hablado nada bueno ya ya pero

Voz 3 05:15 me refiero que el dice ellos lo tienen nosotros no no no tenemos porque el Barça para ganar títulos no el Barça tomarán sino el Barça de Guardiola tenido que jugar de una manera exquisita para poder ganar títulos sobre cómo puede exquisito

Voz 6 05:28 pero que en determinados momentos el Madrid sin jugar

Voz 3 05:30 en eso es evidente que está dónde está eso más

Voz 1501 05:33 les recuerdo a Xavi Hernández ya hace cuando la Liga de clavo ardiendo aquella famosa de Capello y además sabe lo decía es que nosotros probablemente no hubiéramos rendido no no rendido literalmente pero que no hubiera costado enganchar nos otra vez a intentar recuperar una Liga que parecía perdida bajo el Madrid sin nada engancha cualquier cosa no es un poco lo que ha hecho hoy Messi de manera un poco

Voz 0985 05:54 es entiendo o Mario que señala cómo cómo está la cosa

Voz 1501 05:56 no no no nos gusta no entonces una cosa es que sí

Voz 0985 05:59 en esta sinceridad que les reconocemos yo creo que también vale esta sinceridad también vale cuando él dice oiga a mí lo que me interesa es salir a ganarlo todo pero yo no estoy pensando en ser mejor tres primeros primero algo a por todo no tengo la ansiety no tengo la ansiedad por ser el mejor es decir ya él lo necesita un espejito que constantemente lo que es lo mejor entiendo que aquí también una reflexión

Voz 1501 06:22 el valor de la duda pero sin ninguna duda sinceramente buscar puesto si Martín él no lo necesita Él no lo necesita

Voz 4 06:34 ahí ser el valor de de de

Voz 3 06:39 lo que dice es es quién lo dice oye te ves quién lo dice porque digo una cosa como lo diste y como yo estoy Jesús si eso sí esto lo dice que ese yo voy a decir hubo jugador del Barça

Voz 6 06:50 que tenga Calzado Moneo velé

Voz 3 06:53 ya les llaman al despacho el presidente mañana le llaman al despacho el presidente le pegan un chorreo nuevo vestuario que se caga las patas abajo pero es que lo ha dicho Messi que él le dice a veces no no no no pero también hay un

Voz 6 07:06 ahí momento en esa larga entrevista en que él dice

Voz 3 07:09 para tranquilidad de Jordi que no necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie uno a mí otro migas sí pero bueno me refiero a and Si analizamos lo que ha dicho

Voz 4 07:18 me lo no me refería hay que desplegar todo todo el libreto la una gramatical lo dicho Inglaterra desde el Barcelona aquí estoy muy bien dice más cosas estoy en el mejor equipo lo digo porque sino el aficionado puede quedar un poco una media estocada ella es yo les quiero sacar el toro entero Morán que sería

Voz 0985 07:40 que también dice estoy en el mejor equipo Mis hijos tienen aquí es cierto también lo viese exactamente estoy en una

Voz 1501 07:46 estoy hasta ahora ha sido un error falta no me planteo culpe del Barça a ver si para saber que a él no le falta a ningún equipo para ser el mejor jugador de lo que es quiero decir que yo creo que es difícil verdad es una pensión mejor de Leo Messi en ningún sitio no ahí sí que es verdad que hay otro nivel de jugadores que empiezan Neymar yo creo que mejorarían echando nosotros otros clubes pero la potencia que tienen dónde están pues no es que Messi ha sido muy sincero en Miami porque la relación de Messi Neymar es muy buena

Voz 4 08:14 el Barça lleva unos muy bien y una cosa más

Voz 1501 08:16 yo creo que lo que he dicho es joven a mi amigo te vas ir a al mayor rival rival peor noticia el barcelonista que piensa como como Messi en este caso es que no ha dicho se lo he dicho y me ha dicho que tranquilo que no se va a ir esta última es una coletilla no lo dicho y ya está

Voz 4 08:35 no es verdad lo que quiere decir que algún dios bien el que manda es el padre manda más que el emir

Voz 1560 08:47 que atar sale el padres más que el emir de Qatar

Voz 4 08:50 tengo una pregunta para los en Barcelona mañana

Voz 3 08:53 la portada del expolio El Mundo Deportivo es Messi dos puntos

Voz 4 08:56 sería terrible que pero la del ex por seguro y otro aseguró la de l'Esport lo

Voz 3 09:01 te lo puedo asegurar porque es Messi desatado

Voz 4 09:04 sería terrible ver en el Madrid un golpe para el creo que mañana es el único

Voz 1560 09:08 había que no se habla de temas políticos en Cataluña mañana ese titular sería terrible va a hacer que haya una tregua en el tema

Voz 0985 09:16 además este compañero compañero que has entrevistado pues oye tiene mucho mérito porque consigue que se exprese se exprese como si estuviera en sí señor en el salón de casa

Voz 4 09:26 en fin todo esto para tranquilidad de Jordi la gran diferencia

Voz 3 09:28 es que hace un año Neymar tenía un precio todo el mundo sabía el premio esos

Voz 1501 09:32 ahora no lo tiene llaga no lo tiene en tu birlo pero bueno es cierto pero la sensación en el ambiente es es que es un año o dos pero se va a perder dinero con lo cual es increíble en esa operación el PSOE yo no pierdo dinero sí sí bueno no te tienes que ganar no eso no lo va a vender por menos

Voz 1560 09:48 pero insisto en lo que he dicho antes si a Neymar mañana le abren la puerta sale corriendo y animarle dicen te quieres ir a Madrid mañana sale por coge la maleta las cosas en el cajón y se va pero es que no puede no puede es esa es la clave es que no puede irse Neymar porque le da la gana tiene un contrato firmado tendrá que ver si algún día negociando es el Real Madrid pero dejarán futbolista mañana sale así que bueno esa es la frase de Messi con la que por otro lado también queda de lujo con la afición del Barça

Voz 7 10:15 se da muy bien se la afición del Barça se la ganado siga en esa frase de

Voz 1560 10:18 yo defiendo a mi gente que es la mía la de la masa culé no os Moix que quiero de escucháis portugués que tengo ahora mismo en directo solamente recordar Adrià que el Barça juega mañana en Sudáfrica a las seis el partido sí seis

Voz 0017 10:30 el cuarto está ya volando el equipo ahora mismo hacia Johannesburgo para jugar mañana este amistoso contra el Melody Sundance un partido que es para conmemorar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela había dudas por cierto esta tarde de si Messi iba a viajar o no porque no ha entrenado con sus compañeros ha hecho trabajo específico pero al final ha entrado en la convocatoria con el resto de cracks los únicos del primer equipo que se han quedado en Barcelona Umtiti Vermaelen porque los dos están lesionados llega el Barça a Johannesburgo a las siete de la mañana después de diez horas de vuelo juega el partido IU vuelve a Barcelona así que en total veinte horas de avión en un día

Voz 0985 11:08 no no las muy importantes que hay una gran expectación en Sudáfrica Estados

Voz 3 11:12 el papel vendido van a ser más de noventa mil espectadores

Voz 0985 11:14 es el Barça oye cuando dices que eres más que un club pues te obliga

Voz 4 11:17 esto

Voz 0985 11:18 a cosas como participar y sumarse a los actos del centenario del nacimiento de Mandela con Messi

Voz 1560 11:23 sí señor Icon Iniesta que le pasará por la cabeza de Iniesta en ese estadio en el que marcó aunque ahora ya no se llama así pero en aquel estadio en el minuto ciento dieciséis de aquí el día de la final del Mundial contra Holanda marcó Iniesta pues allí vuelve mañana

Voz 7 11:35 el Barça hasta mañana habría un abrazo hasta mañana un abrazo hasta luego

Voz 8 11:39 el me imagino Jordi Gallego y Marcos haber visto las imágenes de Portugal si que no lo he visto pues es una banda de cincuenta gamberros cincuenta mierdas que es lo que son los futbolistas

Voz 3 11:51 que tenían que hacer ahora negarse a jugar bueno espérate que igual no

Voz 1501 11:54 ah bueno está por ahí el compañero

Voz 1560 11:57 de radio Herrera llegas en Lisboa una hora menos ahí las doce menos cuarto casi hola buenas noches boas noites todos dónde estás ahora mismo en la ciudad deportiva en el estadio

Voz 9 12:12 ahora esto entre otras ciudades

Voz 10 12:14 por si el Sporting hilo cierto lo deba ciudad aquí para dando de Macao de servicio para jugar con Bale como así

Voz 9 12:26 auténtico peor en un centro de esperanza

Voz 1560 12:30 te agradezco que has hecho ahí esa parada para atendernos tres minutos le puedes contar brevemente qué ha ocurrido exactamente qué ha pasado a los oyentes de El Larguero de la SER

Voz 9 12:41 bien que tenía para matar de un Deportivo que se criada cerca de treinta kilómetros de uva en una que se llama algo siete tenía entrenamiento previsto para las cuatro de la tarde y cinco de Madrid bien pues las cinco de la tarde y aquí en Portugal y a todos los periodistas no ha entrado en esta ciudad deportiva y todo noticias sobre una tarde entre el Sporting que vale lo que vamos a toda política porque ha perdido en segunda posición de la Liga portuguesa de hacerlo la verdad ahí para para Benfica y precedentes es cuando a las cinco y un cuarto de la tarde hora de Discovery llega que además que la Sociedad Deportiva un grupo de cincuenta adeptos de ultras claramente de después porque tenía camisetas con con con indicaciones de cara tapada

Voz 1560 13:56 sí

Voz 1026 13:57 no porque bueno pero estamos ahí en ese momento otro estabas

Voz 1560 14:02 ahí sí

Voz 11 14:05 como una auténtica difamación y obligaron a los periodistas a los cámaras que apagaran las cámaras

Voz 12 14:10 sí sí sí sí sí sí izaron

Voz 9 14:14 están esta acción claramente premeditado estancial y se colocaron en la portada de de ciudades motivo de expone un solo acto que no ha podido hacer nada sentido de seguridad sólo uno

Voz 1560 14:30 de seguridad

Voz 9 14:31 sólo uno en la entrada deportivas ir después de llegar a los Juegos incluso tuvimos balnearios cruzaban mejor dobles después de auténtico terror pánico a los de muchas otras selecciones no y bueno antes el tratado ya hay datos de secuestros el equipo de es Portu fue privado viario

Voz 1560 15:08 cuando El Vestuario

Voz 9 15:10 en el vestuario y cerraron las puertas desde el tengo que estuario sí claro jugadores agrediendo a los jugadores por las redes sociales puedes ver la reacción

Voz 1501 15:29 bueno es bueno

Voz 9 15:32 la herida muy grande incluso hay equipos se inició sus

Voz 1501 15:39 ha agradecido al al entrenador también

Voz 9 15:41 es la actual equipo que es preciso que algún jugador estaba al lado para entrenamiento BT Face y otros la mayoría estado hay varios

Voz 1560 16:00 sí sí sí sí sí

Voz 9 16:02 ya es hora incluso en incluso con contenga y con todo y más que que que la mano para para jugadores y a partir de ahí condiciones

Voz 1560 16:19 va a las cinco

Voz 9 16:21 a los jugadores de enjuiciar algo algunos en otras zonas

Voz 1560 16:27 dos dos dos cosas son muy rápidas y te dejamos la primera hay ahora de esos cincuenta aproximadamente veintiún detenidos

Voz 9 16:35 tiene un detenidos Rato es una información en un concierto de The Wall aquí ha hecho una hora de prensa en esta noche a los responsables del Ministerio de Administración Interna en la Secretaría de Estado de Deportes y promoviendo una como esta para decir que hay veintiuno detenidos que las investigaciones estaban ahora también comunico esta actitud también son jugadores después de escribir hicieron a los puestos de la Guardia Nacional Republicana al viajero para prestar declaraciones

Voz 1560 17:22 y lo último este fin de semana es la final de Copa que juega al Sporting de Portugal contra el Deportivo ya sabes que si hay hay decisión por parte de los jugadores que he leído algunas informaciones pero no sé si está confirmado que hay jugadores que se niegan a jugar esa final de Copa esto es cierto y

Voz 9 17:41 si en este momento hay una información contradictoria porque incluso los antes de algunos jugadores extranjeros han dicho ya que problemas realmente con para empezar a tratar de exhibición y hemos juzgado desconozco Martín vas a un par de minutos también ha sido una alto Esportiva Jaime Marta swaps quienes lo prefiere de de más de un Sporting o oponer como presidente Ignacio Galán

Voz 1560 18:15 sí sí yo claro

Voz 9 18:18 Nadal ha negado a participar por parte de apenas había robamos informaciones son contradictorias pues me parece que más que eso es que en este momento los jugadores es cuarto uno tienen condiciones mentales básicas lo que hay para Valencia fallido

Voz 1501 18:37 gracias compañero de Radio atendernos en directo en El Larguero desde Lisboa un abrazo

Voz 1560 18:43 no transcurre en las próximas horas este episodio tan triste para el fútbol portugués para todos para el fútbol europeo un abrazo

Voz 9 18:50 un abrazo para todos añadió Ruiz

Voz 1560 18:53 sí la verdad que no he visto las imágenes que vais a alucinar cuando ves la imagen pero vamos es que no sé si decir que los jugadores algunos se niegan a jugar la final de que a lo mejor debería suspenderse la final de Copa después de que éstos no sé supongo que es pagar justos por pecadores y que el partido tiene que jugarse pero es que algo hay que hacer alguna vez

Voz 1501 19:11 ya no sé qué falta que mañana se presente ni pegan al entrenador a los jugadores dentro el Vestuario lo secuestran para la embajada mucho bueno bueno es que ya no sé quién verdad que que más falta ya venido a algunas en España un amago el Frente Atlético del Betis Sevilla desde Sevilla que se reúnen que me da miedo pero sí que esta las pocas imágenes porque efectivamente como dice creador han ido a sacudir tenido a a darle Irán corriendo desde el fondo de los periodo como una manada de búfalos seis una manada de búfalos Guás y los cincuenta desde lejos pero sí sí

Voz 3 19:42 yo no no quiero culpar a nadie de esto lo esto la culpa la tienen los ultras y su inconsciencia de su de Mel

Voz 1560 19:47 quiénes los mantienen pero

Voz 3 19:48 tirado el espera el presidente del Sporting el presidente del Sporting les ha dado carbón eh porque el presidente de Sporting después de la eliminatoria con el Atlético de Madrid tuvo un enfrentamiento con todo el vestuario con declaraciones públicas leo textualmente estoy harto de los niños mimados que no respetan nada ni a nadie mi paciencia se ha agotado para quién cree que está por encima del club de cualquier crítica y el presidente del Sporting el lunes intentó despedir al entrenador Manuel darles después de la de la derrota sí se se hizo público que no llegaban a un acuerdo para despedirle porque el entrenador pedía unos siete millones correspondió con contrato de indemnización y el club dijo que no se lo pagaba con lo cual no lo estoy justificando pero el presidente del Sporting le ha dado mucha leña a los ultras

Voz 0985 20:37 es que mire me has quitado de la punta de la lengua yo no creo en dos elementos incontrolados ni cuando actuaban los Casuals ni cuando quedaban los Ultra Sur que son grupos que afortunada mente han sido de radicados y a mi me parece que en este caso el que queda interpelado es el presidente del club y el club yo tengo mis dudas de que estos cafres y desenvuelvan con tanta impunidad sino sienten algún tipo de protección y creo yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Jesús no creo en los incontrolados y creo que a veces los presiden es acaban siendo víctimas de estas guardias pretorianos a las que les ríen las gracias de entrada pero que fíjate después qué tipo de destrozos te pueden ocasionar

Voz 3 21:16 pero antes situaciones extraordinarias fuera de lugar caben respuestas extraordinarias para mí que no se juega la final sería el mejor mensaje porque sino no

Voz 4 21:24 hoy que hacer es claro es que un día pasa esto otro día pasar a otra cosa hasta que un día pase algo ya tanteó

Voz 3 21:30 libre tan terrible de verdad que que todos nos echemos la mano la cabeza por lo tanto sí que se ha dado esta circunstancia en el vestuario yo entiendo como ha dicho nuestro compañero de de Portugal que no se dan ni las condiciones anímicas ni psíquicas para que estos futbolistas salgan a jugar una final porque una final para que para defender una camiseta después de lo que le acaban de hacer o cualquiera tiene derecho a equivocarse en su profesión pero esto esto supera ya todo lo que a uno todo lo que ha ocurrido

Voz 1501 21:58 al final un título para dárselo a quién es verdad que presenta la nueva posiblemente no pero es verdad que que no sólo se sienten protegida como dice Jordi sino que se sienten legitimados yo creo a mandar a los clubes en ese tipo de clubes a llegar allí a pedir cuentas cuando Florentino Pérez quiso acabar con los Ultra Sur acabó si cuando Joan Laporta quiso acabar con los boixos acabó y ambos sus cuando Bruno y cuando sufrieron sus amenazas personales si bien a la familia de muerte contra bueno todo todo

Voz 1560 22:31 sí pero acabaron con esas víboras y los echaron no lo necesita al fútbol cuando Bruno de Caravaggio que por cierto no estaban deportiva lo único que he visto es un comunicado de un Twitter del Sporting de Portugal diciendo lamentamos los incidentes

Voz 5 22:45 sólo faltaba sólo quedamos sólo faltaba no

Voz 1560 22:48 contaran si Bruno Carvalho quisiera acabar con ellos acabaría con ellos si quisiéramos a acabar con todos los estos que hay en el fútbol español acabaríamos con un abrazo

Voz 1501 22:58 Jordi Marcos Gallego un abrazo adiós Mario un abrazo de los cinco seguimos

Voz 1560 23:03 en el larguero y me pongo de pie ante el invitado que nos espera

Voz 13 23:06 el pacto fue una fiebre como la de los pantalones de campana o las hombreras la de decir palabras en inglés

Voz 1560 23:12 más sin

Voz 14 23:14 pues que sepas que ahora vuelve la fiebre del Pacma en con la que podrás jugar disfrutar y ganar gran borrasca pasaron de la UCO ganar instante hasta ciento cincuenta mil euros hay más de veintinueve millones de euros en premios

Voz 15 23:28 te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz colegir entre el coche de tus sueños o un súper deportivo pensado para el eje entre acertar o acertar ahora tienes uno entonces recuperó una unas condiciones excepcionales gama SUV de Honda desde dieciocho mil setecientos euros descubrirla en la red de concesionarios Honda

Voz 16 23:51 cinco

Voz 18 23:56 adelante del verano darte un chapuzón en mayo en el Manzanares te atreves atreves

Voz 19 24:04 nosotros nos atrevemos a regalarte el acabado M Sport la tapicería de cuero en ciento diez unidades del nuevo BMW x dos S Drive dieciocho Day nos adelantamos al Salón del Automóvil sólo hasta el veintiuno de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid

Voz 18 24:20 pico de hemos bajado precios panel italiano de noventa centímetros garantía diez años de doscientos cuarenta y nueve a sólo ciento treinta y nueve euros hazlo por menos con pico de poco

Voz 20 24:30 planta uno en el mismo tiempo que sube al primer piso en ascensor puedes pedir cita on line en el servicio post venta Citroën así de fácil rápido cómodo cuando quieras vete ya tu cita por Internet lleva un descuento de cincuenta euros en tu próxima factura condiciones y servicios adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 21 24:54 la Feria de San Isidro en las Ventas ya comenzado hasta el diez de junio esperamos todos los días a las siete de la tarde para disfrutar tu pasión por la tauromaquia compró tus entradas para todos los festejos en las ventas punto com

Voz 18 25:07 en las taquillas de la plaza y en el noventa y uno dos XXXV veintitrés cuarenta y tres si lo eres no lo nieguen es si eres Taurino las ventas la vida está llena de secuencias es una película que es

Voz 17 25:22 está bien contada no tampoco

Voz 22 25:24 me provoca demasiado entusiasmo pero que se ve bien el tema sobre todo me parece apasionante por eso el cine se parece tanto a la vida digamos para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez Carlos Boyero los miércoles con

Voz 23 25:42 Carles Francino en la gran pantalla de La Ventana

Voz 24 25:59 con

Voz 1 26:03 El Larguero con Manu Carreño

Voz 25 26:06 yo envié

Voz 1501 26:10 te recuerdo que mañana a las ocho y cuarto Empieza Carrusel deportivo con Dani Garrido con Talavera con Fullana con Kiko Narváez con Gustavo López con Iturralde González con Pablo

Voz 1560 26:20 quinto con todo el mundo me olvido de montón de gente pero mañana la final europea del Atlético y luego al larguero pero dejamos ahora el Atlético y el tema de si la entrevista y el tema de los ultras y ahí cualquier novedad por la contamos para hablar con un señor del fútbol que está junto a nuestro compañero Roberto Ramajo en Donostia hasta ahora que después de quince temporadas con la misma camiseta ha dicho adiós al fútbol tras un precioso homenaje de la Real en el que le pusieron su cara en el escudo de la Real Sociedad en la camiseta en este último partido así que esta y Roberto como digo viene acompañado o las Roberto Ramajo en Donosti muy buenas hola qué tal muy buenas pues vaya moción no oí que momento tan tan bonito en esa carrera tan espectacular dar de un jugador que Llanos dijo la última vez que ya ha repetido varias veces que él no quería ser futbolista quería ser jugador de la Real lo ha conseguido seis iban a ver si lo ha conseguido yo soy de los que piensa

Voz 1825 27:14 esa que Xabi Prieto es un jugador que se puede sentar tranquilamente a la mesa a comer con los auténticos historia históricos de de la

Voz 7 27:24 la sociedad adiós Arconada Zamora Satrústegui Larrañaga

Voz 1825 27:29 en él se puede sentar con ellos y se han jugado en la historia reciente que realmente se lo merece es él por cómo ha llevado el escudo de la Real Sociedad por todos los campos de de España y de Europa

Voz 7 27:40 Xabi Prieto buenas noches hola buenas noches has pensado presentarte a la alcaldía por ejemplo San Sebastián anónimo no se presidente lehendakari donde te presidente este buena votar

Voz 1501 27:50 por qué no

Voz 7 27:53 por eso es más en la playa pasa algo que en este tiempo decíamos que que sí

Voz 1560 28:00 de qué manera de de emocionarse y no me extraña no porque era para emocionarse pero lágrimas en la grada tú no podías contener las tuyas ese momento ya no se olvida para el resto la vida no sé si eso vale más que cualquier título que se pudiera haber ganado no sé lo que se sesenta al ganar un título pero

Voz 0621 28:15 pero pero bueno yo me marche el sábado del campo pues muy muy emocionado

Voz 0352 28:21 muchos sentimientos a flor de piel Si yo creo que

Voz 0621 28:25 pase uno de los días más más maravillosos que pasado no hay muy emocionado y contento eh

Voz 0352 28:31 de ver a la gente así tienes la sensación de que te has quitado de encima ya sí sí sí porque juega a mí lo que me gusta es jugar al fútbol no a este tipo de cosas pues eran un poco de pánico de vergüenza Hay ya te digo que que fue un día muy muy bonito de esos que que hay que pasar allí bueno ahora más más tranquilo que pareció excesivo y siempre desde la

Voz 1560 28:54 la buena voluntad y la buena pero cuando te enteras de todo lo que está montando tu cara en el escudo

Voz 0352 28:59 igual dijiste Jo esto se ha ido de las manos sí sí evidentemente

Voz 1560 29:04 a ver si me hubieran dado amé la acción

Voz 7 29:06 elegir de hacer eso o no

Voz 0621 29:09 he dicho claramente que no no pero no se puede echar atrás si iguales agradece también una algo tan tan especial

Voz 1560 29:17 doce temporadas en Primera tres temporadas en Segunda se acaba la etapa de Salle Brito como jugador de la Real como futbolista allí y a partir de ahora qué

Voz 0621 29:25 de momento de momento eso descansar con la familia que tengo ganas de pasar tiempo con ellos con con los críos jugar con ellos si en ese tiempo en el que se descansando pues pues empezara a darle vueltas a la cabeza para para que que quiero hacer en en esta nueva etapa no me encanta el fútbol le encantaría seguir ligado al fútbol pero pero bueno creo que es una decisión que hay que pensar bien que hay que meditar la que hay que hablarlo con con tu gente hoy a partir de ahí pues pues tomar una decisión

Voz 1560 29:54 en el club en la Real eh bueno podría seguir trabajando ahí de alguna manera echando una mano a lo que sea la canté

Voz 0621 29:59 era la dirección deportiva no sé si podría ser podría ser una opción pero pero bueno tengo que de momento no ha hablado que tiene una conversación pendiente con con nuestro presidente pero pero bueno ya veremos eh

Voz 1560 30:13 no ha habido ningún momento ningún instante de arrepentimiento no desde que viste ese momento unas no te pasa por la cabeza algún segundo decir ostrás que ya ha acabado

Voz 0621 30:20 no no es una decisión muy meditada y bien pensada la temporada anterior ya tuve dudas de de seguir o no al final renovar una temporada pero tenían claro que está que estará la última que que bueno que hay que saber decir adiós dejar tu sitio a gente

Voz 0352 30:37 joven que viene que viene muy fuerte muy bueno empezar una una nueva vida

Voz 1560 30:43 qué sentiste con estabas ahí en el centro del campo y bellas a todo todo el mundo despidiendo todo el mundo aplaudiendo T

Voz 7 30:48 ves a gente que yo en las gradas ahí que te pasaba por la cabeza

Voz 0621 30:52 si emociono emoción

Voz 0352 30:55 por qué qué es tu último

Voz 0621 30:58 los momentos ahí vestido de corto con con toda tu gente quince años ver a tus compañeros ex compañeros a mi madre que era la primera vez que va que va al estadio me lo creo la primera si sí jugar

Voz 1560 31:12 en quince años no yo no había ido nunca al estadio no había ido nunca

Voz 0621 31:15 no preferiría a quedarse en casa para estar más tranquila claro si si no puedes pues esto

Voz 1560 31:23 pero pero se ponía más nerviosa yendo al estadio no sé si eres consciente de que es un futbolista atípico que tu carrera es atípica en el fútbol de hoy en día sí sí sí

Voz 0621 31:32 sí pero pero bueno yo lo repitió muchas veces no creo que muchos de mis ex compañeros les hubiera encantado hacer toda su carrera en en la sociedad sí bueno por circunstancias los no no han o no y por lo tanto yo me consiguieron un privilegiado he tenido muchísima suerte de que el club siempre haya contado conmigo María valorado que me haya querido hoy super orgulloso de haber hecho toda mi carrera aquí sabe cuando viste añejo

Voz 1560 31:56 Martínez cambiar de un sitio a otro loco o estás bien necesitas ayuda de pensaste cuando cambia la camiseta de la Real por la del Athletic

Voz 7 32:06 no en ese instante lo llame Íñigo tal cual pero pero bueno ya tenía la

Voz 0621 32:12 la decisión tomada hay que respetar no

Voz 7 32:14 venga o uno pero no te consultó antes ya cuando te cuando hablas con ella

Voz 1560 32:17 tenía decidido no ya lo tenía decidido fue algo muy

Voz 0621 32:20 muy muy rápido creo en ningún compañero supimos hasta hasta el día siguiente

Voz 7 32:26 los sobre lo que se marchaba hay bueno hay otro eh

Voz 0621 32:29 tenía miedo a al que le convencidos es bueno de de que se queda hoy

Voz 7 32:34 bueno fue una pena no sé si es que si te llama no se va si te llaman no se marcha lleva no le dejamos salir de El Vestuario yo lo he dejado y mucho menos no

Voz 1560 32:45 hablas mucho de tu familia no de lo importante tu madre de de lo del tiempo que tienes que dedicar ahora porque el fútbol te ha quitado mucho tiempo tal tu hermano Iñaki que es médico y ha mandar este mensaje para que nos demos cuenta poco de lo importante

Voz 7 32:58 que es la la Familia para para Xabi Prieto

Voz 26 33:01 hola soy niña decirte que estoy muy orgulloso de la carrera que has hecho ya sabes que yo no tenía ninguna duda de que iba a ser futbolista hay de de los bueno no pero a mí sí que me diste una verdadera lección cuando decidiste apostar todo por la Real por eso a quedar tú tu ejemplo en en la mente de de todos los los realistas sí el caso sí que sí que creo que que traspasaba fronteras y nada habrá que vas a echar de menos la competición pues a ver si te pones las pilas Si entrenas un poquito a a pádel frontón a surfear no porque de las palizas que

Voz 27 33:48 te voy a da igual quieres volver otra vez a jugar a fútbol

Voz 7 33:54 es un paquete jugando al pádel

Voz 0621 33:59 espero ganarles pero ganarle pero pero si tengo ganas de pasar tiempo con con mi mujer con los niños con mi hermano y hermana surfear jugar a golfa

Voz 7 34:10 tenis padel a cosas que no podía hacer en este tiempo

Voz 0352 34:13 soy bueno Inés hermano

Voz 0621 34:16 hermano siempre ha sido un ejemplo no tiene dos años más que yo oí que bueno una relación muy muy estrecha y la agradezco que que me ha hecho eso

Voz 1560 34:24 oye te acuerdas del primer partido que jugaste con la camiseta a la Real

Voz 0621 34:28 sí sí sí gol fue fue en juveniles un un amistoso contra contra un club de aquí contra el Lemgo COAC en en Zubieta hay juegue toda la segunda parte sí que todo

Voz 1560 34:40 baste

Voz 0352 34:41 bien bien bien marcó por encima Vargas

Voz 1560 34:44 pero la idea el primer partido con el primer equipo

Voz 0621 34:48 sí también también fue a joe en en Oviedo en ropa

Voz 1501 34:52 se olvida eso sí hecho posible

Voz 0621 34:54 sueño y es uno de los días más especial

Voz 7 34:57 eres tú mejor partido te acuerdas

Voz 28 35:00 son parte dan en Santander

Voz 0621 35:03 ganamos uno uno tres uno cuatro no acuerdo ahí me fui con la sensación de que me había salido todo lo que todo lo que había intentado encima el equipo ganó eh no marqué pero pero me fui muy contento

Voz 1560 35:16 de los setenta goles que ha marcado con cuál te quedas

Voz 0621 35:19 eh con el primero fue en el Bernabéu que ganamos uno cuatro entró bien y era el primero que también su partido que lo guardo en la memoria Carmen

Voz 1560 35:29 Bernabeu siempre hace ilusión no

Voz 7 35:31 sí sí sí sobre todo ganar más

Voz 1560 35:35 complicado oye el el mejor compañero que has tenido

Voz 0621 35:38 ha tenido tienen mucho sí muchísimo

Voz 1560 35:40 bueno sí últimamente un porrón pero en uno que hayas dicho en estos años joder aquel tío era yo le voy a entrenar increíble

Voz 0621 35:48 pues podría empezar por Xabi Alonso y Javi de Pedro Mikel Aranburu Savio Carlitos vela Antoine Griezmann fíjate

Voz 28 36:00 uno Si tu y dura es que uno no

Voz 0621 36:04 sí que veía que que iba a ser un gran jugador pues igual igual Antoine que se veía que tenía algo algo especial Xabi Alonso ya Sevilla que bueno que iba a ser un grande que sí iba a ir a un gran equipo pero pero Antoine todavía no le faltaba explotar no tenía mucho gol tenía una juventud pues sí unas ganas de de de aprender y me da todo lo que está consiguiendo de los rivales

Voz 1560 36:30 el jugador que más te ha sorprendido

Voz 0352 36:33 no tengo ninguna duda MS yo creo que está a otro nivel fuera a Messi y ácida

Voz 0621 36:40 me encantaba Cian juega te te enseñaba el balón pero enseguida te te ponen al cuerpo de giraba

Voz 1560 36:45 el Mago Pop S

Voz 28 36:48 mejor jugador español en esta sin duda mira pero

Voz 7 36:52 te vas a enfrentar a él en en la despedida no también es

Voz 1560 36:55 el guión ha querido que el adiós de Xabi Prieto ante su público y la última jornada te toca visitar el Camp Nou con el adiós

Voz 0621 37:01 claro

Voz 0352 37:01 si se va a ser bonito vivir esa esa despedida de Andrés que

Voz 0621 37:06 seguro que va a ser espectacular hay en primera persona

Voz 1560 37:11 un título que hubieras dado por conseguir un título con la Real

Voz 0621 37:14 joder mucho mucho mucho dinero y muchos partidos de los que he jugado muchas temporadas a la Asamblea era por pues ganar algo que ascendimos de Segunda a Primera para nosotros fue como como un título pero pero bueno imagínate no lo que lo que supondría para para nuestra afición para nuestra gente para todo Guipúzcoa el conseguir un título después de tanto tiempo ojalá ojalá futuro pues

Voz 1560 37:40 para llegar al nueva ya lo hace mucho que no hay ninguno que se aprende de tres temporadas en Segunda

Voz 0621 37:45 o pues mucho valoras todo mucho más no la grandeza del fútbol y mucho mucho no Prendes a valorarlo todo mucho más a disfrutarlo bueno que que incluso al club le vino bien no para volver a asentar las bases para pactar un proyecto sólido pero que vino bien no sé

Voz 1560 38:03 sí fue el gol más importante has dicho algunos tal te has acordado de algunos de cuando empezaste tal pero así se contó ese gol de penalti que marcaba el día del ascenso a Primera contra el Celta en Anoeta que seguro que te acuerdas marcaba ese uno cero curiosidad ese gol que lo marcasteis otra mandaron repetir no

Voz 0621 38:18 sí sí sí la la celebración luego

Voz 1560 38:20 te lesiona este salte la valla

Voz 7 38:24 para adelante el Toy jugadas

Voz 1560 38:25 el así se contó aquel gol de Xabi Prieto

Voz 29 38:28 en sino el Gran Capitán donde Javier Prieto Gárate le quedó para marcar el gol del ascenso

Voz 6 38:34 no

Voz 29 38:37 no se pone nervioso Prieto resopla la pega Prieto

Voz 30 38:45 sí lo narraba

Voz 1560 38:46 a Roberto Ramajo gol los pelos de punta escucharlo aunque luego vendría el el castellano pero con el tobillo Prieto a partir de jugaste mejor no con lo del toreo pasé un verano jodidos pero merece la pena bueno este verano la saber el Mundial imagino que enganchado ahí o no o desconectar del todo

Voz 7 39:04 no no no que ahora sí claro claro que voy a ver

Voz 1560 39:07 lo de comentarista no

Voz 7 39:08 no no no me vea no no me siento me siento cómodo delanteras micro no hay quebró a Roberto

Voz 1501 39:14 de su partido un día va un partido se pregunto presidente entrenador dijo el presidente estuve tentado de decirle bueno pues comentarista comentarista oye estos micrófonos de comentarista un buen amigo suyo como es Juan Domínguez gran amigo gran amigo tuyo no

Voz 1560 39:31 sí sí sí colega pues mira con él cerramos mensaje de Juan Domínguez para Xabi Prieto uno de los mejores amigos

Voz 31 39:38 actual el aluvión ex compañero de Xabi Prieto en categorías inferiores de

Voz 1026 39:43 tiene que ir es bueno

Voz 31 39:46 no siempre estos años pues agradecerle que siempre ha estado cerca momentos inguinal S

Voz 32 39:55 una una vale

Voz 31 39:57 tapaba nueva que empieza ahora hecho inseguridad personal que siempre estaremos cerca de él no

Voz 0352 40:02 te quiere mucho la gente sí yo a ellos también

Voz 1501 40:05 sí sí

Voz 1560 40:05 el gran favorito coincide con en las categorías inferiores no le de la real si se si en el primer equipo también

Voz 0621 40:10 en este con una temporada un gran jugador

Voz 1560 40:13 que disfrutes del fútbol de de la familia de el tiempo libre que vamos a tener un poquito antes de que tengas claro que te vas a a dedicar días por ser un ejemplo para tantos chavales que te escuchan ahora que seguro que muchos en Donosti no quiere ser como Messi o como Cristiano seguro que los habrá también pero hay muchos en esa cantera de la Real que quieren ser como como Xabi Prieto yo creo que ese es el mejor legado que deja no sé si quieres mandar un mensaje a los aficionados de la Real que que te escuchen

Voz 0621 40:39 agradecerles el cariño y todo el respeto como ha mostrado estas temporadas Si nada que que dejó de ser jugador pero que estaré ahí como como aficionado apoyando al equipo a muerte

Voz 1560 40:51 es un futbolista atípico yo creo que merecía la pena charlar un ratito con con Xabi Prieto en la semana de su adiós despedido por todo lo alto por su público y por la gente que le ha querido en estos quince años con la misma camiseta Saadi gracias por estar en El Larguero oí a disfrutar

Voz 0621 41:04 más gracias a vosotros así un abrazo un abrazo

Voz 33 41:07 Alberto un abrazo mano luego chao adiós adiós hasta luego a Robert

Voz 1560 41:10 soy al gran lujo eh a hablar con el

Voz 1501 41:13 en el fútbol con este personaje

Voz 1560 41:15 absolutamente atípico en el fútbol español y europeo bueno es martes y ya sabes lo que es lo que a esta hora de la noche verdad Anthony Daimiel muy buenas qué tal buenas noches pues no

Voz 1501 41:24 no te muevas del que tiene una joyita muy rápida no Pablo Arévalo una tiramos no es una íbamos con Daimiel y con la N B que nos cuenta cómo están las finales de conferencia vamos contigo Anthony

Voz 34 41:34 ya

Voz 23 41:36 de lunes a jueves el nuevo My Lol queremos que sea número uno viral en Spotify la vida moderna con David Broncano fuera

Voz 35 41:48 Cano que que Ignatius han conseguido convertir el himno del programa en la canción más viral de Spotify en España

Voz 23 41:56 los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 1560 42:20 no es tiempo para los play offs de la NBA bueno para las finales de confesó

Voz 6 42:23 ya de la NBA que no sé si han empezado con

Voz 1560 42:26 no esperaba sonó Anthony

Voz 6 42:29 bueno el partido entre Boston y Cleveland el primero no podía esperar que ganar a Boston pero no esa diferencia sobre todo un partido tan malo dentro de lo que ha sido el nivel de Le Bron James esta temporada y en estos playoffs estuvo muy lejos de su nivel por esa diferencia entre un equipo y otro sorprendió el partido de anoche el que gana Golden State el primero en Houston no me sorprendió prácticamente nada

Voz 1560 42:53 aquí uno cero para los Celtis sobre el guión pero es verdad que con mucha diferencia si uno cero para los Warriors que fuera que tampoco pues ser tanta sorpresa pero vamos a ver fue un partidazo de Hardenne empezamos por el de anoche con cuarenta y uno me parece también partidazo de Duran pero sí que sensación de superioridad de los Warriors no sí sí

Voz 6 43:10 fueron es verdad que no rompieron el partido pero fueron cuarto a cuarto Fernando no sólo diez arriba en el primer cuarto sufrieron un poquito pero se fueron uno abajo luego empate al descanso ya siete arriba al final del tercer cuarto y luego mantuvieron muy bien no las diferencias en el último cuarto porque es muy difícil frenar a a este equipo cuando están prácticamente todos bien quizá Stephen Carrie estuvo a un nivel más bajo porque todavía hasta falto de ritmo pero Kevin Durant hizo un partidazo Clayton son estuvo fantástico Damon Green es otra vez un ejemplo de cómo dominar un partido sin anotar porque sólo tiró cinco tiros metió sólo uno pero hizo nueve rebotes nueve asistencias el de balón dos tapones le pitaron una técnica a los pocos segundos del inicio de partido

Voz 1560 43:57 lo que influye la la influencia que tiene en el juego de su equipo es verdad que a veces metiendo seis puntos a cinco o dos en hacía mucho tiempo que los Warriors no tenían una desventaja de campo no iba esta vez ha ocurrido así pero ya la han recuperado

Voz 6 44:11 sí Lars recuperado bueno hay una estadística tremenda estos Warriors de Steve Hooker tienen un récord de catorce a uno en el primer partido de la serie es verdad es verdad que lo había noches y yo creo que ellos salen con esa tranquilidad no de de la experiencia no lo que Se hablaba con Sergio Llull en relación a a volver a una final four lo que le puede pasar al Real Madrid con la finales de Champions Canon no no tienes un problema o un riesgo de pensar demasiado en las cosas vas con esa seguridad esa confianza de haber pasado por allí es lo que como se vio ayer a Golden State Bornos no eh muy solventes es muy sobrados vienen los emparejamientos vienen el plan de partido que era dejar hacer a Harden y frenar a los demás no hubo esos tiros desde la esquina liberados de jugadores de Houston que no son Harden no

Voz 1560 44:57 lista de Gordon Brown y luego es verdad

Voz 6 44:59 Houston sufrió con las faltas de Arizona quizás jugador muy importante para defender muy competitivo por problemas de faltas pudo jugar

Voz 1560 45:07 bueno e mañana será el segundo partido también en Houston esta noche segundo partido de la final del Este después del uno cero quien te estás aprendiendo más porque son asuntos

Voz 0352 45:18 sí fíjate que no está Irving eh

Voz 6 45:21 pero el mejor for Brown Tate un Tier eh lo que más me ha sorprendido es eh tú es decir que que apenas creo que sólo ha tenido dos partidos digamos malos en los play offs pero que un novato justo está nivel partido tras partido cómo ha crecido en ese siguen pareciendo bueno increíble y luego Morris cómo salen este partido el primero contra Cleveland Marcus Morris que que sale sale normalmente desde muy niño salió de titular el dice que es el mejor defensor del Le Bron después de Cabo hay Leonar en la Liga sí la verdad es que estuvo fantástico en defensa y además aportó veintiuno puntos diez rebotes otro jugador con con mucho carácter no

Voz 1560 46:02 en la pista de escuchó decir en carros en el domingo que Brad Stevens el técnico de los Celtics podría llegar a ser mejor entrenador que Popovich es mucho decir eso pero sí es mucho y la verdad es que el principal valor

Voz 6 46:12 los de Popovich para mi ha sido la continuación la mejora desde el éxito de cómo ha ido mejorando como entrenador pero sobre todo como ha llevado una franquicia ya un grupo ya un equipo no seguramente en lo que se refiere a entrenar un en hacer un entrenamiento entrenar a un equipo durante un partido yo creo que ya Stevens es mejor Stevens es un privilegio dado de detener todo el baloncesto en la cabeza de ser buenísimo con la pizarra de ser muy intuitivo y luego dicen que es un ejemplo en el trato con los jugadores

Voz 7 46:40 jugadores no sé de dónde venía estilo

Voz 6 46:43 la Universidad de Butler el eh con treinta y cuatro años a una universidad muy pequeña Butler la metió dos años seguidos en la faena al foro sanear ya ocupó portadas de de de la prensa a nivel nacional en Estados Unidos y de Niels ya con él teniendo treinta y seis años eh pues Daniels hizo es apuesta lo llevó a Celtics y todas las temporadas ha estado por encima lo que se esperaba antes de empezar una final

Voz 1560 47:07 la Guardia Celtis o San Francisco

Voz 6 47:09 Boston como te suena lo firmas bien sí sí claro o si en realidad a bueno cualquiera la firmo no imagínate goles T de Cleveland sería tremendo porque es repetir por cuarto cuarto

Voz 1560 47:20 años seguido ahora mismo hombre poquito de Boston ahora de diseño

Voz 6 47:23 sí Boston pues es una historia muy bonita la de este equipo no de superación tome un poco reflejar lo que es la la idiosincrasia de esta franquicia tradicional no iba bueno pues Houston trata de de romper lo que son los Warriors pero va a ser va a ser muy difícil me otra vez en las cuestas de

Voz 1560 47:41 pero sin los mosquitos de Cleveland es eso

Voz 6 47:44 eso están ahora un poco más lejos pero el Recre estas

Voz 1501 47:47 te igual para todos

Voz 6 47:49 bueno oye antes del partido de esta noche es el

Voz 1560 47:52 segunda comienza a las dos y media empieza dos dos y media o una hora magnífica cuando terminemos ahora vamos y a ver el partido en además tenemos además el partido Boston Cleveland esta noche tramita muy importante Anthony la lotería del draft