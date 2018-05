Carmen: "Tengo la enfermedad de la Colza y mañana voy a ser escuchada en el Congreso de los Diputados"

Voz 1 00:00 Carmen buenas noches muy buenas noches desde Madrid a los oyentes las oyentes está muy bien

Voz 3 00:10 pues muchas gracias a vosotros que justamente un tema que tiene algo de relación con mi llamadas también los actos de rebeldía y también de escucha ahí bueno pues como le decía tu compañera mañana yo voy a ser escuchada la Comisión de Sanidad Servicios Sociales

Voz 3 00:33 igualdad en el Congreso de los Diputados voy a ser escuchada y tengo una responsabilidad muy importante

Voz 3 00:42 qué voy a hablar por las miles de víctimas que aún seguimos viviendo por el asunto de la colza cuál es nuestra realidad mañana día de mañana allá de hoy dieciséis de mayo de dos mil dieciocho cuando esa tragedia comenzó el uno de mayo de mil novecientos ochenta y uno yo que esa noche pensaba pues intentar dormir mejor que otras veces que ya me había tomado Mi pastilla

Voz 3 01:16 estaba bastante cansada y quería estar descansa para esta tarea tan importante mañana pues mueve estaba haciendo bastante difícil y qué mejor manera pues que compartirlo con vosotros y con la sociedad que no es escucha que es muy muy importante para las víctimas de El síndrome tóxico vulgarmente conocido como cite culta

Voz 2 01:41 veinte años Carmen veinte años después habla usted de nombre de estas víctimas del síndrome tóxico por envenenamiento de aceite de colza aceite de colza desnaturalizado cuál es cuál es su historia Carmen de qué manera se vio usted afectada y cuándo

Voz 2 02:00 de repente puede ser como un ejemplo de muchas otras no

Voz 3 02:03 claro sí sí mi historia

Voz 3 02:09 otras tal vez un poco mejor en algunos docente no es un caso si me comparo con Miguel Ángel que mañana los acompañará desde Salamanca que tenía una gran invalidez pero tengo una aceptación pues importante que me dificulta la vida diaria aunque aparentemente puede parecer que no pues en eso ya comenzó en mayo de ochenta y uno con una fiebre un estado de gripe como comenzaba todo un diagnóstico el uno de junio después de varias visitas al hospital ya un ingreso en el Clínico de San Carlos durante un mes perdón durante una semana primero aislados porque hay que recordar que al principio nuestra enfermedad se desconocía son contagio directo pues la terrible terrible tanto que había desbordamiento hospitalaria en todos toda la Comunidad de Madrid prioritariamente

Voz 3 03:13 semana de aislamiento la la Premier quien salía de casa con catorce años

Voz 3 03:21 pues a mí me recuerda cuando demostrar a situaciones de nuevo Le cuando se han producido después

Voz 3 03:37 bueno pues una evolución muy rápida debe unos meses con un empeoramiento terrible sobre todo a nivel muscular vez me insomnio terrible y un ingreso de septiembre durante

Voz 2 03:54 Carmen diez meses en un hospital

Voz 3 04:05 pues tiene muchos actos de rebeldía ahora cuando de vosotros fíjate incluso un acepta hay aprende a adaptarse como ser humano yo recuerdo que que los médicos ID más pues pues para una de las de los tratamientos que en el Clínico de San Carlos que yo desde aquí quiero trasladar después de todo lo que he conocido las gracias a todos los profesionales que lo olvide el homenaje a todas nuestras víctimas a nuestra familia que jamás se ha hecho de reconocimiento de dignidad y de respeto bueno pues que dos signos dijeron que habían tenemos que elegir una dieta protege email si estábamos de habitación en habitación eligiendo las que nos llevaban enseñas de ruedas más que es lo que queríamos pedir era como una carta a los Reyes Magos y uno de los fines de semana que que no habían hecho los pases porque luego cuando empezamos a estar mejor no viajaba en salir los fines de semana pues al médico de turno se olvidó y claro sino no estaba ese pase nadie salía el hospital Hidalgo abuelo montamos para que las visitantes que además yo tenía que era médico hablase con con alguien en el hospitality dejasen salir porque imagínate era muy importante al menos salir de aquí además también no sé supongo que no me escuchará pero la vida es muy enormemente a Carmen una de las enfermeras que inicialmente eran mi peor enemigo

Voz 3 05:41 donde peor enemigo que llega a las cuestiones que que me ocurría es que yo no podía caminar yo perdí más de veinte kilos ahí me tenían que levantar alguna mi madre y mi hermana que la más pequeña donde tienen la bañera entre las dos yo no podía mantenerme en pie ya siempre me decía que cuando bendiciones compañeros de clase amigos que que no podrían estar sin no me levantaban y me obligaban a caminar caminar porque cuando me levantaba me caía bueno gracias a ese esfuerzo que no hicieron en el día a día a ella que recuerdo que además fui a ver a los Rolling me lo contó está muy bien realizada pues pues siempre ha recordado mucho llamada Elena también

Voz 3 06:27 a Carmen Carmen García

Voz 1 06:30 la madre de Jaime con que estuve ingresada ya hay que maneras a la conmigo también me la comparecencia bueno de Jaime son momentos muy muy emotivo con los que se aprenden a vivir

Voz 2 06:50 Carmen de qué manera ha condicionado su vida este envenenamiento así que que que que síntomas tiene todavía de aquello que le queda de aquello

Voz 3 06:58 pues lo siento estamos empeorando tenemos un caso mayor mi mente eso limitaciones ninguno musculares dolores muy intensos similar superados porque tenemos además calambres a la fibromialgia y que además la colza también fue más agresiva con las mujeres que Tomás y más agresivamente las mujeres en el porcentaje de y medio frente a uno mis limitaciones como te decía son esas cada vez necesito más descanso no pueden hacer un ejercicio físico no lo podrá hacer nunca es decir como yo la dije Angels la primera vez que estuve con vosotros la Cadena pues aunque quisiera haber sido alpinista no lo ha sido yo como tantas miradas de tantos jóvenes que quería recordar que creo que el niño más pequeño que que fue afectado tenía dos años ha condicionado nuestra vida porque Miguel Ángel M me decía cuando hablaba esta noche esta tarde conmigo Carmen es un gran inválido me decía me han quitado la libertad de poder saber

Voz 1 08:17 que me podría dedicadas que podría

Voz 3 08:19 ha sido una podrían ser nada

Voz 3 08:27 pero sobre todo es más duro

Voz 1 08:30 sentir el olvido de los gobiernos de una clase política

Voz 3 08:42 que ha trasladado además o al o ha olvidado trasladar la realidad de las víctimas a las que ha apartado que se nos ha condenado con el es digna de los de la colza

Voz 1 09:05 hasta el momento según los datos todo lo que conocemos es que consumimos un aceite de colza desnaturalizado envenenado si no se envenenó no sabemos el por qué se Ros ha llevado a esta situación de abandono que estoy convencida estoy segura de que va cambiará completamente

Voz 2 09:37 según acoja la Carmen porque mañana van al Congreso van a escucharse sus necesidades las incógnitas que aún no tienen respuesta que ustedes dicen que tienen derecho a saber cuáles son esas incógnitas que necesitan saber

Voz 3 09:51 pues yo era el más que las incógnitas que hay muchas sobre todo incógnitas sobre el pasado incógnitas de porque no se han seguido los compromisos que se habían adoptado en el Congreso de los dos

Voz 1 10:05 he estado cual pues a las es cuidar de nosotros de nuestra vigilancia y seguimiento hasta nuestros

Voz 3 10:14 muerte miles de personas afectadas

Voz 3 10:24 sólo tenemos una doctora con experiencia en relación con el Síndrome del Aceite

Voz 1 10:31 solas María Antonia especialista Nogales como tal que es la que está llevando una consulta desconocida

Voz 3 10:40 para la mayoría de las víctimas hasta hace dos años que empezó la plataforma a dar visibilidad a través de la Consejería de Sanidad hemos conseguido que puedan venir víctimas de toda España a una creciente unidad funcional una reciente creada en mayo que ahora está en pausa porque la nueva doctora que empezó a coordinar en mayo del año pasado está en una situación laboral atípica la doctora Morales muestra anterior doctora a la que llevemos tanto durante más de veinticinco años pues es la única que conoce en lenguaje cuando la decimos lo que los ocurre porque no se ha permitido

Voz 1 11:30 qué enseñar a nadie como nos van a cuidar cuando detuvo a un médico no sabe qué es el síndrome tóxico como voló también a a Manuel Posadas olvidarme que se científicos que también conoce nuestras secuela es una persona importante como lo es para las enfermedades raras porque también hemos de decir que somos la primera enfermedad rara este país aunque Jamal

Voz 3 12:14 nuestras víctimas está muy esperanzada por eso creo que muchas para esperar que les digamos enseguida que es lo que ha ocurrido yo sobre os pido a la ciudadanía que nos besa al calor que jamás hemos tenido que se nos han llevado siempre la sociedad nosotros iniciamos en seis puntos hace ya casi dos años la recogida de firmas eso lo llevamos cinco mil sólo cinco mil lobos favor Diego que entre ese nuestro bloque en seguimos viviendo para que podáis ver todo estás cosas también en nuestro Facebook Twitter síndrome colza que bueno somos los que somos somos pocos los jóvenes hemos decidido que terminemos nos toca ahora defender lo que defendieron nuestros mayores

Voz 3 13:18 me la Mercedes García Rambla Mi mi ejemplo en estos dos años los años en los que la conozco porque ella la presidenta de la asociación de consumidores Primero de Mayo de Móstoles lleva luchando en estos treinta y siete años

Voz 2 13:37 Carmen vamos a estar muy pendientes de lo que dé de si esa reunión Carmen muchísimas gracias nos quedamos