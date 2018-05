A medio terminar

Voz 1389

pero bueno en crear destacar una faceta suya bastante conocida también la de polemista entrevistado tú sabes que los periodistas cuando los ponen otro periodista adelante normalmente nos metemos debajo de la mesa y contestamos como los lagos como futbolistas pero algo bastante lógico además porque si alguien conoce el oficio maldades somos precisamente nosotros pero Gual se hizo un personaje en el mismo lugar donde se hacía los trajes por lo tanto resultó ser una fábrica titulares además de ser especialmente instructivo especialmente didáctico para las generaciones más jóvenes me has traído una colección de titulares lo que tenía más a mano por ejemplo me llama la atención en una entrevista en El Mundo una de las últimas querido aquí en España una hermosa secuencia dice que él nunca consumió LSD poco después anuncia que la teoría de la evolución es un cuento creo que nada no sé nada menos que esas condiciones asombrosa escapar tienen sus reportajes en el francés Le Figaro a propósito de su famoso reportaje sobre los Panteras Negras no sé si recuerda así cuando Leonard Bernstein le invita invita a los Panteras Negras a a un ágape en su triple ex demás atan bueno Wolf cuenta que las panteras exigieron camareros blancos para no herir su susceptibilidad y esto precisamente lo aprovecha para arremeter contra uno de sus blancos favoritos que es lo políticamente correcto él cree que lo políticamente correcto es un instrumento de control social una manera de distinguirse de las clases bajas de censurar las deslegitimado su visión del mundo en nombre de la moral