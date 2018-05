Manu Carreño: "Neymar está como loco por irse al Real Madrid"

Voz 1

00:50

hace ahora me ayuda a Jordi Marcos pero recuerdo que hubo un momento que salió una infracción en Barcelona no me acuerdo cuando de que quiere salir una información publicada y creo que fue en el diario Sport en el que Messi había jurado ha dado su palabra El Vestuario que nunca jamás mire al Madrid algo así en algún momento recuerdo que salir pública en Barcelona entonces parece que eso no se lo han conseguido sacar nunca Neymar eximirse lo van a sacar que no les espere Neymar nada de decir nunca media el Real Madrid entrada fuera porque está como loco por irse al Real Madrid pero como loco no creo que se vaya a ir este verano no lo creo pero mañana animarle abren la puerta de toriles sale como vamos pero mañana si mañana le dicen a Neymar que salga a Siria han cantado lo que pasa es que no puede sea esa decisión no depende de él mañana no puedo coger decir hasta luego chavales que me voy al Madrid si de él dependiera Neymar se va mañana el Real Madrid Madrid encantado negociaría tal pues no puede irse al Madrid así porque el quiera primero porque no tiene cláusula tiene que dar el visto bueno el PSOE que ha pagado doscientos veintidós bueno