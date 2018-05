Casado niega trato de favor: "La información es falsa"

Voz 1 00:00 Pablo Casado muy buenos días hola buenos días Pepa

Voz 1727 00:03 hablamos con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular usted aprobó doce asignaturas de la carrera de Derecho prácticamente la mitad de la carrera entre las convocatorias de junio septiembre del año dos mil siete como publica hoy el mundo

Voz 2 00:16 en efecto yo supe dejas dos asignaturas de las cuales dos ya las tenía aprobadas unos años antes en otra universidad pin con las aprovechen tercera convocatoria tercera matrícula de hecho yo cinco que son las de quinto en la que cualquier abogado que no esté escuchando es un curso en el que mucha gente ha trabajando mucha gente empieza a su posición y mucha gente está haciendo dos titulaciones con lo cual no se examina de cinco asignaturas en tiempo sino de diez de entrada las que le queda la información del mundo es falsa y sobre todo es una vergüenza no sólo para mí evidentemente lamentable dar cuenta de lo que pasó hace quince años sin ninguna acusación de irregularidad mi legalidad pero es muy lamentable para la periodismo que permite hacer una portada sin fuentes sin pantalla sin documentación y simplemente diciendo que unos profesores supuestamente han prevaricado hace quince años porque un veinteañero supuestamente les había presionado con lo cual es inverosímil es absolutamente insultante para la Complutense para todo el profesorado español ya está bien tienen un año Ron un mes sufriendo un auténtico al corso toda mi titulación quizá porque no encuentran que hecho nada irregular ni administrativamente ilegalmente me han sacado ya la carrera el más que si tengo cursos ejecutivos en Harvard que Harvard recibe Estevill en

Voz 1727 01:35 pero perdóname me quién quién quién está con esta cosa que quién está acosando lo dice usted que que que que está siendo acosado por parte de quién fuego amigo no yo no

Voz 2 01:45 no lo sé que me conoces a los medios de comunicación nunca disparado mensajero nuca pianista

Voz 1727 01:50 no hay mensajero está disparando desde luego al mundo lo está disparando ahora mismo

Voz 2 01:54 el estoy defendiendo con la única herramienta que él me permitís que es dar la verdad sobre todo una verdad que han ratificado el propio centro universitario en un comunicado que ya tendréis diciendo que es rotundamente falso y que es una agresión a ellos porque esto no me acusa a mí es inverosímil que un chaval de veinte años consiga una carrera en la Rey Juan Carlos consiga un título va consiga un título está bueno entero

Voz 1727 02:17 la Universidad de la privada no lo que pasa que era un centro adscrito a la Complutense que es que en

Voz 1 02:21 me quito el mal jugado evaluado por bueno que cubre

Voz 1727 02:24 la nueva entidad donde donde hizo esa segunda parte de sus estudios es por aclarar porque claro aquí lo fundamental entenderá que sorprenda que cuando acababa de conseguir un acta de diputado había habido unas elecciones era presidente de nueva generación es esa primavera ha detenido tanto trabajo que entre junio y septiembre apruebe doce asignaturas lances Klose como el ascenso se de una carrera como la de Derecho que es la mitad de la carrera usted entiende que eso sorprende

Voz 2 02:52 no no lo entiendo en absoluto porque es algo muy habitual porque yo venía de una universidad anterior con treinta y seis asignaturas aprobadas de las cuales se me adaptando si me convalidar una y el resto me tengo que evaluar y examinar de ellas por eso falsa la información pero evidentemente

Voz 1727 03:09 es la mitad de la carrera no aclare mixto porque entonces no lo tengo yo claro doce asignaturas que aprueba a usted

Voz 2 03:14 la el estrés la paz y la carrera de tres D

Voz 1727 03:18 son veinticinco asigna turineses veinticinco y usted a prueba en en dos mil siete entre junio y septiembre doce esto es así estos datos son así

Voz 2 03:24 entre julio y septiembre no Pepa aprobó ese curso

Voz 1727 03:27 sí pero en las convocatorias de exámenes quiero decir de junio y de septiembre

Voz 2 03:31 en el plan antiguo una convocatoria de febrero por cierto hay convocatoria extraordinaria tuvieran que dos asignaturas podría darme

Voz 1727 03:36 no si yo es para aclarar los hechos señor casado señor casado sí ya sé que es el curso naturalmente pero usted aprueba las asignaturas correspondientes a la mitad de la carrera de Derecho doce de veinticinco entre las convocatorias de junio y septiembre del año dos mil siete Esto es así

Voz 2 03:53 que las cuales tos las tenía aprobadas son otra carrera cinco horas tenía entre la convocatoria es decir las lleva preparando tres años

Voz 1727 03:59 y usted niega cualquier trato de favor verdad niega cualquier trato de favor lo niega

Voz 2 04:03 soy absolutamente pero no sólo es objeto de favor sino que un honorabilidad de todos los profesores que mandado clase y además recuerdo que yo no tenía ninguna prevalencia orgánica como para que nadie menos de otros a favor pero sobre todo

Voz 1727 04:15 inquiere si tenían esa y quiénes si tenían esa prevalencia en el Partido Popular a usted le consta que alguien llamara a los profesores si dijera a este chico hay que fiarlo tiene que terminar la carrera que empezó hace siete años ya

Voz 2 04:28 por supuesto que no si por cierto hace siete años empecé dos carreras yo tengo dos carreras con lo cual si hacemos cuentas y cada una son de cinco años tenía diez años para aprobarla por eso digo que hay muchos alumnos compañeros míos qué estaban haciendo dos carreras examinaban ese año curioso durante tres años no doce asignaturas de dieciocho asignaturas yo he tenido algún curso que me examinaba pero insisto esto va contra el ciento noventa y siete del Código Penal los expedientes académicos son secretos que es lo próximo expedientes DGB o mi análisis de sangre para ver si algún médicos

Voz 1727 04:57 otra duda porque la mejor manera la mejor manera es despejar las dudas que le llevó cambiarse de universidad a pesar de que de XXXVI asignaturas aprobadas le iban a convalidar sólo una

Voz 2 05:07 bueno yo tenía XXXVI asignaturas es decir la mitad de la carrera de Derecho y un tercio de la carrera de Administración de Empresas me cambio de universidad a una que está más cerca precisamente para acabar la carrera de Derecho luego decidido retomar la otra pero directamente para poder estar trabajando

Voz 1727 05:23 no tiene nada que ver no tiene nada que ver con que tuvieron las convocatorias agotadas como ingeniero

Voz 2 05:28 vale aparte no no es que este grupo porque lo insinúa porque en ICADE no andarse con más técnicas siendo habido filtración tal y como me han dicho que ya me dedicaré cuando quieren que les expliquen y expediente académico o que les explique cuántos candidatos se presentaban a tres para sacar una plaza pública con el que nota tengo

Voz 1 05:46 no se va a hacer públicos expediente de carrera

Voz 2 05:49 hombre sinceramente creo que ya demasiada humillación tengo como para tener que dar cuenta datos privados pero lo mundo no pudo verlo aunque una hora no sólo los datos de la Complutense sino el expediente de nadie ni admisión en Deusto que también estudian de esto luego decidieron quería claves

Voz 1727 06:04 por qué le parece humillante hacer público su expediente de universitarios y no tiene nada que ocultar

Voz 2 06:08 bueno no es que no tengo nada que ocultar lo que pasa es que llega un punto en el que aquí se presupone la culpabilidad de los políticos se puede difamar se puede presentar acusaciones sin ningún tipo de veracidad puede presentar una acusación sin ningún mero en pantalla hizo sin citar las fuentes implicadas aunque el centro lo diciendo que llamó tres universidades para preguntar al respecto y que no llaman a la Universidad de marras lo llaman ganar dinero pregunta arriesgó habitual no entonces qué pasa que aquí nosotros los políticos tenemos que dar todas las explicaciones como yo estoy dando por cierto por si alguien tiene a bien mentir es decir que pasado mañana en vecino se lleva mal conmigo ya no medios de comunicación suelta un infundio ITA Emilia damos aportada yo no puedo decir que otros periodistas por ejemplo a lo mejor yo que se maltratan animales ya a mí también a la portada de estamos haciendo con el periodismo premisa es la reflexión

Voz 1 06:58 lo estoy que tiene una rueda una rueda normal

Voz 2 07:02 viendo si cometió una una regalé una legalidad lo entiendo pero es que la información que no hay ni irregularidad ilegalidad y que son fuentes anónimas y que no tienen documentación que sea irregular

Voz 1 07:14 pero el único que es la mejor manera de atajar todo esto

Voz 1727 07:17 sin publicar el expediente de su carrera

Voz 2 07:20 no lo han entendido si es que el expediente está publicado es que eso es lo que digo que infringe el Código Penal que ellos dicen exactamente de cuántas asignaturas hasta me matriculen lo cual por es otra explicación yo no es que me matriculé en un curso doce yo lo otro curso sólo cinco yo desde el principio matricula de todas las asignaturas eso es muy habitual dice puede comentar entre los opositores se matriculan de las asignaturas iban superando los temarios en relación a cómo pueden exhibir trabajais como pueden seguir llevando las asignaturas es que eso no es irregular que yo conozco mucha gente que su derecho en cuatro años para empezar con notarías es que yo conozco a mucha gente que acaba una carrera trabajando desde tercero pero que yo por ser político supuestamente quince años después tengo que haber hecho una regularidad asignaturas cuando oye examen cuando los profesores del centro hoy mismo que jamás han tenido ningún trato de favor cuando la propia Esperanza Aguirre dice que no sabía ni dónde estaba yo estudiando un atropello tu que está nuestra casa esto porque yo tengo que está dando explicaciones de por qué Harvard expire un título en el IS Fillon he visto que tengo ese título de Harvard sin especificar días en lugar de estoy yo porque tengo que estar todo el día hablando de un curso de doctorado que por cierto tal y como aviso informado hoy la jueza va a investigar in alegra mucho a mí

Voz 1727 08:34 déjeme preguntarle debe preguntarle algo déjeme preguntarle algo la jueza que investiga el máster de Cifuentes abierto efectivamente esa pieza separada sobre el suyo si eleva la causa de su máster al Tribunal Supremo porque usted es aforado y el Supremo le cita como investigado

Voz 1 08:47 entregará el escaño dimitirá

Voz 2 08:51 bueno estamos en mucho supuesto hablara

Voz 1 08:53 para yo yo desde luego voy a dar todo

Voz 2 08:56 lo porque además en este caso hay que recordar que no es la jueza en la que me está investigado a está investigando todos los alumnos y en mi caso tal y como ha explicado mi curso es distinto en regulación en plan de estudios a el curso que está investigando por esas separadas no porque yo me ella me Pablo Casado y por eso yo explicado todo lo que se hizo cargo correctamente

Voz 1727 09:16 por qué se negó a que los periodistas pudiéramos tener una copia de los trabajos que entre usted para aprobar las asignaturas

Voz 1 09:21 es una ahora inmediata quiero entregó una copia si se los de la Ser precisa que el factor ruso pero

Voz 2 09:26 porque llega un momento en el cual yo creo que esto ya no es periodismo el esto no es investigación esto ya puro pimpampum y esto sea puro escarnio

Voz 1727 09:33 pero la la única manera de atajar eso es

Voz 1 09:36 hombre no pudiera vantado yo no conozco muchos política

Voz 2 09:38 pues que se encierren cosa sesenta periodistas durante hora y media llega metidos a entrevistar en una sola mañana para dar cuentas de algo que no son acusado de ninguna irregularidad la información inicial decía que no era irregular simplemente que era como la de hoy

Voz 1 09:50 le voy a leer te lo voy a leer

Voz 2 09:52 Valencia Mi transparencia IMI vamos mi colaboración con los medios y por supuesto con la justifica que en este caso no se reclama absolutamente nada la providencia no sé si la bien leído la providencia lo que dice es que en el plazo de siete días la Universidad remita mis convalidaciones indies calificaciones cosa por cierto que estuvieron todos los periodistas de España durante hora y media

Voz 1727 10:10 no les animo a hacerlo nos daría a un equipo de la SER no estaría esos trabajos los trabajos del máster

Voz 2 10:16 es contigo cuando quieras pero que llega un momento en el que

Voz 1727 10:19 que dar uno casinos todos los documentos para que los periodistas de la SER su trabajo profesional

Voz 2 10:24 cuando yo tenga alguna irregularidad tendré que dar todo pero llega un momento en el que ya uno aunque sea de Palencia es tenga ya poco orgullo le quede poco orgullo en esta profesión que ha elegido en esta ocasión reelegido llega un momento en el que por los pies y pensar que todo tiene un

Voz 1727 10:37 sí pero le bastó su primer tropiezo no llegó un momento en el máster era el primer tropiezo que tenía la primera ocasión de de darlos

Voz 2 10:45 pero si yo soy una persona que tiene muchos tropiezos es mundo es mundo perfecto pero que de Judea por la legislación que voto por las ruedas de prensa quedó no se hace quince años yo iba a una trasteo sacaba un curso de especialización o hacia otra cosas sea sinceramente nos podemos imaginar unos periodistas me diréis somos un medio un periodista de un medio público al que se les somete a la torsión me preguntarles iba a clase sino iba a clase si aprobaban primera convocatoria segunda convocatoria que encima les dijéramos que presentara su estoy entre acá

Voz 1727 11:16 hemos visto hemos visto hemos visto muchos medios europeos haciendo exactamente este trabajo con políticos que han tenido suerte diversa eh unos han dimitido se han pillado y otros no no no no

Voz 2 11:28 he ido en el Reino Unido también criticado de Graduado Escolar en el Reino Unido les presente hasta el certificado de la EGB esto llega ya a un punto de humillación yo cuando Estados Unidos tuvieron un internado cuando está en Estados Unidos trabajando que aseguro que por mucho que ahí hay muchísima censuras siempre es por irregularidades no porque un profesor anónimo dice que en el fondo no es tan habitual

Voz 1727 11:52 no mezclemos cuando te vamos a mezclar las dos cosas vamos a terminar una sobre el máster llegados a este punto permite con equipos de periodistas de la SER analice esos trabajos a fondo o no

Voz 2 12:03 vamos a ver insisto si este tema tiene algún para para empezar a lo han tenido a su disposición una hora inmensa si yo el evidentemente no voy a los medios de comunicación con toda la documentación con todos los planes de estudio con todas las matriculas Si hay algo que no está bien

Voz 1 12:20 eso sobre el más eso no no no no sobre todo sobre todo si quiera sobre la carrera

Voz 2 12:27 llegar hasta Astra hasta ahora sí dejó la puerta bien abierta vecindario porque esto es una insisto

Voz 1 12:32 espero que para mí ella para aclarar que no me queda más claro no una

Voz 2 12:36 es que yo hago una reflexión esto es una apelación a la extorsión es una apelación a que entonces el compañero de Cobeja mayor o el compañero de Bachillerato con el que te lleva a dar mal vida pues no sé qué hacías algo que cincuenta y como y seguro que lo publican portada lo que me parece muy lamentable es que esto esté pasando en España hay que esté pasando con un periodismo que yo siempre he defendido porque otra cosa no pero te lo puedo decir Tous corresponsales de la SER siempre siempre he dado la cara

Voz 1 13:02 pues siempre defendió busca labor siempre

Voz 2 13:05 defendiendo que se pueda hacer una información una información contrastada verá que tenga algún interés no es simplemente un cotilleo para degradar a alguien que supuestamente durante un año estar en el candelero porque saben quinielas porque esto nunca de mi boca nunca por parte de mi partido y creo que eso que unos límites

Voz 1727 13:19 Pablo Casado yo la agradezco que haya estado esta mañana en la SER que haya querido estar aquí dando sus explicaciones gracias sí suerte