"Esto sí es lo que quería hacer de niño"

Voz 1 00:00 Ribó cadenas eh

Voz 3 00:03 a dónde voy a pedir un poco de seriedad adicional ahora es todo un escritor de éxito a ver es escritor pero es también uno de los mejores humoristas fue de La hora chanante ha participado Muchachada Nui y Museo Coconut le hemos visto en películas ahora mismo está como una fuente de la historia hace muchas cosas pero hoy vamos a hablar con él en serio como escritor serio mía que libro una mina generalizado sí que haya vamos

Voz 4 00:32 lo de

Voz 3 00:33 Raúl Cimas Albacete mil novecientos setenta y seis es una de las plumas más afiladas y ardientes de su género

Voz 5 00:40 su habilidad innata para retrata Raúl será un poco de su habilidad

Voz 3 00:49 nata para retratar quiénes somos abierto cicatrices en el mapa de la cotidianidad su voz personal y única sobresale como la de un cronista acaba de convertir sus obras en un sublime inventario de realidad a través de una prosa Epi gramática Morrás a mordaz mordaz y al mismo tiempo tierna es su última obra prodigios cimas vuelve a mostrar su curiosidad Miura

Voz 5 01:13 el factor sobrenatural para lo cáustico capaz de sustanciar la médula de nuestra cultura frente a la avalancha de mediocridad que la amenaza Raúl Cimas es un placer saludarte queda aún antes yo creo

Voz 3 01:30 es que como no vas a estar a la altura Nistal presenta ladra me voy yo estaría va a coger del taxi que te atraiga a veinte minutos tarde volverte a casa BB es que no lo vamos a mejorar a partir de ahora porque parquets compañía me matan sino que Quili camas a algo que ocurrió de verdad

Voz 6 01:49 que la miel de La Granja San Francisco no no era ésta

Voz 3 01:54 sea Peter Green mismo hay estoy volviendo a una de las aulas como ya a la música bien club cómo cómo era aquello de no me acuerdo que el creo que es muy bonito que yo paso para hablar de voz así de viva voz ensaladera ayer pasa por la reacción Isaías Lafuente compañero de La Ventana es Antonio si culto accionario pin pan y te lo digo esto pasó jo equilibro va bonito pero justo

Voz 6 02:27 es que ha quedado muy bonito esta muy bien editado en es una cosa es el tamaño

Voz 7 02:33 exacto empresas misal antiguo Éste es casualidad

Voz 6 02:36 no no no es lo que queríamos queríamos fuera como un misal sí sí como

Voz 8 02:42 no un hábil era antigua de estas de de

Voz 6 02:45 de los hoteles en la mesita no

Voz 3 02:49 en el grupo

Voz 6 02:51 poco biblia también de hecho yo quería que fuera más

Voz 8 02:54 clásico el el diseño y menos que hay en pero ya le dieron estos colores menos lo hicieron caso pues sí pues sí porque luego así cuando ya vi Rosa Díaz

Voz 9 03:04 sí volver le digo oye oye pero no hay que ha quedado muy ha quedado muy

Voz 10 03:09 hecho este detalle si no no no es una pero eso

Voz 3 03:13 este detalle verde con el que luego al pasador de libro que puede ser pues volver a él una y otra vez sin sin perder tu salazones prodigios almanaque ilustrado de criaturas fantásticas y otras a mentales mira ya que hemos empezado muy bien no no has para lavarme que diría Dios no es para alabar

Voz 8 03:31 has empezado bien y además sin leer ni nada Ziegler

Voz 6 03:35 todo me

Voz 3 03:36 pues yo creo que seguiríamos si quieres vamos a hacer dos partes de esta parte seria yo tengo una entrevista ahora cito serio vale luego tal hacemos una pausa ya vuelven poco ya más tú sí sí sí

Voz 6 03:50 mi madre siempre lo dice te ves ahí en el programa siempre simpático en la tele y desde luego cuando vienes a casa están más mohín

Voz 10 03:57 eso sí sí sí el humorista en privado fíjate

Voz 3 04:03 Nos hemos hablado de de la familia del suicidio demográfico de Europa porque no estamos teniendo relevo generacional porque no estaba de la plataforma en casa como yo ahora te veo digo pues pues pues aquí ésta sea así sí correcto

Voz 6 04:20 tiembla tiembla Europa tú sabes cuando subió al Albacete a primera Catalin Gran Capitán como asumido como has contado por fin se va cuando subimos a Primera al a al balcón del Ayuntamiento y dijo tiembla Europa

Voz 3 04:42 bueno qué bueno bueno vamos la parte seria de esta entrevista un cómo logra usted crear esa atmósfera tan cosmopolita y cargada de verosimilitud

Voz 9 04:53 macho necesito un diccionario y no nos

Voz 6 04:59 pues siendo auténtico has ido contando la verdad sí lo que pasa es que la gente no sale

Voz 3 05:12 te lo crees

Voz 6 05:13 no no es verdad lo que cuento pero sí las sensaciones que decir pues intento hablar de la vergüenza de las inseguridades de las cosas por las que pasamos todos

Voz 3 05:24 te acuerdas revelen antiguo talento que va por delante de Ci llega antes que tú en talentos no es no es difícil pero una cosa es hace muchos años tuvimos cenando en Gijón y a ti te dio por plantear un programa que a mí me parece el mejor problemas de visión de todos los tiempos y es una tertulia donde la cámara enfoca sólo a uno tú ves una tertulia pero sólo puedes escuchar a uno sabes que está con nosotros pero no escuchas a los demás dos horas estuviste con la broma

Voz 6 05:56 que pesa vale es muy claro es que está está genial idea le gustó porque como productor y pensaba en el dinero dice joder una mesa de debate con uno solo eso barato me ahorro un montón de tertulianos

Voz 8 06:10 los símbolos preguntas esta serios si pensaba que creas que te lo hiciera no

Voz 3 06:15 no no no a la gente no pocos la renta variable en la últimas cree que las humanidades están infravaloradas

Voz 8 06:24 pues pues no sí sí infravalorada sí sí sí

Voz 6 06:33 están en peligro de extinción y es una cosa terrible porque son más necesarias que nunca totalmente pero todo cada vez que cambian un plan de estudios

Voz 8 06:43 es que siempre siempre se cargan

Voz 6 06:46 Salado cuáles son sus hábitos como

Voz 3 06:49 por qué música escucha para inspirarse

Voz 6 06:52 pues oigo de todo y hoy con mucha radio muy bien si esa esa la verdad eh

Voz 8 06:59 eso esta radio y por supuesto la Cadena Ser sí pues entre Cadena SER y Onda Cero me puedo hacer es es me gusta muchísimo la radio

Voz 6 07:11 además fíjate a mi novia le da les da pena esa imagen cuando me ve dibujando oyendo la radio si dice que esa imagen de la pena

Voz 8 07:22 no sé no sé supongo que que

Voz 11 07:25 la radio les llevará algo antiguo el dibujo yo también imagínate yo dibujo no hay nada de ordenadores

Voz 6 07:32 todo esto sea yo uso tiples

Voz 3 07:36 utilizas tipo se siguen fabricando es que ella para

Voz 6 07:40 o para Raspall la tinta hasta ese punto hasta ese cuenta llegó de de antiguo muy clásico e muy clásico y las

Voz 3 07:48 a la arena nada

Voz 6 07:50 no sé ya no sé qué imagen verá ella pero bueno oye mira si así no me deja

Voz 3 07:57 aguanta a base de la Familia quizás sea la solución al problema demográfico de Europa la pena damos poca pena con lo cual la gente nos abandone habla habla parte yo voy muy todos unos días entonces Raúl Cimas Prodi

Voz 5 08:16 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 08:22 claro

Voz 1 08:23 DNS

Voz 3 08:24 once y treinta minutos una hora menos en Canarias Raúl Cimas para que ustedes lo ubiquen es el alto de los entes tiene un preocupante como saben mundo interior por alguna razón ha decidido compartirlo con nosotros su tercer libro prodigios reúne algunas de sus últimas ocurrencias dibujadas bestiario de personajes ficticios Nos deberían hacer reflexionar sobre cuán distinta sería la historia de la literatura y el realismo mágico Si se hubiera inventado todo ello en Albacete Raúl Burgas tú tercer comité trabajas en la tele en varios en tres programas tienes un espectáculo en teatros Dani Mateo y JJ Vaquero eres actor haces está anda come tú para ser cómico no cree que trabaja mucho trabajo montan verde pero es que la gente cree que no

Voz 6 09:08 eso entonces es que lo hago bien

Voz 3 09:12 trabajo orgasmo

Voz 8 09:13 pues ahí además

Voz 6 09:16 bueno como igual que lo vuestro son cosas que te llevasen trabaja casa así que trabajo la veinticuatro más veinticuatro horas la veinticuatro horas lo que pasa es que mira no me voy a quitar nada porque me gusta todo cuanto esté en un momento de mi vida que me han dado la oportunidad en todos los programas que D que los que participó de hacer lo que me da la gana ahí y cuando te te ofrecen eso no puedes decir que no no

Voz 3 09:41 da la sensación ahí corrígeme que los libros desde el tercero trámites con lo que más disfruta ahora mismo durante durante estos minutos Raúl está enseñándolos chistes al sueco te rías tú más que el sueco se equivoca también pero parece que tu disfrutar de lo que más disfruta

Voz 6 09:59 pero eso tema que se suele rehuir el sueco creo que más noticias porque está claro que sí pues bien además es un libro lo tengo comprobado que que es muy bueno para para leerlo en pareja o con colegas es es un libro que es prácticamente un juego es muy festivo y eso que estábamos haciendo aquí enseñarnos los dibujos lo hecho allá con amigos cuando fuimos a los euros acabamos en mi casa después y yo estuvimos viendo que no nos reíamos montó creo que es un buen libro para leer en grupo pues sin duda

Voz 3 10:35 qué has hecho muchas cosas fuiste camarero cuando llega a este Madrid hasta bajado poniendo tablones en una carpintería ya tú has comprometido tu futuro de dibujante

Voz 6 10:44 por comer sabes la bronca que me echaron cuando era camarero de terraza estaba recogiendo todas las mesas y había dos hombres que estaban bebiendo pues llevaban tres o cuatro zonas ya sólo quedaban ellos recogía la terraza hay quedaba su mesa que estaban ellos dos y dos sillas después de cuatro horas que estaban los dos solos bebiendo ya me acerco Arregui cogemos las otras dos ella sí digo la señorita ya no sí sí

Voz 3 11:17 la Navidad es la que tardaron emboscada otra cámara eso se echa de menos una una faja porque así lo bueno es que tal y como dices ahí la fuentes vino muy bonito muchísima era una faja

Voz 8 11:32 sí sí sí además

Voz 6 11:35 era el libro se lo agradezco a José Luis Cuerda porque iba a hacer este iba hacen un prólogo por mi culpa porque llego tarde a todas partes como bien sabéis en este programa como habéis podido comprobar no lo hicimos y esperábamos la faja con con alguna frase suya pero de verdad que ha sido todo ir a contrarreloj pero bueno aprovecha siempre para agradecerle el doble cuerda tú también estás en la nueva película de acuerdo bueno si ya veremos en montaje me dejan lo vimos pero que hay un montón de gente de todo el mundo pero claro tú

Voz 3 12:12 la salvaje será como hecho hubiese español se es más fácil decir la gente que no está que la gente que si estás

Voz 6 12:20 es verdad pero sólo haya era su paisano tenía otro trato a borrar en el montaje no tengo eliminar no era ese hombre espero que sí prevén de la película

Voz 3 12:32 en el teatro porque claro libro prodigios estas en el teatro con Dani Mateo JJ Vaquero con Nunca os olvidaremos ese me encanta pero tú con esa imagen de tristeza en tu casa con la radio y escribiendo luego llega el fin de semana y te conviertes en otro Raúl que va con dos amigos recogida en España en una gira claramente a cuando obedece a Se

Voz 6 12:53 el trabaja mucha pero me da la impresión de que esto es lo que más te gusta es que esto realmente lo la única actividad que tengo que es más reflexiva

Voz 7 13:03 es más personal donde más expresa quizás no

Voz 9 13:07 bueno es personal

Voz 6 13:09 todo eso sí que es verdad que le tengo un cariño especial porque al fin y al cabo esto sí que es lo que quería hacer de niño

Voz 8 13:17 no es eh

Voz 6 13:20 con esta intención esa cosa de quedarme yo sólo dibujando en casa me me transporta de alguna manera a aquello

Voz 3 13:31 la historia de los chanante en Cuenca con la facultad de esta poco contada eh tú como se quebrantada otra ahora mismo una muy poco contada pero realmente ahora después ahora que por fin apuntar de Bellas Artes fue una buena o sea yo y estás presentando el libro que tú los años es de de Bellas Artes con ese grupo de gente tan simpática que todos conocemos todos los grandes demente como los recuerdas te dio tiempo y alguna clase de verdad

Voz 12 14:02 es que tampoco estaba

Voz 6 14:04 vi mira yo vivía con Ernesto Sevilla íbamos a clase la verdad nos dedicamos sobre todo a hacer cortometrajes

Voz 3 14:14 sí sí pero pero ha dado mucho miedo la nos dedicamos sobre todo

Voz 6 14:20 unos es la pausa esta pausa ahí metido a la pausa también pero no dedicada sobre todo a los cortometrajes además de hecho bueno yo venía también hacer teatro en Albacete Italia el a él le interesaba mucho quería ser director de cine y quiere y lo va a conseguir

Voz 13 14:41 hay

Voz 6 14:43 Nos dedicamos a a eso nos dio mucho por ahí ya dibujaba más que más que él seguramente pero la verdad es que no nos dio por los cortos ya teníamos mucho ya tiene un nuestro éxito continuamos nuestros cortas en clase venido a la gente se reían bastante era están cerquita de lo que luego fue la verdad ante la verdad

Voz 3 15:05 si pasa el tiempo ser yo no existen ahora hay mucha gente haciendo muchas cosas en muchos sitios pero la verdad es que ese es el último gran grupo de gente reconocible con una propuesta que va más allá de lo visual que refiero al al mundo de visual que va a los libros que va al teatro la verdad es que como vosotros no no existe ya han pasado ya años es decir pasado diez años y no hay una renovaciones de hecho porque era emergente

Voz 14 15:30 no creo que sea que nosotros fuéramos especialmente brillantes eje ahora mismo hay muchísimo hay muchísimo de toda hay muchísimos humoristas hay muchísimos canales hay muchísimo

Voz 6 15:39 más vías para eso están los youtubers los cómicos en la tú

Voz 3 15:44 pues esa es tu casa Youtube en esa soledad de tu

Voz 6 15:47 bueno pues bueno hombre haber veo cosas pero no no me lo entonces respeto

Voz 3 15:54 ver vez con otros es decir lleva estos chavales que no

Voz 12 15:57 no hombre no que va además todo lo que es el movimiento me causa simpatía por

Voz 6 16:04 al fin y al cabo es

Voz 11 16:06 hoy mientras rebelde contra la tele y te lo medios de comer

Voz 6 16:09 qué canción queda pues al fin y al cabo tú tenías que pasar por un por un cuello de botella que estrechaba según sus gustos y ahora con You Tube no

Voz 3 16:21 ahora es la ley del más fuerte enfrentamiento también es una buena manera de sí sí sí

Voz 6 16:26 hasta entonces desde ese punto porque yo creo que es la hora chanante también nació poco así el éxito de La hora chanante fue el el primer programa que qué pasaba la tele por haber sido un éxito en Internet fíjate aunque se sea hacia para para la tele para Paramount Comedy que era un canal muy pequeñito entonces será Nickelodeon por la mañana para comer y por la tarde imagínate lo era que compartieran piso rodó dos canales ahora estemos

Voz 3 16:56 muy mayores se está aparte los hecho envejecer

Voz 9 16:59 escucha y hemos llegado que no

Voz 3 17:04 la últimas prodigios almanaque ilustrado de criaturas fantásticas y otras lamentables siempre es una buena idea llamar

Voz 10 17:11 este no tanto pero yo no siento mucha que lleva una agenda así complicada estaba convencido que era un poquito más tarde pero la siento mucho más se te perdono requiere prodigios háganse con esto y lo que es bonito es peligro mantiene dieta yo qué sé

Voz 6 17:29 pero es perfecto como regalo pero es verdad que es perfecto tiempo no me gusta pero qué bonito si tengo la suerte de trabajar que es una una está muy bien ser fuerza muchísimo en cada proyecto se lo toman por lo personal sí sí es verdad estoy muy contento prodigioso de Raúl Cimas un abrazo grande gracias muchas gracias

Voz 15 19:26 sí

Voz 1 19:29 Toni Garrido Cadena