Esperanza Aguirre niega que llamara a la Universidad para presionar a los profesores de Pablo Casado

Voz 1 00:00 las nueve y veinticuatro las ocho veinticuatro eh

Voz 1727 00:05 en Canarias Esperanza Aguirre muy buenos días

Voz 0589 00:08 qué tal Pepa buenos días cuánto tiempo quería

Voz 1727 00:11 quería conocer su opinión sobre la aparición de su nombre en esa información del mundo hoy sobre qué Pablo Casado aprobó la mitad de la carrera de Derecho en dos convocatorias en un mismo año en el año dos mil siete debes llamo usted porque su nombre aparece dice Esperanza Aguirre ya un profesor dijo oye a ver qué haces con ese muchacho que tiene que aprobar usted dijo eso

Voz 0589 00:31 pues mire lo primero que hay que agradecerle darme la oportunidad de desmentir esta información absoluta y totalmente falsa de que cuando yo conozco a Pablo Casado me dijo que estaba estudiando en ICADE yo hasta hace quince días que salió la información del Master de Pablo contó su currículum igual cuando me dijo mucho después que había acabado la carrera creí que había estudia que me preguntaban y decía que había hecho y carne y resulta que ahora dicen que yo llamé a unos profesores de no sé qué universidad hoy jamás he llamado yo a en tiene desarme ni mucho menos aprisionando a Pablo Casado ni a nadie es una información totalmente falsa amparado en el anonimato está yo le digo una cosa hay muchas razones para criticar y poner verdes a los políticos por algunas de ellas se dimitido yo pero hombre hay periodistas sobre todo lo que yo he sido columnista mundo tienen todos los mi teléfono me podían haber llamado me parece increíble que pongan este tipo de informaciones absoluta y totalmente falsa que os agradezco mucho prepara que le hayan dado la oportunidad de desmentirlo la hemos llamado

Voz 1727 01:41 sólo para esto le hago una única segunda pregunta Pablo Casado hizo campaña política con usted para las autonómicas aquel año el año dos mil siete hasta un mes antes de esa convocatoria en la que aprobó media carrera

Voz 0589 01:51 la verdad que no no puedo acordarme porque hace mucho tiempo Pablo Casado era un candidato de pero no era de los primeros de la lista no no sé si él estaba en Nuevas Generaciones muy y la verdad que no no le puedo no les puedo afirmar con seguridad o no la hizo no lo sé en Nuevas Generaciones cuando las elecciones son en mayo siempre tienen problemas por los exámenes porque generalmente están estudiando y además yo siempre les decía a los estudios son muy importante la política mayores pues primero acabar las carreras eso es verdad son los puedo contestar a esa pregunta con certeza porque no se analista pero me imagino que

Voz 2 02:35 Sarkozy no sacó escaño sacó escaño ya que sacó escaño en esa convocatoria

Voz 0589 02:41 en fin a usted la oportunidad que les destellos que el cincuenta y tres

Voz 3 02:45 decía que había muchos m setenta y dos

Voz 2 02:50 bueno pues usted es de de hecho cree que se pueda aprobar media carrera en cuatro meses