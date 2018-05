Escucha las noticias de las 13:00 (16/05/2018)

es la una mediodía en Canarias el presidente ya investido de Cataluña Quim Torra así como el presidente del Parlament y los partidos independentistas celebran la decisión de la Justicia de Bélgica de no entregar a España a los tres ex consejeros huidos en ese país una decisión que basa en un defecto de forma de la euroorden primeras reacciones que se siguen sucediendo ahora mismo en Catalunya Barcelona Pablo Tallón

el accidente se ha producido a falta de diez minutos para las once de la mañana aparecer una persona habría llamado a los servicios de emergencia al ver caer el ultraligero se ha estrellado en una zona cercana al aeropuerto de La Seu d'Urgell y sus dos ocupantes han fallecido se investigan las causas y las circunstancias todavía se desconoce si ha sido en un despegue o un aterrizaje la investigación la lleva la Unidad Técnica de seguridad aérea de los Mossos aún no se han facilitado las identidades de las víctimas

Medio centenar de economistas y de académicos han firmado un manifiesto en el que se comprometen a no participar en actos mesas redondas en las que no haya mujeres amplía Mariola

no están representadas en el sentido de que no están al nivel que se que les correspondería no esto hace pues los bebés los debates en concreto estamos aunque mesas redondas conferencias y siete era pues que al no estar representadas pues está perdiendo su está ponen la riqueza en el debate está perdiendo pues hay muchas cosas que al final no podemos olvidar que todo esto influye también en la política en el mundo etc