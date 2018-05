"Porque me siento muy vasca soy muy española"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser en Hoy por hoy con

Voz 3 00:07 Javier Limón muy buenos días hasta ni querido cómo estás te hemos llamado un miércoles Jones perdón enérgicamente Javier Limón está con nosotros los viernes ahora mismo que ahora es en Boston

Voz 4 00:20 pues ahora mismo son las cinco de la mañana Toni

Voz 3 00:24 cinco minutos

Voz 3 00:33 ya siento haberte despertarlos más en Los Angeles verdad Él no era mi intención despertar té a las cinco de la mañana un músico a las cinco de la mañana sea lo raro es que no es que esté despierto que esté recién estará despierta Javi podrías explicarnos por favor podías contarnos quiénes Ainhoa Arteta de llama para eso sólo eh

Voz 4 00:59 pues Ainhoa Arteta es tres cosas la voz lírica más importante femenina ahora mismo del panorama mundial que tenemos la número uno es además una una en un un un personaje una persona entrañable de nuestra cultura a todos los niveles ya que lo representa representa nuestra nuestra manera de ser por todo el mundo por tercero es una muy muy muy buena persona y una gran amiga

Voz 3 01:38 Javier se conocen bien ellos dieron luz

Voz 3 02:07 y agradeció a las cinco de la mañana sea tan lúcido con una cabeza tan bien amueblada para explicarnos quiénes pero hay más despertarse lo han con esta voz

Voz 4 02:22 parece que yo estoy soñando todavía no que como pues no te están canta también es Ainhoa bueno hemos Lasalle que esterilla Lori Reid que claro

Voz 9 02:35 la tierra tía buenos días bienvenida

Voz 7 02:39 bueno Arteta cómo estás Andalucía pues muy bien ahora mismo encantada sorprendida de poderes escuchará a Javi e ilusionada también por este maravilloso proyecto que que tengo con él la verdad es que lo que ha explicado Javi que con súper generoso conmigo además siempre siempre me anima mucho y y cree que soy la mejor y todas esas cosas pero la verdad es que estoy súper ilusionada y a mí con Javi me pasó una cosa muy especial que yo cada vez que me junto con él es como que se produce la magia

Voz 10 03:15 ido muy bien este en este último proyecto si no me equivoco Javi corrígeme

Voz 7 03:22 hemos vuelto a batir otro récord no sea nos hemos reunido dos veces ya tenemos la maqueta ya esquís

Voz 3 03:29 dos veces ya tenéis un proyecto sí

Voz 7 03:31 yo no sé cómo lo hacemos checo

Voz 4 03:34 es que de ahí no es aquella famosa frase de cuantos días cojo de estudio Ainhoa hice coge dos por si acaso

Voz 3 03:43 es medio en una tarde hacemos la maqueta

Voz 7 03:48 Ali me fui además me fui madre mía con el cansancio que llevo y tal le metí un rollo de estos de que les sometió a Javi antes de ponerme a cantar el pobre aguanta aguanta aguanta y luego empezamos hoy en media tarde pues ya hemos terminado como ya hemos terminado pues si ya tenemos la maqueta entera

Voz 10 04:07 ahora mismo voy a hacer el lo que tengo que hacer ya cuando nos volvamos a ver lograba grabamos digo pues migas

Voz 3 04:13 no está mal tú recuerdas porque hubo un momento en el que tuviste que decirle canciones de Nirvana descansar los es

Voz 7 04:19 sí canciones como Penélope

Voz 5 04:21 P

Voz 3 04:27 Javier el hombre que Tessa tu registro para llevar que a otro sitio Javier conmigo

Voz 7 04:34 puede hacer

Voz 10 04:35 lo que le de la gana Almudena pone a cantar por Camarón yo me voy a atrever porque es que este tío me me vea unos unos viajes que que además me convence llueve la verdad es que

Voz 7 04:48 cuando hacía sobre todos estos temas ya Penélope pues un tema un poquito más conocidos hacía Guns N'Roses hubo inicial pero dónde me estoy metiendo y sin embargo luego cuando lo escuché el el disco de la vida fue un éxito extraordinario pero para mí el Donkey Bagapsh todavía es un disco mucho más completos mucho más atrevidos mucho más agresivo aunque luego no tuvo no tuvo esa acepción que tuvo la vida ahora yo creo que vamos a hacer otra vuelta de tuerca sí vamos a volver a lo que era si no me equivoco eh Javi igual corrígeme el disco de la vida pero como Javi Aído está en Berkeley hay se está moviendo muchas cosas pues bases

Voz 10 05:27 es un disco de de de boleros de tal de de todo esto pero con una vuelta de tuerca me equivoco Javi

Voz 3 05:35 tan Berkeley donde son las cinco y diez minutos de la mañana

Voz 4 05:39 no yo yo el primero para mí es muy importante valorar la la vale entidad que siempre porque hay no es una tía que no tendría por qué hacer estos discos ella ella está entrenando grandes teatros del mundo de la ópera y con un éxito brutal y un reconocimiento bestial pero lo que me llama la atención de ella lo que me ha gustado siempre es que ellas cantar por necesidad siquiera por profesión ni por hobby osea yo he estado con ella en su casa

Voz 10 06:11 eh

Voz 4 06:12 porque les gusta en un cumpleaños irá canta en Nochevieja ellas canta os allá entonces el este es el quinto disco que hacemos cuatro de pop más clásico de canciones de Berlioz yo creo que ya nos hemos ganado pues pues eso elegir un buen puñado de canciones bonitas Hinault eso no nos olvidemos que que ella con su con la versión por ejemplo que hicimos de Eric Clapton no fue el segundo disco más vendido del año esas Navidades en toda España entonces bueno pues es verdad que funciona que a la gente le apetece poner un disco de no a mucha gente y disfrutar de la música pero lo lo más llamativo para mí de ahí no es eso que es una mujer creciendo una soprano lírica de de prestigio mundial luego con sus amigos es en Nochevieja se ponen villancicos con su hija esos niños no oyes

Voz 3 07:05 bueno eso lo hacemos los demás todavía se come también Hostalet

Voz 9 07:09 mismo lo que me Javier

Voz 3 07:13 vamos a dejarte descansar gracias por la introducción gracias por hacernos entender la talla de mundial de no Arteta nos encontramos el próximo viernes que tenemos acción vale no te olvides un abrazo muy grande Javier

Voz 9 07:24 de la cama condal un abrazo y un beso Ramón menos es decir si bien la cosa

Voz 3 07:31 hablando con nosotros bueno en uno segundo seguimos hablando con Ainhoa Arteta que el próximo veintiuno en el Teatro Maestranza

Voz 3 08:12 Ainhoa Arteta es una de las sopranos más conocidas y respetadas del planeta su voz es una herramienta poderosa y al mismo tiempo sutil es un referente mundial en lo que se conoce como lírica plena Pinto en la plenitud de su carrera con un dominio absoluto del único instrumento vive que existe ahí no está en Sevilla para estrenar el próximo veintiuno en el Teatro de la Maestranza la ópera Adriana

Voz 11 08:39 no

Voz 3 08:50 fíjate que estamos rodeados de gente que se dedica a volar hacernos volar a los demás iniciando cantar es lo más parecido a hablar

Voz 7 09:00 pues mira esta según entraba en el recinto yo ya mira si ellos vuelan el espacio aéreo el espacio tal y la verdad es que es verdad que nosotros cuando no estamos contando volamos o Nos nuestra exportamos a a un universo que que no es no es no es de Reiner no Esther no es no es terrestre sino que verdaderamente nos vamos a otro a otra a otra dimensión sí es verdad

Voz 3 09:27 ay no está en Sevilla como como digo el día veintiuno una una nueva ópera en la Maestranza esto es es estás tan metida en los ensayos a tienes responsables de que ibas a tener que dar una rueda de prensa volverás a ensayar algo de descanso y volver a ensayar y ensayar de tu vida es casi prepararte son pocas las veces en el fondo dedicas mucho más tiempo a prepararte

Voz 7 09:50 o sea que actuar bueno la verdad es que sí cuando tenemos sobre todo una obra tan compleja como como Adriana L Kurer donde hay muchísimos eh muchísimo los papeles pues claro ahí tiene que haber una un ensayo una para acoplar todos no pero sí nuestra vida en general es de estudio de continua preparación para luego ese momento que es una hora y media dos horas tres horas máximo o si haces un Wagner son cinco que a mí eso no me arreglo todavía pero de escenario pero lo demás son horas y horas y horas y horas diarias vivía es

Voz 10 10:31 tú y yo es una vida que como digo yo que la sombra del glamour es mucho más alargada que el de la luz del que Grillo desvelamos

Voz 3 10:40 porque es muy gráfico en la sombra del glamour que es alargada hay una tienes que hemos contado treinta y dos apellidos vascos

Voz 7 10:46 sí contabilizados seguro

Voz 3 10:48 el mismo tipo sientes mucha afinidad por el eso sí a ver si iban a ser XXXI tiene porqué no Adele siente Borneo

Voz 7 10:57 siento mucha afinidad por el por España en general hizo mucho por el sur yo soy de las que opina

Voz 10 11:04 que España hoy por hoy

Voz 7 11:06 nunca mejor dicho como el programa se titula I sería a España si no estuviéramos tampoco los vascos somos una parte muy muy importante en la historia de este país por lo menos el que hay

Voz 10 11:17 qué ha querido leer historia ella ha querido mostrarse ahí está yo no me lo ha intentado

Voz 7 11:24 por supuesto que me siento muy vasca porque me siento muy vasta soy muy español

Voz 3 11:29 no hace poco yo es un tema no pasa nada hace poco contabas propiedades que recibiste en su día una carta de ETA solicitando el impuesto revolucionario

Voz 7 11:38 bueno pues sí pero son cosas que hemos vivido los vascos hemos

Voz 10 11:43 eh mira el libro patria es un libro que recomiendo leerlo leerlo a a todo el mundo

Voz 7 11:51 no yo lo recomiendo leer y fíjate Toni yo no he sido capaz de de leerlo lo toque leer poco a poco porque según lo voy leyendo me duele porque son situaciones que hemos vivido de verdad que que bueno pues es un un sin sentido cuando

Voz 10 12:08 cuando la la no razón la la brutalidad toma parte de de de la vida

Voz 7 12:17 pues si ocurren cosas que no que no son lógicas y que no son no son conllevaba con la con con la convivencia normal bueno pues esto a mí también me ocurrió muchas cosas yo vivido desde el franquismo porque ya tengo mis años hasta el post franquismo la el la

Voz 3 12:37 sale la cuenta todo todo sí sí sí

Voz 7 12:39 salen salen salen lleva yo tengo bueno pero pero no me importa os a los llevó además es que yo creo que cumplir años es es

Voz 3 12:47 el regalo el es mejor que no cumplirla

Voz 7 12:50 supuestísimo lo tengo clarísimo

Voz 3 12:52 es algo que les gusta mucho el año dos mil dieciséis en plena madrugada de la Semana Santa de esta ciudad la Basílica de la Macarena no canta el Ave Maria de Bach

Voz 3 13:14 en una iglesia repleta no esta cita

Voz 15 13:19 para tu genero

Voz 3 13:20 para tu negociado es muy importante Carmen Herrero de Sevilla Don Juan Sevilla es más de ese país frutales

Voz 7 13:28 el Sevilla seguía es importantísima en todos los sentidos para la lírica para la cultura para el mundo en no nos olvidemos para quien no sepa hay más de ciento cincuenta óperas basadas en la ciudad de Sevilla ciento cincuenta nombre contamos cómo verás de cartel básicas que son Carmen Barbero de Sevilla Don Giovanni yo me conformaría con que esas tres estuvieran de continuo en cartelera en el teatro La Maestranza Ike porque es de obligado cumplimiento para todos los extranjeros que vienen a ver la ciudad que luego después de verla ciudad contemplarla vivirla puedan ir a la Maestranza puedan escuchar una Carmen de la Maestranza de Sevilla un Barbero de Sevilla de la Maestranza de Sevilla o un Don Giovanni es vamos esto en cualquier país que se precie que que sepa de qué va la cultura y el turismo

Voz 3 14:24 no vamos lo tenían ya han hecho que buenísima que hacemos por la mañana en la ruta de Juego de Tronos claro por la tarde ya nos vamos pero me parece un extra

Voz 7 14:34 pero a ver que esto los turoperadores lo hacen en países extranjeros en en en en Austria en Alemania en Francia y tal pero aquí yo no yo que es que deberían deben de las entradas deberían de estar ya vendidas por los turoperadores

Voz 10 14:47 es bienal el teatro lleno viendo la producción propia del de las Carmen del

Voz 3 14:53 al teatro La Maestranza de Sevilla es un honor es una banda y da un sentido a la ciudad

Voz 7 15:01 visto durante el día y lo mismo es Giovanni y los mismos Barbero de Sevilla saques que son son verdaderamente yo pienso Perea no sólo en Sevilla en España tenemos un patrimonio histórico cultural muy importante yo siempre pienso que el Ministerio de Cultura y el deporte no deberían de Unidos deberían ir unidos Ministerio de Cultura Turismo porque creo que son dos potencias juntas que podían dar muchísimo de sí al país yo solamente espero

Voz 3 15:28 qué te están escuchando con la que están tomando nota porque parece que estás aquí mandando e interesante pero es pero sobre todo es una perspectiva de una mujer que viaja todo el año sí porque esas todo el año viajando aquí conoces todos los toda Europa Estados Unidos allá donde haya un teatro lírico ya estado tú me parece que esa perspectiva deberíamos sentarnos diariamente eso que dices el turismo y la cultura me parece que es interesante pero deberíamos sentarnos con quién manda si la gente que conoce is sentarse en una misma es hablar oye tú que has visto para hay que podríamos hacer aquí sería interesantísimo futuro

Voz 7 16:02 además es que yo estoy convencida de que que daría muchísimo muchísima aportaría muchísima economía mira yo por ponerte un ejemplo estamos viendo en enero y no pero totalmente mira en Sevilla ciudades Sevilla ahí estoy convencida que todos los hoteles restaurantes y todo de Sevilla verano que bueno hace un calor horroroso pero si tú pones estas óperas con todos los turoperadores que viene tal hice las ofreces a a los a los extranjeros vamos es que los hoteles es que tienen tienen otra no tiene otra salida a todo esto

Voz 3 16:53 importante esta Carlin Paradis pues porque fue el genio

Voz 7 16:55 seis de mi carrera precisamente esta Carmen con calma así con George dirigiendo pues porque me cuando tenía seis años padre me regaló el disco de Maria Callas yo no sabía ni lo que era la ópera mil opera Carmen y opinen y quién era Maria Callas pero en aquel entonces que además eran discos de vinilo

Voz 10 17:15 no te hacían un regalo en en aquel entonces con aquello jugabas fuera un disco un tebeo una rueda o una o un balón

Voz 7 17:25 y a mí me regaló mi padre estos discos yo me acuerdo que me pasé todo el verano cantando IAS

Voz 10 17:31 final termine cantando y bailando la Carmen la tengo en el ADN

Voz 7 17:35 osea la Carmen mese de todos los roles íbamos o no será yo quiero que llega un día que pueda hacer mí

Voz 3 17:43 y ese día no ha llegado todavía va a llegar

Voz 7 17:46 lo que puede ser posiblemente no sé si voy a poder por por por fechas calendario pero si no es en febrero serán otra fecha pero ya la tengo apalabrada porque además quiero darle quiero darles a sorpresa que no sé es que espero que no me escucha

Voz 3 18:00 en la radio mi padre a mi padre que tiene ochenta y un años

Voz 7 18:03 pero que

Voz 3 18:03 no sabemos si dial cerrar el ciclo USA sesenta y tres el hombre que te regaló ese día para imaginar de padel tiene lo tengo en la cabecera

Voz 10 18:16 Massa el tengo el lo tengo

Voz 3 18:20 estaría bien conocer una habitación de P S pero bueno ante de Disa Adriana que está preparando para el próximo día veintiuno va a estar aquí hasta junio

Voz 7 18:31 hasta junio odiados mira pues de verdad es un título que no es muy conocido

Voz 10 18:36 eh digamos eh a nivel popular pero a nivel lírico es muy conocido obviamente y es de los de los

Voz 7 18:44 de los caramelos más buenos que le puede pasar a una soprano

Voz 10 18:48 no de de mi de una soprano lírico unas sopranos Pinto es una maravilla de Errol interpreto el papel principal de Adriana que es una gran actriz en aquel momento de París y bueno pues es una trama entre entre política amor illes un poco la moraleja final te la voy a contar un poco

Voz 7 19:11 es que los artistas Si se meten en política mal asunto porque salimos tranquilos nosotros podemos dar consejos podemos decir pero como nos metamos en política salimos pues kilos y es lo que le pasa a la pobre Adriana pero sí quiero hacer un llamamiento a todos los que están escuchando que no se la pierdan porque es una gran producción que trae Maestranza del teatro en Nápoles hay un elenco increíble una mezzosoprano un tenor eh son maravillosos y el barítono también y además un elenco que la mayor parte son españoles que es algo que hay que destacar que hay que hay que aplaudir del teatro la maestra

Voz 3 19:52 algo bueno hay nuevo julio volverá al Bolshoi volverán a poner vamos ya tiene cerrado Don Carlo el Teatro Real de Madrid la temporada que viene Madame Butterfly en el Liceo Katiuska la zarzuela La Traviata en Málaga en otoño pondrá voz a la banda sonora de la última película el director Dani de la Torre madre mía me estoy agobiado luna tan sólo leyendo el trabajo que tiene que hacer Ainhoa Arteta yo ya no Arteta es un verdadero placer hablar contigo muchísimas al cual me entera que tenga es buena mañana mucha suerte gracias seguimos en Hoy por hoy

