En pleno mes de mayo el invierno acaba de llegar a Sevilla

Voz 1 00:00 quién nos lo iba a decir Tom dieciséis de mayo Sevilla pleno invierno

Voz 2 00:15 el invierno puramente sea culpa de la persona que tengo a mi lado que es el responsable de que el invierno esté instalado en Sevilla Peter welter es alemán y es la persona que busca los escenarios es el dueño y señor de Fresco Films si el galés y de los productores el rey de las localizaciones señor de los siete cásting protector del Estado español como escenario de Juego de Tronos leve espetos herido nuestro humilde estudio pite la escalerilla no es verdad que es Peter sí que es la Mister nuevas productoras hasta el día de seguridad socia al tú eres pagas tú bebas

Voz 3 00:51 vamos todos nuestras deudas siempre

Voz 2 00:53 vale lo de Winter is coming to productoras llame Fresco Films

Voz 1 00:57 tiene algo que ver una gala ayer en el nombre se creó bastante antes que que la serie no se lo poesía

Voz 2 01:05 hemos porque a lo mejor somos tan frescos bueno siempre recuerda el primer día que alguien te te llamas se pone en contacto contigo no sé si HBO no sé si algún tipo de contacto Peter vamos a hacer Juego de Tronos estamos pensando en rodar otros de tronos en España como lo que estuve esas primeras conversaciones

Voz 3 01:29 claro que sí además es que fue hace ya cinco años justo después de mi cumpleaños en marzo cuando me llamo uno dos productoras de Juego de Tronos me dice mira nombres tal te llamo de Juego de Tronos si es que queremos vienen a rodar a España lo primero que hice fue en ese momento estaba rodando un anuncio publicitario y lo primero que hice fue decirle a mis compañeros que raster adelanto los programas de la de la radio a ver si ya había un programa bromas pues que que me buscaba no fue así a partir de ahí

Voz 2 02:02 imagino que es un trabajo muy difícil localizar hay que ver los sitios en algún momento pensasteis que aquello era un motor económico porque hay mucha gente que vine a Sevilla es maravillosa altos fantástico la comida la gente pero viene a seguir la ruta de Juego de Tronos hay mucha gente que ACS ese camino en algún momento pensaba que se iba a convertir eso en un motor económico de la ciudad

Voz 3 02:24 no eso sí lo lo teníamos bastante claro saques sabiendo de la repercusión de la de la serie fue uno de los nuestros puntos fuertes siempre cuando hablábamos negociaba vamos con con cualquiera pues para rodar en sitios públicos o privados diciéndonos chicos osea que esto es como plantar una semilla no es que no esperes los frutos ahora no por favor no

Voz 2 02:47 ah

Voz 3 02:48 lo suyo es no convertir esto en pan para hoy y hambre para mañana sino es que los frutos los recogemos todos el año que viene o a lo largo del tiempo porque es que aquí va a haber muchísimo muy movida graciosa esto creo que se ha producido no

Voz 2 03:00 hay Peter tú eres alguien que guarda los secretos Nos porque de gas firmaba un contrato que que te obliga a guardar se se lo contaran perdería hasta la camisa además hicieron que es muy difícil mantener en secreto por ejemplo esta semana hemos visto imágenes de los protagonistas en Sevilla volar la gente tendría que comer cenar las lo paseo gente sale les hacer una foto pero realmente con una producción tan gigantesca finalmente la información que tenemos es muy poca charla se que sabemos que está rodando en Sevilla no sabemos mucho más decir es muy difícil guardar un secreto y formará parte de de los grandes atributos de profesión es importante saber guardar bien los secretos

Voz 3 03:39 es fundamental sin sin saber guardar el secreto uno no se mantienen en este negocio porque no sólo jugó sino en toda clase de producción nosotros firmamos contratos con financiar confidencialidad que tiene que ver pues claro que hay que proteger el producto no muchas veces también para protegernos a nosotros mismos porque si nosotros de antemano decimos lo que estamos haciendo o para que producción lo mismo como la bolsa suben unos precios sea su mala gente y entonces claro es que no se puede es fundamental

Voz 2 04:10 ahora mismo pero dando por aquí sí bastante bastante por el norte

Voz 3 04:20 PP por allí por antiguas vías romanas

Voz 2 04:26 vamos a buscarlos antiguas vías romanas mujer construir algunos de los escenarios que Peter mostró de los productores ya han sirvió que finalmente se han convertido en escenarios Juego de Tronos ya son sitios míticos por ejemplo uno de los momentos más tensos de la última temporada el pacto entre la reina de dragones y la reina de los siete reinos que tuvo lugar

Voz 1 04:42 en la ciudad romana de Itálica Sevilla

Voz 4 04:45 mi hermano Jamie informado correctamente me pedís una tregua si es todo

Voz 5 04:49 esta tenemos algo que mostrar este

Voz 2 04:55 en la aparición estelar de uno de los dragones de la plaza de toros Josune

Voz 5 04:59 una de las escenas más respecta

Voz 2 05:02 seria habéis estado en muchísimos sitios en las calles de Girona en Alcázar de Sevilla Las Bardenas Reales de Navarra Molina de Aragón en Guadalajara en el norte de del país imagino que muchas chatines muchas virtudes seguro Peter pero tuvieron que pide los permiso para hacerlo bueno

Voz 3 05:24 lo lo pedimos nosotros no a nuestro equipo nosotros mi compañero Sáez que por cierto se acaba de llevar el por segunda vez el premio al mejor localizó el mundo ahora mismo en el premio al mejor localizó si cese en Los Ángeles y una buena él nosotros siempre nos encargamos de buscar los sitios desgraciadamente para él pues luego se encargaría de los permisos

Voz 2 05:46 tiene que tiene que ser muy complicado cualquiera que haya hecho reforma en casa que te ves una licencia de eso es muy complicado con tiene que ver con la Administración tiene que ser complejo verbos otras armas pedís quiero ir a la plaza de toros con cuánta gente va a ver rodajes aéreos porque nosotros estamos rodeados de drones una de vuestras misiones es proteger los rodajes electrones no voy a ser que se cuele un dron grave justo lo que nosotros que trajo tremendamente complejo

Voz 3 06:12 es muy complejo es muy complejo y también pues la negociación con la administración es compleja pero afortunadamente contamos con el apoyo de todos porque todos son conscientes de que realmente esto como hemos dicho antes no puede ser una mina de oro en el futuro para ellos en cuanto a promoción turística para más rodajes incluso entonces los beneficios están ahí y eso realmente lo hace relativamente fácil negociarlo ahora como nosotros rodamos casi siempre en sitios emblemáticos e históricos es que la complejidad está ahí también no en cuidar los monumentos ser embajadores de nuestra tierra no sólo promocionando la tierra sino también cuidando la cuidando cuidadora pues para que podamos volver

Voz 2 06:55 buscando en Google vías romanas Sevilla

Voz 3 06:59 estamos a ver si están todos los puestos tocar la Vía Romana partía de partir de Sevilla iba por Salamanca hacia el norte a comérselo

Voz 2 07:07 sea de aquí a Salamanca a ver enorme no perdona ya tenemos datos sabemos días Salamanca están rodando Juego de Tronos el tú te pones en contacto con esta gente ayuntamientos tú dices hola somos te de Juego de Tronos porque en este momento te dicen a Juego de Tronos y con éxito Hugo aquí podemos cobra mucho os tú dices mira aquí estamos para una una costa cortadas unos amigos y amigos

Voz 3 07:37 o como es interesante que preguntes esto porque es que esto a lo largo de las temporadas ha cambiado porque en la primera temporada de la primera es de la quinta a la sexta y la séptima realmente cuando entramos en contacto con las administraciones no podíamos decir de qué se trataba sólo pues ya en un punto de inflexión pues cuando habíamos pasado en la confirmación y demás pues ya podíamos hablar en también en confianza haciéndoles firmar hay edad para que no salieran a la luz

Voz 6 08:05 en

Voz 4 08:07 eh

Voz 3 08:08 es que hasta llegar a ese punto pues si teníamos que cambiar un poco la estrategia hay hablar de pues estamos rodando una película nada era verdad una película de época inglesa pues bueno pues nos invitaba a no

Voz 2 08:21 este boca época sabes que una vez conocidos al cierre Martin el creador de de los libros y los que se basará poco dentro no yo Tube ponen la conversación más surrealista cuando hay remar tiene el gran autor el escritor vino hola qué tal soy George Orwell entonces es que la mejor pizza del mundo está que en Oviedo y empezamos a ver de pizza seis hablamos de nada más que no fuera la piezas conoció a George RR Martin vine a los rodajes dicha fantástica claro claro no bueno se pizza viene viene de juego otros viene a los rodajes ha venido

Voz 3 08:55 sí sí no IBI hecha con fuego alivio no que

Voz 2 08:59 bueno fuego Colirio no sé pero ayer hacía treinta grados en Sevilla y calorcito sí que hacía uno Peter vamos a dejar que sigas trabajando de aquí a Salamanca un sitio ahora mismo donde están rodando Juego de Tronos uno de los responsables Splitter que jura que no conoce el final de la serie lo juro locura que no sabe cómo que muere pues bueno actuaremos mucha gente pero vale y por eso recuperarnos bien por la noche no es que la la ignorancia muchas veces nos vas a contaría contra nosotros vivimos ese es el secreto muchísimas gracias todo lo doy gracias por un trabajo tan extraordinario que hecho cuatro veces durante cuatro temporadas distintas hayamos podido disfrutar de esos sitios tan maravillosos en una serie tan importante como Juego de Tronos gracias a gente como tú muchísimas gracias muchas gracias seguimos en Sevilla desde cuarenta y tres minutos una hora menos en Canarias