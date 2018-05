100 Yardas - Locura por Russell Wilson (Programa 119)

Voz 2 00:00 sí el fútbol americano

Voz 1025 00:29 qué tal estáis bienvenidos una semana más cien yardas bienvenidos al mundo del fútbol americano hoy voy a comenzar manera distinta sabéis que siempre os agradecemos enormemente que estéis al otro lado que nos acompañe seis que comparta con nosotros no sólo en cien yardas punto com sino también en nuestra cuenta en Twitter arroba cien yardas guión bajo todas las preguntas a las inquietudes bueno pero lo de esta semana ha sido espectacular os pedimos que participase participase seis en él el concurso de el famoso muñeco Iker dos mandáis Cortés de voz y vídeos contándonos el porque porqué Weiss engañan enganchados engañando no lo sé ha y que cada uno hace lo que quiera pero enganchados al mundo del fútbol americano con tal cantidad de vídeos que nos han llegado pero os lo digo de verdad tal cantidad yo voy a seleccionar hemos seleccionado vaya unos diez aproximadamente pero os aseguro que hay más de ciento cincuenta vídeos que nos es complicado poneros a todos al aire eso sí no los hemos escuchado todos hemos estado viendo todos los que hay los hemos compartido con el equipo tenemos ganador o ganadora Ganador A Ganador hasta aquí puedo leer atentos al programa porque lo vamos a desvelar algunos de vosotros vais a tener la suerte de escucharos pero de momento tengo medio equipo repartido hoy a Iker sagas tiene tengo un coche en algún lugar no se cita por San Sebastián dos por dónde anda hola Iker qué tal estás

Voz 3 01:56 muy buenas vamos a decir que camino de San Sebastián vamos a dejarlo ahí es por cierto que nunca decepciona en esto yo no estas expectativas pero de largo

Voz 1025 02:08 de largo de verdad casi una locura Ricard que están en la redacción de de el programa vamos a enloquecido él crecido porque ya buena semana sacando vive made de Pontes no podemos meter todo esto porque hacemos por ahora más sólo de voces digo bueno pues nada ya saquemos unos cuantos está hoy de estos hemos visto todos los que habían ya hemos decir quién era el ganador

Voz 3 02:30 bienvenido sea una locura muy bien bienvenido

Voz 1025 02:33 ya sea señor Louis Jones Barcelona que te estás aquí estoy también

Voz 4 02:36 tirando con todo esto que estás explicando y Nadal agradecerles a saco a esta gente cada semana y que hacen que este momento de la semana sea después de estos meses de locura que llevó que por cierto aprovecho para hablar un poco de mi libro y pedir públicamente a todos disculpas porque sé que mucha gente está interactuando conmigo probablemente piensen que no no estoy allí dando respuesta es cierto no lo estoy darme una semana chicos una semana diez días estaba enfrascado en un proyecto que ya está llegando a sucumbe quisiera pedir esas disculpas por no estar interactuando pero que enseguida enseguida vuelvo porque ellos nunca fallan gracias

Voz 1025 03:15 os voy a contar la verdad Luis Jones estuvo cenando conmigo olímpico se vino arriba muy dijo bueno ahora ya estoy dispuesto a cualquier cosa a pasando más hambre madre mía el chaval ya está

Voz 4 03:33 sí hombre sí sí sí claro que decía oye

Voz 1025 03:36 cierto en Nava tenemos también metemos por el sur de España os cuento que una de las noticias de la semana está haciendo el cambio de de propietarios de Carolina antes que parece ser que va sí finalmente David Taylor el mánager el qué que se haga con el equipo y que sea el nuevo dueño de de los Panthers Jerry Richardson era quién puso a la venta el equipo no no debe ser fácil yo no sé qué inquietudes en torno a estos temas pero no debe ser fácil EEI debía haber mucho candidato a al a querer comprar un equipo de fútbol americano y franquicias más que que son potentes no Carolina claro

Voz 5 04:19 en este mismo en este mismo caso precisamente pues el rapero el que se llamaba explica David encabezó una una candidatura para intentar para intentar comprarlo al final no es Stephen carril la estrella de la NBA yo yo creo que incluso en este proyecto si la interesado en conseguir una participación porque claro el nación Charlotte si es aficionado de los Panthers así que sí por supuesto que los aficionados a la NFL quieren acceder a este tipo de de cosas que a mí me da pena porque son propias de un propietario negro habría estado muy bien bueno sabemos gente como Paul Allen el que fundó Microsoft con Bill Gates es el dueño el si Hawks entre otras franquicias del deporte sea quiero decir es algo que está muy cotizado una franquicia

Voz 1025 05:06 por qué porque entiendo Iker que debe ser osea es un negocio desde Quito pero luego luego cómo cómo lo vivimos aquí a nivel contacto

Voz 3 05:16 es sí

Voz 5 05:18 bueno pues fijaros en en Cannes el dueño de los Jaguar está intentando o va a comprar Wembley ya está el proceso en marcha hay rumores de que pueda algún día llevar una Super Bowl allí de que un equipo sea quiero decir los contactos que para un propietario a nivel económico

Voz 3 05:36 esto

Voz 5 05:37 es que son gigantescos al margen de que las franquicias son un negocio

Voz 4 05:41 hombre digo no son negocio no es como el fútbol a veces que algún equipo pues pues fue

Voz 1025 05:47 más ese escaparate de cara al tema

Voz 4 05:50 tal historia ruinosos no no en las franquicias de la de Pelle son negocio Dix

Voz 1025 05:57 yo lo dicho de todo lo que ha apuntado hay una cosa que a mí el otro día lo comentábamos Andrei hicimos un vídeo de ella a mi se me se me antoja dificilísimo por no decir imposible que algún día veamos una Super Bowl fuera de Estados Unidos por yo también lo hace el evento tan bestia para ellos que a mí me sabe es como si si un día se quedaran sí en acción de gracias yo no me lo creo eso eso no lo

Voz 4 06:22 permitirían esto como como tiempo a poner un ejemplo es como si es como esto sería como si cogiera una procesión de Sevilla te da llevarlas a a Londres

Voz 1025 06:32 claro claro déjame una cosa que tengo al bueno de Ricard que acaba de entrar con todas cuánto cuánto sacan al final micro porque dio la orden hola el nueve de los que pueda haber día cuando participantes la la gente se ha volcado increíblemente hay en en con sus vídeos para son a tenemos ganador o ganadora tenemos un padre y una hija bastante más de lo bueno vale que van a poder ver todos los vídeos también quién Ya punto com vamos a subir a nuestro canal de Youtube estuvimos ahora todos para que la gente les echa un ojo con lo cual tiene un una una ventaja extra y os contamos si no habéis caído en esto sí sí vamos a seguir todo esto en Youtube Si no nos seguís en Youtube nada pero chillando seis en Youtube quizá sea hice el ganador de este mes del casco os sorteando que que quién no haya ganado igual gana pero eso estamos sólo te pueda dar las gracias a ti José ya sabes de qué equipo era eso todavía no

Voz 4 07:32 me está costando un poco no gusta gustan los delfines

Voz 6 07:35 bueno poli bueno poli rollo ganadores gracias Richy Castellanos

Voz 3 07:43 no tengo aquí

Voz 6 07:47 cada uno convivencia Ricard cómo puede vamos luego le pasó uno gol

Voz 4 07:52 brillos vale en

Voz 1025 07:54 pues chico se en nada os pondré todas estas historias que nos acaba de pasar Ricar en cuanto a las tengamos pero bueno en noticias de la semana a cosas que quieras está carica

Voz 5 08:07 no sé qué os parece ser que es un poco al margen del juego pero me me parece muy interesante luego luego traigo algún tema deportivo también eh pero me parece muy interesante este esta resolución judicial que a a favor de creo que es el Estado Nueva Jersey de que se pueda apostar en la NFL las apuestas son legales a partir de ahora esto abre un un camino o una puerta peligrosa por otra de negocio nuevamente no no

Voz 1025 08:35 le he dicho yo creo yo creo que el mundo del negocio ya ya lo tenían claro sea ya no sólo se apostaba en Las Vegas sino que que se ha abierto a a nivel Generali entiendo que cuando hacen esos porque realmente han visto el

Voz 4 08:50 no no eso es imparable yo bajo mi punto de vista será será en palabras algo que va a ser obvio que que que va a salir va sé que hay hay hay evidente muchos hay muchas partes de tacto horas no en ese aspecto eso

Voz 1025 09:03 por si por si hay manipulaciones en los partidos no

Voz 4 09:06 no claro uno uno va por ahí pero también un poco de todo lo que en torno a esto que es incentivar el juego bueno ya hay mucha tema social que ha afectado o no por por estos aspectos y por ahí está intentando hacer un poco de palanca negativa no ampara el tema pero va yo creo que los lobbies esos no no va a dejar

Voz 1025 09:27 te te digo una cosa para que seamos conscientes de que ya el nivel de apuesta era enorme osea entiendo que que simplemente a Le han dado luz algo que ya ya pasaba ya daba ideal

Voz 5 09:44 así que le han dado un marco legal vamos a pensarlo ahí porque era cuestión de entrar muy muy a fondo pero sí sí que

Voz 7 09:51 para la NFL pues

Voz 5 09:54 se quiero decir hay un hay un negocio paralelo con el tema de las apuestas gigantesco el hecho es que tenga un marco legal lo va a hacer más grande todavía como dice Luis y yo creo que eso eso es de cajón es algo inevitable pero pero creo que hay que saber lleva Carlo sea quiero decir si efectivamente lo lo que dice José que que no que no caigamos en amaños que es ha pasado siempre pero que que esa burbuja no crezca tanto que explote y se convierta en un problema sea yo creo que es algo que inevitablemente hoy va unido al deporte

Voz 4 10:28 es regularlo me parece correcto hay que regularlo porque bueno sino caemos en esto hablamos ya de mafias y cosas pues importantes no el regularlo siempre me parece correcto lo que pasa que bueno y se juntan tantas cosas es yo creo que bueno está fuera de nuestro alcance también el poder evaluar o valorar muchas cosas de este tipo es decir de unidad

Voz 3 10:53 a completamente pero pero sí sí es agua

Voz 4 10:55 a a atención claro

Voz 1025 10:58 oye por cierto es una cosa que se me ha olvidado sólo por rematarlo que estábamos comentando no dueño de los Panthers de David per que es ante Trump a saco si no no récord reconocida públicamente un tío que no puede control seis y eso puede ayudaron a

Voz 4 11:17 pues a ver si ficha Clapper ni no

Voz 1025 11:22 yo no sé yo si yo no soy por dónde va pero bueno ahí siempre hay es raro eh

Voz 4 11:30 entonces las franquicias yo creo que los más es son los dueños tira más hacia el conservadurismo vale americano como se llama si tiene saber quién tira más hacia allí que no hacia la parte progresista pero bueno mira será un equilibrio ahí me gustaría verle sus me gustaría verle en sus sesiones de no en sus consejos de administración porque al final es todo un negocio conjunto entre los propietarios no

Voz 5 11:53 que es curioso porque bueno Carolina del Norte no es precisamente el estado menos conservador Dios

Voz 4 12:01 la qué

Voz 1025 12:02 para nada es una muy consejo

Voz 5 12:05 por todo lo que sea este perfiles de propietario

Voz 1025 12:09 no es que una cosa que nos pasó la semana pasada es que justo salía han después de el podcast los calentar tres oficial es el primer partido este año de la temporada será un Filadelfia Eagles Atlanta Falco que me parece un partidazo

Voz 3 12:22 el partido

Voz 1025 12:24 sí a mí si lo brutal a mí también y luego quiero ver un poco pues como Bon todos los equipos esos primeros cruces no que nos dejó está aquí

Voz 4 12:34 lo que de salida ya se puedan medir dos equipos que será posicionar para Super Bowl porque para mí los dos llevan etiqueta súper perfectamente salí colegas tengo a mi me parece de de me parece bestial osea que que brutal

Voz 3 12:48 no

Voz 5 12:49 no es no es nada nuevo no lo hice el año pasado

Voz 4 12:51 sí también era la la final

Voz 3 12:55 fue la final no me parece

Voz 4 12:56 sí sí creo que si no recuerdo mal Fuenlabrada fue la Super Bowl no se enfrentaron no no lo fue

Voz 5 13:03 no no no la la la pasada fue los Patriots contra los chips que fue una gran sorpresa importante los Chifa los patrios

Voz 4 13:13 sí sí sí mano en ese inicio tan tan dubitativo que tuvieron ella al final

Voz 3 13:18 dijeron pero

Voz 5 13:21 con el campeón Philadelphia va a jugar contra Atlanta buscando un enfrentamiento que ya se ve que ya se produjo en los play off yo creo que va a ser un duelo con bastante morritos

Voz 1025 13:31 sin ninguna duda de de de la primera a EE de las primeras jornadas están mirando a ver qué me llamaba la atención por cierto en los partidos de Acción de Gracias serán Lion Chicago que es un clásico es contra el Falcon que también puede ser un partidazo según como vaya nido añadió a esa semanas yo si te soy franco que también

Voz 4 13:54 tuve mirando a ver la cara al final que apetece ver no ya iremos viendo qué qué equipo estás no me apetece ver pero a priori si te soy zancos creo que habia otros duelos más más bonitos por nombre también

Voz 3 14:09 si tienen que jugar si si eso está

Voz 4 14:14 es evidente no pero bueno

Voz 3 14:16 sí sí sí sí entonces oiga

Voz 5 14:20 yo creo que siempre vayan como vayan siempre va a ser bonito Cleber

Voz 3 14:23 claro sí

Voz 5 14:25 el Nueva Orleans Falcones pues podemos ver un duelo de pistoleros y de puntos y de ir espectáculo

Voz 1025 14:33 por cierto en una cosa voy a llamar un momento Garay pero antes de llamarle eh para que lo comenté y se estado viendo primer dato importante cinco partidos de furia Reynders en horario estelar algo tiene que ver un factor bueno algo no

Voz 5 14:50 lo que sí absolutamente todo

Voz 4 14:52 cuánto cuánto cuánto es partidos de vimos la temporada pasada uno ni uno no pero cuantos partidos estuvieron ahí de ellos en EE

Voz 5 15:03 el la estrella prácticamente nada clara

Voz 4 15:05 cada precisamente por eso te digo una osea que si si Garó pueblo tiene mucho que ver osea a ver aquí yo creo que entra en el todo el tema de de contratos no publicidades y todas estas cosas y ahora mismo lo tienen un foco espectacular

Voz 3 15:22 tiene

Voz 5 15:24 el factor Gallo Polo y el factor galo pues lo lo ha eh vamos a decir que lo han multiplicado por cuatro

Voz 4 15:29 claro

Voz 5 15:30 pero el el Jaime que tiene de estos fortines ya viene viene eh quiero decir no va a haber un señor llamado Richard Sherman que vende muchas camisetas que ahora va a jugar de rojo

Voz 3 15:40 es más también también pueda también cuenta hoy en día

Voz 5 15:43 son un equipo muy atractivo por lo que vaya a pasar con ellos pero pero Luis Sastre sin sin ninguna duda el el mayor porcentaje va unido a lo que es pueblo provocó a final de temporada y está potenciando

Voz 3 15:58 tú esté cara al año que viene

Voz 5 16:00 no sé si son favoritos no sé si son candidatos no pero desde luego atractivos un equipo

Voz 1025 16:07 claro que

Voz 3 16:08 qué va a verse déjame déjame

Voz 1025 16:11 vamos a ir un momento a Estados Unidos y luego seguimos comentando estas historias del calendario porque por ejemplo el final de los dos fins los cinco últimos partidos luego lo cual no

Voz 3 16:20 te la tele cita bien

Voz 2 16:23 el fútbol americano

Voz 8 16:32 no

Voz 1025 16:42 venga pues le demos se encaran Erika como siempre queden Garay que te ves tal buenos días para tío hermano cómo va

Voz 9 16:49 un abrazo José Antonio saluda a todos el cien yardas

Voz 1025 16:53 el metemos en el sur de España está por llamar pensaba que llamaría a él antes que tú oí al llamado tuvo antes gen fíjate qué cosas pasan es que yo no quería hablar con él

Voz 9 17:02 hoy así que

Voz 3 17:04 ajá señores dígame que son las cosas

Voz 9 17:07 has ustedes hablan de todos los temas y demás aquí en Estados Unidos es noticia por es la comunidad mexicana por los nuestros en general no solamente los mercados y todos los latinos del mariscal de campo lo cual el pacto de Luis Pérez que firmó con los de Los Ángeles no porque vaya a ser titular ni nada por el estilo

Voz 3 17:24 si no recordamos que este muchacho procede de texto

Voz 7 17:26 sí más está muy

Voz 9 17:29 has sido con aquel edad que le preguntó sobre su reacción inicial sabiendo que ser invitado incorporados a la franquicia se trataba de un sueño hecho realidad que empezó a leer de una vez en el libro de jugadas que la ofensiva a pelear cuando la suplencia pero definitivamente incluyó Le pidieron su sus impresiones con respecto al libro de jugadas escucharon Lara más veis sobre fútbol americano ya advirtió las diferencias que existen respecto a juego colegial incluso para quienes llegan de escuelas más grandes y de mayor renombre viene de un colegio pequeñito puede ser suplente en la NFL lo firmaron los Grammy como agente libre

Voz 1025 18:03 pero la otra pero espérate antes de que me vaya a la otra cuál es la realidad de este chico ve leyendo del podría llegar a ser algún día titular en el equipo de Fele no

Voz 9 18:15 no lo creo que por ahora Apple por ahora pelea suplencia aunque no se nos olvide un desconocido tal Sombreidi se fueron

Voz 1025 18:22 claro era pero espera espera espera te un momento para que me den un susto ahora me estás comprando el chaval este jueves

Voz 4 18:33 así no escrita pero bueno

Voz 3 18:36 eso cuando se lesiona otro claro si este muchacho que claro oyes te digo te bien

Voz 9 18:42 de momento se acuerda

Voz 5 18:45 de momento lo han fichado de brazo para el campo

Voz 9 18:49 vale hay exacto exacto no mis hijos eh

Voz 1025 18:53 a pelear la suplencia muy bien así que te Kenner

Voz 9 18:57 la opa no el nuevo colegas que tenemos no estuvo y esperamos tenerlo aquí siete yardas a Jenson muy bien que ustedes bien lo saben en alusión pero yo estaba con que aquí viene comentando Monde no hay fútbol junto a un excelente grupo de profesionales ahora que Chucky decidió volver a la NFL otro que según

Voz 1025 19:16 si uno no te te

Voz 9 19:18 menos me gusta en la NFL ahora lo vamos a tener muy cerquita me parece que es alguien que nunca arriesgue por eso termina perdiendo dos partidos y la otra noticia antes de irme compañeros tiene que ver con lo que aprobó para aquellos que apuestan tiene Europa sea puesta libremente

Voz 1025 19:34 sí sí sí sí aquí no hay problema

Voz 9 19:37 aquí la Corte Suprema aprobó el pasado lunes en todos los estados se pueda apostar esto no significa que todos los Estados van a adoptar norma pero se puede llevar a cabo haya Estados que nunca lo dotarán

Voz 1025 19:51 pero pero que entonces ya eh eso ya pasa bueno no porque apostaba en Las Vegas punto

Voz 9 19:57 sí solamente en Las Vegas pero ahora está abierto para todos los estados

Voz 3 20:01 vale cualquiera

Voz 9 20:04 no se puede si se legisla que se permite quiere Estados Unidos

Voz 5 20:07 termina pueda usar el lote

Voz 9 20:10 por de profesionales en Estados Unidos lo cual solamente pasaba en Las Vegas reitero hay Estados que nunca lo buenos

Voz 3 20:15 ya nunca yo Alabama

Voz 9 20:18 solamente para dar dos ejemplos que ya les había dado pero es noticia si definitivamente pues el mundo de las apuestas cada vez se hace más iniciaba volvió algo imparable ya era muy difícil limitados Las Vegas la puesta en los deportes profesionales en los Estados Unidos lo demás ansiosos lo que se nos viene esa espectacular se conviene Mundial de Rusia temporada de la NFL Empire aquí no pararemos hasta quién sabe cuándo

Voz 3 20:42 vale que lo Tomás volví al bueno oye te vamos

Voz 1025 20:44 a poner deberes que le hagas un par de preguntas y no hablar mande a tu nuevo compañero de trabajo merece así lo demás algún fin de algo un día en en cien yardas en el podcast

Voz 9 20:55 con mucho gusto lo que pasa es que últimamente estaba fallando pero pueda empezar a mandar testimonios y todo se fue entonces sabes qué

Voz 5 21:03 pues mucho cariño nada le digo que una

Voz 9 21:06 brazos Andrea que son muy buenas poner contentísimo

Voz 1025 21:09 a y B

Voz 9 21:14 Dios nos bendiga un abrazo siempre

Voz 1025 21:16 en esta versión ya gracias de ese con Erika Kenneth Garay con las últimas horas en EEUU ya veis los compañeros que incorporando bien y nosotros vamos a retomar venga aquí estamos

Voz 1 21:30 escucha

Voz 10 21:41 les voy a hablar del tema

Voz 1025 21:52 a ver qué estaba hablando con vosotros del tema calendario cosas que no sabían que ha dado por ejemplo los que tienen cierre temporada con atento se los piden los Patriots los Banking los Jaguar y otra vez los Beatles qué hacemos con esto nos vamos no cerramos directamente a la franquicia no vale la pena ni ni que no lo sé qué hacemos

Voz 3 22:16 bueno de esto es la de Fele

Voz 1025 22:18 ah coño pero reparte m a la enemigos por Dios fondo

Voz 4 22:24 a ver yo sinceramente todo al final vamos a ver cómo inicial al Illano a priori Si ponemos hoy lo visto y lo que más o menos podemos intuir por los movimientos que hay yo veo a unos Miami todavía sin un rumbo muy muy claro ojo siempre hablamos de que estos son grandes pues todos aquí pues ya era igual

Voz 1025 22:45 el puede pasar cualquier cosa

Voz 4 22:48 sólo miramos hoy por hoy yo tiembla haría un poco sí francamente pero tranquilo a ver las ves

Voz 5 22:55 el el caso el caso es que cruza la la división de los patriotas los los los hilos estoy al fin con la de los by quién los paga

Voz 3 23:06 ayer aquel vienés

Voz 5 23:11 un un cruce que este año ha tocado que nos va a deparar partidos muy bonitos y que a Miami Le ha deparado un final de calendario de fuegos artificiales que no sé yo si si va o si va a ser lo mejor para intentar volver

Voz 3 23:24 yo ya de por sí tiene

Voz 4 23:26 una conferencia que es chungo quita ya

Voz 3 23:29 tiene una división de nivel

Voz 4 23:33 es decir claro pero bueno para el espectador brutal no

Voz 1025 23:38 no sabe absolutamente que es otro mundo eh hay un partido Iker que te va a encantar en la tercera semana que le ha estado buscando ya he visto que que juega en la tercera semana Patriot Detroit osea Bill Bilic se las ve con más Patricia

Voz 5 23:53 con morbo

Voz 1025 23:56 qué te pasas desde el partido sepa

Voz 5 23:58 Patricia esos bueno yo ya sabemos que estas cosas nunca nunca entramos porque luego nos íbamos a sorpresas pero que Patricia también está teniendo algún problema judicial pero bueno le están acusando por algo que supuestamente cometió hace veintidós años así que no suena muy plausible bueno en cualquier que yo que que ver verás a Patricia hilo que construyan en Detroit contra el que ha sido su maestro pero a mí me apetece muchísimo más en ese cruce de divisiones volver a ver a Breivik contra Rogers osea seguramente a los dos mejores cuartel más claro si en este momento cuando

Voz 1025 24:37 sí sí sin duda si luego hay otro partido del morbo que es nos contra los Giants ahí con Tom Coughlin el jugando no ha Llor tiene su rollo tienen su rollo también

Voz 5 24:50 estoy no que como esta en el frontón phishing y no se sienten en la banda

Voz 1025 24:53 ya

Voz 5 24:54 el verde donde él echaron Yves donde consiguió dos Sanín

Voz 1025 24:58 claro porque además es como no volver un poco con Piqué o no cómo lo ves

Voz 4 25:02 totalmente ya te lo digo ya ustedes de poco no con ganas de

Voz 5 25:06 no

Voz 4 25:07 de gana con ganas de reivindicarse sin ninguna duda es que es es es hasta humano e es humano

Voz 5 25:12 hombre lo que está construyendo porque les vamos a dar mucho mucho mérito es mucha responsabilidad al conflicto de lo que está construyéndose los ya

Voz 3 25:20 bueno como tanto nos gusta mucho lo que está haciendo sobre todo porque

Voz 1025 25:25 la sensación es que vamos a ver esta temporada vivo ya sabes que nunca le da la sensación de que es un equipo que va todo saca que va que va súper bolos

Voz 4 25:35 se quedó al nada a estáis lo vimos sí sí sí

Voz 5 25:39 sí sí un buen equipo y además se han reforzado pues lógicamente hay que pensar en eso cambió

Voz 1025 25:45 sí sí sí he el tema está en lo que siempre hemos hablado de cómo

Voz 4 25:50 a ver cómo cómo arranca estos

Voz 1025 25:53 Mo empieza realmente la temporada si todo el mundo ha sido capaz de encajar piezas claro que pasa con con los grandes Haider si dejan de ser Eider Si se convierten en realidad

Voz 5 26:07 sí claro es que sea esta esta temporada hay aquí estamos mirando el calendario y cosas que nos que nos pueden llamar la atención que nos pueden gustar ciertos otros enfrentamientos pero si lo que hacemos es mirar lo que nos viene la próxima temporada es que nos viene una temporada donde disparo tú te va a ser muy sencillo porque si al grupo de equipos que podemos poner la etiqueta de favorito seguros porque estaremos de acuerdo que patrios By Kim

Voz 7 26:33 si bien de Green Bay

Voz 3 26:36 toda agua equipos si se para

Voz 5 26:39 tener la vitola de favoritos pero hay una es en los que es lo que yo ahora puedo hace una serie de outsider que como esas expectativas las cumpla buenas no hemos dicho Rumsfeld que tiene el grupo de grandes pero equipos como San Francisco cómo sean capaces de meterse en la pelea es que vamos a tener una igualdad que si ya es así todos los años este año puede ser mucho mayor empezar a hablar de favoritos son candidatos se va a quedar en nada porque es que el el grupo va a ser tan grande que es que tuviera una conferencia en este tipo no no no te da miedo hay pocos que no tiene miedo

Voz 4 27:13 totalmente de acuerdo con lo con lo que dice Iker osea yo creo que en las en las últimas dos tres temporadas se ha abierto el abanico de de de de de aspirantes ya con garantías hasta ahora pues esto partíamos de los inicios de Liga con cuatro cinco nombres más o menos son más o menos eh eh y ahora se han subido a esa pelea con garantías muchos más

Voz 3 27:37 ahí pos eh osea con con con diez

Voz 5 27:39 en hidratos al título te quedas corto más justo

Voz 4 27:42 totalmente a Cole podías dar la etiqueta de de de posible Superbowl totalmente osea que esto hace más grande todavía este deporte iba vuelve a rubricar todo su sistema que tienen de que aquí la competitividad de es vale

Voz 1025 27:56 sí por cierto habrá que estáis hablando de eso Iker igual ha estado más pendiente de ello no sé si tú también en y me ha gustado mucho la comparativa que esta semana están haciendo de cómo los Celtics han aplicado el sistema de los Patriots a la hora de crear y de reformar la la franquicia para que les funcione sí ya me ha llamado mucho la atención como la NBA fijado en un equipo de la NFL un equipo más como los Celtics que son igual que que los Patriots a a su nivel no

Voz 5 28:30 pues a desarrollarlo un poquito sólo un poquito ahí yo

Voz 3 28:34 hay base de los Celtics

Voz 1025 28:36 nosotros lo todavía mira basket quiénes equipo

Voz 3 28:40 no no tengo ciudad yo voy con los equipos de Boston o sea yo sobre yo voy con las pasiones porque debo

Voz 1025 28:45 es decir es una chusma me canso

Voz 6 28:48 la eh

Voz 3 28:50 a Dios yo sabía

Voz 5 28:52 los desde pequeñitos porque cuando yo era pequeñito jugaba un señor que se llama

Voz 6 28:55 hola arriba me acuerdo un ruso un rubio que que un rubio que no le iba

Voz 1025 28:59 mal no lo iba al todo

Voz 5 29:01 no llame a mí no a mí siempre me gusta mucho los Celtics pero al margen de que te guste la franquicia aunque seas lo que están haciendo los Celtics si efectivamente pudiendo mirarse en un espejo como los Patriots de la misma ciudad siendo honestos dices la importancia de los patronos no los Celtics tienen diecisiete títulos de campeona

Voz 3 29:25 no es cierto

Voz 5 29:27 que bueno pues vienen en un valle hace hace como diez años que no ganan un un anillo y este año perdiendo a sus dos mayores estrellas han perdido Acayro sirven antes de los play off y en la primera jugada a perdieron a Gordon Hayward esto es como si pierdes a tu cuarto a tu reanimar por lo demás coral sin estrellas con jugadores jóvenes sobre todo con un entrenador que es el que marca las diferencias todo esto no suena verdad vestir mil Velickovic jugadores que no son tan estrella en los patios los mismo es un modelo que claro no puedes aplicar igual no es un rostro es decir cuenta el tres es un Roser de quince de los que solo juegan doce vale pero sí que es un modelo que en una ciudad tan ganadora como Boston sienta muy bien con el tema del esfuerzo de de de aquí no hay estrellas sino que todos vamos tirando del carro y es verdad que en EEUU empieza comentar es algo que tiene mucho sentido los Celtics se han puesto dos cero la final de Conferencia contra Le Bron chat dando una fórmula para ganar completamente contrarios

Voz 12 30:32 me tira todo

Voz 3 30:33 yo y los tics mira

Voz 1025 30:35 ya saben la gente arriba

Voz 3 30:38 si Iker

Voz 5 30:40 yo siendo dos insisto siendo dos deportes que no no tienen absolutamente nada que ver que un modelo de pensamiento ID

Voz 3 30:48 sí tienen hasta

Voz 5 30:49 eh dándole una responsabilidad muy grande un entrenador en el que confías Ike marca las diferencias está funcionando y los y seguramente no hubo milagro esta Gobierno no pillo

Voz 3 31:01 bueno yo han llegado veremos lejos que cualquiera pudiera espero claro ya veremos bueno déjame

Voz 1025 31:06 ahora que estamos en fin yardas es quiero hablar de algo que visto esta semana

Voz 1 31:10 escucha a cien yardas

Voz 13 31:16 muy bien todo vi a lo que era

Voz 1025 31:32 y es que esta semana ha estado trate de trastear nights por cierto Iker tú avisándonos cuando te porque yo sé que tú te estás limitado ahí tomé avisa el cine también ratito perfecto para también nos tiene que se tiene que dar ahí caros debemos quedarnos una vuelta por México en Nava ahí estaremos saber si ya mal desde el sur Andreas dando ni vamos a ir con todos vuestros mensajes pero estás en manos cuento que en iTunes hace ya días vi un documental que me fascinó que se llama Happy Valley ese entorno a la figura paterna y todo lo que pasó bueno pues esta semana Ana en iTunes ha salido a la peli la peli de paterno que es una peli que ha hecho yo con Al Pacino de protagonista que suena por cierto así eh el Haski

Voz 14 32:31 Pius el hoy

Voz 15 32:34 desordenes vivir

Voz 1 32:39 pesaron ese tipo de Guillermo

Voz 16 33:00 dentro de sus de pijas a Bollit presente

Voz 1 33:11 asimismo más de que de que dicha universal pues pues hombre hechos después Mellon sentados lesiones a que de la noche

Voz 6 33:38 la película a mí me ha sorprendido he ahí hay gente que no le ha gustado la verdad es que es la caída en desgracia de de

Voz 1025 33:46 no hay de todo el conjunto de entrenadores por esos abusos a a chavales durante años sobre el trabajo periodístico ha dicho también que destapó toda esta historia la verdad es que es que es una historia tremenda porque porque era una universidad absolutamente exitosa en cuanto a fútbol americano pero no una trastienda de miseria Hay porquería descomunal

Voz 5 34:16 si el tema era interesante de por sí quiero decir el documental que hagan una peli si encima me dices que Al Pacino es el protagonista

Voz 1025 34:24 no te paterno no estaba brutal ola recomiendo si yo yo lo tengo en iTunes ya seis quieto no que estoy medio americano hoy por eso me me me iTunes quizá no es el mismo que podáis Bell en España pero pero bueno soy Mehdi tres cuartos pero pero yo yo creo que si lo mete la mete y sí que podéis encontrar la película en versión original en iTunes Illa

Voz 5 34:49 pero lo lo que os quería decir a Al Pacino que ya fue el entrenador Sunday se hace es es que quizás sea el más famoso de motivación del cine deportivo si ahora cambia y hace la figura de paterno vamos a decir que no se ve otro registro miembro de ganas de ver lo que ha conseguido

Voz 1025 35:06 pues eso es la recomendó sobre todo porque además eh yo no yo no sé si a vosotros os paso lo mío no yo yo estuve pendiente del tema pero pero no no tenían clara la fotografía global de todo lo que pasó ahí dentro

Voz 3 35:22 si esto ciudadano bueno bueno bueno

Voz 1025 35:24 ya estoy llevase las manos a la cabeza porque porque además te digo una cosa Iker es ahora que estás viendo lo que está pasando por ejemplo con las trenes en el mundo del cine en el modo en que te lleva a ese a ese a ese mismo mundo sabes al mundo del abuso de poder de de la dominación machista de abuso sexual de la pediatría es todo tremendo tío tres más que que no sé se avisó escuchan trozo del Times que que que el está preguntando eso mujer pero alguien habla con el chaval nadie hablar o sea es es todo tremendo tremendo

Voz 3 36:00 ya

Voz 1025 36:01 tremendo habrá que buscarla se llama simplemente para empate no ese veréis que es el la portada del de la película B o del enganche en blanco y negro y es la cara B de Al Pacino transfigurado convertido en le paterno dicho vio si la podéis ver chicos de recomendación de la semana insisto a y como americano yo he tenido otra opción de verla no sé si se puede ver en el iTunes español que si estáis ahora mismo frente al al al mejor si entras en iTunes ahora el Luis mira a ver si POM paterno simplemente a ver si la podéis ver Yao o todavía no creo que que vale en compra catorce dólares catorce euros vamos

Voz 5 36:45 si la encuentro en HB o lo que sea ya lo contra

Voz 3 36:48 al revés claro es que la otra es que estén HBO

Voz 1025 36:50 en en sí sí todos a HBO aquí en España que estén HBO bueno me di cuenta que es una recomendación

Voz 3 37:00 me dejáis que os tire un tema deportivo venga vamos vosotros

Voz 1025 37:02 el Deportivo que luego voy para México

Voz 3 37:06 dime dime por qué ya que hemos

Voz 5 37:09 estamos todo el programa hablando

Voz 1025 37:12 no teme que si vas a morir pero si vas a morir siempre indirecto que eso quien ya lo sabes eso

Voz 3 37:18 bien el programa y lógicamente porque

Voz 5 37:21 la la actualidad tampoco da para mucho más estamos tratando vamos a decir el entorno de lo deportivo yo sí que es una pena que no este Andrea porque lo quería tirar con él pero está Luis que sí que le afecta directamente porque yo sé que a él estas cosas lo encienden y os os voy a dar a estas alturas se estamos ya llegando así a finales de mayo una lista de Running vas que quedan libres en en la agencia libre De Marco Murray ahí

Voz 3 37:48 estoy Adrian Peterson

Voz 5 37:51 Alfred Morris Orleans cuando osea CEIM Verín hay más estos son algunos que me llama la atención la figura Luis del running back veterano está absolutamente bajo

Voz 3 38:03 hecha esta gente

Voz 1025 38:07 también déjame que os interrumpa sólo medio segundo porque me dicen estará a técnico que efectivamente están HBO que quién la quiere a España en la podéis ver e iba a decirle a venal cara paterno ya nos comenta Isabel que ha desaparecido listo venga cuéntame entonces perdona que te interrumpió a mitades

Voz 3 38:28 no

Voz 5 38:28 lo es decir si te lo voy Guti directamente qué qué tipo de razonamientos se te ocurre yo sé que la durabilidad las leches que se llevan en el dinero que cobran etcétera pero para que estando De Marco Murray libre a mediados finales de mayo no tenga equipo es que no me cabe en la cabeza

Voz 4 38:44 yo también estoy alucinando y más cuando está bueno yo creo que si estás bien está sano sí sí sí son sí sí sí sí sí está claro

Voz 1025 38:53 no pasase algo que no supo que no sepamos

Voz 3 38:56 si esta sí tuvo tuvo una lesión va volver salgo no

Voz 4 39:01 no no no es eso y francamente a mí me extraña porque ya sabemos la la la la la necesidad de tener una buena una buena unos buenos corredores no para ir alternando y no ser un equipo que ya muestra sus cartas nada más salir al campo no esa alternancia entre el pase y la carrera es clave no esos últimos metros que también te dan a esos últimos metros que yardas que te pueden dar los Annie Max no sin embargo no están como tú bien dices en subidas también me extraña porque el valor que pueden aportar no solo deportivo sino a nivel de de haber sido lo que son esos nombres en una plantilla en una planta ya yo creo que ese valor también de deberían ponerlo sobre la mesa oye a lo mejor ya no eres lo que eras pero es que tu tu tu tu aportación aquí por nombre hipódromo seguro idílico que van a tener algunos jóvenes jugadores de allí

Voz 5 39:56 cómo no del acto

Voz 4 39:59 esos ejemplos lo que pasa lo que pasa lo que ya

Voz 1025 40:02 esto estaremos de acuerdo los tres que desafortunadamente la NFL

Voz 4 40:06 es una trituradora de jugado si yo yo creo que por ahí el tema económico no sé a mí me da que va más por por liberar costes en esa parte para poderosa Palancar en en otras que ahora están siendo mucho más digamos parece ser más necesaria parece ser

Voz 3 40:22 sí sí sí el coste económico solo

Voz 5 40:25 yo he un un factor vales es cierto y si ir esto yo esto que voy a decir creo que que está más que demostrado ahí estamos todos de acuerdo que es cierto que hoy en día cogerse Running Bucks jovencitos con piernas frescas

Voz 4 40:40 sí baratos

Voz 5 40:42 salvo que coger dos ibas a pagar más dinero el resto van a ser relativamente baratos

Voz 4 40:47 sí está siendo muy buen negocio ICO los ejemplos que que que que ha salido en Dallas en Kansas en en claro chicos que que que que que nosotros la temporada decíamos caray Yeste que no conocía

Voz 5 41:03 claro es no ir ID ellos demuestran que funciona lo están demostrando año tras año se ha unido al riesgo de lesión que supone el juego de carrera que cuantos más años más cumpliendo ya no da asumir mujer es verdad es que están completamente bajo sospecha has yo sé que eso es cierto y dice que es una realidad aunque me cueste aceptar la porque me cuesta que De Marco Murray no tenga equipo que Adrian Peterson que hace nada tres años

Voz 1025 41:28 tres al menos tres sí

Voz 5 41:30 hoy no es nadie Adrian Peterson esta semana ha estado vendiéndose diciendo el que me fiche va a tener un tío sólido ya pero es que no se lo creen

Voz 3 41:38 Canarias mira siempre bien

Voz 5 41:40 con cuarta ronda que te sale perdón porque cuatro

Voz 3 41:43 duros darle varias sí sí

Voz 4 41:46 este yo había hecho un análisis en cuanto a esa esa posibilidad no una de las alternativas de liberar a los jugadores pero francamente exposición yo es que boom me han visto claro la mayor competencia que tienen estos veteranos son las hornadas de los últimos dos tres años que han salido y que sea la asentado los principales

Voz 1025 42:07 por eso Luis eso sí ya que esta película El cartel te claro ya que estamos muy peliculero por eso a veces cuando vuelves a ver si en tiene un poco más la trastienda de estas cosas no por si es la historia de eso de un veterano ilustre

Voz 4 42:24 sí sí que necesita el esfuerzo del cariño

Voz 1025 42:27 de alguien muy concreto para conseguir volver a estar en primera línea no

Voz 3 42:32 no te porque le ofrecían contratos cortitos de

Voz 5 42:34 con dinero ir los entresijos de lo cual está todo muy idealizado por supuesto

Voz 3 42:40 pero cuál puede ser

Voz 7 42:41 hacia es hoy en día

Voz 5 42:44 pero es que está focalizado los Running Bucks

Voz 3 42:46 no me habías ser veterano tampoco te ayuda

Voz 5 42:49 los la pachas pues les puede pasar algo parecido pero es que estamos en lo mismo es una cuestión de exposición a las lesiones durabilidad pero Jo yo yo creo que en en un desechar puedes tener aún nuestros jugadores yo no te digo que le pagó diez millones o ver o que lo es la importancia que puede tener le vio en Bell no efectivamente no la van a tener pero él lo claro de esto ID que ha funcionado es masón Lynch Barça

Voz 3 43:14 totalmente después parado un año

Voz 5 43:16 lo Ryder y hace una temporada más que sólida de hecho va a seguir en ese equipo

Voz 3 43:20 sí sí lo que hace marzo Lynch no lo puede hacer alguno de estos

Voz 5 43:23 bueno no sé si lo mismo pero si te pueden aportar cosas

Voz 4 43:27 sobre todo en apoyo a estas nuevas hornadas que salen de muchas cosas y eso suma mucho mucho

Voz 1025 43:33 totalmente tienes razón su peor con

Voz 4 43:36 denuncia es las últimas hornadas que han salido ha sentado muy bien y yo estoy de acuerdo contigo

Voz 1025 43:41 no Nunes instantes estaremos dando una vuelta por México y hablando de los Dallas Cowboys pero yo creo que ha llegado el momento momento de que escuchemos a alguno dos de los muchos mensajes que nos han llegado a través de la red social es para ser el ganador la ganadora o las dos cosas de esa figura de coleccionista de Russell Wilson atentos porque la semana que viene venderemos con otra figura seguramente pero la de Russell Wilson tenía un cometido y es saber cómo cada uno de vosotros ha ido llegando al mundo del fútbol americano de la NFL así que de James recordaros que estáis en cien yardas por un poco de música yo os vais a empezar a escuchar alguno de vosotros

Voz 2 44:28 el fútbol americano

Voz 1025 44:48 insisto es sólo puedo daros las gracias un millón de veces de Lac porque es que siguen made Derrick que sin que te More mal sea es de locos esto es vamos vamos a cerrar ya concursó hemos escogido un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve finalista has entre ellos está el ganador vale el primero me me ha llegado muy de cerca porque una de las frases es es una desgracia ser de los delfines

Voz 18 45:19 saludos Andrea

Voz 0080 45:21 de ahí que el que el sismo con Instagram es un puto crack a Luis John sobre todo un Rainer como yo a todo el equipo incluso Javi Gómez aunque

Voz 18 45:32 hace muchos Saxo a veces pasa y Ponseti aunque bueno tiene la desgracia de ser derrotó pues nada

Voz 0080 45:40 bueno yo me enamoré en EFE Lema acuerdo hace diez años su así que mi padre estaba en Youtube cuando Youtube prehistórico viendo una canción de Celine Dion ir de repente salió un anuncio de la NFL con cachas de con Joe Montana y mi padre dijo que será esto yo dije qué pasa de deporte empecé a seguirlo me dicen Aigner iré desde entonces enamorado de la NFL decir yardas un saludo

Voz 1025 46:12 qué gran de osea Udo éste no llega por montada pero el Montana cuando ya está mayor costera ya

Voz 4 46:18 una una una historia muy paralela un poco antes ya cuando él lo ha fichado allí pero esto ya muy paralela yo soy Tyner por Pablo por Montanelli Rice así de claro

Voz 5 46:27 eh perdonadme pero

Voz 7 46:30 que un gusto que no siga así de bien y qué oye

Voz 1025 46:34 sé si queremos no no si si si veis es escuchado todos los mensajes Tariq flipando pero bueno me mira uno que ha llegado a fin yardas y que es aficionada a la NFL por la épica

Voz 19 46:45 buenas noches Ponseti así Jones empecé a seguir la NFL por las apuestas inacabable hicieron anda a ella por la competitividad que genera y los momentos épicos emocionantes que causan recuerda especialmente un Dallas Green Bay empleo hicieron el año pasado épico ir a la final de la Superbowl por supuesto del año pasado cuando de verdad enamorada de FERE ha sido este año iríais gran parte de ello acogió por la Comunidad que hay especialmente en España con los pocas ir con toda la comunidad como Twitter que de verdad ha ayudado mucho a a entrar en este mundo

Voz 20 47:22 un saludo pues es otro de los

Voz 1025 47:25 los que hemos seleccionado para al final es el actual y hay que decirlo acosan ya no sólo nosotros estamos al frente de uno de los podcast es cierto que en este país hay varios por que hay un montón de gente que hace un trabajo excepcional de todos los podcast a los cuales les mandamos desde aquí una amenaza enorme nosotros hemos estado por ejemplo invitados sí sí

Voz 4 47:44 el en el estado puro claro hay eh

Voz 6 47:46 sí pero no de de gente que ayuda a

Voz 1025 47:49 aproximarnos este deporte dime si bien

Voz 5 47:51 hay dos cosas en este sentido una nosotros os animamos a escucharlos todos porque toda la gente aporta cosas buenas

Voz 3 47:59 sí sí

Voz 5 48:00 la unidad de la que habla además en redes sociales yo creo que eso que que esa fomentar hemos conseguido un buen repitió entorno a la NFL que tenemos que cuidar y qué hacemos que crezca porque ese buen rollo hace que la gente se acerque lo vea pues aquí parece que se está bien has cuidar eso porque yo creo que merece la pena

Voz 4 48:19 totalmente el tercero de nuestros

Voz 1025 48:21 analistas un amigo que se enganchó en el dos mil trece a lo bestia con una final de conferencia

Voz 0080 48:27 muy buenas amigos de verdad yo me enamoré de la necesidad de los Seahawks viendo la final de conferencia dos mil trece que enfrentaba San Francisco hoy ya Seattle y concretamente con el jugadón de Richard Sherman y para qué mal como si interpretara al balón en la en un himnos llevar a la Superbowl ahí bueno para alegría de Luis Jones del gran Luis Jones ahora mismo ambos Malcolm están tomadas con Smith como Richard Selma

Voz 1 48:55 está en los paneles actual bastante interesante la temporada

Voz 0080 49:00 no hay nada que tengo la suerte de decir de poder decir que viví esos momentos en Seattle porque estaba viviendo allí en dos mil trece

Voz 3 49:07 con lo cual fuerte estoy vivido momentos

Voz 0080 49:09 históricos son la historia deportiva de Seattle no me quedaba otra que enamorarme de la NFL y de los hijos con lo cual pues nada me gustaría llevarme la figurita de Russell para seguir ampliando mi colección de objetos de los hijos y bueno pues nada muchas gracias un saludo

Voz 1025 49:27 un saludo a ti estás desafinada lista el paro

Voz 4 49:30 a mí dárselo al chaval porque los han dado los Seahawks nos han a dos

Voz 1025 49:36 tenemos ERE eres tan fácil hay más ya ya verás

Voz 3 49:42 qué te queda por escuchar como les hemos quitado parte de su esencia pobre no hombre tú precisamente porque partido no te hiciste no lanzó la verdad que no haya partido tiros que he visto en mi vida si si yo tengo un partidazo bien increíble a ver esto

Voz 1025 50:03 todo allí El tío leyendo esto ya eh

Voz 5 50:06 este sí ver ese partido simplemente verlo es escasa te tener afición lo que decía otro otro yo creo que que esos partidos no es que te enganchen a la NFL es que definitivamente te atrapa

Voz 3 50:16 ya estoy totalmente venga que nos vamos Páramo

Voz 1025 50:19 Murcia a ver qué nos cuentan desde Murcia hola me llamo Álvaro

Voz 21 50:22 de Murcia yo de toda la vida he es seguido el fútbol pero en dos mil trece y el Camino de Santiago con unos amigos y uno había estudiado en en en Cisneros y me comentó Puel bondades y virtudes del RUP ya ahí pues me me emocioné al seis naciones alterna acciones sesión partido interés en dos mil catorce en noviembre mi databan por trabajo a Pamplona donde bien Mi hermano y un amigo suyo hoy estoy viendo en siete entonces pues bueno que estuvo explicando pues también cosa de de Veranes Spelling esa ese año estuvimos siguiendo a los Seahawks casi lloramos con en la final de la Super Bowl con la la intercepción en la última jugada ya detalle entonces por la afición y ha tumbado la americano hasta el punto de preferir ver partidos de fútbol americano

Voz 1025 51:09 Mary

Voz 21 51:10 de cogerme los dos últimos lunes de Superbowl vacaciones para poder hacer una cena americana en casa con los amigos voy a clase pero aún Gerar llegar a vuestra intentado picara amigo de Pamplona a ver a a los Seahawks en el puente del Pilar

Voz 6 51:26 bueno pues ya veis si llega tanto

Voz 1025 51:30 sí venga que me voy a quedar a gusto me voy a por otras dos mil catorce me me me hace gracia que en estos últimos años estos partidazos han acercado mucho gente no pero bueno este esclavas de la estela acercado algo místico porque que la empiece a hablar de rugby en el Camino de Santiago y que termine en el fútbol a venir y eso es algo que les demos que agradecer al apóstol de Chávez a ver con esta Super Bowl de dos mil catorce otro más

Voz 3 51:57 bueno bueno