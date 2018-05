Los Toros Especial San Isidro 16/05/2018

Voz 1 00:00 en NAC

Voz 3 00:20 un saludo me buenas tardes

Voz 1395 00:22 es bienvenido da tiempo de toros en la Cadena Ser en Radio Madrid en ya saben que durante toda esta feria de San Isidro que todavía le queda un montón de tardes de toros vamos a estar aquí para contarles lo que pasó el día anterior para ponerse al día de lo que puede ser la jornada en la que estamos en contacto con ustedes en defendía para que tengan todos los datos de la feria más importante del mundo ayer posiblemente fue el primer lleno aunque podían faltar muy poquito pero casi se puede decir que la plaza se llenó y además bueno pues pasaron cosas interesantes una corrida que era analizaremos con tranquilidad y además con el propio ganadero del Puerto de San Lorenzo lote bueno sobre todo un toro ese Cuba segundo pro importante que correspondió a a Paco Ureña pero te Kosovo el Fandi sobre todo el primero que fue el peor te la corrida muy bueno un Paulina que cortó una oreja en el segundo hay pudo cortar una oreja en el primero y López Simón que tuvo pues eso la la subida es esa bajada naturales de este torneo que tendrá a coger un poquito más alta

Voz 2 01:27 para poder eh eh

Voz 1395 01:30 de allí muchas veces no se queda ahí a mitad de camino y ayer tuvo también otra vez altibajos no que ves que sube que baja que no se le vaya a Madrid no porque sería muy duro para un toro que lleva tanto tiempo peleando cada ha tenido momentos espectaculares pero es un carácter que sube y que baja con demasiada facilidad en lo que va de Paco Ureña más a mi me gusta eso está clarísimo pues muchísimas cosas como le gusta a la afición de Madrid pero yo te puedo decir una cosa con te lo respeto toda la Fed todo el mundo no no debe exagerar por lo menos en el cuerpo la postura hay momentos que se retorcía demasiados acaba con como barriga la naturalidad y la torería es su papel idea ha ido muy bien tener que recuperarlo no yo no sé si afectado el estar este tiempo gastado en México otro tipo de de de forma esta tarde la cara al toro pero a mí me gusta más cuando llega al que también no cuánto está más natural cuando la torería aflora

Voz 4 02:24 cuando es el el torero que que que

Voz 1395 02:27 hemos visto en estos años por algo importantes toreó que quiere la afición de Madrid no hay eso hay que hay que respetarlo y hay que volver a a esa naturalidad ya esa torería que que es lo que ha marcado siempre la carrera de del torero de de Lorca digo que el Fandi se llevó el peor lote primero no en el resto la corrida cuya muy interesante ya hablaremos también está en esta en esta tarde hablaremos con el ganadero pero ahí primero algo curioso hoy la corrida fiel se ese de Cuvillo viene Ferrera acaba de hablar con él porque que llevaba llegaba desde su tierra de Extremadura irónicamente quiere descansar un rato Manzanares y Talavante factoría Matilla hoy los dos juntos ya en más de dos toreros que que es importantísimo que peguen un paso adelante fuerte en Madrid hizo hoy la corrida de Cuvillo pero no es Álvaro el que viene con la corrida Álvaro Núñez Cuvillo que siempre es

Voz 4 03:24 que el que ha estado ahí al que ya que ha hecho esa ganadería

Voz 1395 03:28 eso está clarísimo viene un ganadero de nuevo de la familia que es el sobrino de Álvaro Núñez del Cuvillo que presentar en un ratito se llama Álvaro Campa grullas que es un chaval muy joven y que de base va encargaría de la ganadería de de Cuvillo en este caso su tío pues va a hacer una nueva ganadería no vamos a comenzar por tanto con con con el ganadero de de ayer que fue además que nos dio una alegría en muchos momentos y tenemos ya a al ganadero que es nada más y nada menos que Juan José Fraile Juan José buenas tardes

Voz 5 04:07 hola buenas tardes y enhorabuena pues muchas gracias

Voz 1395 04:10 el día que se va uno tranquilo de la plaza de Madrid que siempre es un dolor de cabeza hay un compromiso muy grande pero cuando sale bien me imagino que que has dormido esta noche mejor que que nunca no

Voz 1111 04:22 sí me acordé los días premio desde luego es cierto que bueno pues la cosa salió bien el resultado fue positivo y eso vuestra tranquilidad la verdad

Voz 1395 04:34 gran cubano eh

Voz 1201 04:35 a Cuba segundo me imagino que serán los cubanos Cuba así de Deco si todos los cubanos no sí

Voz 1111 04:42 dos de los cubanos Juanito son efectivamente sí una una dominó muy contrastada en nuestra ganadería

Voz 1395 04:48 y eso posiblemente fue el el toro más más redondo de de la tarde

Voz 5 04:53 el que más te gustó fue también si fue el buen ministro Montoro dentro bueno

Voz 1111 05:01 pero en el nivel de este toro yo creo que estuvo por encima afrontó lo que aún uno muchas virtudes la la profundidad la bravura lo entrega la movilidad tuvo muchas muchas virtudes que son difíciles de conseguir y más en en Madrid no en un ruedo que yo creo que es muy grande es muy difícil que emitan los toros son los más grandes con más peso y bueno pues según todo en Madrid la verdad es un comportamiento excelente

Voz 1201 05:27 es curioso porque fíjate un cubano cubano

Voz 1395 05:30 con eso ya existe en unos festejos quedaban en la plaza de toros de Jerez que la que toreo Antonio Ordóñez no ya hay un Cuba un cubano ahí sigue sigue esa familia produciendo toros porque esa familia antiquísima no

Voz 1111 05:44 si nosotros mantenemos al igual que lo hacía tanto como don Atanasio mantenían el nombre materno y nosotros pues pues hemos seguido también no toda la familia de los jugar pues viene de de muy atrás por lo hemos mantenido

Voz 1395 06:03 yo creo que el el el peor te la corrida fue detrás de listo sí

Voz 1111 06:07 pues el toro pues bueno autónomas blandito no estuvo a nivel de de los otros cuatro todos los que que creo que segundo tercero quinto sexto

Voz 5 06:16 bueno se puede tener una nota alta

Voz 1395 06:19 a Cuba le pudo la al la oreja o las orejas en este caso Paco Ureña la cortó en Malvarrosa también fue un buen toro eh

Voz 6 06:29 sí

Voz 1111 06:29 en ese toro pues se movió el creo que estuvo con con con ese quinto toro pues muy bien expuso mucho de toro fue fue a más y al final acabó entregándose in creo que lo cojo una faena importante estima que con la espada fallara al segundo toro porque tenía una puerta grande más que merecida hay bueno para nosotros también habría sido importante que en estos en estos años llevamos una trayectoria de puerta grande muy buena ahí no le ha gustado también claro lógicamente que hubiera servido para va a tener más oportunidades

Voz 1395 07:03 postor sería es una solamente queráis pero va a tener más oportunidades de que que a mí me ha gustado siempre Levin poquito forzando la figura ya me gusta más cuando está más natural y bueno supongo que que otro día será si no pero que que Madrid Madrid quiere con razones con razones que ha estado siempre muy bien porque ha tenido actuaciones importantísimas

Voz 7 07:25 y desde luego es un torero

Voz 1395 07:27 en Madrid hay ojalá que que lo sea por muchísimo tiempo no fíjate hay una cosa muy curiosa y verdadero es que la corrida hay toros que que son de diciembre del año doce otros del trece y otros del catorce fíjate que ahí

Voz 5 07:43 ahí movimiento de de edad importante bueno son son dos guarismos no

Voz 1111 07:49 bueno algo digno del tres quedando cinqueño que tuvieron reseñados para la pérdida de otoño de del año pasado y lógicamente pues ya jazz titular de del veintiocho veintinueve septiembre suspende que que reservar ocho nueve toros mínimo como se lidiaron seis pues esto no es todos los quedaron dejando estos los cinqueño lo único que coincidía que era el el año de de de nacimiento al mismo el año de nacimiento cambiaba los otros cuatro durante el año

Voz 5 08:12 el año normales esto comida más no han comido todo es mucho dando a muchas de reproduce pero bueno empezaron a comer antes

Voz 1395 08:21 hay una cosa que que hay que contar contamos siempre no es todavía más difícil y ganadero con el clima de de de Salamanca eso sí tiernos deber ser terribles para muchas cosas no para para para para todo para para los costes para que no haya barro para que los toros se manejen bien no debe ser fácil si Salamanca

Voz 1111 08:44 en un clima duro no en el invierno sobre todos los meses de enero febrero hoy también marzo sus meses de frío es bueno pues los toros en esos meses Le cuesta muchas de hay que tenerlos preparados pues cuando salen casi de del verano hay que tener los gordos porque luego en invierno separan mucho los toros en casi todo lo que ingieren es para combatir el frío no para para engordar y limpiar el pelo que que llega normalmente en los meses de abril si bien es cierto que siempre en en Sevilla en en Salamanca o en Valencia nido siempre toros de de Salamanca en esas fechas tempranas y bueno pues han preparado que exige tener los comiendo pues más tiempo y preparar los pues antes de que acabe el verano que salgan los toros ya con kilos

Voz 1395 09:30 no tengo los datos exactos no pero cuántos años lleva Puerto de San Lorenzo y las ganaderías de de la familia sin fallar en San Isidro mucho sí muchísimo

Voz 1111 09:41 si el portador una forma de Roma ocupando

Voz 1395 09:44 el número de garantía de Salamanca que siempre tuvo sabes hizo cuando cojas desde cuándo limeño es Twiggy no inventa la Feria de San Isidro hasta tiempos muy cercanos en la mayoría de ganaderías de Salamanca estaba muy por encima incluso de de Andalucía

Voz 1111 10:01 sí es cierto que antes había más grande días en en Salamanca allí en y en Madrid por San Isidro pues lideraban prácticamente todas

Voz 1395 10:07 en el que se llegó la familia estaba la cosa temblando eh

Voz 1111 10:13 bueno nosotros llevamos con el Puerto de San Lorenzo ininterrumpidamente lidiando en servicio desde el año ochenta y cuatro

Voz 1395 10:18 de los cuatro eh

Voz 1111 10:21 este año no no hemos fallado nunca hay en este en este ciclo me parece que son nueve diez puertas grandes las que desde en estos últimos dieciocho años en en Madrid que creo que habla por sí solos de de la trayectoria de la ganadería en Madrid

Voz 1395 10:35 cuántas corridas quedan para la temporada bueno porque

Voz 1111 10:38 qué haremos en Bilbao o en Salamanca en Pamplona y otra corrida en otoño más a una quiere ahora soy un mano a mano hubo Perera Bautista una corrida de cuatro toros en la conmemoración de los veinte años de alternativa de Domingo López Chaves una siete no hay siete luego olvidaremos en Lima en en Perú que ella digamos de este guarismo

Voz 5 11:00 una corrida él el año pasado y volveremos a repetir este año en en Aceh

Voz 1395 11:04 enhorabuena enhorabuena por el trabajo enhorabuena por por el esfuerzo los inviernos tremendos y que una vez más la ganadería y no solamente ha gustado sino que ahora mismo ya tiene un nivel importante en la feria IS IS Cuba no lo vamos a olvidar esa es que más te gusta de todos te gustó más que Mamá Rosa así

Voz 1111 11:26 sí sí a mí me gusto más de Varane para mí tuvo muchas características de las que buscamos esa manera de embestir esa codicia esa profundidad esa transmisiones bravura

Voz 1201 11:38 tu por encima del resto de los toros de la corrida pues a veces lo milagroso ceden lo habéis conseguido un abrazo muy fuerte

Voz 1395 11:44 este ganadero pues muchas gracias bueno pues la corrida de ayer importante

Voz 1395 13:28 el peor susto el otro día afortunadamente está ya puedes para no para torear porque no que sino para que para todavía en los despachos y para estar en el callejón cerca de su torero Juan Bautista Manuel Martínez Erice Manuel tocayo buenas tardes bueno pasó susto no pues la verdad es que sí

Voz 15 13:46 sí soy pasó hoy afortunadamente fueron sacados solamente en eso yo te digo la verdad salido de la gente de alrededor de unos no llegué asustarnos mucho no pasa que luego una vez que ha pasado y yo es que nunca me encontré mal los médicos y me dijeron eso que la cosa pudo ser muy muy muy muy grave de consecuencias muy bueno es que en el que no quiero ni pensar las pero como yo no yo solamente sentimos un dolor muy fuerte muy fuerte muy fuerte pero sólo dolor

Voz 16 14:09 a mí me sentí mal ni nada

Voz 15 14:13 en en cuanto llegó a casa yo estaba en mi casa en ese momento sólo llamé a la ambulancia yo voy a mí no me decretaron el dolor yo me volvía encontrar absolutamente normal diez del hospital me hicieron un catéter que sólo te lo hacen en media hora despierto o sea con anestesia local con hablando con el médico comentando digamos la jugada ir una pantalla

Voz 16 14:31 la idea idea haya una se una a nosotros semi

Voz 15 14:34 TVE en la que se va a mi mujer esperando ver yo te digo la verdad no he tenido en alguna décimas de fiebre en ningún momento en ningún momento me he sentido mal es más yo comentaba el otro día que cuando te coges un trancazo conté XXXIX de fiebre te encuentras infinitamente peor de lo que entonces sí hubo uno se que siente Juan Quemada esto hay que me muevo yo no

Voz 1111 14:53 yo esas incrustó ciencia un dolor muy fuerte muy

Voz 15 14:55 de muy fuerte de era de verdad de gritar que es que que me lo quitaron la mediana con con los medicamentos que hay ahora yeso India abrimos el cotillón pensar que yo pensaba que me a recibir a chaval hayas tenido un tú un susto un amago de infarto una mina de pecho no lo cuando me dijeron que el cuando yo empecé empecé Villaverde catéter estén

Voz 1201 15:15 dicen algunos que cómo está descontento

Voz 15 15:18 pensaba que el camino para que no me tocaba nombre sonaba que era pues de de gente más mayor pero el sitio ya te digo la verdad luego desde estos días eh reflexionar yo sé que lideró un poco la vueltas ecológicamente yo estoy encantado

Voz 1111 15:29 creo creo que de que de que va a ser para bien pero

Voz 1201 15:31 es verdad pero pero para viene rubios te comento que te va a gustar estás hablando con un ex fumador bueno mira pues ya hemos ganado algo eh ha ganado algo

Voz 15 15:41 yo y ese eterno régimen que uno tiene que hacer siempre que está dejando pues para la semana que viene para el mes que viene

Voz 17 15:46 ahora toca como yo no soy

Voz 15 15:49 luego un inconsciente y no me quiero morir pues oye pues ya estoy en ello IBI vamos que que que en que en un par de meses me vais a ver vamos hecho un futbolín influir feliz de la vida yo estoy encantado te digo la verdad

Voz 1201 15:59 pues esas para repetirlo casi todos los días lo mismo no digo no repetir o no como tú la acción reacción defensiva incitó Itu convicción de que hay que

Voz 1395 16:12 más lo yo lo tengo claro

Voz 15 16:15 hicimos lo tengo clarísimo es más en fíjate yo creo que por ejemplo en casa les noto bastaron poco preocupados porque me ven como tan tan tan eso tan tan relajado también que les da miedo que que no me lo tome en serio pero es que es al contrario es que no me quedaba otra no sé como te digo no sé de ningún insensato quiero quiero durar muchos años ellos quiere llegue esta claro y yo fumaba fumaba jugaba hay que alejarlo lo tengo que dejar claro cuando el médico oye

Voz 1111 16:36 olvídate de la tensión de Davis a la tiro

Voz 15 16:38 este bloque tengo que te mata es el tabaco la grasa el colesterol y los kilos cuya esto pues sé que pues y como eso hasta el mi mano hacerlo con lo voy a hacer

Voz 1201 16:46 pues está perfecto e narra cómo me encuentro

Voz 15 16:49 es que me encuentro fenomenal

Voz 1395 16:52 porque es Te T para debutar

Voz 1201 16:54 por eso decía el router

Voz 15 16:57 tenía preocupado un tiempo esta parte lo de la tensión y me decía mira que creen cuanto antes de fumar ileso ya que tienes que hacer la tensión bajará ellas horas sin medicación bajará la tensión bajará se normalizará y dormirá es mucho mejor y que me he convencido de que de de Casio para bien

Voz 1201 17:11 qué alegría no porque te llamara a alguien para ver cómo

Voz 1395 17:14 está ahí de repente escucharte sí casi no hace falta ni ni más preguntas por cierto una cosa está clara vi me digo una cosa lo he visto en Francia lo he visto en en una América y en España todavía este año no han visto cómo está Juan Bautista

Voz 15 17:28 sí sí estoy de acuerdo es que no habían visto por lo menos al Juan Bautista

Voz 1395 17:31 hemos visto sí

Voz 15 17:33 y me ha ido comenta poner eso no quiere decir que esté decepcionado que salvo si yo más de una misma que hay que hacerle mucho más pero es verdad sí que sí que me da coraje porque es verdad que que que a mí aquí nos deslumbró en Manizales y luego en Arles la verdad que en España o ha aparecido tampoco lastrando las circunstancias adecuadas pero está así lo apreció yo estoy convencido que como el domingo todo ya en Nimes llegue allí se siente gente muy importante allí allí se va a reencontrar IPI Willy pocos días después volvemos a Madrid ya iba a ser estoy convencido que el día veinticinco con la de Cuvillo va a ser estoy seguro aparte que me tiene que hacer ese regalo por que porque en este dejando la vida en ello

Voz 1395 18:14 te vas a El Vestuario siempre como empezar a comprar chaquetas Emma detalla más más pequeña

Voz 15 18:21 en los que los que hemos sido en sociedad hemos toda la vida gordos tenemos yo creo en tenemos ropa es las tallas de todas es cierto yo tengo rota que me quedan enorme no otras que entra osea que en ese sentido no

Voz 1395 18:31 cuanto pesaba yo yo yo te me da vergüenza decirlo

Voz 15 18:34 yo he llegado a pesar de las te hace años esta ciento diecinueve ciento seis ciento ocho por ahí irá y el objetivo es bajará noventa kilos tampoco tampoco se debe de hacer una cosa de esas dos poquito a poco en tres o cuatro meses me los quito seguro seguro seguro pasarme yo que lo que de que voy a ser otro que sabes que esas casas

Voz 1201 18:53 Manuel lo vemos me prontito a Madrid un abrazo me experimentó un abrazo fuerte alegría encontrar

Voz 1395 18:58 en que que después de un golpe tan fuerte está tan tan feliz y además tan sensato no pueden fantástico y le decía que la corrida de Cuvillo tiene una novedad en Madrid no porque debuta debuta el nuevo propietario que es a Álvaro Campa UU yo sobrino de Álvaro Núñez del Cuvillo avales y lo tenemos ahí Álvaro buenas tardes

Voz 17 19:22 qué tal lo el hombre canta saludarte

Voz 18 19:24 no hay gente que era tienes veinticinco

Voz 1395 19:27 anda que bueno te queda años para ya todo

Voz 1201 19:32 soy uno de de del que conocemos todo Cubillo no

Voz 18 19:36 Sobrino sobrino nieto cuando momento

Voz 1395 19:39 el de padres de madre porque el el apellido en la campa de dónde viene del padre de padres e no

Voz 17 19:47 sí sí sí ese de la campa de la campa Núñez seis

Voz 1395 19:51 no voy a no tendría los padres segundo apellido irá la madre

Voz 17 19:58 mi madre no tener nada estaba relacionada con los toros si hermana la hermana mayor de de mitigarlo

Voz 1395 20:05 bueno pues vaya responsabilidad que tocado pero de momento también tienes la tranquilidad de que de que el tío habrá hecho bien no eh

Voz 17 20:15 bueno sí yo que quiero sin con con todo el respeto del mundo operarse los matices la presentación yo solo con esto el como yo digo ostentar el título ganaderos no ni me mí me lo puedo hacer ahora ni creo que lo puedo hacer un futuro yo como representación de de mi casa el ganadero hoy propietario de de esto es mi mi abuelo que es el que lo fundó oí con la ayuda es fundamental emitió Álvaro no pero yo solo sólo vengo de representación de casa porque sí

Voz 1395 20:48 si ganas de cuatro cinco años Velasco a gustito gustito porque Tito verás cómo de repente tu mano tu gusto también ahí es no es normal normal hombre ahora mismo tiene razón el abuelo es un gran caladero y el tío no han hecho muchas cosas y esto es obra todavía de de ellos pero qué te vas a ver en con esto que vas a disfrutar con toda seguridad Álvaro

Voz 17 21:13 no me cabe la menor duda vamos yo sé que él él venido ese sí que sí que digamos Dios quiera que que lo que me dure porque de Merlo lo tengo desde pequeño mi madre siempre contaba que mi primera palabra fue torero nazis pero no sé si será nada pero siempre se ha contado en casa y escrito en uno de los libros antiguos esta Chuck imagínate la relación que tenían mitigar Álvaro porque eso fue lo que se puso empeñado pum pum pum tenían no se queda tendría cuando nací yo tendría diecisiete años así hay echado los dientes en el campo saque ese veneno lo traigo desde desde de mi madre pero esperemos que Dios quiera y que lo lo mantengamos que seguro que sí

Voz 1395 21:52 doscientas

Voz 17 21:54 yo no digo que yo digo que yo no toreo que yo me paso los animales por al lado que eso torear eso es otra cosa tú pinta hizo eh yo yo dibujo pintaba pintaba nuevos yo me entretengo pero que sí que sí que aficionado práctico muchísimo me encanta además creo que también pedirá una perspectiva distinta a la hora de ver los toros no ser consciente de que se siente ahí delante y hay matices situaciones en lo que disfrutas mucho más no porque cuando un toro le puedo un toro también es capaz de ver detalles técnicos que ha hecho que que otro no escapadas

Voz 1395 22:25 la camada es grande en la casa los Cubillo y quién ha dirigido hoy como sea elegido a fundador a ver Langui yo aguador a rescoldo Tito a tristón y Arrows sito como se ha hecho

Voz 17 22:40 bueno pues como todos sabemos El Toro de Madrid a un toro que que es lo mismo no se les puede venir a la cabeza no cuando te dicen el toro de Jerez conjunto que se te viene rápido en la cabeza

Voz 1201 22:51 pero claro cuando te dicen que Madrid muy rápido

Voz 17 22:53 se te viene a la cabeza no entonces cuando está seleccionando en el campo al final es relativamente con muchas comillas pero relativamente fácil identificar cuáles son los que podrían Neira la primera plaza del mundo y un punto de vista morfológico que es fundamental y sin el cual no se puede no se puede extraer toros dentro de eso pues que en la medida de la posibilidad que ya te deja ese primer filtro que es muy fuerte es intentar traer toros que inspiren un poco más de confianza que nunca se sabe cómo se van a portar pero bueno por lo menos piensas que puede funcionar no mire bien

Voz 1201 23:29 pero te ayudó al abuelo te ayudó el tío tú solo

Voz 17 23:33 no sólo los grandes profesionales de la de de este mundo taurino veedores desde la plaza de Madrid no hemos estado en casa un par de veces

Voz 1201 23:42 estás bien

Voz 1395 23:44 pero sí pero nosotros no lo sé pero hacer personajes Hoon

Voz 17 23:48 yo yo ya lo que calificó como un seis

Voz 1395 23:51 y una cosa buena no dice una palabra más alta que otra ni una palabra sobre para no

Voz 17 23:58 me a mí me yo yo todavía nunca había tenido trato con él es verdad que la mayoría de la gente del toro que pasar por casa pues pues si lo conocía por bueno por estar allí no de siempre y que es una cosa que me ha encantado los los embarques en labriego general de para arriba y para abajo en casa o favorito nunca voy a tener la oportunidad de conocerlo ahí bueno me encanta me me ha me vamos me ha caído muy bien porque me parece un tío algún sellos señor serio que carecemos Gene esta vida muchas veces de la seriedad

Voz 1395 24:30 que que te va a funcionar la cosa es que va a ser un buen ganadero pero también eh

Voz 1201 24:37 te lo digo se hotel frescura tienes leer bien bien

Voz 1395 24:41 qué suerte con fundador con con con todo berlanguiano yo aguador las tristón allí hay familias importantes no rojo rojito bueno ya ha sorteado el cartel es francamente bueno no Ferrera que es un torero

Voz 1201 24:57 en veterano en un momento importantísimo

Voz 1395 25:00 vez de de mental y si torera no Manzanares parte de todo también en Madrid se multiplica Talavante que el otro tanto Elliot también muy te Madrid no sea ojalá que todo salga bien no sí porque hay motivos para ello

Voz 17 25:16 tú has dicho que son son torero que saben lo que es esta plaza que saben lo que la gente quiere que viene muy mentalizados aquí con experiencia no

Voz 1395 25:28 pero dime dime no tanto debió preguntarte por los obreros pertenece también al hierro

Voz 17 25:35 no nos hombre José Cruz Buena luego no sobre el primer fin semana

Voz 1395 25:40 volvéis no volvéis es una segunda corrida a Madrid no

Voz 17 25:43 si el día veinticinco sitios quiere

Voz 1395 25:46 suerte Álvaro en esta Hay otro también no ahí nos vemos si vas a ver lo que fui de Madrid lo que has disfrutar cuando salen bien

Voz 17 25:55 esperemos que sea lo segundo no lo primero días no siempre hay alguno el primero también siempre siempre siempre eso no me cabe la menor duda no me cabe duda pero bueno

Voz 20 26:05 con ellos iban antes de que salgan a excepción de

Voz 17 26:07 bueno hay que salgan bueno suena

Voz 1201 26:10 porque la suerte de ganaderos a la suerte del espectáculo un abrazo muy fuerte muchísimas gracias un saludo

Voz 1395 27:31 ya saben cuál es ese cartel Antonio Ferrera Manzanares y Talavante mañana el Córdoba Román y Luis da vida David es más jovencito el teléfono el segundo de los Adame el dieciocho cartel fortísimo si hay alguna entrada hace muchísimo tiempo Juan José Padilla que se despide de Madrid Sebastián Castella ir Roca Rey Juan José buenas tardes maestro buenas tardes bueno estamos a esta mosca es casi no se mañana es la víspera pues la siguiente no cita está cómo estás

Voz 6 28:09 estoy con buen ánimo pues este tipo combinado sea consciente de la responsabilidad de Madrid causa

Voz 19 28:18 el mencionado portal

Voz 24 28:22 de la Fuente

Voz 18 28:23 dicho Estaràs cuenta ahí ahí ahí sensaciones

Voz 1395 28:25 ese encontradas no decir tengo ganas de de de de triunfar en Madrid de que sea feliz la gente yo no sé si no tendría ganas de volver pero eso

Voz 6 28:37 yo me he tomado lo así es lo que tengo ganas que se marido un toro te voy a dejar el recuerdo una recuerdo que que que pueda para para todo lo que tengo ganas de ver volverán a tus compañeros

Voz 1395 28:56 la ganadería es una actividad muy tu yo hice triunfos tuyos muy importantes Jandilla es garantía de muchas pero gradería emblemática para tu carrera eh

Voz 6 29:06 sí yo desde muchísimo sobre todo en después este ataque en mi carrera es muy importante como Castellón Sevilla una estoy con el proceso importante la ganadería bueno tengo tengo un buen conocimiento bueno y un ganadería en cuanto a sus formas de ya que se en ese sexto toro bravo carácter importantes la yo creo que como deuda

Voz 1201 29:43 otra interesante a Corea del puerto voto los tiempos de Android también muy importante

Voz 6 29:50 yo hubo tres carece de cómo sobre todo por qué productos Marchena fue un toro de la feria

Voz 1395 30:05 yo creo que te que todos queremos muchísimo a Paco un poquito forzando la figura no me lo más naturalidad él y dentro de de que es un torero que quiere mucho si todo el fútbol todos lo tenemos un respeto hacia venda no

Voz 7 30:22 pero pero no se ve el de Bin poquito

Voz 1395 30:26 cuanta más la actualidad mejor y él la tiene y además otro era muy de Madrid tiene que mantener eso que es muy importante no vienen vienen hoy los Cubillo donde cada día que tiene mucho que ver con con un chaval nuevo que es el nuevo ganaderos que yo no les conozco acabo de hablar con él suena muy muy buena bien suena fresco y suena bien conoces

Voz 19 30:47 luego en rojo no lo conozco uno muchos años

Voz 20 30:50 bueno como me conoces te lo puedo surrealistas no de los toros

Voz 25 31:00 hombre consolidado para pero no

Voz 19 31:02 nunca para encarcelar además cómo va

Voz 1395 31:08 bueno que mañana es la víspera pasado mañana vengas a Madrid bien es España no pasó

Voz 19 31:13 mañana que salía a dormir a él a disfrutar también una forma de hecho le ha dado

Voz 18 31:29 el ERE que llevo una una emoción que viene cuarto sí

Voz 19 31:36 pero una pasión y una entrega había resaltado y nada más

Voz 18 31:42 no estoy de como que como la vivido

Voz 19 31:44 a partir como compañero pero sobre todo Bizkaia

Voz 1111 31:47 sano

Voz 19 31:48 mi familia a poder tener vendido a alguien que amigos en el accidente se para muchos

Voz 1201 32:03 calcula que repartía

Voz 19 32:05 ayer porque yo otros dioses muchas vueltas del hoy

Voz 18 32:09 bueno bueno jardines a Madrid con un con un vestido

Voz 1395 32:12 lo que da buena suerte o con un nuevo Co

Voz 18 32:14 pues no tengo

Voz 26 32:17 los de Cortés como pienso que va vestido

Voz 19 32:19 se produjo a uno

Voz 1395 32:21 me llame pero hay otros que que que este medio suerte me lo pongo yo creo que no me dio suerte no sólo poner por esas cosas no

Voz 19 32:30 yo no pienso es la suerte de no piensa color porque te guste ya el color con menos llamativo con lo cual decidió que sea así

Voz 18 32:51 lo público desde este palomita Palop con los vikingos allá donde lo hemos ya a niña Pablo

Voz 1395 32:57 a y Juan Ésta es la última corrida de esa en San Isidro o la última corrida el Madrid

Voz 19 33:05 a ver qué pasa

Voz 6 33:07 sí yo no

Voz 19 33:11 mi último Sanchís y no sé si

Voz 1395 33:14 sí estoy seguro pero si sale todo como sueñas te dicen vuelva usted en otoño

Voz 19 33:22 yo estaría encantado encantado

Voz 18 33:24 nunca Lazio Roma adiós

Voz 1395 33:27 queda motor todavía mucho

Voz 1201 33:30 a lo mejor el hermano

Voz 18 33:33 es decir para todo es importante

Voz 1395 33:37 la la felicidad de esas plazas como Jerez como Sevilla ha tenido ya Madrid que esto sueño de siempre siempre paliza el Collanzo con más con Madrid Madrid Madrid y ojalá que a lo que se consigue ojalá que lo disfrutes en este última ronda ante un una carrera muy muy intensa Hay muchas cosas a felices si con otras que ha superado fenomenalmente bien un abrazo muy fuerte

Voz 1201 34:01 así es

Voz 1395 34:15 vamos vamos a despedir unos ya con un torero que no vamos a torear hoy pero que va torear el día veintiocho Un torero que tengo un respeto imponente pero que debía haber estado en Sevilla porque no cuando volvió a Sevilla con el pelo al cero pasó en cáncer ya hemos disfrutado en todas las plazas y ha triunfado en muchísimos sitios Javier Castaño lógicamente estoy hablando de él no iba a tener una una sola tarde en en en Madrid que es la de partido Resina Pablo Romero de antes aquí en bueno pues yo creo que es una persona a la que siempre hemos de que agradecerle muchas cosas no lo lo que él ha hecho hoy le queda por hacer y aquella cuadrilla no que que fue además uno añadido de felicidad para los aficionados me imagino Javier Castaño Javier buenas tardes que estás en tu tierra en tu Salamanca entrenando y prepararte adopte preparando te aunque parece que está lejos el el veintiocho para ti está ahí muy cerquita ya no buenas tardes lo es torero pues la verdad es que sí

Voz 20 35:18 ya puras apurando apurando al máximo sobre todo de campo oí intentando corregir el efecto y con las ir con la máxima ilusión cuestan del día dieciocho ante el toro en Santisteban del Puerto una porque si hay bueno porque con las exclusiones a a Madrid no con todas la sede

Voz 1111 35:37 eh del mundo y también teniendo buena sensación

Voz 20 35:40 en el campo y demás y bueno pues eh

Voz 1201 35:42 pues ojalá se den todas las circunstancias no no pero soy muy grandes

Voz 1395 35:47 por qué me dices para empezar no se para para ir abriendo boca para avenida Ma a a Madrid el Partido de Resina no tiene buen tenemos muchísimo mérito no era una carrera muy fuerte muy dura ha subido ha subido puertos altísimo si fueras si fuera exciclista ellas como Bahamontes no el rey de la montaña y sin embargo mantiene la ilusión mantiene es la pasión por la fiesta mantienes el deseo de de dar espectáculo de ese feliz

Voz 20 36:20 sobre todo lo últimos en mi carrera pasado no has Antonello de de muchos altibajos

Voz 26 36:28 en estos momentos

Voz 20 36:30 pero al final lo que no puede faltar nunca

Voz 27 36:32 la ilusión opa vestido de luces y puede transmitir tienes que estar ilusionado con con lo que puedes hacer régimen no la verdad que no tiene sentido no dinero

Voz 20 36:42 de momento está toreando menos pero me encuentro muy ilusionado voy notando buena Santos están eso me da mucha moral no

Voz 1395 36:51 ay me gustaría fíjate que me gustaría el día veintiocho en Madrid que vienes con con Ricardo Torres que mucha gente no conoce tomar tu francés que mucha gente no pero tú vienes abriendo cartel con lo haría muy bien y la afición de la pensión de Madrid estoy seguro incluso la afición de de siete que son muy estrenados esa ovación antes de comenzar la corrida porque tu carrera es de una dignidad espectacular no basen vas en coche que vas fue por dónde andas no no no no no no

Voz 17 37:21 uno tiene muchísimo diré también también

Voz 18 37:24 en el Madrid pero bueno yo está haciendo mucho Piero no está no está te estás en el campo bueno

Voz 1395 37:30 la capital no

Voz 20 37:33 y estoy una copia en la capital tengo estado todos estos días de campo y mañana pasa también más y pero hoy hoy no hoy no

Voz 1395 37:40 el estamos de entrenamientos hoy corrida es de de Cuvillo cartel ya sabes que es Ferrera Manzanares qué gusto haría estaremos de verdad

Voz 1201 37:52 son dos mundos

Voz 5 37:54 sí eh no tiene no tiene importancia

Voz 20 37:59 la tremenda hoy hoy es uno de esos carteles que tengo aficionado tiene marcado en rojo en el calendario de todo el mundo espera porque sin cuartel con muchísimos aliciente sí

Voz 1111 38:09 no desde luego que sea que a uno le gustaría

Voz 20 38:12 forma parte de algún cartel algún cartel de no

Voz 17 38:14 muy buenos vivir esas grandes casas

Voz 24 38:17 de de toreo en otra vertiente no

Voz 1395 38:20 bueno yo te en Salamanca y eso es bueno e lo Puertas San Lorenzo una a para tu tu tierra y la verdad que sí lo de trabajadora eh

Voz 17 38:30 sí sí sí sí yo creo que ha consolidado mucho

Voz 28 38:33 en la ganadería de

Voz 20 38:36 Puerto hecho hecho toro sobre todo ese que hubo toros en conjunto ya corrían juntos fue muy buena pero yo creo que me quedaría con ese con ese segundo toro

Voz 5 38:45 me lo de con Cuba según

Voz 1395 38:48 eso se llama Cuba sí

Voz 5 38:50 la forma de de galopar de humillar y la isla

Voz 20 38:54 hechuras que tenía todo realizando la verdad que bueno pues me para darle la enhorabuena ganadero ganaderos también muy humilde muy trabajadores Si se lo merecen

Voz 1395 39:05 la vaca todo el año el envía raro

Voz 20 39:08 nada de todo eso he un dios de arriba se tiene que notar el trabajo y el esfuerzo no

Voz 1395 39:17 yo os aseguro que está arriba no ahí que a veces se nos olvida algunas cosas pero pero va a ser que sí ojalá que esa vuelta de los toros de Pablo Romero partido Racine ahora tengas muchísima suerte y la disfrute y que esa misión de Madrid seguro que sabrá valorar esa ese paseíllo porque tienes mucho medite muchas cosas importantes un abrazo muy fuerte torero

Voz 20 39:37 muchísimas gracias igualmente un abrazo para todos