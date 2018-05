“Debemos cambiar nuestros hábitos y ser más responsable en el día a día”

Voz 0927 00:00 Nos metemos en otra historia que vuelve a la actualidad el desperdicio alimentario hasta se ha metido ya en programas de ocio de gran audiencia como Master Chef estábamos muy disgustó

Voz 1 00:10 a dos por la falta de cuidado con que habéis tratado los alimentos hacemos hincapié en lo mismo

Voz 2 00:16 el derroche de los alimentos cualquier ocasión es buena para recordar que en nuestro país casi ocho millones de toneladas de alimentos acaban en la basura cada año por eso en este último reto vais a experimentar la cocina de aprovechamiento

Voz 0927 00:31 pues vuelta de tuerca de quienes han tomado la iniciativa en este país para luchar precisamente contra esta incongruencia que hay en el mundo sobre zonas del mundo y en otras que están como están hablamos con COC con es Paco

Voz 3 00:45 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 4 00:53 David Esteller muy buenos días hola buenos días

Voz 5 00:56 qué tal responsable del proyecto ecos contra el despido

Voz 0927 00:58 lo alimentario bueno que habéis presentado hace no mucho una nueva iniciativa para ver cómo abordamos y cómo vamos solucionando este grave problema del desperdicio alimentario que en nuestro país sigue siendo muy importante

Voz 5 01:10 correcto lo hemos avanzado pero todavía queda mucho pero se queda mucho no somos de los países donde más

Voz 0927 01:15 dije alimentario ahí

Voz 5 01:17 según la Unión Europea somos el séptimo país en materia desperdicio alimentario ahora mismo

Voz 0927 01:22 cuáles son esas nuevas iniciativas porque contamos a los oyentes que hay ya bueno pues colectivo liderado precisamente por Adecco que desde hace años está tratando de aglutinar iniciativas que van desde los consumidores al propio comercio la distribución las marcas para tratar de minimizar este tema no pero ahora queréis dar un salto más en qué consiste este nuevo porque lo es

Voz 5 01:44 otro empujar un poquito más todo todo el proyecto se han hecho una reuniones unas mesas de trabajo con los cinco eslabones de la cadena de suministros desde el sector primario hasta el consumidor pasando por lo que es Industria fabricación Hotels Resorts Terim Madé y entonces lo que se quiere hacer a partir de aquí es ver que se puede en que se puede empujar más en en materia contra el desperdicio alimentario

Voz 0927 02:10 pero cuáles son esas iniciativas que donde veis que hay que empezar a hacer algo más para avanzar

Voz 5 02:16 sin entre sin entrar en las iniciativas en concreto yo sí que te puedo decir que te puedo comentar por ejemplo que hay que hay una una gran falta de sensibilización un una falta de de de Cultura hacia el consumidor vale hay que hay que educar al consumidor en tema de desperdicio alimentario por ello una de las propuestas uno de los compromisos que se ha hecho es poner en marcha una campaña en en centros de Educación Primaria para sensibilizar pues a lo que son lo que son los niños que son el futuro de la importancia de de de usar correctamente los alimentos de de utilizarlos como bien por ejemplo sería una después de la concienciación también para los consumidores de que las frutas verduras que no son perfectas pues son igual de buenas tiene la misma calidad que que el resto muchas veces compramos por la vista y buscamos un calabacín sea pues perfecto recto ahí en un con unas dimensiones pues iguales a todos los demás cuando en realidad lo que queremos hacer en casa es trocear la crema de calabaza hay entonces no no tienes porque coger más recto yo más bonito sino que todos alimentan lo mismo que son igual de buenos entonces también se quiere de trabajar en en sobre lo que es el el envase y embalaje en en materia de prevención es por ejemplo el auto cerrado en en los sobres de lo hinchados pues permite que ese producto tarde más en degradarse y aumenta la conservación del producto Aller se quiere llevar a cabo una gran campaña de comunicación en lo que es la Semana Europea contra el desperdicio alimentario que esto usamos preveía en principio para finales de septiembre de este año donde toda la distribución que todas las empresas de fabricación proveedores y demás pues van a estar haciendo una serie de de impactos y movimientos de sensibilización hacia el consumidor recetas concursos etcétera

Voz 6 04:07 vale que me has te puedo contar muchas veo que muchas cosas

Voz 5 04:11 decálogo enorme claro hay diez acciones previstas no hay una más importante que la otra no todas todas son complementarias entre sí iré de hecho pues lo que se pretende generar un gran impacto eh pues precisamente en esas semanas e intentará

Voz 0927 04:25 aquí todo el mundo implicado de verdad o todavía hay eslabones no vamos a citar a ninguno bueno si quiere sí por supuesto pero alguno que todavía esté diciendo hombre aquí todavía se puede hacer mucho más porque estamos poniendo mucho el foco en los consumidores pero claro hay determinadas cosas que son un poco también lo que encontramos nosotros

Voz 6 04:42 yo no sé a ver si esos productos es ese calabacín claro es que muchas veces no

Voz 0927 04:47 se pone en el mercado no a ver

Voz 5 04:50 te pueden es es verdad que las estadísticas ahora mismo criminalizan y lo digo entrecomillas al al consumidor ese sí que es verdad que es donde donde que sale más mal parado en las encuestas por decirlo de una manera pero realmente el el

Voz 7 05:06 sí

Voz 5 05:07 la problemática es distinta en en todos los eslabones de la cadena en todos los eslabones se pueden hacer cosas se pueden hacer muchas eh lo que pasa es que hay que de alguna manera focalizar las sector primario un gran inconveniente que hay muchas veces es es es la cuota es decir un agricultor pues a lo mejor tiene que satisfacer un determinado pedido con una determinada cantidad de producto este esta persona por lo que lo que acostumbra Ceres a plantar de más porque eh pueden tener inclemencias temporales puede haber una tormenta de granizo y eso para la cosecha entonces señor se puede quedar sin poder satisfacer el pedido que tiene pendiente claro planta además hay un tiempo excelente y entonces tenemos una sobreproducción que diseñaron y ahora qué hago con todo eso no vale pues haber ahí hay que buscar soluciones imaginativas se puede S de poco aprovechar este producto pues para hacer mermeladas para para darle un segundo uso una segunda vida no se puede buscar para ser cremas o a lo mejor se puede utilizar ya me lo estoy inventando

Voz 0927 06:07 nunca tira nunca si bien

Voz 5 06:09 las empresas las las la están ahí invirtiendo una serie de recursos una serie de trabajos está invirtiendo aguas está invirtiendo energía sea al final este producto acaba en el vertedero pues todo esto es una energía que se ha tirado sea sea de sea llama Alvarado no de lo que se trata es de buscar una renta de un aprovechamiento a todo esto y que no acabe en el vertedero

Voz 8 06:30 ya ya ya bueno pues David Esteller responsable del proyecto ecos contra el desperdicio alimentario

Voz 0927 06:35 nosotros por supuesto desde SER Consumidor lo hemos apoyado siempre lo apoyamos y siempre que haya algo noticioso por supuesto porque creo que es algo que que en lo que tenemos que poner todo el empeño todos nosotros también los consumidores por supuesto muchísimas gracias estará precio Carmen Redondo muy buenos días hola muy buenos días responsable de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios bueno Nos nos

Voz 8 07:00 decía antes de de desde David Esteller

Voz 0927 07:04 que una de los problemas es la falta de sensibilidad del consumidor te lo decían Brett tampoco todo el consumidor no pero sí que el consumidor de una parte importante evidentemente en el desperdicio no

Voz 9 07:15 sí sí porque al final bueno hay una una falta un poco de concienciación no de este problema porque al final pensamos que no se desperdician los hogares pero al final pues el ajetreo que tenemos de la vida muchas veces promovido despiste que tenemos que no sabemos aprovechar esas obras incluso porque a veces no conservamos adecuadamente pues sacaban los alimentos tirados a la basura

Voz 0927 07:34 bueno vosotros tenéis Un decálogo buenos tenéis muchísima información que yo recomiendo a quiénes estén sensibilizados con este con este tema espero que cada día más que que vayan a esta página la página web de de de ir porque hay muchísimas cosas de interés pero tenéis un decálogo precisamente de lo más práctico de lo más habitual es lo que los consumidores si podemos poner el foco para tratar de reducir minimizar ese desperdicio alimentario no

Voz 9 07:58 sí porque nosotros lo que queremos es dar mensajes claves al consumidor y bueno lo que queremos es que compruebe sobre todo los alimentos que tiene en su casa que haga una lista previa que planifique su compra de acuerdo pues esos menús que ha elegido y las de las porciones adecuadas al número de personas que tienen en hogar sí sobre todo que adquieran esos alimentos frescos sueltos no oí que sea que porque tiene esa temporalidad sin descartar pues sobre todo aquellas frutas y verduras porque tengan formas irregulares porque todos son igual de buenos que aprenda a diferenciar un poco las fechas de consumo no hay sobre todos los alimentos que vayan a caducar o o que tenga la fecha de consumo preferente que vayan aspirar luego que presten un poco atención a esas instrucciones de conservación de los alimentos Si conservando los adecuadamente no incluso congelando los para alargar un poco su vida útil es importante rotar los alimentos en casa no colocándolos más antiguos en la parte delantera

Voz 0927 08:49 ya eso es importante a veces ese van quedando vamos metiendo cosa que donde cosas en el fondo es lo que acabamos tirando unas semanas después no

Voz 9 08:59 ahí está lo primero que entra es lo primero que debe salir al o consumirlo no eso lo que se dice bueno también es importante que rótulo hemos no contenido hay fecha los alimentos que vamos a envasar au ponerlos más transparente sobre todo los vamos a congelar no hay buena a veces que en eso tenemos que ver si si si es cambiar las vamos a poder aprovechar au servir cantidades pequeñas de comida para que todo el mundo lo puede aprovechar y no se desperdicia porque una vez que está en el plato pues muchas veces se desperdicia

Voz 0927 09:29 decías algo de los menús a ajustar un poquito las compras no porque muchas veces da la sensación de que a lo mejor compramos y luego no no no les sabe bordar dar salida no y eso es al final lo que acaba también en el cubo de la basura

Voz 9 09:40 bueno lo que nosotros lo que recomendamos es que muchas veces se puede congelar casi de todo esto nos permite muchas veces pues aprovechar esas ofertas en productos compra productos de temporada un mejor precio incluso Panis planificar nuestras compras de tal forma que no lo vamos a consumir en los próximos días pues intentamos congelarlo no y sobre todo sobre todo eso para aprovechar esos alimentos si darles una segunda vida porque congelar pues permite alargar la vida útil esgrimen

Voz 0927 10:05 Esteller decía que era importante también que cuando compramos determinados productos como por ejemplo embutidos cosas de este tipo que lo en pasáramos bien saquen lo pudiéramos en porque eso permite alargar la vida no porque si va envuelto simplemente en un papel en un plástico Si senos pasa unos días posiblemente ya lo tengamos que tirar

Voz 9 10:24 si no nosotros lo que decimos eso que todos los alimentos que querían no vienen empaquetadas directamente o bien que se empaquetar en casa pues introduciéndose en el frigorífico en recipientes con tapa o en bolsas transparentes o fin incluso en papel de aluminio pues eso rotulado con contenidos y los vamos a congelar contenido hay fecha no porque así nos permite identificar pero es verdad que se mantiene mucho más allá estos alimentos y los siglos en envolvemos empaquetados adecuadamente

Voz 0927 10:51 tú crees que con consejos así como estas cosas que nos ha contado

Voz 8 10:54 ese decálogo tú que es que era el el nivel de

Voz 0927 10:57 desperdicio alimentario que estamos en unas cifras muy altas rebajaría considerablemente

Voz 9 11:02 yo creo que el consumidor lo que tienes que prestar atención un poco a sus hábitos no hay ser un poco más responsable en el día a día que tenga en cuenta que al final esos alimentos que ha comprado Si si desperdicia Se desperdician al final de una semana pues al final equivale a pitar dinero yo creo que cambiando nuestros hábitos asistiendo mucho más cuidadosos con los alimentos que hemos comprado intentaremos reducir el nivel de desperdicio

Voz 0927 11:23 lo que pasa es todo el mundo eh aquí todo claro lo el comercio o la distribución las propias marcas en cómo presentado los productos aquí aquí todos tenemos que aportar eh

Voz 6 11:31 todos tenemos que aportar pero también también también sí me siento